Todoist vs. Apple Reminders: เครื่องมือไหนดีกว่ากัน?

ทุกคนมีความจำแบบภาพถ่าย; บางคนแค่ไม่มีฟิล์มเท่านั้นเอง
หากคุณกำลังมองหาภาพยนตร์สักเรื่องเพื่อช่วยให้คุณจดจำตารางงานที่ยุ่งเหยิงแอปเตือนความจำที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการแอปเตือนความจำสำหรับการจัดการงาน
สองตัวเลือกที่ได้รับความนิยมคือ Todoist และ Apple Reminders. ทั้งสองต่างสัญญาว่าจะช่วยคุณจัดการรายการที่ต้องทำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ.
ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติ ราคา และคุณค่าโดยรวมของพวกเขาเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
Todoist คืออะไร?
Todoist เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดระเบียบงานและโครงการต่างๆ ได้หลายงาน สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา คุณสมบัติที่แข็งแกร่ง และการใช้งานแบบลากและวาง Todoist เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวิธีการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงเป้าหมายระยะยาวได้อย่างยืดหยุ่นและง่ายดาย
วัตถุประสงค์หลักของมันคือเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในที่สุดทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
คุณสมบัติของ Todoist
Todoist มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณจัดการเวลาและงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้อื่น และรักษาความเป็นระเบียบ ไม่ว่าคุณจะมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่ซับซ้อนเพียงใดก็ตาม
1. การจัดระเบียบงานและการจัดลำดับความสำคัญ
Todoist ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงานต่าง ๆ ได้เป็นหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการแยกงาน, งานส่วนตัว, และโปรเจ็กต์เสริมออกจากกัน. คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ด้วยการใช้ป้ายกำกับสี เช่น 'Priority 1' ซึ่งช่วยให้คุณเห็นได้ทันทีว่าอะไรต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน.
2. การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Todoist คือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คุณสามารถสั่งงานหรือพิมพ์งาน เช่น 'นัดพบจอห์นทานอาหารกลางวันพรุ่งนี้เวลา 13.00 น.' และ Todoist จะจัดตารางการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของคุณด้วยการป้อนงานและการจัดตารางที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
3. การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสามารถทำให้การติดตามประสิทธิภาพการทำงานสนุกขึ้นได้ด้วยฟีเจอร์ 'Karma' คุณจะได้รับคะแนนเมื่อทำภารกิจสำเร็จ และเสียคะแนนเมื่อเลื่อนงานออกไป ซึ่งเพิ่มองค์ประกอบการเล่นเกมเข้าไปในกิจวัตรการจัดการงานของคุณ ทำให้ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้ทำอีกต่อไป — คุณจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณทำอะไรสำเร็จบ้างในเวลาที่คุณใช้ไปกับการทำงาน
4. เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง
คุณสามารถแชร์โปรเจ็กต์และงานกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายโดยการเชิญพวกเขา, มอบหมายหน้าที่, และทิ้งความคิดเห็นไว้. คุณสมบัติการร่วมมือนี้มีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าทีมหรือการประสานงานงานบ้าน.
5. การผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม
Todoist สามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 60 แอป รวมถึง Google Calendar, Slack และ Trello ช่วยให้คุณสามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น และจัดการทุกสิ่งได้จากที่เดียว
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
Apple Reminders คืออะไร?
Apple Reminders เป็นเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายและติดตั้งมาในตัวสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Apple ช่วยให้ผู้ใช้ Apple สร้างรายการ ตั้งการเตือน และจัดระเบียบงานต่างๆ บนอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของพวกเขาได้อย่างราบรื่น โดยซิงค์ข้อมูลระหว่าง iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch อย่างไร้รอยต่อ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานประจำวันได้อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน โดยใช้ประโยชน์จากการออกแบบที่คุ้นเคยของ Apple
คุณสมบัติของแอปเตือนความจำของ Apple
แม้ว่า Apple Reminders จะเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าสำหรับTodoist แต่ก็มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลายประการที่ทำให้มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ภายในระบบนิเวศของ Apple
1. การซิงค์ iCloud
Apple Reminders จะซิงค์โดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของคุณ ทำให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำบนอุปกรณ์หนึ่งสะท้อนให้เห็นทันทีบนอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมด นี่เป็นจุดขายสำคัญสำหรับผู้ที่ใช้ระบบนิเวศของ Apple อย่างลึกซึ้ง
2. การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง
ด้วย Apple คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากสถานที่เฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนให้ไปซื้อพาสต้าที่ร้านขายของชำ
3. การผสานการทำงานกับ Siri
Apple Reminders ผสานการทำงานกับ Siri ผู้ช่วยดิจิทัลของ Apple ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณเพิ่มงานต่างๆ ผ่านคำสั่งเสียงได้อย่างง่ายดาย เพียงพูดว่า 'เฮ้ Siri เตือนฉันให้โทรหาเจนพรุ่งนี้ตอนบ่ายสอง' หรือ 'เพิ่ม "จองตั๋วเครื่องบิน" ในรายการวางแผนวันหยุดของฉัน' แล้วทุกอย่างก็จะถูกจัดการให้เรียบร้อย
หากไม่มีรายการดังกล่าว Siri จะถามว่าคุณต้องการสร้างหรือไม่ เพียงตอบ 'ใช่' เพื่อยืนยัน
4. งานย่อยและบันทึก
คุณสามารถสร้างงานย่อยภายในงานของคุณและเพิ่มบันทึกได้ ทำให้ง่ายต่อการแบ่งงานใหญ่เป็นขั้นตอนที่เล็กและสามารถทำได้ และเพิ่มบริบทหากจำเป็น
5. การร่วมมือกับการแบ่งปันครอบครัว
ฟีเจอร์การแชร์ครอบครัวของแอปช่วยให้คุณสามารถแชร์รายการสิ่งที่ต้องทำกับสมาชิกในครอบครัวและประสานงานงานบ้านหรือกิจกรรมต่างๆ ได้
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้น (ADHD) เพื่อทำงานให้สำเร็จ (พร้อมเทมเพลต)
ราคาของ Apple Reminders
- ฟรีเมื่อใช้บัญชี Apple บนอุปกรณ์ iOS และ Mac
Todoist vs. Apple Reminders: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Todoist และ Apple Reminders มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณจัดการงานและรักษาความเป็นระเบียบได้ แต่ทั้งสองแอปนี้เปรียบเทียบกันอย่างไรบ้าง?
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติของพวกเขาอย่างรวดเร็ว:
|คุณสมบัติ
|Todoist
|การแจ้งเตือนของ Apple
|ความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์ม
|iOS, Android, Windows, macOS, เว็บ, Linux
|iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch
|การจัดระเบียบงาน
|โครงการ, โครงการย่อย, ป้ายกำกับ, ตัวกรอง
|รายการ, งานย่อย, ป้ายกำกับ
|การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
|ใช่ รองรับการใช้ภาษาธรรมชาติในการสร้างงาน
|ใช่ รองรับการใช้ภาษาธรรมชาติในการสร้างงาน
|ความร่วมมือ
|ใช่, แชร์งานและโครงการ, มอบหมายงาน
|ใช่, ผ่านการแชร์ครอบครัว
|การแจ้งเตือนและประกาศ
|การแจ้งเตือนที่กำหนดเองพร้อมวันที่ครบกำหนด, งานที่ทำซ้ำ
|การแจ้งเตือนตามเวลาและตามสถานที่
|การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม
|ซิงค์ข้ามหลายแพลตฟอร์มและอุปกรณ์
|ซิงค์ได้เฉพาะภายในระบบนิเวศของ Apple (ผ่าน iCloud)
|การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
|ระบบคะแนนกรรมเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
|ไม่มีคุณสมบัติการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
|การผสานรวม
|60+ การเชื่อมต่อ (Google Calendar, Slack, Trello)
|มันสามารถทำงานร่วมกันได้เฉพาะในระบบนิเวศของ Apple (iCloud, Siri, ปฏิทิน, เป็นต้น)
|การช่วยเหลือด้วยเสียง
|Siri, Google Assistant, Alexa
|สิริ
|ราคา
|• ผู้เริ่มต้น: ฟรี• โปร: $5 ต่อเดือน• ธุรกิจ: $8 ต่อเดือน
|ฟรี
|แผน
|Todoist
|การแจ้งเตือนของ Apple
|แผนฟรี
|มีขีดจำกัดสูงสุดที่ห้าโครงการส่วนตัว. รวมถึงคุณสมบัติพื้นฐานเช่นเลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่น, หน้าจอที่กรองได้สามแบบ, และการผสานกับอีเมล, ปฏิทิน, เป็นต้น
|ฟังก์ชันการทำงานครบถ้วนรวมอยู่ฟรี
|แผนโปร
|คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ความช่วยเหลือด้าน UI, การจัดการโครงการงานส่วนตัวได้สูงสุด 300 โครงการ, การแจ้งเตือนงาน, มุมมองที่กรองได้ 150 แบบ และประวัติกิจกรรมไม่จำกัด
|ไม่ทราบ
|แผนธุรกิจ
|คุณสมบัติการจัดการทีมประกอบด้วยพื้นที่ทำงานร่วมกัน, โครงการ 500 โครงการ, บันทึกกิจกรรมของทีมอย่างละเอียด, แม่แบบที่ใช้ร่วมกัน, การบัญชีทีมแบบรวมศูนย์, และบทบาทและสิทธิ์ของทีม
|ไม่ทราบ
ตอนนี้เรามาเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างละเอียดและดูว่าอันไหนดีกว่ากัน:
1. การจัดการงานและการจัดระเบียบ
Todoist โดดเด่นในด้านนี้ โดยนำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น โครงสร้างลำดับชั้นของโปรเจกต์ โปรเจกต์ย่อย และการจัดลำดับความสำคัญด้วยสี ในขณะที่ Apple Reminders ให้ความเรียบง่ายด้วยรายการและงานย่อย แต่ขาดเครื่องมือจัดการโปรเจกต์ที่ละเอียดและครอบคลุมเหมือนที่ Todoist มี
🏆 ผู้ชนะ: Todoist
2. ความง่ายในการใช้งานและอินเทอร์เฟซ
แอป Apple Reminders ได้รับประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Apple ด้วยอินเทอร์เฟซที่ราบรื่นและการออกแบบที่สอดคล้องกับแนวทางที่ใช้งานง่ายของ Apple ในขณะที่ Todoist แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมาย แต่ก็อาจรู้สึกซับซ้อนกว่า โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
🏆 ผู้ชนะ: Apple Reminders
3. ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
ไม่ว่าจะใช้ Windows, Android หรือแม้แต่ Linux, Todoist ก็สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นบนทุกแพลตฟอร์ม ในทางกลับกัน Apple Reminders มีให้ใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
🏆 ผู้ชนะ: Todoist
Todoist เทียบกับ Apple Reminders: บน Reddit
ทั้ง Todoist และ Apple Reminders ต่างก็มีแฟนคลับที่ภักดีบน Reddit โดย Apple Reminders ดูเหมือนจะได้รับความนิยมเนื่องจากความง่ายในการใช้งาน ในขณะที่ Todoist โดดเด่นในด้านการจัดการงานที่ละเอียดรอบคอบมากกว่า
ฉันใช้ Apple Reminders สำหรับสิ่งที่ฉันจะทำในวันเดียวกัน (เช่น เตือนฉันให้ทานอาหารเมื่อฉันขึ้นรถ) ส่วน Todoist สำหรับทุกอย่างอื่น ๆ
เหมือนกันเลย โดยเฉพาะเวลาขับรถแล้วนึกขึ้นได้ว่ามีอะไรที่ต้องทำ มันง่ายมากที่จะตะโกนบอก Siri ไปเลย และฉันก็วางวิดเจ็ต Reminders ไว้เด่นชัดบนหน้าจอโทรศัพท์ด้วย เพื่อจะได้ไม่พลาดหรือลืมเตือนในภายหลัง ถ้ามันยังไม่ต้องทำในวันนั้น ฉันก็จะเพิ่มเข้าไปใน Todoist แล้วลบการเตือนออกจากโทรศัพท์
ในขณะที่ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบฟีเจอร์ตามตำแหน่งของ Apple Reminders บางคนกลับพบปัญหาในการใช้งาน UI ของมัน Todoist มักจะได้รับความชื่นชมมากกว่าในด้าน UX การจัดการงาน
Todoist มอบประสบการณ์การจัดการงานที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าสำหรับฉัน ฉันใช้ Todoist สำหรับงานที่ต้องทำในที่ทำงาน (มีการสร้างและทำให้เสร็จสมบูรณ์มากขึ้น) และใช้ Reminders สำหรับงานที่ต้องทำที่บ้าน *ฉันเคยลองเปลี่ยนไปใช้ Reminders อย่างสมบูรณ์แล้ว แต่สังเกตเห็นว่ามันใช้เวลานานเกินไปในการจัดการงานของฉัน ฉันเลยเปลี่ยนกลับมาใช้ Todoist สำหรับงานที่ต้องทำในที่ทำงาน แต่ยังคงเก็บงานที่ต้องทำที่บ้านไว้ใน Reminders เพราะฉันยังชอบที่สามารถผสานการทำงานกับ Siri, ปฏิทิน, และการแจ้งเตือนได้ดีกว่า
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Todoist และ Apple Reminders
ในขณะที่ Todoist และ Apple Reminders เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมClickUpเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก
ประสิทธิภาพการทำงานของเราทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่เราเริ่มใช้ ClickUp ปัจจุบันเรามีผู้ใช้งานมากกว่า 50 คนใน 5 ทวีปที่ทำงานร่วมกันในโครงการที่มีรายละเอียดสูงมาก สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบโครงการลงได้อย่างมาก
ประสิทธิภาพการทำงานของเราทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เราเริ่มใช้ ClickUp ปัจจุบันเรามีผู้ใช้มากกว่า 50 คนใน 5 ทวีปที่ทำงานร่วมกันในโครงการที่มีรายละเอียดมาก ซึ่งทำให้เราสามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบโครงการลงได้อย่างมาก
ด้วยความสามารถในการจัดการงานขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลาย ClickUp มีสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกคน—ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เดี่ยวหรือทีม
ClickUp's One Up #1: การแจ้งเตือนของ ClickUp
ฟีเจอร์การแจ้งเตือนของ ClickUp มีความก้าวหน้ามากกว่าทั้ง Todoist และ Apple Remindersการแจ้งเตือนใน ClickUpไม่ได้เป็นเพียงฟีเจอร์แยกต่างหาก—คุณสามารถแปลงเป็นการทำงานใน ClickUp ได้ทันที พร้อมผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ งานย่อย และไฟล์แนบ การเชื่อมต่อที่ราบรื่นนี้ช่วยให้การแจ้งเตือนยังคงสามารถดำเนินการได้และสอดคล้องกับโครงการใหญ่ของคุณ
แม้ว่า Todoist จะอนุญาตให้คุณแปลงการแจ้งเตือนเป็นงานได้ แต่ระบบยังขาดการผสานรวมในระดับเดียวกันกับระบบการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
นอกเหนือจากการแจ้งเตือนตามเวลาแบบธรรมดาแล้ว ClickUp ยังช่วยให้คุณทริกเกอร์การแจ้งเตือนตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ, ความพึ่งพา, หรือเงื่อนไขที่กำหนดเองได้ ระดับการอัตโนมัติเช่นนี้ไม่มีใครเทียบได้ใน Todoist หรือ Apple Reminders
💡เคล็ดลับด่วนเพื่อใช้ประโยชน์จาก ClickUp Reminders อย่างเต็มที่:
- สร้างการแจ้งเตือนจากความคิดเห็นใด ๆ ในงานหรือการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนการสนทนาเหล่านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทราบเวลาที่ต้องติดตามผล
- ทำเครื่องหมายเตือนที่เสร็จสิ้นแล้ว, ปลุก, กำหนดเวลาใหม่, หรือมอบหมายการเตือนให้กับสมาชิกในทีมในที่เดียว
- สร้างการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับงานที่ทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือตามความถี่ที่กำหนดเอง
- ตรวจสอบสรุปประจำวันจาก ClickUp เพื่อติดตามงานที่เสร็จสิ้นแล้ว วันครบกำหนด และสถานะของโครงการต่างๆ
- มอบหมายการแจ้งเตือนใด ๆ ให้กับทีมของคุณอย่างรวดเร็วจากหน้าหลัก ClickUp ของคุณหรือโดยการเพิ่มการแจ้งเตือนในโปรไฟล์ของพวกเขา
ClickUp's One Up #2: รายการตรวจสอบงานของ ClickUp
รายการตรวจสอบงานของ ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากรายการตรวจสอบงานใน ClickUp:
- Nest รายการตรวจสอบเพื่อสร้างโครงสร้างลำดับชั้น
- ปรับแต่ง สถานะงานเพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
- เพิ่ม รายการตรวจสอบหลายรายการให้กับงานเดียวเพื่อการแบ่งย่อยอย่างละเอียด
- มอบหมาย รายการตรวจสอบแต่ละรายการให้กับสมาชิกในทีมเพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
- ผสาน รายการตรวจสอบกับเครื่องมืออื่น ๆ และแม่แบบรายการตรวจสอบและทำให้การอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติ
- ปรับแต่ง รายการตรวจสอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ClickUp's One Up #3: มุมมองปฏิทินของ ClickUp
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณมองเห็นงานต่าง ๆ บนไทม์ไลน์ได้อย่างชัดเจน พร้อมควบคุมกำหนดส่งและการจัดตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มันผสมผสานองค์ประกอบที่ดีที่สุดของคุณสมบัติของ Todoist และความเรียบง่ายของ Apple Reminders พร้อมเพิ่มการผสานปฏิทินที่ทรงพลัง
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับฟีเจอร์นี้:
- ดูงานตามวัน, สัปดาห์, หรือเดือนเพื่อดูภาพรวมที่ครอบคลุมของงานและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
- ลากและวางงานเพื่อจัดกำหนดการใหม่บนปฏิทินได้อย่างง่ายดาย ฟังก์ชันนี้มีความลื่นไหลและเป็นธรรมชาติมากกว่าการปรับวันที่กำหนดของ Todoist และอินเทอร์เฟซการจัดกำหนดการที่จำกัดของ Apple Reminders
- ดูรายการงานหลายรายการ, โครงการ, หรือพื้นที่บนปฏิทินเดียวกัน, มอบการมองเห็นและการจัดการที่ดีขึ้น
- ดูการพึ่งพาของงานและกำหนดหมุดหมาย ซึ่งเพิ่มชั้นของความซับซ้อนในการจัดการโครงการที่ Todoist และ Apple Reminders ไม่สามารถเทียบได้
ในขณะที่ Todoist มีการซิงค์ปฏิทินบางส่วน (เช่นกับ Google Calendar) ClickUp มีการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับปฏิทินภายนอกและอนุญาตให้ซิงค์แบบสองทาง ทำให้คุณได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ในทุกแพลตฟอร์ม
ClickUp One Up #4: การแจ้งเตือน ClickUp และการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
การแจ้งเตือนของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้น
คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนตามการอัปเดตงาน, กำหนดเวลา, และความคิดเห็นได้บนทุกอุปกรณ์ ทำให้ทีมของคุณสอดคล้องและตอบสนองได้ดีขึ้น คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการหรือการอัปเดตในขณะที่รอให้รายการตรวจสอบงานเสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ ความสามารถของClickUp Automationsช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานโดยลดภาระงานที่ทำซ้ำๆ ออกไปจากคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ การมอบหมายงาน หรือการอัปเดตสถานะได้ เมื่อถึงกำหนดส่งงาน ClickUp จะส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติหรือย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งมีงานที่ขึ้นต่อกันหลายขั้นตอน
ต่างจากการแจ้งเตือนที่เรียบง่ายของ Todoist หรือการตั้งเวลาหรือสถานที่พื้นฐานของ Apple Reminders, การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ทำให้การจัดการงานของคุณฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การทำงานที่สำคัญได้ ในขณะที่ ClickUp จัดการงานด้านโลจิสติกส์ในเบื้องหลัง
การเลือกแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสม
การเลือกใช้ระหว่าง Todoist และ Apple Reminders นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้ Apple ที่ต้องการตัวจัดการงานที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายภายในระบบนิเวศของ Apple Apple Reminders อาจเพียงพอที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเครื่องมือที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งมอบความยืดหยุ่น คุณสมบัติที่ทรงพลัง และการควบคุมที่มากขึ้นสำหรับโครงการที่ซับซ้อน Todoist คือตัวเลือกที่โดดเด่น
แต่หากคุณกำลังมองหาการผสมผสานของทั้งสองเครื่องมือ—บางสิ่งที่รวมความเรียบง่ายเข้ากับฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม—ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น รายการตรวจสอบงานที่ละเอียดการจัดระเบียบปฏิทินที่หลากหลาย การแจ้งเตือนที่กำหนดเอง และระบบอัตโนมัติ ClickUp มอบการสนับสนุนที่ไม่มีใครเทียบได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานส่วนตัวหรือการดำเนินโครงการของทีม ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานให้ดีที่สุดลองใช้ ClickUpวันนี้!