Telegram vs. Whatsapp สำหรับธุรกิจ: อันไหนดีกว่า?

เพื่อดึงดูดลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องอยู่ในที่ที่พวกเขาอยู่
เมื่อผู้คนนับล้านทั่วโลกเริ่มใช้ WhatsApp และ Telegram สำหรับการสื่อสารส่วนตัวผ่านข้อความ เสียง และวิดีโอ ศักยภาพทางธุรกิจของแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไป
ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง ทั้งสองแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าได้, ผสานรวมกับเครื่องมือ CRM หรือระบบ ERP, และทำให้การตอบกลับเป็นอัตโนมัติเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณควรเลือกใช้แพลตฟอร์มใด? ⚡
ในบล็อกนี้ เราจะตอบคำถามนี้โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของ WhatsApp Business และ Telegram นอกจากนี้เราจะพูดถึงเครื่องมือที่ให้โซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณ!
Telegram คืออะไร?
เปิดตัวในปี 2013 โดยพี่น้อง Durov, Telegram เป็นซอฟต์แวร์ส่งข้อความบนคลาวด์. มันฟรีและสามารถใช้ได้บนอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อปเพื่อแชร์ไฟล์, รูปภาพ, และวิดีโอ.
ในขณะที่แต่ละกลุ่มใน Telegram สามารถมีสมาชิกได้สูงสุดถึง 200,000 คนพร้อมการสนทนาแบบสองทาง ช่องใน Telegram อนุญาตให้คุณแชร์ข้อความกับสมาชิกได้ไม่จำกัดจำนวนในการสนทนาแบบทางเดียวเท่านั้น
💡 ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว: ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้ Telegram เพื่อเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับลูกค้า กระจายข้อความทางการตลาด และแม้กระทั่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีงบประมาณจำกัด
คุณสมบัติของ Telegram
Telegram มีฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในการสื่อสารทางธุรกิจและการใช้งานส่วนตัว
1. คุณสมบัติ #1: การส่งข้อความทันที
ข้อความทันทีที่ส่งผ่าน Telegram สามารถประกอบด้วยข้อความ, วิดีโอ, เสียง, และไฟล์ที่มีขนาดสูงสุดถึง 2GB
หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Telegram ของคุณผ่านอุปกรณ์หลายเครื่อง ข้อความใด ๆ ที่คุณพิมพ์บนอุปกรณ์หนึ่งจะถูกบันทึกเป็นร่างในคลาวด์โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงร่างข้อความนั้นบนอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการสื่อสารที่ราบรื่น Telegram ยังอนุญาตให้คุณลบข้อความได้โดยไม่จำกัดเวลาที่ส่ง ช่วยเสริมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น
2. ฟีเจอร์ที่ 2: กลุ่มและช่องทาง
ใน Telegram คุณสามารถสร้างกลุ่มและช่องเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้หลายคนได้อย่างง่ายดาย กลุ่มสามารถรองรับผู้ใช้ได้สูงสุดถึง 200,000 คน และสามารถเป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัวได้ กลุ่มส่วนตัวสามารถเข้าร่วมได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น ในขณะที่กลุ่มสาธารณะสามารถค้นหาได้ง่ายโดยใช้ฟังก์ชันการค้นหา
ช่องทาง (Channels) ในทางกลับกัน ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อความไปยังผู้ชมในวงกว้าง เจ้าของช่องทางและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถโพสต์ในช่องทางได้ คนอื่นสามารถอ่าน แสดงความคิดเห็น และโต้ตอบกับข้อความได้ หากคุณดำเนินช่องทางบน Telegram คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ เช่น การเติบโตของผู้ใช้ จำนวนการมีปฏิสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของลูกค้า
💡 ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว: ธุรกิจสามารถใช้กลุ่มเพื่อการทำงานร่วมกัน, การสนับสนุนลูกค้า, การแชร์ไฟล์, และการสร้างชุมชน. ช่องทางมีประโยชน์สำหรับการโฆษณาทางการตลาด, การประกาศ, และการแชร์ข่าวสารหรือการอัปเดตที่เป็นเอกสิทธิ์.
3. ฟีเจอร์ที่ 3: วิดีโอและสายเรียกเสียง
ผู้ใช้ Telegram สามารถเริ่มการโทรแบบวิดีโอหรือเสียงกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มได้
คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณ, ปิดเสียงสมาชิกคนอื่น, และบันทึกการโทรของคุณหากจำเป็น. ด้วยช่องทาง, คุณยังสามารถเริ่มสตรีมสดเพื่อจัดสาธิตสินค้า, AMA, หรือกิจกรรมขนาดเล็กอื่น ๆ เพื่อดึงดูดผู้ชมของคุณ.
4. ฟีเจอร์ที่ 4: บอท
Telegram อนุญาตให้นักพัฒนาบุคคลที่สามสร้างและปรับใช้บอทเพื่อทำงานต่างๆ ภายในแพลตฟอร์ม เช่น การตอบกลับและเชิญชวนอัตโนมัติ การรับชำระเงิน ฯลฯ โดยใช้คำสั่งที่กำหนดเอง
บอทเหล่านี้ช่วยในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ และผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น CRM และโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
💡 ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว: ธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถใช้บอท Telegram เพื่อจัดการการจัดการคำสั่งซื้อ, การสนับสนุนลูกค้า, และการสร้างลูกค้าเป้าหมาย.
ราคาของ Telegram
- ฟรีตลอดไป
- Telegram Premium: $4. 99 ต่อเดือน
WhatsApp คืออะไร?
WhatsApp เป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความที่ปลอดภัยซึ่งเป็นเจ้าของโดย Meta AI ที่ผู้คนทั่วโลกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวและเครือข่ายทางธุรกิจ แอปพลิเคชันนี้มอบวิธีการที่เชื่อถือได้ในการเชื่อมต่อผ่านการส่งข้อความ เสียง และวิดีโอคอล
นี่คือเหตุผลที่ WhatsApp ได้ขยายบริการสำหรับธุรกิจผ่านสองผลิตภัณฑ์หลัก:
- แพลตฟอร์ม WhatsApp Business สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่
- แอป WhatsApp Business สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จะมีให้ทราบในภายหลัง. ก่อนอื่น, ขอให้เราสำรวจคุณสมบัติบางอย่างที่ WhatsApp มีให้คุณได้ใช้.
1. ฟีเจอร์ #1: การส่งข้อความ
คุณสามารถใช้ WhatsApp เพื่อส่งข้อความทันทีไปยังใครก็ตามที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ แอปนี้ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัวและต้องการเพียงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเท่านั้น
แอปส่งข้อความนี้ช่วยให้คุณสามารถโทรออกวิดีโอและเสียง รวมถึงส่งข้อความเสียงเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนได้ การโทรและข้อความทั้งหมดได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ดังนั้นเฉพาะผู้ส่งและผู้รับข้อความเท่านั้นที่สามารถอ่านหรือฟังได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:การใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าช่วยให้ข้อความของธุรกิจคุณมีความสม่ำเสมอ เป็นมืออาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายและข้อบังคับที่มีอยู่
2. ฟีเจอร์ที่ 2: การแชทเป็นกลุ่ม
WhatsApp อนุญาตให้คุณสร้างกลุ่มแชทได้สูงสุดถึง 1,024 คนต่อครั้ง กลุ่มจะถูกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบซึ่งสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเปิดใช้งานการสนทนาแบบสองทางหรือให้เฉพาะบุคคลที่เลือกเท่านั้นที่สามารถโพสต์ในกลุ่มได้ กลุ่มยังอนุญาตให้แชร์สื่อ ลิงก์ และเอกสารที่มีขนาดสูงสุดถึง 2GB
ขณะแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ให้เปลี่ยนเป็น 'ข้อความที่หายไป' ซึ่งจะหายไปหลังจากเวลาที่กำหนด
3. คุณสมบัติที่ 3: แพลตฟอร์ม WhatsApp Business
แพลตฟอร์ม WhatsApp Business ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ โดยใช้ WhatsApp Business API เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันธุรกิจที่คุณมีอยู่และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า
ด้วยแพลตฟอร์ม WhatsApp Business คุณสามารถแชร์การยืนยันคำสั่งซื้อและการอัปเดตการติดตามกับลูกค้า ส่งข้อเสนอส่วนบุคคลเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยและรหัส OTP สำหรับการตรวจสอบได้
4. ฟีเจอร์ที่ 4: แอป WhatsApp Business
หากคุณเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการเชื่อมต่อกับลูกค้า, แสดงสินค้าของคุณ, และให้การสนับสนุน, แอปธุรกิจคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน. สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play Store และ Apple App Store.
แอปธุรกิจช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ธุรกิจที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ พร้อมด้วยเครื่องหมายยืนยันตัวตนจาก Meta เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของคุณ ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 10 เครื่องกับบัญชีธุรกิจของคุณ คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างราบรื่นโดยมีผู้ช่วยเหลือหลายคน
ราคาของ WhatsApp
- ฟรีตลอดไป
- แอป WhatsApp Business: ฟรี
- แพลตฟอร์ม WhatsApp Business: ชำระเงินตามการสนทนาต่อ 24 ชั่วโมง
Telegram vs. WhatsApp: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
หากคุณต้องการปรับปรุงการสื่อสารทางธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Telegram และ WhatsApp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติที่คล้ายกันในราคาที่ใกล้เคียงกัน แล้วคุณจะเลือกอย่างไร? ให้เราช่วยคุณตัดสินใจ
ตารางด้านล่างนี้จะให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างแพลตฟอร์มเหล่านี้
|คุณสมบัติ
|เทเลแกรม
|การส่งข้อความทันที
|เปิดใช้งานสำหรับการสนทนาแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว
|พร้อมให้บริการสำหรับการสนทนาส่วนตัวและกลุ่ม
|ช่องทางการสื่อสาร
|กลุ่มสำหรับการสนทนาแบบสองทางและช่องทางสำหรับข้อความทางเดียว
|กลุ่มมีผู้ดูแลระบบ และพวกเขาควบคุมว่าใครสามารถโพสต์ในกลุ่มได้
|การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
|มีให้เฉพาะในแชทลับเท่านั้น, การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
|การสื่อสารทุกประเภทถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ
|สำรองข้อมูลและจัดเก็บ
|พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัด, ไฟล์แต่ละไฟล์ไม่สามารถมีขนาดใหญ่กว่า 2GB
|ต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Google Drive หรือ iCloud
|เครื่องมือทางธุรกิจ
|ไม่มีให้บริการ
|มีให้บริการในรูปแบบแพลตฟอร์ม/แอป WhatsApp Business
|ข้อความที่ลบทิ้งอัตโนมัติ
|พร้อมสำหรับการแชทลับ
|พร้อมใช้งานกับ 'ข้อความที่หายไป'
1. คุณสมบัติ #1: คุณสมบัติการสื่อสาร
Telegram อนุญาตให้ผู้ใช้โต้ตอบกับบุคคลหรือกลุ่มผู้ชมที่กว้างขึ้นได้ผ่านการแชทส่วนตัว กลุ่ม และช่อง คุณสามารถส่งข้อความไปยังผู้เข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวนหรือสร้างประกาศแบบโต้ตอบโดยใช้แบบสำรวจ แบบทดสอบ และข้อความที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า
WhatsApp มีชุดฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก ซึ่งคุณสามารถแชร์รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ และเอกสารกับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างปลอดภัย และสร้างกลุ่มเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น ข้อจำกัดเพียงอย่างเดียวคือกลุ่ม WhatsApp สามารถมีสมาชิกได้สูงสุด 1,024 คน
ผู้ชนะ 🏆
ทั้ง WhatsApp และ Telegram ต่างก็มีคุณสมบัติการส่งข้อความที่ดีไม่แพ้กัน อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการติดต่อสื่อสารกับผู้ชมที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตลาด โปรโมชั่น หรือการประกาศ Telegram จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจาก WhatsApp จำกัดจำนวนสมาชิกในกลุ่มไว้ที่ 1,024 คน
2. คุณสมบัติ #2: การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง (E2EE) เป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน Telegram ไม่ได้ให้บริการ E2EE สำหรับการแชทปกติ แต่ฟีเจอร์ 'แชทลับ' ของมันเข้ารหัสข้อความ พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมในการทำลายข้อความโดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ยังเข้ารหัสการโทรด้วยเสียงและวิดีโอทั้งหมดด้วย E2EE
WhatsApp ให้บริการการเข้ารหัสแบบ E2EE สำหรับข้อความทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแชทส่วนตัวหรือการสนทนาในกลุ่มก็ตาม นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงวิดีโอ เสียง และข้อความตัวอักษรทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่ปลอดภัย
ผู้ชนะ 🏆
เจ้าของธุรกิจจะพบว่า WhatsApp เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ในสถานการณ์นี้ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางโดยค่าเริ่มต้นช่วยให้การสื่อสารทั้งภายนอกและภายในทีมยังคงเป็นส่วนตัวและปลอดภัยตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมใดๆ
3. ฟีเจอร์ที่ 3: การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บ
ฟีเจอร์พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัดของ Telegram มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องสำรองข้อมูลแชทและไฟล์ของคุณ นอกจากนี้ยังเพิ่มการเข้าถึงหลายอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงบัญชีและแชทของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ยิ่งไปกว่านั้น คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลของคุณ เนื่องจากแอปจะดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด
WhatsApp, อย่างไรก็ตาม, อนุญาตให้เข้าถึงได้เพียงไม่เกินสี่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในเวลาเดียวกัน. มันมีการจัดเก็บทั้งแบบท้องถิ่นและบนคลาวด์ แต่ต้องพึ่งพา Google Drive หรือ iCloud. การแชทต้องได้รับการสำรองข้อมูลเป็นระยะ ๆ หรือคุณอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อคุณย้ายจากอุปกรณ์เก่าไปยังอุปกรณ์ใหม่.
ผู้ชนะ 🏆
Telegram มีข้อได้เปรียบ เหนือ WhatsApp ในจุดนี้ เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือการสำรองข้อมูลด้วยตนเองเพื่อเข้าถึงการสนทนาของคุณ ซึ่งสะดวกสำหรับธุรกิจเพราะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญหายของข้อมูลสำคัญ การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ยังช่วยให้คุณเข้าถึงการสนทนาล่าสุดทั้งหมดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
4. คุณสมบัติที่ 4: เครื่องมือทางธุรกิจ
ในขณะที่ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ช่องและบอท ช่วยให้คุณสามารถใช้ Telegram ในการโปรโมท การสื่อสารกับลูกค้า และการสนับสนุนได้ แต่ Telegram ขาดฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจ ซึ่งทำให้การใช้งานในกรณีขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติ การผสานรวมกับ CRM และการดำเนินงานอื่นๆ เป็นไปได้ยากขึ้น
WhatsApp มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับการส่งข้อความทางธุรกิจพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แคตตาล็อกสินค้า, การไหลของการสนทนา, การตอบกลับอย่างรวดเร็ว, และการชำระเงินที่ปลอดภัย นอกจากนี้ WhatsApp ยังมีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่าสองพันล้านคน ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ได้
ผู้ชนะ 🏆
เมื่อพูดถึงการสื่อสารทางธุรกิจ WhatsApp คือผู้ชนะอย่างชัดเจน สามารถทำงานอัตโนมัติด้านการสนับสนุน ขับเคลื่อนยอดขาย สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่าน WhatsApp Business API ได้อีกด้วย คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้ทำให้ WhatsApp เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจทุกขนาด
Telegram เทียบกับ WhatsApp บน Reddit
การอภิปรายนี้จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีเจ้าของธุรกิจจริง ๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าระหว่าง Telegram และ WhatsApp Business เราได้ค้นหาข้อมูลจาก Reddit เพื่อหาว่าผู้ใช้ธุรกิจชอบ Telegram หรือ WhatsApp มากกว่าสำหรับความต้องการของพวกเขา
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาจะเลือกใช้ WhatsApp มากกว่าเพราะมันเข้ารหัสการสนทนาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เมื่อเปรียบเทียบกับ Telegram ที่เข้ารหัสเฉพาะการแชทแบบลับเท่านั้น รวมถึงการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
WhatsApp 100% ใช่ มันเป็นของ Meta แต่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติสำหรับการสื่อสารทั้งหมด Meta สามารถเห็นข้อมูลเมตาได้ แต่ไม่สามารถเห็นเนื้อหาได้ Telegram ไม่มีการเข้ารหัสอะไรเลยโดยค่าเริ่มต้น ดังนั้นการสื่อสารทั้งหมดของคุณสามารถอ่านได้อย่างอิสระโดยบริษัท Telegram และอาจรวมถึงแฮกเกอร์ที่อาจเจาะเข้าระบบของ Telegram ได้
ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาชอบ WhatsAppเพียงเพราะรายชื่อผู้ติดต่อส่วนใหญ่ของพวกเขาอยู่ที่นั่น Telegram ยังไม่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้
ฉันใช้ WhatsApp เพราะผู้ติดต่อของฉันใช้ WhatsApp ฉันไม่สามารถหาทุกคนที่ฉันคุยด้วยใน Telegram ได้ ฉันใช้ Telegram สำหรับกลุ่มงานอดิเรกและผู้ติดต่อใหม่บางคน
ผู้ใช้บางรายอื่นชอบใช้ Telegramเพราะสามารถซิงค์ข้อความไปยังคลาวด์ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสำรองข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อความทั้งหมดจะถูกซิงโครไนซ์ในคลาวด์ของเทเลแกรมทันที บนทุกอุปกรณ์พร้อมกัน สะดวกมาก การสำรองข้อมูลเป็นเรื่องของศตวรรษที่แล้ว
แม้จะมีคุณสมบัติที่หลากหลายของ Telegram แต่ผู้ใช้ที่ออนไลน์ยังคงนิยมใช้ WhatsApp สำหรับธุรกิจมากกว่า เนื่องจากมีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการเข้าถึงที่กว้างขวางกว่า
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Telegram เทียบกับ WhatsApp
WhatsApp และ Telegram เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่ดีสำหรับผู้ใช้ทั่วไป. ในความเป็นจริง WhatsApp มีข้อได้เปรียบเล็กน้อยเหนือ Telegram เนื่องจากคุณสมบัติการสื่อสารที่เหมาะกับธุรกิจ.
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแพลตฟอร์มยังขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและแคมเปญ ประสานงานโครงการกับสมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดระเบียบกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่มีอยู่ของคุณ
นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามามีบทบาท (ในเชิงเปรียบเทียบ)!
ClickUp จัดการการสื่อสารทางธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมความสามารถในการจัดการงานด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แชท ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ การทำงานอัตโนมัติของงานการจัดการทีม และการรวมศูนย์เวิร์กโฟลว์
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่า ClickUp ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นอย่างไร และทำไมจึงเป็นหนึ่งใน ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ Telegram หรือ WhatsApp
1. ClickUp One Up อันดับ 1: ClickUp Chat
โดยการนำการสนทนาและงานของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวClickUp Chat รับประกัน ว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารและร่วมมือกันจะถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างราบรื่น
สมมติว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวแคมเปญการตลาดและต้องการให้ทีมออกแบบทำงานเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์สองสามชิ้นสำหรับการเปิดตัว ClickUp Chat ช่วยให้คุณเริ่มการสนทนากับนักออกแบบของคุณด้วยการกล่าวถึง @mention อย่างง่าย
มันทำงานได้โดยตรงภายใน ClickUp ทำให้คุณไม่ต้องสลับไปยังอีเมลหรือแอปแชททีมอื่นเพื่ออัปเดตเพื่อนร่วมงาน ความคิดเห็นสามารถเปลี่ยนเป็นงานและเพิ่มลงในรายการสิ่งที่ต้องทำของสมาชิกทีม งานนั้นจะยังคงเชื่อมโยงกับการสนทนาของคุณ ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับบริบททั้งหมดที่จำเป็นเมื่อกลับมาดูอีกครั้ง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มการโทรเสียงหรือวิดีโอจากแชทได้ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อต้องการแชร์ข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็ว ระดมความคิดแบบเรียลไทม์ หรือชี้แจงประเด็นที่อาจซับซ้อนเกินกว่าจะสื่อสารผ่านข้อความได้
นอกจากนี้, Chat ได้รับการปรับปรุงด้วย AI ของ ClickUp เอง —ClickUp Brain— ทำให้มันมีพลังพิเศษอย่างแท้จริง
ClickUp Brain ให้คำแนะนำในการตอบกลับตามข้อมูลเชิงลึกที่ดึงมาจากพื้นที่ทำงานของคุณทุกครั้งที่มีคนถามคำถาม สามารถเข้าร่วมการสนทนา สรุปสิ่งที่พูดคุย และ *สร้างงานโดยอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลที่สำคัญ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Chat ได้แก่:
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์: เชื่อมโยงทุกการสนทนากับงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การติดตามผลและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
- การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ: เข้าร่วมการสนทนาด้วยเสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงภายในแชท เพื่อแก้ไขข้อสงสัยหรือพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์แบบเห็นหน้ากัน—ไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติม
- ประสิทธิภาพด้วยพลัง AI: สร้างงานโดยอัตโนมัติจากข้อความ, สรุปการสนทนาด้วย AI CatchUp, และค้นหางานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย AI Relationships
- การส่งข้อความแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกันได้ทันที แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และระดมความคิดโดยไม่ต้องรอ
- การสนทนาแบบมีหัวข้อ: จัดระเบียบการสนทนาของคุณด้วยหัวข้อเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสูญหายในแชท
- การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง: จัดการการแจ้งเตือนและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณมีสมาธิ
พึ่งพาการส่งข้อความทันทีเพื่อทำงานให้เสร็จมากไหม?ใช้เทมเพลตข้อความทันทีของ ClickUpเพื่อสร้างห้องแชทภายในสำหรับทีมของคุณและรวมศูนย์การสื่อสารของทีม
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ปฏิบัติตามมารยาทในการสนทนาในที่ทำงานและหยุดกังวลเกี่ยวกับการพิมพ์ผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
- ตอบกลับอย่างรวดเร็วโดยใช้คำตอบมาตรฐานสำหรับคำถามที่พบบ่อย
- รักษาเสียงและโทนของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกการสื่อสาร
- ให้ความสำคัญกับการสนทนาที่สำคัญเพื่อไม่ให้พลาดรายละเอียดที่สำคัญ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ซิงค์หัวข้อสนทนาในแชทกับงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน เมื่อใดก็ตามที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียในหัวข้อสนทนา คุณสามารถสร้างงานใหม่จากไอเดียนั้นได้ทันที ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะมีบริบทที่เพียงพอสำหรับทุกงาน พร้อมกำหนดเวลาที่ชัดเจนและผู้รับผิดชอบ
2. ClickUp One Up #2: คลิป ClickUp
ขณะที่คุณกำลังทำงานบนเว็บไซต์สำหรับแคมเปญการตลาด คุณตระหนักว่ามันจะเป็นความคิดที่ดีที่จะเพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ แทนที่จะอธิบายผ่านการโทร คุณต้องการแสดงให้ทีมออกแบบเห็นสิ่งที่ต้องทำ
ClickUp Clipsคือสิ่งที่คุณต้องการ
คลิปสามารถใช้บันทึกและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนให้กับสมาชิกในทีม ลูกค้า และพนักงานใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอเพิ่มเติมในชุดเทคโนโลยีของคุณ คลิปทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ใน 'Clips Hub' เพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็วและง่ายดาย
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถแชร์คลิปกับสมาชิกในทีมได้โดยใช้ลิงก์สาธารณะหรือส่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดให้พวกเขา ฟังดูดีไหมสำหรับการทำให้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกันมีความยืดหยุ่นมากขึ้น?
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brain สามารถถอดเสียงคลิปใดก็ได้ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเฉพาะ คุณสามารถสแกนเวลาต่างๆ ในถอดเสียงและคัดลอกข้อความบางส่วนจากทุกที่ในวิดีโอเพื่ออ้างอิงหรือจัดทำเอกสารอย่างรวดเร็ว
3. ClickUp One Up #3: ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp
ต้องการความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับองค์ประกอบของการออกแบบหรือการจัดสรรงบประมาณสำหรับแคมเปญหรือไม่?
แทนที่จะส่งข้อความแยกกัน ให้ใช้ฟีเจอร์มอบหมายความคิดเห็นของ ClickUp
เป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมในการแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อใดก็ตามที่ต้องการการดำเนินการจากฝั่งของพวกเขา
ความคิดเห็นที่มอบหมายให้คุณจะถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น คุณสามารถแก้ไขรายการที่ต้องดำเนินการภายในความคิดเห็นนั้นได้โดยตรงโดยไม่ยุ่งยาก
ทำไม ClickUp ถึงเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับการทำงานร่วมกันในธุรกิจ
ทั้ง WhatsApp และ Telegram ต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัว Telegram โดดเด่นในเรื่องของช่องสาธารณะ การซิงค์อุปกรณ์ที่ราบรื่น และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ สำหรับการเข้ารหัสแบบ end-to-end และฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจ WhatsApp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแพลตฟอร์มขาดคุณสมบัติการติดตามงาน, การสนับสนุนการจัดระเบียบ, และการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
หากคุณต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือการสื่อสารที่ครอบคลุม ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ มันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารธรรมดา แต่เป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ทีมสามารถไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกันได้ แต่ยังจัดการงาน ปรับปรุงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และค้นพบว่าอะไรทำให้มันเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