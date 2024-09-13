จากการก่อตัวสู่การแสดงออก: การเชี่ยวชาญในระยะก่อตัวของพัฒนาการทีม

การเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือองค์กรใหม่เปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ ความรู้สึกไม่แน่นอนและถูกยับยั้งจะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อทั้งทีมของคุณเริ่มต้นใหม่ ความคิดเรื่องการปรับตัวเข้ากับกลุ่มใหม่ทั้งหมดอาจดูน่ากังวล แต่สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายภายใต้การนำที่ถูกต้อง
รู้จักกันในชื่อ ระยะก่อตัว ในแบบจำลองการพัฒนาทีมของ Bruce Tuckman ระยะเริ่มต้นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีความสามัคคี เป็นระยะที่มุ่งเน้นการสร้างสายสัมพันธ์ การทำลายกำแพงขวางกั้น การสร้างความไว้วางใจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จในอนาคต
ระยะการก่อตั้งเป็นพื้นฐานสำหรับสภาพแวดล้อมทีมที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิผล ที่ซึ่งสมาชิกในกลุ่มพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายและบรรลุเป้าหมายของทีม
มาดูกันว่าเราจะสามารถเชี่ยวชาญขั้นตอนการก่อตัวเพื่อความเป็นเลิศขององค์กรได้อย่างไร!
การเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่มตามทฤษฎีของทัคแมน
ก่อนที่จะลงลึกในขั้นตอนการก่อตัวและความสำคัญของมัน ขอให้เราเริ่มต้นด้วยการเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่มตามทฤษฎีของทัคแมน
เสนอโดยนักจิตวิทยา Bruce Tuckman ในปี 1965 ทฤษฎีหรือแบบจำลองของ Tuckman แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตามธรรมชาติของทีมผ่านขั้นตอนต่างๆ เขาเสนอว่าวิวัฒนาการของทีมจะผ่านห้าขั้นตอนของการพัฒนาทีม: การก่อตัว, การเผชิญหน้า, การสร้างมาตรฐาน, การปฏิบัติงาน, และการสิ้นสุด
นี่คือสิ่งที่แต่ละขั้นตอนของการพัฒนาทีมสื่อถึง:
ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนการก่อตัว
ระยะการก่อตัวเป็นระยะแรก นี่คือจุดที่สมาชิกในทีมมารวมตัวกันและเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กำหนดบทบาท และตั้งความคาดหวัง เนื่องจากเป็นระยะแรกสุดของขั้นตอนทั้งหมด จึงมีลักษณะของความไม่แน่นอน ความระมัดระวัง และการพึ่งพาผู้นำ
คุณสมบัติหลักบางประการของขั้นตอนการขึ้นรูป ได้แก่:
- ผู้นำกลุ่มมีบทบาทสำคัญในการให้ทิศทางและคำแนะนำในระหว่างขั้นตอนนี้
- สมาชิกในทีมอาจรู้สึกลังเลที่จะแบ่งปันความคิด, แสดงความคิดเห็น, หรือเสี่ยง
- ทีมสามารถทดสอบและสำรวจขอบเขต ความคาดหวัง รูปแบบการทำงาน วิธีการสื่อสาร กฎพื้นฐาน ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนการปะทะ
ขั้นตอนต่อไป คือ ขั้นตอนการโจมตี (Storming Stage) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนถอดถุงมือออก และเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง คุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของทีมโดยมีความขัดแย้ง การแข่งขัน และการต่อต้านเข้ามาขัดขวางเป้าหมายของทีม สมาชิกทีมแต่ละคนจะพยายามแสดงอำนาจและท้าทายสถานะเดิม ซึ่งนำไปสู่การต่อสู้เพื่ออำนาจ
ลักษณะสำคัญของขั้นตอนความขัดแย้งประกอบด้วย:
- หัวหน้าทีมตอนนี้มีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมการดับไฟ
- สมาชิกในทีมเริ่มแสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเป้าหมาย บทบาท ขั้นตอน และอื่นๆ
- อาจมีความต้านทานต่อการตัดสินใจและบรรทัดฐานของกลุ่ม โดยสมาชิกในทีมอาจตั้งคำถามต่อผู้นำหรือทิศทางโดยรวม
ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการสร้างมาตรฐาน
โชคดีที่ช่วงการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้เปิดทางไปสู่ขั้นตอนที่สาม—ขั้นตอนการสร้างมาตรฐาน ที่นี่ ทีมจะเริ่มสร้างมาตรฐาน กำหนดบทบาท และตั้งความคาดหวังอย่างชัดเจนและเป็นมิตร
พูดให้เข้าใจง่ายขึ้น สิ่งต่าง ๆ จะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายร่วมกันที่ได้ตกลงกันไว้
ลักษณะสำคัญของขั้นตอนการกำหนดมาตรฐาน ได้แก่:
- สมาชิกในทีมจะรู้สึกเชื่อมโยงกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมและเป้าหมายของพวกเขามากขึ้น
- ทีมพัฒนากระบวนการมาตรฐาน การดำเนินงาน และขั้นตอนการทำงาน
- จะมีการเพิ่มขึ้นของความร่วมมือและการประสานงานภายในทีมเมื่อทีมสามารถระบุวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานผ่านความแตกต่างของพวกเขา หากมี
ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนการแสดง
เวทีการแสดงมักเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาของกลุ่ม (คำสำคัญที่นี่คือ "การพัฒนา" เนื่องจากสิ่งที่ตามมาคือการยุบกลุ่ม) ด้วยเหตุนี้ บางรูปแบบของแบบจำลองของทัคแมนอาจมีเพียงสี่ขั้นตอน โดยสิ้นสุดที่เวทีการแสดง
ที่นี่ ทีมงานได้บรรลุความกลมเกลียวอย่างสอดคล้องกัน ประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มผลผลิตให้ถึงขีดสุด ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงที่เกิดขึ้นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบและนำความสำเร็จมาสู่ทุกโอกาส
ลักษณะเด่นของเวทีการแสดง ได้แก่:
- ระดับสูงของประสิทธิภาพทีมและผลผลิตที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างไม่ยากลำบาก
- ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีม
- ความมุ่งมั่นร่วมกันต่อความสำเร็จของทีมและการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม
ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนการเลื่อน
ขั้นตอนที่ห้าคือขั้นตอนการพักชั่วคราว นี่คือเมื่อทีมได้บรรลุเป้าหมายและพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปยังโครงการถัดไป ในบางกรณี ทีมอาจแยกย้ายกันไปเพื่อรับบทบาทและความท้าทายใหม่ ๆ และก่อตั้งทีมใหม่ทั้งหมด
คุณสมบัติบางประการของขั้นตอนนี้ได้แก่:
- ทีมอาจทบทวนประสบการณ์ร่วมกันและเฉลิมฉลองความสำเร็จ
- ผู้นำทีมอาจรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมหรือดำเนินการทบทวนหลังโครงการ
- การแยกทางอาจทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ได้เช่นกัน โดยสมาชิกในทีมอาจรู้สึกสูญเสียหรือเศร้า
นั่นคือภาพรวมในระดับสูงของห้าขั้นตอนของการพัฒนาทีม ตามที่ Tuckman เสนอ
⭐️ หมายเหตุที่เป็นมิตร: การเปลี่ยนผ่านระหว่างห้าขั้นตอนของการพัฒนาทีมอาจไม่เป็นเส้นตรงเสมอไป ทีมอาจกลับไปสู่ขั้นตอนก่อนหน้าหรือวนกลับไปกลับมา และอาจสร้างมาตรฐานของทีมในรูปแบบของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม การมีกรอบลำดับการพัฒนาเช่นนี้ช่วยให้ผู้นำสามารถนำทางพัฒนาการของทีมในขณะที่พวกเขาเปลี่ยนจากกลุ่มคนแปลกหน้าไปสู่ทีมที่ทำงานข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
ความสำคัญของการก่อตัวในระยะการพัฒนาทีม
แล้วทำไมเราจึงตัดสินใจเน้นเฉพาะขั้นตอนการก่อตัวในบทความบล็อกนี้?
การประชุมครั้งแรกกับทีมใหม่จะกำหนดบรรยากาศการทำงานและทิศทางของทีมตลอดระยะเวลาของโครงการ
นี่คือเหตุผลที่เราพิจารณาว่าขั้นตอนการสร้างเป็นก้าวพื้นฐานสำหรับทีมที่ประสบความสำเร็จ:
- การสร้าง 신뢰를และความมั่นใจ: ระยะการก่อตัวมอบโอกาสให้สมาชิกทีมได้รู้จักกันและกัน และสร้างความไว้วางใจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีช่วยสร้างความมั่นใจขณะที่ทีมเตรียมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาและทำงานร่วมกัน
- การกำหนดบทบาทที่ชัดเจน: ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับการมอบหมายบทบาท ความรับผิดชอบ และความคาดหวังที่ชัดเจน การกำหนดสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการพัฒนาทีมจะช่วยลดโอกาสของความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่ผิดพลาด
- การส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก: ในยุคปัจจุบันนี้ การร่วมมือและการประสานงานเป็นสองเสาหลักของความสำเร็จ ขั้นตอนการสร้างทีมช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชิงบวกและเปิดกว้าง ซึ่งทุกคนในทีมรู้สึกว่ามีคุณค่า
- การวางรากฐานสำหรับความสำเร็จของทีม: เมื่อผู้นำทีมส่งเสริมให้สมาชิกทีมมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จะเกิดความสามัคคีมากขึ้นในหมู่สมาชิก ความรู้สึกเช่นนี้จะช่วยให้สามารถรับมือกับความท้าทายและแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังระหว่างขั้นตอนการพัฒนาทีมอื่นๆ
ความท้าทายในระยะการก่อตัว
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ขั้นตอนการก่อตัวเป็นจุดกำเนิดของโครงสร้างทีม. อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงความท้าทายได้.
นี่คือความท้าทายบางประการที่ผู้นำทีมสามารถคาดหวังได้ในช่วงเริ่มต้น:
- การนำทางผ่านความไม่แน่นอนและความคลุมเครือ โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกในทีมไม่แน่ใจเกี่ยวกับบทบาท ความรับผิดชอบ และเป้าหมายของตนเอง สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิด ความไม่มีประสิทธิภาพหรือรูปแบบการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผล
- ต้องพึ่งพาผู้นำทีมอย่างมากในการให้การสนับสนุน คำแนะนำ และทิศทาง นอกจากนี้ยังเป็นการขัดขวางความเป็นอิสระและความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกในทีมที่มีแรงจูงใจในตนเอง
- การจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก สมาชิกในทีมอาจไม่เต็มใจที่จะทดลองวิธีการทำงานใหม่ ๆ หรือเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นบ่อยเมื่อสมาชิกในทีมคุ้นเคยกับการทำงานในวิธีใดวิธีหนึ่ง
- การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมใหม่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างต่อเนื่อง ไม่มีสูตรวิเศษในการสร้างรากฐานของความไว้วางใจที่มั่นคง เว้นแต่ว่าทุกคนในทีมจะเต็มใจทุ่มเทความพยายาม
- การเอาชนะความกลัวความล้มเหลว ในฐานะสมาชิกทีมอาจกลัวการทำผิดพลาด สิ่งนี้ยังลดความเสี่ยงและความสามารถในการลองสิ่งใหม่ๆ ของพวกเขา
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรับมือกับความท้าทายในระยะเริ่มต้น
แน่นอน อาจมีความท้าทาย แต่ไม่มีอะไรที่การนำที่มีประสิทธิภาพและทักษะการจัดการความขัดแย้งที่มีความสามารถไม่สามารถรับมือได้ แน่นอน การมีClickUp สำหรับการจัดการโครงการจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้เปรียบ
ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เชื่อมโยงทีมเข้าด้วยกัน แม้ว่าเราจะกล่าวถึงวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp ในขั้นตอนการก่อตั้งทีม แต่คุณสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งห้าขั้นตอนของการพัฒนาทีม
จากการเพิ่มสมาชิกใหม่ในทีมไปจนถึงการติดตามความก้าวหน้าของทีม คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วย ClickUp อย่างไรก็ตาม นี่คือกลยุทธ์การเป็นผู้นำบางประการที่จะช่วยบรรเทาความยากลำบากในช่วงเริ่มต้นของการสร้างทีม:
การจัดทำกฎบัตรทีม
ผู้นำทีมต้องทำให้ทีมใหม่เข้าใจตรงกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ พวกเขาต้องทำให้เจตนาเบื้องหลังการจัดตั้งทีมนี้ชัดเจนและเป็นทางการตั้งแต่แรกเริ่ม
การสร้างกฎบัตรทีมเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ มันบันทึกภารกิจ, วัตถุประสงค์, บทบาท, ความรับผิดชอบ, และกระบวนการของทีมไว้ มันทำหน้าที่เป็นดาวเหนือสำหรับทีม, มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและมาตรฐานการทำงานของพวกเขา
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างกฎบัตรที่คุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมของคุณได้ ซึ่งรวมถึงบันทึกการประชุมและวิกิของทีม และทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันของทีม
โดยการประกาศวัตถุประสงค์ของทีมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น คุณจะสร้างความชัดเจนในความคาดหวังตั้งแต่แรกเริ่ม และวางรากฐานสำหรับความรับผิดชอบและการดำเนินการที่สอดคล้องกัน
🧠 โปรดจำไว้: ให้กฎบัตรนี้เป็นเอกสารที่มีชีวิตอยู่เสมอ กลับมาทบทวนบ่อย ๆ เพื่อปรับแก้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาของทีมคุณ
การดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม
การจัดเซสชันละลายพฤติกรรมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง ลดอุปสรรค และคลายความตึงเครียดระหว่างสมาชิกในทีม
เริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่เบาและสนุกสนานแต่มีจุดประสงค์ชัดเจน อาจรวมถึงการล่าสมบัติ การตอบคำถามเกี่ยวกับสำนักงาน หรือออกไปเล่นที่เกมเซ็นเตอร์ ท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายคือการค้นหาความสนใจร่วมกันเพื่อเริ่มต้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจ
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการคิดไอเดียคุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด Ice Breaker ของ ClickUp
เทมเพลตนี้มอบ:
- พื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับสมาชิกในทีมเพื่อมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
- สภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวาทางสายตาพร้อมองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้เพื่อกระตุ้นความสนใจ
- รายการคำถามหรือคำแนะนำที่เป็นตัวอย่างเพื่อช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น
- การปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนให้สูงสุด
ในไม่ช้า คุณจะสังเกตเห็นทีมมารวมตัวกันบน ClickUp Whiteboard และประสบความสำเร็จ!
เพิ่มโครงสร้างให้กับทีม
การจัดตั้งโครงสร้างสำหรับทีมของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในระยะก่อตัว
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการกำหนดบทบาทโดยใช้เทมเพลตแนะนำทีมและสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ไปทั่วทั้งทีม ซึ่งจะช่วยกำหนดความรับผิดชอบสำหรับงาน การกระทำ และกิจกรรมบางอย่าง รวมถึงตั้งความคาดหวังพื้นฐานไว้
ต่อไป คุณสามารถเสริมสร้างสิ่งนี้ได้โดยใช้เครื่องมือเช่นClickUp's Team Management Plan Template. แม่แบบนี้ช่วย:
- กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ และการจัดการงาน
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าทีมเริ่มเข้าใจว่าความพยายามของแต่ละคนมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายของทีมอย่างไร
- เสริมสร้างความมั่นคงและลดความไม่แน่นอน ช่วยให้ทีมสร้างแรงผลักดันและก้าวไปสู่ระยะเผชิญหน้า
การวางแผนกิจกรรมสร้างทีม
การสร้างทีมจะเป็นหัวข้อที่พบได้บ่อยและเกิดขึ้นซ้ำในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งทีม ท้ายที่สุดแล้ว มันคือกาวที่ยึดเหนี่ยวทีมให้อยู่ด้วยกัน
จงใจจัดกิจกรรมสร้างทีมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างความผูกพันในทีม วางแผนกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะกับบุคลิกภาพ ภูมิศาสตร์ และความพร้อมที่แตกต่างกัน—บางกิจกรรมที่ต้องการการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บางกิจกรรมช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลได้สร้างความสัมพันธ์ และกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการบ้างซึ่งจัดขึ้นนอกเวลาทำงาน
นอกจากนี้ ให้การทำทีมบิลดิ้งเป็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นกิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว การทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมและความร่วมมือ
⚡ คลังแม่แบบ: ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้นในการรวมทีมของคุณเข้าด้วยกันหรือไม่?ลองดูแม่แบบ ClickUp Meet the Teamเพื่อที่คุณจะสามารถแนะนำพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย เน้นทักษะที่สำคัญ และเริ่มต้นการทำงานในฐานะผู้จัดการได้อย่างราบรื่น
การตั้งเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจน
กำหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีความสอดคล้องกันและมอบทิศทางที่ชัดเจนให้กับพวกเขา ตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ สำหรับกลุ่มเล็ก ๆ และเป้าหมายที่รวมกันสำหรับกลุ่มใหญ่
ใช้ฟีเจอร์อย่างClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ ทำได้จริง เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาไว้ชัดเจน (SMART) ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทีมได้แบบเรียลไทม์
การปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีอิทธิพลต่อวิธีการทำงานของทีม และหวังว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จ
กลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กจะเข้าใจว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร และสามารถทำงานเพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้นได้อย่างมีความหมายมากขึ้น
หากจำเป็น ให้แยกเป้าหมายใหญ่ที่ท้าทายและทะเยอทะยาน (หรือที่เรียกว่าเป้าหมาย BHAG) ออกเป็นส่วนย่อยที่เล็กกว่าและสามารถทำได้จริง จากนั้นลงมือทำในส่วนเหล่านั้นทันที การดำเนินการที่มุ่งเน้นและมีเป้าหมายชัดเจนเช่นนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
การจัดตารางการตรวจสอบและประชุมเป็นประจำ
การจัดตารางการตรวจสอบและประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นกลยุทธ์การนำทีมเพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที การสื่อสารอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ผู้นำทีมสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรงและในระยะเริ่มต้น
ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม เช่น ClickUp เพื่อกำหนดเวลาและจัดการจุดติดต่อเหล่านี้
ไม่ว่าจะผ่านปฏิทินที่แชร์ร่วมกันหรือเครื่องมือประชุมทางวิดีโอ ClickUp ก็ช่วยให้ทุกคนไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ รักษาการประชุมให้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพด้วยวาระการประชุมที่ชัดเจน กำหนดเวลาให้สมาชิกคนอื่น ๆ ได้แสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย หรือเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม
มุมมองปฏิทินของ ClickUp เป็น ผู้ช่วยชีวิตเมื่อต้องทำการตรวจสอบกับทีมเป็นประจำ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะรู้จังหวะของการพูดคุยแบบตัวต่อตัวด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดความคาดเดาได้ในทั้งสองฝ่าย
นี่คือคำถามบางข้อที่คุณสามารถถามระหว่างการสนทนาแบบตัวต่อตัว:
- วันนี้ทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง? เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสัปดาห์ที่แล้วหน่อย
- อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีพลังและท้าทายคุณในบทบาทของคุณ [ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง]?
- ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีกับคนที่คุณทำงานด้วยหรือในทีมของคุณหรือไม่?
- คุณกำลังก้าวหน้าอย่างไรในการบรรลุเป้าหมายอาชีพและชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าของคุณ?
- คุณกำลังมุ่งมั่นจะทำอะไรระหว่างนี้จนถึงครั้งหน้าที่เราจะได้พบกัน?
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จำไว้ว่าการพูดคุยแบบตัวต่อตัวต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนที่คุณดูแล การคัดลอกและวางอาจไม่ได้ผล ใช้คำถามที่หลากหลาย เช่น คำถามทั่วไป คำถามเกี่ยวกับอาชีพ การปรับเป้าหมาย/ความทะเยอทะยานให้สอดคล้องกัน และคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทีม เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งสองฝ่าย แต่อย่ายึดติดกับสคริปต์มากเกินไป จงปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและสนับสนุน
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกและสนับสนุน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ สำหรับผู้เริ่มต้น มันเป็นการกำหนดบรรยากาศสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม ซึ่งขับเคลื่อนประสิทธิภาพ และผลผลิต
ต่อไป, มัน ขจัดความกลัวความล้มเหลวและส่งเสริมให้สมาชิกในทีมทดลอง และผลักดันขอบเขต. สุดท้าย, มันทำให้ทีมเข้ากันได้ดีขึ้นและส่งเสริมความไว้วางใจ.
ผู้นำทีมสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างได้โดยการทำให้ตนเองสามารถเข้าถึงได้อยู่เสมอ การรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจและแบบฟอร์มที่ไม่ระบุตัวตนเป็นสิ่งสำคัญ คุณสามารถลองใช้ClickUp Forms ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงและช่วยให้การรวบรวมความคิดเห็นจากทีมเป็นเรื่องง่าย
🧠 โปรดจำไว้: แสดงความสนใจอย่างจริงใจในความเป็นอยู่ที่ดีของทีมของคุณ และสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น ยอมรับและเฉลิมฉลองความสำเร็จ และทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะความท้าทาย แก้ไขความเข้าใจผิดอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน
กลยุทธ์การนำทางเหล่านี้ช่วยให้ทีมเจริญเติบโตและทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับความท้าทาย
การจัดหาทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็น
การเตรียมเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับทีมของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของพวกเขา ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการรับประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล การฝึกอบรม หรือซอฟต์แวร์
ระบุวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมให้สูงสุดและสนับสนุนทีมของคุณด้วยการมอบเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Integrationsเพื่อรักษาความยืดหยุ่นของระบบของคุณได้เสมอ มัน มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมทุกด้าน ดังนั้นทีมของคุณจึงไม่ต้องสลับไปมาอยู่ตลอดเวลา
บทบาทเชิงรุกของคุณในการขจัดอุปสรรค การส่งมอบตามความต้องการของทีม และการแก้ไขช่องว่างต่างๆ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่มีการสะดุดที่ไม่จำเป็น
การสร้างความสำเร็จด้วย ClickUp
สรุปได้ว่า ขั้นตอนการก่อตัวของกลุ่มเป็นระยะที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำหรับอนาคตของทีมคุณ ด้วยการรับรู้ถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับระยะนี้ และการแก้ไขปัญหาอย่างริเริ่ม ผู้นำสามารถเปลี่ยนกลุ่มบุคคลที่มีทักษะให้กลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้
เราได้แบ่งปันกลยุทธ์หลากหลายที่ผู้นำทีมและผู้จัดการโครงการสามารถนำไปใช้เพื่อนำทางผ่านความซับซ้อนของระยะเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย กลยุทธ์เหล่านี้ยังจะช่วยให้คุณปูทางไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและการร่วมมือกันในทีมอนาคต
ClickUp สามารถเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบในการพัฒนาทีมของคุณได้ มันมีคุณสมบัติมากมายและทำงานได้อย่างง่ายดาย แล้วคุณรออะไรอยู่?
ลงทะเบียนใช้ ClickUpเพื่อใช้เครื่องมือ, แม่แบบ, และทรัพยากรทั้งหมดที่แบ่งปันไว้ข้างต้น และเริ่มสร้างทีมฝันของคุณในวันนี้!