11 แบบฟอร์มรายการดำเนินการฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณเปิดแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานในตอนเช้า และทันทีที่คุณเปิดเครื่อง ก็ถูกถาโถมด้วยข้อความและงานต่าง ๆ มากมาย แต่ละอย่างต่างเรียกร้องให้คุณจัดการก่อนเป็นอันดับแรก
หากสถานการณ์นี้ทำให้คุณรู้สึกกังวลหรือรู้สึกคุ้นเคยเกินไป คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
71% ของผู้นำองค์กรกล่าวว่าพวกเขารู้สึกถูกกดดันอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมอบภารกิจให้ตัวเอง. สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ต้องทำ; แต่เป็นขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้โครงการของคุณก้าวหน้า. โดยการแยกเป้าหมายออกเป็นรายการลำดับความสำคัญที่มีโครงสร้าง คุณสามารถรักษาความมุ่งมั่นและทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จได้.
เราได้รวบรวมเทมเพลตสำหรับรายการดำเนินการฟรี 11 แบบ เพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญของงานพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เทมเพลตสำหรับรายการดำเนินการคืออะไร?
แม่แบบรายการดำเนินการเป็นรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการบันทึก มอบหมาย และติดตามงานหรือขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ในลักษณะที่สม่ำเสมอและเป็นระบบ
สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่าย ๆไปจนถึงแผนโครงการที่ซับซ้อน. แบบฟอร์มเหล่านี้มักจะมีช่องข้อมูลเช่น คำอธิบายงาน, ผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, วันครบกำหนด, สถานะ, และบันทึกหรือบริบทที่เกี่ยวข้อง.
ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยการจัดให้มีโครงสร้างมาตรฐาน ทำให้การมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้า และการตรวจสอบความรับผิดชอบเป็นไปได้ง่ายขึ้น
พวกมันมีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอย่างเช่นแอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการกระทำที่ดี?
แม่แบบรายการดำเนินการที่ดีควรทำมากกว่าการจัดระเบียบงาน คุณสามารถใช้มันเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือห้าคุณสมบัติหลักที่ควรมีในเทมเพลตสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการฟรี ที่จะช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของคุณ:
- การแยกงานที่ชัดเจน: แม่แบบที่มีคุณภาพจะมีพื้นที่ให้แยกงานออกเป็นขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงและสามารถดำเนินการได้ รายการงานที่คลุมเครือเช่น 'ทำงานเกี่ยวกับรายงาน' จะถูกแทนที่ด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนเช่น 'รวบรวมข้อมูลสำหรับรายงานการขายไตรมาสที่ 4'
- ส่วนที่มีความสำคัญ: ไม่ใช่ทุกงานจะมีน้ำหนักเท่ากันและเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีจะสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งนี้ ด้วยการกำหนดส่วนสำหรับระดับความสำคัญ คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่างานใดต้องการความสนใจทันทีและงานใดที่สามารถรอได้
- การติดตามกำหนดเวลา: กำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรับผิดชอบ และเทมเพลตการจัดการงานที่มีช่องวันที่ครบกำหนดในตัวช่วยให้คุณจัดการไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย
- การติดตามความก้าวหน้า: แม่แบบที่มีตัวบ่งชี้สถานะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย พร้อมสร้างแรงจูงใจด้วยภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่ได้ทำสำเร็จแล้ว
- ช่องทางการทำงานร่วมกันของทีม: สำหรับโครงการทีม ให้มองหาเทมเพลตที่มีช่องสำหรับมอบหมายงาน เพิ่มความคิดเห็น หรือติดตามผู้มีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง
อย่างไรก็ตาม การรู้เพียงองค์ประกอบของเทมเพลตรายการดำเนินการที่ดีนั้นยังไม่เพียงพอ การค้นหาอย่างรวดเร็วใน Google จะให้ตัวเลือกมากมายแก่คุณ แล้วคุณจะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้อย่างไร?
