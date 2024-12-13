วิธีการเปลี่ยนสายอาชีพจากงานขายไปสู่งานการตลาด

ตลาดเต็มไปด้วยตัวเลือกมากมาย—ลองนึกถึงทางเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตดูสิ คุณจะเห็นด้วย ทุกอย่างกลายเป็นดิจิทัลไปแล้วยอดขายออนไลน์เติบโตเร็วกว่าที่เคย ลูกค้าเริ่มไม่ชอบการถูกขายของพวกเขาชอบบริการตนเองมากกว่า ที่จริงแล้ว เจเนอเรชั่น Z ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นแรกที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลโดยแท้จริง ต้องการประสบการณ์ที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกช่องทาง
ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่องค์กรขายสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมาก การขายเชิงให้คำปรึกษา การตลาดแบบดึงดูด การเข้าสู่ตลาด การตลาดที่เน้นผลิตภัณฑ์ และการสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้า กำลังมีความสำคัญเหนือกว่าโมเดลแบบดั้งเดิม
ในองค์กรสมัยใหม่ เช่น ธุรกิจ SaaS การตลาด การขาย และความสำเร็จของลูกค้าถูกรวมเข้าด้วยกันภายใต้ฟังก์ชันเดียว ซึ่งมักเรียกว่า 'การเติบโต'ฟังก์ชันย่อยเหล่านี้ร่วมกันสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการได้มาซึ่งลูกค้า ดังนั้น หากคุณเป็นมืออาชีพด้านการขายที่ต้องการก้าวเข้าสู่การตลาด ตอนนี้คือช่วงเวลาของคุณ!
ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการเปลี่ยนผ่านจากงานขายไปสู่การตลาด
ทำไมต้องเปลี่ยนจากงานขายไปสู่งานการตลาด?
แม้แต่พนักงานขายที่มีประสบการณ์ก็อาจพิจารณาเปลี่ยนสายงานไปสู่งานการตลาดด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น:
ทักษะที่ทับซ้อนกัน
ในฐานะบทบาทที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งงานขายและการตลาดจำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง การสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า สิ่งนี้ทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น หากไม่ใช่เรื่องง่ายกว่า
งานหลายมิติ
อาชีพการขายมักจะเป็นมิติเดียว กล่าวคือ การหาลูกค้าเป้าหมาย พบปะกับพวกเขา และปิดการขาย ในฐานะอาชีพที่อยู่สูงขึ้นไปในกระบวนการขาย การตลาดมีขอบเขตของกิจกรรมที่กว้างกว่า เช่น การตลาดดิจิทัล การโฆษณา งานอีเวนต์ การสร้างเนื้อหา ฯลฯ
การเติบโตในอาชีพ
การตลาดมอบโอกาสที่หลากหลายในด้านกลยุทธ์ การจัดการแบรนด์ และเครื่องมือดิจิทัล นอกจากนี้ยังสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับอาชีพผู้ประกอบการหากคุณมีความสนใจ
ช่องทางสร้างสรรค์
การตลาดมอบโอกาสให้คุณได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในรูปแบบของการเขียนข้อความโฆษณา, บทวิดีโอ, บรีฟการออกแบบ, การนำเสนอ, เป็นต้น ซึ่งอาจน้อยกว่าในด้านการขาย.
โอกาสเพิ่มเติม
จำนวนตำแหน่งงานด้านการตลาดในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าตำแหน่งงานด้านการขาย ตัวอย่างเช่นบทบาทของวิศวกรขาย ซึ่งสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกาให้คำจำกัดความว่า "ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์หรือการสนับสนุน ที่ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค" เพิ่มขึ้น 6% ในขณะที่บทบาทของผู้จัดการฝ่ายการตลาดเพิ่มขึ้น 8%
อ่านเพิ่มเติม:วิธีเข้าสู่สายงานขายเทคโนโลยี
แต่ถ้าคุณกำลังคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนอาชีพ ให้เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองบทบาทนี้อย่างชัดเจน
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างการขายและการตลาด
ก่อนที่เราจะทำการแยกแยะใด ๆ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสิ่งหนึ่งไม่ได้ดีกว่าอีกสิ่งหนึ่ง แต่ละอาชีพมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ทำให้เหมาะสมโดยเฉพาะกับผู้ที่มีชุดทักษะที่เหมาะสม
เพื่อประเมินทักษะของคุณ นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการขายและการตลาด
|คุณสมบัติ
|ยอดขาย
|การตลาด
|เป้าหมาย
|ตอบสนองความต้องการที่มีอยู่
|สร้างความต้องการใหม่
|โฟกัส
|ปิดการขาย, สร้างรายได้
|สร้างความตระหนัก, สร้างโอกาสทางธุรกิจ
|แนวทาง
|เน้นความเป็นปัจเจกบุคคล โดยทั่วไปเป็นการติดต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่ง โดยเฉพาะในธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)
|รวมกัน โดยทั่วไปมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมาย
|กิจกรรม
|การหาลูกค้าใหม่, การโทรหาลูกค้าที่ไม่รู้จัก, การสาธิต, การจัดการข้อโต้แย้ง
|การสร้างเนื้อหา, แคมเปญอีเมล, โฆษณาออนไลน์, การสัมมนาออนไลน์
|เมตริก
|รายได้รวม, อัตราการเปลี่ยนแปลงจากโอกาสเป็นดีล, ระยะเวลาวงจร, อัตราการชนะ, มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLTV)
|การสร้างความประทับใจสู่การเปลี่ยนเป็นลูกค้า, อัตราการเปลี่ยนแปลงจาก MQL เป็น SQL, อัตราการเปิดอีเมล, อัตราการคลิกผ่าน, อัตราผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา
ทักษะสำคัญสำหรับการตลาด
ในธุรกิจสมัยใหม่ การขายเริ่มต้นที่จุดสิ้นสุดของการตลาด ตัวอย่างเช่น การตลาดสร้างความตระหนักรู้ สร้างโอกาสทางการขาย และคัดกรองโอกาสเหล่านั้น หลังจากนั้น โอกาสทางการขายจะถูกส่งต่อไปยังฝ่ายขาย ซึ่งจะดูแลและเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้า
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทางซ้าย นี่คือทักษะการตลาดที่คุณต้องมี
การสื่อสาร
ความเชี่ยวชาญด้านการขายของคุณทำให้คุณมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม นำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับการตลาด
- พัฒนาทักษะการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรสำหรับการตลาดทางอีเมล, ข่าวประชาสัมพันธ์, เป็นต้น
- พัฒนาทักษะการออกแบบ (ใช้ทักษะการสร้างสไลด์ของคุณที่นี่) เพื่อเขียนบรีฟสำหรับแบนเนอร์ โปสเตอร์ โฆษณา ฯลฯ
- พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยวาจาสำหรับบทวิดีโอ
การสร้างเนื้อหา
ก้าวขึ้นไปอีกขั้นจากการสื่อสารสู่การสร้างเนื้อหา และเพิ่มพลังให้กับอาชีพการตลาดของคุณ. เนื้อหาไม่ได้หมายถึงแค่การเขียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึง:
- กลยุทธ์: การสร้างกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาแบบองค์รวมผ่านทุกช่องทางทั้งสื่อที่เป็นเจ้าของ, สื่อที่ชำระเงิน, และสื่อที่ได้มา
- แนวทางแบบหลายรูปแบบ: การสร้างเนื้อหาในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ภาพ เสียง วิดีโอ และแบบโต้ตอบ
- การนำกลับมาใช้ใหม่: การค้นหาวิธีสร้างสรรค์ในการนำแนวคิดเนื้อหาเดียวกันไปใช้ข้ามแพลตฟอร์มและรูปแบบต่างๆ
- การจัดการเวิร์กโฟลว์: กระบวนการทำงานด้านเนื้อหาทั่วไปประกอบด้วยนักเขียน, บรรณาธิการ, นักออกแบบ, นักพัฒนา, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, โซเชียลมีเดีย, การตลาดปฏิบัติการ และอื่นๆ เรียนรู้การใช้และการจัดการเวิร์กโฟลว์นี้
การจัดการแคมเปญ
กิจกรรมที่มีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้นและอาจมีความเป็นเทคนิคอยู่บ้างคือการบริหารจัดการแคมเปญการตลาดผ่านช่องทางค้นหาอีเมล หรือโซเชียลมีเดีย พัฒนาทักษะในการวางแผน ดำเนินการ และวัดผลแคมเปญการตลาด
การวิเคราะห์ข้อมูล
พนักงานขายมีความสามารถพิเศษในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในทางกลับกันOKR ของฝ่ายการตลาดต้องการมุมมองที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นเกี่ยวกับตัวชี้วัดและข้อมูล เรียนรู้ที่จะ:
- ตีความแนวโน้มตลาดและข้อมูลลูกค้า
- เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ระหว่างช่องทาง แคมเปญ และเนื้อหาต่าง ๆ ไปสู่กลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผลตอบแทนจากการลงทุน
- เข้าใจการตลาดแบบหลายช่องทางและผลกระทบของช่องทางหนึ่งต่ออีกช่องทางหนึ่ง
- วัดผลกระทบในระยะยาว รวมถึง CLTV
หากคุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รับทักษะเหล่านี้และเปลี่ยนผ่าน นี่คือแผนที่ทางที่จะช่วยคุณ
การเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนจากงานขายไปสู่งานการตลาดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติมากกว่าการเปลี่ยนจากทนายความไปเป็นช่างภาพงานแต่งงาน นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นเส้นตรง ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความสำเร็จ
ประเมินทักษะปัจจุบันของคุณ
เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจจุดที่คุณอยู่ ประเมินทักษะปัจจุบันของคุณโดย:
- มองย้อนกลับไปที่การศึกษาในโรงเรียน/วิทยาลัยของคุณและระบุคุณสมบัติของคุณ
- การเจาะลึกบทบาทปัจจุบันของคุณและทุกสิ่งที่คุณทำ
- คิดถึงการฝึกงานหรือการอาสาสมัครที่คุณอาจเคยทำ
- กำลังคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น จดหมายข่าวที่คุณอ่าน ผู้นำทางความคิดที่คุณติดตาม ใครที่คุณเรียนรู้จาก เป็นต้น
จากทักษะทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน ให้ระบุทักษะที่อยู่ใกล้เคียงกับการตลาด แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรง ให้คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถถ่ายทอดได้
รับการศึกษา
เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่การตลาดเป็นไปอย่างราบรื่น การมีการฝึกอบรมจะช่วยได้มาก เริ่มต้นด้วยความรู้ทั่วไปและค่อยๆ พัฒนาไปสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณอาจเรียนคอร์สออนไลน์ เข้าร่วมบูตแคมป์ หรือสอบใบรับรองก็ได้ ทุกสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านการตลาดของคุณจะช่วยให้คุณได้สัมภาษณ์งาน
⚡️คลังแม่แบบ: ลองนำความรู้ที่คุณได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยแม่แบบแผนที่ทางการตลาดหรือแม่แบบแผนการตลาด
เข้าใจตลาด
ในขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ การสำรวจตลาดเพื่อค้นหาโอกาสที่เป็นไปได้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เช่นกัน เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของงานที่มีอยู่ ทักษะที่จำเป็น และเป้าหมายที่คุณคาดหวังว่าจะต้องบรรลุ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณวางแผนอนาคตและมุ่งความพยายามไปในทิศทางที่ถูกต้อง
สร้างแบรนด์ส่วนตัว
การตลาดแบบอินบาวน์ขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่ดีเกือบทั้งหมด ดังนั้น สร้างแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแกร่งสำหรับตัวคุณเอง อัปเดตโปรไฟล์โซเชียลของคุณ เข้าร่วมกลุ่มและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
โพสต์เนื้อหาที่มีความหมายและมีคุณค่าเกี่ยวกับการขายก่อน จากนั้นค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
ด้วยเหตุนี้ คุณก็พร้อมที่จะทำการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ แล้ว มาเริ่มกันเลย
ขั้นตอนสู่การเปลี่ยนผ่านจากงานขายสู่งานการตลาดอย่างประสบความสำเร็จ
การเปลี่ยนแปลงอาชีพไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน ดังนั้นอย่ารีบลาออกจากงานขายของคุณ ก้าวไปทีละขั้นตอนด้วยความอดทน นี่คือวิธีการ
ตั้งเป้าหมายอาชีพที่ชัดเจน
จากที่คุณได้ทำความเข้าใจตลาดในขั้นตอนเตรียมตัวแล้ว ให้ตั้งเป้าหมายอาชีพของคุณ กำหนดเป้าหมายระยะยาวที่ใหญ่ เช่น "ได้งานด้านการตลาดภายในสิ้นปีนี้"
คุณอาจแบ่งเป้าหมายนั้นออกเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่เล็กกว่า เช่น:
- การพัฒนาทักษะ: เช่น เรียนรู้วิธีการวิจัยตลาดภายในสิ้นเดือน
- การรับรอง: เช่น รับการรับรองจาก Coursera ในด้านการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลภายในไตรมาสหน้า
- การค้นหางาน: เช่น ระบุสามตำแหน่งงานที่จะสมัครภายในสิ้นไตรมาส
- ประสบการณ์: เช่น, ฝึกงานสองครั้ง ครั้งละหนึ่งเดือน ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี
เริ่มต้นสร้างเครือข่าย
วิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนผ่านจากงานขายไปสู่การตลาดคือการได้รับการสนับสนุนจากคนที่เหมาะสม ดังนั้น ขยายขอบเขตการเข้าถึงและสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน ให้มองหาคนสองประเภท
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
ระบุบุคคลที่มีอาชีพด้านการตลาดที่คุณกำลังมองหาอยู่แล้ว พูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับลักษณะงานของพวกเขาเป็นอย่างไร พวกเขาทำอะไรในแต่ละวัน มีการเติบโตในสายงานอย่างไรบ้าง เป็นต้น
2. นักการตลาดที่เปลี่ยนสายงานจากฝ่ายขาย
พูดคุยกับผู้ที่เคยเดินบนเส้นทางเดียวกับคุณมาก่อน เพื่อให้พวกเขาสามารถชี้แนะแนวทางให้คุณได้ เดินตามรอยเส้นทางของพวกเขา ความท้าทายที่พวกเขาเคยเผชิญ และวิธีที่พวกเขาเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นเข้าใจว่าชีวิตประจำวันของผู้จัดการฝ่ายขายในอดีตเป็นอย่างไรและแตกต่างจากบทบาทปัจจุบันในฝ่ายการตลาดอย่างไร เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา
หาผู้ให้คำปรึกษา
คุณจะเผชิญกับอุปสรรค การคัดค้าน การปฏิเสธ และความสงสัยในตัวเองอย่างรุนแรง แต่หากมีที่ปรึกษาที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจ ทุกสิ่งเหล่านี้จะง่ายขึ้นมากสำหรับคุณ
ติดต่อผู้ที่เป็นที่ปรึกษาที่มีศักยภาพและขอคำแนะนำจากพวกเขา พูดคุยกับหลายคนก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณ กำหนดเป้าหมายในการขอคำปรึกษา หารือเกี่ยวกับความท้าทายที่คุณเผชิญ และใช้ประโยชน์จากคำแนะนำของที่ปรึกษาเพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีค้นหาที่ปรึกษาด้านการตลาด
สร้างโปรไฟล์ของคุณ
สำหรับการหางานทุกครั้ง คุณต้องมีเรซูเม่และจดหมายสมัครงานบางฉบับ ใช้เครื่องมืออย่างClickUp Docsเพื่อสร้างและปรับปรุงเรซูเม่ของคุณในหลายเวอร์ชัน แบ่งปันกับที่ปรึกษาของคุณอย่างปลอดภัยเพื่อรับข้อเสนอแนะ (พวกเขาสามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ด้วย!)
มองหาการโอนภายใน
สถานที่ที่ดีที่สุดในการหางานการตลาดแรกของคุณในฐานะพนักงานขายคือการมองหาในองค์กรปัจจุบันของคุณ สำรวจโอกาสในการย้ายภายในองค์กร สมัครตำแหน่งงานที่ว่างและพูดคุยกับผู้จัดการที่คุณอาจได้ร่วมงานด้วย
ทีมรู้จักคุณแล้วและชื่นชมทักษะของคุณ คุณยังมีความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการของพวกเขา ใช้สิ่งนั้นเป็นข้อได้เปรียบของคุณ
สมัครตำแหน่งงานด้านการตลาดภายนอก
หากการโอนภายในไม่สำเร็จ ให้ลองดูภายนอก
- ติดต่อผู้ที่คุณรู้จักซึ่งอาจช่วยแนะนำคุณสำหรับตำแหน่งงาน
- สำรวจตำแหน่งงานว่างที่ประกาศบนเว็บไซต์หางานและ LinkedIn
- ระบุองค์กรที่คุณต้องการทำงานและสมัครตำแหน่งงานที่เปิดรับในองค์กรนั้น
- ไปงานกิจกรรมทางการตลาดและนำเสนอตัวเองเพื่อโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
หากการค้นหางานของคุณเริ่มยุ่งยากในจุดใดก็ตาม จัดระเบียบทุกอย่างด้วยเทมเพลตการค้นหางานของ ClickUp ใช้เพื่อติดตามตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ใบสมัครของคุณ ประวัติย่อ ทรัพยากรสำหรับการสัมภาษณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณอาจได้รับการปฏิเสธบ้างและบางคนอาจหายเงียบไป แต่ด้วยทักษะที่เหมาะสมและกลยุทธ์ในการหางานที่ดี คุณจะก้าวไปสู่เส้นทางอาชีพการตลาดได้อย่างแน่นอน เมื่อคุณไปถึงจุดนั้นแล้ว อย่าลืมนำเคล็ดลับต่อไปนี้ไปใช้
การใช้ประสบการณ์การขายในบทบาทการตลาด
อย่ารู้สึกเหมือนเป็นมือใหม่ในสายงานการตลาด คุณคือมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยทักษะการขายที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจงนำทุกสิ่งที่คุณมีมาสู่บทบาทใหม่ของคุณ
การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ในฐานะพนักงานขาย คุณคือผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด คุณเข้าใจพวกเขาอย่างลึกซึ้งและโดยสัญชาตญาณ ใช้ประโยชน์จากความรู้ดังกล่าวในการสร้างเนื้อหาและบริหารแคมเปญของคุณ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ตัวอย่างเช่น ขณะเขียนบทความบล็อก ให้ใช้ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความท้าทายและปัญหาของลูกค้า
ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
ในองค์กรใด ๆ ก็ตาม พนักงานขายอาจเป็นผู้ที่ใช้ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มากที่สุด นำประสบการณ์นี้มาสู่บทบาทการตลาดของคุณ
- ใช้เครื่องมืออย่างClickUp CRMเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้า
- แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อส่งแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย
- สำรวจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าเพื่อออกแบบเนื้อหา
- ระบุจุดข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้า
การรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ในฐานะพนักงานขาย หากคุณมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้ว ลองถอยออกมามองภาพรวมในมุมของนักการตลาดบ้าง จัดทำรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย KPI บนเครื่องมืออย่างClickUp Dashboardsเพื่อตรวจสอบว่าความพยายามทางการตลาดแต่ละด้านทำงานร่วมกันอย่างไร
มองเห็นความคืบหน้าของแคมเปญการตลาดของคุณ วัดจำนวนการแสดงผล/การแปลงบนเนื้อหาของคุณ และเชื่อมโยงทั้งหมดกับรายได้ด้วยClickUp สำหรับทีมขาย
ระบบอัตโนมัติ
หากชีวิตในฐานะนักการตลาดเริ่มหนักเกินไป อย่าฝืนทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ใช้ClickUp Automationsเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ตั้งค่าระบบจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายแบบกำหนดเองด้วยClickUp Formsและทำให้การติดแท็ก/การแบ่งกลุ่มเป็นไปโดยอัตโนมัติ สร้างระบบอีเมลอัตโนมัติตามทริกเกอร์ที่กำหนดเองซึ่งสำคัญสำหรับคุณ
รู้สึกติดขัดกับบทบาทของคุณอยู่หรือไม่? กระตุ้นแรงบันดาลใจด้วยClickUp Brain ใช้ AI เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา เขียนเนื้อหา สรุปรายงาน สร้างสคริปต์นำเสนอ สร้างตาราง และถอดเสียงวิดีโอ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจทานและปรับปรุงคุณภาพด้วยระบบตรวจสอบการสะกดในตัว
แม้จะมีเครื่องมือที่ดีที่สุดและความพยายามอย่างเต็มที่ คุณก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายอยู่ดี มาดูกันว่าเราจะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร
การเอาชนะความท้าทายที่พบบ่อย
นักการตลาดอาชีพเองก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายทุกวัน ในฐานะนักการตลาดที่กำลังเปลี่ยนสายงานมาจากงานขาย คุณอาจพบอุปสรรคที่ไม่เหมือนใคร นี่คือสิ่งที่คุณอาจต้องเผชิญและวิธีที่จะเอาชนะมัน
การปรับตัวให้เข้ากับความคิดใหม่
การขายคือการปิดการขายในแต่ละดีล ขณะที่การตลาดคือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง พนักงานขายได้รับการยืนยันจากผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรูปแบบของดีลที่ปิดได้ แต่ฝ่ายการตลาดจำเป็นต้องพึงพอใจกับจำนวนการเข้าถึงและรายชื่อลูกค้าที่มีศักยภาพ
ตัวชี้วัดการขายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพมีความตรงไปตรงมามากกว่าการตลาด นอกจากนี้ การขายเป็นบทบาทที่มุ่งเน้นเฉพาะ ในขณะที่การตลาดอาจมีขอบเขตที่กว้างกว่า
เมื่อคุณเปลี่ยนจากงานขายไปสู่งานการตลาด คุณจำเป็นต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่ได้
- สำรวจตนเองและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ
- ลงทุนเวลาในการร่วมมือกันในโครงการสร้างสรรค์
- เรียนรู้ที่จะให้และรับข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพ
- จัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของคุณเป็นระยะ
การจัดการช่องว่างความรู้
การตลาดเป็นสาขาที่แพร่หลายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณอาจตระหนักเป็นครั้งคราวว่าคุณมีความรู้ที่ขาดอยู่ สร้างกลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านั้น
- ทบทวนงานของคุณเป็นระยะเพื่อระบุจุดที่ขาดตกบกพร่อง
- ขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับทักษะของคุณ
- ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์หรือเวิร์กช็อป
- นำทักษะของคุณไปปฏิบัติจริงผ่านโครงการนำร่อง งานที่ได้รับมอบหมายส่วนตัว และอื่นๆ
เมื่อคุณมีแผนแล้ว จัดระเบียบด้วยClickUp Tasks ตั้งค่างาน งานย่อย กำหนดเวลา ความสำคัญ และอื่นๆ
การสร้างฐานความรู้ของคุณเอง
ขณะที่คุณกำลังเรียนคอร์สออนไลน์และโปรแกรมพัฒนาทักษะอยู่ ให้ใช้ Clickup Docs เพื่อจดบันทึก คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกของคุณกับงานต่าง ๆ ได้ด้วย สร้างเครือข่ายข้อมูลส่วนตัวที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านการค้นหา
การปรับตัวให้เข้ากับสังคม
หากคุณรู้สึกแปลกแยกเล็กน้อยในฐานะพนักงานขายในแผนกการตลาด ไม่ต้องกังวลไป นั่นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ เข้าใจชีวิตประจำวันของผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- สังเกตเพื่อนร่วมทีมใหม่ของคุณและเรียนรู้จากพฤติกรรมของพวกเขา
- ฟังอย่างตั้งใจและถามคำถาม
- มั่นใจในมุมมองของคุณและเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
- พัฒนาความสัมพันธ์และชุมชน
เคล็ดลับและแหล่งข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น
ก่อนที่เราจะสรุปกัน ขอให้เราดูแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
หลักสูตรออนไลน์และประกาศนียบัตร
ลองทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เพื่อก้าวไปข้างหน้าในการเปลี่ยนผ่านสู่การตลาด:
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู 10หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ
หนังสือการตลาดที่ดีที่สุด
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการปรับความคิดของคุณให้กลายเป็นนักการตลาดคือการอ่านอย่างกว้างขวาง. หนังสือของเซธ โกดิน ได้แก่ Permission Marketing, Purple Cow, และ This is Marketing เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม.
