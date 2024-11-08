10 อันดับเครื่องมือสร้างแผนการสอนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ในฐานะครู การวางแผนบทเรียนและงานมอบหมายทุกสัปดาห์อาจทำให้รู้สึกหนักใจ
เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในกระบวนการนี้คืออะไร? เครื่องมือวางแผนการสอนด้วย AI ที่สามารถลดภาระงานของคุณได้อย่างมาก!
ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างแผนการสอนที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง—การสอน
สำหรับบทความนี้ ทีมงานของฉันและฉันได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างแผนการสอนด้วย AI หลายประเภท (เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทำเอง) ก่อนที่จะคัดเลือกเหลือเพียง 10 อันดับโปรดของฉัน
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างแผนการสอน AI?
แม้ว่า AI จะทำให้คุณประทับใจตั้งแต่แรกเห็น แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณ
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดควรช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากมาย เข้าถึงได้ง่ายมาก มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการวางแผนบทเรียนของคุณ และผสานเข้ากับกิจวัตรการสอนของคุณได้อย่างราบรื่น
นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในโปรแกรมสร้างแผนการสอนด้วย AI:
- การปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตร: เครื่องมือ AI ชั้นนำจะทำให้แผนการสอนของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับรัฐบาลกลางหรือระดับรัฐ ซึ่งรับประกันว่าบทเรียนของคุณครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมด
- ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม: เครื่องมือ AI ขั้นสูงบางชนิดสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียนได้ เช่น ใครมีส่วนร่วมและใครไม่มี การสังเกตแนวโน้มตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้
- การบูรณาการข้ามวิชา: สิ่งที่ทำให้เครื่องมือ AI ยอดเยี่ยมคือความสามารถในการผสมผสานและจับคู่หัวข้อต่างๆ ในแผนการสอนที่คุณสร้างขึ้น ไม่ว่าคุณจะผสมผสานคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ หรือรวมประวัติศาสตร์กับแผนที่โลกในวิชาภูมิศาสตร์ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและมีชีวิตชีวาสำหรับนักเรียนของคุณ
- การนำเกมมาใช้: การนำเกมมาใช้กำลังมาแรง ฉันหมายถึงการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นถึง 89.45%ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ดังนั้นเครื่องมือวางแผนบทเรียน AI ที่เหมาะสมจึงควรมีข้อเสนอแนะในการนำเกมมาใช้กับการเรียนรู้ ตั้งแต่แบบทดสอบไปจนถึงการแจกแผนที่โลกเสมือนจริง
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ไม่มีชั้นเรียนใดที่เหมือนกัน และแผนการสอนของคุณก็ไม่ควรเหมือนกัน เครื่องมือ AI ที่ดีควรมีเทมเพลตแผนการสอนที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันและให้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ
10 โปรแกรมสร้างแผนการสอนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับครูผู้สอน
ให้ฉันวาดภาพให้คุณดู วันศุกร์ คุณเพิ่งเสร็จสิ้นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการเรียนมาเต็มวัน ตอนนี้คุณต้องวางแผนการสอนสำหรับสัปดาห์หน้า จัดการงานที่ได้รับมอบหมาย และอาจจะต้องหาเวลาสำหรับโมดูลการฝึกอบรมอีกสองสามอย่าง
มันเหนื่อยมาก และนี่คือจุดที่การใช้ AI ในการวางแผนการสอนสามารถช่วยได้อย่างมาก
จากการวิจัยของฉัน นี่คือเครื่องมือสร้างแผนการสอนด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลา ลดความเครียด และรักษาความสนใจของนักเรียน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนบทเรียนและการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย)
พบกับ ClickUp เครื่องมือสร้างแผนการสอนด้วย AI ที่ฉันใช้เป็นประจำ
ด้วย ClickUp การสร้างแผนการสอนไม่ใช่กระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อนอีกต่อไป มันเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ให้คุณเขียนแผนการสอนได้โดยตรงในClickUp Docs
พร้อมกันนี้ คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจไปจนถึงความก้าวหน้าของนักเรียนได้
และนี่คือจุดที่เวทมนตร์เกิดขึ้น—ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างงานสำหรับทุกขั้นตอนของการวางแผนบทเรียน—ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดตารางงาน หรือการปรับแต่งบทเรียนสำหรับนักเรียนแต่ละคน
ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUpยังช่วยในการจัดการการศึกษา— ตั้งแต่การจัดการทรัพยากรทางวิชาการไปจนถึงการสร้างและแบ่งปันตารางเรียน
ด้วยการใช้ ClickUp คุณสามารถเขียนแผนการสอนของคุณ, ซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ, และใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น การเตรียมแบบทดสอบและเอกสารประกอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Brain: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยทำงานหนัก ตั้งแต่การระดมความคิดสำหรับบทเรียนไปจนถึงการจัดให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณได้ทันที และรับรองว่าแผนการสอนของคุณครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
- Google Calendar การผสานรวม: ซิงค์แผนการสอน การประชุม และกำหนดเส้นตายของคุณเข้ากับGoogle Calendar ได้อย่างราบรื่นผ่าน ClickUp
- เทมเพลตแผนการสอนที่ปรับแต่งได้ : คลังสมบัติของเทมเพลตที่เหมาะกับสไตล์การสอนของคุณ สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในห้องเรียนของคุณ
- ไวท์บอร์ดสำหรับการวางแผนด้วยภาพ: เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานด้วยไวท์บอร์ดของ ClickUp— เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพและการวางแผนบทเรียนแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความซับซ้อนเริ่มต้น: ด้วยคุณสมบัติมากมาย อาจรู้สึกเหมือนมีอะไรมากเกินไปเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. LessonPlans. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนที่ปรับแต่งได้)
พบกับ LessonPlans. ai ผู้ช่วยในห้องเรียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะทำให้การวางแผนบทเรียนของคุณเร็วขึ้น 10 เท่า
ออกแบบมาสำหรับครูผู้สอนระดับ K-12 ที่มีความต้องการเฉพาะLessonPlans.aiช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการสอนที่ละเอียดและน่าสนใจได้เพียงไม่กี่คลิก คุณเพียงแค่ป้อนหัวข้อของคุณ แล้ว AI จะส่งมอบแผนการสอนที่พร้อมใช้งานพร้อมกิจกรรมและคำแนะนำทีละขั้นตอน
ข้อเสียคือแผนฟรีของเครื่องมือนี้รู้สึกค่อนข้างจำกัด และแผนชำระเงินอาจรู้สึกแพงเกินไปเล็กน้อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LessonPlans.ai
- การปรับแต่ง: ปรับแผนที่สร้างโดย AI ให้เข้ากับสไตล์การสอนของคุณ
- คู่มือทีละขั้นตอน: แต่ละแผนประกอบด้วยคู่มือที่มีโครงสร้างชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติตาม
- กิจกรรมที่น่าสนใจ: ระบบ AI แนะนำกิจกรรมที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนไม่เพียงแต่เรียนรู้ แต่ยังจดจำเนื้อหาได้
- ความเข้ากันได้หลายระดับชั้น: ไม่ว่าคุณจะสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวรรณกรรม LessonPlans.ai สามารถสร้างบทเรียนสำหรับทุกวิชาและทุกระดับชั้นได้
ข้อจำกัดของ LessonPlans.ai
- คุณสมบัติฟรีที่จำกัด: แพ็กเกจฟรีให้บริการเพียงการทดลองใช้เบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของเครื่องมือ คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย
ราคา LessonPlans. ai
- แผนโปร: $49/ปี
- การศึกษาและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: มีราคาพิเศษ
3. แผนการสอนด้วย AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน)
แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้มอบพลังให้คุณสร้างแผนการสอนที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ได้ภายในไม่กี่นาที
ต้องการแผนการสอนเฉพาะช่วงวัยที่ตรงกับตำราเรียนและมาตรฐานของรัฐอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่? เสร็จแล้ว ต้องการ สื่อประกอบการสอน เช่น แบบทดสอบ รูบริก และแบบฝึกหัด ด้วยหรือเปล่า? ไม่มีปัญหา
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังให้คุณเลือกจากหลายรูปแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าบทเรียนของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและสไตล์การสอน
สิ่งที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือความซับซ้อนของมัน; ฉันพบว่าตัวเองต้องดิ้นรนอยู่บ้างในขณะที่ปรับแต่งเทมเพลตและสร้างโปรไฟล์ของชั้นเรียน
คุณสมบัติเด่นของแผนการสอนด้วย AI
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: AI ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกวิชา เพื่อให้แผนการสอนของคุณถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
- ความช่วยเหลือในการสอนที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: คุณสามารถสร้างเทมเพลตแผนการสอนแบบกำหนดเองเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการส่วนตัวและการศึกษา
- ความจำจากตำราเรียน: AI จดจำทุกหน้าของตำราเรียนของคุณ ทำให้คุณสามารถบูรณาการเนื้อหาเข้ากับบทเรียนของคุณได้อย่างง่ายดาย
- รูปแบบแผนการสอนหลากหลาย: เลือกจากรูปแบบยอดนิยม เช่น 5E, Bloom's Taxonomy และอื่น ๆ อีกมากมาย—เพียงคลิกเดียว
- การสร้างทรัพยากรที่ครอบคลุม: สร้างเอกสารประกอบ เช่น รูบิค, แผ่นงาน, และการประเมินผลได้อย่างง่ายดาย เพื่อเสริมแผนการสอนของคุณ
ข้อจำกัดของแผนการสอนด้วย AI
- แพ็กเกจฟรีแบบจำกัด: แผนฟรีให้บริการเพียงไม่กี่คุณสมบัติ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องอัปเกรดเพื่อปลดล็อกศักยภาพทั้งหมด
- ความซับซ้อนในการตั้งค่า: การปรับแต่งเทมเพลตและการตั้งค่าโปรไฟล์ชั้นเรียนอาจใช้เวลาในช่วงแรก
ราคาแผนการสอนด้วย AI
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนพื้นฐาน: $29/เรียกเก็บรายเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: $247/เรียกเก็บเป็นสามครั้ง
4. เรียนรู้. ai (ดีที่สุดสำหรับการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครอบคลุม)
ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยที่ทรงพลังซึ่งสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนบทเรียนไปจนถึงการสร้างกิจกรรมละลายพฤติกรรมได้ในไม่กี่วินาที
นั่นคือ Learnt. ai ผู้ช่วย AI ที่ทำได้ทุกอย่าง
ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI กว่า 110+ รายการ Learnt. ai ช่วยให้คุณจัดการกับทุกงาน ตั้งแต่ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบโต้ตอบ ไปจนถึงการสร้างคำถามที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ได้เร็วกว่าเวลาพักกลางวันจะหมดเสียอีก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Learnt. ai
- 110+ เครื่องมือ AI: ตั้งแต่การสร้างแผนการสอนไปจนถึงการสร้างงานที่ต้านทาน AI, Learnt. ai มีเครื่องมือสำหรับเกือบทุกงานการศึกษาที่คุณคิดได้
- ผู้ช่วย AI: คิดถึงพวกเขาเหมือนผู้ช่วยขนาดเล็ก—พร้อมช่วยคุณคิดค้นไอเดีย, สร้างสรรค์เนื้อหา, และเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับบทเรียนหรือโปรเจ็กต์ต่อไปของคุณ
- ความจำจากตำราเรียน: ai จำทุกอย่างได้ ทำให้สามารถสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับตำราเรียนของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ข้อจำกัดของ Learnt.ai
- ราคาที่สูงขึ้น: การเข้าถึงเครื่องมือระดับสูงและโมเดล AI ที่ดีที่สุดมาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจำกัดสำหรับนักการศึกษาที่คำนึงถึงงบประมาณ
ราคาของ Learnt.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $6/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $9/เดือน
- มืออาชีพ: $39/เดือน
5. Magicschool. ai (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน AI แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียน)
ก้าวสู่อนาคตของการศึกษาด้วย MagicSchool.ai—แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโรงเรียนและครูผู้สอน
ด้วย MagicSchool. ai, ผู้สอนสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI มากกว่า 70 ชนิด ตั้งแต่เครื่องมือสร้างแผนการสอนไปจนถึงเครื่องมือเขียน IEPด้วย AI
แพลตฟอร์มนี้ยังมี MagicSchool สำหรับนักเรียน ซึ่งเป็น ชุดเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมีความรับผิดชอบ ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (และปลอดภัย)
สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกติดขัดคือความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มเอง—มีเครื่องมือให้ใช้ค่อนข้างมาก และในฐานะผู้ใช้ครั้งแรก รู้สึกค่อนข้างท่วมท้น นอกจากนี้ แผนฟรีก็รู้สึกค่อนข้างจำกัดในแง่ของขอบเขตที่ฉันสามารถใช้ AI ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MagicSchool. ai
- เครื่องมือ AI มากกว่า 70 รายการ: ช่วยครูและนักการศึกษาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการสอน การเขียนแบบประเมิน การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และอื่น ๆ อีกมากมาย
- เครื่องมือ AI สำหรับนักเรียน: เครื่องมือ AI ที่รับผิดชอบมากกว่า 40 รายการ ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และช่วยในการเรียนรู้โดยไม่แทนที่การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
- การผสานระบบ LMS: ส่งออกข้อมูลไปยัง Google Classroom, Microsoft และอื่น ๆ ได้เพียงคลิกเดียว ทำให้การนำ AI ไปใช้ในกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณเป็นเรื่องง่าย
- ทรัพยากรการฝึกอบรม: ตัวเลือกการฝึกอบรมในตัว เช่น หลักสูตรการรับรองและวิดีโอแนะนำการใช้งาน เพื่อช่วยให้ผู้สอนใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ MagicSchool ได้อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของ MagicSchool. ai
- ขีดจำกัดของแพ็กเกจฟรีแบบไดนามิก: เวอร์ชันฟรีมีขีดจำกัดการใช้งานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกิจกรรมโดยรวมของแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ใช้ที่มีการใช้งานสูง
MagicSchool. ai ราคา
- MagicSchool ฟรี: $0/เดือน
- MagicSchool Plus: $99. 96/ปี
- MagicSchool Enterprise: ราคาตามความต้องการ
6. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการสอนที่ประหยัดเวลาและไอเดียสร้างสรรค์)
ChatGPT ได้กลายเป็นผู้ช่วยที่สะดวกสำหรับครูผู้สอนที่ต้องการประหยัดเวลาในการเตรียมแผนการสอน การทำแบบทดสอบ และการให้คะแนนอย่างรวดเร็ว
การสำรวจพบว่า 40% ของครูใช้ ChatGPTอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อสร้างการประเมินผล ในขณะที่ 73% เชื่อว่ามันทำให้นักเรียนของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฉันพบว่าเครื่องมือนี้มีประโยชน์โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ฉันพบว่ามีบางกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้มีความไม่ถูกต้องในเชิงตรรกะ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สอน ChatGPT รู้สึกค่อนข้างไม่น่าประทับใจในฐานะเครื่องมือสร้างแผนการสอน AI ที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): สร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์ ช่วยให้ครูสร้างแผนการสอน แบบทดสอบ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- แผนการสอนที่ประหยัดเวลา: สร้างแผนการสอนที่ละเอียดและปรับให้เหมาะสมได้ในไม่กี่วินาที เพียงขอให้ ChatGPT สร้างแผนสำหรับระดับชั้นหรือวิชาใดก็ได้
- เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์: ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือแนวคิดโครงการ ChatGPT ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวทางใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ปัญหาความถูกต้อง: แม้ว่า ChatGPT สามารถสร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์ได้ แต่มันไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้ในห้องเรียน
- เนื้อหาแบบยาว: ChatGPT อาจมีปัญหาในการสรุปข้อความที่ยาวหรือให้ผลลัพธ์ที่มีความเชื่อมโยงกันเมื่อต้องจัดการกับเนื้อหาที่มีปริมาณมาก
- ข้อกังวลทางจริยธรรม: มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (เช่น อคติ ข้อผิดพลาดทางตรรกะ) ดังนั้นการดูแลของครูจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อนักเรียนใช้งาน
ราคาของ ChatGPT
- ChatGPT ฟรี: $0
- ChatGPT Plus: $20/เดือน
บทวิจารณ์และคะแนนของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
7. Auto Classmate (เหมาะที่สุดสำหรับแผนการสอนที่คัดสรรและสอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐ)
ขับเคลื่อนด้วย GPT-4, Auto Classmate ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการสอนที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมนำไปใช้ในห้องเรียนของคุณได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการปรับปรุงวิธีการของคุณ แชทบอทโค้ชการสอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถแนะนำคุณได้
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับระบบการจัดการการเรียนรู้หลัก ซึ่งอาจจำกัดสำหรับผู้สอนหลายคน
คุณสมบัติเด่นของ Auto Classmate
- แชทบอท AI สำหรับการสอน: ต้องการความช่วยเหลือในการปรับแต่งบทเรียนของคุณหรือไม่? แชทบอท AI จะทำหน้าที่เป็นโค้ชการสอนเสมือนจริง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงแผนการสอนของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- แผนการสอนและเครื่องมือคาดการณ์กิจกรรม: ทำนายพลวัตในห้องเรียนและผลลัพธ์ก่อนที่คุณจะก้าวเข้าสู่ห้องเรียน มอบความได้เปรียบในการเตรียมการ
- เครื่องมือสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม: เพิ่มกิจกรรมเชิงโต้ตอบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลงในแผนการสอนของคุณได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลา
- เครื่องสร้างคำถามแบบเลือกตอบ: เพิ่มคำถามสนุก ๆ ที่เหมาะกับระดับชั้นเรียนได้ทันที เพื่อทำให้การอภิปรายในห้องเรียนมีชีวิตชีวาและน่าสนใจ
ข้อจำกัดของ Auto Classmate
- โมเดลฟรีเมียม: คุณสมบัติที่ดีที่สุด เช่น การบันทึกและแก้ไขแผนการสอน ต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
- การผสานระบบ LMS: ขณะนี้ยังไม่มีระบบผสานโดยตรงกับแพลตฟอร์ม LMS ชั้นนำ แต่จะมีการอัปเดตในอนาคต
ราคาของ Auto Classmate
- Auto Classmate premium: $10/เดือน สำหรับการเข้าถึงเครื่องมือ AI ทั้งหมด การแก้ไขแผนการสอน และการโค้ช AI สำหรับการสอน
- ราคาสำหรับโรงเรียนหรือเขตการศึกษา: ราคาที่กำหนดเอง
8. Curipod (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการสอนแบบโต้ตอบและมัลติมีเดีย)
ไม่ว่าคุณจะสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ Curipod มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณสร้างบทเรียนที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสื่อมัลติมีเดียซึ่งกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และด้วย การวิเคราะห์ในตัว คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อดูว่าอะไรได้ผล—และปรับสิ่งที่ไม่ได้ผลให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Curipod
- แผนการสอนที่ครอบคลุม: ป้อนหัวข้อหรือวัตถุประสงค์ แล้ว Curipod จะสร้างโครงร่างบทเรียนที่สมบูรณ์พร้อมกิจกรรมที่แนะนำ เนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย และคำถามสำหรับการอภิปราย
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ปรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้เข้ากับสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์และความต้องการในห้องเรียนของคุณได้อย่างง่ายดาย
- มัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ: Curipod นำเสนอแบบฝึกหัดแบบลากและวาง รวมถึงเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย (วิดีโอ ภาพ ฯลฯ) เพื่อทำให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น
- การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของนักเรียน: ติดตามวิธีที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณปรับวิธีการสอนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น
- การผสานระบบ LMS: ผสาน Curipod เข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Classroom, Microsoft Teams และ Clever ได้อย่างราบรื่น เพื่อประสบการณ์การสอนที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Curipod
- คุณสมบัติขั้นสูงที่อยู่เบื้องหลังการชำระเงิน: คุณสมบัติเช่น ข้อมูลเชิงลึกของนักเรียน และการแปลบทเรียนไม่จำกัด สามารถใช้ได้เฉพาะในแผนพรีเมียมสำหรับโรงเรียนและเขตการศึกษา
ราคาของ Curipod
- แผนพื้นฐาน: $0
- แผนของโรงเรียนและเขตการศึกษา: $3,999/โรงเรียน
9. แผนการสอน (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนบทเรียนและการให้คะแนนอย่างง่ายดาย)
สร้างโดย Chalk, Planboard คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับครูที่ต้องการทำให้การวางแผน, การให้คะแนน, และการติดตามง่ายขึ้น—ทั้งหมดจากโทรศัพท์มือถือหรือแลปท็อปของคุณ
ส่วนที่ดีที่สุด? มันฟรี
Planboard นำเสนอการผสานมาตรฐาน, หัวข้อที่แบ่งตามสี, และความสามารถในการฝังสื่อมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอและเอกสาร ลงในแผนการสอนของคุณ
นอกจากนี้ ยัง ผสานการทำงานกับ Google Classroom ได้อีกด้วย คุณสามารถโพสต์บทเรียนได้โดยตรงและให้ผู้เรียนของคุณติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Planboard
- การบูรณาการมาตรฐาน: ค้นหาและเพิ่มมาตรฐานของรัฐ จังหวัด หรือนานาชาติลงในแผนการสอนของคุณได้อย่างง่ายดาย และดูข้อมูลทั้งหมดได้ในพริบตาเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็ว
- การฝังสื่อแบบสมบูรณ์: เพิ่มวิดีโอ, รูปภาพ, Google Docs และอื่น ๆ ลงในแผนการสอนของคุณเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายขณะสอน
- ปฏิทินในตัว: จัดระเบียบการสอนของคุณในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือน ด้วยปฏิทินที่แสดงด้วยสีเพื่อกำหนดตารางวิชาได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
- ระบบการให้คะแนน: ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยการให้คะแนนตามมาตรฐานและแฟ้มสะสมผลงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถรวมบันทึก รูปภาพ และวิดีโอได้
- การผสานรวมกับ Google Classroom: ผสานแผนการสอนของคุณเข้ากับ Google Classroom ได้อย่างราบรื่น โพสต์บทเรียนได้เพียงคลิกเดียว
ข้อจำกัดของบอร์ดแผนงาน
- ตารางหมุนเวียนแบบจำกัด: แม้ว่าจะรองรับรอบ A/B แต่การกำหนดตารางที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจต้องมีการปรับด้วยตนเอง
ราคาของ Planboard
- แผนฟรี: $0
10. Teachology. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนด้วย AI ที่คำนึงถึงหลักการสอน)
Teachology. ai นำเสนอชุดเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและความพยายามให้กับผู้สอน
แต่จุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่ความเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงคุณภาพด้วย ด้วย AI ที่ตระหนักถึงวิธีการสอน คุณจะสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและเต็มไปด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้
ตั้งแต่การสร้างแบบทดสอบไปจนถึงการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด Teachology. ai มอบพลังให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การสอน
Teachology. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แผนการสอนแบบหลายรูปแบบ: ร่างแผนการสอนได้ภายในไม่กี่นาที และส่งออกเป็นรูปแบบที่คุณชื่นชอบ เช่น Word, PDF หรือ Markdown
- เครื่องมือประเมินผลที่ครอบคลุม: สร้างแบบประเมินที่สมบูรณ์พร้อมเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อช่วยให้กระบวนการให้คะแนนของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- สอดคล้องกับมาตรฐาน: ไม่ว่าคุณจะสอนในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรือที่ใดก็ตาม Teachology ช่วยให้คุณปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Common Core, TEKS, ฯลฯ)
- หน่วยการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้: ออกแบบหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้แบบสหวิทยาการที่สามารถดำเนินการได้ในช่วงสัปดาห์หรือเดือน โดยทั้งหมดปรับให้เหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะของคุณ
- ข้อเสนอแนะส่วนบุคคล: ใช้ AI เพื่อสร้างความคิดเห็นในรายงานที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้านเอกสารของคุณ
Teachology. ข้อจำกัดของ ai
- คุณสมบัติฟรีที่จำกัด: เวอร์ชันฟรีให้การเข้าถึงเครดิต AI ขนาดการอัปโหลด และทรัพยากรที่จำกัด คุณจะต้องอัปเกรดเพื่อใช้งานความสามารถที่ครอบคลุมมากขึ้น
- การเข้าถึง API พื้นฐาน: การเข้าถึง API และ Studio แบบเต็มรูปแบบมีให้เฉพาะในแผน Pro เท่านั้น ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
Teachology. ai ราคา
- แผนฟรี: $0/เดือน
- แผนเริ่มต้น: $6/เดือน
- แผนโปร: $12/เดือน
บทเรียนที่หนึ่ง: ควบคุมห้องเรียนของคุณด้วย ClickUp
หากคุณคิดว่ามีเพียงนักเรียนเท่านั้นที่ใช้ AI ในการเรียน คิดว่าใหม่
มากกว่าครึ่งหนึ่งของครูสอนทั่วโลกในปัจจุบันใช้ AI ในกิจวัตรประจำวันของพวกเขา โดย32% พึ่งพาAI สำหรับการวางแผนการสอน
แต่พูดกันตามตรง—ครูอย่างคุณที่มีตารางงานแน่นเอี๊ยด ต้องการมากกว่าแค่เนื้อหาที่สร้างโดย AI คุณต้องการเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อจัดเก็บ จัดระเบียบ และนำผลงานของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ClickUp ผสานพลังของ AI เข้ากับฟีเจอร์การจัดการโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้สอนอย่างคุณสร้างและจัดการแผนการสอนได้อย่างง่ายดาย
