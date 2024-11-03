10 อันดับทางเลือก Rask AI สำหรับการแปลวิดีโอ

Rask AI เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการแปลและพากย์เสียงวิดีโอ
แม้ว่าจะมีจุดแข็งของมัน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเช่นกัน หากคุณเคยใช้มัน คุณอาจสังเกตได้ว่าการพากย์ภาษาอังกฤษของมันอาจฟังดูแบนราบ และเสียงบางตัวอาจขาดความลื่นไหลตามธรรมชาติ ซึ่งมักต้องการการแก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ การแปลเป็นหลายภาษาด้วย Rask อาจมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากแต่ละภาษาจะถูกคิดค่าบริการแยกต่างหาก
หลังจากการวิจัยและทดสอบอย่างละเอียด ฉันได้ค้นพบ 10 ทางเลือกของ Rask AI ที่อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติสำหรับการตัดต่อวิดีโอหลายภาษา การแปลภาษา และการสร้างเนื้อหา
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกแยะคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา และรีวิวของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ขอให้เราตอบคำถามที่สำคัญก่อน
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Rask AI?
ตลาดเต็มไปด้วยแพลตฟอร์มการสื่อสารวิดีโอด้วย AI มากมาย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะลงทุน คุณควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
- คุณสมบัติหลัก: เครื่องมือที่คุณเลือกใช้ควรมีฟังก์ชันการทำงานหลักที่คุณต้องการ เช่น การถอดเสียงอัตโนมัติ การแปลภาษา การสร้างคำบรรยาย การสร้างเนื้อหา และการวิเคราะห์ด้วย AI
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่ได้ เช่นเครื่องมือ AI สำหรับการตัดต่อวิดีโอ ระบบจัดการเนื้อหา หรือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน (เช่น Slack, Google Workspace, OneDrive)
- ค่าใช้จ่ายและใบอนุญาต: เครื่องมือบางชนิดคิดค่าบริการตามความยาวของวิดีโอที่ประมวลผล ในขณะที่บางชนิดมีรูปแบบการสมัครสมาชิก เลือกเครื่องมือที่มีโครงสร้างราคาที่เหมาะกับงบประมาณและปริมาณงานของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยประหยัดเวลาของคุณ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์แทนการแก้ไขปัญหา; พิจารณาเส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมของคุณหรือผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรม เช่น GDPR หรือ HIPAA และมีระบบเข้ารหัสเพื่อปกป้องเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ
- การรองรับภาษา: เลือกสิ่งที่รองรับภาษาได้หลากหลาย; คุณไม่ต้องการถูกจำกัดเมื่อต้องการพากย์เสียงเนื้อหาสำหรับภูมิภาคต่างๆ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Rask AI
มาดู 10 เครื่องมือยอดนิยมที่คุณสามารถใช้แทน Rask AI สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์วิดีโอพร้อมข้อมูลเชิงลึกและถอดความด้วย AI)
โครงการวิดีโออาจซับซ้อนได้—โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับเนื้อหาหลายภาษา, แคมเปญ, กำหนดเวลา, และทีมที่อยู่ข้ามเขตเวลา
แต่นั่นคือจุดที่ClickUpโดดเด่น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มีคุณสมบัติมากมาย เช่น การจัดระเบียบสินทรัพย์ การจัดการงาน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ ซึ่งช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้นในทุกขั้นตอน
ClickUp Clips, ตัวอย่างเช่น, คือคุณสมบัติการบันทึกหน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับทีม Agile.
ฉันสามารถบันทึกสรุปการประชุม, การระดมความคิด, หรือแม้กระทั่งการสอนวิธีทำอย่างรวดเร็วจากภายในแพลตฟอร์ม และแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นงานใน ClickUpได้โดยตรงเพียงแค่คลิกเดียว
มันทำให้การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสเป็นเรื่องง่ายโดยให้ฉันสามารถกำหนดวันครบกำหนด เจ้าของ และรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบริบทของงานเหล่านี้ เพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมสามารถดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมได้
ตอนนี้ ถ้าคุณมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการดูวิดีโอการฝึกอบรมทั้งหมดใหม่เพียงเพื่อหาคลิป 10 วินาทีที่จำเป็นสำหรับโปรเจกต์ล่ะ?
ทุกคลิปจะถูก ถอดความโดยอัตโนมัติด้วย AI ทำให้ง่ายต่อการสแกนไฮไลท์ของคลิป คลิกที่เวลาเพื่อข้ามไปยังส่วนต่างๆ ของวิดีโอ และคัดลอกข้อความสั้นๆ เพื่อใช้ได้ทุกที่ที่ต้องการ
คุณสามารถแชร์คลิปนั้นได้ทันที—ไม่ว่าจะฝังลงใน ClickUp โดยตรง ส่งลิงก์สาธารณะ หรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ความยืดหยุ่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณทำงานกับทีมหรือลูกค้าต่างประเทศ คลิปส์ ฮับ ยังจัดเก็บคลิปทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและรวดเร็ว
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นจริงๆ คือการ ผสานรวมกับ ClickUp Brain ด้วยระบบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถค้นหาข้อความที่ถอดจากคลิปของคุณได้ในไม่กี่วินาที นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อต้องรวบรวมข้อมูลจากโปรเจกต์เก่าหรือค้นหาข้อมูลเฉพาะที่ฝังอยู่ในวิดีโอที่ผ่านมา แทนที่จะต้องค้นหาผ่านฟุตเทจเป็นชั่วโมงๆ คุณเพียงแค่ค้นหาคำสำคัญ และทุกอย่างก็จะปรากฏตรงหน้าคุณ
ฟังดูดีใช่ไหมล่ะ?
ClickUp Brain ช่วยเขียนบทวิดีโอ, คัดลอกการตลาด, และเนื้อหาการแปล, ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ราบรื่นตั้งแต่ก่อนการผลิตจนถึงการเผยแพร่. นอกจากนี้ยังตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารและงานของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือส่วนขยาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตวิดีโอของคุณ เช่น การสร้างซีรีส์ใหม่หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการตัดต่อ จากนั้นแบ่งเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การวางแผนก่อนการผลิต การถ่ายทำ การตัดต่อ และการตรวจสอบหลังการผลิต
- จัดระเบียบสคริปต์วิดีโอและสตอรี่บอร์ดของคุณด้วยClickUp Docs; ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์, วางแผนกลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอของคุณ, และเชื่อมโยงคลิปที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายเพื่อให้บริบทในระหว่างการแก้ไขหรือขั้นตอนการตรวจสอบ
- รับการสนับสนุนสำหรับเครื่องมือวิดีโอจากบุคคลที่สามหลากหลาย เช่น Loom สำหรับการบันทึกหน้าจอ, Otter.ai สำหรับการถอดเสียง, และ Fireflies.ai สำหรับบันทึกการประชุมด้วยการผสานกับ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากการค้นหาแบบสากลของ ClickUpเพื่อค้นหาสินทรัพย์วิดีโอที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ ค้นหาโครงการวิดีโอที่ผ่านมา บทสคริปต์ การถอดความ หรือคลิปความคิดเห็น
- ปกป้องไฟล์วิดีโอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการใช้งานหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่แข็งแกร่งของ ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยขณะใช้งานแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp ยังไม่พร้อมใช้งานบนมือถือ
- ClickUp Brain ไม่ได้รวมอยู่ในแผน Free Forever
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
2. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์)
คุณต้องการสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพในภาษาอื่น เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือสเปน โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจ้างนักแสดงหรือจัดตั้งทีมผลิตวิดีโอทั้งหมดหรือไม่? ฉันพบว่า Synthesia เป็นตัวช่วยที่เปลี่ยนเกมสำหรับเรื่องนี้เลย
มันทำให้การผลิตเนื้อหาวิดีโอระดับมืออาชีพ ที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น ง่ายขึ้นโดยใช้ AI อวตารและเสียงพากย์. Synthesia รองรับมากกว่า 140 ภาษา. นอกจากนี้ หากคุณกำลังทำงานกับทีม คุณสามารถแชร์วิดีโอของคุณได้โดยตรง และเชิญผู้อื่นให้แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำได้.
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- ปรับแต่งวิดีโอของคุณ ด้วยสีแบรนด์ โลโก้ และอวาตาร์ที่คุณชื่นชอบ
- เรียกดู ทำซ้ำ และปรับแต่งเทมเพลตสำหรับวิดีโอการตลาด การศึกษา และการฝึกอบรมได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มคำบรรยายในภาษาเป้าหมายไปยังไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ตัวแปลวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Synthesia
- ปัจจุบัน อวตาร AI ไม่กะพริบตา ซึ่งสังเกตได้ในฉากที่ยาวนานและส่งผลต่อความเป็นธรรมชาติของวิดีโอ
- ฟีเจอร์ใหม่และการปรับแต่งอินเทอร์เฟซถูกนำเสนอโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่เหมาะสม ทำให้ผู้ใช้ต้องค้นหาการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
ราคา Synthesia
- ฟรี: $0/เดือน
- เริ่มต้น: $18/เดือน
- ผู้สร้าง: $64/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
3. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอด้วยเทคโนโลยีการบันทึกเสียงทับ)
หากคุณเคยหวังว่าการแก้ไขเสียงและวิดีโอจะง่ายเหมือนการแก้ไขเอกสาร Word, Descript ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้ ต้องการปรับบทสนทนาในวิดีโอของคุณสำหรับผู้ชมชาวฝรั่งเศสหรือไม่? เพียงแค่แก้ไขบทถอดเสียง และเสียงจะปรับตามแบบเรียลไทม์
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ Descript คือวิธีการใช้ AI แบบฟื้นฟู เพื่อกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลังและปรับปรุงคุณภาพเสียง คุณไม่จำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนราคาแพงหรือห้องเก็บเสียงเพื่อรับเสียงคุณภาพสูงด้วยทางเลือก Rask AI นี้
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ตัดคำเติมและช่องว่างที่ไม่มีเสียงออกจากข้อความวิดีโอ
- ถอดเสียงเสียงพูดในกว่า 20 ภาษาและเพิ่มป้ายกำกับผู้พูดด้วยฟีเจอร์ 'Speaker Detective'
- ใช้ฟีเจอร์โคลนเสียง เพียงพิมพ์และสร้างคำพูดด้วยเสียงของคุณ
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- พบการล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่
- ฟังก์ชันการเผยแพร่ไม่ละเอียดเพียงพอและขาดการควบคุมที่แท้จริง
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กำหนดเอง
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
4. VEED (ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอออนไลน์หลายภาษา)
หากคุณต้องการเผยแพร่ วิดีโอหลายภาษา อย่างรวดเร็ว VEED พร้อมช่วยคุณ คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือจัดการกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน—เพียงแค่เปิดเบราว์เซอร์ของคุณ อัปโหลดวิดีโอของคุณ และเพิ่มคำบรรยายหรือเสียงพากย์ในภาษาใดก็ได้ที่คุณต้องการ
นอกจากนี้ บริการ การถอดเสียงออนไลน์ ของ VEED ยังมีความหลากหลายมากกว่าเครื่องมือส่วนใหญ่ ไม่เหมือนกับเครื่องมือหลายตัวที่จำกัดคุณให้ใช้ได้เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริการนี้ช่วยให้คุณถอดเสียงไฟล์เสียงและวิดีโอได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ VEED
- ถอดเสียงไฟล์ความยาว 60 นาทีภายใน 10 นาทีด้วย 'Auto Transcribe' ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบยอดนิยมทั้งหมด รวมถึง MP3, WAV และ MOV
- เปลี่ยนสไตล์, ฟอนต์, และสีของคำบรรยาย; ทำให้เคลื่อนไหวได้ และแม้กระทั่งเน้นคำเฉพาะเพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์
- สร้างเนื้อหาโดยใช้สินทรัพย์เสียงและวิดีโอมากกว่า 2 ล้านรายการจากคลังสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์ของ VEED
ข้อจำกัดของ VEED
- ไม่มีตัวเลือกในการเน้นคำหรือวลีเฉพาะในฟีเจอร์ 'แปลงข้อความเป็นเสียงพูด'
- ขาดความสามารถขั้นสูง เช่น การตัดต่อหลายกล้องและเอฟเฟกต์ 3 มิติ
ราคาของ VEED
- ฟรี
- ไลท์: 18 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว VEED
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 3. 4/5 (50+ รีวิว)
5. Happy Scribe (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงและทำซับไตเติลในกว่า 120 ภาษา)
หากคุณทำงานกับคำบรรยาย, การถอดเสียง, และการแปลอยู่เสมอ, เครื่องมือนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง.
ต้องการส่งออกไฟล์ของคุณในรูปแบบ TXT, Word, PDF หรือแม้แต่ AVID หรือไม่? คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย Happy Scribe นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่าย โดยให้คุณ แชร์บทถอดความและคำบรรยาย ในโหมดดูเท่านั้นหรือโหมดแก้ไข
สิ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือความแม่นยำและความรวดเร็วของซอฟต์แวร์แปลงเสียงพูดเป็นข้อความที่แสดงออกนี้ ซึ่งรับประกันผลลัพธ์คุณภาพสูงทุกครั้ง
คุณสมบัติเด่นของ Happy Scribe
- จ้างผู้ถอดความจาก Happy Scribe เพื่อตรวจทานบทถอดเสียงที่สร้างโดย AI ของคุณในหลายภาษา
- สร้างอภิธานศัพท์ของคุณโดยเพิ่มคำศัพท์เฉพาะทาง (แบรนด์, คำสแลง, ตัวย่อ) เพื่อช่วยให้การแปลง่ายขึ้น
- นำเข้าลิงก์สาธารณะใด ๆ และซิงโครไนซ์เครื่องมือกับระบบเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณ เช่น YouTube, Vimeo และ Google Drive
ข้อจำกัดของ Happy Scribe
- ไม่มีตัวเลือกในการแชร์เนื้อหาแบบกลุ่มกับทีมภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่าคำที่สะกดผิดเล็กน้อยมักจะปรากฏซ้ำในถอดความของพอดแคสต์
ราคาของ Happy Scribe
- ฟรี
- พื้นฐาน: 17 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Happy Scribe
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
6. Lokalise (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการแปลและโครงการมัลติมีเดีย)
Lokalise เป็นซอฟต์แวร์การแปลภาษาบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้เหมาะกับตลาดท้องถิ่น
คุณสามารถจัดการการแปลข้ามแพลตฟอร์มพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย และส่งออกเป็นไฟล์ที่ถูกต้องพร้อมการตั้งชื่อตามมาตรฐานของแต่ละแพลตฟอร์ม
Lokalise ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Figma, GitHub, GitLab, Webflow และ Jira ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Lokalise
- แปลโครงการหลายภาษาขนาดใหญ่โดยใช้ RESTful API ของ Lokalise พร้อมคู่มือและเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับการตั้งค่าที่รวดเร็ว
- จัดระเบียบงานการแปลท้องถิ่นให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อให้เมื่องานหนึ่งเสร็จสิ้น งานถัดไปในขั้นตอนจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
- ทำการเปลี่ยนแปลงการแปลแบบเรียลไทม์โดยตรงขณะเรียกดูเว็บไซต์ของคุณด้วยตัวแก้ไข LiveJS
ข้อจำกัดของ Lokalise
- แป้นพิมพ์ลัดจะไม่ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังส่วนถัดไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ต้องใช้เมาส์สำหรับแต่ละส่วนใหม่
- ไม่มีตัวเลือกให้ผู้แปลดาวน์โหลดรายงานการแข่งขัน ทำให้ต้องพึ่งพาการจัดการในเรื่องของเวลาการส่งรายงานและจำนวนคำ
ราคาของ Lokalise
- ฟรี
- เริ่มต้น: $140/เดือน
- จำเป็น: 270 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $990/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Lokalise
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
7. HeyGen (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโออวตารที่สร้างด้วย AI พร้อมระบบแปลงข้อความเป็นเสียง)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Synthesia AIสำหรับ สร้างอวตาร ที่มีเชื้อชาติ อายุ และสไตล์ที่แตกต่างกันสำหรับวิดีโอของคุณ HeyGen เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา มันช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาในกว่า 175 ภาษาโดยใช้ อวตาร AI มากกว่า 120 แบบ ซึ่งเหมาะสำหรับการเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลาย
คุณสมบัติการแปลวิดีโอแบบคลิกเดียวของมันสามารถแปลวิดีโอเป็นภาษาได้มากกว่า 40 ภาษา และยังสามารถจดจำผู้พูดได้หลายคนอีกด้วย แม้ว่าจะไม่สามารถคัดลอกเสียงของผู้พูดต้นฉบับได้ แต่คุณสามารถเลือกเสียงที่เหมือนมนุษย์ได้มากกว่า 300 เสียงเพื่อเพิ่มเสียงบรรยายได้
คุณสมบัติเด่นของ HeyGen
- หากมีสิ่งใดในวิดีโอของคุณฟังดูไม่ถูกต้อง กรุณาอัปโหลดไฟล์เสียงเพื่อฝึก AI ให้พูดได้ถูกต้อง
- ผสานไฟล์ SRT (ข้อความธรรมดา) ที่ติดตามคำบรรยายของคุณเพื่อการแปลที่แม่นยำและการปรับบทสคริปต์
- ยกระดับการสนับสนุนลูกค้าด้วยอวาตาร์โต้ตอบที่สามารถพูดคุยกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณแบบเรียลไทม์และให้ความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการ
ข้อจำกัดของ HeyGen
- คุณภาพการสนับสนุนไม่สม่ำเสมอ โดยตัวแทนบางรายให้คำแนะนำทั่วไปที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้
- การสร้างวิดีโอเดียวกันซ้ำหลายครั้งมีรายงานว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากค่าธรรมเนียมเครดิต
ราคา HeyGen
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
HeyGen คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
8. Wavel. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบรรยายเสียงด้วย AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ)
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบแปลงข้อความเป็นเสียง การพากย์เสียงวิดีโอด้วย AI หรือการสร้างเสียงด้วย AI โปรดใช้ Wavel.ai นี่คือซอฟต์แวร์ครบวงจรที่มอบประสบการณ์ที่สมจริง—ไม่ใช่แค่เสียงพากย์ทั่วไปที่ฟังดูแบนๆ เท่านั้น
ในการเข้าถึงผู้ชมหลายภาษาของคุณ คุณสามารถ แปลข้อความของคุณเป็นภาษาต่างๆ กว่า 40 ภาษาได้อย่างง่ายดาย ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพ
สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจเกี่ยวกับ โปรแกรมสร้างเสียง AI นี้คือความสามารถในการเพิ่มเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติพร้อมสำเนียงท้องถิ่น รวมถึงอังกฤษ ออสเตรเลีย และอินเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wavel. ai
- ผสานชั้นของอารมณ์เข้ากับส่วนต่าง ๆ ของวิดีโอ AI ด้วยคอลเลกชันเสียงที่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์มากกว่า 1,000 เสียง
- เปลี่ยนวิดีโอความยาวเต็มของคุณให้กลายเป็นคลิปสั้นที่น่าสนใจบน YouTube พร้อมคำบรรยายที่แปลเป็นภาษาใดก็ได้
- เพิ่มคำอธิบายประกอบและบันทึกย่อลงในบันทึกเสียงของคุณขณะบันทึก เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Wavel. ai
- บางครั้งอาจหลุดออกหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
- โครงสร้างราคาอาจไม่ดึงดูดใจทุกคน เนื่องจากผู้ใช้บางรายอาจต้องการแพ็กเกจที่มีฟีเจอร์น้อยกว่าแต่มีราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า
Wavel. ai ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $25/เดือน
- ข้อดี: $40/เดือน
- ธุรกิจ: 80 ดอลลาร์/เดือน
Wavel. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Dubverse (เหมาะที่สุดสำหรับการพากย์วิดีโออัตโนมัติพร้อมตัวเลือกเสียงที่กำหนดเอง)
หากคุณต้องการเพิ่มเสียงพากย์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติในหลายภาษาให้กับวิดีโอของคุณ คุณจะเพลิดเพลินกับการใช้ Dubverse ไม่ต้องบันทึกเสียงเองหรือแก้ไขอย่างน่าเบื่ออีกต่อไป—มันจับความเป็นเอกลักษณ์และอารมณ์ของเนื้อหาต้นฉบับของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ฉันยังชอบวิธีที่ Dubverse สร้างคำบรรยายที่ ซิงค์อย่างสมบูรณ์แบบและถูกต้อง โดยอัตโนมัติ ทำให้วิดีโอชัดเจนและเข้าถึงได้สำหรับผู้ชมทุกคน
คุณสมบัติเด่นของ Dubverse
- สร้างเสียงพากย์สำหรับสคริปต์ที่ผสมผสานหลายภาษาได้ด้วยการเรียกใช้ API เพียงครั้งเดียว
- สร้างไฟล์เสียงหลายไฟล์พร้อมกัน—ไม่ว่าจะเป็นชุดการสาธิตผลิตภัณฑ์ พอดแคสต์ หรือบทเรียน
- เลือกจากเสียงมากกว่า 200 เสียง ที่หลากหลายในด้านอายุ, เพศ, น้ำเสียง, และสำเนียง และเลือกเสียงที่เหมาะกับวิดีโอของคุณ
ข้อจำกัดของ Dubverse
- การจับเวลาของเสียงบรรยายที่แปลอาจไม่ตรงกับเสียงต้นฉบับเสมอไปเนื่องจากความแตกต่างทางภาษา
- เครดิตหมดอย่างรวดเร็วในโครงการขนาดใหญ่ และไม่มีตัวเลือกในการเพิ่มเครดิตเกินขีดจำกัดรายเดือน
ราคาของ Dubverse
- ข้อดี: $18/เดือน
- สูงสุด: $30/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Dubverse
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Colossyan Creator (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวละคร AI ที่สมจริงเหนือจริง)
ต้องการผู้บรรยายที่สามารถพูดได้มากกว่า 30 ภาษาหรือไม่? ด้วย Colossyan Creator เป็นไปได้แล้ว มันใช้ AI อวตารที่ดูและฟังเหมือนมนุษย์จริง ทำให้เหมาะสำหรับผู้สร้างที่ต้องการ แปลเนื้อหา ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถสร้างวิดีโอได้โดยตรงจากข้อความโดยใช้ อวตาร AI พร้อมเพิ่มการโต้ตอบเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ผู้ช่วยสคริปต์ AI GPT-4 ในตัว ช่วยระดมความคิด ปรับปรุงการเขียนของคุณ และเร่งการผลิตวิดีโอให้เร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของผู้สร้าง Colossyan
- ปรับแต่งวิดีโอด้วยอวตารดิจิทัลของคุณเองโดยการถ่ายวิดีโอ 20 วินาทีจากมุมต่างๆ ในสถานที่และชุดแต่งกายที่แตกต่างกัน
- สร้างวิดีโอ AI ในกว่า 70 ภาษา ส่งสารของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในภาษาท้องถิ่นของผู้ชมของคุณภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- นำสินทรัพย์ของแบรนด์ (โลโก้, สี, รูปแบบข้อความ และฟอนต์ที่กำหนดเอง) ไปใช้กับเลย์เอาต์ของฉากเพื่อให้ทุกชิ้นส่วนของเนื้อหาวิดีโอมีความสอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของผู้สร้าง Colossyan
- การแก้ไขเนื้อหาด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ โดยแอนิเมชันอาจไม่แสดงผลอย่างถูกต้องเสมอหลังจากนำไปใช้
- การปรับแต่งขั้นสูงมีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดต่อวิดีโออย่างละเอียดและการผสานรวมองค์ประกอบส่วนบุคคลที่ซับซ้อนมากขึ้น
ราคาสำหรับผู้สร้าง Colossyan
- เริ่มต้น: $27/เดือน
- ข้อดี: $87/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวผู้สร้าง Colossyan
- G2: 4. 6/5 (410+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แอปผู้ช่วยส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อมอบหมายงาน เช่น การนัดหมายและการติดต่อกับลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ควบคุมกลยุทธ์วิดีโอของคุณ
การค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณมากที่สุด ด้วยตัวเลือกมากมาย อาจทำให้คุณรู้สึกสับสนได้ แต่หากคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด เช่น การแปลที่แม่นยำ การสร้างอวาตาร์ AI ที่ราบรื่น หรือการให้เสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ จะช่วยให้คุณเลือกได้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้น
เมื่อพูดถึงการ จัดการเวิร์กโฟลว์วิดีโอ ไม่มีอะไรเทียบได้กับ ClickUp นี่คือซอฟต์แวร์ที่ทุกคนเลือกใช้เพื่อรักษาทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน
คุณสามารถใช้ ClickUp Clips เพื่อบันทึกการสาธิตผลิตภัณฑ์หรือปรับทีมที่กระจายตัวทางภูมิศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ ClickUp Brain จะถอดเสียงคลิปทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ
สมัครใช้ ClickUpฟรีและเปลี่ยนวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมของคุณด้วยวิดีโอ