8 อันดับเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาการขายที่ดีที่สุด

การเดินทางจากการดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปจนถึงการปิดการขายอาจยาวนาน ทีมขายของคุณต้องการเนื้อหาที่เหมาะสม—การนำเสนอที่สมบูรณ์แบบ กรณีศึกษา หรืออีเมลติดตามผล—ที่พร้อมสำหรับแต่ละขั้นตอนเพื่อการแปลงลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ
ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาการขายสามารถช่วยคุณด้วยการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง แพลตฟอร์มเหล่านี้จัดระเบียบเนื้อหาของคุณและเพิ่มพลังให้กับทีมขายของคุณในการส่งข้อความที่มีผลกระทบและปรับให้เหมาะสมในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย ในบทความนี้ ฉันจะอธิบายเครื่องมือจัดการเนื้อหาการขายที่ดีที่สุด 8 รายการเพื่อช่วยให้ทีมของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาการขาย?
นี่คือคุณสมบัติที่คุณต้องพิจารณาขณะเลือกระบบการจัดการเนื้อหาการขาย
ความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหา
เครื่องมือจัดการเนื้อหาการขายควรมีฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้งานง่ายและคลังเนื้อหาที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ เมื่อตัวแทนขายของคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย พวกเขาจะสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายได้
การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
การรู้ว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณอย่างไรจะช่วยให้กลยุทธ์การจัดการเนื้อหาการขายของคุณมีความแม่นยำยิ่งขึ้น มองหาซอฟต์แวร์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้งานและการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าอะไรที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณและปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าในเป้าหมายการขายของคุณ
การปรับแต่งเนื้อหา
เนื้อหาทั่วไปมักไม่สามารถปิดการขายได้ เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับแต่งเอกสารการขายให้เหมาะกับแต่ละลูกค้าเป้าหมายได้ ตั้งแต่การนำเสนอไปจนถึงอีเมลติดตามผล ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ข้อความของคุณมีความเกี่ยวข้องและทรงพลัง ซึ่งมอบความได้เปรียบให้กับทีมของคุณในทุกการสนทนา
ความสามารถในการขยายขนาด
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นระบบการขายและการจัดการเนื้อหาของคุณก็ควรเติบโตตามไปด้วย แพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเนื้อหา ผู้ใช้ และคุณสมบัติต่าง ๆ ได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการขาย
8 ซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาการขายที่ดีที่สุด
มาดูซอฟต์แวร์การจัดการเนื้อหาการขายที่ดีที่สุด 8 ตัว พร้อมคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาการขายและการทำงานร่วมกัน)
จนกระทั่งไม่นานมานี้ ทีมขายของฉันเผชิญกับปัญหาที่พบได้บ่อยแต่มีค่าใช้จ่ายสูง—พวกเขาทำงานแบบแยกส่วน ตัวแทนแต่ละคนสร้างและใช้วัสดุที่ไม่สอดคล้องกับข้อความล่าสุด การขาดความสอดคล้องนี้ทำให้เกิดความสับสนและนำไปสู่การตอบสนองที่ล่าช้าต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เราพลาดโอกาสและดีลต่างๆ ก็ล่มไป
ClickUp ช่วยให้ฉันเอาชนะความท้าทายนี้ได้ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการขายของ ClickUp ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการขายล่าสุดได้ และการสื่อสารของเราก็สอดคล้องกัน ผลลัพธ์คืออะไร? การแปลงที่สูงขึ้น, กระบวนการทำงานที่ราบรื่นขึ้น, และแนวทางที่เป็นเอกภาพมากขึ้นในการปิดการขาย
ClickUp Docsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบเอกสารการขายให้อยู่ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ ฉันได้ใช้มันในการสร้างโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยเพื่อเก็บ pitch deck,แผนการขาย, คู่มือการขาย, กรณีศึกษา และทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการค้นหาอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์เอกสารที่แชร์กับทีมของคุณได้ทันทีและแก้ไขเนื้อหาการขายแบบเรียลไทม์ ตัวแทนฝ่ายขายสามารถเชื่อมโยงเอกสารเฉพาะไปยังงานของพวกเขาได้ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดอยู่ในมือในช่วงเวลาสำคัญ
ต้องการติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาการขายของคุณหรือไม่? ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ว่าเนื้อหาการขายของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร
วิดเจ็ตที่กำหนดเองช่วยให้ฉันติดตามเอกสารการขายที่แนบมากับงานและสถานะของเอกสารเหล่านั้นในกระบวนการขายได้ แม้ว่ามันจะไม่ใช่อุปกรณ์วิเคราะห์เนื้อหาโดยเฉพาะ แต่มันก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้โดยการแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาช่วยส่งเสริมการปิดการขายหรือจุดที่เกิดปัญหาติดขัด
โซลูชัน CRM ของ ClickUpช่วยให้สามารถดูภาพรวมของกระบวนการขาย ติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้า และวิเคราะห์ดีลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีนี้ คุณจะเห็นได้ว่าการนำเสนอหรือแคมเปญการขายใดที่นำไปสู่การปิดการขายได้มากขึ้น และปรับปรุงเนื้อหาการขายของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เทมเพลตของ ClickUp ช่วยให้การสร้างและนำวัสดุการขายที่ปรับแต่งเองกลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะหรือลำดับอีเมลติดตามผล เทมเพลตจะช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในขณะที่มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมของคุณในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสำหรับลูกค้าเฉพาะหรือขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการขาย
ฉันขอแนะนำเทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามเนื้อหาการขายของคุณได้ มันช่วยให้ทีมของคุณจัดการทุกขั้นตอนของเนื้อหา ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการแจกจ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกลยุทธ์การขายของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับแต่งกลยุทธ์การจัดการเนื้อหาการขายตามลูกค้าเฉพาะหรือขั้นตอนต่างๆ ของวงจรการขาย ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและปรับเปลี่ยนได้ง่าย
สุดท้ายนี้ เมื่อทีมขายเติบโตขึ้นClickUp Spacesช่วยให้เราสามารถจัดการแผนก ทีม หรือโครงการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น ฉันสามารถสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับหน่วยขายหรือสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนยังคงมีระเบียบโดยไม่ทำให้แพลตฟอร์มทำงานช้าลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การติดตามเวลาด้วย ClickUp: ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างหรือจัดการเอกสารการขายเฉพาะด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่สามารถจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น ทำให้การสร้างเนื้อหามีความราบรื่นยิ่งขึ้น
- ClickUp Automations: ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเนื้อหาด้วย ClickUp Automations ตัวอย่างเช่น เมื่อเนื้อหาได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปของกระบวนการขายได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- เป้าหมาย ClickUp : เชื่อมโยงงานการจัดการเนื้อหาโดยตรงกับเป้าหมายการขายที่ใหญ่ขึ้นด้วยเป้าหมาย ClickUp ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสุดท้าย ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่ส่งผลต่อกระบวนการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในช่วงแรกเมื่อใช้ ClickUp เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Highspot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาการขายด้วย AI)
ผ่านทาง Highspot
Highspot เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาการขายที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ทีมขายและการตลาดมุ่งเน้นและตรงจุดกับเนื้อหาของพวกเขา หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือการค้นหาด้วย AI ซึ่งช่วยให้ตัวแทนขายสามารถกรองเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วตามบุคลิกของผู้ซื้อ ขั้นตอนการขาย หรือแม้แต่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
แทนที่จะเสียเวลาไปกับการค้นหา ตัวแทนขายสามารถถามคำถามหรือใช้ตัวกรองเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ Highspot ยังจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อ โดยให้คำอธิบายตามบริบท คู่มือการใช้งาน และแม้กระทั่งรีวิวจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนขายรู้วิธีใช้เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Highspot
- ติดตามการใช้สินทรัพย์เนื้อหาการขายและผลกระทบต่อดีลต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมด้วยแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
- ทำให้การจัดระเบียบเนื้อหาและการสร้างข้อมูลเมตาเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าสินทรัพย์ทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและทันสมัย
- สร้างการนำเสนอที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการคัดสรรประสบการณ์เนื้อหาที่เฉพาะบุคคลและแนะนำสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อจำกัดของ Highspot
- ไม่มีการให้บริการทดลองใช้ฟรี
ราคาของ Highspot
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Highspot
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
3. เซมิค (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งมอบเนื้อหาการขายที่ปรับแต่งตามบุคคลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์)
ผ่านทาง แผ่นดินไหว
แพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาการขายของ Seismic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการขาย ฟังก์ชัน Discover ตัวอย่างเช่น มีการค้นหาในแอปและคำแนะนำที่ชาญฉลาดและเหมาะสมกับบริบท ทำให้ผู้ขายสามารถค้นหาสื่อการขายที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
จากนั้นมีฟีเจอร์ปรับแต่ง ซึ่งให้ทีมสามารถควบคุมระดับความยืดหยุ่นที่ต้องการในการปรับแต่งเนื้อหาได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คลังเนื้อหาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็เสนอตัวเลือกที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ขายในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมตามความต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบตรวจจับแผ่นดินไหว
- สร้างคลังเนื้อหาที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้ผู้ขายสามารถปรับแต่งเนื้อหาได้
- ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยให้พนักงานขายทุกคนหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
- แชร์เนื้อหาให้กับผู้ซื้อโดยใช้ลิงก์ที่บันทึกกิจกรรมการมีส่วนร่วม ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง ส่ง และติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดทางแผ่นดินไหว
- การตัดสินใจว่าจะจัดโครงสร้างระบบหลังบ้านอย่างไรและระบุคุณลักษณะใดที่ทีมของคุณควรฝึกฝนอาจรู้สึกท่วมท้น
การกำหนดราคาตามแรงสั่นสะเทือน
- ราคาตามความต้องการ
การประเมินและรีวิวความทนทานต่อแผ่นดินไหว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
4. Paperflite (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า)
ผ่านทาง PaperFlite
Paperflite เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการจัดระเบียบและแจกจ่ายเนื้อหาโครงการขาย ช่วยติดตามว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโต้ตอบกับเอกสารของคุณอย่างไร คุณสามารถดูได้ว่าพวกเขาโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณเมื่อใดและอย่างไร ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและจุดที่คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการของคุณ
อีกคุณสมบัติหนึ่งที่ฉันชอบคือความสามารถในการสร้างศูนย์เนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละลูกค้าเป้าหมาย แทนที่จะให้พวกเขารับข้อมูลมากเกินไป คุณสามารถคัดสรรคอลเลกชันที่ปรับแต่งเฉพาะซึ่งตรงกับความต้องการของพวกเขาโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Paperflite
- สร้างศูนย์รวมเนื้อหาส่วนบุคคลเพื่อคัดสรรทรัพยากรที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
- แชร์เนื้อหาการขายได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับเนื้อหาที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อส่งเสริมการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ Paperflite
- มีการรวมระบบบางส่วนที่ขาดหายไปจากเครื่องมือ
ราคาของ Paperflite
- เริ่มต้นที่ $50 ต่อผู้ใช้ต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำห้าผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Paperflite
- G2: 4. 7/5 (260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบฐานความรู้ฟรีใน Word และ ClickUp
5. Showpad (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับความสอดคล้องระหว่างฝ่ายขายและการตลาดด้วยการเข้าถึงเนื้อหาที่ง่ายดาย)
ผ่านทาง Showpad
Showpad เป็นตัวเลือกที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายและทำให้ทีมของคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่ในมือ มันช่วยให้ทีมสร้างรายได้ของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยรวบรวมเนื้อหาการขายทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัย
ทีมการตลาดสามารถอัปโหลด, อัปเดต, และจัดส่งเนื้อหาได้อย่างง่ายดายใน Showpad ขณะที่ทีมขายสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ในไม่กี่วินาที และแบ่งปันกับผู้ซื้อได้อย่างราบรื่น Showpad ยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาและการมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การขายให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Showpad
- รวบรวมแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง เพื่อให้ทีมรายได้สามารถค้นหา จัดการ และแจกจ่ายเนื้อหาที่มีผลกระทบสูงได้อย่างง่ายดายในระดับที่กว้างขวาง
- ควบคุมการปรับแต่งเนื้อหาและรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมลบเนื้อหาที่ล้าสมัยออกทันที
- แนะนำผู้ขายไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ซื้อแต่ละราย โดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของผู้ซื้อ
- เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพเนื้อหาด้วยข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมจากทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ
ข้อจำกัดของ Showpad
- คุณสมบัติการรายงานสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดมากขึ้น
ราคาของ Showpad
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Showpad
- G2: 4. 6/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
6. Brainshark (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความพร้อมของทีมขาย)
ผ่านทาง Brainshark
ด้วย Brainshark ฉันชอบวิธีที่มันนำเสนอเนื้อหาการขายและทำให้มั่นใจว่าทีมพร้อมที่จะนำไปใช้เสมอ มันช่วยสร้างการนำเสนอการฝึกอบรมแบบโต้ตอบด้วย PowerPoint, Google Slides, PDF, การบันทึกหน้าจอ และเว็บเพจ
ฉันให้ความสำคัญกับฟีเจอร์การ์ดคะแนนความพร้อม มันแสดงให้เห็นว่าทีมมีส่วนร่วมกับเนื้อหามากน้อยเพียงใดและใครอาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม Brainshark ยังรองรับกิจกรรมการโค้ชทั้งในรูปแบบวิดีโอและข้อความ เพื่อให้คุณสามารถวัดความพร้อมของตัวแทนได้
คุณสมบัติเด่นของ Brainshark
- สร้างเนื้อหาการฝึกอบรมในรูปแบบวิดีโอสำหรับทีมขายที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
- เพิ่มไฟล์แนบ, แทรกไฮเปอร์ลิงก์, และรวมแบบสำรวจแบบโต้ตอบ, แบบสำรวจ, และคำถามสอบ
- แก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทีมขายได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ Brainshark
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการสร้างวิดีโอการฝึกอบรม
ราคาของ Brainshark
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Brainshark
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างฐานความรู้ภายในสำหรับทีมของคุณ
7. Mindtickle (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงเนื้อหาการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการ)
ผ่านทาง MindTickle
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของทีมผมคือการเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า หลังจากทดลองหลายครั้ง ผมตระหนักว่าปัญหาคือการนำเสนอขายแบบเดียวกันให้กับลูกค้าทุกคน
เราได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างข้อเสนอการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมายโดยอิงจากปัญหาที่พวกเขาเผชิญ Mindtickle ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในฐานะแพลตฟอร์มเสริมการขาย มันช่วยให้ทีมของฉันสามารถเข้าถึงเนื้อหาการตลาดและเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ผ่านตัวเลือกการค้นหาและกรองขั้นสูง
ส่วนที่ดีที่สุดคือทีมของฉันสามารถเข้าถึงวิดีโอการเรียนรู้แบบสั้นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและตัวอย่างบทสนทนาจากสถานการณ์จริง เพื่อใช้ในการนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติเด่นของ Mindtickle
- ให้ทีมขายของคุณเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและทันสมัยที่สุดสำหรับทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ซื้อ
- ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละตัวแทน
- ติดตามการใช้งานและการมีส่วนร่วมของเนื้อหาเพื่อดูว่าวัสดุใดกำลังสร้างผลลัพธ์และวัสดุใดที่ต้องการการปรับปรุง
- มอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบพร้อมแบบทดสอบและการรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ก่อนการติดต่อกับลูกค้า
ข้อจำกัดของ Mindtickle
- ผู้ใช้บางรายพบว่าความสามารถในการรายงานของมันไม่เพียงพอ
ราคาของ Mindtickle
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Mindtickle
- G2: 4. 7/5 (2100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/10 (100+ รีวิว)
8. HubSpot (ดีที่สุดสำหรับการติดตามการมีส่วนร่วมของเนื้อหาการขาย)
ผ่านทาง Hubspot
HubSpot มีแนวทางที่แตกต่างในการจัดการเนื้อหาการขายโดยการผสมผสานเนื้อหาเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ หนึ่งในฟีเจอร์ที่ฉันพบว่ามีประโยชน์เป็นพิเศษคือการแนะนำเนื้อหาที่ฝังอยู่สำหรับแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขาย
คุณสมบัติการติดตามเอกสารช่วยให้สร้างคลังเนื้อหาการขายเพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงและทรัพยากรอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย HubSpot ยังช่วยให้ฉันติดตามเนื้อหาที่แชร์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อีกด้วย มันจะส่งการแจ้งเตือนเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเปิดเอกสาร ด้วยวิธีนี้ ฉันสามารถระบุลูกค้าที่มีโอกาสสูงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายสำหรับลูกค้าที่มีส่วนร่วมต่ำได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- สร้างคลังเนื้อหาส่วนกลางที่จัดระเบียบสินทรัพย์เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายในทุกขั้นตอนของช่องทางการขาย
- รับคำแนะนำเนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานขายในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย
- ติดตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับวิธีที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโต้ตอบกับเนื้อหา ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างเนื้อหาการขายที่รวดเร็วและสม่ำเสมอได้มากขึ้นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Hubspot
- เครื่องมือรายงานของ HubSpot Sales Hub นั้นทรงพลัง แต่กระบวนการปรับแต่งแดชบอร์ดอาจใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ราคาของ Hubspot
- ฟรี
- Sales Hub Professional: $90/เดือน ต่อที่นั่ง
- Sales Hub Enterprise: $150/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการเนื้อหาการขายของคุณ
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้การจัดการเนื้อหาการขายและการสนับสนุนการขายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ ประหยัดเวลา และมีสมาธิกับการปิดการขาย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แม่แบบที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และการจัดการงานที่ราบรื่น ClickUp ทำให้การสร้าง ติดตาม และปรับปรุงเอกสารการขายของคุณเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายการดำเนินงานหรือปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาการขายของคุณ ClickUp มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบผลลัพธ์ที่คาดหวัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเนื้อหาการขายของคุณหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความแตกต่างที่มันสามารถสร้างให้กับทีมขายของคุณได้!