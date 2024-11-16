13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Drive

Google Drive เป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนนับพันล้านทั่วโลก และไม่ยากที่จะเข้าใจว่าทำไม
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอป Google Workspace เช่น Google Docs, Google Photos และ Google Sheets มอบเครื่องมืออันทรงพลังให้กับผู้ใช้สำหรับการทำงานร่วมกัน จัดการเอกสาร และแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย ✨
ในฐานะผู้ที่พึ่งพา Google Drive มาหลายปี ฉันชื่นชมความสามารถในการจัดการเวิร์กโฟลว์และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม อย่างไรก็ตาม หลังจากได้ลองใช้ทางเลือกอื่น ๆ หลายตัว ฉันพบว่ามีตัวเลือกที่ตรงและบ่อยครั้งที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า Google Drive
จากประสบการณ์ส่วนตัวและข้อมูลเชิงลึกจากทีมของฉันที่ ClickUp ฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของ Google Drive ที่ยอดเยี่ยมที่สุดไว้ให้แล้ว ตัวเลือกเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ในขณะที่มอบ ความปลอดภัยและคุณค่าที่เพิ่มขึ้น
ในโพสต์นี้ เราจะสำรวจบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยเหล่านี้อย่างละเอียด โดยเน้นคุณสมบัติเฉพาะ โครงสร้างราคา และวิธีที่บริการเหล่านี้สามารถปรับปรุงกระบวนการแชร์ไฟล์ของคุณได้
มาเริ่มกันเลย! 💡
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Google Drive?
การเลือกทางเลือกแทน Google Drive ไม่ใช่แค่การค้นหาอย่างง่าย นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและตรงกับความต้องการของคุณ:
- ความจุในการจัดเก็บ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์เพียงพอสำหรับความต้องการปัจจุบันและอนาคตของคุณ หากคุณจัดการไฟล์ขนาดใหญ่ ควรเลือกโซลูชันที่มีพื้นที่จัดเก็บมากหรือไม่มีขีดจำกัด
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: เลือกบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเข้ารหัสและการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยปกป้องไฟล์ของคุณและรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ตัวเลือกการจัดเก็บ: เริ่มต้นด้วยแผนฟรี หากมีให้บริการ เพื่อทดสอบความสามารถของบริการก่อนตัดสินใจสมัครแผนชำระเงิน
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกบริการที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณเป็นเรื่องง่าย การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ ทำให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ตัวเลือกการสำรองข้อมูลและการกู้คืน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการมีคุณสมบัติการสำรองข้อมูลและการกู้คืนเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลจากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจหรือการเสียหาย
- ความคุ้มค่า: ตรวจสอบโครงสร้างราคาและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สมดุลระหว่างความคุ้มค่ากับคุณสมบัติที่จำเป็นที่คุณต้องการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ลองสำรวจเทคนิคการใช้ Google Driveเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดียิ่งขึ้น
🎨 จัดระเบียบไฟล์ด้วยโฟลเดอร์ที่มีรหัสสีเพื่อการระบุด้วยสายตาอย่างรวดเร็ว
🌍 ตั้งค่าการเข้าถึงแบบออฟไลน์เพื่อทำงานกับเอกสารของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
📄 สร้างแม่แบบสำหรับงานที่ทำซ้ำเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในโครงการของคุณ
🔔 ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตเอกสารเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผู้อื่นทำ
🔍 ใช้เครื่องมือสำรวจเพื่อค้นคว้าหัวข้อและรวบรวมข้อมูลโดยตรงภายในเอกสารของคุณ
13 ทางเลือกของ Google Drive
นี่คือรายชื่อที่คัดสรรมาอย่างดีของฉันเกี่ยวกับทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด 13 อันดับของ Google Drive ที่มีความปลอดภัยสูงโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย:
1. ClickUp (เครื่องมือที่ดีที่สุดแบบครบวงจรสำหรับการจัดการไฟล์และการทำงานร่วมกัน)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Google Drive ที่รองรับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลและกระบวนการทำงานร่วมกันของคุณClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจร มันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมฉันอย่างสิ้นเชิง มากกว่าแค่ผู้จัดการงาน มัน ทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การแชร์ไฟล์พื้นฐานไปจนถึงกระบวนการทำงานของโครงการที่ซับซ้อน
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Drive
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Driveได้เปลี่ยนเกมสำหรับทีมของฉัน ด้วยฟีเจอร์การผสานการทำงานนี้ คุณสามารถแนบไฟล์ Google Drive เข้ากับงานของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้เอกสารที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
เราได้ประหยัดเวลาไปมากมายโดยการลากและวางไฟล์ลงในความคิดเห็นของงานหรือแนบไฟล์ไปยังบัตรงานโดยตรง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างเอกสาร Google Docs, Sheets หรือ Slides และดูตัวอย่างได้ภายใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
การค้นหาที่เกี่ยวข้อง
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคือฟีเจอร์ClickUp Connected Searchซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาไฟล์ใดก็ได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้การค้นหาไฟล์ งาน และเอกสารต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย
ส่วนที่ดีที่สุด? มันยังค้นหาผ่านทุกแอปที่เชื่อมต่ออยู่ รวมถึง Google Drive ด้วย ดังนั้น หากฉันมีไฟล์กระจายอยู่ใน Google Drive, งานใน ClickUp, และการสนทนาใน Slack ฉันสามารถใช้การค้นหาแบบสากลของ ClickUp เพื่อค้นหาเอกสารที่ต้องการใน Google Drive ได้อย่างรวดเร็ว—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับแอปไปมา
คลิกอัพ ด็อกส์
นอกจากนี้ClickUp Docsยังยกระดับการสร้างเอกสารและการทำงานร่วมกันของทีมไปอีกขั้น ความหลากหลายของมัน—ตั้งแต่ wiki ไปจนถึงแผนงาน—ทำให้เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการจัดการไฟล์พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล ทีมของฉันใช้ฟีเจอร์นี้ในการสร้างเอกสารที่มีไฟล์ฝัง, ลิงก์, และวิดเจ็ต ซึ่งช่วยให้เราสามารถดำเนินการตามแนวคิดได้โดยไม่ล่าช้า
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp Docs คือมันไม่ได้มีไว้แค่สำหรับการเขียนเท่านั้น—แต่ยังผสานรวมกับการจัดการงานได้อย่างสมบูรณ์คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล เชื่อมโยงเอกสารกับงาน กำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ และฝังไฟล์ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ เอกสาร Google Drive สเปรดชีต หรือบันทึกการประชุม ทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว การรวมศูนย์ข้อมูลแบบนี้ช่วยให้เราทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น และมั่นใจได้ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผสานการทำงาน ClickUp กับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ เช่น Slack, Asana และ Google Drive ได้อย่างราบรื่นด้วยClickUp Integrationsเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
- สื่อสารและทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยตรงภายในงานหรือโครงการผ่านClickUp Chat
- สร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ และแยกโครงการออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ โดยใช้ClickUp Tasks
- ทำให้งานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- ใช้เทมเพลต ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นโครงการและงานต่างๆ โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การผสานระบบบางรายการอาจต้องมีการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งอาจใช้เวลานาน
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ สำหรับ $7/เดือน ต่อสมาชิก Workspace
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังสงสัยว่าจะทำความสะอาด Google Drive ของคุณได้อย่างไร? นี่คือกลยุทธ์ที่คุณสามารถทำตามได้:
📂 สร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ชัดเจนเพื่อจัดหมวดหมู่ไฟล์อย่างมีเหตุผล
🏷️ เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้มีชื่อที่ชัดเจนและอธิบายเนื้อหาได้ เพื่อความสะดวกในการระบุ
🗑️ ตรวจสอบและลบไฟล์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปเป็นประจำเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
