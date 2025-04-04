เทมเพลตปฏิทินตารางการตลาดฟรีสำหรับ Excel

แคมเปญที่ไร้ระเบียบและการทำงานหลายอย่างพร้อมกันตลอดเวลา กำลังขัดขวางทีมการตลาดของคุณจากการบรรลุเป้าหมายรายได้หรือไม่?
55.2% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปซื้อสินค้าออนไลน์ทุกสัปดาห์ เทมเพลตปฏิทินการตลาด ใน Excel สามารถช่วยคุณจัดระเบียบกระบวนการขายได้อย่างง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผลลัพธ์สูงสุด
ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถจัดระเบียบเป้าหมาย วางแผนแคมเปญ และจัดการกำหนดเวลาสำหรับหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หรือแม้แต่หนึ่งปี
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะบริหารบริษัทการตลาดหรือดูแลการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายเหล่านี้
เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสร้างเนื้อหาที่โดนใจผู้ชมของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินการตลาดฟรีสำหรับ Excel เหล่านี้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปฏิทินการตลาดดี?
กุญแจสำคัญในการสร้างแม่แบบปฏิทินการตลาดที่ประสบความสำเร็จคือความสามารถในการติดตามแคมเปญการตลาดของคุณในขณะวางแผน เมื่อเลือกแม่แบบที่ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึง:
- รายละเอียดแคมเปญ: แม่แบบที่มีส่วนสำหรับเป้าหมาย, กลุ่มเป้าหมาย, งบประมาณ, ช่องทาง, และกำหนดเวลา จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของแผนการตลาดของคุณได้
- สื่อการสอน: แม่แบบที่มีงานแต่ละอย่างแยกสีไว้อย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วน สิ่งที่กำลังจะมาถึง และสิ่งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้อย่างง่ายดาย
- ความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกัน: ปฏิทินที่ดีควรมีความสามารถในการทำงานร่วมกันและปรับแต่งได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการตลาดของทีมได้แบบเรียลไทม์
- ความสะดวกในการใช้งาน: เทมเพลตควรช่วยให้การวางแผนของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้ซับซ้อน หากคุณกำลังประสบปัญหากับคอลัมน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและรูปแบบที่ยุ่งยาก ถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลง
แม่แบบปฏิทินกำหนดการการตลาด
เทมเพลตปฏิทินที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณปรับแต่งได้ตามขั้นตอนการทำงานของคุณ ด้านล่างนี้คือเทมเพลตปฏิทินการตลาดฟรีที่ยอดเยี่ยม:
1. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา Excel โดย Vertex42
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา Excel โดย Vertex42ประกอบด้วยปฏิทินรายปีพร้อมปฏิทินรายเดือนแยก 12 เดือน
การปรับแต่งเป็นเรื่องง่าย—คุณสามารถรวมเซลล์สำหรับแคมเปญที่ยาวนานและปรับแต่งธีมให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณได้
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกิจกรรมการตลาดของคุณล่วงหน้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ เช่นการวางแผนกิจกรรม คุณสามารถเพิ่มความสนุกและสไตล์ได้ด้วยสติกเกอร์ปฏิทินดิจิตอล!
✨เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, ผู้ประสานงานกิจกรรม, และองค์กรที่วางแผนเนื้อหาประจำปี
2. แม่แบบปฏิทินการตลาด Excel โดย ProjectManager
เทมเพลตปฏิทินการตลาด Excel โดย ProjectManagerมอบมุมมองโครงการหลากหลายรูปแบบและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแคมเปญต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์หรือฟิลด์ตามความต้องการของทีมคุณได้เลย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มโลโก้ของคุณเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย!
ด้วยการใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ProjectManager คุณสามารถจัดระเบียบแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดายตลอดทั้งปี โดยแต่ละเดือนจะแสดงเป็นแท็บแยกต่างหาก
✨เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการมอบหมายหน้าที่และติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาพอดแคสต์โดย Coefficient
หากคุณกำลังทำงานกับพอดแคสต์,แม่แบบปฏิทินเนื้อหาพอดแคสต์โดย Coefficientจะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับทุกขั้นตอน—การบันทึก, การแก้ไข, และการเผยแพร่.
คุณสามารถปรับแต่งประวัติแขกรับเชิญ ชื่อตอน และบันทึกพิเศษ รวมถึงปรับแต่งแต่ละฟิลด์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพอดแคสต์ของคุณได้
เทมเพลตนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Google Calendar และเครื่องมือที่คล้ายกันเพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
✨เหมาะสำหรับ: ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์และเอเจนซี่ที่ดูแลการตลาดพอดแคสต์แบบครบวงจร
4. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา YouTube โดย Coefficient
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา YouTube ฟรีนี้โดย Coefficientช่วยให้คุณวางแผนและจัดตารางเนื้อหา YouTube ของคุณได้อย่างง่ายดาย ติดตามทุกรายละเอียดตั้งแต่หัวข้อไปจนถึงกำหนดการเผยแพร่
คุณสามารถวางแผนแนวคิดเนื้อหาสำหรับแต่ละวิดีโอ กำหนดวันที่อัปโหลดเพื่อรักษาตารางการเผยแพร่ที่สม่ำเสมอ และยังสามารถติดตามจำนวนการกดถูกใจ ความคิดเห็น และการแชร์ของวิดีโอของคุณได้อีกด้วย!
✨เหมาะสำหรับ:ยูทูบเบอร์และผู้จัดการแบรนด์ที่ต้องการกลยุทธ์การโพสต์ที่สม่ำเสมอ
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์ฟรีสำหรับทีมการตลาด
5. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาประจำเดือน โดย Coefficient
การใช้แม่แบบแผนการตลาดเพื่อวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าหนึ่งเดือนสามารถมอบความได้เปรียบที่สำคัญให้กับคุณได้
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำเดือนโดย Coefficientนี้สรุปแผนการตลาดของคุณสำหรับทั้งเดือน พร้อมด้วยประเภทเนื้อหา การกำหนดผู้เขียน/เจ้าของ และรายละเอียดรายวัน
ใช้เทมเพลตนี้สำหรับการแจ้งเตือนเป็นประจำเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังจะเผยแพร่ เทมเพลตปฏิทินการตลาดรายเดือนนี้จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและกลยุทธ์ของคุณแข็งแกร่งตลอดทั้งเดือน
✨เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดที่วางแผนกลยุทธ์รายเดือนพร้อมเนื้อหาหลายรายการ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทบทวนสามเดือนข้างหน้าในช่วงเริ่มต้นของแต่ละไตรมาส เพื่อตรวจสอบการทับซ้อนของแคมเปญ วันหยุด และแนวโน้มตามฤดูกาลที่คุณอาจต้องการเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาของคุณ
6. แม่แบบตารางเวลาการตลาด Excel โดย Ganttpro
เทมเพลตตารางการตลาด Excel โดย Ganttproนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแผนโครงการการตลาดที่ซับซ้อนในหลากหลายโครงการ
เทมเพลตรายละเอียดนี้ช่วยให้คุณสามารถเริ่มทำงานในโครงการของคุณได้ทันที มีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายสำหรับการปรับแต่ง การทำงานร่วมกัน และการนำทาง
✨เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีมโครงการ, และเอเจนซี่ที่ต้องการดำเนินแคมเปญอย่างราบรื่น
7. ปฏิทินบรรณาธิการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดย Microsoft365
ปฏิทินบรรณาธิการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดย Microsoft365ช่วยให้คุณวางแผนและจัดการการเผยแพร่เนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดาย
จัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยกำหนดเวลาที่แยกสีอย่างชัดเจน และเพิ่มแอนิเมชันหรือวิดีโอเพื่อทำให้ปฏิทินของคุณดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
นี่คือเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและพร้อมใช้งานสำหรับการจัดทำปฏิทินเนื้อหาของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่ง
✨เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ขนาดเล็กที่จัดการหลายแพลตฟอร์ม
8. แม่แบบปฏิทินการตลาดแบบง่ายโดย Template.net
วางแผนและจัดตารางไอเดียเนื้อหาแคมเปญด้วยเทมเพลตปฏิทินการตลาดแบบง่ายใน Excel ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่จาก Template.netซึ่งสามารถใช้เป็นปฏิทินโซเชียลมีเดียหรือการตลาดทางอีเมลได้เช่นกัน `
มีให้ใช้งานในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรูปแบบที่รองรับโดย Word, Google Docs, Excel, Google Sheets, Apple Pages หรือ Apple Numbers หรือแม้แต่ในรูปแบบ PDF
✨เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการจัดระเบียบสื่อการตลาด
ข้อจำกัดของการใช้ Excel ในการสร้างปฏิทินการตลาด
Excel เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่มีข้อจำกัด:
- การอัปเดตด้วยตนเอง: ข้อผิดพลาดต้องมีการถอนกลับด้วยตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลานาน
- ไม่มีการผสานรวม: Excel ไม่รองรับการผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดสำหรับโซเชียลมีเดีย, อีเมล หรือการวิเคราะห์
- ปัญหาการร่วมมือ: การร่วมมือแบบเรียลไทม์อาจมีความท้าทายเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดมืออาชีพ โดยเฉพาะหากมีสมาชิกทีมหลายคนทำงานบนปฏิทินเดียวกันในเวลาเดียวกัน
- การขาดการแจ้งเตือน: Excel ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งอาจทำให้พลาดกำหนดเวลา
เทมเพลตปฏิทินตารางการตลาดทางเลือก
หากคุณรู้สึกว่า Excel ซับซ้อนหรือประสบกับข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้นClickUpมีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมให้คุณ นี่คือแม่แบบปฏิทินการตลาดจาก ClickUp ที่คุณสามารถใช้ได้:
1. แม่แบบโซเชียลมีเดีย ClickUp
จัดการโพสต์โซเชียลมีเดียด้วยการจัดระเบียบตามธีม ช่องทาง และวันที่เผยแพร่ด้วยเทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUp
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ศักยภาพของเทมเพลตนี้ได้อย่างเต็มที่:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI และการติดตามเวลา: ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI และฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดระเบียบเนื้อหาอย่างมีกลยุทธ์: จัดหมวดหมู่โพสต์ตามธีม ช่องทาง และแฮชแท็ก พร้อมกำหนดวันที่เผยแพร่ที่ชัดเจนเพื่อติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้มุมมองหลายแบบสำหรับการวางแผน: สลับระหว่างมุมมองต่างๆ เช่น มุมมองปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลา และมุมมองโพสต์โซเชียลมีเดียสำหรับการติดตามรายละเอียด เพื่อวางแผนอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- ทำให้การจัดการง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ผสานรวม: ใช้เครื่องมือการตลาดที่ช่วยจัดการขั้นตอนการทำงานเช่น การติดตามเวลา, ความคิดเห็น, และการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ในตัว เพื่อทำให้การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้น
ไม่ว่าคุณจะจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียเพียงบัญชีเดียวหรือหลายบัญชี วันนี้เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากขึ้น
✨เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่การตลาดที่จัดการแคมเปญหลายรายการ
2. แม่แบบปฏิทินการตลาด ClickUp
จัดระเบียบโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว.แม่แบบปฏิทินการตลาดของClickUpทำให้การติดตามการเปิดตัว, กำหนดเวลา, และกิจกรรมของทีมเป็นเรื่องง่าย.
มีคุณสมบัติเช่น ระบบอัตโนมัติ, มุมมองที่ปรับแต่งได้, และการแจ้งเตือนการพึ่งพา
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้ทรงพลัง:
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานด้วยสถานะเช่น "ต้องการความสนใจ," "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ," และ "เสร็จสมบูรณ์," เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและงานดำเนินไปอย่างราบรื่นในกระบวนการ
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: เข้าถึงมุมมองที่แตกต่างกันหกแบบ เช่น "มุมมองตารางงบประมาณ" เพื่อติดตามการใช้จ่าย และ "มุมมองรายการกระบวนการตลาด" เพื่อแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
- คุณสมบัติขั้นสูง: ใช้คำเตือนการพึ่งพาเพื่อระบุความสัมพันธ์ของงาน, ผสานอีเมลเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น, และใช้แท็กความสำคัญเพื่อเน้นงานที่สำคัญ, ทำให้ไม่มีกำหนดเวลาที่พลาด
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ให้ข้อเสนอแนะ มอบหมายงาน และแชร์ข้อมูลอัปเดตได้อย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
✨เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญในเอเจนซี่และผู้ประกอบการเดี่ยวที่บริหารจัดการแคมเปญหลายรายการ
3. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
จัดการ วางแผน และดำเนินการแคมเปญการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดระดับกลางของ ClickUpที่ช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินแคมเปญการตลาดระยะยาวหรือโครงการระยะสั้น นี่คือเหตุผลสองสามข้อว่าทำไมเทมเพลตนี้จึงเหมาะสำหรับคุณ:
- ด้วยคุณสมบัติที่กำหนดเอง 11 รายการ เช่น "เนื้อหาสุดท้าย" "ร่าง" "อ้างอิง" "อนุมัติ" และ "มอบหมายให้ทีม" คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ทันที
- เทมเพลตนี้ให้มุมมองที่แตกต่างกันเจ็ดแบบ รวมถึง "มุมมองรายการแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์" "มุมมองรายการติดตามงบประมาณ" และ "มุมมองปฏิทิน" เพื่อให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแคมเปญของคุณ
✨เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่สร้างสรรค์และสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาวิธีการจัดการแคมเปญอย่างเป็นระบบ
4. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp
จัดการกลยุทธ์เนื้อหาทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการการตลาดเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:
- เพิ่มคุณลักษณะโดยละเอียด เช่น ผู้เขียนข้อความ ผู้อนุมัติ และนักออกแบบกราฟิก เพื่อบันทึกข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละชิ้นเนื้อหา
- ติดตามกำหนดเวลา, ตรวจสอบความคืบหน้า, และปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้กลยุทธ์เนื้อหาของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- เข้าถึงปฏิทินบรรณาธิการของคุณผ่านการตั้งค่าสี่แบบ: "คู่มือเริ่มต้น," "กระดานความก้าวหน้า," "ปฏิทินการเผยแพร่," และ "แผนเนื้อหา," มอบความยืดหยุ่นในการจัดการกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
ใช้สถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการสร้างเนื้อหา ซึ่งมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อสร้าง, วางแผน, และติดตามกลยุทธ์เนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ
✨เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการเนื้อหาและบล็อกเกอร์ที่ต้องการจัดระเบียบความพยายามทางการตลาดของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาด (MRM) ที่ดีที่สุด
5. แม่แบบรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบรรณาธิการที่ต้องการจัดการตารางเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์และบล็อก
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สลับไปมาระหว่างมุมมองรายการ ปฏิทิน หรือกระดานได้อย่างง่ายดาย เพื่อแสดงแผนงานบรรณาธิการของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด
- เพิ่มรายละเอียดเฉพาะ เช่น กำหนดเวลา ประเภทเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการโปรโมท เพื่อสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมของแต่ละชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว
- มอบหมายงาน, ตั้งลำดับความสำคัญ, และทิ้งความคิดเห็นไว้ได้โดยตรงภายในเทมเพลต, ทำให้ทีมของคุณอยู่ในทิศทางเดียวกันและได้รับข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- ร่างบล็อกของคุณและตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่ โดยใช้สถานะที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าผ่านแต่ละขั้นตอนของการสร้างเนื้อหา
✨เหมาะสำหรับ: บรรณาธิการบล็อกและผู้จัดการแคมเปญที่ต้องการเครื่องมือจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพ
6. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp
ติดตามโพสต์โซเชียลมีเดียและตารางบล็อกทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUp
มอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, และร่วมมือกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้คุณสมบัติของเทมเพลตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ติดตามการเดินทางของเนื้อหาของคุณด้วยสถานะต่างๆ เช่น "การเขียนเนื้อหา" "การออกแบบ" และ "การอนุมัติ" เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความคืบหน้าของแต่ละงาน
- เข้าถึงข้อมูลผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น "ประเภทเนื้อหา" และ "ปฏิทิน" เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
- บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่โพสต์ แพลตฟอร์ม (เช่น Instagram, LinkedIn) และประเภทของเนื้อหา (บล็อก, โพสต์โซเชียล, วิดีโอ) เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเรียงและกรองปฏิทินเนื้อหาของคุณ
- มอบหมายงาน, ให้คำแนะนำ, และติดแท็กเพื่อนร่วมทีมได้โดยตรงในปฏิทิน, ทำให้การสื่อสารราบรื่นและได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็ว
✨เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กและผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยวที่ต้องการรักษาตารางการโพสต์ให้สม่ำเสมอ
📮 ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
7. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUpช่วยให้บล็อกเกอร์รักษาความสม่ำเสมอในกลยุทธ์เนื้อหาของพวกเขา
ประโยชน์หลักของเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อกนี้ ได้แก่:
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของแต่ละบทความบล็อกด้วยสถานะต่างๆ เช่น "เสร็จสมบูรณ์," "กำลังดำเนินการ," และ "ต้องทำ," เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทุกขั้นตอน
- มุมมองหลากหลาย: เข้าถึงปฏิทินบรรณาธิการของคุณผ่านการตั้งค่าต่าง ๆ รวมถึง "คู่มือเริ่มต้น," "คลังบล็อก," "ขั้นตอนบล็อก," และ "ปฏิทินบล็อก," เพื่อความยืดหยุ่นในการมองเห็นและจัดการตารางเนื้อหาของคุณ
- การสอดคล้องกับเป้าหมายเนื้อหา: เทมเพลตนี้ช่วยให้โพสต์มีความทันสมัย, มีความเกี่ยวข้อง, และสอดคล้องกับเป้าหมายเนื้อหาของคุณ, ช่วยให้กลยุทธ์เนื้อหาของคุณมีความสอดคล้องกัน
✨เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์อิสระและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการปฏิทินเนื้อหาที่เป็นระเบียบ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างมุมมองของสายงานเนื้อหา (Content Pipeline View) โดยตั้งค่าสถานะที่กำหนดเอง เช่น "กำลังคิดไอเดีย," "ร่างเค้าโครง," "ร่างเนื้อหา," "แก้ไข," "พร้อมเผยแพร่," และ "เผยแพร่แล้ว" เพื่อดูภาพรวมของขั้นตอนการทำงานของแต่ละบทความบล็อก คุณสามารถเพิ่มสถานะตามที่ต้องการได้!
8. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp
ปรับกลยุทธ์การตลาดทั้งหมดของคุณให้สอดคล้องกับเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
วางแผน จัดระเบียบ บริหารจัดการ และประสานงานเนื้อหาของคุณอย่างแม่นยำด้วยเทมเพลตนี้ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดหมวดหมู่เนื้อหาของคุณตามประเภท กลุ่มเป้าหมาย หรือขั้นตอนของวงจรการซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางที่เป็นระบบและมีกลยุทธ์
- ใช้คุณสมบัติเช่นการมอบหมายงาน, ความคิดเห็น, และการแนบไฟล์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมอย่างราบรื่น
- บันทึกข้อมูลสำคัญสำหรับแต่ละชิ้นงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 7 รายการ ได้แก่ สัปดาห์, เสาหลักของเนื้อหา, ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง, คุณค่า, การอนุมัติจากลูกค้า, วันที่เผยแพร่ และบันทึกเพิ่มเติม
- ปรับแต่งเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้ให้เข้ากับรูปแบบต่างๆ เช่น ปฏิทินการตลาดทางอีเมลหรือปฏิทินการตลาดโซเชียลมีเดีย เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
✨เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดดิจิทัลที่วางแผนแคมเปญอย่างครอบคลุม
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้ในเวลาไม่นานด้วยเทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUp
วันนี้ คุณอาจขีดเขียนไอเดียแคมเปญลงบนกระดาษเช็ดปากหรือจัดหมวดหมู่ภารกิจด้วยสีในสเปรดชีต แต่เมื่อเป้าหมายทางการตลาดของคุณเติบโตขึ้น คุณจะต้องการวิธีที่ดีกว่าในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเหล่านั้น นั่นคือจุดที่เครื่องมือที่เหมาะสมเข้ามามีบทบาท
เทมเพลตปฏิทินการตลาดสามารถช่วยให้คุณเชี่ยวชาญศิลปะของการจัดการแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUp มอบโครงสร้าง ความชัดเจน และความยืดหยุ่นที่ธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณต้องการ
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้ และดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณได้อย่างไร แคมเปญของคุณ ความสงบของคุณ และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณจะขอบคุณคุณ!