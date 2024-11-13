แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผน
วันนี้ แผนภูมิแกนต์ เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากผู้จัดการโครงการถึง 85%ที่บริหารโครงการหลายโครงการพร้อมกัน
พวกเขาช่วยคุณติดตามการพึ่งพาของงาน, ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกกำหนดเวลาของคุณอยู่ในเกณฑ์ดี
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมเช่น Jira ช่วยให้คุณสามารถผสานแผนภูมิแกนต์เข้ากับกระบวนการของคุณได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณต้องการติดตามการพึ่งพาของงานหรือแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการในระดับรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แผนภูมิ Gantt ของ Jira ก็พร้อมตอบโจทย์คุณ
ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการใน Jira (และทางเลือกที่น่าสนใจแทน!)
วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Jira
ก่อนที่เราจะเริ่มต้น คุณควรทราบว่า Jira ไม่มีแผนภูมิ Gantt ในตัว
ข่าวดีก็คือ คุณยังสามารถเพิ่มความสามารถของ Jira ได้โดยการติดตั้งปลั๊กอินเพื่อสร้างและใช้แผนภูมิแกนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นขั้นตอนเพิ่มเติม แต่ก็ช่วยให้งานสำเร็จลุล่วง!
ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนภูมิแกนต์
ขั้นตอนแรกคือการเลือกปลั๊กอินที่เหมาะสม สำหรับขั้นตอนนี้ คุณสามารถใช้ส่วนเสริม WBS Gantt chart หรือปลั๊กอินที่คล้ายกันได้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ไปที่เมนู Apps ระดับบนสุด จะมีตัวเลือกสองอย่างปรากฏขึ้น:
- แท็บโครงการ: เปิดโครงการปัจจุบันของคุณในมุมมองแผนภูมิแกนต์—ไม่ต้องยุ่งยาก ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม เห็นความคืบหน้าของโครงการได้ทันที!
- แท็บแกนต์: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ใหม่จากหลายโครงการและบันทึกตัวกรอง
เมื่อคุณสร้างแผนภูมิแกนต์ใหม่ คุณจะถูกขอให้ ดึงปัญหาจากโครงการ Jira หรือตัวกรองที่คุณได้ตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถสร้างแผนงานโครงการที่ครอบคลุมหรือเน้นไปที่งานเฉพาะโดยใช้ตัวกรอง
ขอแสดงความยินดี! คุณเพิ่งสร้างแผนภูมิแกนต์ใหม่บน Jira สำเร็จ
ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) และทางด้านขวา คุณจะเห็นไทม์ไลน์—ภาพรวมระดับสูงของงานของคุณ ระยะเวลาของแต่ละงาน และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างไทม์ไลน์โครงการใน Excel (พร้อมเทมเพลต!)
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าแผนภูมิแกนต์ของคุณ
ตอนนี้คุณได้สร้างแผนภูมิแกนต์ใน Jira แล้ว ถึงเวลาที่จะตั้งค่ามัน
คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของตารางเวลาโครงการของคุณได้โดยการแก้ไขปฏิทินการทำงานหรือปรับให้สอดคล้องกับปีงบประมาณของคุณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นภาพโครงการ คุณสามารถ ปรับแต่งแถบความคืบหน้าและตัวบ่งชี้ความสำคัญ ด้วยสีต่างๆ ได้
หากโปรเจกต์ของคุณมีไฟล์หลายไฟล์ ฟังก์ชันตัวกรองด่วนจะเข้ามาช่วยคุณ! เช่นเดียวกับบนบอร์ด Jira ของคุณ คุณสามารถค้นหาและกรองปัญหาเฉพาะโดยใช้ JQL เพื่อทำให้การจัดตารางโปรเจกต์ของคุณง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: วางแผนงานบนแผนภูมิแกนต์ของคุณ
เคยรู้สึกไหมว่าโครงการของคุณกำลังจะกลายเป็นความวุ่นวาย? อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Jira สำหรับการจัดตารางเวลา อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ
ต้องการเพิ่มการพึ่งพาใช่ไหม? เพียงแค่จับส่วนเริ่มต้นหรือส่วนท้ายของแถบงานแล้ววางลงบนงานที่ต้องการ มันง่ายมาก
เมื่อคุณกำหนดวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาของงานแล้ว แอปจะคำนวณวันที่เสร็จโดยอัตโนมัติตามปฏิทินการทำงานของคุณ
แน่นอน หากคุณต้องการ ปรับวันที่ด้วยตนเอง คุณสามารถลาก ยืด หรือย่อแถบงานเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? หากคุณปรับตารางเวลาของงานหนึ่ง งานที่ขึ้นอยู่กันทั้งหมดก็จะปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและตรงเวลาเหมือนนาฬิกา
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 5 ขั้นตอนสู่การบริหารเวลาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดทรัพยากรและกระบวนการทำงาน
ตอนนี้ที่โครงการของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ถึงเวลาที่จะจัดการภาระงานของทีมคุณ
งานที่กำลังดำเนินการ (WIPs) บน Jira มีประโยชน์เมื่อต้องการวัดปริมาณงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ—คำนวณเป็น 'หน่วย' ฟังก์ชันนี้จำกัดปริมาณงานสูงสุดที่สามารถมีอยู่ในแต่ละสถานะของกระบวนการทำงาน
มันยังช่วยให้คุณปรับแต่งปริมาณงานของแต่ละคนได้โดยตรงบนแผนภูมิแกนต์
และนี่คือจุดที่น่าสนใจ: หากใครสักคนได้รับงานมากเกินไป (เราเรียกสถานการณ์นี้ว่า 'บ๊อบมีงานมากเกินไป') แถบงานของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดง นั่นคือสัญญาณให้คุณเข้าไปช่วยและกระจายงานใหม่ก่อนที่ความเหนื่อยล้าจะเกิดขึ้น
นี่คือการจัดการทรัพยากรที่ถูกต้องตามหลักการจริง ๆ ทุกคน!
เพื่อจัดการปริมาณงานของทีมในแผนภูมิแกนต์ของคุณใน Jira อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: เปิดการตั้งค่า Jira สำหรับฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ไปที่การตั้งค่า Jira และเลือกปัญหา
- คลิกที่แท็บ Custom Fields จากนั้นเลือก Create New Custom Field
- เลือกฟิลด์ขั้นสูง จากนั้นเลือกตัวเลือกรายชื่อผู้ใช้หลายรายเพื่ออนุญาตให้มีผู้รับมอบหมายหลายคน (หากจำเป็นสำหรับการติดตาม)
ขั้นตอนที่ 2: สร้างหน่วยกำหนดเองสำหรับการจัดการปริมาณงาน
- ขณะตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ให้กำหนดเป็นหน่วยวัดสำหรับปริมาณงาน (เช่น "ชั่วโมงต่องาน" หรือ "หน่วยต่อวัน") เพื่อช่วยติดตามปริมาณงานที่สมาชิกแต่ละคนกำลังรับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดปัญหาโดยอัตโนมัติ
- ใช้ช่องผู้รับมอบหมายพร้อมตัวเลือกอัตโนมัติ ซึ่งจะกำหนดงานให้กับผู้รับมอบหมายเริ่มต้นสำหรับส่วนประกอบหรือโครงการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดปัญหาใหม่
ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานโดยใช้พาเลทคำสั่ง
- กดปุ่มลัดพาเลทคำสั่งบนแป้นพิมพ์ของคุณ แล้วพิมพ์ "กำหนดปัญหา"
- ค้นหาสมาชิกทีมที่ต้องการ เลือกชื่อของพวกเขา แล้วกด Enter เพื่อมอบหมายปัญหาให้พวกเขา
ขั้นตอนที่ 5: ปรับปริมาณงานในแผนภูมิแกนต์
- ในแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถติดตามปริมาณงานได้อย่างชัดเจนผ่านแถบงาน หากปริมาณงานของสมาชิกในทีมเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (เช่น มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน) แถบงานของพวกเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ซึ่งบ่งชี้ว่าคุณอาจจำเป็นต้องกระจายงานใหม่
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Google Sheets (พร้อมเทมเพลต)
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบและติดตามโครงการของคุณ
การเดินทางด้านการบริหารโครงการของคุณไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การวางแผน การดำเนินการที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเริ่มติดตามความคืบหน้า
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเปรียบเทียบความคืบหน้ากับแผนเดิมได้อย่างง่ายดาย การติดตามข้อมูลพื้นฐานด้วยแถบสีเทาอ่อนที่อยู่ใต้แต่ละงาน จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าคุณกำลังทำงานนำหน้าหรือล่าช้ากว่ากำหนด
อย่าลืมจับตาดูเส้นทางวิกฤตไว้ให้ดี นี่คือภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากพลาดกำหนดเวลา อาจทำให้โครงการทั้งหมดต้องล่าช้าหรือล้มเหลวได้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกแผนภูมิแกนต์เป็นฐานข้อมูลมาตรฐาน
ข้อจำกัดในการสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Jira
แม้ว่า Jira จะได้รับความนิยมอย่างไม่ต้องสงสัยในหมู่ผู้จัดการโครงการสำหรับการจัดการงาน แต่แพลตฟอร์มนี้มีข้อจำกัดบางประการเมื่อสร้างแผนภูมิแกนต์
- ไม่มีแผนภูมิแกนต์ในตัว: ข้อจำกัดที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ Jira ไม่มีฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์ในตัว ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ คุณจะต้องติดตั้งปลั๊กอินเพื่อจำลองแผนภูมิแกนต์ ซึ่งหมายถึงขั้นตอนเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
- การมองเห็นโครงการที่จำกัด: แม้ว่า Jira จะโดดเด่นในการจัดการงาน แต่กลับด้อยประสิทธิภาพเมื่อต้องให้ภาพรวมของโครงการทั้งหมดของคุณ หากไม่มีแผนภูมิ Gantt ในตัว การมองเห็นไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และหมุดหมายสำคัญต่างๆ อย่างชัดเจนและครอบคลุมจะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น
- ความซับซ้อนในการจัดสรรทรัพยากร: Jira ไม่ได้โดดเด่นในด้านการจัดการทรัพยากรเช่นกัน แม้ว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับปริมาณงานให้บ้าง แต่จะแสดงข้อมูลเฉพาะของสมาชิกในทีมแต่ละคนในแต่ละครั้งเท่านั้น ทำให้การประเมินศักยภาพของทีมทั้งหมดเป็นเรื่องยุ่งยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการโครงการ Agile หลายโครงการพร้อมกัน
- การจัดตารางงานด้วยตนเอง: แม้ว่าปลั๊กอินของ Jira สำหรับแผนภูมิ Gantt จะช่วยให้จัดการงานด้วยการลากและวางได้ แต่การทำให้การพึ่งพาและการจัดตารางงานเป็นอัตโนมัติอาจทำได้ไม่ราบรื่น การปรับแต่งงานหนึ่งงานอาจไม่ทำให้งานอื่น ๆ อัปเดตอย่างราบรื่นเสมอไป
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัด: บอร์ด Agile ของ Jira แม้จะยอดเยี่ยมสำหรับทีม Agile แต่ก็ไม่มีคุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้แผนภูมิ Gantt ตัวอย่างเช่น ไม่มีวิธีง่ายๆ ในการติดตามเส้นทางที่สำคัญหรือสรุปปริมาณงานทั้งหมดสำหรับทั้งทีมในที่เดียว
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jira สำหรับทีม Agile
สร้างแผนภูมิแกนต์ด้วย ClickUp
จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถใช้เครื่องมือบริหารโครงการที่มีฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์ในตัวโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม?
ClickUpผสานแผนภูมิแกนต์แบบเนทีฟเข้ากับระบบอัตโนมัติในตัวและฟีเจอร์รายงานที่ครอบคลุม—ไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติม ✨
⚡️ คุณรู้หรือไม่? บริษัทอย่าง QubicaAMF รายงานว่าประหยัดเวลาได้ถึง 40% ในการสร้างรายงานและแผนภูมิ และปรับปรุงการจัดระเบียบโครงการได้ถึง 80%หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp 📈
มุมมองแชท Gantt ของ ClickUp มอบ คุณสมบัติการลากและวางที่ทรงพลังเพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น จัดการการพึ่งพาของงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์
ต่างจาก Jira ที่ต้องใช้ปลั๊กอิน ClickUp มีคุณสมบัติเหล่านี้ติดตั้งมาให้แล้วในตัว ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณ
มาดูตัวอย่างกันว่าเจคอบ ผู้จัดการโครงการที่ทำงานในสปรินท์ ใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp อย่างไรเพื่อทำให้การจัดการโครงการของเขาประสบความสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดโครงร่างของโครงการ
เจคอบเริ่มต้นด้วยการกำหนดขอบเขตของโครงการใน ClickUp เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในภายหลัง เขาใช้ClickUp Goals เพื่อกำหนด เป้าหมายที่วัดผลได้ ระบุงานย่อยภายใต้แต่ละเป้าหมายหลัก และสร้างไทม์ไลน์ของโครงการที่เป็นจริงเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ด้วย ClickUp เขาสามารถจัดระเบียบเป้าหมายเหล่านี้เป็นโฟลเดอร์ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงการต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 2: รายการงานทั้งหมด
ต่อไป เจคอบจดบันทึกทุกงานที่เขาต้องทำให้เสร็จ แทนที่จะกังวลเกี่ยวกับลำดับ เขาเน้นการแบ่งงานใหญ่ๆ ออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่จัดการได้
มุมมองรายการ ClickUp ช่วยให้เจคอบจัดระเบียบงานทั้งหมดของเขาอย่างเป็นระเบียบ พร้อมสำหรับแผนภูมิแกนต์ เขาถึงกับสร้างงานย่อยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
ขั้นตอนที่ 3: ให้รายละเอียดของงาน
เจคอบใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อ มอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และจัดลำดับความสำคัญของงาน เขาชอบความง่ายในการลากและวางคอลัมน์เพื่อจัดระเบียบงานและทำให้ทีมทราบความคืบหน้าอยู่เสมอ
ขั้นตอนที่ 4: สร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณ
ตอนนี้ถึงเวลาของกิจกรรมหลักแล้ว Jacob คลิกที่มุมมองแผนภูมิแกนต์ในพื้นที่โครงการของเขา และเหมือนมีเวทมนตร์ ClickUp แสดงงานของเขาบนไทม์ไลน์
ไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติมหรือการตั้งค่าด้วยตนเอง—ClickUp สร้างแผนภูมิแกนต์ได้ทันที
ขั้นตอนที่ 5: ปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ของคุณ
Jacob ปรับแต่งแผนภูมิ Gantt ของเขาโดยการซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ (Jacob เป็นผู้จัดการที่ดีที่เชื่อในสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว) และเปิดใช้งานฟีเจอร์ ปรับกำหนดการงานที่เชื่อมโยง ดังนั้นเมื่อมีการย้ายงานหนึ่งงาน งานที่เชื่อมโยงทั้งหมดจะปรับโดยอัตโนมัติ
เขาสามารถสลับระหว่างกรอบเวลาต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น มุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 15 แม่แบบแผนงานกานต์ต์ฟรีที่ดีที่สุดใน Excel & ClickUp
ขั้นตอนที่ 6: สร้างการพึ่งพา
ClickUp ทำให้การสร้างการพึ่งพาของงานเป็นเรื่องง่ายมาก Jacob เพียงแค่ลากเส้นจากงานหนึ่งไปยังงานถัดไป ทำให้เห็นภาพว่างานหนึ่งพึ่งพาอีกงานหนึ่งอย่างไร
ไม่ต้องปวดหัวกับการจัดตารางงานด้วยมืออีกต่อไป! สิ่งนี้ช่วยให้เขาสามารถติดตามงานสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งโครงการได้อย่างใกล้ชิด
ขั้นตอนที่ 7: สร้างหมุดหมาย
หมุดหมายสำคัญมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และเจคอบใช้หมุดหมายเหล่านี้เพื่อระบุความสำเร็จที่สำคัญในแต่ละสปรินต์ของเขา
หมุดหมายใน ClickUpแสดงด้วยรูปทรงเพชรสีเหลืองสดใส ทำให้มองเห็นช่วงเวลาสำคัญในไทม์ไลน์ของโครงการได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบและอัปเดตแผนภูมิแกนต์ของคุณ
เจคอบลากงานไปมาในขณะที่โครงการดำเนินไป ลดกำหนดเวลาลง และขยายระยะเวลาออกไปด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
เขาชอบที่ ClickUp จัดตารางงานที่เชื่อมต่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น และด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้เจคอบและทีมของเขาไม่พลาดทุกการเปลี่ยนแปลง
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุด: คู่มือสำหรับผู้จัดการโครงการ
ลองดูคู่มือของ ClickUp เกี่ยวกับมุมมอง Ganttเพื่อสำรวจว่าคุณสามารถจัดการงานและการพึ่งพาจากมุมมองของวิธีการบริหารโครงการแบบ Waterfall ได้อย่างง่ายดายเพียงใด
เทมเพลตแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
เพื่อให้การเดินทางของคุณเข้าสู่แผนภูมิแกนต์เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ClickUp ขอเสนอโซลูชันที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น:แม่แบบ ClickUp Simple Gantt
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณใช้แผนภูมิแกนต์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ใหม่บนแพลตฟอร์มนี้ก็ตาม
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันยอดเยี่ยม
เทมเพลต Gantt แบบง่าย ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณได้ คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่สถานะของงานไปจนถึงฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณยังได้รับการเข้าถึงมุมมองที่แตกต่างกันสามแบบ:
- มุมมองแกนต์สำหรับแสดงเส้นเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- มุมมองรายการสำหรับภาพรวมงานที่ตรงไปตรงมา
- Doc View เพื่อจัดระเบียบเอกสารโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
คุณไม่สามารถใช้ Gantt ได้หากไม่มี ClickUp
ในขณะที่เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ (เช่น Jira 👀) มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมบางอย่าง ไม่มีใครทำได้ครบทุกอย่างเหมือน ClickUp
ด้วย ClickUp คุณไม่ได้เพียงแค่ได้รับแผนภูมิแกนต์—คุณกำลังปลดล็อกชุดเครื่องมือทั้งหมดเพื่อวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
จากเป้าหมายและเอกสารไปจนถึงแดชบอร์ดและมุมมองที่กำหนดเอง ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณให้เป็นระเบียบและตรงตามกำหนดเวลา
นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์! ClickUp มีเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับทุกอุตสาหกรรม ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก
สมัครบัญชีฟรีใน ClickUpวันนี้และเพลิดเพลินกับประโยชน์ของการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์โดยไม่มีปัญหา