วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

ในฐานะนักการตลาดผลิตภัณฑ์ คุณต้องจัดการกับงานและความคาดหวังที่หลากหลาย ตั้งแต่การเขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจไปจนถึงการสร้างคำรับรองจากลูกค้าในปริมาณมาก
โชคดีที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เข้ามามีบทบาทเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
ด้วยความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น AI ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยสำหรับทีมการตลาดของคุณอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:69.1% ของผู้เชี่ยวชาญรายงานการใช้เครื่องมือการตลาด AI ในกลยุทธ์ของพวกเขา—เพิ่มขึ้น 12.5% จากปี 2023. 👀
ปัญญาประดิษฐ์กำลังทำให้งานที่ใช้เวลานานเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดมีเวลาไปมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ในระดับสูงมากขึ้น ให้เราแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถนำการตลาดผลิตภัณฑ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกลยุทธ์ของคุณได้อย่างไร ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เข้าใจ AI สำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการตลาดผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันคือการสร้าง เนื้อหาที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจในระดับใหญ่ เมื่อแต่ละผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ต้องการการวางตำแหน่งที่โดดเด่นและน่าสนใจ นักการตลาดผลิตภัณฑ์ต้องเผชิญกับงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์นี้ ธุรกิจต้องลงทุนอย่างมากในทรัพยากรเพื่อสร้างเนื้อหาหรือยอมรับคำอธิบายที่มีผลกระทบน้อยกว่า ตัวเลือกแรกทำให้เวลาและงบประมาณตึงตัว ในขณะที่ตัวเลือกที่สองเสียสละคุณภาพ
น่าเสียดายที่ไม่มีทางเลือกใดที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากลูกค้าต้องการเนื้อหาที่สมบูรณ์และให้ข้อมูลมาก และเครื่องมือค้นหาให้รางวัลกับข้อความที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูง
ทำไมกลยุทธ์แบบดั้งเดิมจึงไม่ประสบความสำเร็จ
นี่คือประเด็น:เกือบ 95% ของสินค้าใหม่ล้มเหลว! การยึดติดกับกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป
ปัญญาประดิษฐ์กำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญในบริบทนี้ โดยช่วยขับเคลื่อนการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างทีมการตลาดและทีมซอฟต์แวร์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมมัก ขาดความยืดหยุ่นที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พลวัตของตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความชอบของผู้บริโภคก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว
การพึ่งพาเพียงกระบวนการทำงานด้วยมืออาจนำไปสู่การพลาดโอกาสและเวลาตอบสนองที่ช้า ในทางตรงกันข้าม AI มอบความสามารถในการปรับตัวแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถนำหน้าเทรนด์และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
➡️ อ่านเพิ่มเติม:20 เครื่องมือ AI การตลาดที่ดีที่สุดเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
AI ช่วยการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างไร
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: รายงานสถานะการตลาดผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นว่ากว่า 50% ของนักการตลาดผลิตภัณฑ์รู้สึกว่า การเพิ่มขึ้นของ AIได้เพิ่มความคาดหวังต่อทีมของพวกเขา
ด้วยเครื่องมือ AI นักการตลาดสามารถ:
- ประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาลด้วยการทำงานซ้ำๆ แบบอัตโนมัติ
- ขยายการสร้างเนื้อหาโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
- สร้างคำอธิบายที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและน่าสนใจสำหรับสินค้าหลายพันรายการ
การนำเนื้อหาที่มีอยู่มาประมวลผลผ่านอัลกอริทึม AI ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้างคำอธิบายและการรับรองที่เป็นเอกลักษณ์ได้ในปริมาณมาก การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ประหยัดเวลาในขณะที่ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา
ปัญญาประดิษฐ์ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงการตลาดผลิตภัณฑ์แล้ว จุดเน้นในตอนนี้คือทีมสามารถนำซอฟต์แวร์การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังเหล่านี้มาใช้ได้รวดเร็วเพียงใดเพื่อรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:การศึกษาพบว่าร้อยละ 54 ของทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ใช้เครื่องมือAI ในกลยุทธ์ของพวกเขาแล้ว แม้ว่าความลึกของการผสานรวม AI จะแตกต่างกันอย่างมาก
แต่ AI ถูกนำมาใช้ในด้านการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง?
- กรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดคือการสร้างเนื้อหา ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ใช้แชทบอทเพื่อสนับสนุนการเขียนบล็อก การพัฒนาข้อความ การสร้างอีเมลสำหรับการติดต่อ และการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO)
- นักการตลาดยังใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการวิจัยตลาดเชิงแข่งขัน การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
ฮอลลี วัตสัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ AWSได้สรุปว่า AI สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรโดยเน้นย้ำถึงผลกระทบต่อการดำเนินการเชิงกลยุทธ์:
มีโครงการมากมายที่ต้องการการดำเนินการเชิงกลยุทธ์และการบริหารโครงการ AI เชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ ทำให้ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถใช้เวลาในการเขียน วิจัยความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์และองค์กรของตนได้มากขึ้น
มาดูตัวอย่างการใช้งานบางส่วนว่า AI สามารถช่วยให้กระบวนการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร:
1. การวิจัยลูกค้า
การนำความคิดเห็นจากลูกค้าไปปรับใช้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ แต่มีนักการตลาดน้อยกว่า 40% ที่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกระตุ้นการแปลงเป็นลูกค้า บ่อยครั้งเป็นเพราะการคัดกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลนั้นเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไป
ปัญญาประดิษฐ์สามารถเปลี่ยนข้อมูลดิบนี้ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้ เครื่องมือวิจัยลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถ วิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า ติดตามแนวโน้ม และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนได้ดีขึ้น
คุณสามารถวิเคราะห์รีวิวของลูกค้า, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, และการตอบแบบสอบถามโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อระบุหัวข้อหลักและความรู้สึกได้
🌻ตัวอย่าง: การวิเคราะห์โดย AI อาจเปิดเผยว่า 70% ของลูกค้าชื่นชอบคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ แต่มีความกังวลเกี่ยวกับราคา นอกจากนี้ยังสามารถตรวจพบแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ในการสนทนาบนโซเชียลมีเดียที่อาจถูกมองข้ามไปได้
สิ่งที่น่าหลงใหลคือวิธีที่การประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถรับรู้สัญญาณทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนในข้อความที่เขียนได้ มันก้าวไปไกลกว่าการวิเคราะห์ความรู้สึกพื้นฐานเพื่อ ตรวจจับความละเอียดอ่อนเช่นความไม่แน่นอน ความตื่นเต้น หรือการประชดประชัน ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนี้ช่วยสร้างข้อความทางการตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการและความรู้สึกของลูกค้าอย่างแท้จริง
2. การสร้างเนื้อหาและการพัฒนาข้อความ
นักการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้จัดการผลิตภัณฑ์จำนวนมากขึ้นกำลังใช้เครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นคำบรรยายวิดีโอ การตลาดทางอีเมล การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: เนื้อหาที่สร้างโดย AI มักต้องการการปรับแต่งจากมนุษย์ ในความเป็นจริง ตามการประมาณการบางแหล่ง มีเพียงประมาณ6% ของนักการตลาดเท่านั้นที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างโดย AI โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ
อย่างไรก็ตาม มันให้จุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ ช่วยในการระดมความคิด จัดโครงสร้างเนื้อหา และร่างย่อหน้าเปิด
เครื่องมืออย่างClickUp Brainช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านเนื้อหาด้วยการสร้างข้อเสนอแนะ โครงร่าง และร่างฉบับสมบูรณ์ ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น JPMorgan Chaseการร่วมมือกับ Persado AIสำหรับการเขียนข้อความโฆษณา ส่งผลให้แคมเปญมีอัตราการคลิกผ่านสูงกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์แบบดั้งเดิม
AI ยังสามารถช่วยในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาได้อีกด้วย
โดยการวิเคราะห์แนวโน้มการค้นหาและคำค้นหา (คีย์เวิร์ด) เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถแนะนำคำค้นหาและวลีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รวมไว้ในคำอธิบายสินค้าและบทความบล็อกได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงการมองเห็นของเนื้อหาในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ทำให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกニックเพิ่มขึ้นไปยังหน้าสินค้า
บางคนอาจคิดว่าเนื่องจาก AI มีความสามารถในการช่วยเขียนและทำงานเล็กๆ น้อยๆ ได้ดีในปัจจุบัน ไม่นานก็จะเข้ามาแทนที่งานด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการดำเนินงานระดับล่างส่วนใหญ่ที่เราทำอยู่ แต่ผมเชื่อว่า AI จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งที่สุดต่อทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ระดับสูง (ซึ่งในอดีตมีคุณค่ามากที่สุด) ได้แก่ การพัฒนากลยุทธ์ การสร้างวิสัยทัศน์ การระบุโอกาสใหม่ๆ และการตั้งเป้าหมาย นอกจากนี้ ทักษะอ่อน เช่น ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นกาวใจที่ทำให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น (และเป็นปัจจัยที่สร้างความแตกต่างระหว่างบริษัท)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:หนึ่งวันในชีวิตของผู้จัดการผลิตภัณฑ์
3. การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับการพยากรณ์ความต้องการ
ก่อนยุคของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการคาดการณ์ความต้องการอย่างแม่นยำ ส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อสินค้าเกินความต้องการหรือสินค้าขาดสต็อก การคาดการณ์แบบดั้งเดิมอาศัยข้อมูลในอดีตเป็นหลัก และมักไม่คำนึงถึงสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กระบวนการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้แบบเรียลไทม์ ระบุรูปแบบที่มนุษย์อาจมองข้ามได้ ด้วยการวิเคราะห์ ข้อมูลในอดีตจากทีมขายแนวโน้มการจัดการผลิตภัณฑ์ และปัจจัยภายนอก AI จึงสามารถให้การทำนายที่แม่นยำเกี่ยวกับความต้องการในอนาคต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังและการตลาด
🌻ตัวอย่าง: ด้วยเครื่องมือคาดการณ์ความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AIยูนิลีเวอร์สามารถลดความพยายามของมนุษย์ลงได้ 30%และลดต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงนี้ได้นำไปสู่กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการดำเนินงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ยังสามารถช่วยนักการตลาดผลิตภัณฑ์ระบุได้ว่า ผลิตภัณฑ์ใดมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการสูงในช่วงฤดูกาลหรือเหตุการณ์เฉพาะ
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีต, กิจกรรมทางสื่อสังคม, และปัจจัยภายนอกเช่นสภาพอากาศหรือสภาพเศรษฐกิจ, AI สามารถมอบข้อมูลเชิงลึกให้กับนักการตลาดได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาวางแผนแคมเปญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในอดีตเคยพึ่งพาวิธีการที่ช้าและมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การวิจัยตลาดแบบดั้งเดิมและการจัดกลุ่มสนทนา แต่ปัจจุบัน AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากโซเชียลมีเดียและช่องทางการให้ข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์การเปิดตัวที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณประสานงานทีม งาน กำหนดเวลา และทรัพยากรได้อย่างง่ายดายเพื่อส่งเสริมหรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
🌻ตัวอย่าง:โปรแกรม TrendSpotter ของลอรีอัลเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของAI ที่นำมาใช้จริง โดยวิเคราะห์รีวิวจากผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเพื่อระบุแนวโน้มต่างๆ โครงการนี้ช่วยให้ลอรีอัลเข้าใจได้ดีขึ้นว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งนำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น
AI ยังสามารถช่วยในการกำหนดเวลาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย เครื่องมือ AI สามารถ กำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด กิจกรรมของคู่แข่ง และ ความรู้สึกของผู้บริโภค
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเปิดตัวจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุดและใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 13 ตัวอย่างการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ
5. การแนะนำสินค้าอัตโนมัติ
ก่อนหน้านี้ นักการตลาดแนะนำผลิตภัณฑ์โดยอาศัยข้อมูลที่จำกัด เช่น การคัดเลือกโดยบรรณาธิการด้วยตนเอง
เครื่องมือแนะนำ AI ทำงานเหมือนกับผู้ช่วยช้อปปิ้งส่วนตัวที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งรู้อย่างแม่นยำว่าลูกค้าอาจชื่นชอบอะไร พวกเขาวิเคราะห์การโต้ตอบและรูปแบบการซื้อที่เกิดขึ้นจริงนับไม่ถ้วนแบบเรียลไทม์ เพื่อนำเสนอคำแนะนำที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจ
🌻ตัวอย่าง: ยกตัวอย่างเช่น Amazon คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของพวกเขาไม่ได้สะดวกเพียงอย่างเดียว แต่ยังทรงประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ สร้างยอดขายได้ถึง35% ของยอดขายทั้งหมด
แต่มันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น ระบบ AI เหล่านี้เชี่ยวชาญในการค้นหาแบบแผนในวิธีที่ลูกค้าซื้อของร่วมกัน เช่น การสังเกตว่าผู้ที่ซื้อเครื่องชงกาแฟมักจะซื้อแผ่นกรองและเมล็ดกาแฟภายในสัปดาห์เดียวกัน การเข้าใจรูปแบบการซื้อที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ ธุรกิจสามารถสร้างชุดสินค้าที่เข้าใจง่ายและแนะนำสินค้าเสริมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมได้
6. การปรับแต่งการค้นหาด้วยเสียง
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยเสียง เช่น Alexa และ Google Assistant ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้ใช้มือถือมากกว่า 70% ที่ใช้คำสั่งเสียงเป็นประจำ
โดมิโน่ได้ปรับปรุงระบบการสั่งซื้อให้เหมาะกับการค้นหาด้วยเสียง ทำให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านคำสั่งเสียง ด้วยการกระทำเช่นนี้ พวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากเทรนด์ที่กำลังเติบโต และเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อผ่านช่องทางที่ใช้เสียงเป็นระบบสั่งการ
การปรับแต่งการค้นหาด้วยเสียงกำลังมีความสำคัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นใช้เครื่องมือที่สั่งการด้วยเสียงในการช้อปปิ้งออนไลน์
AI สามารถช่วยนักการตลาดสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับการค้นหาด้วยเสียงโดย ระบุวลีและคำถามที่เป็นธรรมชาติซึ่งลูกค้าอาจใช้
สิ่งนี้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นผ่านการค้นหาด้วยเสียง ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า
7. การจัดลำดับความสำคัญของงานแบบเฉพาะบุคคล
ไม่ทุกภารกิจการตลาดถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน บางอย่างต้องการความสนใจจากคุณทันที ขณะที่บางอย่างสามารถรอได้
งานใน ClickUp ผสานกับศักยภาพของ AI ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้โดยการวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา แนวโน้มของตลาด และปริมาณงานของทีม แนะนำโครงการที่มีความสำคัญซึ่งสามารถปรับปรุงการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณได้
ใช้เพื่อเปิดใช้งานการจัดลำดับความสำคัญของงานอัจฉริยะ, การสแกนข้อมูลและแนวโน้มในอดีตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกระจายงานที่สมดุลและหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้า. AI ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการภาระงานของทีมได้อีกด้วย.
โดยการวิเคราะห์ระยะเวลาของโครงการและประสิทธิภาพของทีม AI สามารถระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาและแนะนำการปรับเปลี่ยนเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมการตลาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้มั่นใจว่างานที่มีความสำคัญสูงจะได้รับความสนใจตามที่จำเป็น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
การใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ClickUpช่วยให้ผู้ทำการตลาดผลิตภัณฑ์สามารถผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขา, อัตโนมัติภารกิจการตลาด, ติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ, และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ.
นี่คือสรุปคุณสมบัติ AI เฉพาะของ ClickUp ที่คุณสามารถใช้สำหรับกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
การตลาดมักเกี่ยวข้องกับงานซ้ำซากที่กินเวลาและพลังงาน แต่จะเป็นอย่างไรหาก AI สามารถจัดการงานยุ่งๆ เหล่านั้นแทนคุณได้?
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัจฉริยะที่ กระตุ้นการดำเนินการตามเงื่อนไขเฉพาะ ช่วยให้คุณไม่ต้องติดตามทุกอย่างด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของโพสต์ในโซเชียลมีเดียเปลี่ยนเป็น 'พร้อม' ClickUp จะย้ายงานจากผู้เขียนไปยังผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่รับผิดชอบการเผยแพร่โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาจัดการงานส่งต่อง่ายๆ อีกต่อไป!
และมันจะฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain! ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติ เพียงพูดว่า "มอบหมายงานนี้ให้เจนเมื่อโพสต์ได้รับการอนุมัติ" แล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
การทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้เวลาไปกับการจัดการงานเอกสารน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการทำสิ่งที่คุณรัก—การสร้างแคมเปญนวัตกรรมที่เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
แต่โปรดจำไว้เสมอว่า ให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณเป็นไปตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและเคารพความยินยอมของผู้ใช้
รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด และ AI ก็คือหัวใจของการตัดสินใจที่ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยข้อมูล ClickUp Brain มอบการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้ม ประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญ และปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลในสเปรดชีต
นักการตลาดสามารถใช้ความสามารถนี้เพื่อระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลได้อย่างรวดเร็วโดยการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญแบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น หากแคมเปญอีเมลเฉพาะเจาะจงแสดงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น คุณสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำซ้ำความสำเร็จนั้นไปยังช่องทางอื่น ๆ ได้แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลเมตริกที่สำคัญและKPI การตลาดผลิตภัณฑ์ได้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามสิ่งที่กำลังทำงานได้ดี
ด้วยการผสานรวมของ ClickUp Brain และ ClickUp Dashboards, การวิเคราะห์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และปรับปรุงแคมเปญอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ไม่ต้องคิดซ้ำสองหรือตามหลังใครอีกต่อไป—เพียงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที อยู่ในมือคุณ
สร้างเนื้อหาสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว
ความคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญของแคมเปญการตลาดทุกแคมเปญ แต่การสร้างแนวคิดใหม่ๆ อาจใช้เวลานาน
ClickUp Brain ช่วยเร่งกระบวนการสร้างสรรค์ไอเดีย สร้างหัวข้อโครงร่าง และเนื้อหาฉบับสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทีมการตลาดมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งข้อความให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นผู้ใช้ Reddit ชื่อ @Paddywise513ได้กล่าวไว้อย่างดีที่สุดว่า:
ฉันใช้มันตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นงาน ต้องการเขียนบล็อกใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain! มันช่วยคุณเริ่มต้นโครงการหรือเพียงแค่เริ่มต้นร่างเนื้อหาได้อย่างดีจริงๆ
เมื่อสร้างขึ้นแล้ว เนื้อหาสามารถจัดเก็บ แก้ไข และปรับปรุงได้ในClickUp Docs ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การแชร์เอกสาร และการตรวจสอบไวยากรณ์ด้วย AI ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพ
คุณยังสามารถใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI จาก ClickUp Brain เพื่อสร้างสื่อการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อีกด้วย คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่สื่อสารกับลูกค้าแต่ละรายโดยตรงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain สามารถสร้างหัวข้ออีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล คำแนะนำผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอส่งเสริมการขายตามข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับความชอบและพฤติกรรมของลูกค้า
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
การตลาดผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ชัดเจน
ClickUp Chatผสานการแชท การจัดการงาน และการแชร์เอกสารไว้ในที่เดียว เชื่อมโยงทุกการสนทนาเข้ากับโครงการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง FollowUps ช่วยให้คุณคัดกรองข้อความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และSyncUpsช่วยให้คุณเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงสั้น ๆ เพื่อรับบริบทเพิ่มเติม ช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
AI ใน ClickUp Chat สามารถสรุปการสนทนา ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และเปลี่ยนข้อความแชทให้เป็นงานได้ ช่วยลดความวุ่นวายและทำให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผน
เพื่อเพิ่มความยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีก,เทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์ของClickUpทำให้การวางแผนการตลาดง่ายขึ้น—ตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงแคมเปญส่งเสริมการขาย—ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น
วางแผนการตลาดของคุณไว้ในที่เดียว
คุณได้จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วหรือยัง? ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างแผนที่มั่นคงเพื่อเป็นแนวทางในการก้าวต่อไปและจัดลำดับความสำคัญให้กับโครงการสำคัญเหล่านั้น!
(แม้ว่าคุณยังไม่ได้สร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ของคุณClickUp Product Roadmap Templateก็พร้อมช่วยคุณทำให้เสร็จสมบูรณ์! และเมื่อทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งแล้ว ส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องง่าย! คุณรู้ขั้นตอนอยู่แล้ว!)
นอกจากนี้เทมเพลตเช็กลิสต์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUpยังช่วยให้การตลาดผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่าย ด้วยความสามารถในการปรับแต่งสถานะต่างๆ ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง และมุมมองการทำงานตามขั้นตอน
มันอาจดูเรียบง่าย แต่ยังคงเต็มไปด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ—โดยเฉพาะเมื่อคุณเพิ่งเริ่มต้น! ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- วางแผนเส้นทางของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาด
- เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของคุณด้วยการจัดสรรเวลาและความพยายามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ติดตามความสำเร็จของแคมเปญและวัดผลสิ่งที่ได้ผล
- ปรับตัวได้ทันที ปรับกลยุทธ์ไปพร้อมกับการดำเนินงาน
- สร้างภาพเป้าหมายและผลลัพธ์หลักของคุณบนรายการแบบไดนามิก
- ติดตามความคืบหน้าของคุณแบบเรียลไทม์บนกระดาน คัมบังผ่านมุมมองกระดานของ ClickUp เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่างานแต่ละส่วนอยู่ในสถานะใด
ไม่ต้องกังวล—เอกสารช่วยเหลือเริ่มต้นภายในเทมเพลตจะแนะนำคุณในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ครอบคลุมตั้งแต่การป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณไปจนถึงการสร้างงานและใช้เทมเพลตอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย ClickUp
นักการตลาดผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน—การจัดการแพลตฟอร์มที่หลากหลาย, การปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง, และการปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว ตรวจจับแนวโน้ม และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ มอบความได้เปรียบที่จำเป็นให้กับนักการตลาด ClickUp นำเสนอโซลูชันครบวงจรที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการรายงาน
ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเทมเพลตสำเร็จรูป ClickUp ช่วยให้คุณยกระดับการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และยกระดับกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ!