บล็อก ClickUp
Worklife

วิธีส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหา (เคล็ดลับและตัวอย่าง)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
21 มีนาคม 2568

ตามการศึกษาของ Glassdoor ทุกตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจะได้รับผู้สมัครเฉลี่ย 250 คนต่อตำแหน่ง ในความเป็นจริง หากคุณได้ค้นหาตำแหน่งงานบน LinkedIn เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณจะเห็นประกาศงานที่มีผู้สมัครมากกว่า 100 คนภายในเวลาไม่กี่วัน นั่นคือระดับการแข่งขันที่คุณกำลังเผชิญอยู่

นี่หมายความว่าโอกาสที่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาจะเปิดใบสมัครงานของคุณนั้นน้อยมาก 🫥

ดังนั้น คุณจะทำให้ใบสมัครของคุณโดดเด่นและมั่นใจว่าไปถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาได้อย่างไร?

วิธีหนึ่งคือการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงาน ในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ การติดต่อโดยตรงเช่นนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อคุณได้ แต่มีศิลปะในการทำเช่นนี้ และเราอยู่ที่นี่เพื่อสอนคุณในวันนี้

มาสำรวจวิธีการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาโดยตรงเพื่อให้ได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน

⏰ สรุป 60 วินาที

  • ในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละตำแหน่งงานมีผู้สมัครเฉลี่ย 250 คน การส่งข้อความโดยตรงถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถช่วยให้ใบสมัครของคุณโดดเด่น
  • ด้วย 97.4% ของบริษัทใน Fortune 500 ที่ใช้ระบบ ATS และ 58% ที่ใช้ AI ในการคัดกรองประวัติย่อ ทำให้ใบสมัครจำนวนมากถูกคัดกรองออกไปก่อนที่จะถึงผู้ตัดสินใจ
  • การส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาโดยตรงจะข้ามระบบเหล่านี้ไป ทำให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและทักษะการสื่อสารของคุณ
  • เคล็ดลับสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: ปรับให้เข้ากับบุคคล: อ้างถึงบทบาท, ทักษะของคุณ, และความสำเร็จของบริษัท แสดงความสนใจอย่างจริงใจ: เน้นว่าทำไมบทบาทนี้ถึงสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ กระชับ: ให้เกียรติเวลาของผู้จัดการการจ้างงานด้วยข้อความที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง นำเสนอคุณค่า: วัดผลความสำเร็จของคุณและเชื่อมโยงกับความต้องการของบริษัท ติดตามอย่างมีกลยุทธ์: ส่งการติดตามผลอย่างสุภาพหากคุณไม่ได้รับการตอบกลับ
  • ปรับให้เหมาะสม: อ้างถึงบทบาทของคุณ, ทักษะของคุณ, และความสำเร็จของบริษัท
  • แสดงความสนใจอย่างจริงใจ: เน้นย้ำว่าตำแหน่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างไร
  • ให้กระชับ: ให้เกียรติเวลาของผู้จัดการการจ้างงานด้วยข้อความที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
  • นำด้วยคุณค่า: วัดผลความสำเร็จของคุณและเชื่อมโยงกับความต้องการของบริษัท
  • ติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์: ส่งการติดตามผลอย่างสุภาพหากคุณไม่ได้รับการตอบกลับ
  • เครื่องมือเช่นClickUpช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยช่วยให้คุณติดตามการสมัครงาน, กำหนดการติดตามผล, และแม้กระทั่งสร้างข้อความส่วนตัวด้วย AI
  • ปรับให้เหมาะสม: อ้างถึงบทบาท, ทักษะของคุณ, และความสำเร็จของบริษัท
  • แสดงความสนใจอย่างจริงใจ: เน้นย้ำว่าตำแหน่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างไร
  • ให้กระชับ: ให้เกียรติเวลาของผู้จัดการการจ้างงานด้วยข้อความที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
  • นำด้วยคุณค่า: วัดผลความสำเร็จของคุณและเชื่อมโยงกับความต้องการของบริษัท
  • ติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์: ส่งการติดตามผลอย่างสุภาพหากคุณไม่ได้รับการตอบกลับ

ความสำคัญของการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหา

ก่อนอื่น มาดูกันว่าทำไมการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาจึงได้ผล:

ช่องทางการสื่อสารโดยตรง

สถิติการสรรหาบุคลากรแสดงให้เห็นว่า 97.4%ของบริษัทในFortune 500ใช้ระบบติดตามใบสมัคร(ATS) ในการคัดกรองประวัติย่อ และ58% ของบริษัทใช้ AIในกระบวนการจ้างงาน มีโอกาสที่ใบสมัครของคุณอาจถูกคัดกรองโดย ATS หรือ AI ก่อนที่จะถึงโต๊ะของผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรด้วยซ้ำ

ดังนั้น การส่งข้อความโดยตรงถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาจะเพิ่มโอกาสในการที่ใบสมัครของคุณจะได้รับการพิจารณา วิธีการตรงไปตรงมานี้ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารและความมั่นใจของคุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าในสภาพแวดล้อมการทำงานส่วนใหญ่

โอกาสในการแสดงความคิดริเริ่ม

เมื่อคุณติดต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร คุณไม่ได้เป็นเพียงประวัติย่ออีกฉบับหนึ่งในกองเอกสารเท่านั้น—คุณกำลังแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นอย่างแท้จริง การกระทำนี้สื่อว่า "ฉันไม่ได้รอโอกาส แต่ฉันกำลังสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเอง"

ด้วยการติดต่อโดยตรงนั้น คุณกำลังพิสูจน์ว่าคุณสามารถเป็นผู้นำได้ และไม่เพียงแค่รอให้โชคช่วย ใครล่ะที่จะไม่อยากได้ผู้สมัครเช่นนี้ในทีมของตน?

การส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาของบริษัทโดยตรงยังสื่อว่าคุณจริงจังกับงานนี้ด้วย เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้สมัครที่พร้อมจะทุ่มเทเกินกว่าหน้าที่ ในที่ทำงาน คุณลักษณะนี้ถือว่ามีค่ามาก

ผู้จัดการชื่นชอบพนักงานที่ไม่เพียงแค่ทำตามหน้าที่ขั้นต่ำเท่านั้น แต่ยังแสวงหาวิธีเพิ่มคุณค่าอยู่เสมอ

การได้รับข้อมูลวงใน

การติดต่อผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงานบางครั้งอาจ ทำให้คุณได้รับข้อมูลเบื้องหลังที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานของบริษัท

คุณอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายปัจจุบันของทีมหรือโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น ความรู้ภายในนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งใบสมัครของคุณให้เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะของพวกเขาได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น หากคุณทราบว่าพวกเขากำลังประสบปัญหาในการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ คุณสามารถเน้นย้ำประสบการณ์ของคุณในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้

คุณยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัทได้อีกด้วย บางทีพวกเขาอาจภูมิใจในแนวทางที่สร้างสรรค์หรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่เน้นการทำงานร่วมกัน ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถ เน้นย้ำว่าสไตล์การทำงานของคุณสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาอย่างไร

เคล็ดลับที่ดีที่สุดในการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร

นี่คือคำแนะนำบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะส่งอีเมลถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือติดต่อพวกเขาผ่านแอปส่งข้อความทางธุรกิจเช่น LinkedIn:

ปรับแต่งข้อความของคุณ

อีเมลหรือข้อความใน LinkedIn ที่คัดลอกและวางแบบทั่วไปมักจะถูกมองข้าม คุณจำเป็นต้องปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาโดยเฉพาะ

มันไม่ใช่แค่ "เฮ้! ฉันเห็นประกาศงานของคุณ และฉันสนใจ" แต่มันคือ "เฮ้! ฉันเห็นประกาศงานของคุณ คุณต้องการ X และฉันสามารถทำได้โดยใช้ทักษะ A, B, C ของฉัน" *

การสื่อสารประเภทนี้ทำให้คุณโดดเด่นและเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้รับการสังเกต

ลองใช้เคล็ดลับพิเศษเหล่านี้เพื่อปรับแต่งข้อความของคุณให้มีความเป็นส่วนตัว:

  • อ้างอิงบทความหรือบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่นำเสนอเกี่ยวกับองค์กรหรือสิ่งที่พวกเขาประสบความสำเร็จเมื่อเร็วๆ นี้
  • หากมีผู้ติดต่อที่รู้จักกัน ให้กล่าวถึงได้ แต่ไม่ควรเอ่ยชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • โปรดอธิบายโดยสังเขปว่าแผนเส้นทางอาชีพของคุณมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของบริษัทอย่างไร
  • หากเหมาะสม กรุณาแบ่งปันเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณมีความหลงใหลในอุตสาหกรรมนี้

นอกจากนี้ ให้เพิ่มหัวข้อที่ชัดเจนและสั้นเพื่อให้ผู้สรรหาทราบถึงเนื้อหาของอีเมลคุณ นี่คือตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ได้:

  • การติดตามผลใบสมัคร: [ชื่อของคุณ]
  • ตื่นเต้นกับบทบาทในตำแหน่ง [ตำแหน่ง]
  • สนใจในตำแหน่ง [ตำแหน่ง] – [ชื่อของคุณ]
  • ติดตามผลใบสมัครของฉันสำหรับตำแหน่ง [ตำแหน่ง]
  • เกี่ยวกับใบสมัครของฉันสำหรับ [ตำแหน่ง]
  • ขั้นตอนต่อไปสำหรับการสมัครตำแหน่ง [ตำแหน่ง]

แสดงความสนใจในตำแหน่งงาน

ในทุกตำแหน่งงาน จะมีบทบาทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะถูกระบุไว้ในประกาศหรือเอกสารแนบรายละเอียดงาน ไม่ว่าคุณจะพบข้อมูลนี้ในส่วนใด คุณจำเป็นต้องค้นหา อ่านให้เข้าใจ และแสดงความสนใจในบทบาทนั้นในข้อความของคุณ

ข้อความของคุณไม่ควรพูดถึงเพียงว่าคุณยอดเยี่ยมแค่ไหน และนายจ้างเก่าของคุณชื่นชอบคุณมากเพียงใดเท่านั้น แต่ยังควรพูดถึง เหตุผลที่คุณต้องการทำงานในตำแหน่งที่คุณกำลังสมัคร ด้วย

ลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อแสดงความสนใจต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร:

  • ระบุแง่มุมเฉพาะของบทบาทที่ดึงดูดความสนใจของคุณ
  • เชื่อมโยงตำแหน่งงานกับเป้าหมายอาชีพของคุณ
  • อ้างอิงข่าวสารหรือโครงการล่าสุดของบริษัทเพื่อแสดงว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี
  • กรุณาอธิบายโดยสังเขปว่าคุณได้เตรียมตัวอย่างไรสำหรับบทบาทเช่นนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงความสนใจในระยะยาว

แต่จงจำไว้ว่า ความแท้จริงคือสิ่งสำคัญที่สุด การสมัครงานไม่ใช่การแสร้งทำจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ความตื่นเต้นที่แท้จริงของคุณจะเปล่งประกายออกมาได้ หากคุณมีความสนใจในตำแหน่งงานนั้นอย่างแท้จริง

นี่คือสิ่งที่เจอร์รี ลี ผู้ร่วมก่อตั้งที่ Wonsulting แนะนำ:

เคล็ดลับการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร โดย เจอร์รี่ ลี
ผ่านทางLinkedIn

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การแจ้งเตือนของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการสมัครงานของคุณเป็นระบบ. สร้างงานสำหรับแต่ละการสมัคร และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลอีเมล การเขียนจดหมายขอบคุณ หรือการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ คุณสามารถปรับแต่งความถี่และเวลาในการแจ้งเตือนตามไทม์ไลน์การสมัครงานของคุณได้

ให้สั้นและตรงประเด็น

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเป็นบุคคลที่มีงานยุ่ง ให้ความเคารพเวลาของพวกเขาด้วยการเข้าประเด็นโดยตรง ข้อความที่กระชับแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับตารางเวลาของพวกเขาและสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ซึ่งสร้างความประทับใจแรกพบที่ดี

แล้วคุณทำอย่างไร? ลองจินตนาการว่าคุณมีเวลาเพียง 15 วินาทีในการดึงดูดความสนใจของพวกเขา

เริ่มต้นด้วยประโยคเปิดที่แข็งแกร่ง เช่น "สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อผู้จัดการฝ่ายสรรหา], ผม/ฉันชื่อ [ชื่อของคุณ] และผม/ฉันสนใจในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน]" จากนั้นเน้นทักษะหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดของคุณอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น "ด้วยประสบการณ์ 5 ปีใน [อุตสาหกรรม], ผม/ฉันประสบความสำเร็จในการ [ความสำเร็จ]"

สุดท้ายนี้ ขอสรุปด้วยคำเชิญชวนที่ชัดเจน: "ผมได้แนบประวัติย่อของผมมาด้วยเพื่อให้คุณพิจารณา ไม่ทราบว่าคุณสะดวกพูดคุยสั้นๆ สัปดาห์หน้าได้หรือไม่ครับ?"

จำไว้ว่าน้อยคือมาก

โครงสร้างของข้อความที่มีประสิทธิภาพ

ข้อความของคุณควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน ข้อความที่มีโครงสร้างดีไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังอ่านง่ายอีกด้วย มันแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพเวลาของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจริงจังกับงานใหม่

จำเคล็ดลับเหล่านี้ไว้เพื่อร่างข้อความที่มีโครงสร้าง:

  • เริ่มต้นด้วยบทนำ ทักษะ/คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังผลงานของคุณ ขั้นตอนต่อไป และปิดท้าย
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอ
  • ย่อหน้าไม่ควรมีมากกว่า 2-3 บรรทัด

เมื่อคุณเขียนข้อความของคุณเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบข้อความนั้นหลายครั้ง หากอ่านง่ายและมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน คุณก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อได้เลย!

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณได้ส่งทักษะ/คุณสมบัติในใบสมัครงานแล้ว อย่ากล่าวถึงอีกครั้งในข้อความ แต่ให้เน้นย้ำสิ่งที่คุณมีที่ทำให้คุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้

นำด้วยคุณค่า

การนำด้วยคุณค่าคือการตอบคำถามที่ไม่ได้พูดออกมา: "ทำไมเราควรจ้างคุณ?" แนวทางนี้จะดึงดูดความสนใจของพวกเขาและ แสดงให้เห็นว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับบทบาทนี้

เริ่มต้นข้อความของคุณด้วยการแบ่งปันจุดเด่นหรือความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของคุณที่ตรงกับข้อกำหนดของงาน แทนที่จะพูดอะไรที่คลุมเครือ ให้เจาะจง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า "ในระยะเวลาห้าปีที่ผมทำงานด้านการตลาดดิจิทัล ผมได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของแบรนด์ขึ้น 40% ในงานล่าสุดของผม" ซึ่งจะทำให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาหรือนายจ้างที่คาดหวังทราบได้ทันทีว่าคุณมีอะไรที่จะนำเสนอ

แต่อย่าหยุดเพียงแค่นั้น—เชื่อมโยงสิ่งที่คุณได้ทำกับสิ่งที่บริษัทอาจต้องการ หากคุณทราบว่าบริษัทต้องการเพิ่มการมีตัวตนออนไลน์ ให้กล่าวถึงประสบการณ์ของคุณที่สามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้นได้ วิธีการนี้จะทำให้ข้อความของคุณน่าประทับใจและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

หากคุณกำลังเปลี่ยนอาชีพ ให้เน้นย้ำว่าทักษะจากบทบาทก่อนหน้าของคุณสามารถมีคุณค่าได้อย่างไร คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือเขียนด้วย AI แต่อย่าลืมปรับแต่งข้อความเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว

วัดผลกระทบของคุณ

ต้องการให้ข้อความของคุณมีพลัง? ใช้ตัวเลขสิ พวกมันคือตัวเพิ่มความน่าเชื่อถือในโลกธุรกิจมืออาชีพ แทนที่จะพูดว่า "ฉันปรับปรุงยอดขาย" ให้พูดว่า "เพิ่มยอดขายขึ้น 20% ผ่านแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมาย" มันเหมือนกับความแตกต่างระหว่างการคุยโวกับการพิสูจน์

ดังนั้น ลองย้อนกลับไปดูบทบาทที่ผ่านมาของคุณ คุณเคยดูแลลูกค้ากี่ราย? คุณสามารถลดต้นทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์? ตัวอย่างเช่น: "เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น 15% ผ่านการนำกระบวนการสนับสนุนลูกค้าใหม่มาใช้"

คำขอประชุม

อย่าอาย; ขอให้มีการประชุม

คุณได้สร้างความประทับใจอย่างมากแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะยกระดับความสัมพันธ์ไปอีกขั้น การเสนอให้มีการประชุมแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความกระตือรือร้น เปรียบเสมือนการบอกว่า "เฮ้ ฉันจริงจังกับเรื่องนี้และอยากพบคุณตัวต่อตัว"

แต่อย่าเพียงแค่พูดว่า "เราสามารถพบกันได้ไหม?" ให้ระบุให้ชัดเจน เสนอเวลาที่เฉพาะเจาะจงและถามเกี่ยวกับเวลาว่างของพวกเขา นี่แสดงให้เห็นว่าคุณมีการจัดการที่ดีและเคารพเวลาของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อความนี้: "ฉันอยากพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตและวิธีที่ทักษะของฉันสามารถช่วยทีมของคุณได้ คุณสะดวกคุยสั้นๆ ในวันอังคารหน้าไหม?"

เมื่อคุณได้รับการนัดหมายแล้ว ให้ทำให้การประชุมสั้นกระชับ การคุยกันอย่างรวดเร็วก็เพียงพอที่จะกระตุ้นความสนใจและทำให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินต่อไปได้

แชร์ลิงก์โปรไฟล์ LinkedIn และผลงานของคุณ

โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณคือประวัติย่อออนไลน์ของคุณ เป็นเวทีแสดงชีวิตการทำงานของคุณ การใส่ลิงก์ไปยังโปรไฟล์ในข้อความของคุณเป็นการเชิญชวนให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรได้สำรวจประสบการณ์ของคุณอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนมีระเบียบและมีความรู้ด้านเทคโนโลยี

ดังนั้น กรุณาใส่ลิงก์โปรไฟล์ของคุณไว้ที่นั่น แล้วให้ประสบการณ์ของคุณเป็นตัวพูดแทนคุณ เมื่อใส่ลิงก์โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ กรุณาเพิ่ม URL แบบกำหนดเองเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ของคุณเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อมูลในข้อความและประวัติย่อของคุณ

ติดตามผล แต่ไม่มากเกินไป

ในกองข้อความมากมาย ข้อความแรกของคุณอาจถูกมองข้ามไป นี่คือเหตุผลที่การติดตามผลอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ดี การติดตามผลแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสนใจและมุ่งมั่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติสองประการที่นายจ้างที่มีศักยภาพชื่นชม นี่คือตัวอย่างการติดตามผลที่สั้นและกระชับ:

สวัสดี

หวังว่าคุณกำลังมีวันที่ดี

เพียงติดตามเพื่อทราบว่าโปรไฟล์ของฉันกำลังได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่ง หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับการตอบกลับที่รวดเร็ว

ขอแสดงความนับถือ,

แต่ก็มีเส้นบางๆ ระหว่างการติดตามผลกับการรบกวน การส่งอีเมลมากเกินไปอาจทำให้คุณดูเหมือนหมดหวังหรือไม่ให้เกียรติเวลาของพวกเขา

ดังนั้น ให้หาสมดุลที่เหมาะสม หากคุณไม่ได้รับการตอบกลับ ให้ส่งการติดตามอย่างสุภาพอีกครั้งหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ หากยังไม่มีการตอบกลับ ให้รออีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะลองอีกครั้ง เมื่อคุณติดตามผล ให้เสนอคุณค่าเพิ่มเติมหรือข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์

บทบาทของแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp ในการแนะนำตัวในแวดวงอาชีพ

การหางานอาจเป็นงานที่น่าเบื่อและน่าหงุดหงิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องติดตามการสมัครงานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ การใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ เช่น ClickUp สามารถช่วยให้การสมัครงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยคุณได้อย่างไรเมื่อคุณกำลังส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหา:

สร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

เราได้ให้คำแนะนำหลายข้อแก่คุณในการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร แต่จะเป็นอย่างไรหากเราบอกคุณว่าสามารถใช้ AI เพื่อสร้างจดหมายสมัครงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรของคุณได้?

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ทำสิ่งนั้นได้ มันเป็นเครื่องมือ AI ที่จะ ร่างข้อความหรืออีเมลที่ปรับให้เหมาะกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะ เราขอให้ ClickUp Brain เขียนข้อความสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร:

คลิกอัพ เบรน เพื่อสร้างข้อความสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหา
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างข้อความส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร

ตามที่คุณเห็น มันให้ข้อความที่สมบูรณ์พร้อมน้ำเสียงและโครงสร้างที่ถูกต้อง คุณสามารถนำข้อความนี้ไปปรับแต่งเล็กน้อย แล้วส่งไปยังบริษัทในฝันของคุณได้เลย!

ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการจ้างงานโดยใช้เทมเพลตและ AI ของ ClickUp:

อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในอีเมล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

📮ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ

รับรายงานฟรี
รับรายงานฟรี

📊 ต้องการภาพรวมทั้งหมดหรือไม่? รับ รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงานโดย ClickUp และดูว่าอะไรที่กำลังทำให้ทีมของคุณช้าลงจริงๆ

ติดตามสถานะการสมัคร

มุมมอง Kanban ของ ClickUp สำหรับติดตามสถานะของแอปพลิเคชัน
สร้างบัตรแยกต่างหากและติดตามแต่ละการสมัครด้วยมุมมอง Kanban ของ ClickUp

เมื่อคุณมีตำแหน่งงานว่างมากมายและผู้จัดการฝ่ายบุคคลหลายคนที่ต้องการส่งข้อความถึง มันอาจรู้สึกเหมือนกำลังเล่นกลกับเลื่อยไฟฟ้า นี่คือจุดที่มุมมอง Kanban ของ ClickUpเข้ามาช่วย

คิดถึงมันเหมือนกับกระดานภาพขนาดใหญ่ที่คุณสามารถปักโน้ตเกี่ยวกับงานแต่ละงานได้ โน้ตแต่ละอัน หรือที่เรียกว่า 'การ์ด' สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อตำแหน่งงาน กำหนดการสมัคร และรายละเอียดของผู้จัดการฝ่ายรับสมัคร คุณยังสามารถเพิ่มงานที่ต้องทำในแต่ละการ์ดได้ เช่น 'ร่างอีเมล' หรือ 'นัดหมายการโทร'

กระดานคัมบังช่วยให้คุณเห็น สิ่งที่อยู่ในกระบวนการ สิ่งที่เร่งด่วน และจุดที่คุณควรให้ความสำคัญ

กำหนดเวลาสำหรับแอปพลิเคชัน

มุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อบล็อกเวลาสำหรับการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหา
จัดการประชุมหรือติดตามผลด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

แทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีตหลายไฟล์หรือพยายามจำว่าต้องติดตามงานเมื่อใด คุณสามารถดูไทม์ไลน์การสื่อสารทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp

มันช่วยให้คุณจัดตารางการสัมภาษณ์ ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล และบล็อกเวลาสำหรับการวิจัยและการเตรียมตัว คุณสามารถ กำหนดสีให้กับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อระบุลำดับความสำคัญหรือตำแหน่งงานที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว

ติดตามอีเมลทั้งหมดในที่เดียว

คุณสามารถส่งอีเมลไปยังผู้จัดการฝ่ายสรรหาได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานการทำงานของอีเมลกับ ClickUp เพียงเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail, Outlook, IMAP หรือ Office365 ของคุณ และจัดการการสนทนากับผู้จัดการฝ่ายสรรหาในที่เดียว

ช่วยให้คุณส่งและรับอีเมลจาก ClickUp สร้างงานใหม่โดยตรงจากอีเมล แนบอีเมลไปยังงาน และเพิ่มความคิดเห็นในรายการงาน

สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงานตอบกลับด้วยงาน (อาจเป็นงานทดสอบ) หรือคำขอ คุณ สร้างงานจากอีเมลนั้นใน ClickUp ทันทีและเริ่มทำงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ Gmail หรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน คุณจะต้องจดบันทึกงานนั้นไว้ที่อื่น ซึ่งนำไปสู่การสลับบริบทที่ไม่จำเป็น

สร้างและจัดการรายการตรวจสอบ

คลิกที่ Milestones ใน ClickUp เพื่อสร้างขั้นตอนสำคัญในเส้นทางการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณ
ใช้ ClickUp Milestones เพื่อติดตามเป้าหมายทั้งหมดที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวคุณเอง

คิดถึงกระบวนการสมัครงานของคุณเหมือนเป็นโปรเจ็กต์ขนาดเล็ก คุณสามารถตั้งค่าClickUp Milestonesสำหรับขั้นตอนสำคัญในเส้นทางการสมัครของคุณ เช่น 'ส่งใบสมัครแล้ว', 'สัมภาษณ์ครั้งแรก', 'ส่งอีเมลติดตามผลแล้ว', หรือ 'สัมภาษณ์ครั้งที่สอง'

เมื่อคุณถึงแต่ละจุดสำคัญ (Milestone) มันจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้คุณส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถึงจุดสำคัญ 'ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว' คุณอาจส่งอีเมลติดตามผลอย่างสุภาพ หรือเมื่อคุณถึงจุดสำคัญ 'สัมภาษณ์รอบแรกเสร็จสิ้น' คุณอาจใช้โอกาสนี้ส่งข้อความขอบคุณ

ด้วยวิธีนี้ คุณกำลังใช้ Milestones ของ ClickUp เป็นตัวเตือนและตัวกระตุ้นเพื่อจัดระเบียบการสื่อสารกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร มันช่วยให้คุณติดตามการติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ดูเร่งรัดเกินไป

เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว

คุณยังสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างรายการบริษัทที่คุณต้องการสมัครงานและเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถ สร้างรายการคำถามสำคัญที่คุณต้องการถามผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน

คลิกที่ ClickUp Docs เพื่อเพิ่มคำถามสำหรับการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหา
จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการสมัครงานของคุณไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Docs

ปฏิบัติตามรูปแบบที่เป็นโครงสร้างสำหรับการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร

เทมเพลตของ ClickUp มีโครงสร้างข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร เทมเพลตเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ข้อความของคุณมีความเป็นมืออาชีพ ถ่ายทอดความสนใจและคุณสมบัติของคุณสำหรับตำแหน่งงานได้อย่างชัดเจน นี่คือสองคำแนะนำของเรา:

1. แม่แบบการค้นหางาน ClickUp

ด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลตการหางาน ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบการหางานของคุณได้ มันช่วยให้คุณจดบันทึกข้อมูลบริษัทและงาน เช่น คะแนนจาก Glassdoor รายละเอียดการติดต่อ เงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้น ประกันสุขภาพ และบันทึกเพิ่มเติม

เทมเพลตการค้นหางาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตการค้นหางานของ ClickUp เพื่อให้ได้มุมมองรวมของการค้นหางานของคุณ

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อตั้งค่าหลายรายการสำหรับสิ่งต่อไปนี้:

  • ตำแหน่งงานว่าง
  • งานที่ได้สมัครแล้ว
  • การสัมภาษณ์ที่ให้ไว้
  • การติดตามผลที่ครบกำหนด

ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการหางาน ด้วยมุมมองแบบรวมศูนย์นี้ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณและส่งข้อความถึงผู้สรรหาบุคลากรในเวลาที่เหมาะสม

2. แม่แบบข้อเสนอโครงการงาน ClickUp

งานบางประเภทต้องการให้คุณส่งข้อเสนอโครงการ แต่เดี๋ยวก่อน คุณจะเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างไร? คุณไม่จำเป็นต้องคิดมาก คุณสามารถใช้แม่แบบข้อเสนอโครงการของ ClickUp ได้

เทมเพลตนี้มีความสวยงามและจัดระเบียบอย่างดี จะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดตกหล่น

แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แสดงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับคุณโดยใช้เทมเพลตข้อเสนอการจ้างงานของ ClickUp

แบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ถูกออกแบบให้เหมือนกับประวัติส่วนตัว โดยเน้นข้อมูลเช่น:

  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • การยอมรับอื่น ๆ

ใช้ ClickUp เพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหา

การเขียนข้อความถึงผู้สรรหางานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. ขณะที่บางคนอาจชื่นชอบข้อความที่ตรงไปตรงมา บางคนอาจมองว่าเป็นการรุกล้ำ. ดังนั้น การส่งข้อความที่มีคุณค่าและชัดเจนซึ่งมีการปรับให้เหมาะกับผู้รับจึงมีความสำคัญ.

คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้ ClickUp. มันช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท, ตำแหน่งงาน, และผู้จัดการการจ้างงานไว้ในที่เดียว. นอกจากนี้, คุณสามารถติดตามและจัดการการสมัครงาน, ทำให้กระบวนการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้เทมเพลตที่มีประโยชน์ของ ClickUp, และได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการสมัครงาน.

สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อยกระดับกระบวนการหางานของคุณ