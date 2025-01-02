บล็อก ClickUp
10 แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอลที่ดีที่สุดในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2 มกราคม 2568

เคยเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำบนกระดาษโน้ตแล้วทำหายในไม่กี่นาทีต่อมาหรือไม่? หรือใช้เวลามากกว่าในการจัดระเบียบงานมากกว่าการทำให้เสร็จ?

ในการแสวงหาประสิทธิภาพการทำงาน หลายคนตกหลุมพรางของระบบที่ซับซ้อนเกินไปหรือแอปที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมาย ซึ่งทำให้การจัดการงานรู้สึกเหมือนเป็นงานประจำที่ต้องทำเต็มเวลา

นั่นคือจุดที่แอปจัดการงานแบบมินิมอลเปล่งประกาย แอปเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายและเน้นเป้าหมาย โดยตัดสิ่งรบกวนออกไป ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและทำงานในรายการให้เสร็จสมบูรณ์

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ต้องจัดการกับกำหนดส่งงานหลายอย่างพร้อมกัน มืออาชีพที่ต้องบาลานซ์การประชุม หรือใครก็ตามที่พยายามจำให้ได้ว่าต้องรดน้ำต้นไม้ แอปที่ปราศจากความรกรุงรังสามารถทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ มาดู 10 แอปรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอลที่ดีที่สุดกัน

สรุป 60 วินาที

  • Remember The Milk: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์งานง่าย ๆ และการแจ้งเตือน
  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยระบบ AI
  • Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกงานอย่างราบรื่นและการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
  • TickTick: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นสมาธิ ด้วยตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ในตัว
  • แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำหลายรายการในที่ทำงานเดียว
  • Microsoft To Do: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อภายในระบบนิเวศของ Microsoft
  • Any.do: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัว งานครอบครัว และงานทีมในที่เดียว
  • Google Tasks: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace
  • สิ่งต่างๆ: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ต้องการโปรแกรมจัดการงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
  • Workflowy: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการและโครงร่างแบบเรียบง่าย

คุณควรมองหาอะไรในแอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล?

แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอลที่ดีที่สุดเน้นที่ฟีเจอร์ที่ใช้งานได้จริง ช่วยให้คุณจัดการงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีลูกเล่นที่ไม่จำเป็น

ด้วยการใช้เวลาทำงานถึง 51%ไปกับงานที่มีคุณค่าน้อย การมีแอปที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญและลดสิ่งรบกวนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก มองหาเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ยังคงยึดมั่นในแนวคิดมินิมอล

คุณสมบัติหลักบางประการของแอปรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล ได้แก่:

  • รายการสิ่งที่ต้องทำหลายรายการ: สร้างรายการต่างๆ สำหรับงาน ภารกิจส่วนตัว หรือโครงการเฉพาะ
  • งานที่ทำซ้ำ: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเช่นการชำระบิลหรือการประชุมรายสัปดาห์
  • มุมมองปฏิทิน: มองเห็นงานของคุณควบคู่กับกำหนดส่งและนัดหมาย
  • โหมดโฟกัส: โหมดที่ปราศจากสิ่งรบกวนซึ่งบล็อกองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออกไปขณะที่คุณทำงาน
  • ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro: ตัวจับเวลาในตัวเพื่อช่วยจัดการช่วงเวลาทำงานและพักอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การจัดลำดับความสำคัญของงาน: จัดระเบียบงานตามความสำคัญหรือความเร่งด่วนโดยใช้เครื่องหมายลำดับความสำคัญ
  • การกำหนดรหัสสี: กำหนดสีให้กับงานหรือรายการเพื่อจัดระเบียบภาพให้ดียิ่งขึ้น
  • การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม: เข้าถึงรายการของคุณบนมือถือ เดสก์ท็อป หรือแอปเว็บได้อย่างราบรื่น
  • การผสานการทำงานกับ Google Tasks หรือปฏิทิน: ซิงค์กับเครื่องมือยอดนิยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน

คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้แอปเว็บแบบมินิมอลรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงความสะอาดและเรียบง่าย

10 แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอลที่ดีที่สุด

มาเข้าเรื่องกันเลย—นั่นแหละคือหัวใจของมินิมอลลิสม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหา รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHDหรือต้องการวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายเพื่อจัดระเบียบและทำงานให้เสร็จสิ้น แอปเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือสิบแอปจัดการงานแบบมินิมอลที่ดีที่สุด:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วย AI)

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล: ClickUp
ทำให้งานง่ายขึ้นด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ และความสำคัญด้วยClickUp Tasks

ClickUpคือคู่หูด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ออกแบบมาเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน

ClickUp's Online To-Do Listช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ช่วยคุณสร้าง ปรับแต่ง และจัดระเบียบรายการให้ตรงกับความต้องการของคุณ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแจ้งเตือน และเทมเพลตรายการตรวจสอบ

ClickUp Tasksช่วยให้การสร้าง การปรับแต่ง และการจัดระเบียบรายการเป็นเรื่องง่าย ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดลำดับความสำคัญ การแจ้งเตือน และแม่แบบ คุณสามารถเข้าถึงงานที่ต้องทำบนอุปกรณ์ใดก็ได้ และเปลี่ยนให้เป็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนด้วยการใช้การจัดรูปแบบ การกำหนดสี และการเชื่อมโยงรายการต่างๆ

การผสานรวม AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain ช่วยสร้างงานโดยอัตโนมัติและแนะนำงานย่อยตามบริบทแอปรายการสิ่งที่ต้องทำด้วย AIนี้ยังสรุปงานประจำวันเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล
เรียนรู้เพิ่มเติม

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันของคุณให้อยู่ในระเบียบและช่วยให้คุณมีสมาธิ แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย กำหนดเส้นตาย และจัดหมวดหมู่ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "ความสำคัญ" "สถานที่" หรือ "ตัวนับลำดับ"

เพื่อเพิ่มสมาธิ ให้จัดตั้งระบบการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณ และเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อถึงเป้าหมายเล็ก ๆ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เทคนิคโพโมโดโร ซึ่งใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทั่วโลก ได้รับการตั้งชื่อตามตัวจับเวลาในครัวที่มีรูปทรงเป็นมะเขือเทศ ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp คุณสามารถผสานเทคนิคสนุกๆ นี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อวันทำงานที่เต็มไปด้วยสมาธิ ⏰

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สลับระหว่างมุมมองบอร์ด ClickUpต่างๆ เช่น บอร์ดคัมบัง แผนภูมิแกนต์ หรือมุมมองรายการแบบคลาสสิก เพื่อดูภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นของรายการทั้งหมดของคุณ
  • บรรลุเป้าหมายทั้งหมดของคุณสำหรับงานประจำวัน งานประจำสัปดาห์ และงานเฉพาะโครงการด้วยClickUp Goals
  • สร้างเอกสารสำหรับรายการทั้งหมดของคุณพร้อมบุ๊กมาร์ก ตาราง และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Docs
  • 15+ มุมมองงานที่ปรับแต่งได้ รวมถึงรูปแบบ Kanban, ปฏิทิน และแผนภูมิ Gantt
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Slack และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์มากมายอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น เครื่องมือ AI ต้องการการซื้อเพิ่มเติมแบบเสียค่าใช้จ่าย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: ฟีเจอร์การจัดการงานพื้นฐาน
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ)

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Todoist (ดีที่สุดสำหรับการบันทึกงานที่ราบรื่นและการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ)

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล: Todoist
ผ่านทาง Todoist

Todoist เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบงานที่รวดเร็วและใช้งานง่ายด้วยขั้นตอนที่น้อยที่สุด ฟีเจอร์การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น "ส่งรายงานภายในวันศุกร์" โดยไม่ต้องผ่านเมนูต่างๆ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่จัดการโครงการส่วนตัวหรือทีมที่ต้องการผู้จัดการงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้มอบความยืดหยุ่นด้วยตัวกรอง ป้ายกำกับ และระบบปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้การจัดลำดับความสำคัญและการทำงานให้เสร็จเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำเป็นอัตโนมัติด้วยตารางเวลาและการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
  • ดูงานพร้อมกำหนดเวลาด้วยมุมมองปฏิทินแบบบูรณาการ
  • ร่วมมืออย่างราบรื่นผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกันและการมอบหมายงาน

ข้อจำกัดของ Todoist

  • การเพิ่มงานย่อยต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานสะดุด
  • การปรับแต่งที่จำกัดกับแผนฟรีและแผนระดับล่างเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

รีวิวและให้คะแนน Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

3. TickTick (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เน้นความมีสมาธิ พร้อมตัวจับเวลา Pomodoro ในตัว)

แอปรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล: TickTick
ผ่านทาง TickTick

TickTick เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังด้วยการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างการจัดการงานและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มสมาธิ เมทริกซ์ Eisenhower และตัวกรองที่ปรับแต่งได้ทำให้การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนซ้ำและสถิติการพัฒนานิสัยช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ทำงานเป็นทีมใช่ไหม? แอปนี้ช่วยให้คุณติดตามงานเร่งด่วนที่คุณกำลังทำร่วมกันได้อย่างสะดวก หมดปัญหาการบันทึกเวลาที่ยุ่งยาก

แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้มีเครื่องมือในตัว เช่น ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro และมุมมองปฏิทิน เพื่อช่วยลดการสลับแอปไปมาในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TickTick

  • จัดระเบียบตารางเวลาด้วยรูปแบบปฏิทินขั้นสูง รวมถึงมุมมองวาระการประชุมและมุมมองรายเดือน
  • สร้างนิสัยที่มีประสิทธิผลโดยใช้ตัวติดตามพร้อมข้อมูลเชิงลึกและรายงานโดยละเอียด
  • ซิงค์กับปฏิทินของบุคคลที่สามเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นอย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ TickTick

  • การย้ายข้อมูลจากเครื่องมืออื่นต้องสร้างงานที่ซ้อนกันใหม่ด้วยตนเอง
  • คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดในเวอร์ชันฟรีเมื่อเทียบกับพรีเมียม

ราคาของ TickTick

  • ฟรี: การจัดการงานพื้นฐาน
  • พรีเมียม: $2.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

รีวิวและให้คะแนน TickTick

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานโดยเฉลี่ยใช้เวลา9% ของปีไปกับการสลับระหว่างแอปต่างๆโซลูชันครบวงจรของ TickTick ซึ่งรวมถึงตัวจับเวลา Pomodoro ในตัว ช่วยให้คุณมีสมาธิโดยไม่ต้องสลับไปมาโดยไม่จำเป็น

4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำหลายรายการในที่ทำงานเดียว)

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล: Notion
ผ่านทาง Notion

Notion ผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการสร้างเอกสารไว้ในพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง เหมาะสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการรวมเวิร์กโฟลว์ของตนไว้ที่เดียว ตั้งแต่การจัดการงานส่วนตัวไปจนถึงการดำเนินโครงการที่ซับซ้อน

ดูงานสำคัญทั้งหมดของคุณตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ หรือวันที่ครบกำหนด เพื่อให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการทำงานที่ราบรื่น

รายการสิ่งที่ต้องทำนี้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง เชื่อมโยงฐานข้อมูล และผสานงานกับเอกสารเพื่อการจัดการที่ราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • มองเห็นงานได้อย่างยืดหยุ่นด้วยมุมมองปฏิทิน, คันบัน หรือไทม์ไลน์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการผสานการทำงานกับ Slack, GitHub และ Zapier
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและสร้างข้อมูลเชิงลึกโดยใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข้อจำกัดของโนชั่น

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องตั้งค่าระบบที่ซับซ้อน
  • การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือเช่น Google Calendar เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

รีวิวและให้คะแนน Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)

5. Microsoft To Do (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อภายในระบบนิเวศของ Microsoft)

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล: Microsoft To Do
ผ่านทาง Microsoft

Microsoft To Do เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว โดยมีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Outlook และ Microsoft 365

ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่าย แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานส่วนตัวหรือทำงานร่วมกับทีมผ่านรายการที่แชร์ได้ ด้วยฟีเจอร์ "วันของฉัน" คุณสามารถสร้างแผนประจำวันแบบส่วนตัวได้ ในขณะที่การแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft To Do

  • จัดการงานในที่เดียวโดยการซิงค์กับเครื่องมือ Outlook และ Microsoft 365
  • เข้าถึงและอัปเดตรายการได้อย่างง่ายดายผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปมือถือ
  • ทำให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้นด้วยรายการที่ใช้ร่วมกันสำหรับการมอบหมายและติดตามงาน

ข้อจำกัดของ Microsoft To Do

  • พึ่งพาระบบนิเวศของ Microsoft อย่างสูงเพื่อให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการทำเครื่องหมายงานและไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา

ราคาของ Microsoft To Do

  • Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

รีวิวและให้คะแนน Microsoft To Do

  • G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,900+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานจะตรวจสอบโทรศัพท์ของตนถึง96 ครั้งต่อวัน ใช้การแจ้งเตือนและการซิงค์ข้ามอุปกรณ์ของ Microsoft To Do เพื่อจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียสมาธิ

6. Any. do (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัว งานครอบครัว และงานทีมในที่เดียว)

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล: Any.do
ผ่านทาง Any.do

Any.do ช่วยให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายด้วยดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งบุคคลทั่วไป ครอบครัว และทีม ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญไปจนถึงการวางแผนโครงการครอบครัวหรือบริหารงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้มีระดับการปรับแต่งสูงเพื่อให้คุณสามารถจัดการงานของคุณได้ตามต้องการด้วยแท็กสี รายการ และคุณสมบัติการผสานรวมที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติเช่น รายการที่ใช้ร่วมกัน, การแจ้งเตือนผ่าน WhatsApp, และคำแนะนำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, Any.do ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ

ทุกสิ่ง. ทำดีที่สุด

  • จัดระเบียบงานครอบครัวด้วยบอร์ดที่ใช้ร่วมกันสำหรับของชำ, การพักผ่อน, หรือโครงการในบ้าน
  • มองเห็นความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบัง, มุมมองปฏิทิน และขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยบอร์ดและเทมเพลตรายการตรวจสอบไม่จำกัดสำหรับทีม

ข้อจำกัดใดๆ

  • ขาดการผสานกับ Apple Calendar บนแอป Mac ทำให้การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มมีข้อจำกัด
  • งานในมุมมองปฏิทินถูกกำหนดให้อยู่ในช่วงเวลา 30 นาที ไม่สามารถปรับระยะเวลาได้

ราคาสินค้า

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ครอบครัว: $8. 33/เดือน (สูงสุด 4 คน) (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

กรุณาตรวจสอบและให้คะแนน

  • G2: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)

7. Google Tasks (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace)

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล: Google Tasks
ผ่านทาง Google Tasks

Google Tasks เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและน้ำหนักเบาสำหรับการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพา Google Workspace

82% ของผู้คนไม่มีระบบการจัดการเวลาที่เฉพาะเจาะจงหรือมีโครงสร้าง Google Tasks ช่วยแก้ปัญหาด้วยระบบบูรณาการที่เข้าใจง่ายภายใน Gmail และปฏิทิน ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย

การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Gmail, ปฏิทิน, และ Google Docs ทำให้การสร้าง, มอบหมาย,และติดตามงานของคุณเป็นเรื่องง่ายภายในแอปเหล่านี้ ด้วยคุณสมบัติเช่น วันที่ครบกำหนด, การแจ้งเตือน, และงานย่อย Google Tasks ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks

  • แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นงานย่อยเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบและความชัดเจน
  • จัดการงานได้โดยตรงจากแผงด้านข้างในแอป Google Workspace
  • เข้าถึงและอัปเดตรายการงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการรองรับแอปพลิเคชันบนมือถือ

ข้อจำกัดของ Google Tasks

  • ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาขั้นสูงแบบสแตนด์อโลนหรือการวิเคราะห์งานอย่างละเอียด
  • เครื่องมือพัฒนาที่จำกัดสำหรับการบูรณาการและทดสอบงานในท้องถิ่น

ราคาของ Google Tasks

  • ฟรี: รวมอยู่กับผลิตภัณฑ์ Google Workspace

รีวิวและให้คะแนน Google Tasks

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. สิ่งที่ควรรู้ (เหมาะสำหรับผู้ใช้ Apple ที่ต้องการโปรแกรมจัดการงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง)

แอปรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล: Things
ผ่านทาง สิ่งต่างๆ

Things เป็นแอปจัดการงานระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ Apple เท่านั้น มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศแอป iOS

แอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพนี้ผสานความเรียบง่ายเข้ากับฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน

ตั้งแต่การวางแผนงานเร่งด่วนประจำวันไปจนถึงการจัดระเบียบเป้าหมายระยะยาว Things ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบด้วยคุณสมบัติสำคัญ เช่น งานย่อย วันที่กำหนด และการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อการเพิ่มงานอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของสิ่งต่างๆ

  • มุ่งเน้นที่ความสำคัญประจำวันด้วย "มุมมองวันนี้" ที่ใช้งานง่ายเพื่อการวางแผนที่ราบรื่น
  • แยกโครงการออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้รายการตรวจสอบการจัดการโครงการที่มีอยู่ในตัว
  • เพิ่มบันทึกที่ละเอียดให้กับงานด้วยการรองรับ Markdown เพื่อบริบทที่ดีขึ้น

ข้อจำกัด

  • การผสานการทำงานที่จำกัดกับแพลตฟอร์มอัตโนมัติเช่น Make หรือ Zapier
  • ต้องซื้อแยกสำหรับอุปกรณ์ Apple แต่ละเครื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ราคาสินค้า

  • Mac: $34.99/ผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
  • iPhone & Apple Watch: $6. 99/ผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
  • iPad: $13.99/ผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)
  • Vision Pro: $20.99/ผู้ใช้ (ซื้อครั้งเดียว)

การรีวิวและให้คะแนนสิ่งต่างๆ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (140+ รีวิว)

9. Workflowy (เหมาะที่สุดสำหรับการทำรายการและการทำโครงร่างแบบมินิมอล)

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล: Workflowy
ผ่านทาง Workflowy

Workflowy ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและปราศจากสิ่งรบกวน ในขณะที่จัดการงานที่ซับซ้อนหรือระดมความคิด

โดดเด่นด้วยโครงสร้างแบบลูกกระสุนที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเรียงงานและข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด Workflowy มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบการจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นลำดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการ การจดบันทึก หรือการทำงานสร้างสรรค์

แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำมีความสามารถ เช่น กระดานคัมบัง สำเนาสด และการค้นหาทั่วโลกทันที ที่มอบความยืดหยุ่นโดยไม่ทำให้รู้สึกซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy

  • จัดระเบียบงานและแนวคิดอย่างเป็นลำดับชั้นด้วยการซ้อนแบบไม่จำกัดเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
  • ค้นหาภารกิจได้ทันทีด้วยการค้นหาทั่วโลกครอบคลุมเอกสารและรายการทั้งหมด
  • อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยใช้สำเนาที่สะท้อนกันในหลายสถานที่

ข้อจำกัดของ Workflowy

  • การออกแบบภาพรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานอาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแดชบอร์ดที่ดูเรียบร้อยและทันสมัยมากขึ้น
  • การมองเห็นการใช้กระสุนไม่ชัดเจน อาจทำให้ผู้ใช้ฟรีสับสนได้

ราคาของ Workflowy

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $6.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

รีวิวและให้คะแนน Workflowy

  • G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้เทคนิคการจัดการเวลา เช่น Eisenhower Matrix เพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์การจัดลำดับงานแบบไม่จำกัดและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ของ Workflowy ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. Remember The Milk (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์งานง่าย ๆ และการแจ้งเตือน)

แอปจดรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมินิมอล: Remember The Milk
ผ่านทาง Remember The Milk

Remember The Milk เป็นแอปจัดการงานที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับบุคคลที่มีชีวิตยุ่งและต้องการถ่ายโอนงานออกจากความคิดเพื่อจัดการงานส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของแอปนี้คือความเรียบง่ายที่ผสานกับระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ

ออกแบบมาเพื่อให้สามารถซิงค์ได้อย่างราบรื่นบนทุกอุปกรณ์ของคุณ, ฟีเจอร์การร่วมมือของแอปช่วยให้คุณสามารถแชร์รายการและมอบหมายงานได้, ทำให้เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก.

ด้วยระบบแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งอย่างยืดหยุ่นผ่านอีเมล, ข้อความ, หรือการแจ้งเตือนในแอป, มันช่วยให้คุณติดตามได้โดยไม่ต้องพยายาม. แอปนี้เป็นเพื่อนคู่ใจที่น่าเชื่อถือหากคุณให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและการตั้งค่าที่รวดเร็วมากกว่าคุณสมบัติที่ซับซ้อน.

คุณสมบัติเด่นของ Remember The Milk

  • รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ข้อความ และการแจ้งเตือนในแอปเพื่อให้คุณไม่พลาดเป้าหมาย
  • ซิงค์งานอัตโนมัติข้ามทุกอุปกรณ์เพื่อการอัปเดตที่ราบรื่น
  • เพิ่มงานอย่างรวดเร็วโดยใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างรายการได้เร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ Remember The Milk

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปอื่น ๆ
  • ขาดการจัดการบัญชีทีมแบบรวมศูนย์; จำเป็นต้องซื้อแยกเป็นรายบุคคล

ราคาของ Remember The Milk

  • ฟรี: คุณสมบัติพื้นฐาน
  • ข้อดี: $4. 16/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

รีวิวและให้คะแนน Remember The Milk

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp—พลังแห่งประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

เมื่อเลือกแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาให้มากกว่าแค่ฟีเจอร์ต่าง ๆ—ให้คำนึงถึงความสามารถในการขยายระบบ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

มันใช้ได้ทั้งงานส่วนตัวและงานมืออาชีพหรือไม่? มันสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณเมื่อเป้าหมายของคุณขยายขึ้นได้หรือไม่?

นี่คือจุดเด่นของ ClickUp นอกเหนือจากการจัดการงานที่ทรงพลังแล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังมอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปต่างๆ เช่น Google Calendar และ Slack

ไม่ว่าคุณจะจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ หรือโครงการขนาดใหญ่ ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ พร้อมที่จะทำให้งานของคุณเป็นระบบมากขึ้นหรือไม่ลงทะเบียนวันนี้!