ง่ายมาก: เพียงแค่มองไปที่รายการด้านล่าง ซึ่งเราได้คัดสรร 11 แม่แบบที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการที่หลากหลายไว้แล้ว
11 แบบฟอร์มรายการดำเนินการ
จะดีแค่ไหนหากมีแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงานไว้ในที่เดียว—ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร งานที่ต้องทำ การแชท การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ และแม้แต่เทมเพลตสำเร็จรูป? นั่นคือสิ่งที่ClickUpมอบให้คุณอย่างแท้จริง
ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งานและทุกอุตสาหกรรม คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ช่วยขจัดความยุ่งยากในการจัดระเบียบงานของคุณ
ผู้ใช้ ClickUp ที่มีความสุข แบรนดอน ฟิตช์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ Flyin' Miataอธิบายถึงประโยชน์ของ ClickUpตามที่เป็นอยู่:
เราใช้ ClickUp เป็นเหมือนรายการสิ่งที่ต้องทำแบบหรูหรา โดยพื้นฐานแล้ว มันมีประโยชน์มากสำหรับกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนที่เราทำซ้ำบ่อยๆ และเกี่ยวข้องกับหลายคนที่แตกต่างกัน เราสร้างเทมเพลตสำหรับกระบวนการนั้น ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าเราไม่พลาดอะไร และมันสื่อสาร (โดยอัตโนมัติ) ระหว่างคนได้อย่างง่ายดายเมื่อพวกเขาสามารถทำงานของตนได้
มาตรวจสอบเทมเพลต 11 รายการปฏิบัติการสำคัญที่เราคัดสรรมาให้คุณทีละรายการ
1. แม่แบบแผนปฏิบัติการ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้การตั้งเป้าหมายเป็นไปได้มากขึ้น เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบงาน กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
โดยการให้โครงสร้างที่เป็นระบบ แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพ ทำให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนได้รับการพิจารณาและกำหนดเวลาเสร็จสิ้นตรงตามกำหนด
ประโยชน์ของเทมเพลตนี้จะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อคุณใช้เพื่อ:
- ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นด้วยการแบ่งเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
- เพิ่มโน้ตติดระหว่างขั้นตอนเพื่อจดบันทึกไอเดีย บันทึก หรือแผนงานต่างๆ โน้ตเหล่านี้สามารถแปลงเป็นงานใน ClickUpที่พร้อมดำเนินการได้อย่างราบรื่น
- ฝังเอกสาร ClickUpลงในกระดานไวท์บอร์ด ClickUp และในทางกลับกันเพื่อเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การอัปเดต และการเข้าถึงรายละเอียดโครงการได้อย่างง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ต้องการสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับทุกไตรมาส
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กันเวลา 10-15 นาทีทุกวันเพื่อทบทวนและอัปเดตรายการดำเนินการของคุณให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญหรือกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง
2. แม่แบบการวางแผนโครงการใน ClickUp
การวางแผนโครงการอาจดูซับซ้อนและน่ากังวล แต่แม่แบบการวางแผนโครงการของ ClickUpจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับผู้จัดการโครงการและทีมงาน
โครงสร้างของเทมเพลตช่วยให้การตั้งรายการการกระทำมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ใช้สามารถแยกโครงการออกเป็นงานที่จัดการได้ กำหนดความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า
สงสัยว่าเทมเพลตทรงพลังนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร? นี่คือวิธีบางประการ:
- รับภาพรวมความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยบอร์ดสถานะที่ใช้งานง่าย
- ติดตามงานทั้งหมดและสถานะของแต่ละงานในรายการงานที่จัดระเบียบไว้ในที่เดียว
- จัดระเบียบงานเป็นสถานะงานที่ปรับแต่งได้สี่สถานะ—เสร็จแล้ว, ติดขัด, ต้องทำ, กำลังดำเนินการ—เพื่อรักษาความชัดเจนในการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการในที่เดียว
3. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUp
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณในการจัดระเบียบและติดตามงานประจำวันในที่เดียวที่สะดวกสบาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการธุระส่วนตัวหรือความรับผิดชอบทางอาชีพ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับสิ่งที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย นี่คือวิธีการ:
- มองเห็นและจัดการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- ใช้สามมุมมองที่ใช้งานง่าย—มุมมองเอกสาร, มุมมองกระดาน, และมุมมองรายการ—เพื่อแสดงรายการที่ต้องดำเนินการในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
- เข้าถึงสถานะที่กำหนดเองสองแบบที่มีสีแตกต่างกัน—รายการที่ต้องทำและรายการที่ทำเสร็จแล้ว—เพื่อติดตามความคืบหน้าของรายการที่ต้องดำเนินการของคุณขณะทำงานไปทีละรายการ
เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมที่ต้องการติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
4. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เมื่อคุณต้องทำรายการงานเดิมซ้ำๆ ทุกวันเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกิจวัตรประจำวัน สร้างนิสัย และช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะใหม่ทุกวันหรือการตั้งเตือนสำหรับการอัปเดตประจำวันให้กับผู้จัดการของคุณ ClickUp Daily To-Do List Template ก็พร้อมช่วยคุณเสมอ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สร้างงานสำหรับแต่ละเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุในแต่ละวัน
- กำหนดเส้นตายและกำหนดกรอบเวลาสำหรับแต่ละงานเพื่อให้มีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เน้นและให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดก่อนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวและการแจ้งเตือนโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
5. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพและทีม,ClickUp Calendar To-Do List Templateให้ภาพรวมที่ชัดเจนของตารางเวลาของคุณในสัปดาห์, สองสัปดาห์, หรือเดือน, ช่วยให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามเวลาทำงานของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของคุณ รวมถึง:
- ติดตามการประชุมที่กำลังจะมาถึงและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่ต้องทำก่อนการประชุมเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- จัดระเบียบงานตามสมาชิกในทีมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบและความชัดเจน
- เข้าถึงคำแนะนำเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ได้ทันที
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ต้องการมองเห็นงานของทีมในแต่ละวัน สัปดาห์ และเดือนในรูปแบบปฏิทิน
🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดของ "รายการสิ่งที่ต้องทำ" มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ โดยคนงานใช้รายการอักษรภาพเพื่อติดตามความรับผิดชอบประจำวัน
6. แม่แบบรายการงานที่ต้องทำใน ClickUp
ต้องการวิธีง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบงานประจำสัปดาห์ของคุณหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วเพียงแค่ใช้เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำของ ClickUp!
