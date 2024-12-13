Facebook Workplace กับ Slack: เครื่องมือสื่อสารตัวไหนดีกว่ากัน?

การเลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมก็เหมือนกับการหาเพื่อนร่วมทีมที่ใช่—มันต้องเข้ากันได้ดีกับสไตล์ของทีมคุณและช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
บางทีคุณอาจกำลังใช้ Workplace จาก Meta และตอนนี้คุณเริ่มตระหนักว่าถึงเวลาต้องหาอะไรใหม่แล้ว เนื่องจากแพลตฟอร์มกำลังเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันอ่านอย่างเดียว มันค่อนข้างปวดหัวใช่ไหม? การเปลี่ยนเครื่องมือ การทดสอบสิ่งใหม่ๆ และการทำให้ทุกคนยอมรับอาจเป็นเรื่องที่หนักหนา
หาก Slack อยู่ในสายตาของคุณ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว หลายทีมกำลังพิจารณาให้ Slack เป็นก้าวต่อไป
แต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจกระโดดเข้าไป ลองเปรียบเทียบ Facebook Workplace กับ Slack และแนะนำทางเลือกที่ยอดเยี่ยม:ClickUp
Facebook Workplace คืออะไร?
Facebook Workplace เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโดย Meta โดยมีอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ Facebook ทำให้ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับโซเชียลมีเดียสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อสมาชิกในทีมผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชทกลุ่ม การโทรผ่านวิดีโอ และการอัปเดตโครงการ
🧠 เกร็ดความรู้: Workplace by Meta ถูกพัฒนาขึ้นในตอนแรกเป็นเครื่องมือภายในสำหรับพนักงานของ Facebook เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ความสำเร็จภายในบริษัทได้เป็นแรงบันดาลใจให้มีการเปิดตัวสู่สาธารณะในปี 2016
คุณสมบัติของ Facebook Workplace
ที่ทำงานเต็มไปด้วยเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานภายในองค์กร. นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักบางประการ. 👇
คุณสมบัติ #1: วิดีโอสด
วิดีโอสดเปลี่ยนแปลงวิธีที่บริษัทแชร์อัปเดตและจัดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประกาศของบริษัทหรือการอภิปรายแบบกลุ่ม วิดีโอสดทำให้กระบวนการมีปฏิสัมพันธ์และเข้าถึงได้
- ออกอากาศโดยผู้ดำเนินรายการหลายคน
- ฝึกซ้อมเซสชันสดก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
- ใช้แอปจากบุคคลที่สามภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายทอดสดของคุณ
- เพิ่มคำบรรยายแบบปิดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงที่ดีขึ้น
- รวมการสำรวจความคิดเห็นและช่วงถาม-ตอบในระหว่างกิจกรรมสด
- แบ่งวิดีโอออกเป็นตอนๆ เพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? Workplace เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับองค์กรแรกๆ ที่นำเสนอการสตรีมวิดีโอสด
คุณสมบัติ #2: กลุ่ม
กลุ่มส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยการจัดสรรพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมในการหารือเกี่ยวกับโครงการ, คิดค้น, และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุณสมบัติการเรียนรู้ภายในกลุ่มช่วยรวบรวมเอกสารการศึกษาให้เป็นคู่มือที่มีโครงสร้าง. คู่มือเหล่านี้สามารถประกอบด้วย:
- ทรัพยากรการฝึกอบรม
- เนื้อหาการพัฒนา
- แบบทดสอบสำหรับประเมินตนเอง
คุณสมบัติ #3: ฟีดข่าว
ฟีดข่าวปรับแต่งประสบการณ์ของคุณโดยให้ความสำคัญกับโพสต์จากบุคคลและกลุ่มที่มีความสำคัญมากที่สุด
คุณสมบัติประกอบด้วย:
- การปรับแต่งโพสต์ที่ต้องการให้แสดงเป็นอันดับแรก
- ซ่อนโพสต์ที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงฟีดของคุณ
- การได้รับคำแนะนำกลุ่มตามกิจกรรม
คุณสามารถติดตามเพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารและดูโพสต์ที่พวกเขาแชร์กับทั้งองค์กรได้ ปรับฟีดของคุณได้ตลอดเวลาโดยการติดตามหรือเลิกติดตามบุคคลต่างๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ส่งเสริมให้ทีมต่างๆ ใช้คำศัพท์หรือระบบเอกสารร่วมกันเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงานที่เกิดจากศัพท์เฉพาะหรือคำที่ไม่ชัดเจน แนวทางในการสื่อสารที่ชัดเจน เช่น ช่องทางที่ต้องการสำหรับการอัปเดตและเวลาที่คาดหวังในการตอบกลับ ก็สามารถช่วยเชื่อมช่องว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ 4: ห้องสมุดความรู้
ห้องสมุดความรู้รวบรวมทรัพยากรสำคัญของบริษัทไว้ที่เดียว เช่น นโยบาย HR เอกสารการปฐมนิเทศ และคู่มือทีม
ฟังก์ชันหลัก:
- จัดระเบียบเนื้อหาเป็นหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อย
- ใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบเพื่อให้อ่านง่าย
- แปลเนื้อหาโดยอัตโนมัติเป็นภาษาต่างๆ
คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการความรู้ของคุณได้ด้วยการใช้วิดีโอฝัง, ตาราง, รูปภาพ, และเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เช่น รายการทรัพยากรหรือหน้าปก
ราคา Facebook Workplace
- แผนหลัก: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริม: การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ดูแลระบบและการสนับสนุน: $2/เดือนต่อผู้ใช้ ไลฟ์สำหรับองค์กร: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- การปรับปรุงการจัดการและการสนับสนุน: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรใช้งานจริง: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- สถานที่ทำงานเพื่อความดี: ฟรีสำหรับองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร
Slack คืออะไร?
Slack เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรวบรวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวผ่านการจัดระเบียบการสนทนาเป็นช่องทาง (channels) ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ การแชร์ไฟล์ และการผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว
เครื่องมือนี้ยังช่วยกำจัดความยุ่งเหยิงของหัวข้ออีเมลและช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? Slack มีต้นกำเนิดมาจากเครื่องมือสื่อสารภายในสำหรับนักพัฒนาเกมวิดีโอ Glitch แม้ว่าเกมจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ Slack ก็ถูกนำมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหากและเปิดตัวในปี 2013
คุณสมบัติของ Slack
Slack มีฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเพิ่มผลผลิต. 👇
คุณสมบัติ #1: ช่อง
ช่องทางคือที่ที่การทำงานเป็นทีมส่วนใหญ่เกิดขึ้น คิดถึงพวกมันเหมือนการสนทนาในกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นรอบหัวข้อ โครงการ หรือเป้าหมายใด ๆ ที่คุณต้องการ ซึ่งช่วยให้คุณเก็บการสนทนาและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างช่องทางที่มุ่งเน้นเฉพาะการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือใหม่
ช่องทางยังช่วยให้คุณเพิ่มหรือลบสมาชิกทีมได้ตามต้องการ และรองรับการแชร์การอัปเดต การเฉลิมฉลองความสำเร็จ และการตัดสินใจเป็นกลุ่ม
คุณสมบัติ #2: เชื่อมต่อ
Slack Connect ช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมหรือองค์กรภายนอกเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องให้สิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณอย่างเต็มที่ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสร้างช่องเพื่อเชื่อมต่อทีมของคุณกับลูกค้า ที่ปรึกษา หรือพันธมิตรอื่นๆ
เมื่อเชื่อมต่อช่องทางระหว่างองค์กรแล้ว ทั้งสองฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาและอ้างอิงถึงการสนทนาที่ผ่านมาภายในพื้นที่เดียวกันได้
นอกจากนี้ยังช่วยให้แน่ใจว่าผู้ร่วมงานภายนอกสามารถเข้าถึงเฉพาะช่องทางที่พวกเขาต้องการเท่านั้น ทำให้พื้นที่ทำงานภายในของคุณยังคงปลอดภัย
🔍 คุณรู้หรือไม่? 'Slack' ย่อมาจาก บันทึกการค้นหาได้ของทุกการสนทนาและความรู้
คุณสมบัติที่ 3: การประชุมกลุ่มย่อย (Huddles)
การรวมกลุ่มช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันผ่านการโทรด้วยเสียง/วิดีโอภายในช่องหรือข้อความโดยตรง
คุณสามารถแชร์หน้าจอ ใช้ปฏิกิริยาสนุก ๆ เพื่อรักษาบรรยากาศให้ผ่อนคลาย และบันทึกลิงก์หรือเอกสารที่แชร์ระหว่างการประชุมสั้น ๆ ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
การประชุมแบบกลุ่มเริ่มต้นเป็นการโทรด้วยเสียงเท่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนเป็นวิดีโอได้อย่างง่ายดายหากจำเป็น นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้บนเดสก์ท็อป มือถือ และ iPad ทำให้คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติที่ 4: แอตลาส
Slack Atlas คือไดเรกทอรีพนักงานที่ช่วยให้คุณเข้าใจเพื่อนร่วมงานของคุณมากกว่าแค่ชื่อและบทบาทของพวกเขา
มันให้โปรไฟล์ที่สมบูรณ์และค้นหาได้ซึ่งแสดงทักษะ, โครงการ, และเป้าหมายของทีม ทำให้คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าใครกำลังทำอะไรอยู่และวิธีที่จะติดต่อสื่อสารกับพวกเขา คุณสมบัตินี้ยังรวมถึงแผนผังองค์กรแบบไดนามิกที่ทำให้การนำทางโครงสร้างของบริษัทคุณง่ายขึ้น
มันซิงค์กับระบบ HR ของบริษัทคุณเพื่อให้ข้อมูลโปรไฟล์เป็นปัจจุบัน
ราคาต่ำมาก
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
Facebook Workplace เทียบกับ Slack: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
แม้ว่า Facebook Workplace และ Slack จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่แต่ละแพลตฟอร์มก็มีคุณสมบัติเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมที่แตกต่างกัน
มาเปรียบเทียบความสามารถที่โดดเด่นของพวกเขาเพื่อดูว่าอะไรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณมากที่สุด 🎯
|คุณสมบัติ
|Facebook Workplace
|ขี้เกียจ
|วัตถุประสงค์
|การร่วมมือทางสังคมที่มีบรรยากาศคล้าย Facebook
|การสื่อสารและการผลิตในกลุ่ม
|ส่วนติดต่อผู้ใช้
|ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
|สะอาด, เป็นระเบียบ, และปรับแต่งได้
|การส่งข้อความ
|การส่งข้อความทันที, การแชทกลุ่ม, และหัวข้อสนทนา
|การส่งข้อความแบบเรียลไทม์, ช่องทาง, และการแชทส่วนตัว
|การโทรด้วยวิดีโอและเสียง
|การถ่ายทอดสดวิดีโอ, การโทรกลุ่ม
|1:1 และการโทรด้วยเสียง/วิดีโอแบบกลุ่ม
|การแชร์ไฟล์
|การแชร์ไฟล์อย่างง่ายพร้อมตัวอย่างก่อนเปิด
|การแชร์ขั้นสูงด้วยการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม
|การผสานรวม
|การผสานรวมที่จำกัด
|ระบบนิเวศของแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมพร้อมการเชื่อมต่อกับ Slackมากกว่า 2,000 รายการ
|ความปลอดภัย
|ความปลอดภัยระดับองค์กรและการปฏิบัติตาม GDPR
|ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งด้วยการเข้ารหัสและ SSO
คุณสมบัติ #1: การสื่อสารและการร่วมมือ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือกระดูกสันหลังของแพลตฟอร์มการร่วมมือใด ๆ และทั้ง Workplace และ Slack ต่างก็มอบโซลูชันที่แข็งแกร่ง แต่แนวทางของพวกเขามีความแตกต่างกัน
Facebook Workplace
ที่ทำงานใช้ส่วนประกอบของสื่อสังคมออนไลน์ที่คุ้นเคย เช่น กลุ่มและฟีดข่าว เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องมีสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น
ขี้เกียจ
Slack จัดระเบียบการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่ายและติดตามได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีบริการโทรด้วยเสียงและวิดีโอผ่านฟีเจอร์ฮัดเดิล ทำให้การสนทนาแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย
🏆 ผู้ชนะ: Slack สำหรับตัวเลือกการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เช่น การประชุมย่อยและช่องทางที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ 2: การทำงานร่วมกันภายนอก
การร่วมมือกับทีมภายนอกมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ทำงานร่วมกับลูกค้า, คู่ค้า, หรือผู้จัดหา
เฟซบุ๊ก เวิร์กเพลส
Facebook Workplaceเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น ไม่มีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกับทีมภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขี้เกียจ
ฟีเจอร์ Connect ของ Slack ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกับบุคคลภายนอก ช่วยให้คุณสามารถสร้างช่องทางที่ใช้ร่วมกันซึ่งเชื่อมโยงทีมของคุณกับพันธมิตรภายนอกได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน
🏆 ผู้ชนะ: Slack สำหรับความสามารถในการทำงานร่วมกันภายนอกที่ปลอดภัยและผสานรวมได้อย่างดีเยี่ยม
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการความรู้
การแบ่งปันความรู้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลผลิต และทั้งสองแพลตฟอร์มให้โซลูชั่นที่แตกต่างกัน
Facebook Workplace
ห้องสมุดความรู้ของที่ทำงานเป็นศูนย์กลางทรัพยากรที่รวบรวมเอกสารของบริษัท เช่น นโยบาย คู่มือการปฐมนิเทศ และคำแนะนำสำหรับทีมไว้ด้วยกัน มีตัวเลือกสำหรับการฝังวิดีโอ การใช้แม่แบบ และการแปลเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
ขี้เกียจ
Atlas ของ Slack ให้บริการไดเรกทอรีพนักงานที่แข็งแกร่งพร้อมโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยทักษะ, วัตถุประสงค์ของทีม, และการสังกัด. ระบบสามารถผสานการทำงานกับระบบทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและอัปเดตอยู่เสมอ.
แผนผังองค์กรแบบโต้ตอบช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความสัมพันธ์ภายในองค์กรและค้นหาเพื่อนร่วมงานที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกัน
🏆 ผู้ชนะ: Facebook Workplace สำหรับคลังความรู้ที่ครอบคลุมและใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ 4: การจัดงาน
การจัดงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแบ่งปันข้อมูลอัปเดต การมีส่วนร่วมของทีม และการอำนวยความสะดวกในการสนทนาขนาดใหญ่
Facebook Workplace
Facebook Workplace มีฟีเจอร์วิดีโอสดที่ออกแบบมาสำหรับกิจกรรมแบบโต้ตอบ
ทีมสามารถถ่ายทอดสดได้พร้อมผู้บรรยายหลายคน, มีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมผ่านการถาม-ตอบ และแบบสำรวจ, และแบ่งการบันทึกเป็นตอน ๆ ได้เพื่อการเข้าถึงแบบออนดีมานด์ที่ดีขึ้น
ขี้เกียจ
Slack ไม่มีฟีเจอร์การโฮสต์อีเวนต์หรือการถ่ายทอดสดในตัว
🏆 ผู้ชนะ: Facebook Workplace สำหรับฟีเจอร์การจัดงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและการถ่ายทอดสดวิดีโอแบบโต้ตอบ
คุณสมบัติที่ 5: การเข้าถึงและการรองรับอุปกรณ์
ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสาน การเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ
Facebook Workplace
Workplace นำเสนอแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือ ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลา อินเทอร์เฟซของมันสะท้อนการออกแบบที่คุ้นเคยของ Facebook ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ขี้เกียจ
Slack สามารถใช้งานได้บนเดสก์ท็อป, มือถือ, และอุปกรณ์ iPad, ทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
🏆 ผู้ชนะ: ทั้งสองแพลตฟอร์มรับประกันการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ที่รองรับอย่างแข็งแกร่ง
Facebook Workplace เทียบกับ Slack บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit ได้แบ่งปันความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับ Facebook Workplace และ Slack โดยเน้นถึงจุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละแพลตฟอร์ม
Slack เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการจัดการทีมและโครงการที่หลากหลาย:
ฉันช่วยดูแลลีก/องค์กรชุมชน สามารถโน้มน้าวให้ทุกคนใช้ Slack ในปีที่ผ่านมา มันช่วยให้การสนทนาระหว่างทุกคนที่เป็นสมาชิกของลีก การเล่นแบบเปิด เรื่องของสโมสร การตลาดเป็นระเบียบมากขึ้น [...] นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการแบ่งปันและทำงานร่วมกันในเอกสารนโยบาย
ฉันช่วยดูแลลีก/องค์กรชุมชนแห่งหนึ่ง ตลอดปีที่ผ่านมาสามารถโน้มน้าวให้ทุกคนหันมาใช้ Slack ได้สำเร็จ มันช่วยให้การสนทนาระหว่างทุกคนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลีก การเล่นแบบเปิด กิจกรรมของชมรม การตลาด ฯลฯ เป็นระเบียบมากขึ้น […] นอกจากนี้ยังช่วยแบ่งปันและทำงานร่วมกันในเอกสารนโยบายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม Facebook Workplace เผชิญกับปัญหาความไว้วางใจเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับ Meta ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางคนลังเลที่จะพิจารณาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ:
ไม่มีใครจะไว้ใจให้ Facebook จัดการข้อมูลธุรกิจของพวกเขา
ไม่มีใครจะไว้ใจให้ Facebook จัดการข้อมูลธุรกิจของพวกเขา
แม้ว่า Slack จะมีจุดแข็ง แต่ Slack ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบผู้ใช้ Reddit มักจะพูดถึงความท้าทายในการนำทางและฟังก์ชันการค้นหา ซึ่งอาจทำให้การทำงานสะดุดได้
คณะลูกขุนยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าแพลตฟอร์มใดคือผู้ชนะที่แท้จริง เนื่องจากทั้งสองมีข้อได้เปรียบและข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน แต่ทำไมต้องยอมแพ้เมื่อคุณสามารถมีเครื่องมือที่ผสานการสื่อสารที่ราบรื่นกับคุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งได้?
ใช่ เรากำลังพูดถึง แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน—ClickUp! 🤩
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Facebook Workplace เทียบกับ Slack
ClickUp มีทุกสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่คุณชื่นชอบและฟีเจอร์เสริมมากมายเพื่อทำให้การทำงานของทีมคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณา 🥇
ClickUp's One Up #1: แชท
เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันClickUp Chatจะรวมทีมของคุณเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปส่งข้อความและแพลตฟอร์มจัดการงานอีกต่อไป—ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จอยู่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณแล้ว
การสนทนาแบบมีลำดับ
การสนทนาแบบมีหัวข้อในแชทช่วยให้การพูดคุยเป็นระเบียบ
คุณสามารถสร้างหัวข้อสนทนาแยกต่างหากสำหรับแต่ละโครงการหรือหัวข้อ เพื่อให้การสนทนายังคงมีจุดมุ่งหมายและติดตามได้ง่าย ไม่ต้องเลื่อนดูข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องในแชทที่ทำงานอีกต่อไป—เพียงแค่การสนทนาที่สะอาดและเป็นระเบียบซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การค้นหาอัจฉริยะ
ปริมาณข้อความที่มากมายในแอปสื่อสารของคุณอาจทำให้ยากที่จะหาสิ่งที่คุณต้องการ
แต่ด้วยฟีเจอร์การค้นหาอันทรงพลังของ Chat คุณสามารถค้นหาบทสนทนาที่ผ่านมา งานที่ต้องทำ ไฟล์ หรือข้อความได้อย่างรวดเร็ว—ไม่ต้องเลื่อนดูหัวข้อสนทนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่แค่ปลายนิ้วของคุณ
การสื่อสารด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Chat มาพร้อมกับเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสื่อสารของคุณฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือความสามารถที่ช่วยประหยัดเวลาบางส่วน 🤖
- คำแนะนำจาก AI: ปรับปรุงความชัดเจนของข้อความ โทน และการใช้คำอย่างอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมั่นใจและชัดเจนยิ่งขึ้น
- สรุปโดยอัตโนมัติ: สรุปบทสนทนายาวเพื่อเน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ช่วยประหยัดเวลาของคุณ
- การแปลงเสียงเป็นข้อความ: ถอดเสียงข้อความเสียงเป็นข้อความทันที ช่วยให้คุณอ่านได้โดยไม่ต้องเล่นเสียง
- สร้างงาน: เปลี่ยนการสนทนาในแชทให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้การติดตามงานเป็นเรื่องง่าย
การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
ต้องการสนทนาสดกับทีมของคุณหรือไม่? SyncUps ใน ClickUp Chat ช่วยให้คุณเข้าร่วมการสนทนาเสียงและวิดีโอได้ทันทีภายในแชทของคุณ—ไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมทีมหรือทีมงานทั้งหมดของคุณ
คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างรวดเร็วเพื่อชี้แจงบางสิ่งหรือหารือเกี่ยวกับงานแบบเผชิญหน้าได้โดยไม่ต้องขัดจังหวะการทำงานของคุณ
ความสามารถในการปรับแต่งการแจ้งเตือน
ควบคุมการแจ้งเตือนแชทของคุณให้อยู่ในมือคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับเพียงการอัปเดตที่สำคัญเท่านั้น
คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนทั่วไปสำหรับเบราว์เซอร์ มือถือ กล่องจดหมาย และอีเมลของคุณได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการกล่าวถึงคุณ (@mentions) หรือเมื่อมีการอัปเดตที่สำคัญ แต่สามารถปิดเสียงการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีเรื่องเร่งด่วนได้
เมื่อพูดถึงการแชทแบบตัวต่อตัว คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าให้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นได้
ปิดเสียงกลุ่มแชทที่คุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนตลอดเวลา และเปิดการแจ้งเตือนสำหรับแชทที่ต้องการความสนใจจากคุณ
ดำเนินการตามรายการที่ต้องดำเนินการ
การติดตามผลอยู่ที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรสูญหายไปในระหว่างการดำเนินการ คุณสามารถมอบหมายข้อความให้กับสมาชิกในทีมได้โดยตรงภายในแชท ทำให้มั่นใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการได้รับการติดตามและดำเนินการจนเสร็จสิ้น
เมื่อคุณมอบหมายข้อความให้กับใครบางคน ข้อความนั้นจะปรากฏในแผงติดตามของพวกเขาทางด้านขวาของแชท
สมมติว่าคุณกำลังคุยกับทีมการตลาดเกี่ยวกับแคมเปญใหม่
มีคนกล่าวถึงว่าเนื้อหาชิ้นหนึ่งต้องการการตรวจสอบขั้นสุดท้าย คุณรีบมอบหมายข้อความนั้นให้กับบุคคลที่รับผิดชอบการตรวจสอบ และตอนนี้มันปรากฏในส่วน FollowUps ของพวกเขาแล้ว—ติดตามและดำเนินการต่อได้ง่าย
ClickUp's One Up #2: การจัดการโครงการ
ClickUp คือซอฟต์แวร์ครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และติดตามทุกงานให้เป็นไปตามแผน
ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานในสำนักงานหรือทางไกลโซลูชันการจัดการโครงการ ClickUpมีเครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารและการจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ยกตัวอย่างเช่น ความมหัศจรรย์ของการบันทึกวิดีโอสั้น ๆ ที่มีความชัดเจนเพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญหรือให้คำแนะนำผ่านClickUp Clips ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถข้ามอีเมลยาว ๆ และเข้าสู่ประเด็นสำคัญได้ทันที
ด้วยคลิป คุณสามารถ:
- บันทึกหน้าจอหรือเว็บแคมของคุณได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- เน้นขั้นตอนในกระบวนการหรือภารกิจให้เห็นภาพ
- แชร์วิดีโอได้ทันทีหรือแนบไปกับงาน
ตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมทีมต้องการความช่วยเหลือในการนำทางไทม์ไลน์ของโครงการใหม่ คุณสามารถบันทึกวิดีโอสั้น ๆ อธิบายโครงสร้างและเค้าโครงของมันได้
การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน!
นอกจากนี้ความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUpช่วยให้ข้อเสนอแนะสามารถนำไปปฏิบัติได้
ความคิดเห็นไม่ใช่แค่บันทึก—แต่สามารถมอบหมายเป็นงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้ พบเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือต้องการให้ใครบางคนปรับปรุงความคิด? มอบหมายความคิดเห็นโดยตรงด้วยการ @mention ให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ
ความคิดเห็นเหล่านี้ช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกับงานเดิม ลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อเสนอแนะที่สำคัญในหัวข้อสนทนายาว
ClickUp's One Up #3: AI
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานการทำงานอย่างเต็มรูปแบบกับพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น คิดเสียว่านี่คือผู้แก้ปัญหาประจำตัวของคุณ ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้งานประจำวันซึ่งมักเป็นอุปสรรคต่อคุณ กลายเป็นเรื่องง่าย
ผู้ช่วยนี้ไม่ได้เพียงแค่แนะนำการปรับปรุงเท่านั้น แต่ยังทำงานร่วมกับคุณอย่างจริงจังในภารกิจต่าง ๆ เช่น สรุปรายงาน, เขียนคำตอบอีเมลหรือเนื้อหาการตลาด, และคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ
ตัวอย่างเช่น สามารถสกัดจุดสำคัญหลังการประชุมและสร้างสรุปที่ชัดเจนและกระชับได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Brain ยังผสานการทำงานเข้ากับระบบการทำงานที่คุณมีอยู่แล้วโดยตรง ไม่มีแท็บเพิ่มเติม ไม่มีเครื่องมือที่ไม่จำเป็น—เพียงแค่มีวิธีการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นภายในแพลตฟอร์มที่คุณใช้อยู่แล้ว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อระดมความคิดในการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารโดยป้อนเป้าหมายและรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายของคุณ ระบบสามารถแนะนำกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไอเดียการสื่อสาร และวิธีการที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ClickUp Docsจับคู่กับ Brain ได้อย่างลงตัว มอบพื้นที่การทำงานร่วมกันสำหรับการสร้าง จัดเก็บ และแบ่งปันเนื้อหา
ใช้เพื่อร่าง แก้ไข และจัดเก็บทุกอย่างตั้งแต่แผนงานของทีมไปจนถึงคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน ด้วยระบบแก้ไขแบบเรียลไทม์และการเชื่อมโยงงานที่ง่ายดาย ทำให้ทุกคน (และทุกสิ่ง) อยู่บนหน้าเดียวกัน—อย่างแท้จริง
และเมื่อคุณนำ Brain เข้ามาใน Docs? การสร้างเนื้อหาก็ยกระดับไปอีกขั้น
ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างข้อความ ปรับปรุงไอเดีย และแก้ไขร่างได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยี AI ไม่ว่าคุณจะต้องการเริ่มต้นเขียนบล็อกอย่างรวดเร็วหรือต้องการความช่วยเหลือในการปรับสำนวนประโยคที่ซับซ้อน ClickUp Brain พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
เอกสารยังโดดเด่นในฐานะฐานความรู้ โดยจัดเก็บทรัพยากรทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางที่เข้าถึงได้ง่าย
ทีมสามารถค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว, รักษาความสอดคล้อง, และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น—ไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือตามหาข้อมูลอีกต่อไป
คลิกเดียวสู่การทำงานเป็นทีมที่ดียิ่งขึ้น
เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม เครื่องมืออย่าง Facebook Workplace และ Slack ได้สร้างพื้นที่ของตนเองขึ้นมาแล้ว
แต่ก็ไม่มีตัวเลือกใดที่นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถผสานการบริหารโครงการ การติดตามงาน และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้งไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวได้อย่างสมดุล
ClickUp นำสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกมาขยายให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุม เช่น การอัปเดตวิดีโอแบบอะซิงโครนัส ความช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเวิร์กโฟลว์การจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้ ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก
ทำไมต้องสลับแอปหลายตัวเมื่อแพลตฟอร์มเดียวทำได้ทุกอย่าง? ก้าวไปข้างหน้าและสมัครใช้ ClickUp วันนี้!