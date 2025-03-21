วิธีส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหา (เคล็ดลับและตัวอย่าง)

ตามการศึกษาของ Glassdoor ทุกตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจะได้รับผู้สมัครเฉลี่ย 250 คนต่อตำแหน่ง ในความเป็นจริง หากคุณได้ค้นหาตำแหน่งงานบน LinkedIn เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณจะเห็นประกาศงานที่มีผู้สมัครมากกว่า 100 คนภายในเวลาไม่กี่วัน นั่นคือระดับการแข่งขันที่คุณกำลังเผชิญอยู่
นี่หมายความว่าโอกาสที่ผู้จัดการฝ่ายสรรหาจะเปิดใบสมัครงานของคุณนั้นน้อยมาก 🫥
ดังนั้น คุณจะทำให้ใบสมัครของคุณโดดเด่นและมั่นใจว่าไปถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาได้อย่างไร?
วิธีหนึ่งคือการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงาน ในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ การติดต่อโดยตรงเช่นนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อคุณได้ แต่มีศิลปะในการทำเช่นนี้ และเราอยู่ที่นี่เพื่อสอนคุณในวันนี้
มาสำรวจวิธีการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาโดยตรงเพื่อให้ได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน
⏰ สรุป 60 วินาที
- ในตลาดงานที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละตำแหน่งงานมีผู้สมัครเฉลี่ย 250 คน การส่งข้อความโดยตรงถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถช่วยให้ใบสมัครของคุณโดดเด่น
- ด้วย 97.4% ของบริษัทใน Fortune 500 ที่ใช้ระบบ ATS และ 58% ที่ใช้ AI ในการคัดกรองประวัติย่อ ทำให้ใบสมัครจำนวนมากถูกคัดกรองออกไปก่อนที่จะถึงผู้ตัดสินใจ
- การส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาโดยตรงจะข้ามระบบเหล่านี้ไป ทำให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและทักษะการสื่อสารของคุณ
- เคล็ดลับสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: ปรับให้เข้ากับบุคคล: อ้างถึงบทบาท, ทักษะของคุณ, และความสำเร็จของบริษัท แสดงความสนใจอย่างจริงใจ: เน้นว่าทำไมบทบาทนี้ถึงสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ กระชับ: ให้เกียรติเวลาของผู้จัดการการจ้างงานด้วยข้อความที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง นำเสนอคุณค่า: วัดผลความสำเร็จของคุณและเชื่อมโยงกับความต้องการของบริษัท ติดตามอย่างมีกลยุทธ์: ส่งการติดตามผลอย่างสุภาพหากคุณไม่ได้รับการตอบกลับ
- ปรับให้เหมาะสม: อ้างถึงบทบาทของคุณ, ทักษะของคุณ, และความสำเร็จของบริษัท
- แสดงความสนใจอย่างจริงใจ: เน้นย้ำว่าตำแหน่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างไร
- ให้กระชับ: ให้เกียรติเวลาของผู้จัดการการจ้างงานด้วยข้อความที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
- นำด้วยคุณค่า: วัดผลความสำเร็จของคุณและเชื่อมโยงกับความต้องการของบริษัท
- ติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์: ส่งการติดตามผลอย่างสุภาพหากคุณไม่ได้รับการตอบกลับ
- เครื่องมือเช่นClickUpช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยช่วยให้คุณติดตามการสมัครงาน, กำหนดการติดตามผล, และแม้กระทั่งสร้างข้อความส่วนตัวด้วย AI
ความสำคัญของการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหา
ก่อนอื่น มาดูกันว่าทำไมการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาจึงได้ผล:
ช่องทางการสื่อสารโดยตรง
สถิติการสรรหาบุคลากรแสดงให้เห็นว่า 97.4%ของบริษัทในFortune 500ใช้ระบบติดตามใบสมัคร(ATS) ในการคัดกรองประวัติย่อ และ58% ของบริษัทใช้ AIในกระบวนการจ้างงาน มีโอกาสที่ใบสมัครของคุณอาจถูกคัดกรองโดย ATS หรือ AI ก่อนที่จะถึงโต๊ะของผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรด้วยซ้ำ
ดังนั้น การส่งข้อความโดยตรงถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาจะเพิ่มโอกาสในการที่ใบสมัครของคุณจะได้รับการพิจารณา วิธีการตรงไปตรงมานี้ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารและความมั่นใจของคุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าในสภาพแวดล้อมการทำงานส่วนใหญ่
โอกาสในการแสดงความคิดริเริ่ม
เมื่อคุณติดต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร คุณไม่ได้เป็นเพียงประวัติย่ออีกฉบับหนึ่งในกองเอกสารเท่านั้น—คุณกำลังแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นอย่างแท้จริง การกระทำนี้สื่อว่า "ฉันไม่ได้รอโอกาส แต่ฉันกำลังสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเอง"
ด้วยการติดต่อโดยตรงนั้น คุณกำลังพิสูจน์ว่าคุณสามารถเป็นผู้นำได้ และไม่เพียงแค่รอให้โชคช่วย ใครล่ะที่จะไม่อยากได้ผู้สมัครเช่นนี้ในทีมของตน?
การส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาของบริษัทโดยตรงยังสื่อว่าคุณจริงจังกับงานนี้ด้วย เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้สมัครที่พร้อมจะทุ่มเทเกินกว่าหน้าที่ ในที่ทำงาน คุณลักษณะนี้ถือว่ามีค่ามาก
ผู้จัดการชื่นชอบพนักงานที่ไม่เพียงแค่ทำตามหน้าที่ขั้นต่ำเท่านั้น แต่ยังแสวงหาวิธีเพิ่มคุณค่าอยู่เสมอ
การได้รับข้อมูลวงใน
การติดต่อผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงานบางครั้งอาจ ทำให้คุณได้รับข้อมูลเบื้องหลังที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานของบริษัท
คุณอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายปัจจุบันของทีมหรือโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้น ความรู้ภายในนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งใบสมัครของคุณให้เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะของพวกเขาได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น หากคุณทราบว่าพวกเขากำลังประสบปัญหาในการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ คุณสามารถเน้นย้ำประสบการณ์ของคุณในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้
คุณยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัทได้อีกด้วย บางทีพวกเขาอาจภูมิใจในแนวทางที่สร้างสรรค์หรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่เน้นการทำงานร่วมกัน ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถ เน้นย้ำว่าสไตล์การทำงานของคุณสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาอย่างไร
เคล็ดลับที่ดีที่สุดในการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร
นี่คือคำแนะนำบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะส่งอีเมลถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรหรือติดต่อพวกเขาผ่านแอปส่งข้อความทางธุรกิจเช่น LinkedIn:
ปรับแต่งข้อความของคุณ
อีเมลหรือข้อความใน LinkedIn ที่คัดลอกและวางแบบทั่วไปมักจะถูกมองข้าม คุณจำเป็นต้องปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาโดยเฉพาะ
มันไม่ใช่แค่ "เฮ้! ฉันเห็นประกาศงานของคุณ และฉันสนใจ" แต่มันคือ "เฮ้! ฉันเห็นประกาศงานของคุณ คุณต้องการ X และฉันสามารถทำได้โดยใช้ทักษะ A, B, C ของฉัน" *
การสื่อสารประเภทนี้ทำให้คุณโดดเด่นและเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้รับการสังเกต
ลองใช้เคล็ดลับพิเศษเหล่านี้เพื่อปรับแต่งข้อความของคุณให้มีความเป็นส่วนตัว:
- อ้างอิงบทความหรือบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่นำเสนอเกี่ยวกับองค์กรหรือสิ่งที่พวกเขาประสบความสำเร็จเมื่อเร็วๆ นี้
- หากมีผู้ติดต่อที่รู้จักกัน ให้กล่าวถึงได้ แต่ไม่ควรเอ่ยชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
- โปรดอธิบายโดยสังเขปว่าแผนเส้นทางอาชีพของคุณมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของบริษัทอย่างไร
- หากเหมาะสม กรุณาแบ่งปันเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณมีความหลงใหลในอุตสาหกรรมนี้
นอกจากนี้ ให้เพิ่มหัวข้อที่ชัดเจนและสั้นเพื่อให้ผู้สรรหาทราบถึงเนื้อหาของอีเมลคุณ นี่คือตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ได้:
- การติดตามผลใบสมัคร: [ชื่อของคุณ]
- ตื่นเต้นกับบทบาทในตำแหน่ง [ตำแหน่ง]
- สนใจในตำแหน่ง [ตำแหน่ง] – [ชื่อของคุณ]
- ติดตามผลใบสมัครของฉันสำหรับตำแหน่ง [ตำแหน่ง]
- เกี่ยวกับใบสมัครของฉันสำหรับ [ตำแหน่ง]
- ขั้นตอนต่อไปสำหรับการสมัครตำแหน่ง [ตำแหน่ง]
แสดงความสนใจในตำแหน่งงาน
ในทุกตำแหน่งงาน จะมีบทบาทที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะถูกระบุไว้ในประกาศหรือเอกสารแนบรายละเอียดงาน ไม่ว่าคุณจะพบข้อมูลนี้ในส่วนใด คุณจำเป็นต้องค้นหา อ่านให้เข้าใจ และแสดงความสนใจในบทบาทนั้นในข้อความของคุณ
ข้อความของคุณไม่ควรพูดถึงเพียงว่าคุณยอดเยี่ยมแค่ไหน และนายจ้างเก่าของคุณชื่นชอบคุณมากเพียงใดเท่านั้น แต่ยังควรพูดถึง เหตุผลที่คุณต้องการทำงานในตำแหน่งที่คุณกำลังสมัคร ด้วย
ลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อแสดงความสนใจต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร:
- ระบุแง่มุมเฉพาะของบทบาทที่ดึงดูดความสนใจของคุณ
- เชื่อมโยงตำแหน่งงานกับเป้าหมายอาชีพของคุณ
- อ้างอิงข่าวสารหรือโครงการล่าสุดของบริษัทเพื่อแสดงว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี
- กรุณาอธิบายโดยสังเขปว่าคุณได้เตรียมตัวอย่างไรสำหรับบทบาทเช่นนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงความสนใจในระยะยาว
แต่จงจำไว้ว่า ความแท้จริงคือสิ่งสำคัญที่สุด การสมัครงานไม่ใช่การแสร้งทำจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ความตื่นเต้นที่แท้จริงของคุณจะเปล่งประกายออกมาได้ หากคุณมีความสนใจในตำแหน่งงานนั้นอย่างแท้จริง
นี่คือสิ่งที่เจอร์รี ลี ผู้ร่วมก่อตั้งที่ Wonsulting แนะนำ:
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การแจ้งเตือนของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการสมัครงานของคุณเป็นระบบ. สร้างงานสำหรับแต่ละการสมัคร และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลอีเมล การเขียนจดหมายขอบคุณ หรือการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ คุณสามารถปรับแต่งความถี่และเวลาในการแจ้งเตือนตามไทม์ไลน์การสมัครงานของคุณได้
ให้สั้นและตรงประเด็น
ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเป็นบุคคลที่มีงานยุ่ง ให้ความเคารพเวลาของพวกเขาด้วยการเข้าประเด็นโดยตรง ข้อความที่กระชับแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับตารางเวลาของพวกเขาและสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน ซึ่งสร้างความประทับใจแรกพบที่ดี
แล้วคุณทำอย่างไร? ลองจินตนาการว่าคุณมีเวลาเพียง 15 วินาทีในการดึงดูดความสนใจของพวกเขา
เริ่มต้นด้วยประโยคเปิดที่แข็งแกร่ง เช่น "สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อผู้จัดการฝ่ายสรรหา], ผม/ฉันชื่อ [ชื่อของคุณ] และผม/ฉันสนใจในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน]" จากนั้นเน้นทักษะหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดของคุณอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น "ด้วยประสบการณ์ 5 ปีใน [อุตสาหกรรม], ผม/ฉันประสบความสำเร็จในการ [ความสำเร็จ]"
สุดท้ายนี้ ขอสรุปด้วยคำเชิญชวนที่ชัดเจน: "ผมได้แนบประวัติย่อของผมมาด้วยเพื่อให้คุณพิจารณา ไม่ทราบว่าคุณสะดวกพูดคุยสั้นๆ สัปดาห์หน้าได้หรือไม่ครับ?"
จำไว้ว่าน้อยคือมาก
โครงสร้างของข้อความที่มีประสิทธิภาพ
ข้อความของคุณควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน ข้อความที่มีโครงสร้างดีไม่เพียงแต่ดูดีเท่านั้น แต่ยังอ่านง่ายอีกด้วย มันแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพเวลาของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจริงจังกับงานใหม่
จำเคล็ดลับเหล่านี้ไว้เพื่อร่างข้อความที่มีโครงสร้าง:
- เริ่มต้นด้วยบทนำ ทักษะ/คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังผลงานของคุณ ขั้นตอนต่อไป และปิดท้าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอ
- ย่อหน้าไม่ควรมีมากกว่า 2-3 บรรทัด
เมื่อคุณเขียนข้อความของคุณเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบข้อความนั้นหลายครั้ง หากอ่านง่ายและมีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน คุณก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อได้เลย!
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณได้ส่งทักษะ/คุณสมบัติในใบสมัครงานแล้ว อย่ากล่าวถึงอีกครั้งในข้อความ แต่ให้เน้นย้ำสิ่งที่คุณมีที่ทำให้คุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้
นำด้วยคุณค่า
การนำด้วยคุณค่าคือการตอบคำถามที่ไม่ได้พูดออกมา: "ทำไมเราควรจ้างคุณ?" แนวทางนี้จะดึงดูดความสนใจของพวกเขาและ แสดงให้เห็นว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับบทบาทนี้
เริ่มต้นข้อความของคุณด้วยการแบ่งปันจุดเด่นหรือความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของคุณที่ตรงกับข้อกำหนดของงาน แทนที่จะพูดอะไรที่คลุมเครือ ให้เจาะจง
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า "ในระยะเวลาห้าปีที่ผมทำงานด้านการตลาดดิจิทัล ผมได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของแบรนด์ขึ้น 40% ในงานล่าสุดของผม" ซึ่งจะทำให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาหรือนายจ้างที่คาดหวังทราบได้ทันทีว่าคุณมีอะไรที่จะนำเสนอ
แต่อย่าหยุดเพียงแค่นั้น—เชื่อมโยงสิ่งที่คุณได้ทำกับสิ่งที่บริษัทอาจต้องการ หากคุณทราบว่าบริษัทต้องการเพิ่มการมีตัวตนออนไลน์ ให้กล่าวถึงประสบการณ์ของคุณที่สามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้นได้ วิธีการนี้จะทำให้ข้อความของคุณน่าประทับใจและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
หากคุณกำลังเปลี่ยนอาชีพ ให้เน้นย้ำว่าทักษะจากบทบาทก่อนหน้าของคุณสามารถมีคุณค่าได้อย่างไร คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือเขียนด้วย AI แต่อย่าลืมปรับแต่งข้อความเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว
วัดผลกระทบของคุณ
ต้องการให้ข้อความของคุณมีพลัง? ใช้ตัวเลขสิ พวกมันคือตัวเพิ่มความน่าเชื่อถือในโลกธุรกิจมืออาชีพ แทนที่จะพูดว่า "ฉันปรับปรุงยอดขาย" ให้พูดว่า "เพิ่มยอดขายขึ้น 20% ผ่านแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมาย" มันเหมือนกับความแตกต่างระหว่างการคุยโวกับการพิสูจน์
ดังนั้น ลองย้อนกลับไปดูบทบาทที่ผ่านมาของคุณ คุณเคยดูแลลูกค้ากี่ราย? คุณสามารถลดต้นทุนได้กี่เปอร์เซ็นต์? ตัวอย่างเช่น: "เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น 15% ผ่านการนำกระบวนการสนับสนุนลูกค้าใหม่มาใช้"
คำขอประชุม
อย่าอาย; ขอให้มีการประชุม
คุณได้สร้างความประทับใจอย่างมากแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะยกระดับความสัมพันธ์ไปอีกขั้น การเสนอให้มีการประชุมแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความกระตือรือร้น เปรียบเสมือนการบอกว่า "เฮ้ ฉันจริงจังกับเรื่องนี้และอยากพบคุณตัวต่อตัว"
แต่อย่าเพียงแค่พูดว่า "เราสามารถพบกันได้ไหม?" ให้ระบุให้ชัดเจน เสนอเวลาที่เฉพาะเจาะจงและถามเกี่ยวกับเวลาว่างของพวกเขา นี่แสดงให้เห็นว่าคุณมีการจัดการที่ดีและเคารพเวลาของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อความนี้: "ฉันอยากพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในอนาคตและวิธีที่ทักษะของฉันสามารถช่วยทีมของคุณได้ คุณสะดวกคุยสั้นๆ ในวันอังคารหน้าไหม?"
เมื่อคุณได้รับการนัดหมายแล้ว ให้ทำให้การประชุมสั้นกระชับ การคุยกันอย่างรวดเร็วก็เพียงพอที่จะกระตุ้นความสนใจและทำให้สิ่งต่าง ๆ ดำเนินต่อไปได้
แชร์ลิงก์โปรไฟล์ LinkedIn และผลงานของคุณ
โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณคือประวัติย่อออนไลน์ของคุณ เป็นเวทีแสดงชีวิตการทำงานของคุณ การใส่ลิงก์ไปยังโปรไฟล์ในข้อความของคุณเป็นการเชิญชวนให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรได้สำรวจประสบการณ์ของคุณอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนมีระเบียบและมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดังนั้น กรุณาใส่ลิงก์โปรไฟล์ของคุณไว้ที่นั่น แล้วให้ประสบการณ์ของคุณเป็นตัวพูดแทนคุณ เมื่อใส่ลิงก์โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ กรุณาเพิ่ม URL แบบกำหนดเองเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ของคุณเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อมูลในข้อความและประวัติย่อของคุณ
ติดตามผล แต่ไม่มากเกินไป
ในกองข้อความมากมาย ข้อความแรกของคุณอาจถูกมองข้ามไป นี่คือเหตุผลที่การติดตามผลอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ดี การติดตามผลแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสนใจและมุ่งมั่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติสองประการที่นายจ้างที่มีศักยภาพชื่นชม นี่คือตัวอย่างการติดตามผลที่สั้นและกระชับ:
สวัสดี
หวังว่าคุณกำลังมีวันที่ดี
เพียงติดตามเพื่อทราบว่าโปรไฟล์ของฉันกำลังได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่ง
ขอขอบคุณสำหรับการตอบกลับที่รวดเร็ว
ขอแสดงความนับถือ,
แต่ก็มีเส้นบางๆ ระหว่างการติดตามผลกับการรบกวน การส่งอีเมลมากเกินไปอาจทำให้คุณดูเหมือนหมดหวังหรือไม่ให้เกียรติเวลาของพวกเขา
ดังนั้น ให้หาสมดุลที่เหมาะสม หากคุณไม่ได้รับการตอบกลับ ให้ส่งการติดตามอย่างสุภาพอีกครั้งหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ หากยังไม่มีการตอบกลับ ให้รออีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะลองอีกครั้ง เมื่อคุณติดตามผล ให้เสนอคุณค่าเพิ่มเติมหรือข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์
บทบาทของแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp ในการแนะนำตัวในแวดวงอาชีพ
การหางานอาจเป็นงานที่น่าเบื่อและน่าหงุดหงิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องติดตามการสมัครงานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ การใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ เช่น ClickUp สามารถช่วยให้การสมัครงานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาดูกันว่า ClickUp สามารถช่วยคุณได้อย่างไรเมื่อคุณกำลังส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหา:
สร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
เราได้ให้คำแนะนำหลายข้อแก่คุณในการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร แต่จะเป็นอย่างไรหากเราบอกคุณว่าสามารถใช้ AI เพื่อสร้างจดหมายสมัครงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรของคุณได้?
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ทำสิ่งนั้นได้ มันเป็นเครื่องมือ AI ที่จะ ร่างข้อความหรืออีเมลที่ปรับให้เหมาะกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะ เราขอให้ ClickUp Brain เขียนข้อความสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร:
ตามที่คุณเห็น มันให้ข้อความที่สมบูรณ์พร้อมน้ำเสียงและโครงสร้างที่ถูกต้อง คุณสามารถนำข้อความนี้ไปปรับแต่งเล็กน้อย แล้วส่งไปยังบริษัทในฝันของคุณได้เลย!
ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการจ้างงานโดยใช้เทมเพลตและ AI ของ ClickUp:
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในอีเมล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
📮ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
📊 ต้องการภาพรวมทั้งหมดหรือไม่? รับ รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงานโดย ClickUp และดูว่าอะไรที่กำลังทำให้ทีมของคุณช้าลงจริงๆ
ติดตามสถานะการสมัคร
เมื่อคุณมีตำแหน่งงานว่างมากมายและผู้จัดการฝ่ายบุคคลหลายคนที่ต้องการส่งข้อความถึง มันอาจรู้สึกเหมือนกำลังเล่นกลกับเลื่อยไฟฟ้า นี่คือจุดที่มุมมอง Kanban ของ ClickUpเข้ามาช่วย
คิดถึงมันเหมือนกับกระดานภาพขนาดใหญ่ที่คุณสามารถปักโน้ตเกี่ยวกับงานแต่ละงานได้ โน้ตแต่ละอัน หรือที่เรียกว่า 'การ์ด' สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อตำแหน่งงาน กำหนดการสมัคร และรายละเอียดของผู้จัดการฝ่ายรับสมัคร คุณยังสามารถเพิ่มงานที่ต้องทำในแต่ละการ์ดได้ เช่น 'ร่างอีเมล' หรือ 'นัดหมายการโทร'
กระดานคัมบังช่วยให้คุณเห็น สิ่งที่อยู่ในกระบวนการ สิ่งที่เร่งด่วน และจุดที่คุณควรให้ความสำคัญ
กำหนดเวลาสำหรับแอปพลิเคชัน
แทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีตหลายไฟล์หรือพยายามจำว่าต้องติดตามงานเมื่อใด คุณสามารถดูไทม์ไลน์การสื่อสารทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
มันช่วยให้คุณจัดตารางการสัมภาษณ์ ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล และบล็อกเวลาสำหรับการวิจัยและการเตรียมตัว คุณสามารถ กำหนดสีให้กับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อระบุลำดับความสำคัญหรือตำแหน่งงานที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว
ติดตามอีเมลทั้งหมดในที่เดียว
คุณสามารถส่งอีเมลไปยังผู้จัดการฝ่ายสรรหาได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานการทำงานของอีเมลกับ ClickUp เพียงเชื่อมต่อกับบัญชี Gmail, Outlook, IMAP หรือ Office365 ของคุณ และจัดการการสนทนากับผู้จัดการฝ่ายสรรหาในที่เดียว
ช่วยให้คุณส่งและรับอีเมลจาก ClickUp สร้างงานใหม่โดยตรงจากอีเมล แนบอีเมลไปยังงาน และเพิ่มความคิดเห็นในรายการงาน
สมมติว่าผู้จัดการฝ่ายรับสมัครงานตอบกลับด้วยงาน (อาจเป็นงานทดสอบ) หรือคำขอ คุณ สร้างงานจากอีเมลนั้นใน ClickUp ทันทีและเริ่มทำงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ Gmail หรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน คุณจะต้องจดบันทึกงานนั้นไว้ที่อื่น ซึ่งนำไปสู่การสลับบริบทที่ไม่จำเป็น
สร้างและจัดการรายการตรวจสอบ
คิดถึงกระบวนการสมัครงานของคุณเหมือนเป็นโปรเจ็กต์ขนาดเล็ก คุณสามารถตั้งค่าClickUp Milestonesสำหรับขั้นตอนสำคัญในเส้นทางการสมัครของคุณ เช่น 'ส่งใบสมัครแล้ว', 'สัมภาษณ์ครั้งแรก', 'ส่งอีเมลติดตามผลแล้ว', หรือ 'สัมภาษณ์ครั้งที่สอง'
เมื่อคุณถึงแต่ละจุดสำคัญ (Milestone) มันจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้คุณส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถึงจุดสำคัญ 'ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว' คุณอาจส่งอีเมลติดตามผลอย่างสุภาพ หรือเมื่อคุณถึงจุดสำคัญ 'สัมภาษณ์รอบแรกเสร็จสิ้น' คุณอาจใช้โอกาสนี้ส่งข้อความขอบคุณ
ด้วยวิธีนี้ คุณกำลังใช้ Milestones ของ ClickUp เป็นตัวเตือนและตัวกระตุ้นเพื่อจัดระเบียบการสื่อสารกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร มันช่วยให้คุณติดตามการติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ดูเร่งรัดเกินไป
เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว
คุณยังสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างรายการบริษัทที่คุณต้องการสมัครงานและเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถ สร้างรายการคำถามสำคัญที่คุณต้องการถามผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างความประทับใจที่ยั่งยืน
ปฏิบัติตามรูปแบบที่เป็นโครงสร้างสำหรับการส่งข้อความถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร
เทมเพลตของ ClickUp มีโครงสร้างข้อความที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร เทมเพลตเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ข้อความของคุณมีความเป็นมืออาชีพ ถ่ายทอดความสนใจและคุณสมบัติของคุณสำหรับตำแหน่งงานได้อย่างชัดเจน นี่คือสองคำแนะนำของเรา:
1. แม่แบบการค้นหางาน ClickUp
ด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลตการหางาน ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบการหางานของคุณได้ มันช่วยให้คุณจดบันทึกข้อมูลบริษัทและงาน เช่น คะแนนจาก Glassdoor รายละเอียดการติดต่อ เงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้น ประกันสุขภาพ และบันทึกเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อตั้งค่าหลายรายการสำหรับสิ่งต่อไปนี้:
- ตำแหน่งงานว่าง
- งานที่ได้สมัครแล้ว
- การสัมภาษณ์ที่ให้ไว้
- การติดตามผลที่ครบกำหนด
ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการหางาน ด้วยมุมมองแบบรวมศูนย์นี้ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณและส่งข้อความถึงผู้สรรหาบุคลากรในเวลาที่เหมาะสม
2. แม่แบบข้อเสนอโครงการงาน ClickUp
งานบางประเภทต้องการให้คุณส่งข้อเสนอโครงการ แต่เดี๋ยวก่อน คุณจะเขียนข้อเสนอโครงการได้อย่างไร? คุณไม่จำเป็นต้องคิดมาก คุณสามารถใช้แม่แบบข้อเสนอโครงการของ ClickUp ได้
เทมเพลตนี้มีความสวยงามและจัดระเบียบอย่างดี จะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายสรรหาเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
แบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ถูกออกแบบให้เหมือนกับประวัติส่วนตัว โดยเน้นข้อมูลเช่น:
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
- การยอมรับอื่น ๆ
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหา
การเขียนข้อความถึงผู้สรรหางานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. ขณะที่บางคนอาจชื่นชอบข้อความที่ตรงไปตรงมา บางคนอาจมองว่าเป็นการรุกล้ำ. ดังนั้น การส่งข้อความที่มีคุณค่าและชัดเจนซึ่งมีการปรับให้เหมาะกับผู้รับจึงมีความสำคัญ.
คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้ ClickUp. มันช่วยคุณจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท, ตำแหน่งงาน, และผู้จัดการการจ้างงานไว้ในที่เดียว. นอกจากนี้, คุณสามารถติดตามและจัดการการสมัครงาน, ทำให้กระบวนการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้เทมเพลตที่มีประโยชน์ของ ClickUp, และได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการสมัครงาน.
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อยกระดับกระบวนการหางานของคุณ