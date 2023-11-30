วิธีสร้างคำเชิญประชุมทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ

เมื่อคุณนั่งลงเพื่อส่งอีเมลเชิญประชุมที่มีประสิทธิภาพ กล่องข้อความว่างเปล่าอาจดูน่ากลัวเล็กน้อย มีรายละเอียดด้านโลจิสติกส์มากมายที่ต้องจัดการให้ถูกต้อง ตั้งแต่ลิงก์การประชุมวิดีโอและเวลาเริ่มต้น ไปจนถึงวาระการประชุมที่จัดระเบียบอย่างดี
แต่คุณก็ต้องการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม: ไม่เป็นกันเองเกินไป ไม่ดูน่ากลัวเกินไป แต่ก็ไม่ดูไม่จริงจังเกินไปเช่นกัน
การเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอย่างถูกต้องจะช่วยให้ทุกคนมาตรงเวลาและพร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันที—นอกจากนี้ยังหมายความว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวโน้มที่จะไม่เลื่อนการประชุมของคุณหากมีเหตุขัดแย้งเกิดขึ้น
คู่มือนี้เป็นแผนปฏิบัติการของคุณสำหรับการสร้างคำเชิญประชุมทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพทุกครั้ง เราจะยกตัวอย่างให้คุณเริ่มต้น และคุณจะได้รับรายการตรวจสอบสิ่งที่ควรรวมไว้ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงตัวอย่างเหล่านั้นให้ตรงกับความต้องการของคุณสำหรับการประชุมทางธุรกิจใด ๆ 🏅
ทำไมการเชิญเข้าร่วมประชุมที่ดีจึงมีความสำคัญ?
อย่าให้การเชิญประชุมกลายเป็นเรื่องที่คิดถึงทีหลัง การเชิญประชุมเป็นการกำหนดบรรยากาศของการประชุม และควรเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับทุกสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมตัวและสามารถมีส่วนร่วมได้ระหว่างการประชุม เมื่อคุณสร้างคำเชิญประชุมทางอีเมลที่มั่นคง มันจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง:
- มันง่ายสำหรับผู้คนที่จะมา—ตรงเวลา: รวมลิงก์การประชุมวิดีโอหรือสถานที่จริง วันที่และเวลา และรหัสผ่านหรือรายละเอียดใดๆ ที่ผู้คนจำเป็นต้องใช้ในการเข้าร่วม—และทำให้มองเห็นได้ชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยลดคำถาม ความล่าช้า และการไม่มาเข้าร่วมได้ดียิ่งขึ้น คุณไม่ต้องเผชิญกับห้านาทีที่อึดอัดของการพูดคุยไร้สาระในขณะที่รอให้ทุกคนมา
- ทุกคนรู้ว่าที่ประชุมเกี่ยวกับอะไร: ไม่ว่าคุณจะมีวัตถุประสงค์หรือมีวาระการประชุมที่จัดเตรียมไว้อย่างดี การเชิญประชุมทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพจะบอกทุกคนว่าที่ประชุมเกี่ยวกับอะไร สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการรักษาเหตุการณ์ทั้งหมดให้อยู่ในแนวทางและหยุดการเบี่ยงเบนได้ทันที นอกจากนี้ หากผู้คนจำเป็นต้องมาพร้อมกับการเตรียมงานที่เสร็จสิ้นแล้ว การเชิญที่ชัดเจนจะทำให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ
- ดูเป็นมืออาชีพอย่างที่คุณเป็น: ลูกค้าจะรู้ว่าคุณเป็นมืออาชีพที่ควบคุมทุกอย่างได้ เพื่อนร่วมงานจะรู้ว่าคุณจริงจังกับงาน และคนในทุกระดับขององค์กรจะรู้ว่า การประชุมของคุณมีความสำคัญ
เพียงเพราะการเชิญประชุมเป็นสิ่งพื้นฐาน ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้เวลามากกับมัน ตอนนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วว่าทำไมการสร้างอีเมลเชิญประชุมที่มีประสิทธิภาพจึงสำคัญ มาดูตัวอย่าง รายการตรวจสอบ และการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้คุณสามารถเริ่มส่งอีเมลเชิญประชุมที่ดีที่สุดที่คุณเคยเห็นได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ตัวอย่างคำเชิญเข้าร่วมการประชุมภายใน
คุณต้องส่งอีเมลเชิญประชุมสำหรับการประชุมภายใน ตอนนี้ และคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจ ใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นอีเมลของคุณ จากนั้นปรับเปลี่ยนรายละเอียดหรือกรอกข้อมูลในช่องว่าง
ตัวอย่างที่ 1: การประชุมวิดีโอแบบกลุ่ม
การประชุมกลุ่มเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำงานทางไกลและการทำงานแบบผสมผสาน ส่งอีเมลเชิญประชุมทีมพร้อมหัวข้อที่กระชับซึ่งทำให้วัตถุประสงค์และวาระการประชุมชัดเจน:
สวัสดีตอนบ่าย [ชื่อ],
หวังว่าอีเมลฉบับนี้จะถึงคุณในสภาวะที่ดี! เราจะประชุมกันในวันที่ [date] เพื่อหารือเกี่ยวกับ [หัวข้อ] กรุณาเข้าร่วมกับฉันที่ [เวลาพร้อมเขตเวลา] เพื่อที่เราจะได้ [วัตถุประสงค์]
ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ เราจะหารือเกี่ยวกับ:
- ข้อที่ 1
- ข้อที่ 2
- ข้อที่ 3
ก่อนการประชุมของเรา โปรดแจ้งให้ฉันทราบหากคุณมีคำถามใด ๆ หรือคิดว่ามีอะไรที่ควรเพิ่มเข้าไปในวาระการประชุม
ขอให้โชคดีที่สุด
[ชื่อของคุณ]
ในอุดมคติ ควรส่งข้อความนี้ผ่านคำขอประชุมโดยตรงเพื่อให้มี URL การประชุมรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติและซิงค์กับปฏิทิน Google ของผู้เข้าร่วมประชุม
ตัวอย่างที่ 2: การประชุมทีมประจำ
หากคุณเป็นผู้จัดการทีม คุณย่อมทราบดีว่าการนำทุกคนมารวมตัวกันเพื่อเช็คอินเป็นประจำนั้นสำคัญเพียงใดการสื่อสารในทีมผ่านเครื่องมือข้อความและข้อความโต้ตอบแบบทันทีช่วยให้คุณดำเนินการได้ถึง 90% แต่การประชุมประจำจะช่วยให้คุณดำเนินการได้ 10% ที่เหลือ อีเมลเชิญประชุมประจำอาจไม่เป็นทางการนัก แต่ควรมีข้อมูลครบถ้วน
สวัสดี [ชื่อ],
ถึงเวลาสำหรับการประชุมครั้งต่อไปของเราแล้ว! ในวัน[วัน]นี้ เราจะหารือเกี่ยวกับ[หัวข้อ] กำหนดการของเราจะครอบคลุม:
- ข้อที่ 1
- ข้อที่ 2
- ข้อที่ 3
เราจะยังมีเวลาสำหรับคำถามทั่วไปและสถานการณ์ใด ๆ ที่คุณต้องการหารือกับทีมด้วย โปรดตรวจสอบกำหนดการของเรา และแจ้งให้ฉันทราบหากคุณมีคำถามใด ๆ ในระหว่างนี้
คุยกันเร็วๆ นะ
[ชื่อของคุณ]
เนื่องจากการประชุมเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำ นี่เป็นโอกาสที่ดีในการบันทึกแม่แบบไว้เพื่อให้คุณสามารถแตะและส่งได้ทันที
ตัวอย่างที่ 3: การประชุมแบบตัวต่อตัว
บางครั้ง การประชุมแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้จัดการกับสมาชิกในทีมอาจสร้างความเครียดอย่างมากให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำให้วัตถุประสงค์ของการประชุมชัดเจน และอย่าปล่อยให้พวกเขาต้องสงสัยหรือค้างคาใจ หากการประชุมเกิดขึ้นอย่างกะทันหันหรือไม่คาดคิด ควรให้ความมั่นใจหรือแจ้งให้พวกเขาทราบล่วงหน้าหากเป็นข่าวดี (หากเป็นไปได้)
สวัสดี [ชื่อ],
ฉันได้กำหนดวันนัดพบแบบตัวต่อตัวครั้งต่อไปไว้ในปฏิทินแล้ว เพื่อให้เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับ [หัวข้อ] และอัปเดตความคืบหน้ากันได้ กรุณานำรายการคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับ [หัวข้อ] หรือผลงานของคุณมาด้วย
แล้วพบกันนะ
[ชื่อของคุณ]
ตัวอย่างที่ 4: การประชุมกับกลุ่มใหญ่หรือการประชุมนำเสนอ
เมื่อขนาดของกลุ่มเพิ่มขึ้น ความต้องการในโครงสร้างที่เข้มงวดและเจ้าภาพที่จัดการอย่างดีก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย คุณสามารถต่อยอดจากตัวอย่างอีเมลแรกได้โดยเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม และตัดตัวเลือกที่ให้ผู้อื่นเพิ่มหัวข้อในวาระการประชุมได้ตามอำเภอใจ การประชุมที่มีการนำเสนอจะได้ประโยชน์อย่างมากจากกำหนดการประชุมที่ชัดเจนและแบ่งเวลาไว้อย่างชัดเจน
สวัสดีทุกคน
การประชุมของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับ [หัวข้อ] ได้กำหนดไว้ในวันที่ [วัน, วันที่] เวลา [เวลาพร้อมเขตเวลา] กรุณาตอบกลับการเข้าร่วม และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้ เราจะทำการบันทึกการประชุมไว้ให้ท่านทราบ
เรามีวาระการประชุมที่ครบถ้วนสำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อ [วัตถุประสงค์] และกำหนดการประชุมคือ:
- [เวลา]: ข้อ 1
- [เวลา]: ข้อ 2
- [เวลา]: ข้อ 3
- [เวลา]: จุด X…
โปรดดูวาระการประชุม/สไลด์ที่แนบมาและเตรียมคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ [หัวข้อ]
ขอบคุณ
[ชื่อของคุณ]
ตัวอย่างที่ 5: การประชุมที่ทุกคนได้พูดคุยกันไปแล้ว
การประชุมหลายครั้งเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ: มีหัวข้อใหม่เกิดขึ้นในการประชุมทีมครั้งก่อน หรือทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้แอปสื่อสารทีมในการประชุมเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น การใช้ตัวอย่างอื่น ๆ อาจไม่รู้สึกเหมาะสมนัก ดังนั้นลองใช้วิธีนี้แทน
สวัสดี [ชื่อ],
การประชุมของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับ [หัวข้อ] อย่างละเอียดมากขึ้นได้กำหนดไว้ในวันที่ [วันที่]. เราจะหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อทีม และมีเวลาให้ตอบคำถาม. กรุณาทบทวนเอกสารทรัพยากรสั้น ๆ นี้ก่อนที่เราจะรอ และนำคำถามหรือความคิดเห็นมาประชุมด้วย.
คุยกันเร็วๆ นะ
[ชื่อของคุณ]
ตัวอย่างคำเชิญประชุมภายนอก
คำเชิญประชุมภายนอกมีความหลากหลายมากกว่ามาก—และมักมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ แต่ละแผนกจะได้รับประโยชน์จากการใช้เทมเพลตคำเชิญประชุมที่แตกต่างกัน รวมถึงสามารถแนบทรัพยากรที่เหมาะสมกับแต่ละคำเชิญได้
เมื่อคุณกำลังนัดหมายการประชุมภายนอก โดยเฉพาะกับลูกค้า ให้เสนอความยืดหยุ่นในการเลือกเวลาประชุมผ่านอีเมลมากขึ้น หากคุณใช้ตัวอย่างคำเชิญประชุมเหล่านี้ ให้ใส่ปุ่มหรือลิงก์ไปยังเครื่องมือกำหนดเวลาประชุมเพื่อให้คุณทั้งคู่ได้เวลาประชุมที่สะดวกสำหรับคุณทั้งสองฝ่าย
ตัวอย่างที่ 1: การประชุมติดตามความคืบหน้ากับลูกค้า
คุณอยู่ในซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า และคุณสังเกตว่ามันนานแล้วตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุดกับลูกค้าของคุณ แต่นั่นเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายด้วยการส่งคำเชิญที่ออกแบบมาอย่างดี อีเมลเหล่านี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีความเป็นมิตรและเข้าถึงง่าย แต่ก็มีความเป็นทางการเล็กน้อย (แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)
สวัสดี [ชื่อ],
หวังว่าอีเมลฉบับนี้จะถึงคุณและคุณสบายดี!
บัญชีของคุณมีสถานะเป็น [สถานะ] และตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มคิดเกี่ยวกับ [เป้าหมายระยะยาวที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้] สำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ คุณว่างในสัปดาห์นี้ไหมที่จะมาพูดคุยและติดตาม [โครงการที่กำลังดำเนินอยู่]? แค่แจ้งเวลาที่คุณสะดวกหรือนัดหมายการประชุมในปฏิทินของฉันได้เลย
ฉันตั้งตารอที่จะพูดคุยเกี่ยวกับ [ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ]!
ขอให้โชคดีที่สุด
[ชื่อของคุณ]
ตัวอย่างที่ 2: ติดตามความคืบหน้ากับลูกค้าเก่า
ลูกค้าเก่าในเครือข่ายของคุณอาจเปลี่ยนงานไปแล้ว หรือคุณอาจบังเอิญพบพวกเขาในงานอุตสาหกรรม ใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์นั้นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
สวัสดี [ชื่อ]*,
ดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งที่ [โอกาส] และได้คุยกันเกี่ยวกับ [รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง]
หรือ
ฉันเห็นว่าคุณกำลังทำงานให้กับ/เกี่ยวกับ [บริษัทหรือโครงการใหม่] แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย! นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้น และพวกเขาโชคดีมากที่มีคุณ
ฉันอยากคุยกับคุณเพิ่มเติมและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้ ทีมของฉันได้ช่วยเหลือผู้คนในเรื่อง [ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง] และจะดีมากถ้าเราสามารถช่วยคุณในเรื่อง [เป้าหมายที่เป็นไปได้ของผู้รับ]
หากคุณมีเวลาในสัปดาห์หน้า มาเจอกันเถอะ! นี่คือลิงก์ไปยังปฏิทินของฉัน
คุยกันเร็วๆ นะ!
[ชื่อของคุณ]
ตัวอย่างที่ 3: คำเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงสร้างความสัมพันธ์แบบอบอุ่น
นี่คือสำหรับนักการตลาดและพนักงานขายที่ต้องการเชื่อมช่องว่างระหว่างจุดสัมผัสกับการติดต่อโดยตรง เริ่มต้นด้วยคำเชิญที่มีแบบฟอร์มสำเร็จรูป แต่ปรับให้เป็นส่วนตัว ปรับให้เป็นส่วนตัว ปรับให้เป็นส่วนตัว!
สวัสดี [ชื่อ],
นี่เป็นเวลาที่ดีในการเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับ [ประโยชน์ที่พวกเขาจะเห็นคุณค่าจากบริษัท/บริการของคุณ] ขอบคุณสำหรับ [ประเภทของการมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะกับบริษัทของคุณ] และเราหวังว่าคุณยังคงสนใจว่า [หัวข้อ] สามารถ [กล่าวซ้ำถึงประโยชน์] ได้อย่างไร
ฉันต้องการช่วยคุณสำรวจทุกวิธีที่คุณสามารถเห็นผลลัพธ์กับ [บริการ] ได้ คุณมีเวลาสำหรับการสาธิตสั้น ๆ หรือการคุยกันหรือไม่? มาดูรายละเอียดกันเถอะ—เพียงจองเวลา 15 นาทีที่เหมาะกับตารางเวลาของคุณที่นี่
ในระหว่างนี้ นี่คือตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของสิ่งที่เราได้ทำเพื่อ [การกล่าวถึงประโยชน์อีกครั้ง]
คุยกันเร็ว ๆ นะ!
[ชื่อของคุณ]
ตัวอย่างที่ 4: การติดต่อขายด้วยการแนะนำ
การติดต่อที่ลอยอยู่ระหว่างความอบอุ่นและความเย็น การติดต่อที่อาศัยการแนะนำสามารถลดความขัดแย้งและความไม่สบายใจในขั้นต้นได้ ลองใช้ตัวอย่างเทมเพลตนี้เพื่อเริ่มต้น
สวัสดี [ชื่อ],
ฉันติดต่อมาเพราะฉันเพิ่งได้พูดคุยกับ [ผู้ติดต่อร่วมกัน/ผู้แนะนำ] และพวกเขาแนะนำว่าฉันอาจช่วยคุณได้เกี่ยวกับ [ปัญหาที่เกี่ยวข้องของผู้รับ] ฉันคือ [ตำแหน่งพร้อมบริษัท] และเราสามารถช่วยคุณได้เกี่ยวกับ [งานหลักหรือข้อกังวลของผู้รับ]
ฉันยินดีที่จะพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [วัตถุประสงค์ของการประชุม] และให้ดูตัวอย่างสั้นๆ ให้คุณทราบ กรุณาแจ้งเวลาที่คุณสะดวก!
ในระหว่างนี้ นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีที่เรา [ได้รับประโยชน์]
หวังว่าจะได้พบคุณเร็วๆ นี้
[ชื่อของคุณ]
ตัวอย่างที่ 5: อีเมลติดต่อครั้งแรกแบบไม่รู้จักกัน
นี่มักจะเป็นประเภทของคำขอประชุมที่ยากที่สุด คุณต้องการแบ่งปันข้อมูลสำคัญ แต่ต้องสามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญที่สุด ให้คุณค่าที่ชัดเจน เริ่มต้นด้วยหัวข้อที่กระชับ ระบุสิ่งที่คุณนำเสนอและเหตุผลที่พวกเขาควรพบคุณด้วยคำที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อ],
ฉันติดต่อคุณเพราะเรา/ฉัน [สิ่งที่คุณสามารถเสนอให้พวกเขา] สิ่งนี้สามารถ [ประโยชน์หรือคุณค่าสำหรับผู้รับ] [ตัวเลือก: ในจุดนี้ อธิบายว่าคุณเป็นใครและทำไมคุณถึงมีข้อมูลของพวกเขา]
มาพบกันเพื่อหารือรายละเอียดกันเถอะ คุณมีเวลา 15 นาทีในวันที่ [วันที่และเวลาของการประชุม] หรือไม่ เพื่อคุยกันเกี่ยวกับ [ประโยชน์]? นี่คือปฏิทินของฉัน หากเวลาอื่นเหมาะกับคุณมากกว่า นี่คือปฏิทินของฉัน
ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ
[ชื่อของคุณ]
สิ่งที่ควรรวมไว้ในคำเชิญประชุมทางอีเมล
ข้อความที่คุณใส่ไว้ในคำเชิญทางอีเมลมักจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดในการทำให้ถูกต้องตามที่ต้องการ แต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณต้องใส่ไว้ ลองใส่ทุกสิ่งที่ผู้รับต้องการเพื่อให้พวกเขาได้รับคุณค่าจากการประชุมให้ได้มากที่สุด นี่คือองค์ประกอบที่คุณต้องมี:
- หัวข้อที่ชัดเจน: ระบุจุดประสงค์ของการประชุมให้ตรงประเด็นในช่วงแรกของหัวข้อ หากหัวข้อเดียวกันนี้ใช้เป็นชื่อการประชุมในปฏิทินของพวกเขาด้วย พวกเขาอาจเห็นเพียงประมาณ 40 ตัวอักษรแรกเท่านั้นเมื่อกำลังดูตารางงาน ในครึ่งหลังของหัวข้อ ให้กล่าวถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการหรือสิทธิประโยชน์สั้น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเตือนความจำที่เป็นประโยชน์
- เอกสารแนบในวาระการประชุม: แม้ว่าวาระการประชุมจะยังไม่แน่นอน คุณสามารถให้ทุกคนเข้าถึงลิงก์ของเอกสารได้ จากนั้นคุณสามารถเติมข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องส่งอีเมลเพิ่มเติมให้ทุกคน
- เอกสารว่างสำหรับบันทึกการประชุม: ให้รวมเอกสารนี้ไว้ตั้งแต่ต้น เติมข้อมูลด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม และเพิ่มรายละเอียดในระหว่างการประชุม ผู้ที่ต้องการข้อมูลสำคัญจะทราบได้ทันทีว่าจะหาข้อมูลได้ที่ไหน
- ลิงก์การประชุม: หากได้กำหนดเวลาการประชุมแล้ว ให้ใส่ลิงก์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างรวดเร็ว ในอุดมคติ ข้อความและคำเชิญในปฏิทินควรอยู่ในอีเมลเดียวกัน แต่ถ้าคุณกำลังส่งการแจ้งเตือนหรืออีเมลแยกต่างหาก อย่าลืมใส่ลิงก์อีกครั้ง
- คำเรียกร้องให้ดำเนินการ: หากผู้คนจำเป็นต้องตอบรับการเข้าร่วม แจ้งให้พวกเขาทราบ (และกำหนดเส้นตายให้ด้วย) หากพวกเขาจำเป็นต้องตรวจสอบหรือดำเนินการบางอย่างให้เสร็จสิ้น ให้รวมการเตือนความจำและลิงก์ไปยังงานนั้นไว้ด้วย
- ไฟล์แนบทางการตลาดที่เป็นประโยชน์: สำหรับอีเมลภายนอก ควรพิจารณาว่าเมื่อใดจึงเหมาะสมที่จะแนบไฟล์ PDF ฟรีหรือของแถมอื่น ๆ
เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะสามารถพัฒนาเช็คลิสต์เฉพาะสำหรับสิ่งที่อีเมลเชิญแต่ละประเภทควรมีได้ จากนั้นคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการส่งซ้ำที่น่ากลัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างแท้จริง
วิธีสร้างคำเชิญประชุมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
ตัวอย่างอีเมลเชิญประชุมเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นจัดการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเป็นระบบและราบรื่น แต่หากคุณต้องการปรับแต่งเนื้อหาอีเมลให้เหมาะสมกับแต่ละโอกาส หรือต้องการสื่อสารข้อความให้ตรงจุดสำหรับกิจกรรมพิเศษเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ เพียงนำตัวอย่างเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ก็จะสามารถสร้างอีเมลเชิญประชุมที่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย
ทีม ClickUp ได้สร้างเทมเพลต เครื่องมือ และฟังก์ชันการจัดการการประชุมที่หลากหลายและใช้งานได้จริง เพื่อให้คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการสร้างคำเชิญประชุมที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้าง (และสร้างแม่แบบ!) การเชิญของคุณ
ในClickUp Docs คุณสามารถเขียน ปรับปรุง และตรวจสอบข้อความสำหรับอีเมลเชิญที่คุณและทีมของคุณได้ส่งไปแล้วในอดีต สร้างคลังข้อความที่ประสบความสำเร็จ เตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ A/B กับคำพูดเฉพาะ และรับข้อเสนอแนะเมื่อคำพูดนั้นมีความสำคัญจริงๆ (เราทุกคนเคยมีเพื่อนร่วมงานที่อ่านอีเมลของเราข้ามไหล่เพื่อช่วยให้เราเขียนให้ถูกต้อง ตอนนี้คุณสามารถทำแบบนั้นได้โดยไม่ต้องมีห้องทำงานร่วมกัน)
ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างและจัดเก็บเอกสาร สร้างวิกิพร้อมรายการตรวจสอบและตัวเตือนที่เป็นประโยชน์ และเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลคู่มือสไตล์ทั้งหมดที่คุณต้องการได้ คุณยังสามารถเชื่อมโยง Docs กับงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบได้อีกด้วย
ส่งคำเชิญวิดีโอด้วย ClickUp Clip
ต้องการปรับแต่งคำเชิญประชุมทางอีเมลของคุณให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นหรือไม่? ส่งข้อความวิดีโอเพื่อเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้เลยClickUp Clipเป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณจับภาพหน้าจอหรือวิดีโอของคุณเองได้อย่างสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใส่คำแนะนำสั้น ๆ หรือตัวอย่างเนื้อหาที่จะพูดถึงในการประชุม และยังช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคำเชิญอีกด้วย คุณสามารถสรุปวาระการประชุม แนะนำตัวเอง หรือแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีเข้าสู่ระบบประชุมวิดีโอได้เช่นกัน
ปรับแต่งถ้อยคำและรายละเอียดให้สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp AI
ยกระดับผลงานเอกสาร ClickUp Docs และการเชิญประชุมทางอีเมลที่ประสบความสำเร็จของคุณไปอีกขั้นด้วยClickUp AI ขณะนี้เครื่องมือ AIที่มีประโยชน์ของเราได้ผสานรวมเข้ากับ Docs เพื่อช่วยในการระดมความคิดสำหรับการเชิญประชุม การแนะนำถ้อยคำในการเชิญประชุมที่แม่นยำ และการจัดการประชุมได้อย่างง่ายดาย
ใช้เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น—เพื่อขยายหัวข้อการประชุม, ใส่รายละเอียดการประชุมทั้งหมด, และสรุปบันทึกการประชุมหรือสร้างรายการที่ต้องดำเนินการเครื่องมือเขียน AIที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเรายังมีความรู้เฉพาะด้านแผนกเพื่อสร้างคลังอีเมลเชิญที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับทุกขั้นตอนของการตลาด, การขาย, การจ้างงาน, และการจัดการโครงการภายในองค์กร
ส่งสรุปหลังการประชุมพร้อมบันทึกและทรัพยากร
นี่คือคำแนะนำเพิ่มเติม เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ให้ส่งข้อความขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับเวลาที่เสียไป หารือเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุม และคุณค่าเฉพาะที่การประชุมมอบให้ ด้วย ClickUp AI คุณสามารถส่งลิงก์ไปยังบันทึกการประชุมที่เพิ่งทำเสร็จ สรุปการประชุม และรายการที่ต้องทำต่อไปให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้
ให้ ClickUp ช่วยจัดการงานหนักในการส่งคำเชิญประชุมทางอีเมลให้กับทีมของคุณ
การกังวลเกี่ยวกับคำพูดที่เฉพาะเจาะจงและลังเลกับเมาส์เหนือปุ่มส่งนั้นเป็นเรื่องของปีที่แล้วแล้ว ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์และการบันทึกเอกสารจาก ClickUp คุณสามารถส่งคำเชิญประชุมทางอีเมลที่สมบูรณ์แบบได้ทุกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น คุณและทีมของคุณไม่ต้องจ่ายเงินเลย
สมัครวันนี้เพื่อรับบัญชีฟรีที่ช่วยให้คุณจัดการทุกการประชุมได้อย่างมืออาชีพ—ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม