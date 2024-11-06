คู่มือที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้การจัดการระดับมหภาคในที่ทำงาน

เราทุกคนต่างเคยมีครู อาจารย์ หรือผู้จัดการอย่างน้อยหนึ่งคน (หรือมากกว่านั้นถ้าคุณโชคดี) ที่ช่วยดึงศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวเราออกมา แม้ว่าลักษณะเฉพาะจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน แต่คุณสมบัติทั่วไปของบุคคลเหล่านี้ในชีวิตของเราคือ พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราบรรลุเป้าหมายโดยไม่กดดันเรา
ทุกคนต้องการทำงานกับผู้จัดการที่ให้การสนับสนุนและช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วเราเองก็ประสบปัญหาในการเป็นผู้จัดการเช่นนั้น
การค้นหาสไตล์การบริหารที่เหมาะสมเป็นเกมแห่งการลองผิดลองถูกที่ซับซ้อน แต่มีแนวทางหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล นั่นคือการบริหารจัดการแบบมหภาค
หากคำนี้รู้สึกใหม่ ให้ระลึกไว้ว่านี่คือแนวทางที่สำคัญสำหรับทุกทีม
ทำไม?มีพนักงานถึง 66% ที่ลาออกเพราะผู้จัดการของพวกเขา ดังนั้นวิธีที่คุณบริหารทีมจึงมีผลกระทบอย่างมากต่อความผูกพันความมุ่งมั่น และวัฒนธรรมการทำงาน
การบริหารจัดการแบบมหภาคเป็นรูปแบบการบริหารคนที่มีผลกระทบอย่างมาก ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ที่ดี และประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอย่างมหาศาล
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่? ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมถึงพื้นฐาน ประโยชน์ ขั้นตอนสำคัญ และเคล็ดลับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระดับสูง นอกจากนี้ เราจะพูดถึงการใช้ ClickUp ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ ที่จะทำให้การบริหารจัดการระดับสูงเป็นเรื่องง่าย
การบริหารจัดการแบบมหภาคคืออะไร?
การบริหารจัดการแบบมหภาค (Macromanagement) คือ รูปแบบการนำที่ไม่มีส่วนร่วม ที่ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจและความเป็นอิสระมากขึ้น แทนที่จะคอยควบคุมทุกขั้นตอน การบริหารจัดการแบบมหภาคจะ มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน และสนับสนุนทีมผ่านการพัฒนาองค์กร
ต้องการตัวอย่างจากโลกจริงไหม? มาลองดูสถานการณ์หนึ่งกัน
สถานการณ์: ทีม การตลาดของคุณต้องวางแผนแคมเปญเปิดตัวสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
การบริหารจัดการระดับสูงในที่นี้คืออะไร? ในฐานะผู้นำ คุณต้องกำหนดเป้าหมายของบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น งบประมาณการตลาด และกำหนดเส้นตาย จากนั้น ร่วมกับทีมของคุณ ระดมความคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ช่องทาง และข้อความสื่อสาร จากนั้นมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมทำงานอย่างอิสระเพื่อความสำเร็จของบริษัทและทีม โดยรับผิดชอบอย่างเต็มที่
ผลลัพธ์? ทีมงานใช้ความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาในการตัดสินใจด้วยตนเอง นำไปสู่แคมเปญที่มีนวัตกรรมและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
แนวทางการนำแบบมาโครต้องการทัศนคติที่สนับสนุนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำทางให้กับทีม
ประโยชน์ของการบริหารจัดการแบบมหภาคต่อการเติบโตของทีม
การนำการบริหารจัดการแบบมหภาคมาใช้มีประโยชน์มากมาย นี่คือบางประการที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทีมที่เจริญรุ่งเรืองและขับเคลื่อนการเติบโต:
- เพิ่มความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ: ผู้บริหารระดับสูงมอบอำนาจให้พนักงานสามารถควบคุมงานของตนเองได้ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในงานมากขึ้น และสร้างความรู้สึกรับผิดชอบที่แข็งแกร่งในหมู่สมาชิกทีม
- เพิ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม: แนวทางระดับมหานี้ช่วยลดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดอิสระในการสร้างสรรค์เพื่อสำรวจแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่นวัตกรรม
- การปรับปรุงการร่วมมือและการสื่อสาร: การบริหารจัดการแบบมหภาคช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและมอบอำนาจให้สามารถทำงานร่วมกันได้.ความโปร่งใสในภาวะผู้นำยังช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารอย่างเปิดเผยและร่วมมือกันอย่างราบรื่น.
- การพัฒนาพนักงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ: บุคคลที่ได้รับการนำโดยผู้จัดการระดับมหภาคจะพัฒนาทักษะที่มีคุณค่าและเติบโตในสายอาชีพ พวกเขาจะมีความสามารถในการรับผิดชอบและจัดการกับความท้าทายได้อย่างอิสระ
- ลดความเครียดและการหมดไฟ: ความไว้วางใจและความเป็นอิสระช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ผ่อนคลายและเป็นบวกมากขึ้น ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการแบบมหภาคจึงช่วยลดแรงกดดันและความวิตกกังวลที่มักเกิดขึ้นจากลำดับชั้นและการตัดสินใจแบบสั่งการจากผู้บริหาร ซึ่งพนักงานต้องทำงานภายใต้การจับตามองของทีมผู้บริหาร
ขั้นตอนในการนำการจัดการระดับมหภาคมาใช้ในทีมของคุณ
เราทราบดีว่าผู้จัดการระดับมหภาคมักใช้แนวทางแบบปล่อยให้ทำงานเองโดยมีการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงน้อยที่สุด แล้วคุณจะกลายเป็นผู้จัดการระดับมหภาคในอุดมคติได้อย่างไร? นี่คือคู่มือ 4 ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการแบบมหภาค:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและระยะยาว
กำหนดผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้เพื่อให้ทีมของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวเชิงกลยุทธ์ มุมมองที่กว้างขึ้นนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการจัดการงานรายวันอย่างละเอียดเกินไป
ต้องการตัวอย่างไหม? สมมติว่าคุณต้องการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น 15% ในไตรมาสหน้า แทนที่จะตรวจสอบทุกวัน ให้ติดตามความคืบหน้าผ่านเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
การมองเห็นเป้าหมายการนำทางเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ. ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการตั้งเป้าหมายและการจัดการทีม.
ClickUp Goalsเป็นเครื่องมือจัดการเป้าหมายที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน คุณสามารถตั้งเป้าหมาย เชื่อมโยงแต่ละเป้าหมายกับเป้าหมายย่อยและโครงการที่มีอยู่ และติดตามความคืบหน้าด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายแต่ละข้อของคุณควรเป็น SMART—เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ เพื่อช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายเหล่านี้ได้ครบถ้วน ClickUp มีเทมเพลตการตั้งเป้าหมายที่พร้อมใช้งานมากมาย
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้เป้าหมายและเป้าหมายย่อยทั้งหมดชัดเจนและตรงประเด็น อินเทอร์เฟซที่สะอาดและอัปเดตได้ง่ายทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป้าหมายด้านการดำเนินงานและเป้าหมายของบริษัท
มุมมองที่กำหนดเองของกรอบงาน เช่น มุมมองแบบฟอร์ม SMART Goal Worksheet แสดงทิศทางของเป้าหมายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น ความพยายามที่จำเป็น ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจในการมอบหมายงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ขั้นตอนที่ 2: ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างเปิดเผย
ลำดับที่สองของการจัดการระดับมหภาคคือช่องทางการสื่อสาร นี่ไม่ใช่เพื่อการเชื่อมต่อตลอดเวลา แต่เพื่อการสื่อสารที่โปร่งใส หากคุณคาดหวังให้พนักงานบรรลุเป้าหมาย พวกเขาต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ที่นี่ การตรวจสอบเป็นประจำและแผนการสื่อสารที่ชัดเจนช่วยได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสของการบังคับให้รายงานความคืบหน้าประจำวัน
โซลูชันที่ผสานรวมอย่างดีซึ่งส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดกว้างนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในที่นี้ และนั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้เพื่อช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันทุกที่บนแพลตฟอร์ม
ClickUp Chatเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผสมผสานการสื่อสารที่ต่อเนื่องและเปิดกว้าง นอกเหนือจากการส่งข้อความทันทีแล้ว Chat ยังช่วยให้สามารถแชร์ลิงก์และไฟล์ รวมถึงการสนทนากลุ่มแบบไม่พร้อมกันและแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย
สำหรับผู้จัดการที่ต้องการวิธีการที่เป็นระบบ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานหรือโครงการเฉพาะได้ทันที ดังนั้นไม่ต้องส่งอีเมลไปมาอีกต่อไป มีเพียงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเท่านั้น คุณยังสามารถถาม AI ที่ผสานรวมในแชทเพื่อตอบคำถามเฉพาะหรือสรุปหัวข้อสนทนาในแชทให้คุณได้อีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ ClickUp Chat จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการระดับมหภาคด้วยการสื่อสารที่ง่ายดายและการจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยม
ClickUp ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ทีมสามารถระดมความคิดและวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันผ่านClickUp Whiteboards
ผู้จัดการสามารถสร้างกระบวนการสื่อสารที่ชัดเจนสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงสั่งการได้ด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp กรอบงานนี้ช่วยกำหนดระเบียบวิธีและขั้นตอนต่างๆ ได้เพียงไม่กี่คลิก เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามผลที่ไม่จำเป็นหรือความคลุมเครือระหว่างการปฏิสัมพันธ์ในทีม
ขั้นตอนที่ 3: ให้การสนับสนุนและทรัพยากร
ขั้นตอนที่สามของการบริหารจัดการระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพคือการ สนับสนุนทีมของคุณ ท้ายที่สุดแล้ว ผู้จัดการไม่ใช่ผู้ควบคุม แต่เป็นกระดูกสันหลังของทีม
ส่วนนี้เกี่ยวกับการเตรียมทีมของคุณด้วยทรัพยากรและทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับความเป็นอิสระ ให้ความสำคัญกับการจัดหาทรัพยากรที่ช่วยเสริมสร้างการแก้ปัญหา และอย่าลืมให้คำแนะนำเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
เมื่อผู้นำทีมและผู้จัดการก้าวออกไปจากทาง ทีมต้องการแหล่งเก็บข้อมูลที่เป็นระบบของเอกสารการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, แนวทางปฏิบัติ, และรายงาน
ฟังดูน่าเบื่อใช่ไหม? ไม่ใช่เลยเมื่อมีเครื่องมือเอกสารและค้นหาข้อมูลที่ครอบคลุมของ ClickUp
ClickUp Docsคือโซลูชันที่เหมาะสำหรับเอกสารที่จัดระเบียบและมีประสิทธิภาพ. รูปแบบการจัดรูปแบบแบบมาร์กดาวน์ที่สะอาดช่วยให้เนื้อหาทั้งหมดสามารถเข้าใจได้ง่าย. Docs ยังเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้การเข้าถึงรวดเร็วและง่ายดาย.
สร้างฐานความรู้เฉพาะที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมทรัพยากรของทีมคุณ คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองเพื่อให้สมาชิกทีมสามารถเพิ่มสิ่งที่ค้นพบของพวกเขาลงในคลังข้อมูลได้ ซึ่งเป็นวิธีที่แน่นอนในการทำให้เนื้อหาของคุณทันสมัยอยู่เสมอ
ต้องการฝึกอบรมทีมงานเกี่ยวกับกระบวนการหรือรายละเอียดทางเทคนิคใช่ไหม? ใช้ClickUp Clipsเพื่อสร้างการบันทึกหน้าจอและบทเรียน แล้วฝังลงในเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
ดังนั้น ClickUp Docs จึงรองรับการจัดการระดับสูงโดยให้คุณสามารถนำแนวทางที่สนับสนุนแต่ไม่เข้าไปแทรกแซงมาใช้ได้
ขั้นตอนที่ 4: มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารจัดการระดับสูงคือการมอบหมายงาน แม้ว่าเราจะเคยกล่าวถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้ว การมอบหมายงานไม่ได้หมายถึงแค่การมอบหมายงานเท่านั้นการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพคือการหาสมาชิกในทีมที่เหมาะสมและช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
พิจารณาจุดแข็งของแต่ละบุคคลในระหว่างการมอบหมายงานเพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณในการทำงานและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของทีม เชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในขณะที่มุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าโดยรวม สิ่งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและส่งเสริมนวัตกรรม
วิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมคือการมีเครื่องมือจัดการงานที่ครอบคลุม เช่น ClickUp
ด้วยClickUp Tasks ผู้จัดการสามารถสร้างและมอบหมายงานได้เพียงคลิกเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยมุมมองเฉพาะทาง
มุมมองภาระงานของ ClickUpเป็นคุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการระดับสูงทุกคน มุมมองที่ปรับแต่งได้นี้จะแสดงจำนวนงาน ชั่วโมงการทำงาน และอัตราการเสร็จสิ้น พร้อมเน้นทันทีหากมีพนักงานคนใดมีภาระงานมากเกินไป
มุมมองนี้ยังมีตัวกรองและตั้งค่าความจุที่สามารถปรับแต่งได้ หากมีความไม่สมดุล การโทรตรวจสอบอย่างรวดเร็วก็เพียงพอที่จะประเมินสุขภาพของทีมและสร้างแผนปฏิบัติการ
นอกจากนี้ เครื่องมือจัดการปริมาณงานนี้ยังช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานส่วนใหญ่ให้สูงสุดโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการหมดไฟในการทำงาน
ผู้จัดการระดับสูงยังได้รับประโยชน์จากแดชบอร์ดของ ClickUp ซึ่งช่วยให้พวกเขาเห็นภาพรวมและติดตามการดำเนินกลยุทธ์ระยะยาว
เพื่อช่วยคุณวางแผนกลยุทธ์ก่อนเริ่มโครงการ ClickUp มีเทมเพลตรายการงานให้คุณใช้เพื่อวางแผนกิจกรรมทั้งหมดได้ทันที
เทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกระบวนการก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น โครงสร้างเทมเพลตงานนี้ใช้งานง่ายมากและสามารถผสานรวมกับรายการที่มีอยู่ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีงานย่อยที่กรอกไว้ล่วงหน้าเพื่อแนะนำทีมให้ดียิ่งขึ้น
กรอบงานนี้มีแถบความคืบหน้าที่ปรับแต่งได้และเอกสารประกอบในตัวเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน เทมเพลต ClickUp นี้กำหนดเป้าหมายของทีมคุณอย่างชัดเจน กำหนดการตรวจสอบความคืบหน้า และแจ้งให้พวกเขาทราบเมื่อต้องติดต่อคุณ
เคล็ดลับในการใช้การจัดการระดับมหภาค
คุณทราบแล้วถึงองค์ประกอบหลักของการนำมาใช้ในระบบการจัดการระดับมหภาค. นี่คือคำแนะนำสามข้อเพื่อเพิ่มผลกระทบของมัน.
เคล็ดลับ #1: เริ่มต้นด้วยความไว้วางใจ
หนึ่งในแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของการบริหารจัดการระดับมหภาคคือความไว้วางใจ ทำไม? เพราะคุณต้องยอมสละการควบคุมงานที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทน เคล็ดลับแรกที่ควรจำคือ สร้างวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้การไว้วางใจเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แนวทางหนึ่งคือการสร้างความสัมพันธ์หรือการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานในโครงการ หากคุณต้องการดำเนินการงานใดเป็นประจำ การสร้างงานที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นวิธีที่ดีที่สุด เมื่อมีการกำหนดไว้แล้ว ทีมงานของคุณจะเข้าใจลำดับขั้นตอนของโครงการและไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคุณ
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกันด้วย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกิจกรรมที่ส่งผลต่อเป้าหมายเดียวกัน
การปิดงานที่พึ่งพาอยู่ก่อนลำดับจะแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ การแจ้งเตือนเช่นนี้จะช่วยให้ไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองอีกต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณทราบถึงความสัมพันธ์ของงานที่พวกเขาทำอยู่
เคล็ดลับ #2: มุ่งเน้นผลลัพธ์
สไตล์การบริหารจัดการแบบมหภาคเจริญเติบโตได้ดีในแนวทางที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ หลังจากกำหนดเป้าหมายและมอบอำนาจให้กับทีมของคุณแล้ว ให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องบรรลุ ไม่ใช่ทำอย่างไร
วิธีที่เป็นประโยชน์ที่สุดในการเข้าใจความคืบหน้าคือการวิเคราะห์. แผนที่ประสิทธิภาพของโครงการ เช่น ระยะเวลาการส่งมอบ หรือความพึงพอใจของลูกค้า ต่อเป้าหมาย.
ClickUp เปลี่ยนแปลง การมองเห็นงานและความคืบหน้า ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะและเทมเพลตประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
ClickUp Dashboardsผสานการวิเคราะห์ข้อมูลกับการแสดงผลแบบภาพได้อย่างลงตัว มอบตัวชี้วัดโครงการที่ปรับแต่งได้และแผนภูมิที่โดดเด่นเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยระบุอุปสรรคได้ทันทีและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ในฐานะโซลูชันที่นำแนวทางแบบองค์รวมมาใช้ ClickUp Dashboards ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายการดำเนินงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้
ผลลัพธ์ที่ชัดเจนยังช่วยให้การประเมินประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เพื่อทำให้กระบวนการประเมินง่ายขึ้น ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้ กรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงแทนที่จะสิ้นเปลืองทรัพยากรในการทำความเข้าใจวิธีการประเมิน
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โซลูชันนี้ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในการประเมินพนักงานทุกคน ตั้งแต่การประเมินตนเองข้อเสนอแนะจากผู้จัดการ การตั้งเป้าหมาย ไปจนถึงแผนการจัดการผลการปฏิบัติงาน
เคล็ดลับที่ 3: ให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการระดับมหภาค มันช่วยให้ทุกคนมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน เสริมสร้างพฤติกรรมที่ดี และเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางได้ คุณจำเป็นต้อง ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะเป็นเพียงการประเมินผลประจำปีเท่านั้น
วิธีที่ดีที่สุดในการแบ่งปันข้อเสนอแนะคือการกำหนดมาตรฐานในประเด็นหลักที่คุณต้องการครอบคลุม แบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จะช่วยให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะง่ายขึ้น ClickUp มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจุดประสงค์นี้
ClickUp Formsคืออาวุธลับของผู้บริหารระดับสูงสำหรับการรับข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมืออเนกประสงค์นี้ช่วยให้การสร้างและอัปเดตแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น รับรองว่าคำถามจะเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ข้อเสนอแนะจะปรับให้เหมาะกับแต่ละสมาชิกในทีม
ด้วยรูปแบบคำตอบที่น่าสนใจหลากหลายที่พร้อมใช้งาน การรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงลึกไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน หากคุณให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและการสื่อสารที่เปิดกว้าง ClickUp Forms คือพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
ใช้เครื่องมือนี้เพื่อรับข้อเสนอแนะด้วย! หากสมาชิกในทีมรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ClickUp Forms เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการสื่อสารเรื่องนี้
อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์มไม่ใช่พื้นที่เดียวที่ ClickUp ช่วยส่งเสริมการปรับปรุง แต่ละเครื่องมือ รวมถึง ClickUp Chat และ Docs รองรับการคอมเมนต์ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย
กำหนดการประชุมเฉพาะแทนการให้ความคิดเห็นหากคำแนะนำมีความสำคัญหรืออ่อนไหว. การทำเช่นนี้จะทำให้พนักงานมั่นใจได้ว่าคุณเข้าใจทุกอารมณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงขั้นตอนสำหรับการปรับปรุง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสไตล์การบริหารจัดการของคุณรวมถึงคำชมเชยและคำชื่นชมเป็นส่วนหนึ่งของทุกคำแนะนำ.
ความท้าทายของการบริหารจัดการระดับมหภาค
การนำรูปแบบการจัดการนี้ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบและเชิงรุก แม้ว่าการบริหารจัดการแบบมหภาคจะมีข้อดีอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายเช่นกัน
นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อคุณเริ่มใช้งาน:
- ขาดความชัดเจนและทิศทาง: การเข้าใจขอบเขตของการบริหารจัดการระดับสูงเป็นความท้าทายที่ผู้จัดการระดับสูงทุกคนต้องเผชิญ การทำมากเกินไปจะนำไปสู่เป้าหมาย ความคาดหวัง และขอบเขตที่ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้ทีมของคุณขาดทิศทาง
- การสื่อสารที่ล้มเหลว: เมื่อมีการกำกับดูแลโดยตรงน้อยลง การสื่อสารจะกลายเป็นส่วนๆ และหากไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเข้าใจผิดและพลาดกำหนดเวลา
- ประสิทธิภาพของทีมไม่สม่ำเสมอ: พนักงานแต่ละคนมีวิธีการทำงานและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากแนวทางนี้อาศัยความเป็นอิสระและความรับผิดชอบส่วนบุคคลมากขึ้น การบริหารจัดการแบบควบคุมทุกอย่างอย่างเข้มงวดจึงอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ
- ความยากลำบากในการติดตามความก้าวหน้า: หากไม่มีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง การติดตามความก้าวหน้าของบุคคลและทีมอย่างเหมาะสมจะกลายเป็นความท้าทาย
การบริหารจัดการแบบมหภาค vs. การบริหารจัดการแบบจุลภาค: การหาสมดุลที่เหมาะสม
การหลีกเลี่ยงการจัดการแบบจู้จี้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ผู้จัดการใช้กันอย่างจริงจัง และมีเหตุผลที่ดี แม้ว่าเจตนาจะดี แต่การคอยจับตามองพนักงานและตรวจสอบทุกรายละเอียดจะขัดขวางความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกถึงการจัดการแบบจู้จี้เช่นนี้อาจก่อให้เกิดความขุ่นเคืองได้
แต่เหมือนกับการใส่เกลือเพียงหยิบมือในสูตรอาหาร การใส่ทั้งสองอย่างในปริมาณที่เหมาะสมจะสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับการหาสมดุลที่เหมาะสม
โปรดจำไว้ว่า การบริหารจัดการแบบมหภาคอย่างแท้จริงจะได้ผลดีที่สุดเมื่อบริหารพนักงานที่มีประสบการณ์ ในทางกลับกัน การบริหารจัดการแบบจุลภาคจะเหมาะสมกับสถานการณ์เช่นการฝึกอบรมพนักงาน
แน่นอนว่าทุกทีมและทุกสถานการณ์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขึ้นอยู่กับผู้จัดการแต่ละคนที่จะปรับสัดส่วนเหล่านั้นและค้นหาจุดที่เหมาะสมที่สุด
การวัดความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีการบริหารจัดการแบบมหภาค
การวัดความสำเร็จมีความสำคัญเฉพาะตัวในสภาพแวดล้อมที่มีการบริหารจัดการแบบมหภาคซึ่งเน้นความเป็นอิสระและความไว้วางใจไม่ใช่แค่การติ๊กงานที่เสร็จแล้ว แต่เป็นการประเมินผลกระทบโดยรวม
หากไม่มีตัวชี้วัดและวิธีการที่ชัดเจน สภาพแวดล้อมที่มีการจัดการแบบมหภาคจะค่อยๆ ล่องลอยไปสู่ความคลุมเครืออย่างรวดเร็ว อันที่จริงแล้ว ผู้จัดการและพนักงานจะขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าและการปรับปรุงในที่สุด
เราได้ครอบคลุมเคล็ดลับสำคัญที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการระดับมหภาคให้ประสบความสำเร็จแล้ว ต่อไปนี้คือวิธีการวัดผลแบบรวดเร็วบางประการ:
ติดตามการริเริ่มเชิงรุก
เมื่อบริหารจัดการพนักงานในระดับมหภาค คุณต้องเข้าใจว่าพวกเขาเปิดรับความคิดอิสระและความรับผิดชอบในงานมากน้อยเพียงใด เมื่อพิจารณาว่าตัวชี้วัดนี้มีลักษณะเชิงคุณภาพมากเพียงใด นี่คือสิ่งที่คุณควรวัด:
- จำนวนการปรับปรุงกระบวนการที่เสนอ
- ตัวอย่างของการทำงานเกินหน้าที่เพื่อประโยชน์ของทีม/บริษัท
- ประสบความสำเร็จในการรับมือกับความท้าทายที่ไม่คาดคิดด้วยคำแนะนำเพียงเล็กน้อย
สื่อสารให้ทราบว่าข้อเสนอแนะและนวัตกรรมเป็นเป้าหมายที่แยกต่างหาก. อีกหนึ่งไอเดียที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการระดับสูงคือการใช้เครื่องมือบอร์ดคานบันเพื่อติดตามงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ.
ประเมินความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้
การบริหารจัดการแบบมหภาคเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานร่วมกัน นั่นคือเหตุผลที่สมาชิกในทีมจำเป็นต้องมีส่วนร่วมและแบ่งปันข้อมูลกัน จัดสรรเวลาในการประชุมติดตามงานประจำเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรทบทวนเมื่อวัดการร่วมมือ:
- สมาชิกในทีมกำลังอาสาที่จะทำงานในโครงการเฉพาะร่วมกันหรือไม่?
- มีการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการอภิปรายและการระดมความคิดของทีมหรือไม่
- พวกเขากำลังเสนอให้มีการทบทวน 'บทเรียนที่ได้เรียนรู้' ร่วมกันหรือไม่
ประเมินการพัฒนาทักษะและการเติบโต
ด้วยภาวะผู้นำระดับมหภาค พนักงานจะได้รับการคาดหวังให้มีความรับผิดชอบต่อการเติบโตของตนเอง ส่งรายการหลักสูตรและงานที่น่าตื่นเต้นให้พนักงานสมัครเข้าร่วมเป็นประจำ นี่คือวิธีที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น:
- พนักงานทำหลักสูตรหรือการรับรองให้เสร็จสิ้นเป็นประจำ
- คำขอความรับผิดชอบใหม่หรือความท้าทายเพื่อขยายทักษะของพวกเขา
การปรับรูปแบบภาวะผู้นำและวัฒนธรรมการทำงานด้วย ClickUp
ส่วนสำคัญของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพคือการแสดงความไว้วางใจและความเป็นอิสระ การบริหารจัดการแบบมหภาคเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้และมากกว่านั้น โดยปรับเปลี่ยนวิธีการที่ทีมของคุณเติบโตและทำงาน
เราได้เห็นแล้วว่าสไตล์การนำแบบควบคุมทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง และเมื่อคุณต้องการนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติ ClickUp สามารถช่วยคุณได้
จากการสื่อสารที่ราบรื่นไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึก ClickUp ช่วยให้คุณอยู่ในกระแสข้อมูลโดยไม่รบกวนสไตล์ของคุณหรือทีมของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการปรับปรุงและการแบ่งปันความรู้
พร้อมที่จะปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของทีมคุณหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และนำพวกเขาไปสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน!