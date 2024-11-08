บล็อก ClickUp
10 อันดับเครื่องมือสร้างแผนการสอนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Pavitra M
Pavitra M
8 พฤศจิกายน 2567

ในฐานะครู การวางแผนบทเรียนและงานมอบหมายทุกสัปดาห์อาจทำให้รู้สึกหนักใจ

เพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในกระบวนการนี้คืออะไร? เครื่องมือวางแผนการสอนด้วย AI ที่สามารถลดภาระงานของคุณได้อย่างมาก!

ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างแผนการสอนที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง—การสอน

สำหรับบทความนี้ ทีมงานของฉันและฉันได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างแผนการสอนด้วย AI หลายประเภท (เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทำเอง) ก่อนที่จะคัดเลือกเหลือเพียง 10 อันดับโปรดของฉัน

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างแผนการสอน AI?

แม้ว่า AI จะทำให้คุณประทับใจตั้งแต่แรกเห็น แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณ

เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดควรช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากมาย เข้าถึงได้ง่ายมาก มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการวางแผนบทเรียนของคุณ และผสานเข้ากับกิจวัตรการสอนของคุณได้อย่างราบรื่น

นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในโปรแกรมสร้างแผนการสอนด้วย AI:

  • การปรับให้สอดคล้องกับหลักสูตร: เครื่องมือ AI ชั้นนำจะทำให้แผนการสอนของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับรัฐบาลกลางหรือระดับรัฐ ซึ่งรับประกันว่าบทเรียนของคุณครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมด
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม: เครื่องมือ AI ขั้นสูงบางชนิดสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียนได้ เช่น ใครมีส่วนร่วมและใครไม่มี การสังเกตแนวโน้มตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้
  • การบูรณาการข้ามวิชา: สิ่งที่ทำให้เครื่องมือ AI ยอดเยี่ยมคือความสามารถในการผสมผสานและจับคู่หัวข้อต่างๆ ในแผนการสอนที่คุณสร้างขึ้น ไม่ว่าคุณจะผสมผสานคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ หรือรวมประวัติศาสตร์กับแผนที่โลกในวิชาภูมิศาสตร์ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและมีชีวิตชีวาสำหรับนักเรียนของคุณ
  • การนำเกมมาใช้: การนำเกมมาใช้กำลังมาแรง ฉันหมายถึงการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นถึง 89.45%ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ดังนั้นเครื่องมือวางแผนบทเรียน AI ที่เหมาะสมจึงควรมีข้อเสนอแนะในการนำเกมมาใช้กับการเรียนรู้ ตั้งแต่แบบทดสอบไปจนถึงการแจกแผนที่โลกเสมือนจริง
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ไม่มีชั้นเรียนใดที่เหมือนกัน และแผนการสอนของคุณก็ไม่ควรเหมือนกัน เครื่องมือ AI ที่ดีควรมีเทมเพลตแผนการสอนที่สามารถปรับแต่งได้สูง ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการสอนที่แตกต่างกันและให้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ

10 โปรแกรมสร้างแผนการสอนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับครูผู้สอน

ให้ฉันวาดภาพให้คุณดู วันศุกร์ คุณเพิ่งเสร็จสิ้นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการเรียนมาเต็มวัน ตอนนี้คุณต้องวางแผนการสอนสำหรับสัปดาห์หน้า จัดการงานที่ได้รับมอบหมาย และอาจจะต้องหาเวลาสำหรับโมดูลการฝึกอบรมอีกสองสามอย่าง

มันเหนื่อยมาก และนี่คือจุดที่การใช้ AI ในการวางแผนการสอนสามารถช่วยได้อย่างมาก

จากการวิจัยของฉัน นี่คือเครื่องมือสร้างแผนการสอนด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลา ลดความเครียด และรักษาความสนใจของนักเรียน

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนบทเรียนและการจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย)

พบกับ ClickUp เครื่องมือสร้างแผนการสอนด้วย AI ที่ฉันใช้เป็นประจำ

ด้วย ClickUp การสร้างแผนการสอนไม่ใช่กระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อนอีกต่อไป มันเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ให้คุณเขียนแผนการสอนได้โดยตรงในClickUp Docs

ทำให้การสร้างและจัดการแผนการสอนง่ายขึ้นด้วย ClickUp Docs
พร้อมกันนี้ คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจไปจนถึงความก้าวหน้าของนักเรียนได้

และนี่คือจุดที่เวทมนตร์เกิดขึ้น—ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างงานสำหรับทุกขั้นตอนของการวางแผนบทเรียน—ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดตารางงาน หรือการปรับแต่งบทเรียนสำหรับนักเรียนแต่ละคน

เพิ่มประสิทธิภาพบันทึกของคุณด้วยเครื่องมือสร้างแผนการสอนด้วย AI ของ ClickUp Brain
เพิ่มประสิทธิภาพบันทึกของคุณด้วย AI Writing ของ ClickUp Brain

ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUpยังช่วยในการจัดการการศึกษา— ตั้งแต่การจัดการทรัพยากรทางวิชาการไปจนถึงการสร้างและแบ่งปันตารางเรียน

ด้วยการใช้ ClickUp คุณสามารถเขียนแผนการสอนของคุณ, ซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ, และใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น การเตรียมแบบทดสอบและเอกสารประกอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Brain: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยทำงานหนัก ตั้งแต่การระดมความคิดสำหรับบทเรียนไปจนถึงการจัดให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
  • ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณได้ทันที และรับรองว่าแผนการสอนของคุณครอบคลุมและสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
  • Google Calendar การผสานรวม: ซิงค์แผนการสอน การประชุม และกำหนดเส้นตายของคุณเข้ากับGoogle Calendar ได้อย่างราบรื่นผ่าน ClickUp
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Calendar สำหรับแผนการสอนด้วย AI
รักษาความเป็นระเบียบด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Calendar
  • เทมเพลตแผนการสอนที่ปรับแต่งได้ : คลังสมบัติของเทมเพลตที่เหมาะกับสไตล์การสอนของคุณ สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในห้องเรียนของคุณ
  • ไวท์บอร์ดสำหรับการวางแผนด้วยภาพ: เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานด้วยไวท์บอร์ดของ ClickUp— เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพและการวางแผนบทเรียนแบบโต้ตอบ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ความซับซ้อนเริ่มต้น: ด้วยคุณสมบัติมากมาย อาจรู้สึกเหมือนมีอะไรมากเกินไปเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. LessonPlans. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนที่ปรับแต่งได้)

LessonPlans.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนที่ปรับแต่งได้)
ผ่านทาง LessonPlans.ai

พบกับ LessonPlans. ai ผู้ช่วยในห้องเรียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะทำให้การวางแผนบทเรียนของคุณเร็วขึ้น 10 เท่า

ออกแบบมาสำหรับครูผู้สอนระดับ K-12 ที่มีความต้องการเฉพาะLessonPlans.aiช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการสอนที่ละเอียดและน่าสนใจได้เพียงไม่กี่คลิก คุณเพียงแค่ป้อนหัวข้อของคุณ แล้ว AI จะส่งมอบแผนการสอนที่พร้อมใช้งานพร้อมกิจกรรมและคำแนะนำทีละขั้นตอน

ข้อเสียคือแผนฟรีของเครื่องมือนี้รู้สึกค่อนข้างจำกัด และแผนชำระเงินอาจรู้สึกแพงเกินไปเล็กน้อย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LessonPlans.ai

  • การปรับแต่ง: ปรับแผนที่สร้างโดย AI ให้เข้ากับสไตล์การสอนของคุณ
  • คู่มือทีละขั้นตอน: แต่ละแผนประกอบด้วยคู่มือที่มีโครงสร้างชัดเจนและง่ายต่อการปฏิบัติตาม
  • กิจกรรมที่น่าสนใจ: ระบบ AI แนะนำกิจกรรมที่สนุกและมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนไม่เพียงแต่เรียนรู้ แต่ยังจดจำเนื้อหาได้
  • ความเข้ากันได้หลายระดับชั้น: ไม่ว่าคุณจะสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือวรรณกรรม LessonPlans.ai สามารถสร้างบทเรียนสำหรับทุกวิชาและทุกระดับชั้นได้

ข้อจำกัดของ LessonPlans.ai

  • คุณสมบัติฟรีที่จำกัด: แพ็กเกจฟรีให้บริการเพียงการทดลองใช้เบื้องต้นเท่านั้น หากต้องการปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของเครื่องมือ คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย

ราคา LessonPlans. ai

  • แผนโปร: $49/ปี
  • การศึกษาและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: มีราคาพิเศษ

3. แผนการสอนด้วย AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน)

แผนการสอนด้วย AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน)
ผ่านทาง แผนการสอนด้วย AI

แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้มอบพลังให้คุณสร้างแผนการสอนที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ได้ภายในไม่กี่นาที

ต้องการแผนการสอนเฉพาะช่วงวัยที่ตรงกับตำราเรียนและมาตรฐานของรัฐอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่? เสร็จแล้ว ต้องการ สื่อประกอบการสอน เช่น แบบทดสอบ รูบริก และแบบฝึกหัด ด้วยหรือเปล่า? ไม่มีปัญหา

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังให้คุณเลือกจากหลายรูปแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าบทเรียนของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและสไตล์การสอน

สิ่งที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือความซับซ้อนของมัน; ฉันพบว่าตัวเองต้องดิ้นรนอยู่บ้างในขณะที่ปรับแต่งเทมเพลตและสร้างโปรไฟล์ของชั้นเรียน

คุณสมบัติเด่นของแผนการสอนด้วย AI

  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: AI ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกวิชา เพื่อให้แผนการสอนของคุณถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
  • ความช่วยเหลือในการสอนที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: คุณสามารถสร้างเทมเพลตแผนการสอนแบบกำหนดเองเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการส่วนตัวและการศึกษา
  • ความจำจากตำราเรียน: AI จดจำทุกหน้าของตำราเรียนของคุณ ทำให้คุณสามารถบูรณาการเนื้อหาเข้ากับบทเรียนของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • รูปแบบแผนการสอนหลากหลาย: เลือกจากรูปแบบยอดนิยม เช่น 5E, Bloom's Taxonomy และอื่น ๆ อีกมากมาย—เพียงคลิกเดียว
  • การสร้างทรัพยากรที่ครอบคลุม: สร้างเอกสารประกอบ เช่น รูบิค, แผ่นงาน, และการประเมินผลได้อย่างง่ายดาย เพื่อเสริมแผนการสอนของคุณ

ข้อจำกัดของแผนการสอนด้วย AI

  • แพ็กเกจฟรีแบบจำกัด: แผนฟรีให้บริการเพียงไม่กี่คุณสมบัติ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องอัปเกรดเพื่อปลดล็อกศักยภาพทั้งหมด
  • ความซับซ้อนในการตั้งค่า: การปรับแต่งเทมเพลตและการตั้งค่าโปรไฟล์ชั้นเรียนอาจใช้เวลาในช่วงแรก

ราคาแผนการสอนด้วย AI

  • ทดลองใช้ฟรี
  • แผนพื้นฐาน: $29/เรียกเก็บรายเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: $247/เรียกเก็บเป็นสามครั้ง

4. เรียนรู้. ai (ดีที่สุดสำหรับการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครอบคลุม)

Learnt.ai (ดีที่สุดสำหรับการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครอบคลุม)
ผ่านทาง Learnt.ai

ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยที่ทรงพลังซึ่งสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนบทเรียนไปจนถึงการสร้างกิจกรรมละลายพฤติกรรมได้ในไม่กี่วินาที

นั่นคือ Learnt. ai ผู้ช่วย AI ที่ทำได้ทุกอย่าง

ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI กว่า 110+ รายการ Learnt. ai ช่วยให้คุณจัดการกับทุกงาน ตั้งแต่ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์แบบโต้ตอบ ไปจนถึงการสร้างคำถามที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ได้เร็วกว่าเวลาพักกลางวันจะหมดเสียอีก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Learnt. ai

  • 110+ เครื่องมือ AI: ตั้งแต่การสร้างแผนการสอนไปจนถึงการสร้างงานที่ต้านทาน AI, Learnt. ai มีเครื่องมือสำหรับเกือบทุกงานการศึกษาที่คุณคิดได้
  • ผู้ช่วย AI: คิดถึงพวกเขาเหมือนผู้ช่วยขนาดเล็ก—พร้อมช่วยคุณคิดค้นไอเดีย, สร้างสรรค์เนื้อหา, และเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับบทเรียนหรือโปรเจ็กต์ต่อไปของคุณ
  • ความจำจากตำราเรียน: ai จำทุกอย่างได้ ทำให้สามารถสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับตำราเรียนของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ข้อจำกัดของ Learnt.ai

  • ราคาที่สูงขึ้น: การเข้าถึงเครื่องมือระดับสูงและโมเดล AI ที่ดีที่สุดมาพร้อมกับราคาที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจำกัดสำหรับนักการศึกษาที่คำนึงถึงงบประมาณ

ราคาของ Learnt.ai

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $6/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $9/เดือน
  • มืออาชีพ: $39/เดือน

5. Magicschool. ai (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน AI แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียน)

Magicschool.ai (ดีที่สุดสำหรับโซลูชัน AI แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียน)
ผ่านทาง Magicschool.ai

ก้าวสู่อนาคตของการศึกษาด้วย MagicSchool.ai—แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโรงเรียนและครูผู้สอน

ด้วย MagicSchool. ai, ผู้สอนสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI มากกว่า 70 ชนิด ตั้งแต่เครื่องมือสร้างแผนการสอนไปจนถึงเครื่องมือเขียน IEPด้วย AI

แพลตฟอร์มนี้ยังมี MagicSchool สำหรับนักเรียน ซึ่งเป็น ชุดเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมีความรับผิดชอบ ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (และปลอดภัย)

สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกติดขัดคือความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มเอง—มีเครื่องมือให้ใช้ค่อนข้างมาก และในฐานะผู้ใช้ครั้งแรก รู้สึกค่อนข้างท่วมท้น นอกจากนี้ แผนฟรีก็รู้สึกค่อนข้างจำกัดในแง่ของขอบเขตที่ฉันสามารถใช้ AI ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MagicSchool. ai

  • เครื่องมือ AI มากกว่า 70 รายการ: ช่วยครูและนักการศึกษาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการสอน การเขียนแบบประเมิน การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • เครื่องมือ AI สำหรับนักเรียน: เครื่องมือ AI ที่รับผิดชอบมากกว่า 40 รายการ ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และช่วยในการเรียนรู้โดยไม่แทนที่การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
  • การผสานระบบ LMS: ส่งออกข้อมูลไปยัง Google Classroom, Microsoft และอื่น ๆ ได้เพียงคลิกเดียว ทำให้การนำ AI ไปใช้ในกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณเป็นเรื่องง่าย
  • ทรัพยากรการฝึกอบรม: ตัวเลือกการฝึกอบรมในตัว เช่น หลักสูตรการรับรองและวิดีโอแนะนำการใช้งาน เพื่อช่วยให้ผู้สอนใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ MagicSchool ได้อย่างเต็มที่

ข้อจำกัดของ MagicSchool. ai

  • ขีดจำกัดของแพ็กเกจฟรีแบบไดนามิก: เวอร์ชันฟรีมีขีดจำกัดการใช้งานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกิจกรรมโดยรวมของแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ใช้ที่มีการใช้งานสูง

MagicSchool. ai ราคา

  • MagicSchool ฟรี: $0/เดือน
  • MagicSchool Plus: $99. 96/ปี
  • MagicSchool Enterprise: ราคาตามความต้องการ

6. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการสอนที่ประหยัดเวลาและไอเดียสร้างสรรค์)

ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการสอนที่ประหยัดเวลาและไอเดียสร้างสรรค์)
ผ่านทาง ChatGPT

ChatGPT ได้กลายเป็นผู้ช่วยที่สะดวกสำหรับครูผู้สอนที่ต้องการประหยัดเวลาในการเตรียมแผนการสอน การทำแบบทดสอบ และการให้คะแนนอย่างรวดเร็ว

การสำรวจพบว่า 40% ของครูใช้ ChatGPTอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อสร้างการประเมินผล ในขณะที่ 73% เชื่อว่ามันทำให้นักเรียนของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฉันพบว่าเครื่องมือนี้มีประโยชน์โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ฉันพบว่ามีบางกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้มีความไม่ถูกต้องในเชิงตรรกะ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สอน ChatGPT รู้สึกค่อนข้างไม่น่าประทับใจในฐานะเครื่องมือสร้างแผนการสอน AI ที่ครอบคลุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): สร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์ ช่วยให้ครูสร้างแผนการสอน แบบทดสอบ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • แผนการสอนที่ประหยัดเวลา: สร้างแผนการสอนที่ละเอียดและปรับให้เหมาะสมได้ในไม่กี่วินาที เพียงขอให้ ChatGPT สร้างแผนสำหรับระดับชั้นหรือวิชาใดก็ได้
  • เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์: ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือแนวคิดโครงการ ChatGPT ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวทางใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ปัญหาความถูกต้อง: แม้ว่า ChatGPT สามารถสร้างคำตอบที่เหมือนมนุษย์ได้ แต่มันไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้ในห้องเรียน
  • เนื้อหาแบบยาว: ChatGPT อาจมีปัญหาในการสรุปข้อความที่ยาวหรือให้ผลลัพธ์ที่มีความเชื่อมโยงกันเมื่อต้องจัดการกับเนื้อหาที่มีปริมาณมาก
  • ข้อกังวลทางจริยธรรม: มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (เช่น อคติ ข้อผิดพลาดทางตรรกะ) ดังนั้นการดูแลของครูจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อนักเรียนใช้งาน

ราคาของ ChatGPT

  • ChatGPT ฟรี: $0
  • ChatGPT Plus: $20/เดือน

บทวิจารณ์และคะแนนของ ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)

7. Auto Classmate (เหมาะที่สุดสำหรับแผนการสอนที่คัดสรรและสอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐ)

Auto Classmate (เหมาะที่สุดสำหรับแผนการสอนที่คัดสรรและสอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐ)
ผ่านทาง เพื่อนร่วมชั้นอัตโนมัติ

ขับเคลื่อนด้วย GPT-4, Auto Classmate ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการสอนที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมนำไปใช้ในห้องเรียนของคุณได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการปรับปรุงวิธีการของคุณ แชทบอทโค้ชการสอนที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถแนะนำคุณได้

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับระบบการจัดการการเรียนรู้หลัก ซึ่งอาจจำกัดสำหรับผู้สอนหลายคน

คุณสมบัติเด่นของ Auto Classmate

  • แชทบอท AI สำหรับการสอน: ต้องการความช่วยเหลือในการปรับแต่งบทเรียนของคุณหรือไม่? แชทบอท AI จะทำหน้าที่เป็นโค้ชการสอนเสมือนจริง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงแผนการสอนของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • แผนการสอนและเครื่องมือคาดการณ์กิจกรรม: ทำนายพลวัตในห้องเรียนและผลลัพธ์ก่อนที่คุณจะก้าวเข้าสู่ห้องเรียน มอบความได้เปรียบในการเตรียมการ
  • เครื่องมือสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม: เพิ่มกิจกรรมเชิงโต้ตอบที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลงในแผนการสอนของคุณได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลา
  • เครื่องสร้างคำถามแบบเลือกตอบ: เพิ่มคำถามสนุก ๆ ที่เหมาะกับระดับชั้นเรียนได้ทันที เพื่อทำให้การอภิปรายในห้องเรียนมีชีวิตชีวาและน่าสนใจ

ข้อจำกัดของ Auto Classmate

  • โมเดลฟรีเมียม: คุณสมบัติที่ดีที่สุด เช่น การบันทึกและแก้ไขแผนการสอน ต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
  • การผสานระบบ LMS: ขณะนี้ยังไม่มีระบบผสานโดยตรงกับแพลตฟอร์ม LMS ชั้นนำ แต่จะมีการอัปเดตในอนาคต

ราคาของ Auto Classmate

  • Auto Classmate premium: $10/เดือน สำหรับการเข้าถึงเครื่องมือ AI ทั้งหมด การแก้ไขแผนการสอน และการโค้ช AI สำหรับการสอน
  • ราคาสำหรับโรงเรียนหรือเขตการศึกษา: ราคาที่กำหนดเอง

8. Curipod (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการสอนแบบโต้ตอบและมัลติมีเดีย)

Curipod (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการสอนแบบโต้ตอบและมัลติมีเดีย)
ผ่านทาง Curipod

ไม่ว่าคุณจะสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ Curipod มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณสร้างบทเรียนที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยสื่อมัลติมีเดียซึ่งกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และด้วย การวิเคราะห์ในตัว คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อดูว่าอะไรได้ผล—และปรับสิ่งที่ไม่ได้ผลให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Curipod

  • แผนการสอนที่ครอบคลุม: ป้อนหัวข้อหรือวัตถุประสงค์ แล้ว Curipod จะสร้างโครงร่างบทเรียนที่สมบูรณ์พร้อมกิจกรรมที่แนะนำ เนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย และคำถามสำหรับการอภิปราย
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ปรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้เข้ากับสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์และความต้องการในห้องเรียนของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • มัลติมีเดียเชิงโต้ตอบ: Curipod นำเสนอแบบฝึกหัดแบบลากและวาง รวมถึงเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย (วิดีโอ ภาพ ฯลฯ) เพื่อทำให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น
  • การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของนักเรียน: ติดตามวิธีที่นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณปรับวิธีการสอนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น
  • การผสานระบบ LMS: ผสาน Curipod เข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Classroom, Microsoft Teams และ Clever ได้อย่างราบรื่น เพื่อประสบการณ์การสอนที่ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Curipod

  • คุณสมบัติขั้นสูงที่อยู่เบื้องหลังการชำระเงิน: คุณสมบัติเช่น ข้อมูลเชิงลึกของนักเรียน และการแปลบทเรียนไม่จำกัด สามารถใช้ได้เฉพาะในแผนพรีเมียมสำหรับโรงเรียนและเขตการศึกษา

ราคาของ Curipod

  • แผนพื้นฐาน: $0
  • แผนของโรงเรียนและเขตการศึกษา: $3,999/โรงเรียน

9. แผนการสอน (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนบทเรียนและการให้คะแนนอย่างง่ายดาย)

Planboard (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการสอนและการให้คะแนนอย่างง่ายดาย)
ผ่านทาง Planboard

สร้างโดย Chalk, Planboard คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับครูที่ต้องการทำให้การวางแผน, การให้คะแนน, และการติดตามง่ายขึ้น—ทั้งหมดจากโทรศัพท์มือถือหรือแลปท็อปของคุณ

ส่วนที่ดีที่สุด? มันฟรี

Planboard นำเสนอการผสานมาตรฐาน, หัวข้อที่แบ่งตามสี, และความสามารถในการฝังสื่อมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอและเอกสาร ลงในแผนการสอนของคุณ

นอกจากนี้ ยัง ผสานการทำงานกับ Google Classroom ได้อีกด้วย คุณสามารถโพสต์บทเรียนได้โดยตรงและให้ผู้เรียนของคุณติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Planboard

  • การบูรณาการมาตรฐาน: ค้นหาและเพิ่มมาตรฐานของรัฐ จังหวัด หรือนานาชาติลงในแผนการสอนของคุณได้อย่างง่ายดาย และดูข้อมูลทั้งหมดได้ในพริบตาเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็ว
  • การฝังสื่อแบบสมบูรณ์: เพิ่มวิดีโอ, รูปภาพ, Google Docs และอื่น ๆ ลงในแผนการสอนของคุณเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายขณะสอน
  • ปฏิทินในตัว: จัดระเบียบการสอนของคุณในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือเดือน ด้วยปฏิทินที่แสดงด้วยสีเพื่อกำหนดตารางวิชาได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
  • ระบบการให้คะแนน: ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยการให้คะแนนตามมาตรฐานและแฟ้มสะสมผลงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถรวมบันทึก รูปภาพ และวิดีโอได้
  • การผสานรวมกับ Google Classroom: ผสานแผนการสอนของคุณเข้ากับ Google Classroom ได้อย่างราบรื่น โพสต์บทเรียนได้เพียงคลิกเดียว

ข้อจำกัดของบอร์ดแผนงาน

  • ตารางหมุนเวียนแบบจำกัด: แม้ว่าจะรองรับรอบ A/B แต่การกำหนดตารางที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจต้องมีการปรับด้วยตนเอง

ราคาของ Planboard

  • แผนฟรี: $0

10. Teachology. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนด้วย AI ที่คำนึงถึงหลักการสอน)

Teachology.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนด้วย AI ที่คำนึงถึงหลักการสอน)
ผ่านทาง Teachology.ai

Teachology. ai นำเสนอชุดเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและความพยายามให้กับผู้สอน

แต่จุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่ความเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงคุณภาพด้วย ด้วย AI ที่ตระหนักถึงวิธีการสอน คุณจะสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและเต็มไปด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้

ตั้งแต่การสร้างแบบทดสอบไปจนถึงการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด Teachology. ai มอบพลังให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การสอน

Teachology. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • แผนการสอนแบบหลายรูปแบบ: ร่างแผนการสอนได้ภายในไม่กี่นาที และส่งออกเป็นรูปแบบที่คุณชื่นชอบ เช่น Word, PDF หรือ Markdown
  • เครื่องมือประเมินผลที่ครอบคลุม: สร้างแบบประเมินที่สมบูรณ์พร้อมเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อช่วยให้กระบวนการให้คะแนนของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สอดคล้องกับมาตรฐาน: ไม่ว่าคุณจะสอนในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรือที่ใดก็ตาม Teachology ช่วยให้คุณปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Common Core, TEKS, ฯลฯ)
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้: ออกแบบหลักสูตรและหน่วยการเรียนรู้แบบสหวิทยาการที่สามารถดำเนินการได้ในช่วงสัปดาห์หรือเดือน โดยทั้งหมดปรับให้เหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะของคุณ
  • ข้อเสนอแนะส่วนบุคคล: ใช้ AI เพื่อสร้างความคิดเห็นในรายงานที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้านเอกสารของคุณ

Teachology. ข้อจำกัดของ ai

  • คุณสมบัติฟรีที่จำกัด: เวอร์ชันฟรีให้การเข้าถึงเครดิต AI ขนาดการอัปโหลด และทรัพยากรที่จำกัด คุณจะต้องอัปเกรดเพื่อใช้งานความสามารถที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • การเข้าถึง API พื้นฐาน: การเข้าถึง API และ Studio แบบเต็มรูปแบบมีให้เฉพาะในแผน Pro เท่านั้น ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

Teachology. ai ราคา

  • แผนฟรี: $0/เดือน
  • แผนเริ่มต้น: $6/เดือน
  • แผนโปร: $12/เดือน

บทเรียนที่หนึ่ง: ควบคุมห้องเรียนของคุณด้วย ClickUp

หากคุณคิดว่ามีเพียงนักเรียนเท่านั้นที่ใช้ AI ในการเรียน คิดว่าใหม่

มากกว่าครึ่งหนึ่งของครูสอนทั่วโลกในปัจจุบันใช้ AI ในกิจวัตรประจำวันของพวกเขา โดย32% พึ่งพาAI สำหรับการวางแผนการสอน

แต่พูดกันตามตรง—ครูอย่างคุณที่มีตารางงานแน่นเอี๊ยด ต้องการมากกว่าแค่เนื้อหาที่สร้างโดย AI คุณต้องการเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อจัดเก็บ จัดระเบียบ และนำผลงานของคุณกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย

นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ClickUp ผสานพลังของ AI เข้ากับฟีเจอร์การจัดการโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้สอนอย่างคุณสร้างและจัดการแผนการสอนได้อย่างง่ายดาย

หากคุณต้องการทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและจัดการแผนการสอนของคุณได้อย่างไม่ยุ่งยาก—ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้