10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ RingCentral สำหรับปี 2025

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
13 ธันวาคม 2567

ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง หรือบริษัทข้ามชาติ คุณจำเป็นต้องมีระบบโทรศัพท์บนคลาวด์สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ

RingCentral เป็นหนึ่งในระบบโทรศัพท์ธุรกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โซลูชันศูนย์ติดต่อแบบหลายช่องทาง ผู้ช่วย AI ส่วนตัวสำหรับการส่งข้อความและการจดบันทึกในทีม และระบบโทรศัพท์ VoIP ที่ผสานรวม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความท้าทายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติตามข้อกำหนด การคิดค่าบริการเกินจริงสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง ข้อจำกัดเวลาในการโทรที่ใช้งานอยู่ และปัญหาด้านการสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญด้าน VoIP ที่มีประสบการณ์จึงมองหาคู่แข่งของ RingCentral เพื่อเติมเต็มข้อบกพร่องเหล่านี้

ตลอดบทความนี้ เราจะครอบคลุมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ RingCentral พร้อมข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัวเลือก เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

⏰สรุป 60 วินาที

  1. Dialpad: เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้านการสื่อสารที่ใช้ AI
  2. OpenPhone: เหมาะที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
  3. Nextiva: เหมาะที่สุดสำหรับทีมไฮบริดและทีมระยะไกล
  4. Zoom Phone: เหมาะที่สุดสำหรับทีมในระบบนิเวศของ Zoom
  5. 8×8: เหมาะที่สุดสำหรับการโทรระหว่างประเทศแบบไม่จำกัด
  6. Ooma Office: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
  7. Vonage: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
  8. Grasshopper: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว
  9. Ringover: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ลูกค้าขั้นสูง
  10. Phonexa: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการโทรหลายช่องทาง

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ RingCentral?

มีระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่?

เป้าหมายหลักของระบบ VoIP คือการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต แต่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ด้วย:

  • ความยืดหยุ่นบนระบบคลาวด์: เลือกแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์ที่ทีมของคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ช่วยให้ทำงานระยะไกลได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพ
  • คุณภาพการโทรระดับพรีเมียม: ค้นหาเครื่องมือที่ให้เสียงชัดเจนและมีการหลุดสายน้อยที่สุด
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและนำไปใช้ได้จริง: เลือกทางเลือกที่สามารถติดตามปริมาณการโทรและประสิทธิภาพของทีมเพื่อดำเนินการปรับปรุงตามข้อมูล
  • หลากหลายการเชื่อมต่อ: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้ เพื่อลดการสลับแอปบ่อยครั้ง
  • การบันทึกและโอนสาย: เลือกใช้เครื่องมือที่มี คุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้ เนื่องจากช่วยในการประกันคุณภาพและการฝึกอบรม
  • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์: เลือกเครื่องมือที่รองรับการกำหนดเส้นทางและการวิเคราะห์ความรู้สึกด้วย AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ RingCentral

นี่คือรายชื่อที่คัดสรรมาอย่างดีของเราเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ RingCentral ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่อยู่ห่างไกลหรือต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการโทรระหว่างประเทศ ตัวเลือกเหล่านี้โดดเด่นด้วยฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์

1. Dialpad (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานด้านการสื่อสารที่ใช้ AI)

แดชบอร์ด Dialpad: คู่แข่งของ RingCentral
ผ่านทางDialpad

Dialpad เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ RingCentral ที่ รวมเครื่องมือเสียง วิดีโอ ข้อความ และศูนย์ติดต่อ ไว้ในแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ใช้งานง่ายและปราศจากปัญหา

ฟีเจอร์ Voice Intelligence (Vi) ของมัน—ซึ่งให้บริการการถอดเสียงแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์อารมณ์, และการสอนการโทร—นั้นน่าทึ่งเป็นอย่างยิ่ง. มันสามารถสร้างสรุปอัตโนมัติและติดตามคำสำคัญเพื่อช่วยคุณสื่อสารได้ดีขึ้น.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad

  • ผู้ช่วยประชุมขับเคลื่อนด้วย AI: ใช้ 'AI Recaps'—สรุปและบันทึกการประชุม—เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับระบบ CRM ที่ได้รับความนิยมและเครื่องมือเพิ่มผลผลิต เช่น Zendesk, Salesforce, เป็นต้น

ข้อจำกัดของ Dialpad

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพการโทรไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ดี
  • เครื่องมือนี้ขาดความยืดหยุ่นในด้านการจัดการและการกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้าสำหรับแต่ละแผนก

ราคาของ Dialpad

การสื่อสารทางธุรกิจ

  • มาตรฐาน: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การประชุม AI

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Dialpad

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

2. OpenPhone (เหมาะที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก)

แดชบอร์ด OpenPhone
ผ่านทางOpenPhone

ด้วย OpenPhone คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความ และ ตั้งเวลาทำการพร้อมข้อความทักทายแบบกำหนดเองได้จากทุกอุปกรณ์ ที่คุณเลือก ฟีเจอร์เด่นอื่นๆ ได้แก่ การถอดเสียงข้อความเสียง ระบบตอบรับอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อกับอีเมล

เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ HubSpot ได้อย่างราบรื่น เพื่อบันทึกการโทร ข้อความ และข้อความเสียงโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการรักษาข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenPhone

  • คำตอบจาก AI: รับข้อความตอบกลับที่แนะนำโดย AI ตามบริบทของการสนทนา
  • ตัวกรองข้อความ: ใช้ตัวกรองและป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่และค้นหาการสนทนาเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
  • การถอดข้อความเสียง: รับการถอดข้อความพร้อมไฟล์เสียงของทุกสายที่เข้าถึงข้อความเสียงเมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้

ข้อจำกัดของ OpenPhone

  • กระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจสร้างความสับสนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องกำหนดค่าการเชื่อมต่อหรือฟีเจอร์ที่กำหนดเอง
  • ขาดการวิเคราะห์การโทรขั้นสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการโทร

ราคาของ OpenPhone

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $33/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว OpenPhone

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (50+ รีวิว)

3. Nextiva (เหมาะที่สุดสำหรับทีมไฮบริดและทีมระยะไกล)

แดชบอร์ด Nextiva: คู่แข่งของ RingCentral
ผ่านทางNextiva

Nextiva มอบประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจรด้วยคุณสมบัติสำคัญ เช่น การโทรภายในประเทศไม่จำกัด, การประชุมทางโทรศัพท์, ห้องสำหรับการทำงานร่วมกัน, การถอดเสียงข้อความเสียง, และผู้ช่วยหลายระดับ นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 24 รายการ รวมถึง Zendesk, ConnectWise และ Microsoft Teams

คุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดของ Nexativa คือการประชุมทางวิดีโอแบบอะซิงโครนัสคุณภาพสูง (ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 250 คน) ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nextiva

  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์: แสดง SLA และ KPI บนวิดเจ็ตหน้าแรกเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบภายในทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • การสื่อสารแบบรวมศูนย์: รวบรวมการสนทนาของทีมจากโทรศัพท์ ข้อความ แชท วิดีโอ และอื่นๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: วิเคราะห์ข้อมูลบนแดชบอร์ดที่กำหนดเองและใช้งานง่ายเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน

ข้อจำกัดของ Nextiva

  • บริการนี้ไม่น่าเชื่อถือ และไม่ใช่อันที่เข้าใจง่ายที่สุดหรือเป็นมิตรกับผู้ใช้
  • บางครั้ง แอป Nextiva อาจเกิดปัญหาขัดข้อง และคุณไม่สามารถปิดเสียงการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปได้หากไม่ได้อยู่ในโหมด 'ห้ามรบกวน'

ราคาของ Nextiva

  • ธุรกิจขนาดเล็ก ดิจิทัล: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ คอร์: $36/เดือน ต่อผู้ใช้ เอ็นเกจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้ พาวเวอร์สูท: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ดิจิทัล: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • หลัก: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เข้าร่วม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจเพาเวอร์สูท: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร พื้นฐาน: $129/เดือน ต่อผู้ใช้ มืออาชีพ: $159/เดือน ต่อผู้ใช้ พรีเมียม: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
  • จำเป็น: $129/เดือน ต่อตัวแทน
  • มืออาชีพ: $159/เดือน ต่อตัวแทน
  • พรีเมียม: 199 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้ 1 คน
  • ดิจิทัล: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • หลัก: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เข้าร่วม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจเพาเวอร์สูท: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • จำเป็น: $129/เดือน ต่อตัวแทน
  • มืออาชีพ: $159/เดือน ต่อตัวแทน
  • พรีเมียม: 199 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้ 1 คน

คะแนนและรีวิวของ Nextiva

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

4. Zoom Phone (เหมาะที่สุดสำหรับทีมในระบบนิเวศของ Zoom)

แดชบอร์ดโทรศัพท์ Zoom
ผ่านZoom Phone

โซลูชัน VoIP บนคลาวด์ของ Zoom Phone มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมาย เช่น การถอดเสียงข้อความเสียง, ระบบตอบรับอัตโนมัติไม่จำกัด, และการบันทึกการโทร นอกจากนี้ AI Companion ยังช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากสำหรับทุกธุรกิจ โดยสามารถสรุปข้อมูลหลังการโทรและดึงงานที่ต้องดำเนินการจากข้อความเสียงได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom Phone

  • การทำงานเป็นทีม: คุยแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มกับสมาชิกทีมของคุณ, แชร์ไฟล์, และรับสรุปของหัวข้อการสนทนาเพื่อให้คุณตามทันได้อย่างรวดเร็ว
  • การบันทึกการโทร: บันทึกการโทรและใช้การถอดเสียงและการเล่นซ้ำเพื่อดึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Zoom Phone

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ากระบวนการติดตั้งนั้นสับสน การกำหนดเส้นทางสายโทรศัพท์และฟังก์ชันอื่นๆ ไม่ชัดเจนและตั้งค่าได้ยาก
  • หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร คุณภาพของการประชุมอาจได้รับผลกระทบ

ราคาของ Zoom Phone

  • สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
  • โปรพลัส: 21.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • บิซิเนส พลัส: $26.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Zoom Phone

  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

5. 8×8 (เหมาะที่สุดสำหรับการโทรระหว่างประเทศแบบไม่จำกัด)

แดชบอร์ด 8×8: คู่แข่งของ RingCentral
ผ่านทาง8×8

8×8 ให้บริการโทรเสียงไม่จำกัดใน 14 ประเทศ เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับ RingCentral ซึ่งให้บริการโทรและส่งข้อความไปยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และคิดค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการโทรระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากคุณสมบัติการสื่อสารมาตรฐานแล้ว 8×8 ยังรวมถึง การวิเคราะห์เสียงเพื่อการเข้าใจข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวโน้มการสนทนา ความรู้สึกของลูกค้า และกิจกรรมของตัวแทน คุณยังได้รับบันทึกการสนทนาหลังการโทรที่สามารถแชร์ได้และสร้างโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่น 8×8

  • การติดตามการโทร: ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่โค้ชระหว่างการสนทนาสด หรือเข้าแทรกแซงโดยตรงด้วยฟีเจอร์การแทรกสายเมื่อจำเป็น
  • การประชุมทางเสียงและวิดีโอ: จัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 500 คน พร้อมรับสรุปเนื้อหาโดย AI ภาพรวมเนื้อหาสำคัญ บันทึกการประชุม ประวัติการแชท และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การวิเคราะห์ข้อมูล: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสื่อสารผ่านคลาวด์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้น

ข้อจำกัด 8×8

  • การแจ้งเตือนในแอปเดสก์ท็อปและมือถือไม่เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
  • คุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอมีปัญหาเล็กน้อย ทำให้ไม่เหมาะเป็นโซลูชันการทำงานทางไกลแบบครบวงจร

ราคา 8×8

  • ราคาตามความต้องการ

8×8 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

6. Ooma Office (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด)

แผงควบคุมสำนักงาน Ooma
ผ่านทางOoma Office

Ooma Office เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด แผนพื้นฐานของมันรวมถึงคุณสมบัติขั้นสูงเช่น ระบบตอบรับอัตโนมัติ, แฟกซ์เสมือน, กลุ่มการโทร, และระบบประกาศสาธารณะ

นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังมีบริการฝากข้อความเสียง การโอนสาย และโทรฟรี 500 นาทีต่อเดือน คุณสามารถโทร ไม่จำกัดภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และโทรระหว่างประเทศไม่จำกัดไปยังกว่า 60 ประเทศ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สามารถผสานรวมกับเครื่องมือ CRM เช่น Salesforce, Microsoft 365 และ Google Workspace

คุณสมบัติเด่นของ Ooma Office

  • พนักงานต้อนรับเสมือนจริง: กำหนดเส้นทางสายโทรศัพท์ไปยังหมายเลขภายในที่เกี่ยวข้อง และสร้างข้อความที่กำหนดเองสำหรับฟังก์ชันธุรกิจที่แตกต่างกัน เวลาทำการ และสถานที่ตั้ง
  • กลุ่มการโทร: สร้างกลุ่มการโทรสำหรับแผนกต่างๆ และกำหนดหมายเลขที่เกี่ยวข้องให้โทรตามลำดับหรือทั้งหมดพร้อมกัน
  • การประชุมทางวิดีโอ: ทำให้การประชุมทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การลดเสียงรบกวนจากพื้นหลัง การแชร์หน้าจอพร้อมกัน กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Ooma Office

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการไม่ได้รับข้อความและการไม่ส่งต่อสายโทรศัพท์
  • ข้อความเสียงอาจไม่บันทึกหรือถอดเสียงได้อย่างถูกต้องเสมอไป

ราคาของ Ooma Office

  • สิ่งจำเป็น: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $24.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปร พลัส: $29.95/เดือน ต่อผู้ใช้

Ooma Office คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

7. Vonage (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงาน)

แดชบอร์ด Vonage: คู่แข่งของ RingCentral
ผ่านทางVonage

โซลูชัน VoIP บนคลาวด์ของ Vonage มาพร้อมกับไลบรารี API ที่ครอบคลุม ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งและผสานรวมแอปพลิเคชันการสื่อสารเข้ากับระบบโทรศัพท์ธุรกิจของตนได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เสริม เช่น การส่งข้อความข้ามช่องทางกับลูกค้า การบันทึกการโทร การจัดคิว และการส่งแฟกซ์เสมือน และยังสามารถโฮสต์และวางแผนการประชุมเสมือนจริงที่มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 200 คน

ด้วย Vonage คุณสามารถโทรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมคุณภาพสูง เข้าร่วมการแชททีมและการประชุมทางวิดีโอ และใช้คุณสมบัติการสื่อสารอัจฉริยะ เช่น การตอบกลับอัตโนมัติ คิว ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และการบันทึกการโทร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vonage

  • การระดมความคิดร่วมกัน: ระดมความคิดกับสมาชิกในทีมของคุณระหว่างการประชุมบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง
  • ราคาที่ยืดหยุ่น: เริ่มต้นด้วยแผนพื้นฐานและจ่ายเฉพาะฟีเจอร์ที่คุณเลือก กำหนดค่าใช้จ่ายตามความต้องการของคุณ
  • ผู้ช่วย AI: ใช้ผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการโอนสายหรือการอัตโนมัติการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน

ข้อจำกัดของ Vonage

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าการผสานรวมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเข้ากับ Vonage เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคโดยเฉพาะ
  • การตัดสาย การล่าช้า เสียงสะท้อน และการเชื่อมต่อที่ไม่ดีมักเป็นอุปสรรคต่อประสบการณ์การใช้งานโดยรวม

ราคาของ Vonage

  • มือถือ: $19.99/เดือน ต่อหมายเลขต่อสาย
  • พรีเมียม: $29.99/เดือน ต่อการขยาย
  • ขั้นสูง: $39.99/เดือน ต่อส่วนขยาย

คะแนนและรีวิวของ Vonage

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

8. กิ้งก่า (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว)

แดชบอร์ด Grasshopper
ผ่านทางGrasshopper

หากคุณเป็นทหารคนเดียวที่กำลังมองหาโทรศัพท์ระบบคลาวด์ที่เรียบง่ายแต่มีความเป็นมืออาชีพ Grasshopper เป็นตัวเลือกที่ดี Grasshopper ช่วยให้คุณ โอนสายไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ สร้างหมายเลขต่อภายในได้ไม่จำกัด และตั้งค่าข้อความต้อนรับสำหรับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังถอดเสียงข้อความเสียงและส่งอีเมลถึงคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดข้อความสำคัญ

เมื่อคุณลงทะเบียนกับ Grasshopper คุณสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรฟรี หมายเลขท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ หรือแม้แต่โอนหมายเลขเดิมของคุณมาใช้ได้ นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับสิทธิ์ใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ส่งข้อความ SMS ไม่จำกัด, ระบบตอบกลับอัตโนมัติ, และหมายเลขโทรศัพท์ต่อภายใน

คุณสมบัติเด่นของ Grasshopper

  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ: ใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรับสาย, นำลูกค้าไปยังบริการตนเอง, และรับข้อความ
  • การตอบกลับทันที: ตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติพร้อมรูปภาพและลิงก์เพื่อตอบกลับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในช่วงนอกเวลาทำการ
  • การโอนสาย: โอนสายการโทรสอบถามทั่วไปไปยังหมายเลขภายในที่ให้ข้อมูล และใช้ข้อความทักทายที่ปรับแต่งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในระหว่างรอ

ข้อจำกัดของตั๊กแตน

  • คุณไม่สามารถส่งข้อความจำนวนมากหรือข้อความหลายข้อความไปยังบุคคลมากกว่าหนึ่งคนโดยที่พวกเขาเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของกันและกันได้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแพลตฟอร์มทำงานช้าและดูล้าสมัย รวมถึงแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมีข้อบกพร่องหลายจุด

การกำหนดราคาแบบ Grasshopper

  • True Solo: $14/เดือน
  • โซโล พลัส: 25 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจขนาดเล็ก: 55 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Grasshopper

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. Ringover (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ลูกค้าขั้นสูง)

แดชบอร์ด Ringover: คู่แข่งของ RingCentral
ผ่านทางRingover

Ringover เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมขายและบริการลูกค้า เนื่องจาก การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่ถอดเสียงการสนทนาเท่านั้น แต่ยังติดแท็กและจัดหมวดหมู่ตามความรู้สึก คำสำคัญ และคุณภาพการโทรอีกด้วย

การวิเคราะห์ความรู้สึกขั้นสูงและการติดตามคำสำคัญช่วยให้ทีมสร้างกำหนดการประชุมและประเด็นการสนทนาที่มุ่งเน้นการปรับปรุงความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Ringover

  • การวิเคราะห์และรายงาน: รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของกิจกรรมและประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมของคุณบนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งบนแอปมือถือและเดสก์ท็อป
  • การผสานรวม: ผสานรวมกับระบบ CRM, การสื่อสาร, การจัดเก็บข้อมูล, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดความก้าวหน้าและตั้งมาตรฐาน

ข้อจำกัดของ Ringover

  • มีปัญหาบางประการเกี่ยวกับความเสถียรของการสื่อสาร และซอฟต์แวร์ (แอปเดสก์ท็อป) มีข้อบกพร่องหลายประการ
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการสลับจากสายโทรศัพท์หนึ่งไปยังอีกสายหนึ่ง

ราคาของ Ringover

  • สมาร์ท: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $64/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Ringover

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

10. Phonexa (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาด)

แดชบอร์ด Phonexa
ผ่านทางPhonexa

Phonexa, ทางเลือกยอดนิยมของ RingCentral, เป็นโซลูชันการตลาดอัตโนมัติหลายวัตถุประสงค์ที่ รวมการติดตามการโทร, การกระจายลูกค้าเป้าหมาย, และการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในระบบเดียว

แพลตฟอร์ม 'Call Logic' จัดการและติดตามการโทรพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดในหลากหลายช่องทาง เช่น การค้นหาแบบชำระเงิน, โซเชียลมีเดีย, แคมเปญอีเมล และการตลาดออฟไลน์ ช่วยให้ผู้ทำการตลาดมองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับคุณภาพการโทร, อัตราการแปลง, และระยะเวลาการโทร

คุณสมบัติเด่นของ Phonexa

  • การกำหนดเส้นทางสายโทรศัพท์: ติดตามลูกค้าเป้าหมายจากช่องทางการตลาดหลายช่องทางและส่งต่อไปยังตัวแทนขายที่เหมาะสม
  • IVR: ใช้ฟังก์ชันการทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และสตูดิโอเสียงสำหรับการให้บริการด้วยตนเองและการนัดหมายการโทรกลับ
  • แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญบนแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ Phonexa

  • ไม่อนุญาตให้ค้นหาลูกค้าเป้าหมายโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์แทนการใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสลูกค้าเป้าหมายเท่านั้น
  • ความสามารถของ ML และ AI ในการดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกยังขาดอยู่

การกำหนดราคาของ Phonexa

  • ไลท์: 250 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: $500/เดือน
  • องค์กร: 1,000 ดอลลาร์/เดือน
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Phonexa

  • G2: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

เครื่องมือสื่อสารผ่านวิดีโออื่น ๆ

การสื่อสารในทีมไม่ได้มีเพียงแค่การโทรและส่งข้อความไม่จำกัดเท่านั้น เครื่องมือที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้น แต่ยังจัดการทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณด้วยความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกัน

เสียงกลอง 🥁:ClickUp, แอปพลิเคชันสำหรับทุกงาน, ที่เหมาะสมที่สุดกับแนวทางแบบบูรณาการนี้.

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp รวมการสื่อสารไว้ที่เดียว และช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร

ClickUp Chat: คู่แข่งของ RingCentral
จากการจัดการโครงการไปจนถึงการทำงานร่วมกันในทีม จัดการทุกอย่างในพื้นที่ทำงานเดียวด้วย ClickUp

ClickUp รวมการสื่อสารในการทำงานและการจัดการงานไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เสร็จเร็วขึ้นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ

ClickUp Chat, เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานเพียงคลิกเดียว และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแชท, เอกสาร, บันทึก ฯลฯ จะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้บริบทจะไม่สูญหาย และทุกคนจะอยู่ในหน้าเดียวกันเสมอ

การรวมศูนย์ หรือที่เราเรียกว่าการบรรจบกัน เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณต้องจัดการกับการโทรเสียงหลายร้อยสายต่อวัน

ไม่ว่าคุณจะใช้ RingCentral หรือทางเลือกอื่น ๆ คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อ จับทุกบันทึกจากการโทรไว้ในเอกสาร ClickUp, สร้างรายการที่ต้องทำจากบันทึกโดยใช้ClickUp Tasks, มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และคุณก็พร้อมแล้ว!

คลิกอัพ แชท
บอกลาการสลับบริบทด้วยการสนทนาด้วย ClickUp Chat ซึ่งรวมการทำงานและการสนทนาของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

นอกจากนี้ คุณยังมีClickUp SyncUps ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่คุณสามารถ เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมของคุณได้ทันที เพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่ไร้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือการแชทกลุ่ม

ต้องการบันทึกการประชุมหรือการประชุมย่อยหรือไม่? เพียงคลิปไว้

ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกขั้นตอนการทำงาน อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหา หรืออัปเดตความคืบหน้าของโครงการ ใช้ClickUp Clipsเพื่อ บันทึกทุกอย่างเป็นวิดีโอโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ หลังจากประชุมเสร็จ คลิปสามารถแชร์กับสมาชิกทีมทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบว่าจะต้องทำอะไรและทำอย่างไร หากคุณต้องการเผยแพร่ให้สาธารณะ เพียงอัปเดตสิทธิ์การเข้าถึง

เมื่อบันทึกวิดีโอเสร็จแล้วClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp จะทำการถอดเสียงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ ค้นหาคำสำคัญในถอดเสียง ได้อย่างง่ายดายเพื่อไปยังส่วนที่สำคัญที่สุดได้ทันที

คลิป ClickUp: คู่แข่งของ RingCentral
สร้างวิดีโอสอนหรือวิดีโอสนทนาสั้น ๆ สำหรับทีมของคุณด้วย ClickUp Clips

กลยุทธ์หลักในทั้งหมดนี้คือClickUp Meetings ซึ่งผสานวาระการประชุมที่ชาญฉลาดและการติดตามผลเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ

การบันทึกการประชุมทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง สร้างคลังข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต และยังมีมากกว่านั้น:

  • การจัดการงานแบบบูรณาการ: กำหนดเวลา จัดการ และบันทึกการประชุมภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันที่คุณติดตามงานและเป้าหมาย
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แชร์หน้าจอ เชื่อมโยงงาน และแชทสดกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 200 คนใน SyncUp เดียว
  • การแชร์หน้าจอ: บันทึกคลิปและแนบกับบทสนทนาหรืองานใดๆ แสดงความคิดเห็นในส่วนเฉพาะสำหรับคำถาม/ข้อเสนอแนะที่เจาะจง และค้นหาข้อมูลด้วยการถอดความที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ผู้จัดการประชุม: เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUpเพื่อติดตามวาระและรายการที่ต้องดำเนินการ,ฟีเจอร์มอบหมายความคิดเห็นของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่างานแต่ละชิ้นถูกมอบหมายให้กับเจ้าของที่ถูกต้อง, และงานที่เกิดซ้ำของ ClickUpเพื่อทำให้การติดตามผลและการแจ้งเตือนเป็นไปโดยอัตโนมัติ
เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวโดย ClickUp
รวบรวมทีมของคุณเพื่อระดมความคิด วางแผนโครงการ และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Meetings

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีฟีเจอร์มากมายหลากหลาย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ในบางครั้ง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

สนทนาอย่างไร้สะดุดด้วย ClickUp

ทีมสมัยใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุด เป็นผู้นำในการสื่อสารทางธุรกิจ

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ RingCentral คือระบบที่สามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจของคุณได้, ให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ, และมีระบบการกำหนดราคาที่โปร่งใส. เมื่อส่วนของการโทรได้รับการจัดการแล้ว, สิ่งที่คุณต้องการคือแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเพื่อผสานข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเข้ากับธุรกิจของคุณ.

สำหรับเรื่องนี้ ClickUp เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้นำด้าน VoIP โดยผสานรวมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ClickUp Chat, ClickUp Brain และ ClickUp Clips เข้ากับการจัดการโครงการ

ด้วย ClickUp คุณไม่ได้เพียงแค่สื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถมอบหมายงาน กำหนดเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าได้—ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาการสื่อสารที่แยกส่วนออกจากกันในที่สุด

เพื่อดูว่าการจัดการโครงการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจของคุณได้อย่างไรลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี