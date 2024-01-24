วิธีใช้ AI ใน Google Docs: คู่มือทีละขั้นตอน, กรณีการใช้งาน, เคล็ดลับ, เทคนิค และทางเลือกอื่น

คุณทราบหรือไม่ว่าพนักงานโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณห้านาทีครึ่งในการร่างอีเมล? อาจดูเหมือนไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าพวกเราส่วนใหญ่ส่งอีเมลประมาณ 112 ฉบับต่อสัปดาห์ ห้านาทีครึ่งนี้กลายเป็น11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์!
นั่นมากกว่าเวลาที่เสียไปในวันทำงานต่อพนักงานหนึ่งคน; นี่เป็นเพียงเวลาที่ใช้ไปกับการเขียนอีเมลเท่านั้น
พนักงานของคุณอาจมีส่วนร่วมในงานซ้ำๆ อื่นๆ เช่น การจัดทำรายงาน การตอบบันทึกช่วยจำ การบันทึกบันทึกการประชุม การสร้างงานนำเสนอ การแก้ไขข้อความทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย!
จะไม่ดีกว่าหรือถ้ามีวิธีอัจฉริยะในการทำให้การสร้างและการจัดการเอกสารทั้งหมดนี้เป็นระบบอัตโนมัติ?
Google Docs มีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่จะช่วยคุณได้อย่างดี—Duet AI นี่คือรายละเอียดวิธีการใช้ Duet AI ใน Google Docsเพื่อทำให้งานของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ใน Google Docs
เครื่องมือการเขียนเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อพูดถึง AI ใน Google Docs อย่างไรก็ตาม Google Workspace ได้นำ AI มาใช้แล้วแม้กระทั่งก่อนที่ AI เชิงสร้างสรรค์จะกลายเป็นกระแสหลัก
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ทำให้ Google Docs มีความเข้าใจง่ายขึ้นและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น AI จะเตรียมโครงสร้างเอกสารแบบลำดับชั้นโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การนำทางง่ายขึ้น นอกจากนี้ AI ยังช่วยแก้ไขคำที่สะกดผิดโดยอัตโนมัติหรือเน้นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์พร้อมคำแนะนำในการแก้ไข
เมื่อซูมออกจากสภาพแวดล้อมของ Docs คุณจะพบว่า Gmail รองรับฟีเจอร์ Smart Compose ที่ช่วยคาดการณ์และเติมข้อความอัตโนมัติตามบริบทขณะที่คุณพิมพ์อีเมลของคุณ Google Chat ก็มีฟีเจอร์คล้ายกันผ่าน Smart Replies ซึ่งเสนอคำตอบที่เหมาะสมกับข้อความที่เข้ามา แม้แต่ Google Maps ก็ยังใช้ AI เพื่อนำทางเส้นทางที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหัวใจสำคัญของ Google Workspace และ Duet AI กำลังจะยกระดับไปอีกขั้น
Duet AI ใน Google Docs คืออะไร?
ประกาศในงาน Google I/O 2023 ในฐานะฟีเจอร์ 'ช่วยฉันเขียน' Duet AI เป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ล่าสุดที่พัฒนาโดย Google Workspace Labs ขับเคลื่อนด้วยการผสมผสานระหว่างภาษาสร้างสรรค์และภาพ AI ผู้ช่วยนี้สามารถสร้างข้อความหรือภาพตามความเฉพาะเจาะจงของคำสั่งของคุณ
Duet AI พร้อมรับมือกับทุกงาน ไม่ว่าคุณต้องการสร้างอินโฟกราฟิกหรือแผนภูมิ หรือสรุปเนื้อหาและจัดทำสไลด์นำเสนอ นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่มีคุณค่าเพื่อช่วยพัฒนาขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณได้อีกด้วย
ความหลากหลายของมันกว้างขวางและครอบคลุมมากจน Google เรียกมันว่าเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นโค้ช, คู่คิด, แหล่งแรงบันดาลใจ, และตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ' และเพื่อรักษาภาพลักษณ์นี้ไว้ มันมาพร้อมกับโมดูลห้าตัวต่อไปนี้:
- ช่วยฉันเขียน: จะช่วยสร้างเนื้อหาตั้งแต่เริ่มต้น
- ช่วยฉันจัดระเบียบ: เพื่อสร้างตารางและกำหนดการแบบเฉพาะบุคคลบน Sheets
- ช่วยฉันมองเห็น: สร้างภาพต้นฉบับที่น่าสนใจสำหรับการนำเสนอในสไลด์
- ช่วยฉันเชื่อมต่อ: สามารถช่วยคุณตั้งค่าการโทรวิดีโอคุณภาพสูงผ่าน Meet
- ช่วยฉันสร้างแอป: สำหรับการพัฒนาแอปแบบไม่ต้องเขียนโค้ดโดยใช้ AppSheet
เนื่องจากบริการ 'ช่วยฉันเขียน' มีความสอดคล้องกับ Google Docs มากกว่า เราจะมุ่งเน้นไปที่บริการนี้เป็นหลัก ดังนั้นต่อจากนี้ เมื่อเราพูดถึง Duet AI เราจะหมายถึงฟีเจอร์ 'ช่วยฉันเขียน' ของ Duet AI เป็นหลัก
ข้อดีของ Duet AI
ความสำเร็จอย่างล้นหลามของเครื่องมือ AIสร้างสรรค์อย่าง ChatGPT และ Dall-E เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของนวัตกรรม AI เหล่านี้ในการยกระดับกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือภาพรวมของสิ่งที่คุณจะได้พบกับฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Duet:
- ในฐานะเครื่องมือเขียน AI ที่ทรงพลัง Duet AI สามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและมีความหมายซึ่งตรงกับความคาดหวังของผู้ชมของคุณในขณะที่รักษาเสียง โทน และสไตล์ของแบรนด์ของคุณ
- ข้อความที่สร้างขึ้นเป็นต้นฉบับ มีบริบทเฉพาะ และไม่ซ้ำใคร บริษัทของคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เหนือผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้ ซึ่งทำให้สินทรัพย์เหล่านี้เป็นจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน
- การทำให้กระบวนการเขียนเป็นอัตโนมัติช่วยเพิ่มทรัพยากรให้สามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือสร้างสรรค์มากขึ้นได้การใช้ทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์เช่นนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตของแรงงานและปรับปรุงขวัญกำลังใจของพนักงาน
- นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว Duet AI ยังสามารถตรวจสอบข้อความที่มีอยู่ ปรับปรุงหรือเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหานั้น หรือแปลงเนื้อหาจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้อีกด้วย การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ในลักษณะนี้ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถยึดมั่นในเป้าหมายด้านการตลาด การสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากเกินไป
- การสอดคล้องของค่านิยมในข้อความที่สร้างขึ้นช่วยเพิ่มความสำเร็จของลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรช่วยลดต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจและกำไร
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่าง Docs ไปยัง Meet ไปยัง Slides ไปยัง Sheets และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ทั้งหมดได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลหรือสมาธิ
เริ่มต้นใช้งาน Duet AI ใน Google Docs
แม้ว่า Duet AI จะเป็นส่วนหนึ่งของ Google Docs แต่ธุรกิจจำเป็นต้องมีบัญชี Google Workspace เพื่อสำรวจความลึกและความกว้างของบริการที่มีให้ Google Workspace ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ G Suite เป็นชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides เป็นต้น
|หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีบัญชี Google ส่วนตัวสามารถทดลองใช้ความสามารถ AI ของบริษัท, คุณสมบัติ, และผลิตภัณฑ์ได้โดยการลงทะเบียนกับ Google Workspace Labs
Google Workspace มีให้บริการในแผนการสมัครสมาชิกดังต่อไปนี้ (ค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้เป็นการสมัครแบบรายปี):
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เลือกแผนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน Google Workspace ขณะทำการชำระเงิน อย่าลืมเพิ่มส่วนเสริม Duet AI ซึ่งมีราคา $30 ต่อผู้ใช้ เพื่อเข้าถึงผู้ช่วย AI
|หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการผูกมัดกับเวอร์ชัน Enterprise แบบชำระเงิน คุณสามารถสมัครทดลองใช้ฟรี 14 วันก่อนได้
เมื่อคุณซื้อแล้ว ให้ลงทะเบียนเพื่อทดสอบประสบการณ์ใหม่ของ AI สร้างสรรค์บน Google Workspace
ขอแสดงความยินดี คุณพร้อมที่จะใช้ Duet AI แล้ว!
วิธีใช้ AI ใน Google Docs เพื่อเขียนหรือแก้ไขข้อความ
ตอนนี้คุณได้เปิดใช้งานผู้ช่วยเขียนที่เชื่อถือได้แล้ว นี่คือคู่มือของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ใน Google Docs:
- เปิดไฟล์ Google Doc ใหม่
- คุณจะเห็นไอคอนไม้กายสิทธิ์พร้อมข้อความ 'ช่วยฉันเขียน' ลอยอยู่ที่มุมบนซ้ายของแผ่นกระดาษเปล่า
- คลิกที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบที่คุณต้องป้อนข้อความแจ้งเตือนของคุณ
- กรอกข้อความในช่องที่กำหนดแล้วคลิกปุ่ม 'สร้าง'
- ภายในไม่กี่วินาที Duet AI จะสร้างข้อความตามคำแนะนำของคุณ
- หากคุณพอใจกับผลลัพธ์ ให้เลือก 'แทรก' และเนื้อหานี้จะถูกนำเข้าไปยังไฟล์ Google Doc ของคุณ
- หากคุณไม่พอใจกับคำตอบ ให้เลือก 'ลองอีกครั้ง' ภายใต้ตัวเลือก 'ปรับปรุง' เพื่อสร้างร่างหรือเวอร์ชันใหม่
- หากคุณต้องการปรับหรือแก้ไขข้อความที่สร้างขึ้น ให้เลือกตัวเลือกอื่น ๆ ภายใต้ 'ปรับแต่ง' ปรับโทนเสียง สรุป เป็นรายการหัวข้อย่อย อธิบายเพิ่มเติม หรือย่อเนื้อหาที่สร้างขึ้น คุณสามารถอัปเดตข้อความเริ่มต้นหรือเพิ่มบริบทผ่านการปรับแต่งตามต้องการได้อีกด้วย
ขั้นตอนข้างต้นเป็นการสร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้น หากคุณต้องการเขียนใหม่หรือแก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่แล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- เปิดไฟล์ Google Doc ที่มีอยู่หรือคัดลอกและวางเนื้อหาของคุณลงในไฟล์ใหม่
- เลือกประโยคหรือย่อหน้าที่คุณต้องการแก้ไข
- คลิกขวาและเลื่อนเมาส์ไปที่ตัวเลือก 'ปรับแต่งข้อความที่เลือก' จากนั้นเลือกการปรับที่คุณต้องการ เช่น ละเอียดขึ้น, สรุป, เป็นต้น
ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อใช้ฟังก์ชัน 'ช่วยฉันเขียน' บน Gmail เพื่อกรอกร่างอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ
กรณีการใช้งานเครื่องมือเขียน Duet AI
Duet AI's 'Help Me Write' ผสานความเร็ว ความหลากหลาย และความแม่นยำเข้าไว้ด้วยกัน การผสมผสานนี้ทำให้เป็นโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้อย่างสูงสำหรับการสร้าง แก้ไข ปรับปรุง และปรับปรุงเนื้อหาที่เขียนใหม่ในหลากหลายแผนกและองค์กร
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ นี่คือตัวอย่างการใช้งานบางส่วนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ:
การตลาดและการขาย
การตลาดและการขายเป็นแอปพลิเคชันที่รู้จักกันดีที่สุดของ AI เชิงสร้างสรรค์ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้ Duet AI สำหรับ:
- การสร้างเนื้อหาและการเขียนข้อความโฆษณา: สร้างข้อความทางการตลาด, บทความบล็อก, คำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย, โฆษณา และสื่อการตลาดอื่นๆ ในปริมาณมาก
- การปรับแต่งและนำเนื้อหาไปใช้ใหม่: ปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาเพื่อเพิ่มอันดับในการค้นหา อัปเดตบล็อกที่มีประสิทธิภาพสูงและแปลงเนื้อหาจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง (เช่น กรณีศึกษาเป็นอินโฟกราฟิก)
การสนับสนุนลูกค้า
Duet AI ใน Google Docs สามารถช่วยในกิจกรรมการสนับสนุนลูกค้าดังต่อไปนี้:
- การรวบรวมฐานความรู้: จัดเตรียมคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์และคำถามที่พบบ่อยเพื่อแก้ไขข้อกังวลของลูกค้าและช่วยให้ลูกค้าสามารถช่วยเหลือตนเองได้
- ร่างคำตอบทางอีเมล: จัดเตรียมร่างคำตอบทางอีเมลสำหรับข้อสอบถามของลูกค้าและตั๋วสนับสนุน
กฎหมายและการเงิน
ด้วย Duet AI อุตสาหกรรมหรือการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดสามารถรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ดังนี้:
- รายงานธุรกิจและสัญญา: สร้างรายงาน, สัญญา, หรือข้อตกลงอย่างละเอียด —ทั้งฉบับหรือบางส่วน— พร้อมเน้นข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ความปลอดภัย, เป็นต้น
- การออกใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำ: ใช้ประโยชน์จาก AI ของ Google Docs ในการดึงข้อมูลจาก Sheets และทำให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความเร็ว ประสิทธิภาพ และความถูกต้อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถใช้การผสมผสานระหว่าง Duet AI และ Google Docs สำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้:
- การระดมความคิดและการสร้างสรรค์: เนื่องจาก Google Docs เป็นแพลตฟอร์มการแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือกัน ให้รวบรวมทีมเข้าด้วยกันเพื่อระดมความคิดหรือแบ่งปันข้อเสนอแนะ และใช้ความคิดร่วมกันเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อกระตุ้น Duet AI
- เอกสาร: ป้อนข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลอื่น ๆ ลงในคำสั่งของ Duet AI เพื่อสร้างคู่มือผู้ใช้, ประกาศการอัปเดตคุณสมบัติ, คู่มือผลิตภัณฑ์, และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยและพัฒนา
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำการวิจัยตลาดหรือกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Duet AI ก็สามารถช่วยคุณได้ ดังที่แสดงด้านล่างนี้:
- การเขียนเชิงเทคนิค: จัดเตรียมเอกสารทางเทคนิคที่ครอบคลุมสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการ โซ่คุณค่า แนวโน้มและรูปแบบต่างๆ และอื่นๆ
- สรุปย่อ: สรุปผลการวิจัยให้เหลือเพียงเนื้อหาที่จำเป็นและข้อค้นพบสำคัญสำหรับการอภิปรายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เคล็ดลับและเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วย Google Duet AI
จากกรณีการใช้งานเครื่องมือเขียน AI ของ Google Docs ข้างต้น คุณอาจต้องการทดสอบทักษะต่างๆ ของมัน ตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการสร้างสรุป ก่อนที่คุณจะเริ่มการเดินทางนี้ เรามีเคล็ดลับและเทคนิคบางอย่างที่สามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์มากขึ้น:
- แทนที่จะใส่เพียงคำค้นหาหรือวลีที่ห้อยไว้ ให้สร้างคำแนะนำของคุณให้อ่านเป็นภาษาธรรมชาติ—เหมือนกับที่คุณจะพูดกับคน
- ให้ข้อมูลบริบทเกี่ยวกับ Duet AI เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุจากงานนั้น ๆ ข้อมูลพื้นหลังเช่นนี้จะช่วยให้มันช่วยคุณได้ดีขึ้นด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่ามากขึ้น
- รวมเสียงแบรนด์ โทน และสไตล์ของคุณขณะแชร์คำแนะนำกับ Duet AI นอกจากนี้ ให้ระบุระดับความเชี่ยวชาญของผู้เขียนและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- หากคุณต้องการสร้างรายละเอียดเฉพาะสำหรับสินค้าหรือบริการ เช่น คู่มือการใช้งาน คู่มือผู้ใช้ ฯลฯ กรุณาแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ได้รับคำตอบที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- แยกคำขอของคุณออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่แยกจากกัน สำหรับคำค้นหาที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น การทำเช่นนี้จะช่วยให้ Duet AI สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งหนึ่ง ๆ ได้ในแต่ละครั้ง และมอบโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้น
- หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน คำแนะนำที่มีคำแนะนำที่ชัดเจนและแม่นยำจะได้รับการตอบกลับที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Duet AI
Duet AI แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลในการปลดล็อกมิติใหม่ของประสิทธิภาพทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้จะไม่ราบรื่นอย่างแน่นอนเนื่องจากอุปสรรคต่อไปนี้:
- Google ได้ตั้งราคา Duet AI ไว้ที่ 30 ดอลลาร์ต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Microsoft Copilot การตั้งราคาที่ดุดันเช่นนี้ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ แม้ว่าบริษัทจะระบุว่าจะมีการปรับราคาในอนาคตก็ตาม
- แม้สำหรับองค์กรและธุรกิจที่มีเงินทุนมาก Duet AI อาจไม่ใช่ข้อเสนอที่คุ้มค่ามากนัก เนื่องจากปัจจุบันสามารถสร้างเนื้อหาพื้นฐานได้เท่านั้นพร้อมฟังก์ชันการแก้ไขที่จำกัด
- ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่พอสมควร ชุดเครื่องมือ Duet AI ทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีการฝึกฝนในโลกจริงมาประมาณหนึ่งปีเท่านั้น คาดว่าจะยังทำผิดพลาดและไม่น่าเชื่อถือจนกว่าเทคโนโลยีจะเสถียร
- Duet AI ในขณะนี้ยังไม่สามารถรองรับสถานการณ์ที่หายาก ผิดปกติ หรือเป็นกรณีพิเศษ (edge cases) ได้ ซึ่งอาจทำให้ระบบตีความบริบทผิดพลาด สร้างผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือแสดงผลเกินขอบเขตของโมเดล
- Duet AI มีช่องโหว่ต่อการเกิดภาพลวงของโมเดลซึ่งเกิดจากการขาดการยึดโยงกับความเป็นจริงและข้อเท็จจริง เช่นเดียวกับเทคโนโลยี AI อื่น ๆ ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจกลายเป็นต้นทุนที่สูงอย่างรวดเร็วเมื่อนำไปใช้ในธุรกิจ
แม้ว่าจะดูมีอนาคตสดใส แต่ประสิทธิภาพที่ไม่น่าประทับใจนี้คือเหตุผลที่ผู้ใช้กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Google DocsAI ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใครอยากจ่ายเงินเพื่อเนื้อหาที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ เป็นเพียงข้อความสำเร็จรูปทั่วไป และมีความสามารถในการแก้ไขเนื้อหาที่จำกัด
ทางเลือกแทน Google Docs 'ช่วยฉันเขียน' Duet AI
ฟีเจอร์ 'Help Me Write' ของ Duet AI มีคุณสมบัติที่ดีบางประการแต่ยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก โชคดีที่ClickUp Brainพร้อมเข้ามาช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดนี้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่ ClickUp Brain มีให้คุณ:
- เครื่องมือสร้างเนื้อหา: สร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงหัวข้ออีเมลที่ดึงดูดความสนใจ และอื่น ๆ อีกมากมาย! ควบคุมตัวแปรเนื้อหา เช่น น้ำเสียงของแบรนด์ ความเข้าใจง่าย รูปแบบ ฯลฯ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด
- แก้ไขและจัดรูปแบบเนื้อหา: ClickUp Brain คือนักเขียนคำโฆษณาของคุณที่จะเติมชีวิตชีวาให้กับเนื้อหาของคุณ ปรับแต่งข้อความที่มีอยู่จนกว่าจะได้ฉบับร่างที่ดีที่สุดของคุณ จัดรูปแบบเนื้อหาให้อ่านง่าย สแกนได้ และสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- สรุปเนื้อหา: สร้างสรุปสำหรับบันทึกการประชุม, การอัปเดตงาน, กระทู้ความคิดเห็น, รายงานการวิจัยและพัฒนา, และอื่น ๆ อีกมากมาย สรุปเหล่านี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที และสามารถนำไปใช้ในClickUp Docsได้เพียงคลิกเดียว
- รายการที่ต้องดำเนินการ: แปลงบันทึกการประชุม, สรุป, และเอกสารอื่น ๆ ให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการในรูปแบบลำดับชั้น นำเสนอเป็นรายการที่ต้องทำแบบโต้ตอบและรายการตรวจสอบ รายการงานและงานย่อยนี้ช่วยวัดและแสดงภาพความคืบหน้า
- การทำงานร่วมกัน: ไม่ว่าคุณจะทำงานร่วมกับทีมหรือทำงานคนเดียวร่วมกับ ClickUp AI เอง การเขียนด้วย ClickUp AI จะทำให้การระดมความคิดและการทำงานร่วมกันง่ายขึ้นและสร้างสรรค์มากขึ้น
นี่คือจุดที่ ClickUp Brain เหนือกว่า Google Duet AI:
- มีความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ
- มีราคาที่แข่งขันได้ ทำให้เข้าถึงได้ทั้งสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์กรขนาดใหญ่
- คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือ AI ที่สร้างและกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับอุตสาหกรรมและแผนกเฉพาะ
- มันมาพร้อมกับแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้การทำงานนอกสถานที่เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ที่สำคัญที่สุด ClickUp Brain ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม ClickUp และโมดูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ClickUp Docs เพื่อแปลงเนื้อหาใดๆ ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม! เตรียมตัวให้พร้อม ตั้งค่า และเริ่มเขียนด้วยClickUp Brain