10 แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอลที่ดีที่สุดในปี 2025

เคยเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำบนกระดาษโน้ตแล้วทำหายในไม่กี่นาทีต่อมาหรือไม่? หรือใช้เวลามากกว่าในการจัดระเบียบงานมากกว่าการทำให้เสร็จ?
ในการแสวงหาประสิทธิภาพการทำงาน หลายคนตกหลุมพรางของระบบที่ซับซ้อนเกินไปหรือแอปที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมาย ซึ่งทำให้การจัดการงานรู้สึกเหมือนเป็นงานประจำที่ต้องทำเต็มเวลา
นั่นคือจุดที่แอปจัดการงานแบบมินิมอลเปล่งประกาย แอปเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและเน้นเป้าหมาย โดยตัดสิ่งรบกวนออกไป ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและทำงานในรายการให้เสร็จสมบูรณ์
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ต้องจัดการกับกำหนดส่งงานหลายอย่างพร้อมกัน มืออาชีพที่ต้องบาลานซ์การประชุม หรือใครก็ตามที่พยายามจำให้ได้ว่าต้องรดน้ำต้นไม้ แอปที่ปราศจากความรกรุงรังสามารถทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ มาดู 10 แอปรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอลที่ดีที่สุดกัน
⏰ สรุป 60 วินาที
คุณควรมองหาอะไรในแอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล?
แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอลที่ดีที่สุดเน้นที่ฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริง ช่วยให้คุณจัดการงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีลูกเล่นที่ไม่จำเป็น
ด้วยการใช้เวลาทำงานถึง 51%ไปกับงานที่มีคุณค่าน้อย การมีแอปที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญและลดสิ่งรบกวนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก มองหาเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ยังคงยึดมั่นในแนวคิดมินิมอล
คุณสมบัติหลักบางประการของแอปรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล ได้แก่:
- รายการสิ่งที่ต้องทำหลายรายการ: สร้างรายการต่างๆ สำหรับงาน ภารกิจส่วนตัว หรือโครงการเฉพาะ
- งานที่ทำซ้ำ: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเช่นการชำระบิลหรือการประชุมรายสัปดาห์
- มุมมองปฏิทิน: มองเห็นงานของคุณควบคู่กับกำหนดส่งและนัดหมาย
- โหมดโฟกัส: โหมดที่ปราศจากสิ่งรบกวนซึ่งบล็อกองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออกไปขณะที่คุณทำงาน
- ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro: ตัวจับเวลาในตัวเพื่อช่วยจัดการช่วงเวลาทำงานและพักอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: จัดระเบียบงานตามความสำคัญหรือความเร่งด่วนโดยใช้เครื่องหมายลำดับความสำคัญ
- การกำหนดรหัสสี: กำหนดสีให้กับงานหรือรายการเพื่อจัดระเบียบภาพให้ดียิ่งขึ้น
- การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม: เข้าถึงรายการของคุณบนมือถือ เดสก์ท็อป หรือแอปเว็บได้อย่างราบรื่น
- การผสานการทำงานกับ Google Tasks หรือปฏิทิน: ซิงค์กับเครื่องมือยอดนิยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้แอปเว็บแบบมินิมอลรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงความสะอาดและเรียบง่าย
10 แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอลที่ดีที่สุด
มาเข้าเรื่องกันเลย—นั่นแหละคือหัวใจของมินิมอลลิสม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหา รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHDหรือต้องการวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายเพื่อจัดระเบียบและทำงานให้เสร็จสิ้น แอปเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือสิบแอปจัดการงานแบบมินิมอลที่ดีที่สุด:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วย AI)
ClickUpคือคู่หูด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน
ClickUp's Online To-Do Listช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ช่วยคุณสร้าง ปรับแต่ง และจัดระเบียบรายการให้ตรงกับความต้องการของคุณ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแจ้งเตือน และเทมเพลตรายการตรวจสอบ
ClickUp Tasksช่วยให้การสร้าง การปรับแต่ง และการจัดระเบียบรายการเป็นเรื่องง่าย ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดลำดับความสำคัญ การแจ้งเตือน และแม่แบบ คุณสามารถเข้าถึงงานที่ต้องทำบนอุปกรณ์ใดก็ได้ และเปลี่ยนให้เป็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนด้วยการใช้การจัดรูปแบบ การกำหนดสี และการเชื่อมโยงรายการต่างๆ
การผสานรวม AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain ช่วยสร้างงานโดยอัตโนมัติและแนะนำงานย่อยตามบริบทแอปรายการสิ่งที่ต้องทำด้วย AIนี้ยังสรุปงานประจำวันเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันของคุณให้อยู่ในระเบียบและช่วยให้คุณมีสมาธิ แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย กำหนดเส้นตาย และจัดหมวดหมู่ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "ความสำคัญ" "สถานที่" หรือ "ตัวนับลำดับ"
เพื่อเพิ่มสมาธิ ให้จัดตั้งระบบการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณ และเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อถึงเป้าหมายเล็ก ๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เทคนิคโพโมโดโร ซึ่งใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทั่วโลก ได้รับการตั้งชื่อตามตัวจับเวลาในครัวที่มีรูปทรงเป็นมะเขือเทศ ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp คุณสามารถผสานเทคนิคสนุกๆ นี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อวันทำงานที่เต็มไปด้วยสมาธิ ⏰
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สลับระหว่างมุมมองบอร์ด ClickUpต่างๆ เช่น บอร์ดคัมบัง แผนภูมิแกนต์ หรือมุมมองรายการแบบคลาสสิก เพื่อดูภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของรายการทั้งหมดของคุณ
- บรรลุเป้าหมายทั้งหมดของคุณสำหรับงานประจำวัน งานประจำสัปดาห์ และงานเฉพาะโครงการด้วยClickUp Goals
- สร้างเอกสารสำหรับรายการทั้งหมดของคุณพร้อมบุ๊กมาร์ก ตาราง และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Docs
- 15+ มุมมองงานที่ปรับแต่งได้ รวมถึงรูปแบบ Kanban, ปฏิทิน และแผนภูมิ Gantt
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์มากมายอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น เครื่องมือ AI ต้องการการซื้อเพิ่มเติมแบบเสียค่าใช้จ่าย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ฟีเจอร์การจัดการงานพื้นฐาน
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ)
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เคยรู้สึกไหมว่างานประจำสัปดาห์ของคุณกำลังควบคุมคุณแทนที่คุณจะควบคุมมัน?ด้วยเทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUp เปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน จัดลำดับความสำคัญของงาน แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่จัดการได้ง่าย และติดตามความคืบหน้าของคุณได้อย่างชัดเจนในเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพียงเครื่องมือเดียว
2. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการบันทึกงานที่ราบรื่นและการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ)
Todoist เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบงานที่รวดเร็วและใช้งานง่ายด้วยขั้นตอนที่น้อยที่สุด ฟีเจอร์การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น "ส่งรายงานภายในวันศุกร์" โดยไม่ต้องผ่านเมนูต่างๆ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่จัดการโครงการส่วนตัวหรือทีมที่ต้องการผู้จัดการงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้มอบความยืดหยุ่นด้วยตัวกรอง ป้ายกำกับ และระบบปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้การจัดลำดับความสำคัญและการทำงานให้เสร็จเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำเป็นอัตโนมัติด้วยตารางเวลาและการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
- ดูงานพร้อมกำหนดเวลาด้วยมุมมองปฏิทินแบบบูรณาการ
- ร่วมมืออย่างราบรื่นผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกันและการมอบหมายงาน
ข้อจำกัดของ Todoist
- การเพิ่มงานย่อยต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานสะดุด
- การปรับแต่งที่จำกัดกับแผนฟรีและแผนระดับล่างเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
รีวิวและให้คะแนน Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
3. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นความมีสมาธิ พร้อมตัวจับเวลา Pomodoro ในตัว)
TickTick เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังด้วยการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างการจัดการงานและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มสมาธิ เมทริกซ์ Eisenhower และตัวกรองที่ปรับแต่งได้ทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนซ้ำและสถิติการพัฒนานิสัยช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
ทำงานเป็นทีมใช่ไหม? แอปนี้ช่วยให้คุณติดตามงานเร่งด่วนที่คุณกำลังทำร่วมกันได้อย่างสะดวก หมดปัญหาการบันทึกเวลาที่ยุ่งยาก
แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้มีเครื่องมือในตัว เช่น ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro และมุมมองปฏิทิน เพื่อช่วยลดการสลับแอปไปมาในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick
- จัดระเบียบตารางเวลาด้วยรูปแบบปฏิทินขั้นสูง รวมถึงมุมมองวาระการประชุมและมุมมองรายเดือน
- สร้างนิสัยที่มีประสิทธิผลโดยใช้ตัวติดตามพร้อมข้อมูลเชิงลึกและรายงานโดยละเอียด
- ซิงค์กับปฏิทินของบุคคลที่สามเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นอย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ TickTick
- การย้ายข้อมูลจากเครื่องมืออื่นต้องสร้างงานที่ซ้อนกันใหม่ด้วยตนเอง
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดในเวอร์ชันฟรีเมื่อเทียบกับพรีเมียม
ราคาของ TickTick
- ฟรี: การจัดการงานพื้นฐาน
- พรีเมียม: $2.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
รีวิวและให้คะแนน TickTick
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานโดยเฉลี่ยใช้เวลา9% ของปีไปกับการสลับระหว่างแอปต่างๆโซลูชันครบวงจรของ TickTick ซึ่งรวมถึงตัวจับเวลา Pomodoro ในตัว ช่วยให้คุณมีสมาธิโดยไม่ต้องสลับไปมาโดยไม่จำเป็น
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำหลายรายการในที่ทำงานเดียว)
Notion ผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการสร้างเอกสารไว้ในพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง เหมาะสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการรวมเวิร์กโฟลว์ของตนไว้ที่เดียว ตั้งแต่การจัดการงานส่วนตัวไปจนถึงการดำเนินโครงการที่ซับซ้อน
ดูงานสำคัญทั้งหมดของคุณตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ หรือวันที่ครบกำหนด เพื่อให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
รายการสิ่งที่ต้องทำนี้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง เชื่อมโยงฐานข้อมูล และผสานงานกับเอกสารเพื่อการจัดการที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- มองเห็นงานได้อย่างยืดหยุ่นด้วยมุมมองปฏิทิน, คันบัน หรือไทม์ไลน์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการผสานการทำงานกับ Slack, GitHub และ Zapier
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและสร้างข้อมูลเชิงลึกโดยใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของโนชั่น
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องตั้งค่าระบบที่ซับซ้อน
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือเช่น Google Calendar เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
รีวิวและให้คะแนน Notion
- G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
5. Microsoft To Do (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อภายในระบบนิเวศของ Microsoft)
Microsoft To Do เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว โดยมีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Outlook และ Microsoft 365
ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานส่วนตัวหรือทำงานร่วมกับทีมผ่านรายการที่แชร์ได้ ด้วยฟีเจอร์ "วันของฉัน" คุณสามารถสร้างแผนประจำวันแบบส่วนตัวได้ ในขณะที่การแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do
- จัดการงานในที่เดียวโดยการซิงค์กับเครื่องมือ Outlook และ Microsoft 365
- เข้าถึงและอัปเดตรายการได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปมือถือ
- ทำให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้นด้วยรายการที่ใช้ร่วมกันสำหรับการมอบหมายและติดตามงาน
ข้อจำกัดของ Microsoft To Do
- พึ่งพาระบบนิเวศของ Microsoft อย่างสูงเพื่อให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการทำเครื่องหมายงานและไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา
ราคาของ Microsoft To Do
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
รีวิวและให้คะแนน Microsoft To Do
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,900+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานจะตรวจสอบโทรศัพท์ของตนถึง96 ครั้งต่อวัน ใช้การแจ้งเตือนและการซิงค์ข้ามอุปกรณ์ของ Microsoft To Do เพื่อจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียสมาธิ
6. Any. do (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัว งานครอบครัว และงานทีมในที่เดียว)
Any.do ช่วยให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายด้วยดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งบุคคลทั่วไป ครอบครัว และทีม ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญไปจนถึงการวางแผนโครงการครอบครัวหรือบริหารงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้มีระดับการปรับแต่งสูงเพื่อให้คุณสามารถจัดการงานของคุณได้ตามต้องการด้วยแท็กสี รายการ และคุณสมบัติการผสานรวมที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติเช่น รายการที่ใช้ร่วมกัน, การแจ้งเตือนผ่าน WhatsApp, และคำแนะนำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Any.do ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ
ทุกสิ่ง. ทำดีที่สุด
- จัดระเบียบงานครอบครัวด้วยบอร์ดที่ใช้ร่วมกันสำหรับของชำ, การพักผ่อน, หรือโครงการในบ้าน
- มองเห็นความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบัง, มุมมองปฏิทิน และขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยบอร์ดและเทมเพลตรายการตรวจสอบไม่จำกัดสำหรับทีม
ข้อจำกัดใดๆ
- ขาดการผสานกับ Apple Calendar บนแอป Mac ทำให้การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มมีข้อจำกัด
- งานในมุมมองปฏิทินถูกกำหนดให้อยู่ในช่วงเวลา 30 นาที ไม่สามารถปรับระยะเวลาได้
ราคาสินค้า
- ฟรี
- พรีเมียม: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ครอบครัว: $8. 33/เดือน (สูงสุด 4 คน) (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
กรุณาตรวจสอบและให้คะแนน
- G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
7. Google Tasks (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace)
Google Tasks เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและน้ำหนักเบาสำหรับการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพา Google Workspace
82% ของผู้คนไม่มีระบบการจัดการเวลาที่เฉพาะเจาะจงหรือมีโครงสร้าง Google Tasks ช่วยแก้ปัญหาด้วยระบบบูรณาการที่เข้าใจง่ายภายใน Gmail และปฏิทิน ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย
การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Gmail, ปฏิทิน, และ Google Docs ทำให้การสร้าง, มอบหมาย,และติดตามงานของคุณเป็นเรื่องง่ายภายในแอปเหล่านี้ ด้วยคุณสมบัติเช่น วันที่ครบกำหนด, การแจ้งเตือน, และงานย่อย Google Tasks ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks
- แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นงานย่อยเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบและความชัดเจน
- จัดการงานได้โดยตรงจากแผงด้านข้างในแอป Google Workspace
- เข้าถึงและอัปเดตรายการงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการรองรับแอปพลิเคชันบนมือถือ
ข้อจำกัดของ Google Tasks
- ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาขั้นสูงแบบสแตนด์อโลนหรือการวิเคราะห์งานอย่างละเอียด
- เครื่องมือพัฒนาที่จำกัดสำหรับการบูรณาการและทดสอบงานในท้องถิ่น
ราคาของ Google Tasks
- ฟรี: รวมอยู่กับผลิตภัณฑ์ Google Workspace
รีวิวและให้คะแนน Google Tasks
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. สิ่งที่ควรรู้ (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ต้องการโปรแกรมจัดการงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง)
Things เป็นแอปจัดการงานระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Apple เท่านั้น มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศแอป iOS
แอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพนี้ผสานความเรียบง่ายเข้ากับฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน
ตั้งแต่การวางแผนงานเร่งด่วนประจำวันไปจนถึงการจัดระเบียบเป้าหมายระยะยาว Things ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบด้วยคุณสมบัติสำคัญ เช่น งานย่อย วันที่กำหนด และการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อการเพิ่มงานอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของสิ่งต่างๆ
- มุ่งเน้นที่ความสำคัญประจำวันด้วย "มุมมองวันนี้" ที่ใช้งานง่ายเพื่อการวางแผนที่ราบรื่น
- แยกโครงการออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้รายการตรวจสอบการจัดการโครงการที่มีอยู่ในตัว
- เพิ่มบันทึกที่ละเอียดให้กับงานด้วยการรองรับ Markdown เพื่อบริบทที่ดีขึ้น
ข้อจำกัด
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติเช่น Make หรือ Zapier
- ต้องซื้อแยกสำหรับอุปกรณ์ Apple แต่ละเครื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ราคาสินค้า
- Mac: $34.99/ผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
- iPhone & Apple Watch: $6. 99/ผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
- iPad: $13.99/ผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
- Vision Pro: $20.99/ผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
การรีวิวและให้คะแนนสิ่งต่างๆ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
9. Workflowy (เหมาะที่สุดสำหรับการทำรายการและการทำโครงร่างแบบมินิมอล)
Workflowy ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและปราศจากสิ่งรบกวน ในขณะที่จัดการงานที่ซับซ้อนหรือระดมความคิด
โดดเด่นด้วยโครงสร้างแบบลูกกระสุนที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเรียงงานและข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด Workflowy มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบการจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นลำดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการ การจดบันทึก หรือการทำงานสร้างสรรค์
แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำมีความสามารถ เช่น กระดานคัมบัง สำเนาสด และการค้นหาทั่วโลกทันที ที่มอบความยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้รู้สึกซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- จัดระเบียบงานและแนวคิดอย่างเป็นลำดับชั้นด้วยการซ้อนแบบไม่จำกัดเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
- ค้นหาภารกิจได้ทันทีด้วยการค้นหาทั่วโลกครอบคลุมเอกสารและรายการทั้งหมด
- อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยใช้สำเนาที่สะท้อนกันในหลายสถานที่
ข้อจำกัดของ Workflowy
- การออกแบบภาพรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานอาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแดชบอร์ดที่ดูเรียบร้อยและทันสมัยมากขึ้น
- การมองเห็นการใช้กระสุนไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้ใช้ฟรีสับสนได้
ราคาของ Workflowy
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $6.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
รีวิวและให้คะแนน Workflowy
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้เทคนิคการจัดการเวลา เช่น Eisenhower Matrix เพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การจัดลำดับงานแบบไม่จำกัดและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ของ Workflowy ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. Remember The Milk (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์งานง่าย ๆ และการแจ้งเตือน)
Remember The Milk เป็นแอปจัดการงานที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับบุคคลที่มีชีวิตยุ่งและต้องการถ่ายโอนงานออกจากความคิดเพื่อจัดการงานส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของแอปนี้คือความเรียบง่ายที่ผสานกับระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ
ออกแบบมาเพื่อให้สามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์ของคุณ, ฟีเจอร์การร่วมมือของแอปช่วยให้คุณสามารถแชร์รายการและมอบหมายงานได้, ทำให้เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก.
ด้วยระบบแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งอย่างยืดหยุ่นผ่านอีเมล, ข้อความ, หรือการแจ้งเตือนในแอป, มันช่วยให้คุณติดตามได้โดยไม่ต้องพยายาม. แอปนี้เป็นเพื่อนคู่ใจที่น่าเชื่อถือหากคุณให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและการตั้งค่าที่รวดเร็วมากกว่าคุณสมบัติที่ซับซ้อน.
คุณสมบัติเด่นของ Remember The Milk
- รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ข้อความ และการแจ้งเตือนในแอปเพื่อให้คุณไม่พลาดเป้าหมาย
- ซิงค์งานอัตโนมัติข้ามทุกอุปกรณ์เพื่อการอัปเดตที่ราบรื่น
- เพิ่มงานอย่างรวดเร็วโดยใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างรายการได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Remember The Milk
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปอื่น ๆ
- ขาดการจัดการบัญชีทีมแบบรวมศูนย์; จำเป็นต้องซื้อแยกเป็นรายบุคคล
ราคาของ Remember The Milk
- ฟรี: คุณสมบัติพื้นฐาน
- ข้อดี: $4. 16/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
รีวิวและให้คะแนน Remember The Milk
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
