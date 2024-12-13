การสอบถามเชิงบริบทสามารถเปลี่ยนแปลงการวิจัย UX ของคุณได้อย่างไร

สมมติว่าคุณกำลังพัฒนาแอปผู้ช่วยสำหรับครู เพื่อที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพวกเขาจะใช้แอปนี้อย่างไร คุณจำเป็นต้องเห็นพวกเขาในห้องเรียน ซึ่งพวกเขาต้องจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันและเผชิญกับการขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลา
การสังเกตพวกเขาขณะปฏิบัติงานจริงจะช่วยให้คุณเห็นความท้าทายที่แท้จริง เช่น การจัดการเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสอน วิธีนี้จะช่วยให้คุณออกแบบแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับกิจวัตรประจำวันของพวกเขา
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า42% ของลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อประสบการณ์ที่เป็นมิตรและต้อนรับมากขึ้น และบริษัทที่มุ่งเน้นประสบการณ์ของลูกค้าจะเห็นพนักงานที่มีส่วนร่วมมากขึ้น
การสอบถามเชิงบริบทช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าในการสร้างการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ของคุณ ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจการสอบถามเชิงบริบท ขั้นตอนสำคัญ และตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยของคุณเอง
การสืบค้นตามบริบทคืออะไร?
การสอบถามเชิงบริบทเกี่ยวข้องกับการ สังเกตผู้ใช้แอปพลิเคชันของคุณในบริบทที่เป็นธรรมชาติ เพื่อทำความเข้าใจการกระทำของพวกเขาและวิธีที่ความคิดของพวกเขามีผลกระทบต่อการกระทำเหล่านั้น
วิธีการลงมือปฏิบัติจริงนี้จะช่วยให้คุณได้เห็นด้วยตนเองว่าผู้คนอาจใช้แอปของคุณอย่างไร ระบุคุณลักษณะที่ผู้คนชื่นชอบและทำให้คุณมุ่งเน้นลูกค้าได้มากขึ้น
การสืบค้นตามบริบท vs. การศึกษาภาคสนาม
ด้วยการศึกษาภาคสนาม คุณจะอยู่ในห้องฉุกเฉิน สังเกตการณ์การทำงานของพยาบาลอย่างเงียบๆ และพยายามทำความเข้าใจชีวิตประจำวันของพวกเขา เพื่อที่คุณจะสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับพวกเขาโดยใช้เครื่องมือออกแบบ UX แต่คุณจะไม่โต้ตอบกับพวกเขา
ด้วยการสอบถามตามบริบท คุณจะเชื่อมต่อกับพวกเขา
นี่คือวิธีที่การสืบค้นตามบริบทแตกต่างจากการศึกษาภาคสนาม
|ลักษณะ
|การสืบค้นตามบริบท
|การศึกษาภาคสนาม
|ระดับการมีปฏิสัมพันธ์
|สูง; เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับผู้เข้าร่วม
|ต่ำ; โดยหลักแล้วเป็นการสังเกตการณ์โดยไม่มีการขัดจังหวะ
|การรวบรวมข้อมูล
|ผสมผสานการสังเกตกับการสัมภาษณ์แบบเรียลไทม์
|เน้นเฉพาะข้อมูลจากการสังเกตเท่านั้น
|บทบาทผู้ใช้
|ผู้ใช้เป็นผู้นำการประชุมในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
|ผู้ใช้เป็นผู้ที่ถูกสังเกตอย่างเฉื่อยชา
|ความยืดหยุ่น
|สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการตอบสนองของผู้เข้าร่วม
|ปรับตัวได้น้อย; ปฏิบัติตามแผนการสังเกตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
|ความลึกซึ้งของมุมมอง
|ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ใช้และบริบท
|ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้
องค์ประกอบหลักของการสืบค้นตามบริบท
สิ่งที่ผู้คนพูด สิ่งที่พวกเขาทำ และสิ่งที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาทำ เป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
สิ่งที่ผู้คนพูด สิ่งที่พวกเขาทำ และสิ่งที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาทำ เป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
วิธีการสืบค้นตามบริบทช่วยให้คุณสังเกตทุกแง่มุมของการโต้ตอบของผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่สำคัญ
มาทบทวนหลักการสามข้อของการสืบค้นตามบริบทกัน
1. การสังเกต
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง คุณต้องก้าวเข้าสู่โลกของผู้ใช้—เป็นเหมือนแมลงวันเกาะผนังในสถานที่ทำงานของพวกเขา ที่บ้าน หรือทุกที่ที่พวกเขาโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์
กำลังออกแบบระบบสแกนที่เร็วขึ้นสำหรับบาริสต้าอยู่หรือเปล่า? สังเกตทางลัด วิธีแก้ปัญหาแบบฉลาด หรือแม้แต่การกลอกตาเป็นครั้งคราว ทุกการถอนหายใจหรือทุกครั้งที่เหลือบมองนาฬิกา ล้วนเป็นเบาะแสสำคัญ จดบันทึกไว้ทั้งหมด!
การสังเกตการณ์โดยตรงนี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่บริสุทธิ์และไม่ผ่านการกรองให้คุณเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำ เหตุผลที่พวกเขาทำ และสิ่งที่ขับเคลื่อน—หรือทำให้พวกเขาหงุดหงิด—
2. การสอบถาม
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ผ่านการสัมภาษณ์ตามบริบท
คุณมีสองทางเลือก:
- การสอบถามแบบไม่เร่งรัด: ให้พวกเขาพูดจนจบ แล้วจึงถามว่า "คุณกำลังคิดอะไรอยู่?" วิธีนี้จะช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายและดึงเอาข้อมูลเชิงลึกที่จริงใจออกมา
- การสอบถามเชิงรุก: กระโดดเข้าไปในขณะที่กำลังทำงานอยู่ พร้อมคำถามเช่น "อะไรทำให้คุณคลิกสิ่งนั้น?" เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับช่วงเวลา อ๋อ! ที่สำคัญ
ทั้งสองแนวทางให้เหตุผลว่า ทำไม พวกเขาจึงกระทำเช่นนั้น
3. เอกสาร
ถึงเวลาที่จะบันทึกผลการค้นพบของคุณแล้ว! รวบรวมบันทึก วิดีโอ และภาพถ่ายจากการสัมภาษณ์เชิงบริบท—แม้กระทั่งภาพที่เบลอซึ่งผู้ใช้ดูเหมือนจะพร้อมโยนอุปกรณ์ทิ้ง
ทุกรายละเอียดมีความสำคัญ ตั้งแต่ช่วงเวลาที่คิดว่า "โอ้ ฉันไม่รู้มาก่อนเลย!" ไปจนถึงสายตาที่เต็มไปด้วยความหงุดหงิด
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้คือขุมทรัพย์ของคุณในการมองเห็นรูปแบบและชี้นำการตัดสินใจในกระบวนการออกแบบการบันทึกผลการค้นพบอย่างครบถ้วนจะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และเหตุผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถนำส่วนประกอบของวิธีการวิจัยเหล่านี้ไปใช้ที่ไหนได้บ้าง? มาสำรวจกันตอนนี้เลย!
ตัวอย่างของการสืบค้นตามบริบท
เราจะอภิปรายตัวอย่างการสืบค้นเชิงบริบทสองกรณี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลต่างๆ ได้นำเทคนิคนี้ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางให้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อกำหนดเฉพาะของคุณได้
1. การใช้การสัมภาษณ์เชิงสืบสวนตามบริบทเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่ Trader Joe's หนึ่งในเครือซูเปอร์มาร์เก็ตยอดนิยมของอเมริกา
แม็กกี้ ลิน นักออกแบบ UX กล่าวว่า"เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความสำคัญของลูกค้าร้าน Trader Joe's ฉันได้ทำการสอบถามเชิงบริบทสองครั้งกับจิลล์และจัสติน สิ่งที่ฉันค้นพบนั้นเปิดหูเปิดตาจริงๆ "
ตัวอย่างเช่น จิลล์มักจะหยิบสินค้าจากตำแหน่งที่สองบนชั้นเสมอ ทำไม? เธอเชื่อว่าตำแหน่งแรกถูกหยิบจับมากเกินไปและอาจไม่สดใหม่เท่า หากตัวเลือกที่สองไม่ตรงตามมาตรฐานของเธอ เธอจะตรวจสอบตำแหน่งที่สาม เป็นเรื่องง่ายแต่ก็น่าสนใจ
แม้ว่าจัสตินจะมีรายการซื้อของ เขาก็ยังตรวจสอบทุกทางเดินเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่พลาดอะไรเลย มันคือการไม่ปล่อยให้สิ่งใดหลุดรอดไป แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรายการก็ตาม
มันน่าทึ่งมากที่การกระทำของผู้ใช้เผยให้เห็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อน — เหมือนตอนที่คุณสังเกตเห็นนิสัยของตัวเองในขณะที่กำลังดูคนอื่น!"
2. การใช้การสืบค้นตามบริบทเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ SharkNinja
"ผู้บริโภคอาจไม่ทราบด้วยซ้ำว่าพวกเขามีปัญหาอะไรกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่"
มาร์ค บาร์โรคาส ประธานบริษัท SharkNinja บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระดับโลก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าที่เขาเข้าร่วมซึ่งทำให้เขาประหลาดใจและสอนบทเรียนทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเกมให้กับเขา
พวกเขาไปสังเกตการณ์ว่าผู้คนใช้เครื่องดูดฝุ่นในบ้านของพวกเขาอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาออกแบบใหม่และปรับปรุงสินค้าของตนให้ดีขึ้น นี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่เตือนเราว่าบางครั้งข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดมาจากผู้ใช้ ไม่ใช่จากห้องประชุมผู้บริหาร ในฐานะนักออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณจะเห็นคุณค่าว่าแม้แต่ความคิดเห็นที่ไม่คาดคิดที่สุดก็สามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางของคุณได้
อ่านเพิ่มเติม:การจัดการการออกแบบ—เคล็ดลับ, แม่แบบ & เครื่องมือ
ตอนนี้ มาทำความเข้าใจวิธีการดำเนินการสอบถามเชิงบริบทกัน เราจะสำรวจเรื่องนี้อย่างละเอียดในย่อหน้าต่อไปนี้
วิธีการดำเนินการสืบค้นเชิงบริบท
⚡️ ข้อมูลเชิงลึกจากโลกจริง
นักออกแบบ UX นิกกี้ แอนเดอร์สัน-สเทียนเยอร์ทดลองใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามบริบทต่างๆก่อนที่จะพบวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ปัญหาของเธอคืออะไร?
ปรากฏการณ์ฮอว์ธอร์น—ซึ่งผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพราะรู้ว่ากำลังถูกสังเกต
ระหว่างการสอบถามเชิงบริบท ผู้เข้าร่วมอาจทำภารกิจอย่างระมัดระวังมากขึ้นหรือปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดกว่าปกติ เนื่องจากพวกเขารู้ตัวว่ากำลังถูกสังเกตการณ์ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อมูลที่ไม่สะท้อนพฤติกรรมในโลกจริงอย่างสมบูรณ์
ตอนนี้เรามาสร้างพื้นฐานให้คุณเพื่อพัฒนาแนวทางการสืบค้นตามบริบทของคุณเอง
1. วางแผนการสืบค้น
คุณกำลังจะสังเกตผู้คนในบริบทตามธรรมชาติของพวกเขา ซึ่งสิ่งนี้ต้องการแผนที่เป็นระบบ!
ขั้นตอนแรกคือการเข้าใจผู้ใช้ของคุณลองใช้แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้เพื่อวางแผนว่าคุณคิดว่าพวกเขาจะร่วมมือกันอย่างไร โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิจัยวิธีการสอบถามตามบริบท
จากนั้น ให้ระบุวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่คุณต้องการให้ได้รับคำตอบในกระบวนการสืบค้นเชิงบริบท
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังพัฒนาเครื่องมือใหม่สำหรับนักการศึกษา คำถามของคุณอาจรวมถึง:
- ครูจัดการการวางแผนการสอนในปัจจุบันอย่างไร?
- พวกเขาเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้างกับระบบที่มีอยู่?
คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมสำหรับการสืบค้นเชิงบริบทของคุณได้อีกด้วย
คุณสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเองหรือทำได้อย่างง่ายดายด้วยClickUpพร้อมกับการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการงาน การจัดการความรู้ และเครื่องมือสื่อสารและร่วมมือไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่ต้องการทั้งหมดอยู่ในปลายนิ้วของคุณ! นี่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
ด้วยClickUp Forms คุณสามารถเปิดใช้งานให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่สังเกตผู้ใช้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ แบ่งปันข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และเกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งจัดระเบียบข้อมูลการตอบสนองต่อการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ClickUp เหมาะสำหรับการประชุม, การกรอกแบบฟอร์ม, การรวบรวมข้อมูล, การจัดการงานประจำวัน, การจัดการเวลาของทีม, การจัดการงานเมื่อสมาชิกทีมไม่อยู่ในสำนักงานเพื่อไปพักผ่อนหรือลาป่วย, ข้อมูลประวัติ, และดีที่จะเห็นว่ามีเงินและแคมเปญที่ทีมของเราได้เกี่ยวข้องตลอดทั้งปีมากน้อยเพียงใด.
ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุม การกรอกแบบฟอร์ม การรวบรวมข้อมูล การจัดการงานประจำวัน การจัดการทรัพยากรของทีม การจัดการงานเมื่อสมาชิกทีมไม่อยู่ในสำนักงานเนื่องจากวันหยุดหรือลาป่วย การเก็บข้อมูลย้อนหลัง และดีที่จะเห็นว่ามีเงินและแคมเปญที่ทีมของเราได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปีมากเพียงใด
เทมเพลตแผนการวิจัยผู้ใช้ของ ClickUpจะช่วยให้คุณสื่อสาร จัดระเบียบ และดำเนินการในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ความต้องการ และแรงจูงใจของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติของพวกเขา
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ค้นพบและจัดหมวดหมู่ความต้องการและลักษณะของผู้ใช้ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- พัฒนาแบบสอบถามวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการวิจัยของคุณ
- ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ/ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ
ผลลัพธ์คือ? คุณจะได้มุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และโซลูชันคุณภาพสูงที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้อย่างแท้จริง
เพื่อดำเนินการตามแผนของคุณ ให้จัดตารางการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยใช้ClickUp Tasks. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณบริหารโครงการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างระบบที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง.
2. ดำเนินการสังเกตการณ์
เมื่อคุณเริ่มทำการสังเกตผู้ใช้ ให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เข้าร่วมเพื่อช่วยให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลาย หากคุณไม่รู้จักผู้เข้าร่วม ให้เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเอง!
ถามคำถามเบื้องต้นเพื่อสร้างความคุ้นเคย เช่น "วันนี้เป็นยังไงบ้าง?" หรือ "งานอดิเรกที่คุณชอบคืออะไร?" สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาสร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมและทำให้แตกต่างจากวิธีการวิจัยอื่นๆ
พูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับความคาดหวังของคุณในการปฏิบัติงาน และสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังจากคุณได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบอกพวกเขาว่า "ฉันจะสังเกตการทำงานของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ และอาจถามคำถามสั้น ๆ เป็นระยะ—ขอให้โฟกัสกับงานของคุณเหมือนกับว่าฉันไม่มีตัวตนอยู่เลย!"
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับพวกเขาได้มากขึ้น ตลอดการสังเกต คุณสามารถจดบันทึกอย่างละเอียดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกของคุณควรมี:
- การกระทำของผู้ใช้: ผู้ใช้กำลังทำภารกิจอะไรอยู่บ้าง? พวกเขาโต้ตอบกับเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์อย่างไร?
- บริบททางสิ่งแวดล้อม: ให้สังเกตการจัดวางทางกายภาพ ทรัพยากรที่มีอยู่ และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
- การตอบสนองทางอารมณ์: จับภาพความหงุดหงิดหรือความพึงพอใจที่แสดงออกโดยผู้ใช้
ด้วยClickUp Notepad คุณสามารถบันทึกความคิด ไอเดีย บันทึกย่อ และงานที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดขึ้น การกระทำอย่างรวดเร็วของผู้เข้าร่วมทำให้คุณเกิดไอเดียสำหรับฟีเจอร์ใหม่หรือไม่? จดบันทึกไว้ทันทีใน Notepad ของคุณ
จัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ เช่น "การนำข้อสังเกตของนักวิจัยไปปฏิบัติ" และเก็บไว้ให้เข้าถึงได้จากทุกที่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดที่มีค่าหลุดรอดไป
เพื่อให้การวิจัยของคุณเป็นระเบียบและตรงตามกำหนดเวลา ให้ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpและติดตามวันที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนการสังเกตการณ์แบบตัวต่อตัวหรือตั้งการเตือนสำหรับการสัมภาษณ์ติดตามผล มุมมองปฏิทินที่ปรับแต่งได้และความสามารถในการลากและวางช่วยให้คุณจัดตารางการประชุมได้อย่างง่ายดาย
3. ดำเนินการสอบถาม
เมื่อคุณได้ทำการสังเกตผู้ใช้เบื้องต้นแล้ว ถึงเวลาที่จะเจาะลึกและจัดการประชุมสอบถาม ถามคำถามที่เปิดกว้างและรวดเร็วเพื่อชี้แจงสิ่งที่คุณเห็น
หากพวกเขากำลังมีปัญหากับฟีเจอร์หนึ่ง ให้ถามว่า "เป้าหมายที่นี่คืออะไร?" หรือ "ปกติแล้วคุณใช้สิ่งนี้อย่างไร?"
ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบว่ามีใครกดปุ่มไปรอบ ๆ อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะหาปุ่มที่ถูกต้องหรือไม่ "คุณกำลังมองหาอะไรอยู่หรือเปล่าคะ?"
ให้รักษาการสนทนาให้เป็นกันเอง กระตุ้นให้พวกเขาถามคำถามเพิ่มเติม และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหากพวกเขาพูดถึงเรื่องที่ไม่คาดคิด และอย่าลังเลที่จะถ่ายรูปหรือวิดีโอ (โดยได้รับอนุญาต) เพื่อจับภาพรายละเอียดที่อาจตกหล่นในบันทึก
การสอบถามที่ยืดหยุ่นและเรียลไทม์นี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ซึ่งไม่มีสคริปต์ใดสามารถคาดการณ์ได้ กำหนดระบบที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUpนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการรวบรวมและจัดระเบียบข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ รวมถึงการแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
แม่แบบจะทำ:
- ประหยัดเวลาของคุณด้วยการจัดโครงสร้าง
- ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้
- ช่วยคุณตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบและการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยอาศัยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มีความสอดคล้องกันในหลายการศึกษา
ใช้เพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้ในรายละเอียด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ และจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงที่สามารถทำให้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของคุณมีความเป็นธรรมชาติ ตอบสนองได้ดี และใช้งานง่ายขึ้น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ปิดท้ายด้วยการสรุปสั้น ๆ ถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ และถามพวกเขาว่าต้องการแบ่งปันอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ คุณอาจจะแปลกใจว่าบ่อยครั้งแค่ไหนที่ข้อมูลเชิงลึกด้านการออกแบบที่เหมาะสมกับบริบทที่สุดมักจะปรากฏขึ้นในช่วงท้าย!
4. จัดทำเอกสาร จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง จัดระเบียบบันทึกของคุณเป็นหมวดหมู่ เช่น 'นักวิจัยสังเกต' โดยอิงตามหัวข้อหรือวัตถุประสงค์การวิจัยเฉพาะ
อาจรวมถึง:
- ความต้องการของผู้ใช้
- จุดเจ็บปวด
- เวิร์กโฟลว์
- ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อจัดระเบียบและทบทวนข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลทั้งหมดของคุณสำหรับรูปแบบการออกแบบตามบริบทที่เกิดขึ้นซ้ำ:
- พฤติกรรมหรือความท้าทายที่คล้ายคลึงกันซึ่งผู้ใช้หลายคนเผชิญ
- ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อการกระทำของผู้ใช้
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ใช้จากความคิดเห็นของพวกเขาในระหว่างการสอบถาม
ตัวอย่างเช่น สมาชิกในทีมของคุณคนหนึ่งอาจทำการออกแบบเชิงบริบทกับบุคคลอื่น คุณสามารถเพิ่มบันทึกของคุณลงในเอกสารกลางนี้และทบทวนในภายหลังได้
ให้สมาชิกทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความเข้าใจร่วมกันและได้รับมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับผลการวิจัยของวิธีการวิจัย
การอภิปรายกลุ่มสามารถช่วยยืนยันการตีความจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสำหรับกลยุทธ์ UX ที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสมบัติการร่วมมือแบบทันทีและแบบเรียลไทม์ของ ClickUpจะแจ้งให้สมาชิกทีมทราบเมื่อผู้อื่นแก้ไขเอกสารเดียวกัน. ช่วยป้องกันความขัดแย้งและทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นและเรียลไทม์.
5. ทบทวนและปรับปรุง
ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสอบถามเชิงบริบทเพื่อปรับปรุงกระบวนการออกแบบเชิงบริบท, แนวคิด, แบบจำลอง, และความคิดสร้างสรรค์
สิ่งนี้ทำให้การทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้อย่างต่อเนื่องตลอดทุกขั้นตอนของการออกแบบกระบวนการสืบค้นตามบริบทเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าทางเลือกในการออกแบบได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องกับการใช้งานจริง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบ ClickUpมอบแนวทางที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจงานและสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและกระบวนการทำงานของพวกเขาได้อย่างราบรื่น
ต่อไป สร้างรายงานที่สอดคล้องกันโดยเน้นข้อสังเกตสำคัญจากการวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้ใช้ ความท้าทาย และข้อมูลเชิงลึก ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่รวบรวมมาจนถึงตอนนี้ให้กลายเป็นแผนภูมิและกราฟที่สมบูรณ์และให้ข้อมูลได้
หากคุณต้องการทราบว่ามีคนร้องขอฟีเจอร์เฉพาะในเซสชันของคุณกี่คน คุณสามารถถามคำถาม AI ได้ และClickUp Brainจะค้นหาข้อมูลในแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและละเอียด
ประโยชน์ของการสืบค้นตามบริบท
เราทราบแล้วว่าการสำรวจตามบริบทเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการค้นหาข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ที่ลึกซึ้งผ่านการสังเกตและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติของพวกเขา นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงมีคุณค่าอย่างมาก:
- มันส่งเสริมการสื่อสารสองทาง ทำให้คุณสามารถประสานงานกับผู้ใช้และสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับทั้งผู้ใช้และธุรกิจ
- คุณสามารถทำการตัดสินใจด้านการออกแบบที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดการคาดเดาได้ โดยการยึดการตัดสินใจบนพฤติกรรมผู้ใช้จริง
- คุณจะได้สัมผัสกับพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของพวกเขา ไม่ใช่เพียงแค่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม
- มันช่วยระบุปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุปสรรคทางกายภาพ วัฒนธรรม หรือเทคโนโลยี ที่คุณอาจมองข้ามไปขณะออกแบบ UX
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบค้นตามบริบท ให้พิจารณาใช้ชุดเครื่องมือสำหรับการสืบค้นตามบริบท ซึ่งอาจรวมถึงรายการตรวจสอบสำหรับการสังเกต คำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์ และสมุดบันทึกภาคสนามสำหรับจดบันทึกข้อค้นพบของคุณ
ความท้าทายระหว่างการสืบค้นตามบริบท
ในขณะที่การสอบถามตามบริบทให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายเฉพาะตัวเช่นกัน นี่คืออุปสรรคสำคัญบางประการที่คุณอาจเผชิญ:
- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างเป็นระบบอย่างมาก
- คุณอาจพบข้อมูลที่อยู่นอกเหนือกระบวนการที่มีโครงสร้าง เรื่องราวส่วนตัวและข้อคิดที่ไม่คาดคิดอาจไม่เข้ากับหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ความคาดหวัง ความคิดเห็น หรืออคติของคุณอาจส่งผลต่อหรือมีอคติต่อการรับรู้หรือบันทึกของคุณในการศึกษา
- คุณอาจพบว่ามีมากกว่าหนึ่งคนในเซสชันของคุณในเวลาเดียวกัน เพราะพวกเขาคิดว่ามันจะทำให้ได้รับข้อเสนอแนะมากขึ้น
การสอบถามตามบริบททำให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
การสอบถามตามบริบทเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ใช้กับนักออกแบบ
ฮันส์ยาน คาเมอร์ลิง, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้ร่วมก่อตั้งที่Adaptify AI, กล่าวว่า,
ผมขอแนะนำให้ดำเนินการสอบถามเชิงบริบทในสถานการณ์ที่การโต้ตอบของผู้ใช้มีความซับซ้อนและมีหลายชั้น และผลิตภัณฑ์นั้นถูกผสานรวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันของผู้ใช้อย่างมาก
ผมขอแนะนำให้ดำเนินการสอบถามเชิงบริบทในสถานการณ์ที่การโต้ตอบของผู้ใช้มีความซับซ้อนและมีหลายชั้น และผลิตภัณฑ์นั้นถูกผสานรวมเข้ากับกิจวัตรประจำวันของผู้ใช้อย่างมาก
ในการทำเช่นนั้น เครื่องมืออย่าง ClickUp จะช่วยได้อย่างแน่นอน—ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ แดชบอร์ดสำหรับติดตามความคืบหน้าตามการสอบถามตามบริบท และเอกสารสำหรับบันทึกข้อสังเกตจากการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ
พร้อมที่จะทำให้การวิจัยผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายขึ้นหรือไม่? ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เพื่อปรับปรุงแนวทางการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้ของคุณ