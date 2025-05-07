10 อันดับทางเลือก ChatGPT สำหรับการตลาดที่ดีที่สุดในปี 2025

"ปัญญาประดิษฐ์กำลังจะมาแย่งงานของเรา!" คำกล่าวเช่นนี้ยังคงเป็นพาดหัวข่าวอยู่ และยังคงเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่ ChatGPT ได้ปรากฏตัวขึ้น
แต่ในฐานะนักการตลาด ฉันรู้ว่านี่เป็นมากกว่าแค่การล่อให้คลิก แม้ว่ามันอาจดูเหมือนว่าเราถูกบอกอยู่เสมอว่าเทคโนโลยีจะมาแทนที่มนุษย์อย่างสมบูรณ์ แต่มันก็ไม่ได้แตกต่างมากนักเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในแรงงาน ลองดูสิว่าตอนนี้มันพาเราไปถึงไหนแล้ว!
ไม่ว่าคุณจะรักหรือเกลียดปัญญาประดิษฐ์ (AI) สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ ไม่มีทางที่จะเพิกเฉยต่อมันได้ นักการตลาดต้องยอมรับผู้ช่วย AI หรือ ChatGPT ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และยิ่งเรายอมรับมันเร็วเท่าไร เราก็ยิ่งสามารถใช้มันได้ดีขึ้นเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ChatGPT เป็นคำตอบสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือไม่? อาจจะไม่ใช่ นี่คือตัวอย่างของทางเลือก ChatGPT ที่ดีที่สุดบางตัว ซึ่งหลายตัวมีการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ล้ำหน้ากว่า ChatGPT มาก มาดูกัน
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ ChatGPT สำหรับการตลาด?
แม้กระทั่งก่อนที่ChatGPTจะปรากฏตัวขึ้นมา เราก็ใช้เครื่องมือการตลาดหลายอย่างทุกวัน
ด้วย AI, อย่างไรก็ตาม, การอัตโนมัติและการช่วยเหลือได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับใหม่ เครื่องมือ AI มักช่วยเราสร้างเนื้อหา, ปรับปรุงให้เหมาะสม, หรือแม้กระทั่งอัตโนมัติบางส่วนของความพยายามทางการตลาดของเรา (ตัวอย่างเช่น, เครื่องมือแชทบอท AI), ทำให้มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่มีความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์มากขึ้น
จากประสบการณ์ของฉัน ChatGPTมีคุณสมบัติที่ทรงพลังบางประการ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเครื่องมือการตลาด AI ที่ควรเลือกใช้เสมอไป ฉันได้พบทางเลือกอื่น ๆ หลายตัวที่ให้ผลลัพธ์ที่มั่นคง
ดังนั้น เมื่อประเมินทางเลือกของ ChatGPTสำหรับการตลาด ให้มองหาปัจจัยต่างๆ เช่น:
- คุณสมบัติการสร้างเนื้อหา: เหมาะสำหรับการสร้างบทความบล็อก, การเขียนอีเมล,การจัดการแคมเปญการตลาด, และอื่น ๆ
- การสร้างภาพด้วย AI: นำเสนอคุณสมบัติการสร้างภาพที่ทรงพลังซึ่งสามารถปรับแต่งและปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเราสามารถสร้างภาพได้โดยใช้เพียงไม่กี่คำสั่ง AI เท่านั้น นี่จึงเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับนักการตลาด
- ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): เข้าใจและตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและเหมือนการสนทนา
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์: ประมวลผลเนื้อหาแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลที่ทันสมัย
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาดที่มีอยู่เดิม ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานด้านการตลาดโดยรวม
10 อันดับทางเลือก ChatGPT ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด
ผมได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทดสอบเครื่องมือเหล่านี้ด้วยตัวเองและทำงานร่วมกับทีมเพื่อดูว่าแพลตฟอร์ม AI ใดบ้างที่สร้างความแตกต่างได้จริง หลังจากสำรวจกรณีการใช้งานหลายกรณี ผมพบว่ามีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ChatGPT ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT ในการทำการตลาด คุณมาถูกที่แล้ว
ด้านล่างนี้คือรายการเครื่องมือ 10 รายการที่ใช้ AI สำหรับกระบวนการทางการตลาดของคุณ ตั้งแต่การสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้านการตลาดด้วย AI)
ในขณะที่ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการทำงานและจัดการโครงการแบบครบวงจร มันได้สร้างโมเดล AI ที่ทรงพลังซึ่งรวมวิกิ งาน และข้อมูลการตลาดทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันเป็นแพลตฟอร์มที่ไร้รอยต่อที่เรียกว่าClickUp Brain
Brain เป็นแชทบอท AI ที่ทรงพลังซึ่งก้าวไปไกลกว่าการสร้างเนื้อหาอย่างง่าย คุณสามารถใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน สร้างเนื้อหาการตลาดตามบริบท และปรับปรุงแคมเปญโฆษณาของคุณให้ราบรื่นในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะต้องการร่างโพสต์โซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว เขียนอีเมล สร้างเนื้อหาแบบยาว หรือทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์ ชุดเครื่องมือของ ClickUp ก็พร้อมตอบโจทย์คุณทุกความต้องการ จุดเด่นที่สุดของ ClickUp คือการมีโซลูชันเฉพาะสำหรับนักการตลาดโดยเฉพาะ แพลตฟอร์มClickUp Marketingแบบครบวงจรจะรวมกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางเดียว ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างแคมเปญวางแผนกลยุทธ์ และใช้AI เพื่อสนับสนุนงานคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาแล้ว ให้ใช้เครื่องมือ AI จาก ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณเป็นอัตโนมัติClickUp Automationsช่วยให้คุณใช้เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI เพื่อสร้างตัวกระตุ้นหรือกระบวนการทำงานตามการกระทำด้วยเทมเพลตมากกว่า 100 แบบ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน และทำงานตามกำหนดเวลาได้ทั้งหมดในขณะที่ลดกระบวนการทำงานด้วยตนเอง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตลาดอัตโนมัติร่วมกับเครื่องมือที่ทรงพลังของ ClickUpโปรดดูวิธีการใช้ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติเพื่อรับข้อมูลเชิงลึก
แม่แบบสรุปแคมเปญการตลาด ClickUp
นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตพร้อมใช้งาน เช่นเทมเพลตสรุปแคมเปญการตลาด ซึ่งให้ข้อมูลสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแคมเปญหรือแบรนด์ ส่งผลให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของแบรนด์ แนวทางปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่ต้องการสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการได้อย่างง่ายดาย
ในขณะเดียวกัน คุณสามารถใช้ ClickUp Brain ภายใน Docs เพื่อสร้างเนื้อหาหรือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้เน้นย้ำถึงสรุปแคมเปญและแนวทางปฏิบัติเป็นหลัก ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกันโดยตรง ClickUp จึงถือเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่า ChatGPT โดยเฉพาะสำหรับนักการตลาด ด้วยเครื่องมือด้านการตลาดเนื้อหาและการแก้ไขที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การตรวจแก้ไข: ไฮไลต์ส่วนใดก็ได้ของข้อความของคุณใน ClickUp Docs เพื่อปรับปรุงเนื้อหาทันทีด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยคุณปรับเนื้อหาให้ชัดเจน ปรับความยาว หรือทำให้ข้อความของคุณง่ายขึ้น—ทั้งหมดนี้ทำได้เพียงไม่กี่คลิก
- การเขียนเนื้อหา: ร่างอีเมล, เนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย, หรือโครงร่างบล็อกได้ในไม่กี่วินาทีด้วยผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp
- สรุปเนื้อหา: สรุปอีเมลหรือเอกสารยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยดึงข้อมูลสำคัญด้วยเครื่องมือสรุปเนื้อหาด้วย AI ของ ClickUp ซึ่งสามารถสร้างสรุปที่กระชับและขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้ ช่วยให้ทีมของคุณติดตามความคืบหน้าของแคมเปญและเป้าหมายที่กำลังจะมาถึงได้
- คำแนะนำ: ใช้คุณสมบัติของ AI สร้างสรรค์สำหรับกิจกรรมการตลาดหลากหลาย เช่น การแนะนำคำขวัญ, คำถามสำหรับแบบสอบถาม, การสร้างกลยุทธ์สำหรับแคมเปญการตลาด, และอื่น ๆ อีกมากมาย.แม่แบบคำแนะนำ ChatGPT สำหรับการตลาด ซึ่งมีคำแนะนำการตลาดมากกว่า 600 ข้อ ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแคมเปญของคุณและสร้างเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายสำหรับผู้ชมของคุณได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการตลาดนับพันที่คุณใช้อยู่แล้ว ตั้งแต่แพลตฟอร์มจัดตารางโซเชียลมีเดียไปจนถึงระบบจัดการเนื้อหา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และกำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาสำหรับหลายช่องทางโดยใช้เทคโนโลยีที่คุณมีอยู่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดต้องใช้เวลา แต่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์ช่วยเหลือของ ClickUpเพื่อลดความยุ่งยากในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: ปฏิทินการตลาด, การจัดการแคมเปญ,และการออกแบบแผนการตลาดได้รวมอยู่ในเทมเพลตการตลาดเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำมาใช้กับทีมของคุณได้ใน ClickUp.
2. Copilot (ทางเลือก ChatGPT ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดเนื้อหา)
ในบรรดาทางเลือก ChatGPT ชั้นนำCopilot ของ Microsoft(เดิมรู้จักในชื่อ Bing AI) ให้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและทันสมัย สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย และพร้อมใช้งานภายในเครื่องมือค้นหา Bing ของ Microsoft
นักการตลาดและผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากใช้เครื่องมือ AI ฟรีที่ยอดเยี่ยมนี้ เพราะมันช่วยสร้างภาพและเนื้อหาโดยใช้เพียงไม่กี่คำสั่ง
สิ่งที่ทำให้ Copilot แตกต่างคือมันเป็นทางเลือก ChatGPT ฟรีเพียงตัวเดียวที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงจากเว็บ ซึ่งช่วยได้เมื่อคุณต้องการข้อมูลหรือสถิติที่ถูกต้องสำหรับเนื้อหาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copilot
- มันถูกผสานรวมกับระบบนิเวศของไมโครซอฟท์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเบราว์เซอร์ Microsoft Edge และเครื่องมือ Microsoft Office เป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT
- รวมถึงเอนจินDALLE-3สำหรับการสร้างภาพ
- มีประโยชน์สำหรับการสร้างเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่บล็อกการตลาดเนื้อหาไปจนถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของ Copilot
- คุณภาพของผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของงาน
- ต้องใช้บัญชี Microsoft เพื่อการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ
- หากคุณต้องการให้เครื่องมือสร้างภาพรวมข้อความไว้ในภาพด้วย ภาพที่สร้างขึ้นอาจไม่มีข้อความที่ตรงกันหรือมักมีการสะกดผิด
ราคาของ Copilot
- เวอร์ชันฟรีรวมอยู่ใน Microsoft
คะแนนและรีวิวของ Copilot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
3. HubSpot Breeze AI (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติ)
สำหรับนักการตลาดที่ใช้ Hubspot Sales หรือ Marketing Hub อยู่แล้วBreeze AI ของ Hubspotเป็นผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังซึ่งยกระดับการทำงานอัตโนมัติไปอีกขั้น
ด้วยเครื่องมือผู้ช่วย AI นี้ คุณสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้ ตั้งแต่การเขียนเนื้อหาสำหรับอีเมลและบล็อก ไปจนถึงการวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า มันทำงานร่วมกับ HubSpot CRM และเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก AI สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้า ช่วยให้นักการตลาดสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมายซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot Breeze AI
- ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาสำหรับส่วนเฉพาะบนหน้าเว็บของคุณ เขียนบล็อก หรือปรับเนื้อหาที่มีอยู่ใหม่
- ใช้ AI เพื่อเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายผ่านแคมเปญการตลาดอัตโนมัติ
- คุณสมบัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ใน Sales Hub ถูกใช้สำหรับการพยากรณ์ยอดขายเชิงคาดการณ์ การสร้างโอกาสทางการขาย และการขายแบบมีแนวทาง
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Hubspot Breeze AI
- จำกัดเฉพาะในระบบนิเวศของ HubSpot เท่านั้น หมายความว่าคุณต้องใช้งานสำหรับการตลาดของคุณเพื่อใช้ฟีเจอร์ Hubspot Breeze AI
- ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ ChatGPT
ราคาของ Hubspot Breeze AI
- ฟรี
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1170/เดือน
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4300/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot Breeze AI:
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: NA
4. ความสับสน (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาโดยใช้พลังของ AI)
Perplexity AIได้รับการยกย่องจากหลายคนว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT ในการวิจัย โดยมีคุณสมบัติเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ออกแบบโดย อรวินท์ ศรีนิวาส, เดนิส ยารัตส์, จอห์นนี่ โฮ และ แอนดี้ คอนวินสกี้ เครื่องมือค้นหา AI นี้สามารถเข้าถึง GPT-4, Claude 3, Mistral Large และโมเดล LLM ภายในองค์กรที่กำลังทดลอง เพื่อช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่แม่นยำและสอดคล้องกันมากขึ้น
สำหรับนักการตลาด นี่หมายถึงการได้รับไอเดียเนื้อหาอย่างรวดเร็ว การดึงสถิติที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งการสร้างเนื้อหาแบบสั้น เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียและคำอธิบายสินค้า ความสามารถด้าน NLP หรือประมวลผลภาษาธรรมชาติของ Perplexity AI ช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนเนื้อหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของความสับสน
- เครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, การค้นหา, และการวิจัยเชิงลึก
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงเพื่อการสร้างเนื้อหาที่แม่นยำ
- ค้นพบหัวข้อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและหัวข้อย่อย พร้อมการอ้างอิงสำหรับข้อมูลที่สร้างขึ้น ทำให้โดดเด่นกว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ ChatGPT
ข้อจำกัดของความสับสน
- มันไม่แข็งแกร่งเท่ากับเนื้อหาแบบยาวเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ ChatGPT
- มันไม่ใช่ระบบหลายโหนดเหมือน Gemini, Copilot หรือ ChatGPT ซึ่งหมายความว่ามันเหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
การกำหนดราคาแบบซับซ้อน
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- Enterprise Pro: $40/เดือน (สูงสุด 250 คน)
ระดับความสับสนและความคิดเห็น
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: NA
5. Google Gemini (ทางเลือก ChatGPT ที่กะทัดรัดที่สุด)
Geminiคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Google ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของการประมวลผลภาษาธรรมชาติและ AI เชิงสร้างสรรค์สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
ในขณะที่มันถูกแนะนำครั้งแรกในชื่อ Google Bard ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ AI ของ Google, Gemini นำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับ SEO และสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์ของคุณ
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดที่พึ่งพาชุดเครื่องมือของ Google เช่น Google Analytics, Ads และ Search Console นอกจากนี้ Gemini ยังทำงานร่วมกับ Google Sheets และเครื่องมือแก้ไขอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้การจัดการแคมเปญ การวิเคราะห์ข้อมูล และการปรับกลยุทธ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- พร้อมด้วยโมเดลภาษาขั้นสูงที่ช่วยให้คุณทำกิจกรรมหลากหลาย เช่น สร้างข้อความ โค้ด รูปภาพ และเสียง
- มีความสามารถในการสร้างภาพที่ชัดเจนเพื่อสร้างภาพที่ใช้ AI โดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำ
- ปรับแต่งโมเดล AI ของ Gemini ให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ ช่วยให้คุณออกแบบแพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ใช้ AI ของคุณเองโดยใช้กรอบนี้เป็นโมเดลพื้นฐาน
- มันสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งช่วยให้สามารถให้คำตอบที่ทันสมัยและสร้างเนื้อหาที่คำนึงถึงข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่บนออนไลน์
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- มีประโยชน์หลักหากคุณใช้บริการ Google อยู่แล้วสำหรับความต้องการทางการตลาดของคุณ
- แม้ว่าจะให้คำตอบที่ดีกว่าและสอดคล้องกับบริบทมากกว่าเมื่อเทียบกับ ChatGPT แต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือมีข้อผิดพลาดทางตรรกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนการใช้งานฟรี
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี
- ธุรกิจ Gemini: 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายเดือน
- Gemini Enterprise:$36/ผู้ใช้ เรียกเก็บรายเดือน
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: NA
6. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ)
ผู้ช่วยเขียน AI ที่นักการตลาด ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย และผู้สร้างเนื้อหาเลือกใช้Jasperเป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาที่ทรงพลังซึ่งสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ
เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความหลากหลายในการใช้งาน มีศักยภาพในการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักการตลาดในทุกด้าน ตั้งแต่การเขียนเนื้อหา บทความในบล็อก ไปจนถึงโพสต์ในโซเชียลมีเดียและข้อความโฆษณา โดยยังคงรักษาบริบทไว้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- ใช้ฟีเจอร์การตลาดแบบบูรณาการด้วย AI ของ Jasper เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดของคุณ
- ใช้โมเดล AI ที่ทรงพลังเพื่อสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียนคำโฆษณา, การเขียนบล็อก, เนื้อหาที่เหมาะกับ SEO, และอื่น ๆ
- ดึงดูดผู้ชมและสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมั่นคงด้วยการนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ ปรับปรุงให้เหมาะสม และแปลงเป็นรูปแบบต่างๆ
- ผสาน Jasper เข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างปลอดภัยด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- แจสเปอร์มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ AI สร้างสรรค์
- คุณจำเป็นต้องใช้เวอร์ชัน Pro หรือ Business เพื่อรับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การสร้างภาพด้วย AI และคุณสมบัติการแก้ไขภาพ
- มันมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับเอเจนซี เนื่องจากคุณมีเสียงแบรนด์และสินทรัพย์ความรู้ที่จำกัดกับแพ็กเกจครีเอเตอร์และโปร
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- ข้อดี: $69/เดือนต่อผู้ใช้ เรียกเก็บเงินรายเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
7. Claude (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาคุณภาพสูงและเนื้อหาตามบริบท)
โคล้ดเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ChatGPT สำหรับผู้ที่ต้องการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ขั้นสูง (LLM) ที่มีกรณีการใช้งานหลากหลาย โคล้ดเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่พัฒนาโดย Anthropic ออกแบบมาเพื่อมอบเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับบริบท
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือความสามารถในการเข้าใจความละเอียดอ่อนในภาษา ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดที่ต้องการสร้างข้อความที่เขียนอย่างประณีตซึ่งเข้าถึงใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบเอกสาร PDF และวัสดุอื่นๆ ซึ่งเครื่องมือจะวิเคราะห์เพื่อสร้างเนื้อหาทางการตลาด รวมถึงแนวทางแบรนด์ เนื้อหาแบบยาว โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของโคล้ด
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง รวมถึงบทความ อีเมล และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดยใช้คำแนะนำที่เรียบง่าย
- เชี่ยวชาญในการเขียนที่มีความละเอียดอ่อนและเข้าใจบริบทได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยโมเดลภาษาขั้นสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาทางการตลาดที่ผสมผสานเสียงและโทนของแบรนด์คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสื่อ
- หนึ่งในเครื่องมือสร้างโค้ดที่ดีที่สุดที่มีอยู่เพื่อช่วยคุณเขียนโค้ด HTML หรือ CSS, แปลงรูปภาพเป็นข้อมูล JSON, หรือแก้ไขโค้ดที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก
ข้อจำกัดของโคลด
- การหาคำแนะนำที่ถูกต้องอาจค่อนข้างยากในตอนแรก ต่างจาก ChatGPT และทางเลือกอื่น ๆ บางตัว
- อาจต้องใช้ข้อมูลจากผู้ใช้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว
ราคาของโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือนต่อคน
- ทีม: $25/เดือน ต่อคน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: NA
8. Frase (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาดเนื้อหาที่ละเอียด)
มีเครื่องมือ AI มากมายสำหรับการปรับแต่ง SEO แต่ไม่มีอะไรทำงานได้ดีเท่ากับเครื่องมือที่เรียบง่ายนี้ที่ชื่อว่าFrase มันเป็นเครื่องมือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว การวิจัยคำหลัก และการปรับแต่ง SEO
ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง Frase จะศึกษาเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มเฉพาะของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณสร้างบทความที่ให้ข้อมูลและเป็นมิตรกับ SEO
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- วิเคราะห์คำค้นหาและสร้างเนื้อหา AI ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยโดยใช้เครื่องมือเขียน AI ของมัน
- บันทึกและนำเทมเพลตกลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างบรีฟ คำสั่งสำหรับ AI หรือขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำซ้ำอื่นๆ
- สร้างเอกสารสรุปเนื้อหาที่ครอบคลุมโดยอิงจากการวิเคราะห์คำหลักและปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา
- การผสานรวมกับ Google Docs และ WordPress
ข้อจำกัดของวลี
- Frase อาจมีข้อจำกัดในการสร้างเนื้อหาที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือความเป็นต้นฉบับสูง
- การค้นหาแบบจำกัดแม้กระทั่งในแผนแบบชำระเงิน โดยมีเพียงแผนสำหรับทีมเท่านั้นที่สามารถค้นหาได้ไม่จำกัด
การกำหนดราคาแบบเป็นชุด
- ทดลองใช้ฟรี
- เดี่ยว: $15/เดือน
- พื้นฐาน: $45/เดือน
- ทีม: $115/เดือน (สูงสุด 3 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Frasé
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดเสียงและวิดีโอ)
หากคุณคิดว่าChatGPT ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกกรณีการใช้งาน คิดใหม่อีกครั้ง! มันจะช่วยคุณสร้างและแก้ไขเนื้อหาเสียงและวิดีโอได้หรือไม่? ดีแล้วDescriptจะช่วยคุณได้แน่นอน!
หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอและเสียง Descript ถูกใช้สำหรับพอดแคสต์, เว็บบินาร์, หรือแคมเปญการตลาดวิดีโอ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความสามารถในการแก้ไขเสียงและวิดีโอโดยการแก้ไขข้อความถอดความเพียงอย่างเดียว ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมาก
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แพลตฟอร์มตัดต่อวิดีโอที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสร้างคลิป เพิ่มคำบรรยาย ปรับปรุงเสียง แก้ไขคลิป และทำสิ่งอื่น ๆ ได้อีกมากมาย
- สร้างผู้บรรยายหรือเสียงที่ฟังดูเป็นมนุษย์สมจริงโดยใช้ฟีเจอร์เสียงพูดของ AI
- ถอดข้อความเป็นเสียงที่สามารถนำไปใช้สำหรับพอดแคสต์ วิดีโอ หรือรูปแบบเนื้อหาอื่น ๆ
- ทางเลือกของ ChatGPT นี้มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับโปรเจกต์ทีม รวมถึงความสามารถในการแนะนำการแก้ไขโดยใช้ความคิดเห็นในบรรทัด เพิ่มหรือแก้ไขคลิป และอื่นๆ
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- แผนฟรีมีคุณสมบัติพื้นฐานพร้อมการส่งออกที่จำกัด สำหรับการสร้างเนื้อหา AI ขั้นสูง คุณจำเป็นต้องเลือกแผนชำระเงิน
- ต้องการคอมพิวเตอร์ที่ดีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $19/เดือน ต่อคน ค่าใช้จ่ายรายเดือน
- ผู้สร้าง: $35/เดือนต่อคน เรียกเก็บเงินรายเดือน
- ธุรกิจ: $50/เดือน ต่อคน ค่าใช้จ่ายรายเดือน
- องค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวเชิงอธิบาย
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (170 รีวิว)
10. เซิร์ฟเฟอร์ SEO (เหมาะที่สุดสำหรับ SEO และคำค้นหา)
แม้ว่าจะมีเทคนิคและคำสั่ง ChatGPTหลายอย่างที่จะช่วยคุณในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหา แต่Surfer SEOเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันพบสำหรับการทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น
เครื่องมือทางเลือก ChatGPT ที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยนักการตลาดสร้างเนื้อหาและบล็อกที่มีคีย์เวิร์ดเฉพาะตัวและขับเคลื่อนด้วย SEO ที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Surfer คือตัวแก้ไขเนื้อหา ซึ่งให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแบบเรียลไทม์โดยอ้างอิงจากบทความที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคีย์เวิร์ดเป้าหมายของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าองค์ประกอบใดมีความสำคัญต่อการจัดอันดับที่ดี เพื่อให้คุณเขียนเนื้อหาที่มีคีย์เวิร์ด หัวข้อ และวลีที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- เครื่องมือค้นคว้าคำหลักที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณค้นหาคำหลักที่ดีที่สุด รวมถึงคำหลักยาว (long-tail keywords) และคำหลักที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับความตั้งใจของคุณ
- สร้างโครงร่างบล็อกและข้อเสนอแนะที่ช่วยให้คุณเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะสมกับการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา
- การตรวจสอบการคัดลอกผลงานแบบบูรณาการและการตรวจสอบด้วย AI ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณเป็นต้นฉบับ
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- ในขณะที่แต่ละแผนให้บริการการตรวจจับ AI แบบไม่จำกัด แผน Scale AI และแผนที่สูงกว่าเท่านั้นที่อนุญาตให้คุณใช้ AI writer เพื่อสร้างบทความ AI โดยมีข้อจำกัดสูงสุด 10
- แม้แต่แผนพรีเมียมก็มีข้อจำกัดในการปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติและจำนวนสมาชิกในทีม (Scale AI ให้คุณเชิญสมาชิกในทีมได้เพียง 5 คนเท่านั้น)
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $89/เดือน (สูงสุด 30 บทความ) เรียกเก็บเงินรายเดือน
- ขนาด: $129/เดือน (สูงสุด 100 บทความ) คิดค่าบริการรายเดือน
- Scale AI: $219/เดือน (สูงสุด 100 บทความ พร้อมบทความที่สร้างโดย AI สูงสุด 10 บทความ) คิดค่าบริการรายเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
อนาคตของการตลาดมาถึงแล้ว: เสริมพลังทีมของคุณด้วย ClickUp AI
อนาคตของการตลาดและ AI จะเป็นอย่างไร? ความเป็นไปได้นั้นไร้ขีดจำกัด! ในไม่ช้า AI จะสามารถทำได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมาก ทำให้ทีมของคุณมีเวลาสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ในขณะที่ AI รับผิดชอบงานที่ยุ่งยาก กลยุทธ์น้อย และซ้ำซากแทน
ตัวอย่างเช่นในกรณีของการตลาดแบบพันธมิตร AI จะระบุพันธมิตรที่เหมาะสม ในขณะที่มนุษย์จะตรวจสอบและติดต่อเพื่อสร้างโปรแกรมพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ทั้งหมดนี้คือการหาสมดุลที่เหมาะสม!
ทางเลือกของฉันสำหรับ ChatGPT คือ ClickUp เนื่องจากให้ความช่วยเหลือรอบด้านในการออกแบบและดำเนินกลยุทธ์การตลาดด้วยเทมเพลตการตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้าและคำแนะนำเฉพาะ เครื่องมือผู้ช่วย AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณจัดการโครงการการตลาดและสร้างเอกสาร เช่น กรณีศึกษาหรือแผนการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
มันยังทำงานอัตโนมัติได้ถึงขั้นสรุปเนื้อหาบล็อกให้กลายเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยผู้ช่วยเขียน AI ที่ทรงพลัง
เริ่มต้นทดลองใช้ฟรีวันนี้และค้นพบวิธีที่ ClickUp AI สามารถยกระดับการตลาดของคุณ!