วิธีการใช้ประโยชน์จากรูปแบบการให้คำปรึกษาที่หลากหลายเพื่อการเติบโต

หากมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรเติบโต (แน่นอนว่านอกจาก AI แล้ว) นั่นก็คือการลงทุนในการพัฒนาพนักงานตามรายงานการเรียนรู้ในที่ทำงานของ LinkedIn ประจำปี 2024 พบว่า 57% ของ 'บริษัทที่มีการพัฒนาอาชีพที่เติบโตเต็มที่' มีโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อกระตุ้นการเติบโตส่วนบุคคลของพนักงาน
แต่สิ่งที่ทำให้การให้คำปรึกษาทรงพลังมากคืออะไร? มันคือการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์ การให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล และการสนับสนุนที่ไม่เปลี่ยนแปลง คุณได้รับคำแนะนำแบบใกล้ชิดจากผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วและทำมันสำเร็จทั้งหมด
มาสำรวจกันว่าทำไมการให้คำปรึกษาจึงมีความสำคัญ และมันสามารถช่วยกำหนดเส้นทางอาชีพส่วนตัวและความสำเร็จขององค์กรได้อย่างไร
⏰ สรุป 60 วินาที
รูปแบบการให้คำปรึกษาที่แตกต่างกันประกอบด้วย:
- การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล: การให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้รับคำปรึกษา
- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม: ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและการแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่ม
- สไตล์ที่ปรึกษา: ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและติดตามความก้าวหน้าเพื่อสนับสนุนการเติบโตของผู้รับคำปรึกษา
- สไตล์ผู้คุ้มครอง: สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนให้ผู้รับการให้คำปรึกษาเติบโต
- สไตล์โค้ช: การแนะนำผู้รับการโค้ชผ่านการตั้งเป้าหมายและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- รูปแบบการเชื่อมต่อ: สร้างความสัมพันธ์โดยการเชื่อมโยงผู้รับการให้คำปรึกษากับเครือข่ายหรือทรัพยากรที่มีคุณค่า
- สไตล์ผู้ท้าทาย: ส่งเสริมการพัฒนาโดยการมอบหมายงานที่ผลักดันผู้รับการให้คำปรึกษาให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง
- สไตล์การชี้แจง: ช่วยให้ผู้รับการชี้แนะมีความเข้าใจที่ชัดเจนและมีทิศทางในประเด็นที่ซับซ้อน
- รูปแบบผู้สนับสนุน: สนับสนุนผู้รับการให้คำปรึกษาและสร้างโอกาสเพื่อการก้าวหน้าของพวกเขา
- สไตล์การยืนยัน: เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับการให้คำปรึกษาผ่านการเสริมแรงทางบวกและการยอมรับ
การให้คำปรึกษาคืออะไร?
การให้คำปรึกษาเป็นความสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา ระหว่าง บุคคลที่มีประสบการณ์หรืออาวุโสมากกว่า (ผู้ให้คำปรึกษา) และบุคคลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า (ผู้รับคำปรึกษา) ผู้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ คำปรึกษา และการสนับสนุนแก่ผู้รับคำปรึกษา ช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะและก้าวหน้าในอาชีพ
พลังของการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวของพี่เลี้ยงให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่หลากหลายของผู้รับการให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในอาชีพการพัฒนาทักษะ หรือการเติบโตส่วนบุคคล
ผู้ให้คำปรึกษาที่ดีคือผู้ที่มองเห็นความสามารถและศักยภาพในตัวคุณมากกว่าที่คุณมองเห็นในตัวเอง
การให้คำปรึกษาสามารถมีได้หลายรูปแบบ รวมถึงโปรแกรมอย่างเป็นทางการ ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ และการให้คำแนะนำระหว่างเพื่อนร่วมงาน
มาดูรูปแบบและการประยุกต์ใช้ต่างๆ ของมันเพื่อการเติบโตของบุคคลและองค์กร
ประเภทของการให้คำปรึกษาในที่ทำงาน
มาสำรวจประเภทต่าง ๆ ของโปรแกรมการให้คำปรึกษาในองค์กรที่ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้, การร่วมมือ, และเป้าหมายการพัฒนาทั้งทางบุคคลและอาชีพ
การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว
การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวหมายถึงการมอบโค้ชส่วนตัวที่ทุ่มเทให้กับพนักงานแต่ละคนในที่ทำงาน โค้ชจะให้คำแนะนำ การสนับสนุน และความรู้ที่เหมาะสมกับผู้รับคำปรึกษาโดยเฉพาะ
คิดถึงมันเหมือนกับ เวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นของระบบ 'เพื่อนคู่คิด' ในที่ทำงาน ที่พนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่า (เพื่อนคู่คิด) ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ ผู้ให้คำปรึกษาช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาบรรลุการเติบโตทางอาชีพในระยะยาว เมื่อเทียบกับการอบรมพนักงานใหม่
🌟 การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวได้ผลดีที่สุด: เมื่อ
- พนักงานกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่บทบาทหรือแผนกใหม่
- ระหว่างการปฐมนิเทศและการผสานงานของพนักงานใหม่
- พนักงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะเฉพาะทาง เช่น ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การสื่อสาร หรือภาวะผู้นำ
การให้คำปรึกษาเชิงสถานการณ์
ในการให้คำปรึกษาเชิงสถานการณ์ ผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์จะ ปรับแนวทางของตนตามความต้องการเฉพาะ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการกับความท้าทายหรือเป้าหมายเฉพาะของผู้รับคำปรึกษา
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทักษะใหม่ การนำทางโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน หรือการแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน การให้คำปรึกษาตามสถานการณ์จะเน้นที่คำแนะนำเฉพาะเจาะจงเพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
🌟 เมื่อใดที่การให้คำปรึกษาตามสถานการณ์ได้ผลดีที่สุด:
- ผู้รับการให้คำปรึกษาต้องการคำแนะนำที่รวดเร็วและสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อให้สามารถก้าวหน้าต่อไปในภารกิจหรือโครงการได้
- ในสถานการณ์ที่ต้องการความรวดเร็วหรือมีความกดดันสูง เช่น การรับมือกับวิกฤตหรือการจัดการความขัดแย้ง
- ผู้รับการให้คำปรึกษาพยายามที่จะเชี่ยวชาญทักษะใหม่, ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่, หรือเรียนรู้วิธีการทำงานที่แตกต่าง
ความสำเร็จของการให้คำปรึกษาเชิงสถานการณ์อยู่ที่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนโดยใช้เครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์การให้คำปรึกษาClickUp Goalsสามารถช่วยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาได้ มันช่วยแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้และกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน
📌 ตัวอย่าง: หากผู้รับการให้คำปรึกษาต้องการเรียนรู้เครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่ เป้าหมายอาจเป็น "เชี่ยวชาญการใช้ซอฟต์แวร์ CRM ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2" โดยมีเป้าหมายย่อยเช่น "ทำโมดูลการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้น" และ "นำเสนอการสาธิต"
การให้คำปรึกษาแบบย้อนกลับ
การให้คำปรึกษาประเภทนี้ใช้แนวทางที่ไม่เหมือนใคร โดยพนักงานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าจะให้คำปรึกษาแก่พนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่า บ่อยครั้งข้ามรุ่นหรือข้ามทักษะ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่อายุน้อยกว่าซึ่งคุ้นเคยกับแนวโน้มการตลาดในปัจจุบัน อาจให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารอาวุโสที่มีประสบการณ์มากกว่าในวิธีการตลาดแบบดั้งเดิม
ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสิ่งนี้คือโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบย้อนกลับของดีลอยท์ (Deloitte's Reverse Mentoring Program) ซึ่งผู้นำจากหลากหลายพื้นเพถูกจับคู่เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสมดุลทางเพศ และอื่น ๆ โปรแกรมนี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความรู้และความไวต่อประเด็นต่าง ๆ
🌟 เมื่อใดที่การให้คำปรึกษาแบบย้อนกลับได้ผลดีที่สุด:
- ในสตาร์ทอัพที่คุณต้องนำเสนอแนวคิดใหม่และวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่
- ในองค์กรขนาดใหญ่ที่พนักงานประกอบด้วยคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์, มิลเลนเนียล และเจเนอเรชั่น Z
- พนักงานอาวุโสหรือผู้นำจำเป็นต้องติดตามเทคโนโลยี เครื่องมือ และแพลตฟอร์มสมัยใหม่
พนักงานอาวุโสมักจะชอบเอกสารที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับกระบวนการและงานต่างๆ เนื่องจากพวกเขาคุ้นเคยกับวิธีการทำงานแบบดั้งเดิม นี่คือเหตุผลที่ClickUp Docsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้คำปรึกษาแบบย้อนกลับ พนักงานรุ่นใหม่สามารถ บันทึกกระบวนการ เครื่องมือ และแนวปฏิบัติใหม่ๆ ทำให้พนักงานอาวุโสเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย
ผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงภายในเอกสาร—เพิ่มความคิดเห็น, แชร์ทรัพยากรการเรียนรู้, และให้คำแนะนำได้. สิ่งนี้ช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ทุกคนสามารถติดตามและเรียนรู้จากกันได้สะดวกขึ้น.
ตัวอย่างเช่น ผู้ให้คำปรึกษาชั้นผู้น้อยสามารถใช้ Docs สร้างคู่มือเกี่ยวกับการใช้ TikTok สำหรับการตลาด ขณะที่ผู้นำชั้นสูงสามารถให้ความคิดเห็นหรือคำถามได้โดยตรงภายในเอกสาร
หากกระบวนการหรือเทคโนโลยีมีความซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายผ่านข้อความ พนักงานระดับจูเนียร์สามารถบันทึกวิดีโอสั้น ๆ ในการสนทนาได้อย่างง่ายดายโดยใช้ClickUp Clips พนักงานอาวุโสสามารถเพิ่มความคิดเห็นในคลิปเพื่อสอบถามข้อสงสัยได้
👀 คุณทราบหรือไม่?63% ของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลเชื่อว่าการให้คำปรึกษาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคล
ประเภทของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลมีข้อดีหลายประการ แต่บ่อยครั้งที่ไม่สามารถทำได้สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มจึงเหมาะสมที่สุดในกรณีเช่นนี้
การให้คำปรึกษานี้เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาหนึ่งคนทำงานร่วมกับผู้รับคำปรึกษาหลายคนสำหรับการฝึกอบรมพนักงานหรือแม้แต่กลุ่มที่ปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มมอบโอกาสพิเศษให้กับผู้รับคำปรึกษาหลายคนในการเรียนรู้จากที่ปรึกษาคนเดียวหรือที่ปรึกษาหลายคน
มาดูประเภทต่าง ๆ ของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่คุณสามารถนำไปใช้ในองค์กรของคุณได้
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีผู้อำนวยความสะดวก
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีผู้อำนวยความสะดวกเกี่ยวข้องกับผู้อำนวยความสะดวกที่ได้รับการฝึกอบรมซึ่งจะนำทางและจัดโครงสร้างการหารือในกลุ่ม กิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ แนวทางนี้สามารถมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาทักษะการนำทีม สร้างความสามัคคีในทีม และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี
ตัวอย่างเช่น ในโปรแกรมการให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมของบัฟเฟอร์ ผู้ให้คำปรึกษา (วิศวกรอาวุโส) จะแบ่งปันแนวทางที่ดีที่สุด คุณภาพของโค้ด และกรอบการทดสอบกับผู้รับคำปรึกษา
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คุณจะจัดการกับคำถามที่พบบ่อยอย่างไร ขอความคิดเห็น และทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน?
ClickUp Chatสามารถ อำนวยความสะดวก ในการสนทนาที่มีความหมายระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง
ClickUp Chat ช่วยคุณ:
- สร้างช่องทางแยกสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา คุณสามารถโพสต์ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เคล็ดลับ และการอัปเดตที่สำคัญในช่องทางเหล่านี้ได้
- เชื่อมต่อภารกิจและข้อความเพื่อให้ผู้รับการให้คำปรึกษาสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับภารกิจได้อย่างง่ายดาย และผู้ให้คำปรึกษาสามารถให้คำแนะนำอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียบริบท
- สร้างงานโดยตรงผ่านข้อความ หากมีผู้รับการให้คำปรึกษาหลายคนมีข้อสงสัยคล้ายกัน คุณสามารถแปลงข้อความนั้นเป็นงานเพื่อแก้ไขข้อสงสัยในเซสชั่นถัดไป
- เชื่อมต่อกับผู้รับการให้คำปรึกษาผ่านการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ
การให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การให้คำปรึกษาแบบเพื่อนร่วมงานคือการที่เพื่อนร่วมงานที่มีระดับอาชีพใกล้เคียงกันมารวมตัวกันเพื่อ สนับสนุนและเรียนรู้จากกันและกัน การทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่ง ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และเพิ่มขวัญกำลังใจ การแบ่งปันประสบการณ์ การให้ข้อเสนอแนะ และการร่วมกันแก้ไขปัญหา ทำให้เพื่อนร่วมงานเกิดความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมทีม ซึ่งทำให้การเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพมีความน่าสนใจและน่าภาคภูมิใจมากขึ้น
การให้คำปรึกษาแบบทีม
การให้คำปรึกษาแบบทีมหมายถึงกลุ่มของสมาชิกทีมที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทีมที่มีประสบการณ์น้อยกว่า. วิธีการนี้สามารถส่งเสริมวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่ง, ปรับปรุงการแบ่งปันความรู้, เร่งการเติบโตในอาชีพของทีมคุณ, และเพิ่มการพัฒนาทักษะ. มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับการเรียนรู้แบบโครงการ, การพัฒนาภาวะผู้นำ, การได้รับทักษะทางเทคนิค, และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ.
คุณสมบัติการจัดการงานและการทำงานร่วมกันของ ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาของทีมได้อย่างมาก
ClickUp Viewsยังมีมุมมองงานหลากหลายรูปแบบ เช่น รายการ บอร์ด และไทม์ไลน์ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองได้ ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ผู้รับการให้คำปรึกษาทุกคนเข้าใจความรับผิดชอบของตนเองและความคืบหน้าโดยรวมของทีมได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่นมุมมองไทม์ไลน์ใน ClickUpสามารถช่วย วางแผนเส้นทางความสำเร็จของโปรแกรมการให้คำปรึกษาและทำให้ทีมทุกคนทำงานสอดคล้องกันตามกำหนดเวลา
ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการและแนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ มาสำรวจรูปแบบการให้คำปรึกษาต่างๆ ที่หล่อหลอมพลวัตเหล่านี้และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีผลกระทบ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีหาที่ปรึกษาทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
ประเภทของรูปแบบการให้คำปรึกษา
ประสิทธิภาพของความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงมักขึ้นอยู่กับสไตล์ของพี่เลี้ยง มาสำรวจสไตล์การเป็นพี่เลี้ยงที่พบบ่อยและวิธีที่ ClickUp สามารถสนับสนุนสไตล์เหล่านั้น:
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาผู้ให้คำแนะนำให้คำแนะนำ และแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญ พวกเขามักมีประสบการณ์และความรู้มากมายที่จะแบ่งปัน
ที่ปรึกษาช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษา:
✅ ชี้แจงความทะเยอทะยานในอาชีพของพวกเขา
✅ แยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้
✅ ระบุทรัพยากรหรือกลยุทธ์เพื่อเอาชนะอุปสรรค
การติดตามความคืบหน้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สไตล์การให้คำปรึกษาของที่ปรึกษาเกิดประสิทธิผล และนี่คือจุดที่ClickUp Dashboardsโดดเด่น
แดชบอร์ดช่วยให้พี่เลี้ยงสามารถมองเห็นความก้าวหน้าของน้องได้อย่างเรียลไทม์ โดยใช้วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามงาน กำหนดการสำคัญ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์ผลงานของน้องและระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้อีกด้วย
ผู้พิทักษ์
ผู้ให้คำปรึกษาผู้คุ้มครอง สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุน ที่ผู้รับคำปรึกษาสามารถรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันความคิด ความกังวล และความท้าทายของพวกเขาได้
สำหรับผู้รับการให้คำปรึกษา ความปลอดภัยนี้ช่วยส่งเสริมความอ่อนแอ ทำให้สามารถหารืออย่างซื่อสัตย์เกี่ยวกับอุปสรรคและความปรารถนาได้ การมีพื้นที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตทางบุคคลและการพัฒนาอาชีพ
ClickUp Notepadช่วยให้ผู้รับการให้คำปรึกษาสามารถ จดบันทึกความคิด ติดตามข้อมูลเชิงลึกส่วนตัว หรือร่างข้อกังวลที่ละเอียดอ่อนได้ บันทึกเหล่านี้จะยังคงเป็นส่วนตัวเว้นแต่จะแชร์ ทำให้ผู้รับการให้คำปรึกษาได้รับแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับการสะท้อนตนเอง
โค้ช
โค้ชที่ปรึกษาเน้นการ ช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษาในการพัฒนาทักษะและบรรลุเป้าหมายของพวกเขา พวกเขาให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง
การตั้งเป้าหมายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ การทบทวนเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความรับผิดชอบ และช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ การโค้ชคือการปลูกฝังวินัยนี้ในขณะที่รักษาความสัมพันธ์ที่ให้การสนับสนุนไว้
เครื่องมือเช่นคุณสมบัติClickUp Task Checklistสามารถช่วย บันทึกเป้าหมายการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของผู้ที่คุณให้คำปรึกษาได้. แยกแต่ละเป้าหมายเป็นรายการที่ต้องทำรายสัปดาห์ และมอบหมายให้ผู้ที่คุณให้คำปรึกษา. คุณจะได้รับแจ้งเมื่อพวกเขาทำภารกิจเสร็จสิ้นและทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว. สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้ที่คุณให้คำปรึกษาได้.
📌 ตัวอย่าง: เป้าหมายเช่น "สำเร็จการรับรอง 5 หลักสูตรด้านการบริหารโครงการภายในสิ้นไตรมาสที่ 3" สามารถตั้ง ติดตาม และปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์
ตัวเชื่อมต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงนี้มุ่งเน้นไปที่การแนะนำน้องเลี้ยงให้รู้จักกับบุคคลและทรัพยากรที่มีคุณค่า ผู้เชื่อมโยงช่วยน้องเลี้ยงในการสร้างเครือข่ายวิชาชีพและขยายโอกาสต่างๆ ผู้เชื่อมโยงมีบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากเครือข่ายมักเป็นรากฐานสำคัญของการก้าวหน้าในอาชีพ
แม้จะมีความสำคัญ การสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การประสานงานกิจกรรม การติดตามผู้ติดต่อ และการทำให้ผู้รับคำปรึกษาพร้อมที่จะมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายอาจรู้สึกหนักหน่วง นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
มุมมองปฏิทินของ ClickUpมอบวิธีการจัดระเบียบกิจกรรมเครือข่ายที่ชัดเจนและมองเห็นได้ด้วยภาพ
ที่ปรึกษาสามารถ:
- กำหนดกิจกรรมสำคัญ เช่น การประชุมสัมมนาในอุตสาหกรรม การแนะนำทีม กิจกรรมสร้างเครือข่าย หรือสัมมนาออนไลน์
- จัดเรียงเหตุการณ์เหล่านี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพของผู้รับการให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความเกี่ยวข้อง
📌 ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาอาจจัดชุดกิจกรรม 'รับประทานอาหารกลางวันและเรียนรู้' โดยใช้ไทม์ไลน์เพื่อกำหนดหัวข้อ วิทยากรรับเชิญ และวันที่
ผู้ท้าทาย
ผู้ให้คำปรึกษาของ Challenger ส่งเสริมให้ผู้รับคำปรึกษาออกจากเขตความสบายของตน และรับภารกิจที่ท้าทาย. พวกเขาเชื่อว่าการผลักดันตนเองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตทั้งทางบุคคลและอาชีพ.
โดยการมอบหมายงานที่มีความทะเยอทะยานแต่สามารถทำได้ ผู้ให้คำปรึกษาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเติบโต ส่งเสริมความอดทน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับคำปรึกษาได้ แนวทางนี้สะท้อนคำกล่าวที่ว่า: "การเติบโตเริ่มต้นที่จุดสิ้นสุดของเขตความสบายใจ"
ClickUp มอบเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อทำให้การมอบหมายงาน, การติดตาม, และการตรวจสอบงานที่ท้าทายง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. ผู้ให้คำปรึกษาสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับคำปรึกษาจะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบสูง และกำหนดเส้นตายที่เป็นจริงแต่ท้าทายเพื่อกระตุ้นผู้รับคำปรึกษา. คุณยังสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานโดยใช้การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง.
เครื่องแยกตะกอน
ผู้ให้คำปรึกษาของ Clarifier ช่วยผู้รับคำปรึกษาให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล พวกเขาให้คำอธิบายที่ชัดเจน ให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์ และช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
การชี้แจงอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้รับการให้คำปรึกษาสามารถเผชิญกับความท้าทายได้อย่างมั่นใจและมีทัศนคติที่ชัดเจนขึ้น ตามที่คำกล่าวไว้ว่า "ความชัดเจนมาก่อนความเชี่ยวชาญ"
คุณสมบัติเอกสารของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความชัดเจนอยู่ในระดับแนวหน้าของการให้คำปรึกษาทุกครั้ง นี่คือวิธีการ:
ClickUp Docsช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาสามารถสร้างเอกสารที่มีระเบียบและรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งสรุปแนวคิดหลัก กลยุทธ์ และกรอบการทำงานต่าง ๆ เอกสารเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความรู้สำหรับผู้รับคำปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษาสามารถใส่ข้อมูลต่อไปนี้:
- คำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับกระบวนการ
- คำจำกัดความที่ชัดเจนของคำหรือแนวคิดสำคัญ
- ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น บทความ วิดีโอ หรือเทมเพลต เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- โดยการใช้ Docs ผู้ให้คำปรึกษาสามารถแยกแยะความคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตามจังหวะของตนเอง
ClickUp Docsยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ภายในเอกสารได้อีกด้วยที่ปรึกษาสามารถอธิบายแนวคิดให้ชัดเจนได้ทันทีโดยการเพิ่มความคิดเห็น แท็กผู้รับคำปรึกษาเพื่อถามคำถาม หรือทำการแก้ไข
ผู้สนับสนุน
ผู้ให้คำปรึกษาผู้สนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนการก้าวหน้าในอาชีพของผู้รับคำปรึกษา และช่วยเหลือพวกเขาในการได้รับโอกาสต่าง ๆ พวกเขาใช้ความอิทธิพลและเครือข่ายของตนเพื่อเปิดประตูให้กับผู้รับคำปรึกษา
ต่างจากความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงแบบดั้งเดิมที่เน้นการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ การสนับสนุนคือการใช้ประโยชน์จากอิทธิพลและทรัพยากรเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้รับการสนับสนุน
ตัวอย่างเช่น ผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชีพที่ชัดเจนได้ โดยการติดตามความคืบหน้า ทั้งสองฝ่ายสามารถระบุถึงความสำเร็จและจุดที่ต้องปรับปรุงได้ ซึ่งช่วยให้ผู้สนับสนุนสามารถช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เป้าหมายทางอาชีพสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผู้ยืนยัน
ผู้ให้กำลังใจ (Affirmer) เป็นผู้ให้คำแนะนำที่มอบกำลังใจ การสนับสนุน และการเสริมสร้างความคิดเชิงบวก พวกเขาช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสร้างความมั่นใจในตนเองและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ในการให้คำปรึกษา การยืนยันอย่างสม่ำเสมอช่วยบำรุงความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาว ตามการศึกษาของ Gallup พบว่า80% ของพนักงานที่ได้รับข้อเสนอแนะที่มีความหมายและแรงเสริมเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ปรึกษาสามารถ เฉลิมฉลองความสำเร็จและก้าวสำคัญของลูกศิษย์ด้วยการยกย่องในที่สาธารณะ หรือรางวัลเสมือนจริงได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งลูกศิษย์รู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของพวกเขา
ด้วย ClickUp เป็นเครื่องมือในการติดตาม, ฉลอง, และยืนยันความก้าวหน้า, ผู้ให้คำปรึกษาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเองเติบโต, นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นสำหรับผู้รับคำปรึกษาและองค์กร.
วิธีเลือกสไตล์การให้คำปรึกษาที่เหมาะสม
รูปแบบการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะบุคคลของผู้รับคำปรึกษา รวมถึงจุดแข็งและประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษา
พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อเลือกแพลตฟอร์มและวิธีการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม:
🙌 รูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับการให้คำปรึกษา: ผู้รับการให้คำปรึกษาบางคนชอบวิธีการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ในขณะที่บางคนอาจได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้แบบทฤษฎีมากกว่า
🙌 ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา: ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของที่ปรึกษาจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษา
🙌 วัฒนธรรมองค์กร: วัฒนธรรมขององค์กรสามารถส่งผลต่อประเภทของความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษาที่เป็นไปได้
🙌 เป้าหมายเฉพาะ: เป้าหมายเฉพาะของความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษาจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบที่เหมาะสมด้วย
ผู้ให้คำปรึกษาอาจใช้รูปแบบการให้คำปรึกษาหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษา
โดยการเข้าใจรูปแบบการให้คำปรึกษาที่แตกต่างกัน และพิจารณาถึงความต้องการที่ไม่เหมือนใครของผู้รับคำปรึกษา คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงและน่าพอใจได้
ประโยชน์ของการเป็นพี่เลี้ยง
โปรแกรมการให้คำปรึกษาที่มีโครงสร้างเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยส่งเสริมการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษา หรือบริษัทที่ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้คำปรึกษาแบบรวดเร็ว รางวัลที่ได้รับนั้นมากมายมหาศาล นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชน์หลักของการให้คำปรึกษา
ประโยชน์ของโปรแกรมการให้คำปรึกษาต่อบุคคล:
- ช่วยให้บุคคลพัฒนาทักษะใหม่ ขยายเครือข่ายและก้าวหน้าในอาชีพ การศึกษาโดย Forbes พบว่า76% ของคนเชื่อว่าผู้ให้คำปรึกษาเป็นสิ่งสำคัญ แต่มีเพียง 37% เท่านั้นที่มีผู้ให้คำปรึกษา
- ปรับปรุงความพึงพอใจในงานโดยการมอบความรู้สึกมีเป้าหมาย การสนับสนุน และการยอมรับ
- เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานโดยการให้คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, และแรงจูงใจ. ผู้ที่ได้รับการให้คำปรึกษาได้รับการเลื่อนตำแหน่งมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ได้รับการให้คำปรึกษาถึงห้าเท่า
- ช่วยให้บุคคลพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำโดยให้โอกาสในการฝึกฝนและเรียนรู้จากผู้นำที่มีประสบการณ์
- เพิ่มความมั่นใจในตนเองโดยการให้การเสริมแรงทางบวกและการให้กำลังใจ
โปรแกรมการให้คำปรึกษาให้ประโยชน์แก่องค์กรอย่างไร:
- ช่วยในการรักษาพนักงานโดยการมอบโอกาสสำหรับการเติบโตและการพัฒนา
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกและสนับสนุน
- จุดประกายนวัตกรรมและช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแบ่งปันแนวคิด
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเชิงบวก
- เพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงทักษะและความรู้ของพนักงาน
ยกระดับเส้นทางการเป็นพี่เลี้ยงของคุณด้วย ClickUp
ด้วยพลังในการเร่งความก้าวหน้าในอาชีพ เพิ่มการมีส่วนร่วม และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เจริญรุ่งเรือง การเป็นพี่เลี้ยงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาว
แต่คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบของการให้คำปรึกษาด้านอาชีพได้อย่างไร? ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือที่คุณไว้วางใจในการทำให้กระบวนการให้คำปรึกษาเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การติดตามความก้าวหน้า การแบ่งปันทรัพยากร ไปจนถึงการทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ClickUp มีชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนทั้งผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษา
ด้วยการใช้ ClickUp คุณสามารถยกระดับประสบการณ์การให้คำปรึกษาของคุณและบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้ แล้วจะรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และเริ่มต้นการเดินทางในการให้คำปรึกษาของคุณ