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพลาดการติดตามผลรายสัปดาห์กับสมาชิกทีม หรือลืมส่งการอัปเดตประจำสัปดาห์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกต่อไป
นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักการตลาด, ผู้บริหารฝ่ายบุคคล, นักขาย—ทุกคนสามารถหาประโยชน์บางอย่างจากเทมเพลตนี้ได้, ซึ่งช่วยให้คุณ:
- วางแผนงานของคุณสำหรับสัปดาห์นี้อย่างเป็นระบบด้วยภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- มองเห็นภาพรวมของปริมาณงานประจำเดือนของคุณจากมุมสูง ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดลำดับความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของงานทั้งหมดของคุณในที่เดียวที่สะดวก
เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารทีมที่ต้องการวางแผนงานรายสัปดาห์และรายเดือน และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมจากมุมมองเดียวกัน
7. แม่แบบรายการกิจกรรม ClickUp
รายการกิจกรรมคือกระดูกสันหลังของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ รายการนี้ระบุทุกงานที่ต้องทำเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ และทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการวางแผน การจัดตารางเวลา และการติดตามความก้าวหน้า
เทมเพลตรายการกิจกรรมของ ClickUpมอบวิธีง่ายๆ ในการสร้างรายการกิจกรรม โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการติดตามไว้ในที่เดียวอย่างง่ายดาย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดหมวดหมู่ภารกิจให้เป็นกลุ่มที่มีเหตุผลเพื่อปรับปรุงการมองเห็น
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรับการอัปเดตความคืบหน้าของงาน
- กำหนดการประชุมเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า แก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามปริมาณงานประจำวัน
8. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพคือรากฐานของทีมที่มีประสิทธิผลและเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน โครงการ และกระบวนการทำงานของคุณ เทมเพลตอเนกประสงค์นี้จะช่วยให้ลำดับความสำคัญของคุณชัดเจนและงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่มีรายการที่ต้องดำเนินการหรืองานใดที่ยากเกินกว่าจะติดตามได้ และคุณยังสามารถ:
- ใช้มุมมองรายการเพื่อแยกงานออกเป็นรายการย่อยที่ละเอียดและกำหนดเองเพื่อการจัดระเบียบที่แม่นยำ
- วางแผนและจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจนด้วยมุมมองบอร์ด โดยใช้การจัดบอร์ดแบบคัมบังแบบคลาสสิก
- จัดการปริมาณงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Box View เพื่อให้มั่นใจในการมอบหมายงานอย่างชาญฉลาด
- กำหนดตารางงานแบบไดนามิกด้วยมุมมองปฏิทิน พร้อมฟังก์ชันลากและวางเพื่อการปรับแต่งที่ง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามปริมาณงานประจำวัน
9. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
วิธีการ Getting Things Done (GTD) เป็นกรอบการทำงานที่เชื่อถือได้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการจัดระเบียบงานให้เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดการได้
เทมเพลต ClickUp Getting Things Doneนำกระบวนการนี้มาสู่ชีวิต กระตุ้นให้คุณผสานเข้ากับการทำงานประจำวันของคุณ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้งานประจำวันของคุณมีโครงสร้างที่ดีขึ้น ระบุรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อจัดลำดับความสำคัญ มอบหมายความรับผิดชอบหรือมอบหมายงานเมื่อจำเป็น กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน และทำให้งานสำเร็จลุล่วง!
นอกจากนี้ ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของงานทั้งหมดในรายการ โดยเรียงตามบริบท วันที่ครบกำหนด หรือระดับความพยายาม
- จัดการขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจนด้วยรูปแบบ Kanban ที่งานจะถูกจัดกลุ่มตามสถานะ ความสำคัญ หรือกำหนดเวลา
- ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นด้วยการปักหมุดเอกสาร GTD ที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับการสร้างคู่มือมาตรฐาน (SOP) บันทึกการประชุม หรือแบ่งปันไอเดีย
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการธุรกิจที่ต้องการทำงานให้สำเร็จอย่างมีระเบียบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อใช้เทมเพลตรายการที่ต้องดำเนินการ ให้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและสมจริงสำหรับแต่ละงาน การประเมินเวลาสูงหรือต่ำเกินไปอาจทำให้กระบวนการทำงานของคุณสะดุดได้
10. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp
เทมเพลต ClickUp Daily Plannerทำหน้าที่เป็นเสมือนสมุดวางแผนเสมือนจริง ช่วยให้คุณจัดระเบียบ สร้างนิสัย และสร้างเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุด
ใครต้องการสมุดวางแผนแบบกระดาษ หรือรายการงานที่ยาวและซับซ้อน เมื่อคุณมีเทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้? ใช้ฟังก์ชันการทำงานที่น่าทึ่งของเทมเพลตนี้เพื่อ:
- ตั้งเวลาทำงานซ้ำเพื่อสร้างนิสัยที่ยั่งยืน และกำหนดวันครบกำหนดที่ชัดเจนเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
- ใช้มุมมองต่าง ๆ—มุมมองตาราง, มุมมองรายการ, และคู่มือเริ่มต้น—เพื่อภาพรวมที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณเกี่ยวกับนิสัยและเป้าหมายของคุณ
- จัดระเบียบงานของคุณด้วยสถานะง่ายๆ สองแบบ—เปิดและเสร็จสมบูรณ์—เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการจัดตารางกิจกรรมประจำวันในสมุดวางแผนเสมือนจริงที่เรียบง่าย
11. แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญของแอคชั่น ClickUp
แม่แบบไวท์บอร์ด ClickUp Action Priority Matrixช่วยให้ทีมประเมินการตัดสินใจ จัดลำดับความสำคัญของงาน และปรับความพยายามให้สอดคล้องกันเพื่อความสำเร็จ
เทมเพลตนี้มอบวิธีการที่ชัดเจนและมองเห็นได้เพื่อกำหนดว่าการกระทำใดมีความสำคัญที่สุดสำหรับคุณตามผลลัพธ์ที่คุณต้องการ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำได้อย่างง่ายดาย:
- ประเมินลำดับความสำคัญโดยพิจารณาจากผลกระทบสูงเทียบกับผลกระทบต่ำ และความพยายามสูงเทียบกับความพยายามต่ำ
- ใช้กระดาษโน้ตติดเพื่อวางแผนงานในสี่หมวดหมู่—งานสำเร็จเร็ว (ผลกระทบสูง, ความพยายามต่ำ), โครงการใหญ่ (ผลกระทบสูง, ความพยายามสูง), งานเสริม (ผลกระทบต่ำ, ความพยายามต่ำ), และงานที่ไม่มีใครอยากทำ (ผลกระทบต่ำ, ความพยายามสูง)
- แปลงโน้ตติดหน้าจอให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด
- นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตด้วยอินเทอร์เฟซแบบสัมผัส ช่วยให้คุณร่างภาพ วาด และแสดงแนวคิดต่างๆ ด้วยท่าทางที่ใช้งานง่าย
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการมองเห็นลำดับความสำคัญของโครงการและมอบหมายงานตามผลกระทบและความพยายาม
จัดการงานอย่างง่ายดายด้วย ClickUp
เทมเพลตการดำเนินการเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับทุกคนที่ต้องการทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นและติดตามงานของตนได้ตลอดเวลา เทมเพลต 11 แบบจาก ClickUp ที่เราได้กล่าวถึงนั้นช่วยให้การวางแผนง่ายขึ้นโดยให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดระเบียบเหตุการณ์ การนัดหมาย และงานต่างๆ ไว้ในที่เดียว
ปฏิทินแบบภาพ, รายการสิ่งที่ต้องทำ, และงานที่ทำซ้ำช่วยให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดงานที่ต้องส่งแม้แต่ชิ้นเดียว การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้คุณอยู่ในความรับรู้ตลอดเวลา ทำให้คุณนำหน้าอยู่เสมอ
ส่วนที่ดีที่สุด? เทมเพลตเหล่านี้ฟรีและเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์กับ ClickUpซอฟต์แวร์จัดการงานที่รวมเอกสาร งาน การสนทนา เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และแอปโปรดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น
แพลตฟอร์มเดียวนี้ช่วยให้คุณมีสมาธิและเวลาว่างจากการต้องใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มหลายอย่าง ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ลงทะเบียนใช้ ClickUpและสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเองทุกวัน!