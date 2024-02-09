การเชี่ยวชาญโมเดลการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนของคอตเตอร์เพื่อการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากมีสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารธุรกิจเข้าใจ นั่นก็คือ สิ่งที่เคยได้ผลในอดีตอาจไม่ได้ผลในอนาคต
และตามตรง การไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงได้ — อาจถึงขั้นทำให้บริษัทต้องปิดกิจการเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น ในปี 2023 เพียงปีเดียวบริษัทเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนเอกชนถึง 3,200 แห่งล้มเหลว— แม้จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนถึง 27,000 ล้านดอลลาร์ก็ตาม
แม้ว่าการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร หรือกระบวนการภายในแบบเดิมตลอดไปจะทำให้การทำงาน (และชีวิต!) ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่แข็งแกร่งสู่ความสำเร็จ ผู้นำองค์กรควรมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และมองหาโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 👊
การนำมาใช้ทั่วทั้งองค์กรไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรต่างๆ จึงพึ่งพาแบบจำลองที่ได้รับการทดสอบแล้วว่าได้ผล หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือแบบจำลองการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนของคอตเตอร์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยดร.จอห์น คอตเตอร์ในปี 1995 และได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ด้านล่างนี้ เราจะเจาะลึกแต่ละขั้นตอนของโมเดลของ Kotter ข้อดีและข้อเสียของโมเดลนี้ และวิธีการนำโมเดลไปใช้ในองค์กรของคุณ
อะไรคือ โมเดล 8 ขั้นตอนของ Kotter ในการเปลี่ยนแปลง?
การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเป็นความสมดุลที่ละเอียดอ่อน หากสร้างการเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไป คุณอาจพบกับอุปสรรค การต่อต้าน และพนักงานที่ไม่พอใจ แต่หากคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงช้าเกินไป คุณอาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
นี่คือจุดที่โมเดลการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนของคอตเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริง 🙌
แบบจำลองนี้ได้รับการพัฒนาโดยจอห์น พี. คอตเตอร์ ศาสตราจารย์จากฮาร์วาร์บิสิเนสสคูลและผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงหลายเล่มรวมถึง การนำการเปลี่ยนแปลง, การเร่งการเปลี่ยนแปลง, และ การเปลี่ยนแปลง
โคตเตอร์ได้ทำการวิจัยโดยอาศัยข้อมูลจากองค์กร 100 แห่งที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง โดยสังเกตกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและกลยุทธ์ที่ล้มเหลว ผลการวิจัยของเขาได้ก่อให้เกิดกระบวนการแปดขั้นตอน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถนำกระบวนการใหม่ เทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ
โมเดลของคอตเตอร์ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้บุคคลและบริษัทสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเดียวกับโมเดลการจัดการการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ โมเดลการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนของคอตเตอร์ช่วยในการนำกระบวนการปรับปรุงมาใช้ เตรียมความพร้อมและสนับสนุนพนักงาน รวมถึงระบุขั้นตอนที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลง
8 ขั้นตอนในโมเดลการเปลี่ยนแปลงของคอตเตอร์
โมเดล 8 ขั้นตอนของคอตเตอร์ มอบแนวทางทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำ เครื่องมือและเทคโนโลยี หรือสายผลิตภัณฑ์ก็ตาม ทั้งแปดขั้นตอนประกอบด้วยดังนี้
1. สร้าง ความรู้สึกเร่งด่วน
หนึ่งในประโยคที่ได้ยินบ่อยที่สุดในสภาพแวดล้อมองค์กรคือ "ก็เราทำกันมาแบบนี้มาตลอด" 🙅
พนักงานคือมนุษย์—และมนุษย์มักมีนิสัยทำในสิ่งที่สบายใจ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งองค์กรดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง คุณจำเป็นต้องโน้มน้าวใจอย่างหนัก หากคุณต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานของคุณลงมือทำ ลองพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้:
- เริ่มต้นการสนทนา: เปิดใจพูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ขาย ลูกค้า และพนักงานเกี่ยวกับเหตุผลที่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็น
- ตั้งเป้าหมายใหม่: สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับอนาคต อธิบายโอกาสที่รอคุณอยู่หลังการเปลี่ยนแปลง
- รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม: สนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงโดยการรวบรวมทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. สร้าง กลุ่มผู้นำร่วม
การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถสำเร็จได้เพียงคนเดียว แต่คุณต้องมีกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์อนาคตของคุณเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของคุณ
คิดถึงตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้จัดการโครงการสำหรับการนำมาใช้เปลี่ยนแปลง. พวกเขาคือผู้ที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน, มอบหมายงาน, ได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้บริหาร, และทำให้สิ่งต่าง ๆ เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา. ในประโยคเดียว, พวกเขาจะนำทางองค์กรของคุณผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการเปลี่ยนแปลง.
เมื่อเลือกผู้นำเหล่านี้ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- อย่าทำตามลำดับชั้นขององค์กร: ในความเป็นจริงบางครั้งการไม่รวมทีมที่ประกอบด้วยผู้บริหาร100% อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ควรสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และระดับอาวุโสที่หลากหลาย
- รวมทุกแผนก: เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จ ควรรวมตัวแทนจากทุกแผนก โดยมีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
- มองหาความหลงใหล: บางครั้ง ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดไม่ใช่ผู้ที่มีประสบการณ์มากที่สุด แต่เป็นผู้ที่มีความหลงใหลอย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงของคุณ
3. สร้าง วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ ทีมของคุณจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียว (และใช่ เมื่อคุณเริ่มกระบวนการนี้ ทีมของคุณจะเต็มไปด้วยความคิดและเป้าหมายที่เป็นไปได้มากมาย หน้าที่ของคุณคือการตัดผ่านความสับสนวุ่นวายเหล่านั้น!)
ให้ชัดเจนว่าอนาคตจะแตกต่างจากโครงการในอดีตของคุณอย่างไร และแสดงหลักฐานว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อวัฒนธรรมองค์กร ยอดขาย หรือกระบวนการทำงานประจำวันอย่างไร ในการเริ่มต้น ลองพิจารณาคำถามต่อไปนี้:
- กำหนดค่านิยมของคุณ: ร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่เป็นแนวทางของคุณ กำหนดค่านิยมหลักสำหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท
- เขียนวิสัยทัศน์ของคุณ: เขียนคำแถลงวิสัยทัศน์สั้น ๆ สองประโยคที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทของคุณทั้งหมดเข้าใจได้
- ตรวจสอบภาษาของคุณ: หากคุณถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณว่า "วิสัยทัศน์ของเราสำหรับการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?" คุณจะได้รับคำตอบที่แตกต่างกันอย่างมากหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มพันธมิตรของคุณมีความชัดเจนในวิสัยทัศน์และใช้ภาษาเดียวกันกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ
4. ระดมอาสาสมัคร
เมื่อคุณมีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้ว คุณจำเป็นต้องสื่อสารวิสัยทัศน์นั้นออกไป และบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคือผู้ที่รวมใจกันเพื่อโอกาสในอนาคต
กองทัพอาสาสมัครคือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน. บุคคลเหล่านี้มีความรับผิดชอบต่อ:
- การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง: พวกเขาจะสื่อสารกลยุทธ์ของคุณไปยังองค์กรที่ใหญ่ขึ้น
- การจัดการอุปสรรค: กองทัพอาสาสมัครของคุณจะจัดการกับทุกข้อกังวลและปัญหาจากพนักงานคนอื่น ๆ
- การปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น: ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกคนทราบดีว่าแผนเริ่มต้นของคุณอาจไม่สมบูรณ์แบบ กองทัพอาสาสมัครของคุณควรสร้างระบบสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประชุม และการติดตามผล เพื่อทำการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น
5. เปิดโอกาสให้ดำเนินการโดยการขจัดอุปสรรค
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรใด ๆ — ไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนพันธกิจ เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย หรือกระบวนการภายใน — จะพบกับอุปสรรคเสมอ ดังนั้น ขั้นตอนสำคัญในโมเดลการเปลี่ยนแปลงแปดขั้นตอนของจอห์น คอตเตอร์ คือการขจัดอุปสรรคเหล่านั้น
เมื่อกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของคุณพร้อมแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามในการเปลี่ยนแปลงของคุณประสบความสำเร็จ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
- ตรวจสอบกับผู้ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: จะมีสมาชิกในทีมที่รู้สึกขมขื่นต่อการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้เสมอ จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวกับบุคคลเหล่านี้เพื่อช่วยระบุ (และแก้ไข) ประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้ง