⭐ ทำเครื่องหมายไฟล์สำคัญเป็นดาวเพื่อเข้าถึงอย่างรวดเร็ว เก็บเอกสารที่สำคัญที่สุดของคุณไว้ใกล้มือ
2. Dropbox (บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
Dropbox เป็นหนึ่งในบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและมีอายุยาวนานที่สุดในรายการนี้ และโดดเด่นในฐานะทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับ Google Drive โดย Dropbox มีระบบยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และรองรับการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้คุณเข้าถึงไฟล์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
คุณสมบัติประวัติเวอร์ชันของมันช่วยป้องกันการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยไม่ได้ตั้งใจ ในขณะที่คุณสมบัติ Paper ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแสดงความคิดเห็นในเอกสารร่วมกับทีมของคุณได้ ฉันมักใช้มันเพื่อจัดระเบียบไฟล์โครงการและแบ่งปันทรัพยากรกับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- จัดเก็บและเรียกดูเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา
- รักษาไฟล์ของคุณให้ทันสมัยในทุกอุปกรณ์ด้วยการซิงค์อัตโนมัติ
- สำรองข้อมูลสำคัญและป้องกันไม่ให้ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ
ข้อจำกัดของ Dropbox
- แผนฟรีให้พื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 2GB
- ประวัติเวอร์ชันแบบจำกัดในแผนฟรี
ราคา Dropbox
- บวก: $11.99/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน
- ธุรกิจ: $18/ผู้ใช้/เดือน
- บิสซิเนส พลัส: $30/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Dropbox
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 27,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)
3. Box (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารและการจัดการเนื้อหาองค์กร)
หากคุณต้องการเปลี่ยนระบบการจัดการเนื้อหาของคุณอย่างสมบูรณ์ Box เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Google Drive แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน คือ Intelligent Content Cloud ซึ่งช่วยปรับปรุงการร่วมมือที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กรของคุณ
จากประสบการณ์ของผม Box มีความสำคัญอย่างยิ่งในการ จัดการและแบ่งปันไฟล์อย่างปลอดภัย กับทีมของผมจากทุกที่ เครื่องมือการปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่งและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำให้มันเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ให้ความสำคัญกับความมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของกล่อง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เช่น Google Workspace (Google Docs) และ Microsoft 365
- ใช้ฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลงนามในเอกสารแบบดิจิทัล
- จัดการสิทธิ์การเข้าถึงและระดับการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงไฟล์หรือการแสดงความคิดเห็น
ข้อจำกัดของกล่อง
- สังเกตได้ถึงความล่าช้าเมื่ออัปโหลดไฟล์ใหม่ ทำให้การแชร์และการทำงานร่วมกันช้าลง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปมือถือทำงานช้าและมักจะเกิดการขัดข้อง
- ไม่มีตัวเลือกทดลองใช้ฟรีสำหรับฟีเจอร์ระดับองค์กร
ราคาแบบกล่อง
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือน
- บิซิเนส พลัส: 33 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $47/เดือน
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของกล่อง
- G2: 4. 2/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)
4. iCloud Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์ไฟล์)
iCloud Drive เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Google Drive ในการซิงค์ไฟล์ข้ามอุปกรณ์ Apple ทั้งหมด และยังใช้งานได้กับผู้ใช้ Windows อีกด้วย ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์บน iPhone ของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านแอป Files โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกอัปเดตทันทีบน Mac และ iPad ของคุณ การซิงค์แบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้คุณทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการควบคุมเวอร์ชัน
