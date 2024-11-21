วิธีจบการสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจและได้รับการจ้างงาน

ในการสัมภาษณ์งาน คุณสามารถคาดหวังได้ว่าผู้จัดการฝ่ายสรรหาหรือผู้สัมภาษณ์จะประเมินทุกการกระทำของคุณ—ตั้งแต่คำพูดแรกที่คุณพูดไปจนถึงวิธีที่คุณตอบคำถามของพวกเขา
การรู้วิธีจบการสัมภาษณ์งานในเชิงบวกอาจเป็นประกายพิเศษที่ทำให้คุณโดดเด่นเหนือผู้สมัครงานคนอื่น ๆ
ดังนั้น หากคุณสัมภาษณ์ได้ดีเยี่ยม การปิดท้ายด้วยคำพูดที่หนักแน่น อาจช่วยให้คุณได้คะแนนพิเศษในนาทีสุดท้ายที่ปิดดีลนี้ได้
มาสำรวจกันว่าทำไมคุณจึงต้องการมากกว่าแค่ "ขอบคุณที่เชิญฉันมาสัมภาษณ์วันนี้" เพื่อคว้างานในฝันของคุณ—และวิธีที่คุณสามารถยกระดับทุกการสัมภาษณ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
เทคนิคการจบการสัมภาษณ์อย่างสร้างสรรค์
คุณได้ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว ยิ้มจนแก้มเจ็บ และรักษาท่าทางที่ดีที่สุดไว้ แต่เดี๋ยวก่อน—คุณต้องการให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาคิดว่า "นี่แหละคือคนที่เราต้องการในทีมของเรา!"
นี่คือวิธีที่จะทำให้คุณจบลงด้วยดีและทำให้พวกเขาตื่นเต้นกับศักยภาพของคุณ
1. เสริมสร้างความสนใจของคุณในตำแหน่งนี้
นี่คือประเด็น: นายจ้างชื่นชอบผู้สมัครที่ ต้องการ งานนี้จริงๆ
ฟังดูชัดเจนใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม ผู้หางานหลายคนลืมที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อจบการสัมภาษณ์
การเขียนข้อความสั้น ๆ ว่าทำไมคุณถึงตื่นเต้นกับบทบาทนี้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการ แสดงความกระตือรือร้นของคุณ และทำให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาเกิดความมั่นใจว่า คุณมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง
คิดถึงบางสิ่งบางอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริษัทหรือบทบาทที่ทำให้คุณตื่นเต้น แทนที่จะพูดว่า "ฉันสนใจมาก" ลองพูดอะไรบางอย่างเช่น:
- "ผมได้ติดตามแนวทางนวัตกรรมของบริษัทคุณในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รับโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในภารกิจนี้ในตำแหน่งนี้"
- "ตำแหน่งนี้สอดคล้องกับความหลงใหลในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของฉันอย่างสมบูรณ์แบบ ฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะนำทักษะของฉันมาสู่ทีมที่ให้คุณค่ากับการแก้ปัญหาที่คิดไปข้างหน้า"
ความคิดปิดท้ายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้มาเพียงเพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานเท่านั้น—แต่คุณมีความตั้งใจจริงที่จะสร้างผลกระทบในบทบาทใหม่ (ซึ่งหวังว่าจะเป็นที่ใหม่ของคุณ)
🧠 คุณรู้หรือไม่? ย้อนกลับไปในปี 1921โทมัส เอดิสัน ได้สร้างการสัมภาษณ์ครั้งแรก ซึ่งเป็นแบบทดสอบลายลักษณ์อักษรเพื่อคัดกรองผู้สมัครงานสำหรับบริษัทของเขา—ที่รู้จักกันในชื่อ "การทดสอบเอดิสัน"! การทดสอบนี้ซึ่งเป็นต้นแบบของการสัมภาษณ์สมัยใหม่ มีคำถามเช่น "ประเทศใดที่ติดกับฝรั่งเศส?" และ "พอล รีเวียร์ คือใคร?"
2. แสดงความกระตือรือร้นและความเป็นมืออาชีพ
เมื่อพูดถึงการจบการสัมภาษณ์ คำกล่าวปิดที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณสร้างความสมดุลระหว่างความตื่นเต้นและความมั่นใจ โดยไม่ฟังดูเหมือนท่องจำมากเกินไป
นี่คือเคล็ดลับ: ให้ผู้จัดการสรรหาจำได้ถึง ทักษะหรือความสำเร็จที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณ จากนั้นเชื่อมโยงกับวิธีที่คุณสามารถช่วยเหลือทีมได้ ตัวอย่างเช่น:
- "ฉันได้พัฒนาทักษะการบริหารโครงการของฉันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และฉันตื่นเต้นที่จะนำประสบการณ์นี้มาใช้ที่นี่เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้กับบริษัท"
- "ในตำแหน่งก่อนหน้านี้ ฉันได้ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น 20% ภายในระยะเวลาหกเดือน ฉันมีความกระตือรือร้นที่จะนำความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันนี้มาสู่ตำแหน่งนี้เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างยอดเยี่ยม"
คุณไม่ได้แค่บอกพวกเขาเกี่ยวกับทักษะของคุณ—คุณกำลังสื่อสารว่าคุณจะใช้ทักษะเหล่านั้นเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้น นั่นคือเสียงเพลงที่ผู้จ้างงานทุกคนต้องการได้ยิน
ด้วยการใช้ClickUp Docs คุณสามารถสร้างบันทึกที่มีโครงสร้างของตำแหน่งงานที่ผ่านมา ความรับผิดชอบ และความสำเร็จของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสมัครตำแหน่งผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์ คุณสามารถใช้เอกสารเพื่ออธิบายรายละเอียดว่าคุณได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของแบรนด์หรือเป็นผู้นำแคมเปญที่ประสบความสำเร็จอย่างไร
นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUpยังช่วยให้คุณระดมความคิดกับเพื่อนร่วมงานหรือที่ปรึกษา ปรับปรุงจุดสำคัญสำหรับการสัมภาษณ์ของคุณ
3. สรุปประเด็นสำคัญ
นี่คือข้อตกลง: คำกล่าวปิดที่แข็งแกร่งควรเหมือนกับ การนำเสนอแบบลิฟต์ที่ออกแบบมาอย่างดี.
ให้สั้น กระชับ และทรงพลัง. ลองทำตามโครงสร้างนี้:
- กล่าวถึงความตื่นเต้นของคุณเกี่ยวกับบทบาทนี้
- เน้นทักษะหรือประสบการณ์เฉพาะที่ทำให้คุณเหมาะสมอย่างยิ่ง
- จบด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจซึ่งแสดงถึงความกระตือรือร้นของคุณที่จะมีส่วนร่วม
📌 ตัวอย่าง: "ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากกับโอกาสนี้และเชื่อว่าประสบการณ์ในการบริหารทีมข้ามสายงานของฉันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทของคุณ ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จและรอไม่ไหวที่จะเริ่มมีส่วนร่วม"*
เห็นไหม? มันคือเรื่องความชัดเจนและความมั่นใจ—ไม่มีอะไรเกินความจำเป็น
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
คุณได้เน้นย้ำถึงข้อดีทั้งหมดในโปรไฟล์ของคุณแล้ว แต่ไม่มีประวัติการทำงานใดที่สมบูรณ์แบบ
แน่นอน คุณมีประเด็นหลักที่ค่อนข้างดี แต่เราทุกคนมีพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ข่าวดีก็คือ การที่คุณพูดถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าคุณมีความตระหนักในตนเองและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และความเต็มใจที่จะเติบโตของคุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างทุกคนต้องการ
แทนที่จะหวังว่าผู้สัมภาษณ์จะไม่สังเกตเห็นช่องว่างของคุณ จงยอมรับมัน การพูดถึงความท้าทายส่วนตัวเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาจะทำให้ผู้สัมภาษณ์เห็นทักษะการแก้ปัญหาของคุณ:
1. การจัดการประสบการณ์ที่ขาดหายไปอย่างมืออาชีพ
สมมติว่าคุณไม่มีประสบการณ์กับเครื่องมือหรือทักษะบางอย่างในรายละเอียดงาน แทนที่จะหลบเลี่ยงหัวข้อนี้อย่างอึดอัด จงเผชิญหน้ากับมันด้วยความมั่นใจ ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใครคาดหวังให้คุณสมบูรณ์แบบ—สิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นคือวิธีที่คุณรับมือกับความไม่สมบูรณ์แบบ
นี่คือตัวอย่างแนวคิดสำหรับคำกล่าวปิดท้าย:
- "ผมเข้าใจว่าประสบการณ์ของผมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีจำกัด แต่ผมได้เริ่มเรียนรู้มันแล้วตั้งแต่สังเกตเห็นว่ามันเป็นข้อกำหนดสำคัญสำหรับตำแหน่งนี้ ผมมั่นใจว่าด้วยความสามารถในการเรียนรู้อย่างรวดเร็วของผม ผมจะสามารถตามทันในเวลาไม่นานและพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"
- "แม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ในการขายบริการด้านการตลาดมาก่อน แต่ฉันสามารถขยายฐานลูกค้าของฉันได้ถึง 30% ในตำแหน่งปัจจุบันของฉัน ฉันเชื่อว่าสิ่งนี้พิสูจน์ถึงความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการเข้าใจผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วของฉัน"
เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่หรือไม่? คุณไม่ได้เพียงแค่ยอมรับช่องว่าง—คุณกำลังแสดงให้เห็นว่าคุณมีแผนที่จะเติมเต็มมัน
ตอนนี้ เพื่อให้คุณติดตามความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ให้ใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างวัตถุประสงค์ที่สามารถติดตามได้สำหรับแต่ละรายการที่ต้องดำเนินการ รูปแบบการสรุปความคืบหน้าช่วยให้คุณเห็นภาพรวมได้ว่าคุณได้ทำความคืบหน้าไปมากเพียงใดในเป้าหมายที่เกี่ยวข้องหลายเป้าหมาย
📌ตัวอย่างเช่น: หากคุณกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการปรับตัว:
- เป้าหมายที่ 1: เรียนรู้และนำไปใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการภายในเวลาหกเดือน
- เป้าหมายที่ 2: เพิ่มการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ 20% ในไตรมาสถัดไป
- เป้าหมายที่ 3: พัฒนากลยุทธ์ใหม่สามประการสำหรับการตลาดผลิตภัณฑ์ภายในสิ้นปี
🧠 คุณรู้หรือไม่?ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรมากกว่าครึ่งมีแนวโน้มที่จะติดต่อผู้สมัครที่สามารถอธิบายช่องว่างในประวัติการทำงานได้อย่างมั่นใจ
2. การขอข้อมูลเพิ่มเติม (และแสดงให้เห็นว่าคุณเตรียมพร้อม)
นี่คือคำแนะนำ: เมื่อคุณกำลังจะจบการสัมภาษณ์ ให้ถามว่าพวกเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
นี่แสดงให้เห็นว่าคุณได้เตรียมตัวมาอย่างดี (เพราะแน่นอนว่าคุณได้เตรียมประวัติย่อ, พอร์ตโฟลิโอ, และเอกสารอ้างอิงไว้พร้อมแล้ว) และให้โอกาสสุดท้ายแก่คุณในการย้ำความสนใจของคุณในตำแหน่งนี้
คำถามปิดท้ายที่คิดมาอย่างดีอาจรวมถึง:
- "คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครของฉันหรือไม่? ฉันได้นำแฟ้มผลงานและกรณีศึกษาของฉันมาด้วย หากคุณต้องการดู"
- "ฉันได้สร้างเครือข่ายผู้ติดต่อที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการเงินไว้แล้ว คุณต้องการสำเนาเอกสารอ้างอิงของฉันหรือไม่?"
- "การให้สำเนาประวัติการทำงานของฉันแก่ทีมผู้นำที่เหลือจะเป็นประโยชน์หรือไม่?"
คำถามเหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับการทุ่มเทให้มากกว่าเดิม
เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างคำถามเชิงกลยุทธ์ที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับการสัมภาษณ์ของคุณ
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้การเตรียมตัวสัมภาษณ์ง่ายขึ้น ทำให้คุณมีคำถามที่คิดมาอย่างดีและสร้างความประทับใจ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้รายการตรวจสอบของ ClickUpเพื่อสร้างกิจวัตรการเตรียมตัวประจำวันสำหรับการสัมภาษณ์งานของคุณ เพิ่มงานต่างๆ เช่น การค้นคว้าข้อมูลบริษัท การทบทวนประวัติย่อ และการฝึกตอบคำถาม
การตั้งคำถามที่ลึกซึ้ง
แน่นอน ผู้จัดการฝ่ายสรรหาอาจกำลังสัมภาษณ์คุณอยู่—แต่ลองเปลี่ยนมุมมองสักครู่ คุณเองก็ต้องพิจารณาด้วยว่าตำแหน่งนี้เหมาะสมกับเป้าหมายในอาชีพของคุณหรือไม่
มิฉะนั้น คุณอาจกลายเป็นหนึ่งใน42% ของพนักงานที่ลาออกเพราะงานไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวัง
การถามคำถามที่รอบคอบและมีวิจารณญาณช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าตำแหน่งนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณได้เตรียมตัวมาอย่างดีและให้ความสนใจในระหว่างการสัมภาษณ์
นี่คือตัวอย่างคำถามบางข้อที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับบริษัทแก่คุณได้:
- "บริษัทรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างไร และกลยุทธ์ใดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการช่วยให้คุณขายได้มากกว่าคู่แข่ง?"
- "จะมีโอกาสให้ฉันได้ช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในแผนกหรือโครงการอื่น ๆ เพื่อช่วยผลักดันผลลัพธ์หรือไม่?"
- "บริษัทมีขั้นตอนใดบ้างในการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง? ฉันอยากทราบว่าคุณรักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างไร"
- "คุณช่วยบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพที่มีให้สำหรับพนักงานที่นี่ได้ไหม?"
- "คุณมองเห็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการเติบโตภายในบริษัททั้งในด้านธุรกิจและสำหรับพนักงานอยู่ที่ไหน?"
คำถามประเภทนี้แสดงให้เห็นว่าคุณกำลัง คิดในระยะยาว คุณสามารถสร้างห้องสมุดส่วนตัวของคำถามประเภทนี้ใน ClickUp Docs ได้ด้วยซ้ำ
อยู่เหนือกว่าด้วยการจัดหมวดหมู่พวกเขาตามทักษะ เช่น ภาวะผู้นำ การแก้ปัญหา หรือการทำงานเป็นทีม
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการปิดการขายที่ควรหลีกเลี่ยง
แม้แต่ผู้สัมภาษณ์ที่มั่นใจที่สุดก็อาจสะดุดที่เส้นชัยได้ นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณควรหลีกเลี่ยงเมื่อปิดการสัมภาษณ์:
- จบเร็วเกินไป: อย่าเร่งรีบในการปิดการสนทนา คิดเหมือนกับของหวาน—คุณไม่อยากข้ามมันไป ใช้เวลาสรุปประเด็นสำคัญ ถามคำถามที่ลึกซึ้ง และทำให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างความประทับใจที่ยั่งยืนให้กับผู้จัดการฝ่ายสรรหา
- การเร่งรัดมากเกินไป: การแสดงความสนใจเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่มีใครชอบการขายแบบกดดันมากนัก ควรรักษาความตื่นเต้นของคุณให้ดูจริงใจและหลีกเลี่ยงการเร่งรัดโอกาสของคุณมากเกินไป
- การเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือน: การสัมภาษณ์งานเป็นกระบวนการสองทาง ดังนั้นอย่าเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนใดๆ หากมีสิ่งใดที่คุณรู้สึกไม่สบายใจ—ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรหรือบทบาทหน้าที่เองก็ตาม—ควรให้ความสำคัญอย่างจริงจัง
- ลืมติดตามผล: คุณทำผลงานได้ดีแล้ว แต่อย่าลืมการติดตามผลขอบคุณที่สำคัญมาก ๆ นี้ด้วย นี่คือโอกาสของคุณที่จะส่งอีเมลติดตามผลอย่างสุภาพเพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครของคุณ
นี่คือจุดที่ClickUp Remindersมีประโยชน์
คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้ง่าย ๆ จากเบราว์เซอร์, เดสก์ท็อป, หรืออุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
ตัวอย่างของคำกล่าวปิดที่แข็งแกร่ง
คำกล่าวปิดท้ายสามารถเป็นเหมือนเชอร์รี่บนยอดของสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมได้ มาดูตัวอย่างที่แข็งแกร่งเพื่อจบการสัมภาษณ์อย่างสวยงามกันเถอะ
1. พูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป
การถามเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปแสดงให้เห็นว่าคุณจริงจังกับตำแหน่งนี้และกระตือรือร้นที่จะก้าวหน้าต่อไป นี่เป็นวิธีที่มั่นใจในการแสดงความสนใจของคุณและอยู่ในความทรงจำของพวกเขา ลองถามอะไรเช่น:
- "คุณทราบไหมว่าฉันสามารถคาดหวังที่จะทราบเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในกระบวนการสรรหาได้เมื่อไหร่?"
- "คุณหวังว่าจะสามารถบรรจุตำแหน่งนี้ได้เมื่อไหร่?"
💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หลังจากที่คุณกล่าวสรุปแล้ว ให้ถามคำถามที่ทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น "ฉันมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่จะช่วยเหลือทีมของคุณได้—คุณสามารถเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัทคุณได้ไหม?" นี่จะแสดงถึงการมีส่วนร่วมของคุณและสร้างความประทับใจที่ยาวนาน
2. ขอสมัครงานโดยตรง
การตัดสินใจที่กล้าหาญอาจให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ต้องแน่ใจว่าคุณเตรียมพร้อมสำหรับทุกการตอบสนอง หากพวกเขาไม่พร้อมที่จะตัดสินใจ ให้คงความสุภาพและสังเกตสถานการณ์
- "ผมรู้ว่านี่คือบริษัทที่ผมอยากทำงานด้วย ขั้นตอนต่อไปคืออะไรที่จะทำให้คุณเสนองานให้ผมวันนี้?"
และหากพวกเขาต้องการเวลา:
- "ผมเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องพิจารณาผู้สมัครคนอื่น ๆ ด้วย ผมสามารถคาดหวังที่จะทราบการตัดสินใจของคุณได้เมื่อไหร่?"
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มากกว่าครึ่งของงานทั้งหมดได้มาจากการสร้างเครือข่าย! ดังนั้นอย่ากลัวที่จะกล้าทำสิ่งใหม่ๆ เช่น การขอสมัครงานโดยตรง—มันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความริเริ่ม
3. เสนอทัศนคติเชิงบวกต่อบริษัท
แสดงให้เห็นว่าคุณได้ทำการค้นคว้าแล้วและกำลังคิดถึงวิธีที่คุณจะมีส่วนร่วม:
- "จากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในวันนี้และการวิจัยของผม ผมเชื่อว่าผมสามารถช่วยเพิ่มยอดขายของคุณได้ผ่านการติดต่อในวงการของผมและประวัติการเติบโตของธุรกิจในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 10%"
การเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์สัมภาษณ์ที่หลากหลาย
การปิดการสัมภาษณ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือผ่านวิดีโอ แต่แต่ละช่องทางต้องการวิธีการที่แตกต่างกันเล็กน้อย
นี่คือเคล็ดลับในการสัมภาษณ์ทางไกลให้ประสบความสำเร็จ:
เคล็ดลับ #1: ศึกษาข้อมูลบริษัท
ก่อนการสัมภาษณ์ทางไกลใด ๆ ให้ศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณค่า วิสัยทัศน์ และโครงสร้างของบริษัท
สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างแท้จริงของคุณ และช่วยให้คุณถามคำถามที่เกี่ยวข้องและรอบคอบ
ใช้แหล่งข้อมูลเช่น Glassdoor และ Crunchbase หรือติดต่อพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานเพื่อขอข้อมูลเชิงลึก
เคล็ดลับ #2: สร้างบรรยากาศ
ภูมิหลังของคุณเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจแรกพบ
เลือกสถานที่ที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน และมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สัมภาษณ์จะมุ่งความสนใจที่คุณ ไม่ใช่สิ่งรอบข้าง
เคล็ดลับที่ 3: ทดสอบเทคโนโลยีของคุณ
อย่าให้ปัญหาทางเทคนิคมาทำลายความสนุก! ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กล้อง และไมโครโฟนของคุณล่วงหน้า
ลองทำการสัมภาษณ์จำลองกับเพื่อนหรือใช้เครื่องมืออย่างClickUp Clipเพื่อบันทึกเซสชันทดสอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง
เคล็ดลับที่ 4: แต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาท
เพียงเพราะมันเป็นเสมือนจริง ไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยการแต่งกายอย่างมืออาชีพ
การดูดีและเรียบร้อยช่วยเพิ่มความมั่นใจและสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการสัมภาษณ์งานมืออาชีพ แม้ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์จากห้องนั่งเล่นของคุณก็ตาม!
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายของบริษัทและเลือกชุดที่ดูเป็นทางการ กระชับพอดีตัว และไม่รบกวนสายตา นี่จะช่วยให้คุณแสดงความมืออาชีพและความใส่ใจในรายละเอียดได้อย่างดีเยี่ยม!
เคล็ดลับ #5: ใช้ ClickUp Notepad
จดบันทึกไว้ใกล้ตัวโดยไม่ให้ดูเหมือนกำลังวอกแวก
จดบันทึกประเด็นสำคัญหรือความสำเร็จเพื่อใช้อ้างอิงระหว่างการสัมภาษณ์โดยใช้ClickUp Notepad วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีระเบียบโดยไม่ขัดจังหวะการสนทนา
เคล็ดลับที่ 6: รักษาความมีส่วนร่วมด้วยมารยาทเสมือนจริง
สบตาโดยมองที่เว็บแคม ไม่ใช่ภาพสะท้อนของตัวเอง
นั่งตัวตรง หลีกเลี่ยงการกระสับกระส่าย และพยักหน้าเป็นครั้งคราวเพื่อแสดงว่าคุณกำลังตั้งใจฟัง
เคล็ดลับที่ 7: ซ้อมและลดสิ่งรบกวน
ฝึกพูดด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอและใช้ท่าทางมืออย่างเป็นธรรมชาติ
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ปราศจากการรบกวน และวางแผนวิธีจัดการกับสิ่งรบกวนที่ไม่คาดคิดอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับที่ 8: ใช้การเล่าเรื่อง
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความท้าทายของคุณ และเชิญชวนผู้สัมภาษณ์ให้แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัท
คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่นClickUp Whiteboardsเพื่อทำงานร่วมกันแบบภาพในระหว่างการสนทนา
เคล็ดลับที่ 9: ปรับการปิดการสนทนาให้เหมาะสมกับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และวิดีโอ
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การปิดการสัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจมีความสำคัญไม่แพ้กันในรูปแบบโทรศัพท์และวิดีโอเช่นเดียวกับแบบพบหน้า
นี่คือจุดที่ ClickUp Brain กลายเป็นอาวุธลับของคุณ ใช้มันเพื่อสร้างกลยุทธ์ปิดการขายสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น หากเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างไอเดีย สำหรับการถ่ายทอดความกระตือรือร้นผ่านน้ำเสียงและคำพูดเท่านั้น เนื่องจากภาษากายไม่สามารถมองเห็นได้
สำหรับการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ คิดหาวิธีที่จะบาลานซ์การสื่อสารทางวาจาให้สมดุลกับภาษากายที่มั่นใจและเป็นมืออาชีพ เช่น การรักษาการติดต่อสายตาผ่านเว็บแคม หรือการพยักหน้าเพื่อแสดงความมีส่วนร่วม
ติดตามผล: การขยายผลกระทบจากการปิดการขาย
การส่งข้อความขอบคุณก็เหมือนกับการผูกโบว์บนของขวัญที่ห่อไว้อย่างดี—สัมผัสสุดท้ายนี้แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจ
ตามความเป็นจริง ตามการสำรวจต่าง ๆ พบว่า68% ของผู้จัดการการจ้างงานเชื่อว่าการส่งข้อความขอบคุณสั้น ๆ หลังจากสัมภาษณ์งานมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
การเขียนจดหมายขอบคุณที่ยอดเยี่ยม ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน นี่คือตัวอย่างสองสามข้อ:
- "ขอบคุณที่สละเวลาให้สัมภาษณ์กับฉันในวันนี้ ฉันรู้สึกสนุกกับการสนทนาของเรา และมันทำให้ฉันเข้าใจบทบาทนี้มากขึ้น ฉันมั่นใจว่าทักษะและประสบการณ์ของฉันสามารถสร้างคุณค่าให้กับทีมของคุณได้ โปรดแจ้งให้ฉันทราบหากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ฉันสามารถให้เพื่อช่วยในขั้นตอนต่อไป"
- "ผมขอขอบคุณที่สละเวลาพบผมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งนี้ หลังจากการสนทนาของเรา ผมรู้สึกกระตือรือร้นมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทนี้และโอกาสในการมีส่วนร่วมกับทีมที่มีความสามารถของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อผมหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม!"
ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างและเก็บรักษาบันทึกขอบคุณที่ปรับแต่งตามบุคคลได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมและสร้างความประทับใจสำหรับการติดตามผลทางโทรศัพท์ครั้งต่อไป
จาก Hi ถึง Hired: คว้าโอกาสงานด้วยสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
การหางานอาจรู้สึกเหมือนการวิ่งมาราธอนที่ไม่มีวันจบสิ้น! และการสัมภาษณ์หลายรอบ? เหนื่อยมาก!
เราเข้าใจ—การเดินทางครั้งนี้ยากลำบากมาก แต่จำไว้ว่าคุณกำลังใกล้ถึงเส้นชัยแล้ว
ลุยให้สุดทางช่วงสุดท้ายนี้!
จากการตั้งการแจ้งเตือนด้วย ClickUp เพื่อให้คุณติดตามการติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการจัดเตรียมการสัมภาษณ์ด้วย ClickUp Docs คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้คุณมีความเฉียบแหลม มีสมาธิ และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ใช้เครื่องมือของ ClickUp เพื่อปิดการสัมภาษณ์ของคุณและได้รับข้อเสนองานอย่างมั่นใจ!
พร้อมที่จะยกระดับเกมสัมภาษณ์ของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!