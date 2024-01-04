บล็อก ClickUp
Google Workspace

10 เคล็ดลับสุดยอด Gmail เพื่อจัดการกล่องจดหมายของคุณในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
4 มกราคม 2567

จากประชากร 8 พันล้านคนบนโลกในปัจจุบันเกือบ 2 พันล้านคนใช้Gmail ทุกเดือน

ส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องกันว่ามันสำคัญมากที่จะต้องติดตามอีเมลให้ทัน

แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะรู้ถึงเทคนิคและกลเม็ดในการแฮ็ก Gmailเพื่อให้ได้กล่องขาเข้าที่ว่างเปล่าหรือเกือบว่างเปล่า—กล่องขาเข้าที่ว่างเปล่าหรือเกือบว่างเปล่าซึ่งได้มาหลังจากประมวลผลและจัดระเบียบข้อความทั้งหมดแล้ว

เรากำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นด้วยการแบ่งปันรายการ 10 เคล็ดลับ Gmail ที่ไม่ค่อยมีคนรู้กับคุณ

อ่านต่อหากคุณพร้อมที่จะบอกลาตลอดไปกับอีเมลที่รบกวน การสื่อสารที่สับสน และงานที่ล่าช้า

10 เคล็ดลับ Gmail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

เราได้รวบรวมรายการเทคนิคการใช้งาน Gmail สิบประการเพื่อช่วยให้คุณจัดการอีเมลได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคเหล่านี้ใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในเวอร์ชันมาตรฐานของ Google และชุด Google Workspace

1. ใช้คีย์ลัดของ Gmail

คีย์ลัดแป้นพิมพ์ของ Gmail
ผ่านทางGmail

การแฮ็ก Gmail ที่แรกและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือการใช้ลัดในตัวของ Gmail สำหรับการกระทำที่ซ้ำซากและใช้บ่อย การนำลัดมาใช้ในกระบวนการทำงานทางอีเมลของคุณนั้นให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ การประหยัดเวลาเพียงไม่กี่วินาทีจากการใช้ลัดจะสะสมเป็นเวลาให้คุณได้ใช้ไปกับงานที่มีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แน่นอน คุณสามารถใช้คีย์ลัดได้เฉพาะเมื่อคุณมีคีย์บอร์ดภายนอกเท่านั้น ขณะนี้คีย์ลัดยังไม่รองรับบนแอป Gmail เวอร์ชันของ Apple เช่นกัน แต่ถ้าคุณมีนิสัยใช้ Gmail ผ่านเบราว์เซอร์ ให้เริ่มต้นด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

  • เปิด Gmail ในเบราว์เซอร์ของคุณ
  • ไปที่การตั้งค่า (⚙️) และเลือก 'ดูการตั้งค่าทั้งหมด'
  • เลื่อนลงไปที่ 'คีย์ลัด'
  • เปิดใช้งานคีย์บอร์ดลัดโดยเลือก 'เปิดคีย์บอร์ดลัด'
  • คลิกที่ 'บันทึกการเปลี่ยนแปลง' ที่ด้านล่าง และเทคนิคแฮ็ก Gmail นี้พร้อมใช้งานแล้ว

นี่คือทางลัดสำคัญที่คุณสามารถลองใช้ได้:

การกระทำทางลัด
ส่งอีเมลหลังจากร่างเสร็จแล้ว⌘/Ctrl + Enter
ตอบกลับอีเมล'ร'
ส่งต่ออีเมล'f'
ไปที่แชทถัดไปหรือหน้าต่างการเขียนข้อความใหม่Ctrl +.
เพิ่มผู้รับสำเนา⌘/Ctrl + Shift + c
เพิ่มผู้รับสำเนาลับ⌘/Ctrl + Shift + b
ลบอีเมล'#'
เก็บถาวรอีเมล'อี'
มาร์คให้สถานะอีเมลว่าอ่านแล้วหลังจากเลือกอีเมลเหล่านั้นShift + i
ทำเครื่องหมายอีเมลว่ายังไม่ได้อ่านหลังจากเลือกแล้วShift + u

2. ร่างอีเมลใน Google Docs

เมื่อต้นปี 2022, Google ได้แนะนำคุณสมบัติที่มีประโยชน์ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถร่างและส่งอีเมลได้โดยไม่ต้องออกจาก Docs.

ร่างอีเมลใน Google Docs
ผ่านทางGoogle Docs

นี่เป็นของขวัญจากสวรรค์สำหรับทีมที่ใช้ Docs ในการทำงานร่วมกันบนเนื้อหา ก่อนที่จะส่งต่อทางอีเมล เนื้อหายังคงสามารถแก้ไขและแชร์ได้ภายใน Docs เช่นเดิม

การแฮ็ก Gmail นี้ทำได้ง่ายมาก:

  • เปิดไฟล์ Google Docs และพิมพ์สัญลักษณ์ "@"
  • เลือก "ร่างอีเมล" จากเมนูแบบเลื่อนลง
  • เขียนอีเมลของคุณภายในเทมเพลตฉบับร่างอีเมล ระบุหัวเรื่อง และป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ
  • สุดท้าย คลิกไอคอน Gmail เมื่อร่างพร้อมแล้ว

และนี่คือสิ่งที่คุณได้รับ! การคลิกที่ไอคอน Gmail จะทำการโอนร่างอีเมลของคุณไปยัง Gmail

ประโยชน์บางประการของเทคนิคนี้ ได้แก่:

  • ปรับปรุงการถ่ายโอนเนื้อหาจากเอกสารไปยังอีเมลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ดึงรูปภาพ, หัวข้อ, ลิงก์, รูปแบบ, ตาราง, ฯลฯ ได้ง่าย ๆ จากเอกสาร
  • สร้างกระบวนการทำงานที่สะอาดกว่าเมื่อเทียบกับการคัดลอก/วางเนื้อหาข้ามแอปพลิเคชัน

มันช่วยประหยัดเวลาและลดความพยายาม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่การร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ

3. ปรับความหนาแน่นของมุมมองใน Gmail

การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อีเมลของคุณสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ปรับความหนาแน่นของมุมมองในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณปรับแต่งจำนวนอีเมลที่แสดงบนหน้าจอได้ ลดความจำเป็นในการเลื่อนดูอย่างต่อเนื่อง

ปรับความหนาแน่นของมุมมองใน Gmail
ผ่านทางGmail

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของการดูใน Gmail:

  • คลิกที่ไอคอนการตั้งค่า Gmail ที่มุมขวาบนของหน้าจอ Gmail
  • เลือก 'สบาย' หรือ 'กะทัดรัด' เพื่อย่อหน้าต่าง

มุมมองทั้งสองนี้ช่วยเพิ่มจำนวนอีเมลที่มองเห็นได้ในหน้าจอเดียว การแฮ็ก Gmail ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน คุณยังสามารถเลือกอีเมลจำนวนมากเพื่อลบหรือทำเครื่องหมายว่า 'อ่านแล้ว' ได้อีกด้วย โดยใช้ไอคอนข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน คุณยังสามารถทำเครื่องหมายอีเมลที่อ่านแล้วว่า 'ยังไม่ได้อ่าน' หากคุณต้องการอ่านในภายหลัง

คุณยังสามารถแยกอีเมลของคุณได้โดยใช้ฟีเจอร์กล่องจดหมายสำคัญ เมื่อคุณเลือกการตั้งค่า "กล่องจดหมายสำคัญ" อีเมลของคุณจะถูกแยกออกเป็นสามส่วนโดยอัตโนมัติ: สำคัญและยังไม่อ่าน, ที่ติดดาว, และอื่นๆ

4. จัดเก็บอีเมลเก่า

อีเมลมีความสำคัญ ใช่ แต่กล่องจดหมาย Gmail ที่รกและวุ่นวายทำให้การเข้าถึงอีเมลสำคัญกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก วิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าในการจัดระเบียบกล่องจดหมายของคุณโดยไม่ต้องลบอีเมลเก่าคือการเก็บถาวร

สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกอีเมลที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ไอคอนเก็บถาวร (ภาพด้านล่าง) ในแถบเครื่องมือริบบอน คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันตัวกรองที่ติดตั้งใน Gmail เพื่อเลือกอีเมลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเก็บถาวรเป็นกลุ่มได้ 💯

เก็บถาวรอีเมลเก่า
ผ่านทางGmail

เคล็ดลับ Gmail ที่เรียบง่ายนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นหาอีเมลสำคัญได้อย่างรวดเร็วและสร้างประสบการณ์การจัดการอีเมลที่ปราศจากความเครียด

5. ยกเลิกการส่งอีเมล

ยกเลิกการส่งอีเมล
ผ่านทางGoogle

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ คุณกดส่งอีเมลที่เขียนไม่เสร็จ หรือแย่กว่านั้น อีเมลที่มีคำผิดหลายจุด คุณกดตอบกลับทั้งหมดในอีเมลที่เป็นความลับ คุณเขียน PFA แล้วส่งอีเมลโดยไม่มีไฟล์แนบ และยังมีอีเมลที่เต็มไปด้วยความโกรธที่คุณอยากจะเรียกคืนกลับมา 😇

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเรียกคืนอีเมลหลังจากที่ถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของผู้รับแล้ว แต่คุณสามารถยกเลิกการส่งอีเมลได้ภายใน 30 วินาที หลังจากที่คุณกดปุ่ม 'ส่ง' ให้มองหาการแจ้งเตือน 'ยกเลิก' ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ

โปรดจำไว้ว่าตัวเลือกนี้มีให้ใช้ได้เพียง 5 วินาทีหลังจากที่คุณส่งอีเมลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มขีดจำกัดเริ่มต้นนี้ได้สูงสุดถึง 30 วินาที

คลิกที่การตั้งค่า จากนั้นเปลี่ยน 'ส่งช่วงเวลาการยกเลิก' เป็น 10, 20 หรือ 30 วินาที ในเมนูแบบเลื่อนลง 'ยกเลิกการส่งอีเมล' 🙌🏼

6. ลบอีเมลเก่า

ลบอีเมลเก่า
ผ่านทางGmail

ในการต่อสู้กับปัญหาอีเมลล้นกล่องอย่างต่อเนื่อง บางครั้งการตัดขาดและเริ่มต้นใหม่ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด—หรืออย่างน้อยที่สุด ควรกำจัดสิ่งเก่าที่รกอยู่ให้หมดไป 🌟

การลบอีเมลจำนวนมากในคราวเดียวให้ความรู้สึกทรงพลังและโล่งอกอย่างหาที่เปรียบมิได้ กำหนดวันสิ้นสุดเพื่อลบอีเมลเก่า แน่นอนว่าควรใช้ตัวกรองและข้อความที่ติดดาวเพื่อเก็บอีเมลที่สำคัญไว้

นี่คือวิธี:

  • พิมพ์ 'before:01/01/2019' (หรือวันที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ) ในช่องค้นหาเพื่อจำกัดการค้นหาให้แคบลงเฉพาะอีเมลที่ส่งก่อนวันที่ระบุนั้น
  • คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย 'เลือกทั้งหมด' ที่มุมบนซ้าย การดำเนินการนี้จะเลือกอีเมลทั้งหมดที่ตรงกับช่วงวันที่ที่ระบุ
  • ตอนนี้ ให้คลิก 'เลือกการสนทนาทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหาครั้งนี้' ด้านบนกล่องจดหมายของคุณ
  • คลิก 'ลบ'

ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้ คุณสามารถลบอีเมลเก่าและไม่จำเป็นออกไปได้ และทำให้มีที่ว่างสำหรับข้อความใหม่ ๆ

7. หยุดการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่

เลื่อนการสนทนาที่ยังค้างอยู่
ผ่านทางGmail

รู้สึกท่วมท้นกับกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยข้อความ? ไม่มีเวลาตอบกลับ? จำเป็นต้องตอบ? ใช้ Snooze!

ฟังก์ชัน Snooze ใน Gmail ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อความไว้เพื่ออ่านในภายหลังในเวลาที่สะดวกกว่า

นี่คือวิธีปกป้องความสบายใจของคุณขณะจัดการกล่องจดหมายของคุณ:

  • เลือกเส้นทางอีเมลที่คุณต้องการเลื่อนการแจ้งเตือน
  • มองหาปุ่ม Snooze หรือไอคอนนาฬิกา ที่ด้านบนของอีเมลในลำดับการสนทนา
  • เลือกเวลาและวันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเมื่อคุณต้องการให้เส้นทางการสื่อสารทางอีเมลปรากฏขึ้นอีกครั้ง

นี่คือหนึ่งในเคล็ดลับและเทคนิคของ Gmail ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะเวอร์ชันเดสก์ท็อปเท่านั้น—ยังสามารถใช้ได้อย่างสะดวกในแอป Gmail บน Android และ iOS เช่นกัน 👏🏼

8. ใช้แม่แบบอีเมล

แม่แบบอีเมลในคลิกอัพ
สร้างเทมเพลตใน ClickUp สำหรับการอัตโนมัติทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและประหยัดเวลา

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถใช้อีเมลเป็นเครื่องมือจัดการงานที่ยอดเยี่ยมได้? เป็นไปได้ด้วยการใช้แม่แบบอีเมล ใช้แม่แบบเพื่อเร่งการร่างอีเมลสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ ไม่ว่าจะเป็นการแชร์รายงานความคืบหน้าประจำวันหรือการส่งอีเมลติดตามผล—ทำไมต้องเสียเวลาในการร่างอีเมลใหม่ทุกครั้ง?

Gmail อนุญาตให้คุณสร้างเทมเพลตอีเมลแบบกำหนดเองได้แม้ว่าจะไม่มีชุดเทมเพลตอีเมลสำเร็จรูปให้ก็ตาม คุณเพียงแค่ต้องเปิดใช้งานผ่าน การตั้งค่าขั้นสูง บนหน้าจอ Gmail ของคุณ

ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนอีเมลตามวิธีปกติ หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มเมนูในหน้าต่างเขียนอีเมล จากนั้นคลิกที่ 'เทมเพลต' และบันทึกฉบับร่างเป็นเทมเพลตใหม่

ด้วยเทคนิคแฮ็ก Gmail นี้ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มเขียนอีเมลใหม่ทุกครั้ง: เพียงเขียนอีเมลใหม่ จากนั้นเลือกเทมเพลตที่ต้องการ แก้ไขเทมเพลตตามต้องการ ก็พร้อมใช้งานทันที! 📨

9. เปิดใช้งานโหมดออฟไลน์

เปิดใช้งานโหมดออฟไลน์
ผ่านทางGmail

คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถใช้ Gmail ได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต? เราทุกคนต่างเคยเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องการเข้าถึงอีเมลที่ด่วนหรือร่างคำตอบที่มีความสำคัญต่อเวลา แต่กลับไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้

นี่คือเคล็ดลับ Gmail ที่ไม่ค่อยมีใครรู้: เพียงแค่เปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ คุณก็สามารถอ่าน เขียน และตอบอีเมลได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถทำเครื่องหมายดาว ติดป้ายกำกับ จัดเก็บ หรือลบข้อความที่มีอยู่ได้อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะซิงค์เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

คุณสามารถส่งอีเมลในโหมดออฟไลน์ของ Gmail ได้ด้วย—อีเมลจะถูกบันทึกไว้ในกล่องส่งก่อนจะถูกส่งเมื่อคุณกลับมาออนไลน์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้:

  • เปิดการตั้งค่า Gmail จากนั้นคลิกที่ 'ดูการตั้งค่าทั้งหมด'
  • ในหน้าการตั้งค่า ให้ค้นหาและคลิกที่แท็บ 'ออฟไลน์'
  • ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก 'เปิดใช้งานอีเมลแบบออฟไลน์'
  • เลื่อนลงและบันทึกการเปลี่ยนแปลง

10. ยกเลิกการสมัครรับอีเมลที่ไม่ต้องการ

ยกเลิกการสมัครรับอีเมลที่ไม่ต้องการ
ผ่านทางGmail

หากคุณพบว่ากล่องจดหมายของคุณเต็มไปด้วยจดหมายข่าวที่ไม่ต้องการ ข้อเสนอโปรโมชั่น และบริการสมัครสมาชิกที่น่ารำคาญ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างแน่นอน! ตามข้อมูลของ TechJury ระบุว่า68% ของอีเมลที่เข้ามาเป็นอีเมลโปรโมชั่น

คุณอาจจะสมัครรับจดหมายข่าวและรายชื่ออีเมลไว้หรือไม่ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วนักการตลาดพยายามที่จะเข้าไปในกล่องจดหมายของคุณเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณ 22% ของนักการตลาดที่สำรวจสำหรับการวิจัยบล็อกของ HubSpotยอมรับว่าส่งอีเมลส่งเสริมการขาย 2-3 ฉบับทุกวัน! คุณจะต้องบล็อกอีเมลที่ผ่านตัวกรองสแปมของ Gmail ไปแล้ว

ด้วยเทคนิคแฮ็ก Gmail นี้ คุณสามารถจัดระเบียบกล่องขาเข้าของคุณได้อย่างรวดเร็วและจัดการการสมัครรับข้อมูลของคุณได้ดีขึ้น

  • เปิดอีเมลที่คุณต้องการยกเลิกการสมัคร
  • คลิก 'ยกเลิกการสมัคร' ข้างชื่อผู้ส่ง
  • คลิก 'ยกเลิกการสมัคร' อีกครั้งในหน้าต่างป๊อปอัพ

แม้ว่าการยกเลิกการสมัครรับอีเมลที่ไม่ต้องการทั้งหมดอาจใช้เวลาสักระยะ แต่ในที่สุดคุณจะมีอีเมลที่ต้องเปิดน้อยลงในแต่ละวัน 👍🏼

ข้อจำกัดของการใช้ Gmail

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า Gmail เป็นแพลตฟอร์มอีเมลที่มีความสามารถและได้รับความนิยมอย่างมาก พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น

ประสบการณ์การใช้งานยอดเยี่ยม และใช้งานง่ายมาก ตัวกรองสแปมทำงานได้ดี และกล่องจดหมายของคุณถูกจัดระเบียบและมีป้ายกำกับอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับบริการอื่น ๆ ของ Google และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บอีเมลและไฟล์ของคุณ อีกทั้งยังใช้ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัว!

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้รู้สึกไม่พอใจ

1. ความเป็นส่วนตัวและโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Gmail มีการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สบายใจกับการที่โปรไฟล์ของตนถูกวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา

2. ความจุในการจัดเก็บ

Gmail ให้พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีอย่างมากมาย แต่ไม่ได้ไม่จำกัด. ผู้ใช้สามารถหมดพื้นที่ได้ โดยเฉพาะหากพวกเขาได้รับไฟล์แนบขนาดใหญ่ หรือไม่ล้างอีเมลเก่าเป็นประจำ. จากนั้นพวกเขาจะต้องซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่มีคลังอีเมลจำนวนมาก.

3. การบูรณาการกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ อย่างจำกัด

แม้ว่า Gmail จะผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Google Workspace ได้เป็นอย่างดี แต่การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือเครื่องมือประชุมยังมีข้อจำกัดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานประจำวันของคุณ หากคุณต้องพึ่งพาเครื่องมือการทำงานจากผู้ให้บริการหลายราย

4. ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัด

ฟีเจอร์ส่วนใหญ่ของ Gmail จะไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แน่นอนว่าคุณยังสามารถจัดการอีเมลของคุณได้ แต่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะยังไม่ถูกบันทึก และข้อความจะยังไม่ถูกส่งจนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

5. ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

อินเทอร์เฟซของ Gmail เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่าย แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับข้อจำกัดในการปรับแต่งตัวเลือก ผู้ใช้ที่ชอบประสบการณ์อีเมลที่สามารถปรับแต่งได้สูงอาจพบว่าอินเทอร์เฟซของ Gmail นั้นจำกัด ไม่สะดวก และดูรก

Gmail เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราจนเรามักจะยอมรับความไม่สะดวกและการขัดจังหวะเหล่านี้ โชคดีที่เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีกว่า Gmail

ด้วย ClickUp คุณไม่เพียงแค่สามารถเข้าถึงความสามารถในการจัดการอีเมลที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่คุณยังได้รับฟีเจอร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมบนแพลตฟอร์มเดียวกันอีกด้วย

ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการงาน โครงการ และการสื่อสาร ให้โซลูชันที่ราบรื่นและบูรณาการสำหรับทีมและบุคคล

เพลิดเพลินกับการจัดการอีเมลในตัว

ระบบจัดการอีเมลในตัว
จัดการอีเมลภายในงานภายใน ClickUp

จริงหรือ! คุณสามารถส่งและรับอีเมลได้ทุกที่ใน ClickUp

คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ อีกต่อไปทุกครั้งที่ต้องการสร้างงานจากอีเมลหรือแนบอีเมลไปยังงาน

การจัดการอีเมลใน ClickUpเกิดขึ้นภายในงานของคุณโดยตรง—เพื่อให้ไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างคุณกับประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ

ผสานรวมกับผู้ให้บริการอีเมลที่คุณชื่นชอบ

ผสานรวมกับผู้ให้บริการอีเมลที่คุณชื่นชอบ
ซิงค์บัญชี Gmail หรือ Outlook ของคุณกับ ClickUp เพื่อการจัดการอีเมลที่ง่ายดาย

หากคุณต้องการใช้ Gmail หรือ Outlook เป็นแพลตฟอร์มอีเมลหลักของคุณ คุณยังสามารถใช้ ClickUp เพื่อเร่งเวลาในการจัดการอีเมลให้เหลือศูนย์ได้

อย่างไร? ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อระหว่างClickUp กับ OutlookและClickUp กับ Gmail!

พวกเขาช่วยให้คุณเข้าถึง จัดระเบียบ และตอบกลับอีเมลได้โดยไม่ต้องออกจากระบบนิเวศของ ClickUp

ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของอีเมล

ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของอีเมล
เปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์อีเมลอัตโนมัติด้วย ClickUp Automation

คำตอบจะไม่ส่งตัวเอง; คุณคิดขณะเปิดกล่องข้อความของคุณ กลัวทุกอีเมลใหม่ที่โผล่เข้ามา. จริง ๆ แล้ว ด้วยClickUp Automation, พวกมันจะส่งเอง.

ClickUp สามารถกระตุ้นการตอบกลับอีเมลหรือการกระทำอัตโนมัติให้คุณได้ตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งอีเมลถึงผู้จัดการของคุณเพื่อขอให้ตรวจสอบทุกครั้งที่สถานะโครงการของคุณถูกอัปเดตเป็น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' หรือคุณสามารถตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนทีมของคุณทุกครั้งที่มีการมอบหมายงานใหม่ นอกจากนี้ การสร้างอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่ค้างหรือใกล้ถึงกำหนดส่ง จะช่วยให้คุณและทีมของคุณส่งมอบโครงการได้ตรงตามเวลา

เขียน, สรุป, และตอบกลับอีเมลด้วย ClickUp AI

สุดท้ายนี้ ด้วยผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp คุณจะไม่ต้องคิดสองครั้งเกี่ยวกับการ = สร้างคำตอบอีเมล บันทึกการประชุม และเนื้อหาอีเมลรูปแบบอื่นๆ

เพียงแค่ป้อนข้อความแนะนำที่บอกผู้ช่วยว่าควรเขียนอะไร พร้อมคำแนะนำที่ระบุคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น จำนวนคำ โทนเสียง กรณีการใช้งาน และกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น แล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว!

ใช้เทมเพลตคำสั่ง AIเพื่อทำให้งานง่ายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังจะช่วยให้คุณมาตรฐานกระบวนการสื่อสารและจัดการกับข้อมูลที่ล้นเกิน

เคล็ดลับการใช้ Gmail และ ClickUp

การจัดการอีเมลและงานให้ลงตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยเคล็ดลับและเทคนิค Gmail ที่มีประโยชน์เหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เช่น การเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ การใช้เทมเพลตอีเมล และการกำหนดเวลาส่งอีเมล จะช่วยให้คุณจัดการการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใน Gmail

แต่หากข้อจำกัดของ Gmail ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจ ClickUp สามารถเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการจัดการอีเมลได้. รวมอีเมลของคุณไว้ในงาน, อัตโนมัติการแจ้งเตือนทางอีเมลและการติดตาม, และร่วมมือกับ AIในการเขียนอีเมลที่สมบูรณ์แบบ— ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว.

ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น การทำงานร่วมกันที่รวดเร็วขึ้น และกล่องจดหมายที่ปราศจากความยุ่งเหยิง