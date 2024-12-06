ประสิทธิภาพเทียบกับประสิทธิผล: คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

สมมติว่าคุณมีงานที่ต้องทำสิบงาน การจัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน มอบหมายงานให้ผู้อื่น ทำงานอัตโนมัติ และทำเครื่องหมายว่าเสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ คือประสิทธิภาพ การเลือกงานที่สำคัญที่สุดเพื่อทุ่มเทพลังงานของคุณไปก่อน คือประสิทธิผล
ในทางทฤษฎี ฟังดูง่าย อย่างไรก็ตาม ในองค์กรที่ดำเนินโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายบุคคล การบาลานซ์ระหว่างประสิทธิภาพกับประสิทธิผลอาจกลายเป็นความท้าทาย
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้นำความช่วยเหลือมาให้คุณ
ประสิทธิภาพคืออะไร?
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการทำงานให้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงและทรัพยากรน้อยที่สุด เมื่อคุณมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ คุณจะทำ:
ลดของเสีย ทั้งเวลาและวัสดุให้น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น สายการประกอบที่มีประสิทธิภาพจะทำทุกอย่างเพื่อขจัดช่องว่างของเวลาในระหว่างกระบวนการสองขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน และหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น
ปรับปรุงกระบวนการ โดยการปรับให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นและขจัดจุดติดขัด ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการบริการจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกส่งต่อไปยังสมาชิกทุกคนในทีมผ่านการประชุมสแตนด์อัพ การทบทวนงานย้อนหลัง ฯลฯ
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเครื่องมือและระบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จะสร้างระบบประกันคุณภาพอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบสามารถดำเนินการได้มากขึ้นต่อชั่วโมง
วัดทุกอย่าง. หนึ่งในปัจจัยสำคัญของประสิทธิภาพคือตัวชี้วัด. ทีมใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับทุกส่วนของกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด.
แม้ว่าประสิทธิภาพจะไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง แต่ก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ขอให้เราเข้าใจในข้อนี้
อะไรคือประสิทธิผล?
ประสิทธิผลคือความสามารถขององค์กรในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ เมื่อคุณมุ่งเน้นที่ประสิทธิผล คุณ:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ที่จะช่วยในการตัดสินใจตลอดทั้งโครงการ
- จัดลำดับความสำคัญของงาน ที่จะช่วยในการบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเอง
- มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า โดยให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญมากกว่างานที่เร่งด่วน ผลักดันเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวให้ก้าวหน้า
- มองเห็นภาพรวม ของคุณค่าทางธุรกิจ ประสบการณ์ของลูกค้า นวัตกรรม และคุณค่าของผู้ถือหุ้น
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พูดง่ายๆ คือ ประสิทธิภาพคือการทำสิ่งต่างๆ ให้ดีหรือถูกต้อง ส่วนประสิทธิผลคือการทำสิ่งที่ถูกต้อง แล้วสิ่งนี้ทำงานอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง? มาหาคำตอบกัน
มุ่งเน้นทรัพยากรเทียบกับผลลัพธ์
ประสิทธิภาพมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรให้สูงสุด เป็นเรื่องของการได้ผลลัพธ์สูงสุดจากทุกหน่วยของปัจจัยนำเข้า
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอบเค้ก คุณจะมีความมีประสิทธิภาพหากคุณใช้ทุกเม็ดน้ำตาลหรือทุกหยดของเนยเพื่อผลิตภัณฑ์สุดท้าย
ประสิทธิผลมุ่งเน้นการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพและความเป็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น ในการแสวงหาประสิทธิภาพ คุณอาจแทนที่น้ำตาลด้วยสตีเวียเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นซึ่งมีความกังวลด้านอาหาร แม้ว่าจะมีราคาแพงก็ตาม
ระยะสั้น vs. ระยะยาว
ประสิทธิภาพมักมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ในระยะสั้น มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกแง่มุมหรือส่วนย่อยของกระบวนการเพื่อขจัดความสูญเปล่าออกไป ตัวแทนขายที่มีประสิทธิภาพอาจใช้เวลาทุกนาทีของวันไปกับการโทรศัพท์เพื่อความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ในระยะยาว มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลกระทบต่อลูกค้าให้สูงสุดเพื่อเพิ่มคุณค่า ตัวแทนขายที่มีประสิทธิภาพจะทำการวิจัย กำหนดการนำเสนอให้เหมาะสม และติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
รายละเอียดปลีกย่อย vs. ภาพรวม
ประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่ละเอียดมาก. มันเกี่ยวข้องกับทุกเม็ดน้ำตาลและทุกหยดของเนย. โดยทั่วไป บริษัทมักจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยเล็ก ๆ ขององค์กร เช่น บุคคลหรือทีม.
ประสิทธิผลคือภาพรวม—นั่นคือ การเพิ่มผลกระทบของทั้งหมด เพื่อวัดประสิทธิผล ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า คุณค่า ความยั่งยืน และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ในที่นี้ องค์กรจะมุ่งเน้นไปที่การทำให้แน่ใจว่าทุกส่วนที่เคลื่อนไหวทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว
ตัวชี้วัดและการวัด
ประสิทธิภาพได้รับการติดตามและวัดผลอย่างใกล้ชิดในระดับการดำเนินการตามกระบวนการ/โครงการ ทีมงานใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) เช่น ผลผลิตต่อชั่วโมง เวลาผ่านกระบวนการ เวลาในรอบการทำงาน การใช้ทรัพยากร ฯลฯ
ประสิทธิผลก็ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกัน แต่ในระดับธุรกิจ ทีมต่างๆ ใช้ตัวชี้วัดเช่น ความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), อัตราการเปลี่ยนแปลง, อัตราการยอมรับผลิตภัณฑ์/คุณสมบัติ, เป็นต้น
มาสรุปกัน
|คุณสมบัติ
|ประสิทธิภาพ
|ประสิทธิผล
|โฟกัส
|เพิ่มผลผลิตของโครงการ
|บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจ
|เป้าหมาย
|เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
|เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้สูงสุด
|กรอบเวลา
|ระยะสั้น โดยทั่วไปเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส
|ระยะยาว โดยทั่วไป 1-5 ปี
|การนำไปใช้
|ละเอียดเป็นรายบุคคล, ในระดับกระบวนการหรือโครงการ
|ภาพรวมใหญ่ ในระดับแผนกหรือองค์กร
|เมตริก
|อัตราการใช้ทรัพยากร, ประสิทธิภาพของพนักงาน, อัตราข้อบกพร่อง, อัตราการผ่านครั้งแรก
|ความรับผิดชอบ
|บุคคล, ผู้นำทีม, ผู้จัดการโครงการ
|ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าแผนก, ทีมข้ามสายงาน
เมื่อคุณมองดูความแตกต่าง อาจดูเหมือนว่าคุณควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแทนอีกอย่างหนึ่ง หากคุณทำเช่นนั้น จะเป็นความผิดพลาด สำหรับความสำเร็จขององค์กรใด ๆ ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างมีความสำคัญ
ทำไมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงมีความสำคัญ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสองแง่มุมที่สำคัญอย่างยิ่งของธุรกิจใด ๆ ทั้งสองช่วยในการทำสิ่งที่ถูกต้องในวิธีที่ถูกต้อง และนั่นคือการผสมผสานที่ทรงพลัง มาดูกันว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อใช้ตัวอย่างของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผล
เมื่อทีมพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล โครงการจะล่าช้า คุณภาพของซอฟต์แวร์จะไม่สม่ำเสมอ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจจะไม่พอใจ และโครงการมีแนวโน้มที่จะล้มเหลว
มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพทางวิศวกรรมจะทำให้คุณส่งมอบได้ตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ. ทีมของคุณจะถูกใช้ประโยชน์อย่างดีและมีประสิทธิภาพ.
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพวกเขาไม่มีประสิทธิภาพ พวกเขาอาจไม่ให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุด พวกเขาอาจสร้างฟีเจอร์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจของลูกค้า และนำไปสู่ความล้มเหลวของโครงการ
มีประสิทธิผลแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
เมื่อทีมมีประสิทธิภาพ พวกเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ถูกต้อง พวกเขาทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่มีความเร่งด่วนและสำคัญ พวกเขาสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับผู้ใช้ทุกคน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพที่ต่ำ พวกเขาอาจใช้เวลานานเกินไปและใช้งบประมาณมากเกินไป พวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะปัญหาคอขวดได้ ซึ่งอาจทำให้โครงการไม่เสร็จสิ้นเลยก็ได้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะทำดังนี้:
- สร้างฟีเจอร์ที่ลูกค้าต้องการและต้องการ
- แก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยซอฟต์แวร์คุณภาพสูง
- มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม
- ส่งมอบตรงเวลาและอยู่ภายในงบประมาณ—ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
- ใช้ทักษะและเวลาของทีมพัฒนาอย่างเหมาะสมที่สุด
โดยสรุป ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นสิ่งที่เสริมกัน ทีมมืออาชีพจำเป็นต้องปรับทั้งสองอย่างให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ นี่คือวิธีการ
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บ่อยครั้ง การปรับปรุงเพียงด้านเดียวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออีกด้านหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากคุณมุ่งเน้นการลดของเสียมากเกินไป คุณอาจสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
น้ำตาลถูกกว่าสตีเวีย แน่นอนอยู่แล้ว แต่สำหรับลูกค้าที่ต้องการเค้กคีโต เค้กที่มีน้ำตาลก็ไม่มีประโยชน์—โดยพื้นฐานแล้ว ผลลัพธ์ทั้งหมดก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
ผู้นำธุรกิจที่ดีเข้าใจสิ่งนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งมั่นที่จะหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างประสิทธิภาพสูงสุดและประสิทธิผล เพื่อทำสิ่งนี้ให้ดี คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่นClickUp
เครื่องมือและเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ก่อนที่คุณจะปรับแต่งอะไร ให้เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ตั้งระบบที่ถูกต้องเพื่อติดตามประสิทธิภาพปัจจุบันในทางที่ดี
วางแผนการทำงานของคุณ
ทำให้ประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายสำคัญในการวางแผนองค์กรของคุณ แบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ มอบหมายผู้ใช้และติดตามความคืบหน้าโดยใช้ระบบจัดการงาน เช่นClickUp Tasks รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เชื่อมโยงทรัพยากร เพิ่มรายการตรวจสอบ และใช้ความคิดเห็นแบบซ้อนเพื่อให้งานเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องในโครงการ
เวลาบนสนาม
เวลาที่ใช้ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของประสิทธิภาพ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในด้านการจัดการก่อสร้างหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณควรติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน
ใช้การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpเพื่อประมาณระยะเวลาที่คุณคิดว่างานจะใช้เวลา เมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปรียบเทียบการประมาณการกับเวลาที่ใช้จริงเพื่อทำความเข้าใจช่องว่าง ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกจากการรายงานการติดตามเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโครงการในอนาคต
ตัวอย่างเช่น หากคุณประมาณการว่าการพัฒนาคุณสมบัติบางอย่างใช้เวลา 2 ชั่วโมง แต่ในความเป็นจริงใช้เวลา 4 ชั่วโมง กระบวนการของคุณไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่คุณคิดไว้
อาจเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง, ขาดเครื่องมือที่จำเป็น, หรือไม่มีทักษะที่เหมาะสม. การระบุสาเหตุที่แท้จริงช่วยลดช่องว่างด้านประสิทธิภาพนี้.
ติดตามผลลัพธ์
ประสิทธิภาพวัดได้จากการปรับปรุงเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องในตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเหล่านี้ องค์กรจำเป็นต้องติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ด้วยการรายงานตามตัวชี้วัดหลัก (KPI)
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อสร้างรายงานที่คุณต้องการและกำหนดไทม์ไลน์ตามที่ต้องการ ไม่ว่าคุณจะต้องการแบบฟอร์มเวลาทำงานรายเดือน การใช้ทรัพยากรรายสัปดาห์ หรือประสิทธิภาพการทำงานรายวัน คุณสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตที่เหมาะสมและแชร์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้อย่างปลอดภัย
อัตโนมัติ
เมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการแล้ว ให้ทำการอัตโนมัติทุกสิ่งที่ไม่ต้องใช้ความพยายามของมนุษย์ ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการอัตโนมัติกว่า 100 แบบของ ClickUp คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพให้ราบรื่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสถานะโดยอัตโนมัติ การมอบหมายงานใหม่ หรือการส่งอีเมล/การแจ้งเตือน ตั้งค่าให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณต้องการสิ่งพิเศษเพิ่มเติม ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างการอัปเดตโครงการ, ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง, สร้างระบบการทำงานอัตโนมัติ, เขียนเนื้อหาคุณภาพ, และอื่น ๆ
เมื่อคุณได้จัดการกับประสิทธิภาพในระดับรายละเอียดแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะก้าวไปสู่ประสิทธิผลในภาพรวม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสามารถดูได้ที่นี่
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งเป้าหมาย
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าต้องการบรรลุอะไร เริ่มต้นอย่างถูกต้องด้วยClickUp Goals กำหนดเป้าหมายสำหรับสปรินท์ การขาย การตลาด การสรรหาบุคลากร การดำเนินงาน และอื่นๆ จัดระเบียบเป้าหมายเหล่านี้ในโฟลเดอร์และดูความคืบหน้าที่รวมจากหลายเป้าหมายเพื่อมองเห็นประสิทธิภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ร่วมมือ
การเพิ่มประสิทธิภาพต้องการให้ข้อมูลและความรู้ไหลเวียนจากสมาชิกทีมหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
เอกสาร: ใช้ ClickUp Docs เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ให้ทีมปฏิบัติตาม แบ่งปันอย่างปลอดภัยกับทุกคนในทีม เชิญให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อัปเดตกระบวนการทางธุรกิจของคุณไปพร้อมกัน
จินตนาการให้เห็นภาพ
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อวางแผนกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน มาร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างกระบวนการที่เพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ อัปเกรดเป็นครั้งคราว
สื่อสาร
สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ให้จัดตั้งแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการสื่อสารทุกประเภทในที่ทำงานได้
ใช้ClickUp Chatเพื่อเปิดใช้งานข้อความในบริบท เชื่อมโยงการสื่อสารกับช่องทางของโครงการ เข้าร่วมการโทรได้เพียงคลิกเดียว พร้อมสรุปโดยอัตโนมัติและรายการที่ต้องดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของกระบวนการไปพร้อมกัน ให้พิจารณาข้อมูลจากจุดต่าง ๆ และเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่าต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าของคุณสูง ให้ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดที่คุณได้ตั้งไว้ หากโครงการของคุณล่าช้าให้ทบทวนการจัดการปริมาณงานและการรายงานผลผลิต
ขณะทำสิ่งนี้อยู่ อย่าลืมระวังไม่ให้ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมาหลอกคุณ. มาสำรวจสิ่งนั้นกันเถอะ.
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรากฐานของการบริหารจัดการประสิทธิภาพของทุกองค์กร อย่างไรก็ตาม ทั้งสองสิ่งนี้ถูกเข้าใจ นำไปใช้ และปรับปรุงให้เหมาะสมในรูปแบบที่แตกต่างกัน ในกระบวนการนี้ คุณอาจเชื่อในความเข้าใจผิดบางอย่าง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถระบุและหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นได้
🙅🏻♀️ ประสิทธิภาพคือความสำเร็จ
องค์กรต่างๆ มักจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นวิธีการหนึ่งในการบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจ แม้ว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จได้
🙅🏻♀️ สิ่งที่สำคัญคือประสิทธิภาพเท่านั้น
ประสิทธิผลอยู่ใกล้ความสำเร็จมากกว่าประสิทธิภาพ เพราะมุ่งเน้นคุณค่าทางธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญ เพราะไม่ว่าคุณจะมีประสิทธิผลมากเพียงใด หากการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ก็อาจกลายเป็นเรื่องสิ้นเปลืองและขาดทุน ซึ่งทำให้ความพยายามทั้งหมดไร้ความหมาย
🙅🏻♀️ ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลเป็นขาวหรือดำ
ธุรกิจมักคิดว่าประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเป็นคำถามที่มีคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ เช่น คุณมีประสิทธิภาพหรือไม่ นี่เป็นความเข้าใจผิด
ทุกกระบวนการและทุกธุรกิจอยู่ในระดับของประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลในบางช่วงของเวลา คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณเพื่อเพิ่มระดับของประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เสมอ มีโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลให้สูงสุดอยู่เสมอ ซึ่งควรเป็นจุดมุ่งเน้นหลักของกลยุทธ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของคุณ
มันจะเป็นอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง?
การประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงาน
โดยทั่วไป ผู้จัดการโครงการ ผู้นำด้านการปฏิบัติการ วิศวกรกระบวนการ ฯลฯ มักจะเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่บทบาทเหล่านั้นเท่านั้น พนักงานทุกคนและทุกทีมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลในงานของตนเองได้ ตัวอย่างบางส่วนมีดังต่อไปนี้
การปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคล
คุณเช็คอีเมลบ่อยเกินไปหรือไม่? คุณถูกรบกวนจากข้อความจากสมาชิกในทีมหรือไม่? คุณใช้เวลาในการประชุมกี่ชั่วโมงต่อวัน? ทุกคนสามารถตรวจสอบการทำงานของตนเองเพื่อหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพได้
การตั้งเป้าหมายส่วนตัว การทบทวน การเขียนบันทึก การใคร่ครวญตนเอง ฯลฯ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีม
ผู้จัดการสามารถใช้ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการทบทวนทีมได้ ในระหว่างการทบทวนย้อนหลัง การประชุมแบบตัวต่อตัว และการทบทวนกลุ่ม ผู้จัดการสามารถให้คำแนะนำแก่ทีมของตนเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นทั้งในระดับบุคคลและในระดับทีม
การสร้างวัฒนธรรมแห่งความสมดุล
หากมุ่งเน้นเฉพาะประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว ผู้จัดการอาจกำหนดมาตรฐานการผลิตและผลลัพธ์ที่สูงเกินไปสำหรับทีมของตน ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่พอใจของพนักงานในกรณีที่ดีที่สุด และอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟในกรณีร้ายแรงที่สุด ในทางกลับกัน หากมุ่งเน้นเฉพาะประสิทธิผลเพียงอย่างเดียว อาจทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็น
ผู้จัดการที่ดีคิดถึงวิธีการปรับปรุงการกระจายงานในทีมของพวกเขา พวกเขาค้นหาสมดุลระหว่างการใช้วัสดุน้อยลงกับการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ สร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น
บรรลุประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล: ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp
ประสิทธิภาพกับความมีประสิทธิผลเป็นมุมมองที่ผิด. อย่างหนึ่งไม่ได้ดีกว่าอีกอย่างหนึ่ง และอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ. แท้จริงแล้ว ความสำเร็จอยู่ที่โซนทองคำระหว่างประสิทธิภาพกับความมีประสิทธิผล.
การได้รับสิ่งเหล่านี้ต้องการเป้าหมายที่มีความหมาย กระบวนการที่รอบคอบ และเครื่องมือที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp
ครอบคลุมการระดมความคิด การจัดการโครงการ การรายงาน การทำงานอัตโนมัติ และ AI ClickUp มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อคุณใช้ ClickUp อย่างสม่ำเสมอ มันจะช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกและโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความซับซ้อนของงานประจำวัน
ลองด้วยตัวคุณเองลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้