ความเรียบง่าย ของแพลตฟอร์มนี้เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ การอัปโหลดไฟล์ทำได้ง่ายเพียงแค่คลิกที่ไอคอนเมฆ และการแชร์ก็ง่ายไม่แพ้กัน—ไม่ว่าจะต้องการทำงานร่วมกันหรือส่งสำเนา ฉันสามารถทำได้ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง โดยรวมแล้ว iCloud Drive ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดระเบียบไฟล์ของฉัน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับทุกคนในระบบนิเวศของ Apple
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iCloud Drive
- ซิงค์ไฟล์ได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดและ Windows
- สำรองข้อมูลอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าภาพถ่าย วิดีโอ และข้อมูลแอปถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและสามารถเรียกใช้ได้ง่ายเมื่อต้องการ
- ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ด้วย iCloud Paper ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถสร้าง แก้ไข และแสดงความคิดเห็นในเอกสารได้พร้อมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
- กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบได้นานถึง 30 วัน โดยรับประกันว่าไม่มีข้อมูลสูญหายถาวร
ข้อจำกัดของ iCloud Drive
- ไม่มีระบบการจัดเวอร์ชันในตัวสำหรับไฟล์ ซึ่งทำให้ยากต่อการกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารหากถูกเขียนทับหรือถูกลบ
- ประสบการณ์การซิงค์ช้าลงเมื่อจัดการไฟล์ขนาดใหญ่
- ตัวเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรีมีจำกัดเพียง 5GB ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ระดับสูง
ราคา iCloud Drive
- 50GB: $0. 99/เดือน
- 200GB: $2. 99/เดือน
- 2TB: $9. 99/เดือน
- 6TB: $29.99 ต่อเดือน
- 12TB: $59.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว iCloud Drive
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. MEGA (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์และจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย)
MEGA มอบคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง (end-to-end encryption) และการตรวจสอบสองขั้นตอน (two-factor authentication) ซึ่งทำให้ไฟล์ของคุณปลอดภัยแม้กระทั่งจาก MEGA เองในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับแบ่งปันไฟล์ MEGA มอบโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันไฟล์ที่ปลอดภัยและมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านได้ ทำให้การร่วมมือกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ผู้ใช้ใหม่ยังได้รับพื้นที่จัดเก็บฟรี 20GB ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น
ทีมของฉันพบว่าฟีเจอร์ความปลอดภัยของ MEGA มีประโยชน์อย่างมากในการ รักษาความลับ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนทำให้เรามั่นใจเมื่อต้องจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ที่มีความอ่อนไหว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MEGA
- รับไฟล์จากผู้ใช้ MEGA และแม้แต่ผู้ใช้รายอื่น
- กู้คืนไฟล์เวอร์ชันเก่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลบโดยไม่ตั้งใจ
- กำหนดวันหมดอายุและรหัสผ่านสำหรับไฟล์ที่แชร์
ข้อจำกัดของ MEGA
- บัญชีฟรีมีขีดจำกัดในการโอน
- ขาดเครื่องมือสำหรับแก้ไขเอกสาร Microsoft Office ได้โดยตรงบนคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องดาวน์โหลดไฟล์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงานของพวกเขา
ราคาเมก้า
- โปร ไลท์: $5. 34/เดือน
- โปร I: $10.96/เดือน
- โปร II: $21.94/เดือน
- โปร III: $32.91/เดือน
คะแนนและรีวิว MEGA
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
6. ownCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและการควบคุมข้อมูล)
ownCloud เป็นทางเลือกฟรีสำหรับ Google Drive ที่ช่วยซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางของมันช่วยให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนปลอดภัยระหว่างการถ่ายโอน
นอกจากนี้ ownCloud ยังช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้ ทำให้สามารถทำงานแบบเรียลไทม์บนโปรเจ็กต์ที่แชร์กับเพื่อนร่วมงานผ่าน Office 365 หรือ Collabora ได้ การผสมผสานระหว่างความปลอดภัยและการทำงานร่วมกันนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับโปรเจ็กต์ทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ownCloud
- กู้คืนเวอร์ชันไฟล์ก่อนหน้าด้วยประวัติเวอร์ชัน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเอกสารด้วยเครื่องมือแก้ไขในตัว
- ตั้งค่าลิงก์ไฟล์ส่วนตัวเพื่อแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและจำกัดระยะเวลาการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ ownCloud
- คุณสมบัติขั้นสูงถูกจำกัดไว้เฉพาะในรุ่นองค์กรเท่านั้น
- แผนฟรีไม่ให้บริการการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าหรือการแก้ไขปัญหา
ราคาของ ownCloud
- รุ่นชุมชน: ฟรี
- ownCloud ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (การสมัครสมาชิกมาตรฐาน): ประมาณ $5.70/ผู้ใช้/เดือน
- ownCloud ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (การสมัครสมาชิกแบบองค์กร): ประมาณ $17.50/ผู้ใช้/เดือน
- ownCloud ออนไลน์ (ทีม – 1 ถึง 4 ผู้ใช้): $13.92/ผู้ใช้/เดือน
- ownCloud ออนไลน์ (ผู้ใช้รายบุคคล): $16. 06/ผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ ownCloud
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
7. Microsoft OneDrive (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์และจัดเก็บไฟล์)
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยสำหรับธุรกิจของคุณที่สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น ลองพิจารณา Microsoft OneDrive ซึ่งเป็น ทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Google Drive มันช่วยให้คุณสามารถบันทึก เข้าถึง และจัดการไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์หลายเครื่อง
จากประสบการณ์ของผม แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและมือถือของ OneDrive เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะทำงานที่โต๊ะหรือขณะเดินทาง คุณสมบัติการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์และการกู้คืนไฟล์ช่วยให้โครงการของทีมดำเนินไปตามกำหนดเวลาและรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneDrive
- รักษาไฟล์ของคุณให้ซิงค์กันในทุกอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ
- ทำงานร่วมกันในเอกสารกับเพื่อนร่วมทีมและดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้สูงสุดถึง 250GB ต่อครั้ง
- สำรองไฟล์ของคุณจากอุปกรณ์มือถือโดยอัตโนมัติ
- แก้ไขเอกสารได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Microsoft OneDrive
- แผนฟรีไม่รวมแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง
- เวอร์ชันฟรีมีขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บ 5GB ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่มีไฟล์ขนาดใหญ่หรือความต้องการข้อมูลที่มาก
ราคาของ Microsoft OneDrive
- OneDrive for Business (แผน 1): 5 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: $12. 50/ เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneDrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (12000+ รีวิว)
8. Nextcloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและเก็บข้อมูลบนคลาวด์)
Nextcloud เป็นแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อเนกประสงค์สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้สามารถแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์สำหรับโครงการของทีมและแชร์ไฟล์กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการเข้ารหัสข้อมูลแบบปลายทางถึงปลายทาง ทำให้มั่นใจได้ว่าไฟล์ที่มีความสำคัญจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและมั่นใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nextcloud
- ซิงค์ไฟล์ข้ามอุปกรณ์ด้วยความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซด้วยธีมและตัวเลือกการสร้างแบรนด์
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจรและการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
ข้อจำกัดของ Nextcloud
- ประสิทธิภาพในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจราจรหนาแน่น
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้บางราย
- ไม่มีบริการทดลองใช้ฟรีอย่างเป็นทางการสำหรับบริการคลาวด์ของตน; เวอร์ชันฟรีเป็นโอเพนซอร์สและอาจต้องตั้งค่าด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ราคาของ Nextcloud
- ผู้ใช้รายบุคคล: $19. 26/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $17. 12/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Nextcloud
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
9. Sync.com (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ด้วยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง)
Sync เป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้มันเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Google Drive เช่นเดียวกับหลาย ๆ รายการในรายการนี้ เครื่องมือเก็บข้อมูลบนคลาวด์นี้มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง อย่างไรก็ตาม ต่างจากคู่แข่ง Sync มีจุดยืนที่ไม่ประนีประนอมในเรื่องความปลอดภัย โดยไม่อนุญาตให้ทีมงานของตนดูเนื้อหาของคุณ เพิ่มชั้นของความไว้วางใจอีกขั้น
จากประสบการณ์ของผม การควบคุมการแชร์ขั้นสูงของ Sync มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการเอกสารลับ ผมสามารถตั้งค่ารหัสผ่านและวันหมดอายุสำหรับลิงก์ที่แชร์ได้ ทำให้ผมสบายใจเมื่อต้องทำงานร่วมกับทีมในโครงการที่มีความอ่อนไหว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sync.com
- กู้คืนเวอร์ชันไฟล์ก่อนหน้าและกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบได้นานถึง 365 วัน
- สร้างลิงก์ที่ปลอดภัยพร้อมความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นสำหรับการแชร์ไฟล์ที่มีความอ่อนไหว
- ติดตามกิจกรรมในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันด้วยบันทึกเหตุการณ์โดยละเอียด
ข้อจำกัดของ Sync.com
- ซิงค์ไฟล์ไปยังโฟลเดอร์เดียวเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการจัดระเบียบไฟล์ที่มีอยู่ของคุณ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะในเวอร์ชันเว็บ มักถูกอธิบายว่าใช้งานยาก ทำให้การนำทางไม่สะดวกและเข้าใจได้ยาก
- แผนฟรีมาพร้อมกับพื้นที่จัดเก็บเพียง 5GB
ราคาของ Sync.com
- ฟรีตลอดไป
- โซโล เบสิค: $8/เดือน
- มืออาชีพเดี่ยว: $20/เดือน
- ทีมมาตรฐาน: $6/เดือน
- ทีม+ ไม่จำกัด: $15/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Sync.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
10. pCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์ไฟล์หลายอุปกรณ์)
pCloud เป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านแอปเดสก์ท็อป สร้างไดรฟ์เสมือนสำหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยและราบรื่น แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกการแชร์ลิงก์สาธารณะ ซึ่งทำให้การส่งไฟล์ไปยังลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่เครื่องเล่นมีเดียในตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถสตรีมวิดีโอและสร้างเพลย์ลิสต์เสียงได้โดยตรงจากคลาวด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ pCloud
- เข้าถึงพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมโดยไม่ต้องใช้พื้นที่ในอุปกรณ์ของคุณ
- แชร์ไฟล์ด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านและวันหมดอายุ
- ใช้การจัดการเวอร์ชันไฟล์เพื่อย้อนกลับและกู้คืนไฟล์เวอร์ชันเก่า
ข้อจำกัดของ pCloud
- พื้นที่จัดเก็บฟรีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
- แผนฟรีมีขีดจำกัด 10GB (ต้องทำภารกิจให้ครบเพื่อรับเต็มจำนวน) ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ระดับสูง
ราคาของ pCloud
- ธุรกิจ: $9.99/เดือน
- ธุรกิจมืออาชีพ: $19.98/เดือน
คะแนนและรีวิวของ pCloud
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
11. Koofr (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบัญชีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์หลายบัญชี)
Koofr เป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ผสานรวมบัญชีหลายประเภท เช่น Google Drive, Dropbox และ OneDrive เข้าไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและจัดการไฟล์ของตนได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
นอกจากนี้ยังรองรับการแชร์ไฟล์โดยตรงพร้อมการป้องกันด้วยรหัสผ่านและวันหมดอายุ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการทำงานร่วมกันในโครงการที่มีความอ่อนไหว สำหรับทีมของฉัน ฟังก์ชันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความสมบูรณ์ของไฟล์ที่แชร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Koofr
- บันทึกเนื้อหาเว็บโดยตรงโดยใช้ส่วนขยาย Koofr Chrome
- ดูตัวอย่างรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF โดยไม่ต้องดาวน์โหลด
- กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบได้นานถึง 7 วันโดยไม่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Koofr
- มีขีดจำกัดรายวันสำหรับการแชร์สาธารณะ
- ทำงานช้าลงเมื่อจัดการไฟล์ขนาดใหญ่
- แผนฟรีมีข้อจำกัดที่ 10 GB
ราคาของคูฟร์
- ฟรีตลอดไป
- กระเป๋าเอกสาร S: $0. 54/เดือน
- กระเป๋าเอกสาร M: $1. 07 /เดือน
- กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่: $2. 14 ดอลลาร์ต่อเดือน
- กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่พิเศษ: $4. 28/เดือน
- กระเป๋าเดินทาง XXL: $10. 70 /เดือน
- ลัง 3XL: $21. 40 /เดือน
- ลัง 5XL: $37. 45 /เดือน
คะแนนและรีวิวของ Koofr
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
12. Backblaze (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บและสำรองไฟล์)
Backblaze เป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ตรงไปตรงมาและคุ้มค่า มุ่งเน้นที่การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บไฟล์โดยเฉพาะ ระบบจะสำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติและให้พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันของแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกคืนเวอร์ชันเก่าของไฟล์ได้เมื่อจำเป็น นอกจากนี้ Backblaze ยังมีตัวเลือกให้รับข้อมูลทางกายภาพผ่านฮาร์ดไดรฟ์ USB ซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการกู้คืนระบบ
คุณสมบัติเด่นของ Backblaze
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
- กู้คืนไฟล์ได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ zip หรือฮาร์ดไดรฟ์จริง
- ตั้งค่าการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Backblaze
- ไม่รองรับการสำรองข้อมูลอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ เช่นGmail
- การกำหนดเวอร์ชันไฟล์เริ่มต้นจำกัดไว้ที่ 30 วัน
ราคาของ Backblaze
- จ่ายตามการใช้งาน: $6 ต่อ TB/เดือน
- B2 Reserve: $1560 ต่อ 20TB/ปี
คะแนนและรีวิวของ Backblaze
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
13. SpiderOak (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย)
SpiderOak ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ Google Drive สำหรับผู้ที่จัดการไฟล์ลับหรือทำงานร่วมกันจากระยะไกล
ผมชื่นชมวิธีที่ SpiderOak ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าสำรองข้อมูลรายวันสำหรับเอกสารงานและโฟลเดอร์ที่แชร์ได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกซิงค์อัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ SpiderOak
- สร้างสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยตัวเลือกการกำหนดเวลาที่ปรับแต่งได้
- กู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าด้วยคุณสมบัติการจัดการเวอร์ชันไฟล์เพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการ
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์โดยใช้การรองรับข้ามแพลตฟอร์มของ SpiderOak
ข้อจำกัดของ SpiderOak
- ราคาสูงเมื่อเทียบกับบริการอื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถใช้งานได้ยาก
- ไม่มีแผนฟรีหรือช่วงทดลองใช้สำหรับประสบการณ์เต็มรูปแบบ ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกรายเดือน
ราคาของ SpiderOak
- 150 GB: $6/เดือน
- 400 GB: $11 ต่อเดือน
- 2 TB: $14/เดือน
- 5 TB: $29/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ SpiderOak
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เพิ่มความปลอดภัยและการจัดระเบียบไฟล์ของคุณให้สูงสุดด้วย ClickUp
การเลือกบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยไฟล์ของคุณ 🔒
อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย อาจต้องใช้เวลาในการตัดสินใจว่าตัวเลือกใดที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด เครื่องมือข้างต้นมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรที่โดดเด่นในฐานะ ทางเลือกที่ครอบคลุมสำหรับ Google Drive โดยผสานรวมการจัดการไฟล์ การทำงานร่วมกันในโครงการ และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ด้วย คุณสมบัติและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ จึงสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การบริหารโครงการและการแบ่งปันเอกสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และดูการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันและการจัดระเบียบของทีมคุณ!