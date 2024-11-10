บล็อก ClickUp
8 อันดับเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาการขายที่ดีที่สุด

10 พฤศจิกายน 2567

การเดินทางจากการดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปจนถึงการปิดการขายอาจยาวนาน ทีมขายของคุณต้องการเนื้อหาที่เหมาะสม—การนำเสนอที่สมบูรณ์แบบ กรณีศึกษา หรืออีเมลติดตามผล—ที่พร้อมสำหรับแต่ละขั้นตอนเพื่อการแปลงลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ

ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาการขายสามารถช่วยคุณด้วยการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง แพลตฟอร์มเหล่านี้จัดระเบียบเนื้อหาของคุณและเพิ่มพลังให้กับทีมขายของคุณในการส่งข้อความที่มีผลกระทบและปรับให้เหมาะสมในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายเครื่องมือจัดการเนื้อหาการขายที่ดีที่สุด 8 รายการเพื่อช่วยให้ทีมของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้น

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาการขาย?

นี่คือคุณสมบัติที่คุณต้องพิจารณาขณะเลือกระบบการจัดการเนื้อหาการขาย

ความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหา

เครื่องมือจัดการเนื้อหาการขายควรมีฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้งานง่ายและคลังเนื้อหาที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ เมื่อตัวแทนขายของคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย พวกเขาจะสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายได้

การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

การรู้ว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณอย่างไรจะช่วยให้กลยุทธ์การจัดการเนื้อหาการขายของคุณมีความแม่นยำยิ่งขึ้น มองหาซอฟต์แวร์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้งานและการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าอะไรที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณและปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าในเป้าหมายการขายของคุณ

การปรับแต่งเนื้อหา

เนื้อหาทั่วไปมักไม่สามารถปิดการขายได้ เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับแต่งเอกสารการขายให้เหมาะกับแต่ละลูกค้าเป้าหมายได้ ตั้งแต่การนำเสนอไปจนถึงอีเมลติดตามผล ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ข้อความของคุณมีความเกี่ยวข้องและทรงพลัง ซึ่งมอบความได้เปรียบให้กับทีมของคุณในทุกการสนทนา

ความสามารถในการขยายขนาด

เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นระบบการขายและการจัดการเนื้อหาของคุณก็ควรเติบโตตามไปด้วย แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเนื้อหา ผู้ใช้ และคุณสมบัติต่าง ๆ ได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการขาย

8 ซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาการขายที่ดีที่สุด

มาดูซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาการขายที่ดีที่สุด 8 ตัว พร้อมคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคา:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาการขายและการทำงานร่วมกัน)

ติดตามทุกกิจกรรมภายในทีมขายด้วยแดชบอร์ด ClickUp
ติดตามทุกกิจกรรมภายในทีมขายด้วย ClickUp Dashboards

จนกระทั่งไม่นานมานี้ ทีมขายของฉันเผชิญกับปัญหาที่พบได้บ่อยแต่มีค่าใช้จ่ายสูง—พวกเขาทำงานแบบแยกส่วน ตัวแทนแต่ละคนสร้างและใช้วัสดุที่ไม่สอดคล้องกับข้อความล่าสุด การขาดความสอดคล้องนี้ทำให้เกิดความสับสนและนำไปสู่การตอบสนองที่ล่าช้าต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เราพลาดโอกาสและดีลต่างๆ ก็ล่มไป

ClickUp ช่วยให้ฉันเอาชนะความท้าทายนี้ได้ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการขายของ ClickUp ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการขายล่าสุดได้ และการสื่อสารของเราก็สอดคล้องกัน ผลลัพธ์คืออะไร? การแปลงที่สูงขึ้น, กระบวนการทำงานที่ราบรื่นขึ้น, และแนวทางที่เป็นเอกภาพมากขึ้นในการปิดการขาย

ClickUp Docsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบเอกสารการขายให้อยู่ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ ฉันได้ใช้มันในการสร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยเพื่อเก็บ pitch deck,แผนการขาย, คู่มือการขาย, กรณีศึกษา และทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการค้นหาอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์เอกสารที่แชร์กับทีมของคุณได้ทันทีและแก้ไขเนื้อหาการขายแบบเรียลไทม์ ตัวแทนฝ่ายขายสามารถเชื่อมโยงเอกสารเฉพาะไปยังงานของพวกเขาได้ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอยู่ในมือในช่วงเวลาสำคัญ

สร้างเนื้อหาการขายของคุณด้วย ClickUp Docs
สร้างเนื้อหาการขายของคุณภายใน ClickUp Docs

ต้องการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาการขายของคุณหรือไม่? ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ว่าเนื้อหาการขายของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร

วิดเจ็ตที่กำหนดเองช่วยให้ฉันติดตามเอกสารการขายที่แนบมากับงานและสถานะของเอกสารเหล่านั้นในกระบวนการขายได้ แม้ว่ามันจะไม่ใช่อุปกรณ์วิเคราะห์เนื้อหาโดยเฉพาะ แต่มันก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยการแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาช่วยส่งเสริมการปิดการขายหรือจุดที่เกิดปัญหาติดขัด

โซลูชัน CRM ของ ClickUpช่วยให้สามารถดูภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้า และวิเคราะห์ดีลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเห็นได้ว่าการนำเสนอหรือแคมเปญการขายใดที่นำไปสู่การปิดการขายได้มากขึ้น และปรับปรุงเนื้อหาการขายของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

สร้างภาพรวมของกระบวนการขายและติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยโซลูชัน CRM ของ ClickUp
สร้างภาพรวมของกระบวนการขายและติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยโซลูชัน CRM ของ ClickUp

เทมเพลตของ ClickUp ช่วยให้การสร้างและนำวัสดุการขายที่ปรับแต่งเองกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะหรือลำดับอีเมลติดตามผล เทมเพลตจะช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในขณะที่มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมของคุณในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสำหรับลูกค้าเฉพาะหรือขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการขาย

ฉันขอแนะนำเทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามเนื้อหาการขายของคุณได้ มันช่วยให้ทีมของคุณจัดการทุกขั้นตอนของเนื้อหา ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการแจกจ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกลยุทธ์การขายของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับแต่งกลยุทธ์การจัดการเนื้อหาการขายตามลูกค้าเฉพาะหรือขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการขาย ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและปรับเปลี่ยนได้ง่าย

เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp เพื่อติดตามและจัดระเบียบเนื้อหาการขายของคุณ

สุดท้ายนี้ เมื่อทีมขายเติบโตขึ้นClickUp Spacesช่วยให้เราสามารถจัดการแผนก ทีม หรือโครงการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ฉันสามารถสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับหน่วยขายหรือสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนยังคงมีระเบียบโดยไม่ทำให้แพลตฟอร์มทำงานช้าลง

จัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบด้วย ClickUp Spaces
จัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบด้วย ClickUp Spaces

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การติดตามเวลาด้วย ClickUp: ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างหรือจัดการเอกสารการขายเฉพาะด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่สามารถจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น ทำให้การสร้างเนื้อหามีความราบรื่นยิ่งขึ้น
  • ClickUp Automations: ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเนื้อหาด้วย ClickUp Automations ตัวอย่างเช่น เมื่อเนื้อหาได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปของกระบวนการขายได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
ทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Automations
  • เป้าหมาย ClickUp : เชื่อมโยงงานการจัดการเนื้อหาโดยตรงกับเป้าหมายการขายที่ใหญ่ขึ้นด้วยเป้าหมาย ClickUp ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสุดท้าย ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่ส่งผลต่อกระบวนการขายของคุณ
ติดตามเป้าหมายการผลิตเนื้อหาการขายด้วย ClickUp Goals
ตั้งเป้าหมายสำหรับการผลิตเนื้อหาการขายด้วย ClickUp Goals

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในช่วงแรกเมื่อใช้ ClickUp เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. Highspot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาการขายด้วย AI)

ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาการขายของ Highspot

ผ่านทาง Highspot

Highspot เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาการขายที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ทีมขายและการตลาดมุ่งเน้นและตรงจุดกับเนื้อหาของพวกเขา หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือการค้นหาด้วย AI ซึ่งช่วยให้ตัวแทนขายสามารถกรองเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วตามบุคลิกของผู้ซื้อ ขั้นตอนการขาย หรือแม้แต่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

แทนที่จะเสียเวลาไปกับการค้นหา ตัวแทนขายสามารถถามคำถามหรือใช้ตัวกรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ Highspot ยังจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อ โดยให้คำอธิบายตามบริบท คู่มือการใช้งาน และแม้กระทั่งรีวิวจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนขายรู้วิธีใช้เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Highspot

  • ติดตามการใช้สินทรัพย์เนื้อหาการขายและผลกระทบต่อดีลต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมด้วยแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
  • ทำให้การจัดระเบียบเนื้อหาและการสร้างข้อมูลเมตาเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและทันสมัย
  • สร้างการนำเสนอที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการคัดสรรประสบการณ์เนื้อหาที่เฉพาะบุคคลและแนะนำสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อจำกัดของ Highspot

  • ไม่มีการให้บริการทดลองใช้ฟรี

ราคาของ Highspot

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Highspot

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)

3. เซมิค (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งมอบเนื้อหาการขายที่ปรับแต่งตามบุคคลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์)

ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาการขายแบบแผ่นดินไหว

ผ่านทาง แผ่นดินไหว

แพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาการขายของ Seismic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการขาย ฟังก์ชัน Discover ตัวอย่างเช่น มีการค้นหาในแอปและคำแนะนำที่ชาญฉลาดและเหมาะสมกับบริบท ทำให้ผู้ขายสามารถค้นหาสื่อการขายที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

จากนั้นมีฟีเจอร์ปรับแต่ง ซึ่งให้ทีมสามารถควบคุมระดับความยืดหยุ่นที่ต้องการในการปรับแต่งเนื้อหาได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คลังเนื้อหาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็เสนอตัวเลือกที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ขายในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมตามความต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบตรวจจับแผ่นดินไหว

  • สร้างคลังเนื้อหาที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้ผู้ขายสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้
  • ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยให้พนักงานขายทุกคนหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
  • แชร์เนื้อหาให้กับผู้ซื้อโดยใช้ลิงก์ที่บันทึกกิจกรรมการมีส่วนร่วม ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง ส่ง และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดทางแผ่นดินไหว

  • การตัดสินใจว่าจะจัดโครงสร้างระบบหลังบ้านอย่างไรและระบุคุณลักษณะใดที่ทีมของคุณควรฝึกฝนอาจรู้สึกท่วมท้น

การกำหนดราคาตามแรงสั่นสะเทือน

  • ราคาตามความต้องการ

การประเมินและรีวิวความทนทานต่อแผ่นดินไหว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

4. Paperflite (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า)

ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาการขาย Paperflite สำหรับติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

ผ่านทาง PaperFlite

Paperflite เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการจัดระเบียบและแจกจ่ายเนื้อหาโครงการขาย ช่วยติดตามว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโต้ตอบกับเอกสารของคุณอย่างไร คุณสามารถดูได้ว่าพวกเขาโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณเมื่อใดและอย่างไร ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและจุดที่คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการของคุณ

อีกคุณสมบัติหนึ่งที่ฉันชอบคือความสามารถในการสร้างศูนย์เนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละลูกค้าเป้าหมาย แทนที่จะให้พวกเขารับข้อมูลมากเกินไป คุณสามารถคัดสรรคอลเลกชันที่ปรับแต่งเฉพาะซึ่งตรงกับความต้องการของพวกเขาโดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ Paperflite

  • สร้างศูนย์รวมเนื้อหาส่วนบุคคลเพื่อคัดสรรทรัพยากรที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
  • แชร์เนื้อหาการขายได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับเนื้อหาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อส่งเสริมการขายของคุณ

ข้อจำกัดของ Paperflite

  • มีการรวมระบบบางส่วนที่ขาดหายไปจากเครื่องมือ

ราคาของ Paperflite

  • เริ่มต้นที่ $50 ต่อผู้ใช้ต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำห้าผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Paperflite

  • G2: 4. 7/5 (260+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

5. Showpad (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับความสอดคล้องระหว่างฝ่ายขายและการตลาดด้วยการเข้าถึงเนื้อหาที่ง่ายดาย)

ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาการขายของ Showpad สำหรับการประสานงานการขายและการตลาดด้วยการเข้าถึงเนื้อหาที่ง่ายดาย

ผ่านทาง Showpad

Showpad เป็นตัวเลือกที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายและทำให้ทีมของคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่ในมือ มันช่วยให้ทีมสร้างรายได้ของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยรวบรวมเนื้อหาการขายทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัย

ทีมการตลาดสามารถอัปโหลด, อัปเดต, และจัดส่งเนื้อหาได้อย่างง่ายดายใน Showpad ขณะที่ทีมขายสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ในไม่กี่วินาที และแบ่งปันกับผู้ซื้อได้อย่างราบรื่น Showpad ยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาและการมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การขายให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Showpad

  • รวบรวมแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง เพื่อให้ทีมรายได้สามารถค้นหา จัดการ และแจกจ่ายเนื้อหาที่มีผลกระทบสูงได้อย่างง่ายดายในระดับที่กว้างขวาง
  • ควบคุมการปรับแต่งเนื้อหาและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมลบเนื้อหาที่ล้าสมัยออกทันที
  • แนะนำผู้ขายไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ซื้อแต่ละราย โดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของผู้ซื้อ
  • เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพเนื้อหาด้วยข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมจากทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

ข้อจำกัดของ Showpad

  • คุณสมบัติการรายงานสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดมากขึ้น

ราคาของ Showpad

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Showpad

  • G2: 4. 6/5 (1700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

6. Brainshark (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความพร้อมของทีมขาย)

ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาการขายของ Brainshark สำหรับการติดตามความพร้อมของทีมขาย

ผ่านทาง Brainshark

ด้วย Brainshark ฉันชอบวิธีที่มันนำเสนอเนื้อหาการขายและทำให้มั่นใจว่าทีมพร้อมที่จะนำไปใช้เสมอ มันช่วยสร้างการนำเสนอการฝึกอบรมแบบโต้ตอบด้วย PowerPoint, Google Slides, PDF, การบันทึกหน้าจอ และเว็บเพจ

ฉันให้ความสำคัญกับฟีเจอร์การ์ดคะแนนความพร้อม มันแสดงให้เห็นว่าทีมมีส่วนร่วมกับเนื้อหามากน้อยเพียงใดและใครอาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม Brainshark ยังรองรับกิจกรรมการโค้ชทั้งในรูปแบบวิดีโอและข้อความ เพื่อให้คุณสามารถวัดความพร้อมของตัวแทนได้

คุณสมบัติเด่นของ Brainshark

  • สร้างเนื้อหาการฝึกอบรมในรูปแบบวิดีโอสำหรับทีมขายที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
  • เพิ่มไฟล์แนบ, แทรกไฮเปอร์ลิงก์, และรวมแบบสำรวจแบบโต้ตอบ, แบบสำรวจ, และคำถามสอบ
  • แก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทีมขายได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

ข้อจำกัดของ Brainshark

  • มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการสร้างวิดีโอการฝึกอบรม

ราคาของ Brainshark

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Brainshark

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. Mindtickle (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการ)

ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาการขายของ Mindtickle สำหรับการเข้าถึงเนื้อหาการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ผ่านทาง MindTickle

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของทีมผมคือการเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า หลังจากทดลองหลายครั้ง ผมตระหนักว่าปัญหาคือการนำเสนอขายแบบเดียวกันให้กับลูกค้าทุกคน

เราได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อเสนอการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมายโดยอิงจากปัญหาที่พวกเขาเผชิญ Mindtickle ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในฐานะแพลตฟอร์มเสริมการขาย มันช่วยให้ทีมของฉันสามารถเข้าถึงเนื้อหาการตลาดและเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ผ่านตัวเลือกการค้นหาและกรองขั้นสูง

ส่วนที่ดีที่สุดคือทีมของฉันสามารถเข้าถึงวิดีโอการเรียนรู้แบบสั้นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและตัวอย่างบทสนทนาจากสถานการณ์จริง เพื่อใช้ในการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติเด่นของ Mindtickle

  • ให้ทีมขายของคุณเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและทันสมัยที่สุดสำหรับทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ซื้อ
  • ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละตัวแทน
  • ติดตามการใช้งานและการมีส่วนร่วมของเนื้อหาเพื่อดูว่าวัสดุใดกำลังสร้างผลลัพธ์และวัสดุใดที่ต้องการการปรับปรุง
  • มอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบพร้อมแบบทดสอบและการรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ก่อนการติดต่อกับลูกค้า

ข้อจำกัดของ Mindtickle

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าความสามารถในการรายงานของมันไม่เพียงพอ

ราคาของ Mindtickle

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Mindtickle

  • G2: 4. 7/5 (2100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/10 (100+ รีวิว)

8. HubSpot (ดีที่สุดสำหรับการติดตามการมีส่วนร่วมของเนื้อหาการขาย)

ซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาการขายของ HubSpot สำหรับการติดตามการมีส่วนร่วมของเนื้อหาการขาย

ผ่านทาง Hubspot

HubSpot มีแนวทางที่แตกต่างในการจัดการเนื้อหาการขายโดยการผสมผสานเนื้อหาเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ หนึ่งในฟีเจอร์ที่ฉันพบว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษคือการแนะนำเนื้อหาที่ฝังอยู่สำหรับแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขาย

คุณสมบัติการติดตามเอกสารช่วยให้สร้างคลังเนื้อหาการขายเพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงและทรัพยากรอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย HubSpot ยังช่วยให้ฉันติดตามเนื้อหาที่แชร์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อีกด้วย มันจะส่งการแจ้งเตือนเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเปิดเอกสาร ด้วยวิธีนี้ ฉันสามารถระบุลูกค้าที่มีโอกาสสูงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายสำหรับลูกค้าที่มีส่วนร่วมต่ำได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot

  • สร้างคลังเนื้อหาส่วนกลางที่จัดระเบียบสินทรัพย์เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายในทุกขั้นตอนของช่องทางการขาย
  • รับคำแนะนำเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานขายในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย
  • ติดตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับวิธีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโต้ตอบกับเนื้อหา ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
  • สร้างเนื้อหาการขายที่รวดเร็วและสม่ำเสมอได้มากขึ้นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Hubspot

  • เครื่องมือรายงานของ HubSpot Sales Hub นั้นทรงพลัง แต่กระบวนการปรับแต่งแดชบอร์ดอาจใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ราคาของ Hubspot

  • ฟรี
  • Sales Hub Professional: $90/เดือน ต่อที่นั่ง
  • Sales Hub Enterprise: $150/เดือน ต่อที่นั่ง

คะแนนและรีวิวของ Hubspot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการเนื้อหาการขายของคุณ

ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการเนื้อหาการขายและการสนับสนุนการขายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ ประหยัดเวลา และมีสมาธิกับการปิดการขาย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แม่แบบที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และการจัดการงานที่ราบรื่น ClickUp ทำให้การสร้าง ติดตาม และปรับปรุงเอกสารการขายของคุณเป็นเรื่องง่าย

ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายการดำเนินงานหรือปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาการขายของคุณ ClickUp มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบผลลัพธ์ที่คาดหวัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเนื้อหาการขายของคุณหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความแตกต่างที่มันสามารถสร้างให้กับทีมขายของคุณได้!