วิธีการนำกลยุทธ์การเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนมาใช้

เมลานี เพอร์กินส์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Canva กล่าวว่า,
ในฐานะผู้นำ ผมรู้สึกว่าหน้าที่ของผมคือการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้กับบริษัท จากนั้นจึงทำงานร่วมกับทุกคนเพื่อเสริมพลังให้พวกเขาสามารถฝันได้ใหญ่และบ้าบิ่น
การนำที่มุ่งเน้นผู้คนของเธอทำให้ Canva กลายเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในปี 2023 Canva ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดอันดับ 1 สำหรับนักนวัตกรรมโดยFastCompany
เกิดอะไรขึ้น?
Canva ได้นำกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกมาใช้ตั้งแต่เริ่มต้น แม้กระทั่งในกระบวนการสรรหาบุคลากร ผู้สมัครที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนสัมภาษณ์ในระดับหนึ่งจะได้รับสิทธิ์ใช้งาน Canva Pro ฟรีเป็นระยะเวลา 6 เดือน แม้ว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานก็ตาม
Alphabet และ Etsy มีแนวทางที่คล้ายคลึงกัน—พวกเขาเน้นที่การช่วยเหลือพนักงานให้รักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
การสำรวจล่าสุดโดยเวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ ฟอรั่มพบว่า 48% ของพนักงานจะลาออกจากงานหากพวกเขาถูกห้ามไม่ให้ "เพลิดเพลินกับชีวิต"
สงสัยว่าคุณเองก็สามารถทำให้องค์กรของคุณมุ่งเน้นผู้คนมากขึ้นได้อย่างไร? มาเริ่มกันที่พื้นฐานกันเถอะ
การเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนคืออะไร?
สไตล์การนำที่มุ่งเน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางคือแนวทางที่ริเริ่มในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับพนักงานในขณะที่ให้คำปรึกษาแก่พวกเขา มันคือการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์สูงสุดของพนักงานเป็นอันดับแรก
ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกจะปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนเป็นทรัพยากรหลักขององค์กร พวกเขาให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่อบอุ่น เป็นมิตร และเปิดกว้าง ซึ่งพนักงานสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ อัตราการลาออกต่ำ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่
ความสำคัญของการนำที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกในสภาพแวดล้อมการทำงานอาจน่าทึ่งมากรายงานสถานะของสถานที่ทำงานทั่วโลกปี 2023ของ Gallups เปิดเผยว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันทำให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาสูญเสียเงินระหว่าง 450,000 ล้านดอลลาร์ถึง 550,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี
ดังนั้น เราทุกคนสามารถเห็นพ้องต้องกันว่า ผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับทีม บริษัท และตัวพวกเขาเองได้ ตอนนี้ มาดูกันว่าภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนเป็นอย่างไร
ลักษณะของภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นคน
ผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:
- ความเป็นธรรม: พวกเขาเป็นธรรมและไม่ลำเอียงเมื่อต้องรับมือกับสมาชิกทีมทุกคน และไม่เลือกปฏิบัติต่อใครเป็นพิเศษ พวกเขายังจัดการกับปัญหาเช่น ค่าตอบแทน, การลา, การทำงานล่วงเวลา, และการเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของพนักงานเป็นอันดับแรก
- ความเป็นมิตร: ผู้นำเช่นนี้ทำให้ชัดเจนว่าทุกคนในทีมสามารถเข้าหาพวกเขาได้ และแบ่งปันความกังวล ความคิด และคำแนะนำได้ พวกเขาตอบสนองต่อคำแนะนำที่ซื่อสัตย์ด้วยความขอบคุณและความ скром
- มีทัศนคติแบบร่วมมือ: เมื่อต้องแบ่งปันความคิด, แผนการ, และปัญหาให้กับสมาชิกในทีม, พวกเขาจะมีความกระตือรือร้น
- ความเห็นอกเห็นใจ: พวกเขาสามารถเข้าใจความรู้สึกของพนักงานและมองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของพวกเขา
- ความฉลาดทางอารมณ์: พวกเขาชื่นชมการมีส่วนร่วมของผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม
- การมีกรอบความคิดที่เสริมพลัง: ผู้นำมองบทบาทของตนว่าเป็นที่ปรึกษาและเสริมพลังให้พนักงานได้เรียนรู้ เติบโต และรับผิดชอบงานของตนเองพร้อมทั้งพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ความไว้วางใจ: พวกเขาเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ของสมาชิกในทีม
- การมุ่งเน้นการแก้ปัญหา: พวกเขาสามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการของตนได้โดยการแก้ไขปัญหาที่พนักงานประสบอยู่เป็นส่วนใหญ่
FACETS เหล่านี้เป็นทรัพย์สินหลักของผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คน!
ในปัจจุบัน รูปแบบการนำที่มุ่งเน้นผู้คนมักขัดแย้งกับแนวทางที่มุ่งเน้นงาน แตกต่างจากผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คน ผู้นำที่มุ่งเน้นงานจะให้ความสำคัญกับการทำภารกิจให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รูปแบบการนำแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และทั้งสองแบบมีผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านของตัวเอง มาเปรียบเทียบสองแนวทางนี้กันเถอะ
การเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นคนกับการเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นงาน
คำว่า "การนำที่มุ่งเน้นผู้คน" และ "การนำที่มุ่งเน้นงาน" มีต้นกำเนิดมาจากแบบจำลองความมีประสิทธิภาพของการนำตามเงื่อนไขของเฟรด ฟีดเลอร์ในปี 1960 ฟีดเลอร์เสนอว่าความมีประสิทธิภาพของการนำขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสไตล์การนำของผู้กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
ดูว่าแนวทางทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร:
|พื้นที่
|การเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นงาน
|การเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คน
|จุดมุ่งเน้น
|การบรรลุเป้าหมายและทำภารกิจให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
|การสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและสนับสนุนสมาชิกในทีม
|รูปแบบการเป็นผู้นำ
|คำสั่ง, มีโครงสร้าง, และมักมีอำนาจ
|ร่วมมือ, มีน้ำใจ, และให้การสนับสนุน
|การสื่อสาร
|ชัดเจน มักเป็นทิศทางเดียว; เน้นคำสั่ง
|เปิดกว้าง สองทาง ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะและการสนทนา
|การตัดสินใจ
|เด็ดขาดและมักดำเนินการฝ่ายเดียว
|ครอบคลุม; พิจารณาความคิดเห็นของทีมและฉันทามติ
|แรงจูงใจ
|มุ่งเน้นผลลัพธ์; อาจใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
|ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์; ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
|พลวัตของทีม
|ความชัดเจนในบทบาท; อาจนำไปสู่บรรยากาศที่เคร่งครัดตามขั้นตอน
|ความสามัคคีในทีม; ส่งเสริมการสื่อสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์
|ความยืดหยุ่น
|ยืดหยุ่นน้อยกว่า; เน้นที่กระบวนการที่มีอยู่แล้ว
|มีความยืดหยุ่นสูง; คำนึงถึงความต้องการของทีม
|ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น
|อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟ ขาดขวัญกำลังใจ และการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป
|อาจประสบปัญหาในการรับผิดชอบและการตัดสินใจ
|สถานการณ์ที่เหมาะสม
|สภาพแวดล้อมที่มีความดันสูงที่ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
|สภาพแวดล้อมที่ต้องการนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของทีม
สไตล์ไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด? คุณและองค์กรของคุณจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสไตล์การนำหรือไม่? และคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่?
การบาลานซ์สไตล์การนำที่มุ่งเน้นผู้คนและสไตล์การนำที่มุ่งเน้นงาน
ธุรกิจดำเนินไปเพื่อผลกำไร ไม่มีธุรกิจใดอยู่รอดได้หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในปัจจุบันที่บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญในการจ้างและรักษาบุคลากรที่มีทักษะไว้ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป—ระหว่างปี 2020 ถึง 2023 จำนวนฟรีแลนซ์เต็มเวลาเพิ่มขึ้นถึง 91%—หมายความว่าผู้นำคนใดก็ไม่อาจมองข้ามปัจจัยด้านมนุษย์ได้
ดังนั้น คุณจะหาสมดุลได้อย่างไร? ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:
- เมื่อวางแผนโครงการใหม่ ให้จัดสรรทรัพยากรและบุคลากรอย่างรอบคอบ อย่าละเลยขั้นตอนนี้! จำกฎของเมอร์ฟีไว้ว่า: "ถ้าอะไรจะผิดพลาด มันก็จะผิดพลาด"
- สื่อสารเป้าหมาย. ระบุความคาดหวังตั้งแต่ต้น มอบเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นให้พนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุความคาดหวังนั้นได้ ตรวจสอบความคืบหน้าของพวกเขาเป็นประจำ และช่วยเหลือเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
- อย่า. ควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป! ไม่มีใครชอบเห็นเจ้านายคอยจับผิด
- นำแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณไปปฏิบัติและปรับปรุงให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น พนักงานที่อายุน้อยกว่าให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น โอกาสในการเรียนรู้ และวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา ในขณะที่พนักงานที่มีอายุมากกว่ามักจะชอบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้ โอกาสในการเป็นพี่เลี้ยง และความคาดหวังที่ชัดเจน (แน่นอนว่าทุกคนต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน!)
- ให้รางวัลพนักงานสำหรับผลงานที่ดี เมื่อพนักงานทำงานหลังเวลาทำการ แสดงความริเริ่ม หรือทำงานเกินหน้าที่ผู้นำที่ดี—ไม่ว่าจะใช้สไตล์การบริหารแบบใด—ต้องมั่นใจว่าพวกเขาได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล
จุดแข็งและจุดอ่อนของการเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นคน
ในฐานะรูปแบบการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกฟังดูเหมือนเป็นแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งในแง่ความพึงพอใจของพนักงานและการบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ บางครั้งก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ แต่ในบางครั้งก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป
ข้อได้เปรียบของการเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นคน
'ภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คน' อาจฟังดูเหมือนคำขวัญยุคใหม่ แต่แท้จริงแล้วได้รับการทดลองและพิสูจน์มานานหลายปี โดยมีรากฐานมาจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 สงสัยไหมว่าทำไมถึงได้รับความนิยมอย่างมาก? ประโยชน์เหล่านี้คือคำตอบ:
- การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ: โดยการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง ความไว้วางใจ และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนช่วยสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีความสามัคคี ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความคิด ความกังวล และมุมมองของตน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม
- การเพิ่มแรงจูงใจ: เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับการยอมรับ และได้รับการสนับสนุน พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างเต็มที่ ผู้นำที่มุ่งเน้นคนจะพยายามทำความเข้าใจความต้องการและความปรารถนาของสมาชิกในทีมอย่างจริงจัง และมอบทรัพยากรและโอกาสที่พวกเขาต้องการเพื่อประสบความสำเร็จ วิธีการนี้สามารถนำไปสู่ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้น ระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
- การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในทีม: โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออาทรและเข้าใจผู้อื่น ผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับความเครียด อุปสรรค และความท้าทายได้ พวกเขาส่งเสริมความยืดหยุ่นทางจิตใจโดยการส่งเสริมการคิดบวก มอบโอกาสให้เติบโตและพัฒนา และให้การสนับสนุนทางอารมณ์เมื่อจำเป็น
- การรักษาพนักงาน: ผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีซึ่งพนักงานรู้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการเคารพ และมีอำนาจในการทำงาน แนวทางนี้ช่วยเพิ่มความภักดีของพนักงาน ลดอัตราการลาออก และสร้างกำลังคนที่มั่นคงมากขึ้น
จากประโยชน์เหล่านี้ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะนำวิธีการบริหารทีมที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกมาใช้ เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งและบรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสียของการนำที่มุ่งเน้นบุคคล
แนวทางที่มุ่งเน้นผู้คนอาจไม่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ บางครั้งอาจนำไปสู่ความท้าทาย:
- การตัดสินใจที่ช้าลง: ผู้นำที่ต้องการความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในทีมต้องจดจำข้อมูลเหล่านั้นในขณะที่ทำการตัดสินใจ ซึ่งอาจใช้เวลานานและไม่มีประสิทธิภาพ
- ความรับผิดชอบที่ลดลง: ผู้นำที่สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานของตนอาจพบว่ามีความยากลำบากในการใช้แนวทางที่เข้มงวดเมื่อจำเป็น—เช่น เมื่อต้องจัดการกับพนักงานที่มีผลงานต่ำ
- การคิดแบบกลุ่ม: "การคิดแบบกลุ่ม" หมายถึงการที่สมาชิกในทีมเห็นด้วยกับกันและกันเพียงเพื่อต้องการให้สอดคล้องกันเท่านั้น ทัศนคติแบบฝูงนี้อาจนำไปสู่การกดทับคำวิจารณ์และทำให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสูญหายไป
- ความไม่พอใจของพนักงาน: พนักงานที่คุ้นเคยกับการได้รับการรับฟังความคิดเห็นอาจรู้สึกไม่พอใจหากข้อเสนอแนะของพวกเขาไม่ได้รับการดำเนินการ
- ความไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรม: ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่หรือมีโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้น ลักษณะของงานอาจต้องการรูปแบบการนำทีมที่มุ่งเน้นงานมากขึ้นเพื่อรักษาประสิทธิภาพและผลผลิต
อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความเป็นไปได้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด การปฏิบัติและเครื่องมือการจัดการทีมที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถลดความเสี่ยงสำหรับสิ่งเหล่านี้ได้
วิธีการนำการนำที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลางไปใช้ในองค์กร
มาดูขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อผสานการนำที่ให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรกเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ:
1. ปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ
รับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และความกังวลของพนักงานอย่างจริงใจ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขาและมุ่งมั่นที่จะเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขา
นอกจากนี้ ควรพิจารณา จัดอบรมความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น เพื่อช่วยให้ผู้นำพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในทีมได้มากขึ้น นโยบาย เปิดกว้างสำหรับการพูดคุย ยังช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดเผย และทำให้พนักงานรู้สึกสะดวกใจในการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง
2. สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์
ความไว้วางใจนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเป็นบวก. ความโปร่งใสคือกุญแจสำคัญ; ให้เปิดเผยและซื่อสัตย์เกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กร, การตัดสินใจ, และความท้าทาย. สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจ และช่วยให้พนักงานรู้สึกได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วม.
ความซื่อสัตย์ก็มีความสำคัญเช่นกัน; สื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ กับสมาชิกในทีมของคุณ. สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและความเคารพ.
คุณสามารถใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อสื่อสารกับทีมและบุคคลต่างๆ ได้ทั้งแบบอะซิงโครนัสและแบบเรียลไทม์ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผลงานที่ดี ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตที่สำคัญ สิ่งนี้ยังมอบแพลตฟอร์มให้กับพนักงานของคุณในการถ่ายทอดความคิดและแบ่งปันข้อกังวลกับคุณอีกด้วย
3. ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานเป็นอันดับแรก
ผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนเข้าใจถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานคุณสามารถส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีผ่านการจัดการทำงานที่ยืดหยุ่นและนโยบายที่เหมาะสม
การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การอบรมการจัดการความเครียด และการตรวจสุขภาพ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงาน การจัดโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAPs) ยังช่วยให้พนักงานที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถรับมือกับความท้าทายส่วนตัวได้
4. มอบอำนาจและมอบหมายงาน
การไว้วางใจให้พนักงานของคุณรับผิดชอบงานของตนเองและตัดสินใจ แสดงให้เห็นว่าคุณเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขา มอบหมายงานอย่างเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างอำนาจให้พนักงาน ลดภาระงาน และส่งเสริมความรับผิดชอบ ให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนพนักงานการเสริมแรงทางบวกสามารถช่วยยกระดับขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก
เทมเพลตแผนการจัดการงานของ ClickUpสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้
เทมเพลตนี้มีประโยชน์ในการชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบระหว่างสมาชิกในทีม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยผู้จัดการและพนักงานในการสร้างรายงานสถานะ มุมมองงาน และหมวดหมู่ต่างๆ ตามความต้องการ เพื่อติดตามความคืบหน้า
นอกจากนี้ยังช่วยในการกำหนดโครงร่างและตั้งเป้าหมายที่ช่วยให้การจัดการงานและการจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสมบัติที่โดดเด่นเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันทำให้การสื่อสารกับพนักงานเป็นเรื่องง่ายโดยกำหนดความรับผิดชอบและสร้างความคาดหวังของผลลัพธ์
นี่คือภาพรวมของสิ่งที่เทมเพลตนี้มีให้:
- ใช้มุมมองวาระการประชุมเพื่อ วางแผนและจัดการประชุมทีม
- จัดระเบียบการประชุมตามแผนก เพื่อให้เวลาของทุกคนถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองวาระการประชุมตามแผนก
- ติดตามความคืบหน้าและงานของแต่ละแผนก ด้วยมุมมองสถานะตามแผนก
- ให้สมาชิกในทีมมี แผนที่นำทางสู่ความสำเร็จผ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
- จัดระเบียบงานให้เป็นห้าสถานะที่แตกต่างกัน—ยกเลิก, เสร็จแล้ว, ติดขัด, ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เพื่อติดตามความคืบหน้า
- อัปเดตสถานะขณะที่คุณดำเนินงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบความคืบหน้า
- ติดตามและวิเคราะห์งาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก
สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุมซึ่งทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการเคารพเฉลิมฉลองความสำเร็จทั้งในระดับบุคคลและทีมเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จ การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อการเติบโตและการพัฒนาวิชาชีพของพนักงาน
6. เป็นแบบอย่างที่ดี
ในฐานะผู้นำ การกระทำของคุณมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดของคุณ ดังนั้น จงเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่คุณคาดหวังจากทีมของคุณ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความไว้วางใจ และความเคารพ การมีความจริงใจและความเป็นตัวเองในการปฏิสัมพันธ์กับพนักงานจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ การนำแนวคิดผู้นำแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership) มาใช้ควรได้รับการพิจารณาเมื่อพัฒนาแนวทางที่มุ่งเน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง เมื่อผู้นำให้บริการแก่พนักงาน นั่นเรียกว่าผู้นำแบบผู้รับใช้ การใส่ใจเวลาของพนักงานและเคารพขอบเขตของพวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นำทางด้วยการให้บริการ แล้วพวกเขาจะเดินตามคุณ
7. วัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลความพยายามของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินประสิทธิผลของภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คนของคุณ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับข้อเสนอแนะอันมีค่าเกี่ยวกับรูปแบบการเป็นผู้นำและสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ นอกจากนี้ ควรติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อวัดผลกระทบของแนวทางที่มุ่งเน้นผู้คนของคุณต่อผลลัพธ์ขององค์กร
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ ClickUpสามารถทำให้สิ่งนี้ง่ายสำหรับคุณ. มันมอบแพลตฟอร์มกลางสำหรับการติดตามความก้าวหน้าของพนักงาน, การอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่เปิดกว้าง, และการประสานงานทีม—องค์ประกอบหลักของภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คน.
มันมีคุณสมบัติหลายประการที่สามารถช่วยคุณในการทำแบบสำรวจพนักงานเป็นประจำและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อปรับปรุงสไตล์การนำของคุณและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานโดยรวม
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการของ ClickUp:
- แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้: สร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ผ่านClickUp Formsที่สามารถแจกจ่ายให้กับพนักงานได้ การปรับแต่งนี้ช่วยให้รวบรวมความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับรูปแบบการนำทางและวัฒนธรรมในที่ทำงาน
- การติดตามการมีส่วนร่วม: ตรวจสอบระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับผลการสำรวจได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วม คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในแนวทางการเป็นผู้นำของคุณได้
- การจัดการงาน: มอบหมายความรับผิดชอบและติดตามความคืบหน้าของโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะจากแบบสำรวจได้รับการดำเนินการด้วยClickUp Tasks
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพต่าง ๆ ผ่านClickUp Dashboards. คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของพนักงานและผลผลิตได้แบบเรียลไทม์
- การตั้งเป้าหมายและการจัดการ: สนับสนุนการตั้งเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและระดับทีมด้วยClickUp Goals จัดให้เป้าหมายเหล่านี้สอดคล้องกับความปรารถนาของพนักงานและผลลัพธ์ขององค์กร และวัดความก้าวหน้าผ่านการตรวจสอบและอัปเดตเป็นประจำ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีตั้งเป้าหมาย SMART สำหรับผู้จัดการ
โดยรวมแล้ว ClickUp มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยคุณรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวัดผลกระทบของความเป็นผู้นำของคุณต่อผลลัพธ์ขององค์กร คุณสมบัติเหล่านี้สนับสนุนทักษะความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นผู้คน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและมีประสิทธิผลมากขึ้น
ความจำเป็นในการมีผู้นำที่มุ่งเน้นประชาชนมากขึ้น
หากคุณให้ความสำคัญกับผู้คนมากกว่างาน พวกเขาจะให้ความสำคัญกับบริษัทเป็นอันดับแรก เมื่อคุณสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับพนักงานของคุณทุกวัน โดยใช้กลยุทธ์การเป็นผู้นำที่เหมาะสมพวกเขาจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รอยยิ้ม คำชมเชย และการสื่อสารที่โปร่งใส ยุติธรรม และตั้งความคาดหวังอย่างชัดเจน จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นที่มุ่งเน้นผู้คน และหากคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ขอให้มั่นใจว่าคุณได้ก้าวมาครึ่งทางแล้ว!
อย่างไรก็ตาม การค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทคุณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!