ทำทุกงานให้ยอดเยี่ยมด้วย 15 แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
11 มกราคม 2568

มันเริ่มต้นเหมือนกันทุกครั้ง คุณนั่งลงด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุด—เปิดแล็ปท็อป บางทีอาจเปิดตำราเรียนด้วยซ้ำ—แล้วผ่านไปห้านาที คุณกลับกลายเป็นกำลังดูวิดีโอเกี่ยวกับปลาวาฬฝันอยู่ได้อย่างไรไม่รู้ตัว

ฟังดูคุ้นไหม? การรักษาความก้าวหน้าดูเหมือนเป็นเกมที่เป็นไปไม่ได้ระหว่างการแจ้งเตือนที่ไม่มีที่สิ้นสุดและรายการงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นั่นคือจุดที่แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนเข้ามามีบทบาท ✅

ไม่ว่าคุณจะต้องการวิธีจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชาญฉลาดขึ้น วางแผนสัปดาห์ของคุณด้วย Google Calendar หรือลองใช้เทคนิค Pomodoro เพื่อเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตนักเรียนของคุณง่ายขึ้น

ในบล็อกนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด 15 แอปสำหรับนักเรียน มาเริ่มกันเลย!

สรุป 60 วินาที

เราได้ทำงานหนักและรวบรวมแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด 15 แอปสำหรับนักเรียน:

  • ClickUp (เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
  • Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการงานที่เรียบง่าย)
  • Google ไดรฟ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ร่วมกัน)
  • ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาสมาธิผ่านการเล่นเกม)
  • ไมโครซอฟต์ วันโน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตที่หลากหลายและทำงานร่วมกัน)
  • Cold Turkey (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีสิ่งรบกวน)
  • Quizlet (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือการศึกษาแบบโต้ตอบและปรับแต่งตามบุคคล)
  • RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการโฟกัส)
  • Anki (ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาอย่างเชี่ยวชาญผ่านการทบทวนแบบเว้นระยะ)
  • Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย)
  • Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแบบครบวงจรและการปรับแต่งพื้นที่ทำงาน)
  • Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้พฤติกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณเป็นเกม)
  • เสรีภาพ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสิ่งรบกวนดิจิทัลในทุกอุปกรณ์)
  • Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการเขียนด้วยการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์)
  • Pomofocus (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาอย่างมีโครงสร้างและการมีสมาธิ)

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน?

นักเรียนมักประสบปัญหาในการจัดการเวลา ซึ่งถือเป็นแหล่งความเครียดและความรู้สึกท่วมท้นที่สำคัญในชีวิตประจำวัน อันที่จริง45% ของ นักศึกษาวิทยาลัยชาวอเมริกัน ระบุว่าตนเองประสบกับ "ความเครียดมากกว่าค่าเฉลี่ย" ในขณะที่ 33% ของนักศึกษา รายงานว่ามีความเครียด "ในระดับเฉลี่ย"

แม้จะไม่ใช่ทางออกที่ครอบคลุมทั้งหมด แอปเพิ่มประสิทธิภาพสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมาก โดยช่วยให้นักเรียนประหยัดเวลา จัดระเบียบงาน และส่งเสริมสมาธิ

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณเลือกใช้:

รายการสิ่งที่ต้องทำที่ปรับแต่งได้: เลือกแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่จัดระเบียบงานด้วยตัวเลือกในการตั้งลำดับความสำคัญ กำหนดเส้นตาย และเตือนความจำแบบกำหนดเวลา

การผสานปฏิทิน: เลือกแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่มีฟีเจอร์ในการซิงค์ตารางงานกับ Google Calendar หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลาหรือการทับซ้อน

ตัวจับเวลาโฟกัส: เลือกแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่มีตัวจับเวลาแบบ Pomodoro หรือฟีเจอร์บล็อกแอปในตัว เพื่อลดสิ่งรบกวนระหว่างช่วงเวลาเรียน

การซิงค์และสำรองข้อมูลบนคลาวด์: เลือกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบันทึก งาน และไฟล์ต่างๆ ได้จากหลายอุปกรณ์ เพื่อให้คุณเชื่อมต่ออยู่เสมอ

ตัวเลือกสมุดบันทึกดิจิทัล: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนที่สามารถใช้เป็นแอปจดบันทึกสำหรับข้อมูลมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ บันทึกเสียง และคำอธิบายที่เขียนด้วยลายมือ

เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เลือกใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่มีกระดานงานร่วมกัน การแชร์ไฟล์ และช่องทางการสื่อสารสำหรับโปรเจกต์กลุ่ม

การติดตามเวลา: มุ่งเน้นไปที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่บันทึกว่าคุณใช้เวลาอย่างไรในแต่ละชั่วโมง เพื่อช่วยระบุจุดคอขวดที่ขัดขวางประสิทธิภาพในชีวิตการเรียนของคุณ

15 แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน

แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างระหว่างการอยู่รอดและการประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษาของคุณ มาค้นหา 15 แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนกันเถอะ:

1. ClickUp (เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน)

แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน : ClickUp
ลองใช้ ClickUp
บรรลุความสำเร็จทางวิชาการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp สำหรับนักเรียน

เริ่มต้นด้วยClickUp— เพื่อนคู่ใจในการเรียนและแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตนักเรียนเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามโครงการในชั้นเรียน หรือจัดระเบียบชีวิตส่วนตัว ClickUp มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp สำหรับนักเรียนเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว ผู้จัดการโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมอยู่ในที่เดียว เหมาะสำหรับการจัดการเวลาในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้การทำงานทางวิชาการของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

มันประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการงาน—พร้อมงานที่สามารถปรับแต่งได้, งานย่อย, และรายการตรวจสอบเพื่อแยกงานออกเป็นส่วน ๆ คุณสามารถใช้เพื่อตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลา, ติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน, และร่วมมือในโครงการกลุ่มโดยใช้รายการงานและเอกสารที่แชร์

ClickUp ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจดบันทึก การสร้างเอกสาร และการตั้งเป้าหมาย โดยรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:คุณทราบหรือไม่ว่าเทมเพลต Getting Things Done (Simple List) ของ ClickUpได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิธีการ GTD ที่มีชื่อเสียงของ David Allen? ใช้เทมเพลตนี้เพื่อแยกงานที่ดูหนักหนาสาหัสให้กลายเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ง่าย—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนตารางเรียนที่วุ่นวายหรือโครงการที่ใกล้จะถึงกำหนดให้กลายเป็นแผนที่ไร้ความเครียดเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเสริมที่สามารถช่วยให้คุณมีสมาธิ!

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
สร้างและปรับปรุงบันทึก บทความ และอีเมลของคุณโดยตรงจาก ClickUp Brain

นอกจากนี้ClickUp Brainยังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาของคุณด้วยการให้คุณสร้างบันทึกได้โดยตรงจากผู้ช่วยเขียน AI นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างอีเมลเรียงความหรือโครงร่างที่สมบูรณ์แบบ ในขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การถอดเสียงและการตอบกลับอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp
ติดตามการเรียนของคุณและใช้การแบ่งเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความมีประสิทธิผลด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp

หากคุณมีปัญหาในการจัดการเวลาโฟกัสสำหรับการเรียนClickUp Time Trackerคือตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ บันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับงานเฉพาะ เช่น การทบทวนสไลด์การบรรยายหรือการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณยังสามารถใช้วิธีการบล็อกเวลาโดยใช้ตัวติดตามเพื่อจัดสรรช่วงเวลาสำหรับการเรียน เช่น ช่วงโฟกัส 25 นาที ตามด้วยช่วงพัก 5 นาที เพื่อรักษาประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า

งานใน ClickUp
ใช้ ClickUp Tasks
เปลี่ยนงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ พร้อมกำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญด้วย ClickUp Tasks

นอกจากนี้ClickUp Tasksยังยอดเยี่ยมสำหรับการแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ตั้งกำหนดเวลา กำหนดความสำคัญ และเพิ่มบันทึกหรือทรัพยากรได้โดยตรงในแต่ละงาน

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเขียนงานวิจัย ให้สร้างงานสำหรับการร่างเค้าโครง การค้นคว้าข้อมูล การเขียนร่าง และการแก้ไข เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีขั้นตอนใดถูกมองข้าม 🛠️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • วางแผนความคิด, มอบหมายงาน, และสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพด้วยClickUp Whiteboardเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มสามารถมองเห็นและอัปเดตได้ในเวลาเดียวกัน
  • ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ผ่านClickUp Automationที่จัดการงานซ้ำๆ เช่นแผนการทำงานประจำสัปดาห์หรือการแจ้งเตือนกำหนดส่งงานโดยอัตโนมัติ
  • จัดระเบียบภาระงานวิชาการของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบโดยการแสดงงานที่ต้องทำในรูปแบบรายการ ติดตามกำหนดส่งงานในปฏิทิน หรือวางแผนตารางเตรียมสอบด้วยแผนภูมิแกนต์
  • ใช้ClickUp NotepadและClickUp Docsเพื่อจดบันทึกไอเดียหรือสร้างเอกสารที่ครอบคลุมพร้อมหน้าเพจที่ซ้อนกัน
  • บันทึกหน้าจอของคุณโดยใช้ClickUp Clipsเพื่อขอความคิดเห็นหรือความชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะและงานที่เกี่ยวข้อง
  • สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวบน ClickUpเพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย, เกรด, และกำหนดส่งทั้งหมดในที่เดียวเพื่อให้เห็นภาพรวมของภาคการศึกษาของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น มุมมองบางประเภท ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์บนแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Google Calendar (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการงานที่เรียบง่าย)

แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน: Google Calendar
ผ่านGoogle ปฏิทิน

Google Calendar เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบในขณะที่จัดการตารางที่แน่นขนัด ความสามารถในการจัดเรียงงาน กิจกรรม และการนัดหมายโดยตรงบนไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้ ทำให้เป็นหนึ่งในแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในการจัดสมดุลระหว่างกำหนดการทางวิชาการกับกิจกรรมนอกหลักสูตร

ต้องการวางแผนทั้งสัปดาห์ของคุณหรือไม่? ลากและวางกิจกรรมบนไทม์ไลน์ เพื่อดูว่าจะสามารถแทรกช่วงเวลาสำหรับการอ่านหนังสือที่จำเป็นหรือพักดื่มกาแฟได้ที่ไหน นอกจากนี้ยังสามารถใช้รหัสสีในปฏิทินของคุณเพื่อแยกแยะระหว่างชั้นเรียน, การศึกษา, และเวลาว่างได้อีกด้วย 🎨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Calendar

  • เพิ่มและติดตามงานได้โดยตรงบนปฏิทินของคุณเพื่อให้กำหนดเวลาชัดเจน
  • กำหนดและแชร์ช่วงเวลาสำหรับการนัดหมายเพื่อการศึกษาหรือการประชุมผ่านลิงก์การจอง
  • เปิดใช้งานอีเมลวาระประจำวันเพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตตารางเวลาของคุณทุกเช้า

ข้อจำกัดของ Google Calendar

  • บางคุณสมบัติมีความง่ายเกินไปสำหรับการจัดการเวลาและโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ Google Calendar

  • เวอร์ชันฟรี
  • ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา

รีวิวและคะแนนของ Google Calendar

  • G2: 4. 6/5 (42,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)

3. Google Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ร่วมกัน)

แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน: Google Drive
ผ่านทาง Google Drive

Google Drive เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนในการจัดการโครงการกลุ่ม แบ่งปันงาน หรือจัดระเบียบเอกสารการเรียน แพลตฟอร์มนี้มีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณเข้าถึง แก้ไข และแบ่งปันไฟล์ได้แบบเรียลไทม์ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ

จากการเก็บบันทึกการบรรยายไปจนถึงการแก้ไขงานนำเสนอร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น Google Drive ช่วยให้คุณเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย ใช้ Google Docs เพื่อเขียนเรียงความร่วมกัน, Google Sheets เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, และ Google Slides เพื่อสร้างงานนำเสนอและเก็บทั้งหมดไว้ใน Drive! ⭐

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive

  • จัดเก็บและจัดระเบียบบันทึกการเรียน โครงการ และไฟล์ต่างๆ ในระบบคลาวด์
  • ร่วมมือและสแกนเอกสารทางกายภาพ และอัปโหลดไปยังไดร์ฟเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเข้าถึงได้ทันที
  • ลืมความยุ่งยากในการบันทึกและอัปโหลดข้อมูลใหม่และสำคัญไปยังคลาวด์ Drive จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Google Drive

  • ขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บฟรี 15 GB นั้นจำกัดสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการไฟล์สูง
  • คุณสมบัติพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ สำหรับนักศึกษา

ราคาของ Google Drive

  • ฟรี (สูงสุด 15 GB)
  • พื้นฐาน (100 GB): $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม (2 TB): $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • AI Premium (2 TB): $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้

รีวิวและคะแนนของ Google Drive

  • G2: 4. 7/5 (42,620+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (4,200+ รีวิว)

4. ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาสมาธิผ่านการเล่นเกม)

แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน: Forest
ผ่านป่า

Forestใช้เกมมิฟิเคชันเพื่อช่วยให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและลดสิ่งรบกวน ด้วยการปลูกต้นไม้เสมือนจริงทุกครั้งที่คุณมีสมาธิ แอปจะกระตุ้นให้คุณไม่ใช้โทรศัพท์ 🌳

เมื่อเวลาผ่านไป ผลผลิตของคุณจะแปรเปลี่ยนเป็นการ ปลูกต้นไม้เสมือนจริงในป่าเสมือนที่เขียวชอุ่ม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ยั่งยืน ใช่แล้ว คุณสามารถใช้เหรียญเสมือนจาก Forest เพื่อช่วยปลูกต้นไม้จริงได้! นี่จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ชอบแรงจูงใจจากภาพและสนุกกับการเปลี่ยนงานให้กลายเป็นความท้าทายที่สนุกสนาน

จุดเด่นของป่า

  • ปลูกต้นไม้เสมือนจริงที่เติบโตขึ้นในขณะที่คุณมุ่งมั่นเปลี่ยนความพยายามให้กลายเป็นรางวัลที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • อย่าใช้แอปที่ทำให้เสียสมาธิ เพราะการออกจากแอป Forest จะทำให้ต้นไม้ของคุณตาย
  • สร้างป่าเสมือนจริงที่ปรับแต่งตามตัวคุณเองตลอดเวลา สะท้อนถึงจุดมุ่งเน้นและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของป่า

  • การผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพภายนอก เช่น โปรแกรมจัดการงานหรือปฏิทิน
  • ส่วนขยาย Chrome มีข้อจำกัดและมีปัญหาเล็กน้อย

การกำหนดราคาป่าไม้

  • ซื้อครั้งเดียว: $3. 99/ผู้ใช้

5. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่หลากหลายและทำงานร่วมกัน)

แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน: Microsoft OneNote
ผ่านทางMicrosoft

Microsoft OneNoteเป็นแอปจดบันทึกที่ทรงพลังซึ่งปรับให้เข้ากับสไตล์การจดบันทึกที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ ช่วยคุณจัดระเบียบบันทึกการบรรยาย ระดมความคิด และร่างแผนผังได้อย่างราบรื่น

ฟีเจอร์การถอดเสียงและการแชร์ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการบรรยายขณะเดินทางและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ การผสานรวมกับ Microsoft Office ยังช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น OneNote สามารถใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ จึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 📝

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote

  • ใช้หมึกดิจิทัลเพื่อร่าง ใส่คำอธิบาย และเน้นข้อความสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • บันทึกและถอดเสียงการบรรยายได้โดยตรงภายในแอปเพื่อการทบทวนที่ง่ายขึ้นในภายหลัง
  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นหรือครูโดยการแชร์และแก้ไขบันทึกในเวลาเดียวกัน

ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote

  • การซิงค์อาจไม่เชื่อถือได้เมื่อสลับระหว่างอุปกรณ์หรือทำงานแบบออฟไลน์

ราคาของ Microsoft OneNote

  • เวอร์ชันฟรี
  • Microsoft 365 Personal: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Family: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 6 ผู้ใช้)

รีวิวและให้คะแนน Microsoft OneNote

  • G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,790+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณไม่ได้ใช้เครื่องมือ AI สำหรับบันทึกของคุณ คุณอาจพลาดโอกาสในการประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6. หยุดทันที (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่มีสิ่งรบกวน)

แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน: Cold Turkey
ผ่านวิธีหักดิบ

Cold Turkey เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดหากคุณมีปัญหาในการจดจ่อเนื่องจากสิ่งรบกวนจากเว็บไซต์ แอป หรือเกม

ด้วยการอนุญาตให้คุณ บล็อกเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแม้แต่ทั้งอินเทอร์เน็ต Cold Turkey สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีระเบียบวินัยที่ยากต่อการหลีกเลี่ยง เครื่องมือนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งหากคุณต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอ—มันบังคับให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและเรียกคืนประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Cold Turkey

  • พักตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยตัวจับเวลาตามเทคนิค Pomodoro ที่สลับการทำงานและหยุดพักขณะที่คุณทำงาน
  • บล็อกเนื้อหาที่ฝังตัวซึ่งถูกโหลดใน iframe เช่น วิดีโอ YouTube
  • ล็อกการตั้งค่าเพื่อป้องกันการแก้ไขระหว่างการบล็อกที่ใช้งานอยู่ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดของการเลิกอย่างกะทันหัน

  • อุปกรณ์มือถือไม่รองรับเนื่องจากข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ

ราคาแบบหักดิบ

  • การชำระเงินครั้งเดียว $39 ต่อผู้ใช้

7. Quizlet (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือการศึกษาแบบโต้ตอบและปรับแต่งตามบุคคล)

แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน: Quizlet
ผ่านทางQuizlet

Quizletเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่คุณไว้วางใจสำหรับการเรียนรู้ผ่านบัตรคำโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ, แบบทดสอบฝึกฝน, และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง Q-Chat ที่ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ. มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบในทุกวิชา, ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างเนื้อหาตามความต้องการหรือเข้าถึงชุดเนื้อหาที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ.

ด้วยคุณสมบัติเช่น โหมดการเรียนรู้และการติดตามความก้าวหน้าส่วนบุคคล, Quizlet ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้และจังหวะของคุณ. เครื่องมือการทำงานร่วมกันและเนื้อหาที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญช่วยให้การเตรียมตัวสำหรับการสอบ, แบบทดสอบ, หรือการทำงานในชั้นเรียนทุกวันมีประสิทธิภาพ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizlet

  • จดจำและเข้าใจแนวคิดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยการฝึกทบทวน
  • ใช้แบบทดสอบฝึกหัดที่ปรับให้เหมาะกับคุณ ซึ่งปรับระดับความยากจากง่ายไปยากตามความก้าวหน้าของคุณ
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมในห้องเรียนด้วยเกมสดในชั้นเรียน เช่น Quizlet Live

ข้อจำกัดของ Quizlet

  • คำถามที่ซ้ำซากในชุดคำถามบางชุดกลายเป็นน่ารำคาญเมื่อเวลาผ่านไป
  • เป็นแอปเพื่อการเรียนรู้มากกว่าแอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิ

ราคาของ Quizlet

  • แผนฟรี: $0
  • Quizlet Plus: $7.99/เดือนต่อผู้ใช้

รีวิวและคะแนนของ Quizlet

  • G2: 4. 5/5 (280+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแบบทดสอบที่เหมาะกับเนื้อหาที่คุณกำลังศึกษา เพียงป้อนบันทึกหรือหัวข้อสำคัญ แล้วให้ AI สร้างคำถามแบบปรนัยหรือแฟลชการ์ดเพื่อทดสอบความเข้าใจของคุณ เป็นวิธีที่สนุกและมีประสิทธิภาพในการเตรียมตัวสอบหรือเสริมสร้างการเรียนรู้!

8. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพการโฟกัส

เรสคิวไทม์
ผ่านทางRescueTime

RescueTimeช่วยให้คุณติดตามเวลาของคุณโดยอัตโนมัติและสร้างนิสัยที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดในแต่ละวัน มันจะระบุสิ่งรบกวนและเน้นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้คุณรักษาเป้าหมายทางวิชาการของคุณได้

ด้วยคุณสมบัติเช่น เซสชั่นโฟกัส, การตั้งเป้าหมาย, และการติดตามกิจกรรมอัตโนมัติ, RescueTime ช่วยให้คุณจัดการตารางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ระบุและเข้าใจรูปแบบการเรียนของคุณเพื่อให้คุณสามารถควบคุมเป้าหมายของคุณได้โดยการเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด, ลดการผัดวันประกันพรุ่ง, และสร้างสมดุลที่ดีขึ้น. 🕒

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime

  • บล็อกเว็บไซต์และแอปที่รบกวนสมาธิขณะกำหนดช่วงเวลาโฟกัสโดยเฉพาะ
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันของคุณด้วยการติดตามอัตโนมัติ
  • ตั้งเป้าหมายส่วนตัวและติดตามความคืบหน้าด้วยแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด

ข้อจำกัดของ RescueTime

  • การผสานรวมระหว่างแอปมือถือและเดสก์ท็อปที่จำกัด

ราคาของ RescueTime

  • Lite: ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียมโซโล: $12/เดือน
  • ทีมพรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

รีวิวและคะแนนของ RescueTime

  • G2: 4. 1/5 (85+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)

9. Anki (ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาอย่างเชี่ยวชาญผ่านการทบทวนแบบเว้นระยะ)

อันกิ
ผ่านทาง Anki

Anki เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจดจำข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและในระยะยาว แพลตฟอร์มนี้ใช้ การทบทวนแบบเว้นระยะเพื่อเสริมสร้างความจำระยะยาว ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้เรื่องที่ซับซ้อน

บัตรที่สามารถปรับแต่งได้ของ Anki พร้อมสื่อหลากหลาย รองรับข้อความ, รูปภาพ, เสียง, และวิดีโอ ตอบโจทย์สไตล์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการเรียนรู้ภาษาใหม่หรือการจดจำแนวคิดที่ซับซ้อน

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบ การเรียนรู้คำศัพท์ หรือการจดจำแนวคิดที่ซับซ้อน Anki ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด 💾

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Anki

  • เพิ่มประสิทธิภาพเวลาเรียนของคุณด้วยระบบการจัดตารางเวลาอัจฉริยะของ Anki เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
  • ฟอรั่มผู้ใช้ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรและกระตือรือร้นเพื่อช่วยเหลือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
  • ซิงค์สำรับไพ่ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย AnkiWeb เพื่อการศึกษาที่ราบรื่นทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Anki

  • การแจ้งเตือนสำหรับ AnkiDroid บางครั้งไม่สม่ำเสมอ มักต้องตรวจสอบแอปด้วยตนเองบ่อยครั้ง
  • เส้นทางการเรียนรู้บน Anki ค่อนข้างชันเมื่อเทียบกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ สำหรับนักเรียน

ราคาของ Anki

  • ฟรี
  • แอปพลิเคชันมือถือ iOS: 24.99 ดอลลาร์ (ซื้อครั้งเดียว)

การทบทวนและให้คะแนนของ Anki

  • G2: 4. 7/5 (25+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)

10. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย)

Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoist เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่สะอาดและใช้งานง่ายเพื่อจัดระเบียบงานและลำดับความสำคัญของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ. มันโดดเด่นด้วยความเรียบง่าย พร้อมคุณสมบัติเช่น การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ เพื่อเพิ่มงาน และตัวกรองที่ทรงพลังสำหรับการจัดหมวดหมู่ได้อย่างรวดเร็ว.

แพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณแยกงานออกเป็นสิ่งที่ต้องทำที่จัดการได้ ตั้งกำหนดเวลา และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียน

ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนงาน มอบหมายงาน ติดตามกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือตั้งการแจ้งเตือนสำหรับโปรเจกต์กลุ่ม ความยืดหยุ่นของ Todoist ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่มีตารางแน่น ด้วย การซิงค์ข้ามอุปกรณ์และฟีเจอร์อัจฉริยะ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานขณะเดินทาง 🗃️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • ตั้งการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับนิสัยประจำวัน เช่น การทบทวนบันทึกหรือการเข้าเรียน
  • จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ป้ายกำกับ, ตัวกรอง, และบอร์ดเพื่อเพิ่มสมาธิ
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานและฟีเจอร์การตั้งเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ Todoist

  • คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบเต็มรูปแบบและแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

รีวิวและให้คะแนน Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)

11. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแบบครบวงจรและการปรับแต่งพื้นที่ทำงาน)

โนชั่น
ผ่านทางNotion

ด้วยอินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงNotionช่วยให้นักเรียนสร้างการตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะกับตนเองสำหรับการจดบันทึก การติดตามงาน และการจัดการโครงการ ทำให้พวกเขาสามารถปรับปรุงกิจวัตรการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำไปจนถึงการดูแลสมุดบันทึกดิจิทัล Notion สามารถปรับให้เข้ากับทุกสไตล์การเรียนรู้และความต้องการ

แอปนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ ทำให้เหมาะสำหรับโปรเจ็กต์กลุ่มและการศึกษา.ด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทุกกรณีการใช้งาน Notion สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ และช่วยจัดระเบียบปฏิทินการศึกษาของคุณ. ✍️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวด้วยการรวมงาน, บันทึก, และฐานข้อมูล
  • สร้างความสัมพันธ์ที่มีพลวัตระหว่างบันทึก ตารางเวลา และทรัพยากรผ่านฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
  • ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นแบบเรียลไทม์ด้วยหน้าเว็บที่แชร์และประวัติเวอร์ชัน

ข้อจำกัดของโนชั่น

  • ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ที่จำกัดเป็นความท้าทายเมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สม่ำเสมอ

ราคาของ Notion

  • ฟรี: $0/เดือนต่อผู้ใช้ (จำกัดการอัปโหลดไฟล์ขนาด 5MB)
  • บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

รีวิวและให้คะแนน Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)

12. Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้พฤติกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณเป็นเกม)

Habitica
ผ่านทางHabitica

Habitica เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเปลี่ยนการจัดการงานให้กลายเป็นเกมสวมบทบาทที่น่าดึงดูด การทำให้เป็นเกมเช่นนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการสร้างนิสัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ติดตามนิสัย เป้าหมายประจำวัน และสิ่งที่ต้องทำของคุณ พร้อมรับรางวัล เช่น ชุดเกราะต่อสู้ สัตว์เลี้ยง และทักษะเวทมนตร์เมื่อคุณเลเวลอัพ

หากคุณพลาดงาน คุณจะต้องเผชิญกับบทลงโทษ ซึ่งเพิ่มความสนุกสนานในการรับผิดชอบ

นอกจากนี้ ร่วมมือกับเพื่อนเพื่อปราบมอนสเตอร์และทำภารกิจไปด้วยกัน วิธีการแบบโต้ตอบนี้ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและความสม่ำเสมอ ช่วยให้นักเรียนจัดการภาระงานทางวิชาการและภาระส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica

  • สร้างนิสัยเฉพาะตัว งานประจำวัน และรายการต่าง ๆ สะสมคะแนนประสบการณ์และปลดล็อกความสำเร็จเมื่อคุณก้าวหน้า
  • สร้างและเข้าร่วมกิลด์เพื่อความรับผิดชอบและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น
  • ปรับแต่งอวาตาร์เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและความสำเร็จ

ข้อจำกัดของ Habitica

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้ด้วยการอัปเดตเพื่อเพิ่มความชัดเจนและความสามารถในการปรับแต่ง
  • จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเสถียรอยู่เสมอเพื่อการทำงานที่ราบรื่น

ราคา Habitica

  • แผนฟรี
  • รายเดือน: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้

13. เสรีภาพ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสิ่งรบกวนดิจิทัลในทุกอุปกรณ์)

เสรีภาพ
ผ่านทางเสรีภาพ

Freedom เป็นแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนลดการเสียสมาธิจากสิ่งรบกวนทางดิจิทัลโดยการบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเฉพาะบนอุปกรณ์หลายเครื่อง ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นและปราศจากสิ่งรบกวน Freedom ช่วยให้นักเรียนสามารถจดจ่อกับการเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการทำงาน

ด้วย อิสระในการจัดตารางเวลาเรียนที่เน้นเป้าหมาย, ซิงโครไนซ์การตั้งค่าการบล็อก ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และใช้คุณสมบัติเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อรักษาสมาธิ วิธีการที่ครอบคลุมนี้ช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา 🛡️

คุณสมบัติเด่นของเสรีภาพ

  • บล็อกเว็บไซต์และแอปที่รบกวนสมาธิในทุกอุปกรณ์ด้วยการซิงค์ข้ามอุปกรณ์เพื่อรักษาความมีสมาธิ
  • วางแผนและทำให้การบล็อกเป็นอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับตารางการศึกษา
  • เปิดใช้งานโหมดล็อกเพื่อป้องกันการสิ้นสุดเซสชันบล็อกก่อนเวลาอันควร

ข้อจำกัดของเสรีภาพ

  • ผู้ใช้ Android สามารถสร้างรายการบล็อกเริ่มต้นได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น ซึ่งจำกัดการปรับแต่ง

ราคาเสรี

  • พรีเมียม: $8.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ตลอดไป: $199

14. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการเขียนด้วยการช่วยเหลือจาก AI)

แกรมม่า
ผ่านทางGrammarly

Grammarly ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือแก้ไขไวยากรณ์เท่านั้น—แต่เป็นผู้ช่วยเขียนอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งออกแบบมาเพื่อยกระดับทุกแง่มุมของการสื่อสารของคุณ ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Grammarly ช่วยในการ สร้างสรรค์เรียงความ งานวิจัย และงานมอบหมายที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมทั้งรับรองว่างานเขียนเชิงวิชาการของคุณจะมีความสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ

ผ่านการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับหลายแพลตฟอร์ม เช่น Microsoft Word, Google Docs และเว็บเบราว์เซอร์ Grammarly ช่วยให้นักเรียนรักษาคุณภาพงานเขียนในระดับสูงได้หลากหลายแอปพลิเคชัน 📚

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly

  • ให้คำแนะนำขั้นสูงเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และน้ำเสียง เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ พร้อมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
  • นำเสนอเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AIสำหรับการเขียนประโยคใหม่ การเพิ่มพูนคำศัพท์ และการอ้างอิงอัตโนมัติ
  • สร้างและจัดรูปแบบการอ้างอิงโดยอัตโนมัติโดยตรงจากเบราว์เซอร์

ข้อจำกัดของ Grammarly

  • บางครั้งแนะนำอย่างก้าวร้าวเกินไป ทำให้เสียสมาธิ
  • การสมัครสมาชิกเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูงอาจมีราคาสูงสำหรับนักเรียนที่คำนึงถึงงบประมาณ

ราคาของ Grammarly

  • ฟรี
  • ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

บทวิจารณ์และคะแนนของ Grammarly

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (7,100+ รีวิว)

15. Pomofocus (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาอย่างมีโครงสร้างและการมีสมาธิ)

โพโมโฟกัส
ผ่านทางPomofocus

🔎 คุณรู้หรือไม่? เทคนิคโพโมโดโรถูกคิดค้นโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อ Francesco Cirillo ในช่วงปลายทศวรรษ 1980

Pomofocus เป็นตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามงาน ตัวจับเวลาที่ปรับแต่งได้ และรายงานผลผลิตแบบภาพ Pomofocus จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างโดยไม่มีการรบกวน

สามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อปและมือถือ ช่วยผู้ใช้ในการจัดการงานต่างๆ เช่น การเรียน การเขียน หรือการเขียนโค้ด ส่งเสริมสมาธิที่ยาวนานและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ⏱️

คุณสมบัติเด่นของ Pomofocus

  • ใช้ตัวจับเวลาแบบปรับแต่งได้ของ Pomodoro เพื่อกำหนดช่วงเวลาทำงานและพักตามความต้องการของคุณ
  • ติดตามความคืบหน้าของงานและดูรายงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนโดยละเอียดเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
  • บันทึกบทความเว็บและงานที่ทำซ้ำเป็นเทมเพลตเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วและง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Pomofocus

  • ขาดฟังก์ชันการจัดการงานและการติดตามเวลาที่ครอบคลุม ซึ่งพบได้ในแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนที่ดีที่สุดบางแอป

ราคาของ Pomofocus

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้

ก้าวแรกสู่ประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp

การเลือกแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นจัดการงาน ติดตามเวลา หรือเพิ่มสมาธิ

ในขณะที่เครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Forest หรือ RescueTime นั้นยอดเยี่ยม การมีโซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ✅

จากกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือไปจนถึงระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความหลากหลายของ ClickUp หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน มันคือแอปที่ดีที่สุดเพื่อช่วยนักเรียนวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการชีวิตการศึกษาของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!