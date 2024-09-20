บล็อก ClickUp
ทักษะและกลยุทธ์ที่ทุกผู้นำการเปลี่ยนแปลงควรรู้

20 กันยายน 2567

ในปี 2014, Satya Nadella ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารของไมโครซอฟต์

การกระทำแรกของนาเดลลาคือการนำพาเข้าสู่ยุคใหม่สำหรับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีอย่างมีกลยุทธ์ ผลลัพธ์คือ? มูลค่าตลาดของไมโครซอฟท์เพิ่มขึ้นจาก 300,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2014 เป็นมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2024

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่าย มันอาจเป็นความพยายามที่น่าหวั่นเกรง เต็มไปด้วยความเสี่ยง การทำให้ทีมของคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นกัน เนื่องจากพนักงานมักลังเลที่จะละทิ้งวิธีการแบบเดิมและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

ที่นี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำและนำทางผ่านโครงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะให้การสนับสนุนและคำแนะนำที่จำเป็น

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจลักษณะสำคัญบางประการของผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ทักษะสำคัญที่พวกเขาต้องมี และวิธีที่พวกเขาช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

การเข้าใจแนวคิดของผู้เปลี่ยนแปลง

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกหรือภายในองค์กร ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างกระตือรือร้น และผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ผู้เปลี่ยนแปลงนำการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์มาสู่ กรอบความคิด กระบวนการทางธุรกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และโครงสร้างองค์กร

4 ขั้นตอนในกระบวนการของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะสำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า คือผู้ที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในระดับวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายในที่ทำงาน ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นผู้คนมีลักษณะเฉพาะที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากผู้อื่น

  • การมองการณ์ไกล: ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงควรสามารถมองเห็นอนาคตและคาดการณ์แนวโน้มได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรสามารถนำหน้าการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  • ความสามารถในการปรับตัว: ผู้เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสภาพแวดล้อมอาจเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดได้ พวกเขาควรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนแนวทางของตนได้ในขณะที่เผชิญกับความไม่แน่นอน
  • ความริเริ่ม: ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงของคุณควรมีแนวทางที่ริเริ่มในการแก้ไขปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามบานปลาย การมองการณ์ไกลเช่นนี้ช่วยให้องค์กรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เสี่ยง และคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
  • ความเห็นอกเห็นใจ: การมีความเห็นอกเห็นใจช่วยให้ผู้เปลี่ยนแปลงเข้าใจและเชื่อมโยงกับมุมมองของผู้คนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความไว้วางใจในหมู่ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนความพยายามในการเปลี่ยนแปลง

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ผู้เปลี่ยนแปลงที่ดีจะแสดงความคล่องตัวและความยืดหยุ่นเมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้เปลี่ยนแปลงจึงต้องสวมหมวกหลายใบ ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง และขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลง

  • ผู้นำ: ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรับผิดชอบกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและดูแลให้เสร็จสมบูรณ์ในขณะที่บริหารจัดการระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากร
  • ผู้อำนวยความสะดวก: ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงจะรับผิดชอบในการนำพาผู้คนผ่านวงจรการเปลี่ยนแปลง ให้การสนับสนุน จัดการกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้พนักงานปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้สื่อสาร: เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงความต้องการและประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง พวกเขาเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงและกำหนดเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอสำหรับการสื่อสารสองทางระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีม
  • ผู้สนับสนุน: การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงมักเผชิญกับการต่อต้านจากทีมภายใน ผู้สนับสนุนจะจัดการกับปัญหาดังกล่าวโดยการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ใช้พลังในการโน้มน้าวใจ และสร้างความเห็นพ้องต้องกัน
  • ผู้แก้ปัญหา: ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์สำหรับปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง

อิทธิพลของพวกเขาแผ่ขยายไปทั่วทุกแง่มุมขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการนำเสนอคุณค่าใหม่ที่สอดคล้องกับพนักงาน ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด 'กรอบความคิดแบบเติบโต' ส่งเสริมให้ทีมยอมรับการเปลี่ยนแปลงและคว้าโอกาสใหม่ๆ

ประเภทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบที่ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมักมีนั้น มักขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาเป็นตัวแทน แต่ละประเภทมีบทบาทที่แตกต่างกันในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะขององค์กร

ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

หลายองค์กรค้นหาและแต่งตั้งผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากภายในองค์กรของตนเอง ดังนั้น ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสมาชิกทีมผู้นำ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หรือบุคคลใดก็ตามที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในองค์กร และมีทักษะในการบริหารจัดการบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

เนื่องจากตัวแทนภายในคุ้นเคยกับวัฒนธรรมขององค์กรและเข้าใจกระบวนการภายใน พวกเขาจึงเหมาะสมกว่าในการจัดการกับการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับองค์กรและความมุ่งมั่นในระยะยาว

ผู้เปลี่ยนแปลงภายในได้กลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรผ่านกลยุทธ์นวัตกรรมและความเป็นผู้นำ

📚แม้ว่าHoward Schultzจะลาออกจาก Starbucks ชั่วคราวเพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองชื่อ Il Giornale แต่เขาก็กลับมาโดยซื้อกิจการ Starbucks และกลายเป็น CEO ในปี 1987 เขาได้ปรับเปลี่ยนบริษัทใหม่โดยนำวิสัยทัศน์ของเขาในการขยาย Starbucks ให้เป็นมากกว่าแค่ร้านขายกาแฟแบบซื้อกลับบ้าน

เครือข่ายกาแฟแห่งนี้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น 'สถานที่แห่งที่สาม' สำหรับผู้คนนับแสนทั่วโลก และกลายเป็นมาตรฐานของวัฒนธรรมร้านกาแฟ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเติบโตจาก 15,000 สาขาเป็น 30,000 สาขาในเวลาไม่ถึงสิบปี

ผู้เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงภายนอก

ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงภายนอกคือที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอกที่ถูกนำเข้ามาเพื่อเป็นผู้นำหรือสนับสนุนการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง มุมมองจากภายนอกของพวกเขาช่วยในการมองเห็นความไม่มีประสิทธิภาพและอคติ และให้ มุมมองใหม่ต่อความท้าทายขององค์กร

📚ลู เกอร์สท์เนอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไอบีเอ็มในปี 1993 โดยเฉพาะเพื่อนำพาบริษัทให้พลิกฟื้นในช่วงวิกฤตครั้งใหญ่ เกอร์สท์เนอร์ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้างของไอบีเอ็มอย่างกว้างขวาง ช่วยให้บริษัทเปลี่ยนทิศทางไปสู่การให้บริการและโซลูชันต่างๆ มุมมองจากคนนอกของเขาทำให้สามารถท้าทายระบบเดิมและนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้ามาได้

ทักษะที่จำเป็นในการเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ

ทักษะอะไรที่ Satya Nadella, Howard Schultz และ Lou Gerstner มีเหมือนกันซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนทิศทางของบริษัทไปสู่ความสำเร็จได้?

  • วิสัยทัศน์: แม้ว่าแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ได้มาจากผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเสมอไป แต่สิ่งสำคัญคือพวกเขาควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในตัวเอง พวกเขาควรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และวิสัยทัศน์นี้ควรมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และการคาดการณ์ที่เฉียบแหลม
  • ภาวะผู้นำ: ผู้เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงต้องสามารถนำวิสัยทัศน์นั้นมาสู่การปฏิบัติได้ ผู้เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงต้องสามารถนำอย่างมีวิจารณญาณ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้พนักงานและทีมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  • การจัดการโครงการ: ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จสามารถจัดการหลายแง่มุมของโครงการได้พร้อมกัน พวกเขาสามารถมองเห็นภาพและควบคุมรายละเอียดทุกขั้นตอนของการริเริ่มการจัดการการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
  • ความฉลาดทางอารมณ์: การจัดการการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นกระบวนการที่ท้าทายซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกับการต่อต้าน อุปสรรค และความเครียดมากมาย ผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะยังคงมีสมาธิเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและสื่อสารความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นส่วนสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ พวกมันช่วยในเรื่อง:

  • ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของคุณ
  • การสร้างความเป็นผู้รับผิดชอบในหมู่สมาชิกทีม
  • การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้วัดความก้าวหน้า
  • การจัดลำดับความสำคัญของงานและกิจกรรม

ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมีส่วนร่วมในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร

นอกเหนือจากการเอาชนะความท้าทายและการจัดการกับการต่อต้านที่มักเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อการนำไปใช้ของกลยุทธ์

  • ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมเข้าใจว่า 'ทำไม' การเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญ และช่วยให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  • ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้นำและพนักงาน ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงจะรับฟังข้อเสนอแนะและนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก พร้อมทั้งส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผย
  • ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงปรับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีความยั่งยืนและส่งเสริมความสำเร็จในระยะยาว
  • ผู้เปลี่ยนแปลงประเมินความต้องการและความสำคัญของโครงการ กำหนดว่ามีช่องว่างใด ๆ หรือไม่ และจัดสรรทรัพยากร (ทางการเงิน, บุคลากร, หรือเทคนิค) ตามความเร่งด่วนและความสำคัญ

บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

เมื่อองค์กรดำเนินการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะถูกผสานเข้ากับหลากหลายด้านของธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้วิธีการดำเนินงานและการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป

ผู้เปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นไปที่ด้านมนุษย์ของการเปลี่ยนแปลงนี้ และมอบ กรอบการทำงานที่มีโครงสร้าง เพื่อเตรียมและฝึกอบรมพนักงาน แก้ไขปัญหาของพวกเขา และเอาชนะการต่อต้านเทคโนโลยีใหม่ของพวกเขา

นี่คือวิธีการ:

  • ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้นำเพื่อกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างทีมไอทีและแผนกต่างๆ พวกเขา รับรองว่าเป้าหมายทางเทคนิคสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
  • พวกเขาสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนแปลง และ พัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
  • เมื่อระบบใหม่ได้ถูกผสานรวมเข้ากับกระบวนการขององค์กรอย่างสมบูรณ์แล้ว ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ใช้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้ เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยง ป้องกันการขยายขอบเขตงานเกินกำหนด และลดการใช้จ่ายเกินงบประมาณในระหว่างการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

อิทธิพลของผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อทีม

หนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงคือการมอบ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ให้กับทีมและบุคคล ซึ่งพวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างง่ายดาย

นี่คือวิธีที่ผู้เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อทีมในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

  • ให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีม เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล อย่างถ่องแท้ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยรวม
  • ทำลายกำแพงระหว่างแผนกในการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน และ ส่งเสริมการประสานงาน ระหว่างทีมต่างๆ ที่อาจไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน
  • สร้างความรับผิดชอบ โดยการนำ KPI ของทีมมาใช้และติดตามความก้าวหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมรับผิดชอบงานและกิจกรรมที่สำคัญ

บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการภายในทีม

การส่งเสริมให้ทีมมีทัศนคติเชิงผู้ประกอบการสามารถช่วยให้พนักงานมีแนวทางสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้ เมื่อพนักงานคิดนอกกรอบ จะช่วยปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

นี่คือเหตุผลอื่น ๆ ที่ควรส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการภายในทีม:

  • ปรับปรุงวิธีที่ทีม ปรับตัวกับความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เนื่องจากความคิดเชิงผู้ประกอบการส่งเสริมให้ทีมมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
  • ทีมผู้ประกอบการมักมีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบงานของตนเองมากขึ้น และมองตนเองว่าเป็นผู้นำของงานที่ทำ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
  • พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะทดลองแนวคิดใหม่ ๆ และวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ใน สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ พวกเขาเรียนรู้จากความล้มเหลวและสามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้

ตัวอย่างจริงของผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

เราได้กล่าวถึงวิธีที่ผู้นำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงธุรกิจและแม้กระทั่งอุตสาหกรรม. นี่คือตัวอย่างเพิ่มเติมจากชีวิตจริง.

แมรี บาร์ราใช้เวลาทั้งอาชีพของเธอที่เจเนอรัล มอเตอร์ส ก่อนที่จะกลายเป็นซีอีโอ เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอเมื่อบริษัทรถยนต์กำลังประสบปัญหาทางการเงิน ประสบการณ์หลายปีของเธอภายในบริษัท โดยเฉพาะในบทบาทด้านวิศวกรรมและการเป็นผู้นำ ทำให้เธอมีตำแหน่งที่ดีในการนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยให้ GM มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูงและกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง

รอน จอห์นสันเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของผู้เปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่ได้สร้างคุณประโยชน์สำคัญให้กับบริษัทอย่างแอปเปิลและเจซีเพนนี ที่แอปเปิล จอห์นสันได้แนะนำ 'จีเนียส บาร์' ซึ่งเป็นที่ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง สิ่งนี้ได้เปลี่ยนร้านแอปเปิลให้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการศึกษาลูกค้า

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับปรุงกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยโมเดล 8 ขั้นตอนของ Kotterเพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่เหมาะสม พัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และสร้างแรงผลักดัน

วิธีการเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
หากคุณต้องการเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นี่คือบางด้านที่ควรให้ความสำคัญ:

  • เรียนรู้การจัดการความเครียดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถคิดและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างสงบ
  • ฟังอย่างตั้งใจและถามคำถามปลายเปิดเพื่อประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรส่งผลกระทบต่อพนักงานในระดับส่วนบุคคลอย่างไร
  • ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มในอุตสาหกรรม สมัครรับจดหมายข่าวและวารสาร และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมวิชาชีพ

ความท้าทายทั่วไป + วิธีแก้ไขสำหรับผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

นี่คือความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต้องเผชิญและวิธีที่คุณสามารถรับมือกับมันได้

1. ความท้าทาย: การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรมักเผชิญกับการต่อต้านเนื่องจากขาดความเข้าใจในประโยชน์หรือความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในงาน

วิธีแก้ไข

  • อธิบายประโยชน์ที่เกี่ยวข้องของการเปลี่ยนแปลงนี้ และวิธีที่มันจะช่วยให้งานของพวกเขาดีขึ้น
  • ให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับพนักงานในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ

2. ความท้าทาย: ปัญหาด้านการสื่อสาร

การสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันส่งผลต่อวิธีการถ่ายทอดข้อมูลไปยังพนักงาน ซึ่งนำไปสู่ความสับสนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง

วิธีแก้ไข

  • ใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น อีเมล แชท การประชุม หรือเวิร์กช็อป เพื่อปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละทีมและแผนก เพื่อให้ทุกคนเข้าใจข้อความได้อย่างชัดเจน
  • สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้พนักงานสามารถแจ้งข้อกังวล ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้

3. ความท้าทาย: ขาดการสนับสนุนจากผู้นำ

บางครั้ง ผู้นำและแผนกอื่น ๆ อาจไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอหากการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ไม่เชื่อมั่นในประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง หรือหากมีความเสี่ยงที่รับรู้ได้

วิธีแก้ไข

  • นำเสนอหลักฐานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไร
  • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันนำร่องในขนาดเล็กและนำเสนอความสำเร็จในช่วงแรกเพื่อสร้างความมั่นใจ

การใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการวางแผนอย่างกว้างขวาง การประสานงาน และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน อาจเป็นเรื่องยากที่จะบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามงานและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนของการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง

โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpสามารถช่วยผู้เปลี่ยนแปลงการจัดการและดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการงานและนำเสนอคุณสมบัติที่แข็งแกร่งหลายประการที่ช่วยปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร การทำงานร่วมกันในทีม และการติดตามความก้าวหน้า

นี่คือวิธีการต่าง ๆ ที่ ClickUp สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงได้

1. การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์

การจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดการรบกวนน้อยที่สุด ในการได้รับการอนุมัติจากผู้นำ คุณจำเป็นต้องมีข้อเสนอที่ครอบคลุมซึ่งระบุเหตุผลเบื้องหลังการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงของคุณ

คำขอเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเอกสารที่ยาวและครอบคลุมทุกด้าน การสร้างเอกสารนี้ตั้งแต่ต้นอาจใช้เวลามาก

ด้วยเทมเพลตการจัดการการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถระบุความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแต่ละขั้นตอนของวงจรการเปลี่ยนแปลงของคุณ และอธิบายผลกระทบทั้งในเชิงเดี่ยวและรวมต่อธุรกิจ

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpเพื่อบันทึกลักษณะและขอบเขตของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่เสนอสำหรับการตรวจสอบและการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น

การตั้งเป้าหมาย

เมื่อคุณได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณแล้ว ให้ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้ ตั้งเป้าหมายที่เป็นตัวเลข เป็นเงิน หรือเป็นงานสำหรับแต่ละเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในกำหนดเวลา

คุณยังสามารถสร้างเป้าหมายได้หลายเป้าหมาย และจัดระเบียบไว้ภายใต้โฟลเดอร์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้การจัดหมวดหมู่เป็นไปได้ง่ายขึ้น. สิ่งนี้ช่วยให้การติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณง่ายขึ้น.

ClickUp 3.0 เป้าหมายที่เรียบง่าย
ตั้งเป้าหมายที่สมจริงสำหรับวัตถุประสงค์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยใช้ ClickUp Goals

การจัดการงาน

ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนกระบวนการทำงานของคุณด้วยงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม คุณสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนด คำอธิบายงาน และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มข้อมูลเชิงลึกในทุกงานเพื่อทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น ใช้ระดับความสำคัญเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

ClickUp 3.0 มุมมองรายการ การคำนวณ นับทั้งหมด
จัดตั้งความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยใช้ ClickUp Tasks

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: วิธีที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรคือการสร้างวิสัยทัศน์ที่ดึงดูดใจสำหรับอนาคต และจัดเตรียมการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อขจัดอุปสรรคต่อความก้าวหน้า.

2. การคิดสร้างสรรค์และการระดมความคิด

ทำให้การระดมความคิดของคุณเป็นไปอย่างร่วมมือและมีประสิทธิภาพโดยใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อแสดงความคิดและไอเดียในรูปแบบภาพ

มันทำหน้าที่เป็นผืนผ้าเสมือนที่คุณสามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และเพิ่มรูปภาพและลิงก์เว็บเพื่อบริบทเพิ่มเติม

เมื่อแนวคิดของคุณได้รับการสรุปแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นงานโดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ดด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ClickUp Whiteboard
ระดมความคิดกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์บนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงด้วย ClickUp Whiteboards

4. การร่วมมือ

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานร่วมกันได้โดยใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลกลางสำหรับแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตต่าง ๆ สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และใช้ความคิดเห็นเพื่อแสดงข้อเสนอแนะหรือมอบหมายงานให้ดำเนินการต่อได้ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา

คลิกอัพ ด็อกส์
พัฒนา, แชร์, และแก้ไขเอกสารโดยใช้ Clickup Docs

ClickUp ยังมีห้องสมุดเทมเพลตมากมายเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดทำเอกสารของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

เทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

เทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานสำหรับการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการตามโปรโตคอลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนของโครงการเปลี่ยนแปลงของคุณ และเห็นผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น

เทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp
วางแผน ดำเนินการ และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • รับมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงการการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและบทบาทของพวกเขา
  • ติดตามความสำเร็จของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของคุณโดยการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และตัวชี้วัดความสำเร็จอื่น ๆ

นอกเหนือจากการกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว แบบฟอร์มนี้ยังช่วยในการวางแผนไทม์ไลน์อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสามารถมุ่งเน้นและดำเนินงานได้ตามกำหนดเวลา

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตเอกสารแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpเพื่อครอบคลุมทุกรายละเอียดตั้งแต่การวางแผนก่อนการดำเนินการไปจนถึงการตรวจสอบหลังการดำเนินการ

ใช้ClickUp Brain, เครื่องมือ AI ที่ทรงพลังของ ClickUp, เพื่อช่วยในการร่างเอกสารสำคัญ เช่น แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง, เอกสารการฝึกอบรม, รายงานโครงการ, และกลยุทธ์การสื่อสาร. สิ่งนี้ช่วยให้โทนและโครงสร้างของเอกสารสำคัญของคุณชัดเจนและสอดคล้องกัน. ClickUp Brain ยังสามารถสรุปการหารือในที่ประชุมและจุดที่ต้องดำเนินการ และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมได้.

การใช้ ClickUp AI ในการเขียนสรุปโครงการ
ร่างเอกสารสรุปโครงการอย่างละเอียดด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp Brain

5. การดำเนินการ

เทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงของคุณและสร้างแนวทางที่มีโครงสร้างในการทำงานเหล่านั้นให้เสร็จสมบูรณ์ เทมเพลตรายการตรวจสอบนี้ยังสามารถช่วยให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนที่จำเป็นได้รับการดำเนินการครบถ้วน ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เทมเพลตเช็กลิสต์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp
ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp เพื่อติดตามงานทั้งหมดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบ คุณสามารถ:

  • ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และทำให้ทุกคนทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
  • สร้างรายการการกระทำสำหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้กับสมาชิกทีม
  • ติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนและทำให้เสร็จตามกำหนดเวลา
  • อัปเดตสถานะของงานต่างๆ เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการ

6. การจัดการกับการต่อต้าน

ด้วยClickUp Form View คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานและสกัดข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากข้อมูลการตอบกลับได้ แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและสร้างได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถแปลงคำตอบให้เป็นงานที่ติดตามได้อีกด้วย

ClickUp 3.0 แบบฟอร์ม เมนูที่เรียบง่าย ขยาย
รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เสริมพลังให้ทีมของคุณทำงานได้ดีโดยการตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนและช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะและเติบโตในอาชีพการงาน สิ่งนี้จะส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการปรับตัว ช่วยให้พวกเขาสามารถนำทางและประสบความสำเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

ประโยชน์และข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการนำผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมาใช้

การใช้ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูแลกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณสามารถให้ประโยชน์หลายประการ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสียบางประการที่คุณต้องพิจารณา

ประโยชน์

  • เปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นจากกระบวนการเก่าไปสู่กระบวนการใหม่ด้วยการให้การสนับสนุนและคำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
  • ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในหมู่ทีม

ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น

  • อาจมีความไม่ไว้วางใจกันในหมู่พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณตัดสินใจที่จะไม่เลือกผู้เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
  • หากผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมีความก้าวร้าวมากเกินไป พวกเขาอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้ทีมรู้สึกหนักหนาสาหัสและนำไปสู่ความเหนื่อยล้า

เพิ่มความสามารถในการปรับตัวด้วยฟีเจอร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า พวกเขาทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทีมต่างๆ ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและลดการหยุดชะงักระหว่างการเปลี่ยนแปลง

ในฐานะตัวเร่งการเติบโต พวกเขาแนะนำแนวทางนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการดำเนินงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp ช่วยให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงนำทางผ่านความซับซ้อนทางการดำเนินงานของกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการงาน, การจัดสรรทรัพยากร, และการร่วมมือ, ทำให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้แทนสามารถจัดการและติดตามการดำเนินการของโครงการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น

สมัครใช้ ClickUp ฟรีเพื่อสำรวจวิธีการจัดการและติดตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