สำหรับสิ่งที่ดั้งเดิมมากขึ้น ลองอ่าน Ogilvy on Marketing สำหรับการตลาดสตาร์ทอัพ อ่าน Hacking Growth โดย Sean Ellis และ Morgan Brown หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์ ลองพิจารณา Content Inc. ของ Joe Pulizzi หากคุณอยู่ในวงการเทคโนโลยีลองสำรวจหนังสือการตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้
บล็อกยอดนิยมบางแห่ง
สมัครสมาชิกและอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดที่ดีที่สุดในเมือง:
- Copybloggerสำหรับแหล่งข้อมูลการตลาดเนื้อหาและการเขียนคัดลอก
- มารี ฟอร์เลโอ(และช่อง YouTube/พอดแคสต์ของเธอ) สำหรับการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว
- HubSpot บล็อกการตลาดแบบอินบาวน์ตัวจริงเสียงจริง
เครื่องมือที่ช่วยในการตลาด
เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการตลาด ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับ:
- การวิเคราะห์: ติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงการแสดงผล การเข้าชมหน้าเว็บ การคลิก การกรอกแบบฟอร์ม เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ และอื่นๆ ด้วย Google Analytics นอกจากนี้ ควรมีเทมเพลตการวิเคราะห์ไว้ใช้เป็นตัวอย่างด้วย
- CRM: จัดการข้อมูลลูกค้าด้วย HubSpot, Salesforce หรือ ClickUp CRM
- การออกแบบ: สร้างภาพสำหรับโบรชัวร์, ใบปลิว, ข้อความบนโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็วด้วย Canva
- SEO/SEM: จัดการคำค้นหา, ปรับปรุงเนื้อหา, และรันแคมเปญด้วยเครื่องมือเช่น Semrush และ Ahrefs
- การจัดการโครงการ: รวมงานการตลาดทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันและเห็นภาพรวมด้วยClickUp
ก้าวสู่การตลาดด้วย ClickUp
การตลาดเป็นการเปลี่ยนผ่านตามธรรมชาติสู่การเติบโตและความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานขายจำนวนมากทั่วโลก ที่จริงแล้ว ประสบการณ์ด้านการขายอาจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักการตลาด และมอบความรู้เชิงปฏิบัติที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ ด้วยการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของลูกค้าที่ต่อต้านการ "ถูกขาย" บทบาทของนักการตลาดจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ในความเป็นจริง ด้วยประสบการณ์ในด้านการตลาดและจากนั้นสู่ความสำเร็จของลูกค้า คุณสามารถพัฒนาประวัติการทำงานของคุณในฐานะผู้นำการเติบโต ซึ่งเป็นบทบาทที่มีความต้องการอย่างมากทั้งในสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์มากมายไม่ได้ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่าย. ตำแหน่งทางการตลาดมีความต้องการสูง และการสัมภาษณ์มีการแข่งขัน. การย้ายจากตำแหน่งขายไปยังตำแหน่งการตลาดต้องการความพยายามที่มีกลยุทธ์และสะสม.
คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ นำไปใช้จริง รับใบรับรอง อ่านหนังสือ หาฝึกงาน สร้างเครือข่าย สร้างแบรนด์ส่วนตัว สร้างประวัติย่อ สมัครงาน สัมภาษณ์งานให้ประสบความสำเร็จ—ทั้งหมดนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำ!
อย่าให้เรื่องการจัดการทั้งหมดนี้ทำให้คุณสับสน ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นเช่นClickUp สำหรับนักการตลาดเพื่อวางแผนและดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่การตลาดของคุณลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้ ขอให้โชคดีกับอาชีพของคุณ!