- มองนอกกรอบ การเปลี่ยนแปลงของคุณ: อุปสรรคสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ พิจารณาการปรับปรุงคำอธิบายงาน ระบบค่าตอบแทนหรือรางวัล การประเมินผลจากเพื่อนร่วมงาน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลักดันโครงการเปลี่ยนแปลงให้ก้าวหน้า
- ขจัดอุปสรรค: บางครั้ง คุณอาจจำเป็นต้องขจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดบุคคล ระบบ หรือเครื่องมือและเทคโนโลยี
6. สร้างชัยชนะในระยะสั้น
การนำโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่มาใช้ อาจใช้เวลาหลายเดือน (หรืออาจนานถึงหลายปี) ระยะเวลาดังกล่าวอาจเต็มไปด้วยความผิดหวัง อุปสรรค และปัญหาต่าง ๆ — ดังนั้นอย่าลืมที่จะเฉลิมฉลองทุกความสำเร็จ
แบ่งโครงการขนาดใหญ่ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้ ทุกครั้งที่คุณก้าวจากขั้นตอนหนึ่งของโครงการไปสู่ขั้นตอนถัดไป อย่าลืมให้รางวัลแก่ทีมที่ทำงานหนักของคุณ พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ให้รางวัลแก่สมาชิกทีมของคุณ: สร้างระบบให้รางวัลแก่พนักงานสำหรับความทุ่มเทและความขยันหมั่นเพียรของพวกเขา (อาจเป็นวันหยุดบ่ายหนึ่งวัน วันหยุดเพิ่มเติมในนโยบายการลาของพวกเขา หรือบัตรของขวัญ)
- แชร์แต่ละ เหตุการณ์สำคัญ: ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จแต่ละครั้งทั่วทั้งบริษัท พิจารณาสร้างเรื่องราวความสำเร็จขนาดเล็กและแบ่งปันในการประชุมใหญ่ของบริษัท
- สร้างรายการปัจจัยแห่งความสำเร็จที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: ความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร (นอกเหนือจากการทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์)? ทุกครั้งที่คุณบรรลุเป้าหมาย อย่าลืมเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ร่วมกับบริษัท
7. รักษาการเร่งความเร็ว
หลังจากที่คุณประสบความสำเร็จในช่วงแรกแล้ว คุณจะรักษาโมเมนตัมได้อย่างไร?
รับประกันความสำเร็จให้กับบริษัทของคุณด้วยการผลักดันอย่างหนักขึ้น—กล่าวคือ ไม่ลดความพยายามในการเร่งเครื่องเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการ 8 ขั้นตอนของ Kotter ให้ต่อยอดความสำเร็จในแต่ละครั้งด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้:
- การทบทวนและปรับปรุง: หลังจากประสบความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน ให้หยุดและทบทวนจุดอ่อนในกระบวนการของคุณ จากนั้นคุณสามารถปรับปรุงแผนโครงการของคุณให้ดียิ่งขึ้น
- ปรับเปลี่ยนพันธมิตรของคุณ: เพื่อให้แนวคิดสดใหม่ สร้างพันธมิตรที่ทรงพลังโดยการสลับตัวผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของคุณ: เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วโดยดูว่าคุณสามารถทำให้กระบวนการตัดสินใจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
8. ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการ? การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทุ่มเทอย่างหนักนั้นเกิดขึ้นจริง
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของคุณในอนาคต ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
- ใช้แนวทางจากบนลงล่าง: ผู้บริหารและฝ่ายบริหารระดับสูงควรเตือนพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรผ่านการพบปะแบบตัวต่อตัว การประชุมสัมมนาของบริษัท และการประชุมทั้งหมด
- ขยายความสำเร็จของคุณ: สร้างกรณีศึกษาขนาดเล็กสำหรับแต่ละความสำเร็จ เพื่อเตือนทีมของคุณว่าคุณได้ก้าวมาไกลแค่ไหนในฐานะองค์กร
- กลับสู่คุณค่าและวิสัยทัศน์ของคุณ: เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะคงอยู่ ให้กลับไปยังวิสัยทัศน์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะไม่ลืมว่าทำไมคุณถึงทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ตั้งแต่แรก
ประโยชน์และข้อควรระวังของการใช้ โมเดลการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนของ Kotter
โมเดลการจัดการการเปลี่ยนแปลงแปดขั้นตอนของคอตเตอร์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย การพิจารณาทั้งสองด้านเป็นสิ่งสำคัญเมื่อตัดสินใจว่าโมเดลนี้เหมาะสมกับองค์กรของคุณหรือไม่
ข้อดีของแบบจำลองของคอตเตอร์ ได้แก่:
- โมเดลนี้ค่อนข้างเข้าใจง่าย
- มันให้แผนที่ชัดเจนและมีโครงสร้างสำหรับการนำไปใช้การเปลี่ยนแปลง
- โมเดลนี้เน้นการรวมตัวกันเพื่อเป้าหมายระยะยาว พร้อมทั้งเฉลิมฉลองความสำเร็จระยะสั้นที่เกิดขึ้นระหว่างทาง
- โมเดลนี้มุ่งเน้นการได้รับการสนับสนุนจากทั้งบริษัทของคุณ รวมถึงบุคคลที่มีอิทธิพลและพนักงานระดับเริ่มต้น
- มีการเน้นย้ำอย่างมากในการฝังรากฐานการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ข้อผิดพลาดของแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงแปดขั้นตอน ได้แก่:
- มันถูกสร้างขึ้นเพื่อบริษัทใหญ่เป็นส่วนใหญ่ และอาจไม่เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็ก
- โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับโครงสร้างองค์กรที่มีลำดับชั้นเคร่งครัด
- โมเดลนี้ค่อนข้างแข็งตัว ซึ่งอาจไม่เหมาะกับลักษณะที่ซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
- แบบจำลองนี้ดำเนินไปตามเส้นเวลาเชิงเส้น (ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงอาจมีความผันผวนมากกว่าและมีการวนซ้ำหลายครั้ง)
- แบบจำลองไม่ได้กล่าวถึงปัจจัยทางจิตวิทยาและอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้กับสมาชิกในทีม
เคล็ดลับในการนำ โมเดลการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนของ Kotter ไปปฏิบัติ
ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรได้ คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสร้างกระบวนการที่ราบรื่นสู่การเปลี่ยนแปลง (และทำให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นยั่งยืน) โปรดปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ 🤩
อย่ากลัวที่จะปรับปรุงกระบวนการของคุณ
สิ่งที่ได้ผลในช่วงเริ่มต้นอาจไม่ได้ผลในช่วงกลางหรือช่วงสุดท้ายของโครงการของคุณ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในองค์กรของคุณ จงยอมรับมัน นี่คือโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดีขึ้น
พิจารณาใช้เทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการของ ClickUpเพื่อทำให้แผนโครงการเปลี่ยนแปลงของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กำหนดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน
ด้วยเป้าหมายสำคัญของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนแผนโครงการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวที่สุดให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้จริง
งานที่สำคัญจะถูกระบุด้วยตัวอักษรหนาและไอคอนรูปเพชร เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายหลัก
คุณยังสามารถดูได้ว่าเป้าหมายสำคัญของคุณเชื่อมโยงและมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายหลักของโครงการอย่างไร
แบ่งโครงการของคุณออกเป็นหลายขั้นตอน
วิธีการแบบ Agileเป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ผู้บริหารจะแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นระยะย่อย ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ โดยการนำกลยุทธ์นี้มาใช้ คุณสามารถรักษาแรงจูงใจของทีมและเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็ก ๆ ทุกครั้งได้
ด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถนำวิธีการ Agile มาใช้ได้โดยการแบ่งโครงการของคุณออกเป็นขั้นตอนหรือสปรินต์ และสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพได้
สร้างภาพที่แสดงกระบวนการของคุณ
ด้วยเครื่องมือการทำแผนผังกระบวนการที่เน้นการทำงานร่วมกันและภาพที่ชัดเจนของ ClickUp ทีมงานของคุณสามารถตกลงเรื่องกำหนดเวลา ตรวจสอบความคืบหน้า และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้ ช่วยให้ทีมของคุณระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และสร้างแผนผังกระบวนการได้อย่างชัดเจนผ่านภาพ นอกจากนี้ ทุกคนยังสามารถทำงานร่วมกันบนกระดานได้แบบเรียลไทม์
สร้างคู่มือลำดับชั้น
ด้วยระบบลำดับชั้นของ ClickUp แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณจัดระเบียบได้ตั้งแต่ภาพรวมไปจนถึงรายละเอียดปลีกย่อย นั่นหมายความว่าด้วยพื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, และรายการต่างๆ คุณสามารถสร้างมุมมองที่มีโครงสร้างของทีมและโครงการได้ จากจุดนั้น คุณสามารถเพิ่มงาน, งานย่อย, งานย่อยซ้อน, และรายการตรวจสอบเพื่อจัดระเบียบงานและติดตามและมอบหมายทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการ
พบกับทีมของคุณในจุดที่พวกเขาอยู่
สมาชิกในทีมแต่ละคนมีวิธีการรับข้อมูลที่แตกต่างกัน โชคดีที่ด้วยมุมมอง ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้ คุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่เสมอ
ClickUp Views มีวิธีมากกว่า 15 วิธีในการย่อยข้อมูล งาน และลำดับความสำคัญ พนักงานสามารถใช้มุมมองรายการเพื่อดูงานของวันนั้น สร้างมุมมองปฏิทินเพื่อดูโครงการที่กำลังจะมาถึง หรือใช้มุมมองกระดานเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนของแต่ละโครงการ
อย่าเริ่มต้นจากศูนย์
ขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้รู้สึกหนักใจ ช่วยเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้เทมเพลตการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp
ตัวอย่างเช่นด้วยเทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงโดย ClickUp คุณสามารถวางแผน ติดตาม และดำเนินการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรได้ ด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจน การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยง และแผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณจะมีเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้ประสบความสำเร็จ
คำถามที่พบบ่อย
1. โมเดล 8 ขั้นตอนของคอตเตอร์ในการพยาบาลคืออะไร?
การนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในวงการสาธารณสุขเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน ด้วยโมเดล 8 ขั้นตอนของ Kotter พยาบาลสามารถนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในด้านเทคโนโลยี กระบวนการ ขั้นตอน และหน้าที่การงานได้
2. โมเดลการเปลี่ยนแปลงของคอตเตอร์มีกี่ขั้นตอน?
มีแปดขั้นตอนในแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงของคอตเตอร์: สร้างความรู้สึกเร่งด่วน, สร้างกลุ่มผู้นำ, สร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์, รวบรวมอาสาสมัคร, สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการกระทำโดยการกำจัดอุปสรรค, สร้างชัยชนะระยะสั้น, รักษาการเร่งรัด, และสถาปนาการเปลี่ยนแปลง
3. ทำไมต้องใช้โมเดลการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนของคอตเตอร์?
โมเดลการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนของ Kotter เป็นกรอบการทำงานที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร คุณสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวบรวมสมาชิกทีมที่มีความหลากหลายมาร่วมกันกำหนดเป้าหมาย พัฒนากลยุทธ์ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการที่จำเป็น
ใช้ ClickUp เพื่อนำ โมเดล 8 ขั้นตอนของ Kotter สำหรับการเปลี่ยนแปลง
โมเดล 8 ขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของ Kotter เป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร โมเดลนี้ส่งเสริมให้ผู้นำบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กำหนดลำดับความสำคัญ หาบุคคลที่มีความกระตือรือร้นเพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน และเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ
เพื่อให้แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณประสบความสำเร็จ ให้ใช้ ClickUp. ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น. ClickUp มาพร้อมกับเครื่องมือที่จำเป็นอย่างครบครัน เช่น จุดสำคัญ, คู่มือลำดับชั้น, มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้, และเทมเพลตการวางแผนกระบวนการเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณประสบความสำเร็จ. 👏👏
ClickUp มาพร้อมกับเทมเพลตหลายพันแบบ, การเชื่อมต่อหลายร้อยรายการ, และการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ เพื่อให้แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณประสบความสำเร็จ. หากต้องการทราบวิธีการ,ลองใช้ ClickUp ฟรี วันนี้.