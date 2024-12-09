10 เครื่องมือสร้างบรีฟเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

หากคุณเคยพยายามสร้างเนื้อหาที่ติดอันดับดีในเครื่องมือค้นหา คุณคงทราบดีว่าต้องอาศัยคู่หูที่ทรงพลัง: นักเขียน ที่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และ นักกลยุทธ์ SEO ที่รู้วิธีดึงดูดสายตาของอัลกอริทึม
นั่นคือจุดที่การเขียนสรุปเนื้อหา (Content Brief) มีประโยชน์—ลองนึกถึงมันเหมือนกับแผ่นโกงจากผู้เชี่ยวชาญ SEO ของคุณ ที่บรรจุทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย คำค้นหาที่ดีที่สุด และแม้กระทั่งส่วนเนื้อหาที่บล็อกชั้นนำใช้ ในอีกนัยหนึ่ง สรุปเนื้อหาเปรียบเสมือนแผนที่นำทาง SEO ของคุณ ที่ชี้ให้เนื้อหาของคุณมุ่งไปสู่ผู้อ่านที่เหมาะสม
แต่ถ้าคุณไม่มีคนที่จะรวบรวมรายละเอียดของเนื้อหาอย่างละเอียดล่ะ? ไม่ต้องตกใจไป เครื่องมือสร้างเนื้อหา AI พร้อมแล้วที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
เครื่องมือที่ชาญฉลาดเหล่านี้ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา เปลี่ยนหน้ากระดาษเปล่าให้กลายเป็นคู่มือที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์สำหรับเนื้อหาของคุณ
แน่นอน ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การค้นหาเครื่องมือสร้าง AI ที่เหมาะสมอาจรู้สึกเหมือนการหาเข็มในมหาสมุทร โชคดีที่ฉันได้ทำการค้นคว้าให้คุณแล้ว นี่คือรายชื่อ 10 เครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนจาก "จะเริ่มต้นที่ไหนดี?" เป็น "เนื้อหา A++ ทำได้เยี่ยม!"
⏰สรุป 60 วินาที
- Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI การจัดการ และการทำงานร่วมกัน
- Dashword: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาตามข้อมูล
- Frase. io: เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและการเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- Copy.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
- MarketMuse: เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาองค์กร
- Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
- เซิร์ฟเฟอร์ SEO: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บไซต์
- Narrato: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหา
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำหลัก: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดกลุ่มคำหลักและการวิจัยหัวข้อ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างบรีฟเนื้อหา AI?
เมื่อเลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI มีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณา
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ยิ่งใช้งานง่ายเท่าไร ทีมงานของคุณก็สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
- การเข้าถึงอย่างรวดเร็ว: มองหาเครื่องมือที่ให้การเข้าถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถเริ่มเขียนได้โดยไม่ต้องยุ่งยาก
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ทุกทีมมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเครื่องมือสร้างที่ดีควรมีเทมเพลตคำอธิบายเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณโดยเฉพาะ หากมีเทมเพลตคำอธิบายเนื้อหาฟรีแถมมาด้วยจะดีมาก
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ความสามารถในการผสานรวมก็สำคัญเช่นกัน เครื่องมือ AI ของคุณควรเชื่อมต่อกับระบบการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหรือเครื่องมือ SEO ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการสร้างเนื้อหา
- การติดตามประสิทธิภาพ: เครื่องมือที่รวมการวิเคราะห์ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของเนื้อหา ทำให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่โดนใจผู้ชมของคุณ (สำหรับคำค้นหาเป้าหมายของคุณ) และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณให้ดีขึ้นตามเวลา สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเนื้อหาที่ต้องการให้ติดอันดับดีบนเครื่องมือค้นหา
- การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม: เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุดจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ SEO, คำแนะนำเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด และการวิเคราะห์ความอ่านง่าย เพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมในขณะที่ยังคงยึดตาม แนวทางของแบรนด์ของคุณ เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ดียังมีความสามารถในการแนะนำลิงก์ภายในและภายนอกที่แข็งแกร่ง
10 อันดับเครื่องมือสร้างบรีฟเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา AI, การจัดการ, และการร่วมมือ)
ClickUpโดดเด่นในฐานะ "แอปทุกอย่าง" สำหรับทุกความต้องการในการจัดการเนื้อหาและโครงการของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันของคุณ
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม มันช่วยให้ฉันทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของฉันได้ ซึ่งพวกเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหาของฉันและแสดงความคิดเห็นได้ สิ่งนี้ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพภายในทีมของฉัน
ClickUp Brainช่วยสร้างโครงร่างและเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเทมเพลตฟรีมากกว่า 1,000 แบบให้เลือก
เทมเพลตสรุปเนื้อหา SEO ของ ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกมด้วยองค์ประกอบ SEO ที่โหลดไว้ล่วงหน้า เช่น คำหลักเป้าหมายและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นสำหรับการเขียน SEO ที่มีประสิทธิภาพ
ต้องการวิธีง่ายๆ ในการติดตามความคืบหน้าของเนื้อหาของคุณหรือไม่? ไม่มีปัญหาเลย แม่แบบนี้มาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองสำหรับการติดตามความคืบหน้า ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดหมวดหมู่ขององค์ประกอบ และมุมมองต่างๆ เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp ยังมีเทมเพลตอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เทมเพลตการเขียนเนื้อหา และเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันเฉพาะงาน: ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นใน ClickUp Docs สำหรับการระดมความคิดแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบเนื้อหา และการแก้ไข
- การจัดการงานแบบบูรณาการ: มอบหมาย, ติดตาม, และจัดลำดับความสำคัญของงานสร้างเนื้อหาภายในแพลตฟอร์มเดียว
- ClickUp Brain ขับเคลื่อนด้วย AI: รับไอเดียเนื้อหาทันที ความช่วยเหลือในการเขียน และข้อมูลเชิงลึกสำหรับโครงการที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์
- แดชบอร์ดความก้าวหน้า: ตรวจสอบหมุดหมายของเนื้อหาทีมของคุณและทำให้กระบวนการให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้นด้วยข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน: สร้างและปรับแต่งกระบวนการทำงานสำหรับการคิดค้นเนื้อหา, การร่าง, และการอนุมัติผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp
- การผสานแอปสำหรับเครื่องมือเนื้อหา: ซิงค์กับแอปยอดนิยมกว่า 1,000 แอป เช่น Google Drive และ Slack เพื่อรวมศูนย์ทรัพยากรเนื้อหาทั้งหมด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเข้าถึง AI แบบจำกัด: ผู้ใช้แผนฟรีตลอดไปจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ AI ของ ClickUp
- ข้อจำกัดของแอปพลิเคชันมือถือ: แอปพลิเคชันมือถือไม่มีมุมมองแบบตาราง ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานขณะเดินทาง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
2. Dashword (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาตามข้อมูล)
Dashword ใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ซึ่งสร้างขึ้นผ่าน ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถระบุข้อจำกัดภายในเอกสารสรุปเบื้องต้นของคุณ และปรับปรุงให้ดีที่สุดผ่านการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างครอบคลุม และคำแนะนำแบบเรียลไทม์จากผู้แก้ไขเนื้อหา
แดชบอร์ดยังมี ตัวชี้วัดความอ่านง่ายในตัว ที่สามารถช่วยคุณติดตามคะแนนความอ่านง่ายของคุณพร้อมกับตัวชี้วัดการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Dashword
- เครื่องมือแก้ไขเนื้อหาที่ใช้งานง่าย: การให้คะแนน SEO และการอ่านแบบเรียลไทม์ที่ให้ข้อเสนอแนะการปรับแต่งทันที
- การวิเคราะห์ SERP อย่างครอบคลุม: เปรียบเทียบคู่แข่งเพื่อระบุช่องว่างและโอกาสของเนื้อหา
- การสร้างบทสรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติ: อ้างอิงจากคำหลักเป้าหมายและการวิเคราะห์เจตนาในการค้นหา
- ความสามารถในการเขียนด้วย AI ในตัว: สำหรับการสร้างและขยายเนื้อหา
- เครื่องมือติดตามเนื้อหา: ติดตามประสิทธิภาพและแนะนำการอัปเดต (มีให้บริการในแผนธุรกิจ)
ข้อจำกัดของ Dashword
- เทมเพลตการเขียนด้วย AI ที่มีจำนวนจำกัด: มีเทมเพลตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการเขียนด้วย AI ที่เฉพาะเจาะจง
- เน้นเนื้อหา SEO แบบยาว: ขาดความยืดหยุ่นสำหรับประเภทเนื้อหาอื่น ๆ
- ข้อจำกัดการใช้งาน: แผนระดับล่างมีการใช้งานจำกัด
ราคาของ Dashword
- แผนเริ่มต้น: $99/เดือน
- แผนธุรกิจ: $349/เดือน
คะแนนและรีวิว Dashword
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
3. Frase. io (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและการเขียนด้วยระบบ AI)
Frase. io เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมความสามารถในการวิจัยอัตโนมัติ การสร้างเนื้อหา และการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO เข้าด้วยกัน
สิ่งนี้ทำให้มันมีประโยชน์อย่างยิ่งหากวัตถุประสงค์หลักของคุณคือการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการสร้างร่างที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI
Frase. io ยังให้คำแนะนำการปรับแต่งแบบเรียลไทม์ภายในตัวแก้ไขเนื้อหาและสามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่มีอันดับสูงบนเครื่องมือค้นหา
Frase. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การวิเคราะห์ SERP อัตโนมัติ: วิเคราะห์ผลลัพธ์ 20 อันดับแรกของ Google เพื่อสร้างโครงร่างและเค้าโครงเนื้อหาภายในไม่กี่วินาที
- ความสามารถในการเขียนด้วย AI ขั้นสูง: สร้างเนื้อหาได้ไม่จำกัดด้วยการสมัครสมาชิกแบบ Pro Add-on
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาอย่างครอบคลุม: เปรียบเทียบกับคู่แข่งและระบุช่องว่างของหัวข้อ
- คุณสมบัติการค้นคว้าคำถาม: ดึงข้อมูลจาก People Also Ask, Quora และ Reddit เพื่อสร้างแนวคิดเนื้อหา
- การติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหา: ให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดและคำแนะนำในการปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Frase. io
- การสร้างคำด้วย AI แบบจำกัด: 4,000-10,000 ตัวอักษรในแผนพื้นฐานโดยไม่มีการเพิ่ม Pro
- เครดิตเอกสารที่จำกัด: แผนระดับล่างมีเครดิตจำกัด
- ข้อจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้คนเดียว: มีให้บริการเฉพาะในแผน Solo และ Basic เท่านั้น
Frase. io ราคา
- ทดลองใช้ฟรี: $0 โดยไม่มีข้อผูกมัด
- แผนเดี่ยว: $15/เดือน หรือ $12/เดือน หากชำระรายปี
- แผนพื้นฐาน: $45/เดือน หรือ $38/เดือน หากชำระรายปี
- แผนทีม: $115/เดือน หรือ $97/เดือน หากชำระรายปี
Frase. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (250+ รีวิว)
4. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว)
ตามชื่อที่บ่งบอก Copy.ai มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาเป็นหลัก ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการสร้างเนื้อหาทางการตลาด บล็อก และรูปแบบเนื้อหาอื่นๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
Copy.ai ใช้โมเดลภาษาขั้นสูง รวมถึง GPT-4 เพื่อสร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้สึกไม่เหมือนกับสิ่งที่เครื่องมือ AI ทั่วไปเขียน
สิ่งที่ทำให้ Copy.ai แตกต่างจากเครื่องมือสร้างบรีฟเนื้อหา AI ส่วนใหญ่คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคลังแม่แบบที่หลากหลาย ด้วยแม่แบบสำเร็จรูปมากกว่า 90 แบบ จึงเหมาะสำหรับนักการตลาด นักเขียนคำโฆษณา และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- 90+ แม่แบบการเขียนคำโฆษณาที่สร้างไว้ล่วงหน้า: สำหรับความต้องการเนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงบล็อก, โซเชียลมีเดีย, และคำอธิบายสินค้า
- การสร้างคำไม่จำกัด: มีให้บริการในแผน Pro สำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
- รองรับมากกว่า 95 ภาษา: พร้อมความสามารถในการปรับแต่งเสียงแบรนด์
- เครื่องมือแก้ไขเนื้อหาที่ใช้งานง่าย: ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแบบเรียลไทม์
- ความสามารถในการผสานรวม: มีการผสานรวมหลายรูปแบบผ่าน API และการเข้าถึงเครื่องมืออัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ปัญหาความเสถียรของแพลตฟอร์ม: อาจมีการหยุดให้บริการชั่วคราวเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
- คะแนนการลอกเลียนแบบที่สูงขึ้น: คะแนนการลอกเลียนแบบอาจเพิ่มขึ้นสำหรับเนื้อหาที่สั้นกว่า (ข้อความ 200 คำ)
- ความถูกต้องของไวยากรณ์: ต้องการเครื่องมือตรวจทานเพิ่มเติม
ราคาของ Copy.ai
- แผนฟรี: 1 ที่นั่ง
- แผนเริ่มต้น: $36/เดือน (รายปี)
- แผนขั้นสูง: $186/เดือน (รายปี)
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
5. MarketMuse (เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาองค์กร)
MarketMuse เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยในการวางกลยุทธ์เนื้อหาและ SEO
แพลตฟอร์มนี้ใช้ เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองหัวข้อขั้นสูง และอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อระบุโอกาสและช่องว่างในกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ และแนะนำการปรับปรุงกระบวนการเนื้อหาของคุณ
จุดแข็งหลักของ MarketMuse คือการวิเคราะห์คู่แข่ง, การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา, และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์. มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่จัดการการดำเนินงานเนื้อหาขนาดใหญ่.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MarketMuse
- เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองหัวข้อที่จดสิทธิบัตร: วิเคราะห์ความลึกของเนื้อหาและระบุหัวข้อย่อยที่สำคัญสำหรับการครอบคลุม
- แผนที่ความร้อนขั้นสูงและ SERP X-ray: ช่วยให้วิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียดและระบุช่องว่างของเนื้อหา
- การตรวจสอบเนื้อหาอัตโนมัติ: ค้นหาหน้าที่มีโอกาสสูงด้วยเทคโนโลยีการจัดกลุ่ม
- การให้คะแนนความยากของคำหลักแบบเฉพาะบุคคล: กำหนดคะแนนความเชี่ยวชาญในหัวข้อ
- เครื่องมือวางแผนเนื้อหาแบบครอบคลุม: มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในทีมและการจัดการบัญชีโดยเฉพาะ
ข้อจำกัดของ MarketMuse
- ราคาสูงขึ้น: แพงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาอื่น ๆ
- คุณสมบัติขั้นสูงถูกจำกัด: คุณสมบัติการเขียนขั้นสูงมีให้เฉพาะผู้ใช้พรีเมียมเท่านั้น
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน: ต้องใช้เวลาในการใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง
- การเข้าถึงจำกัด: ฟีเจอร์ขั้นสูงถูกจำกัดในแผนระดับต่ำกว่า
ราคาของ MarketMuse
- แผนฟรี: $0
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $99/เดือน
- การวิจัย: $249/เดือน
- กลยุทธ์: $499/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MarketMuse
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 6/5 (25+ รีวิว)
6. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ)
คล้ายกับ Copy.ai ในหลายๆ ด้าน Writesonic ใช้โมเดลภาษา OpenAI ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียด GPT-3.5 และ GPT-4 เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในหลากหลายรูปแบบ แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยคลังเครื่องมือการเขียนที่ครอบคลุมและฟีเจอร์การปรับแต่งแบบเรียลไทม์
Writesonic สามารถสร้างเนื้อหาได้มากกว่า 25 ภาษา ทำให้เหมาะสำหรับการเผยแพร่เนื้อหาพร้อมกันในหลายภาษา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- ผู้เขียนบทความ AI ขั้นสูง 5.0: ผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์เข้ากับความสามารถในการปรับแต่ง SEO
- การสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย: รองรับการใช้งานมากกว่า 80 รูปแบบ รวมถึงบล็อก, ข้อความโฆษณา, และคำอธิบายสินค้า
- ระบบคุณภาพคำสองระดับ: ให้บริการเนื้อหาคุณภาพสูง (GPT-3.5) และคุณภาพสูงมาก (GPT-4)
- เครื่องมือ SEO ในตัว: ผสานการทำงานกับ SurferSEO เพื่อการปรับแต่งให้เหมาะสม
- การเผยแพร่ผ่าน WordPress โดยตรง: มีห้องสมุดเทมเพลตที่หลากหลายสำหรับประเภทเนื้อหาต่างๆ
ข้อจำกัดของ Writesonic
- เส้นทางการเรียนรู้: ต้องใช้เวลาเพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงสุด
- การพึ่งพาคำแนะนำอย่างสูง: ต้องการคำแนะนำ AI ที่ละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- ความซ้ำซ้อนของเนื้อหา: เนื้อหาที่แนะนำอาจฟังดูซ้ำซาก โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับคำสั่งที่คล้ายกัน
- ข้อจำกัดจำนวนคำ: ข้อจำกัดจำนวนคำถูกกำหนดไว้สำหรับแผนระดับล่าง
ราคา Writesonic
- แผนฟรี: $0
- แผนรายบุคคล: $16/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $20 รายเดือน
- แผนมาตรฐาน: $79/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $99 รายเดือน
- แผนมืออาชีพ: $199/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $249 รายเดือน
- แผนขั้นสูง: $399/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $499 ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $9,999/ปี
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
7. เซิร์ฟเฟอร์ SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บไซต์)
สิ่งที่ทำให้ Surfer SEO แตกต่างจากเครื่องมือสร้างบรีฟเนื้อหา AI อื่น ๆ คือความสามารถในการแปลงข้อมูล SERP ดิบให้เป็นแนวทางเนื้อหาที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง
สิ่งนี้ช่วยให้ Surfer SEO มอบการปรับแต่งเนื้อหาตามข้อมูลเชิงลึก พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การให้คะแนนแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์คู่แข่ง—ทำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้มือใหม่
นอกจากนี้ ฉันพบว่าการแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย NLP เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการรวมคำหลักหลายคำเข้ากับเนื้อหาของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- เครื่องมือแก้ไขเนื้อหาขั้นสูง: การให้คะแนนการปรับแต่งแบบเรียลไทม์พร้อมคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย NLP
- เครื่องมือวิเคราะห์ SERP แบบครอบคลุม: วิเคราะห์สัญญาณบนหน้าเว็บไซต์มากกว่า 500 รายการเพื่อการปรับแต่งเนื้อหาตามข้อมูลเชิงลึก
- ความสามารถในการตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียด: ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับเนื้อหาที่มีอยู่
- การสร้างเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: รวมการปรับแต่ง SEO ในตัว
- การวิจัยหัวข้อและการจัดกลุ่มคำหลัก: ช่วยในการวางแผนเนื้อหา
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- ข้อมูลจำนวนมากจนล้นเกิน: อาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่แนะนำทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ
- การวิจัยคำหลักพื้นฐาน: การวิจัยคำหลักมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทาง
- ข้อจำกัดเครดิตของ NLP: มีข้อจำกัดเครดิตสำหรับแผนระดับล่าง
- ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลเป็นครั้งคราว: ความถูกต้องของข้อมูลอาจลดลงในบางกรณีของการวิเคราะห์การแข่งขัน
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- แผนพื้นฐาน: $79/เดือน (ต่อปี)
- แผนการชำระเงิน: $175/เดือน (รายปี)
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
8. Narrato (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหา)
เมื่อพูดถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์ Narrato อยู่ในระดับที่เหนือชั้น
แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมการสร้างเนื้อหา การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการเผยแพร่แบบอัตโนมัติ—ทั้งหมดในหนึ่งพื้นที่ทำงานเดียว
Content Genie ของมันทำให้การสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียและบล็อกเป็นไปโดยอัตโนมัติเหมือนการบินอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ ซึ่งงานเฉพาะ เช่น การแจ้งบรรณาธิการ การอนุมัติเนื้อหา และการกำหนดเวลาการเผยแพร่ จะถูกมอบหมายโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ทีมให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการเผยแพร่หลัก ๆ ได้ในขณะที่รักษาคุณภาพของเนื้อหาให้คงที่
คุณสมบัติเด่นของ Narrato
- AI Content Genie: ระบบอัตโนมัติสำหรับการสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียและบล็อก
- คลังแม่แบบที่หลากหลาย: รวมเครื่องมือ AI มากกว่า 100 รายการสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ และกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง: รองรับการมอบหมายงาน, การแจ้งเตือน, และการจัดการขั้นตอน
- การปรับแต่ง SEO ในตัว: ให้บริการสร้างบทสรุปเนื้อหาและแนะนำคำค้นหา
- การผสานแพลตฟอร์มอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับ WordPress, Webflow และช่องทางโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของนาเรโต้
- ฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่จำกัด: อาจครอบคลุมมากกว่านี้
- การผสานโซเชียลมีเดียที่ใช้เวลานาน: ต้องมีการตั้งค่าสำหรับการผสานอย่างสมบูรณ์
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด: สำหรับการติดตามข้อมูลเฉพาะ
- ข้อจำกัดของแผนพื้นฐาน: การใช้ AI และจำนวนที่นั่งผู้ใช้มีจำกัด
การกำหนดราคาของ Narrato
- แผนโปร: $36/เดือน ชำระรายปี
- แผนธุรกิจ: $96/เดือน คิดเป็นรายปี
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Narrato
- G2: 4. 9/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
9. ข้อมูลเชิงลึกของคำค้นหา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดกลุ่มคำค้นหาและการวิจัยหัวข้อ)
กำลังมองหาเครื่องมือ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยเฉพาะสำหรับการสุ่มตัวอย่างคีย์เวิร์ดอยู่หรือไม่?
Keyword Insights เชี่ยวชาญใน การจัดกลุ่มคำค้นหาและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเชี่ยวชาญในหัวข้อ เครื่องมือ AI นี้สามารถช่วยทีมเนื้อหาของคุณในการจัดระเบียบและวิเคราะห์ชุดคำค้นหาขนาดใหญ่เพื่อสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ครอบคลุม
แพลตฟอร์มสามารถประมวลผลคำค้นหาได้ถึง 200,000 คำพร้อมกัน ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานด้านเนื้อหาขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keyword Insights
- การจัดกลุ่มคำหลักขั้นสูง: มีอัลกอริธึมแบบรวดเร็วและแบบช้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความแม่นยำที่แตกต่างกัน
- การค้นพบคำหลักอย่างครอบคลุม: เข้าถึงฐานข้อมูลที่มีคำหลักมากกว่าห้าพันล้านคำ
- การวิเคราะห์เจตนาการค้นหา: ใช้การจัดกลุ่มตามบริบทเพื่อปรับปรุงการวางแผนเนื้อหา
- เครื่องมือสร้างบทสรุปเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์: ผสานการวิเคราะห์คู่แข่งเข้ากับบทสรุปเนื้อหา
- การวิเคราะห์คำหลักด้วยภาพ: เปรียบเทียบความโดดเด่นของคู่แข่งผ่านภาพรายละเอียดของการวิเคราะห์คำหลัก
ข้อจำกัดของข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำหลัก
- ผลลัพธ์แบบ CSV เท่านั้น: สำหรับบางฟีเจอร์
- การสนับสนุนแบบสดจำกัด: มีให้บริการในแผนระดับล่าง
- เส้นโค้งการเรียนรู้: ต้องใช้เวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติการคลัสเตอร์ขั้นสูง
- ระบบเครดิต: ต้องการการจัดการทรัพยากรอย่างรอบคอบ
ราคาของข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำค้นหา
- แผนทดลองใช้: $1 สำหรับ 14 วัน
- แผนพื้นฐาน: $58/เดือน
- แผนมืออาชีพ: $145/เดือน
- แผนพรีเมียม: $299/เดือน
10. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์)
Jasper AI ช่วยสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์และมีลักษณะคล้ายมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น บทความบล็อก ข้อความทางการตลาด อีเมลหาลูกค้าใหม่ เป็นต้น
สิ่งที่ทำให้ Jasper โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความสามารถในการ รักษาความสม่ำเสมอของเสียงแบรนด์ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างบทความที่เป็นทางการหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียแบบไม่เป็นทางการ Jasper ก็ช่วยให้โทนเสียงของคุณคงความเหมาะสมอยู่เสมอ
อีกหนึ่งจุดเด่นคือการรองรับหลายภาษา ซึ่งช่วยให้คุณสลับภาษาได้อย่างสะดวกตลอดเวลา โดยไม่กระทบต่อกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- การสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย: มีเทมเพลต AI มากกว่า 50 แบบสำหรับประเภทและรูปแบบเนื้อหาต่างๆ
- การฝึกอบรมเสียงแบรนด์ที่กำหนดเอง: รวมความทรงจำสูงสุด 150 รายการเพื่อรักษาโทนเสียงและการสื่อสารที่สอดคล้องกัน
- เครื่องมือ SEO ในตัว: ผสานการทำงานกับ SurferSEO เพื่อการจัดอันดับเนื้อหา
- การสร้างศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง: สร้างภาพและภาพกราฟิกต้นฉบับ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ช่วยให้สามารถแชร์เอกสารและจัดการกระบวนการทำงานของทีมได้
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ราคาที่สูงขึ้น: เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือเขียน AI ที่คล้ายกัน
- การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จำเป็น: จำเป็นสำหรับเนื้อหาที่สร้างขึ้น
- ปัญหาการซ้ำซ้อน: อาจเกิดขึ้นในเนื้อหาที่สร้างขึ้น
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการตรวจจับการคัดลอกผลงาน: ผ่านการผสานกับ Copyscape
ราคา Jasper AI
- แผนสำหรับผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- แผนโปร: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
ยกระดับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณด้วย ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์ยังคงพัฒนาอยู่ และเมื่อพูดถึงงานสร้างสรรค์—เช่นการเขียน—มันยังคงต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์อยู่พอสมควร
แต่ AI สามารถทำให้เรื่องทางเทคนิคง่ายขึ้นได้ ในความเป็นจริงตามรายงานสถานะของ AI ของ HubSpot พบว่าประมาณหนึ่งในสามของนักการตลาดใช้ AI เพื่อสร้างโครงร่างเนื้อหา
ดังนั้น แม้ว่า AI จะไม่สามารถจัดการกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดแทนคุณได้ แต่มันก็เป็นเพื่อนคู่คิดที่มีประโยชน์อย่างแน่นอน
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่ เครื่องมือสร้างบรีฟเนื้อหา AI ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณได้
นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ด้วย ClickUp คุณจะมีความได้เปรียบเสมอ
ด้วยเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 1000+ แบบ และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลากหลายประเภท—คุณสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดายสำหรับทุกโครงการ—ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญการตลาด ปฏิทินเนื้อหา หรือกลยุทธ์ของทีม
เข้าร่วม ClickUp ฟรีและทำให้การเดินทางของเนื้อหาของคุณง่ายขึ้น!