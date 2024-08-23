วิธีระบุและแก้ไขปัญหาทักษะในที่ทำงาน

จากการสำรวจของเวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ ฟอรัม พบว่าหนึ่งในสี่ของงานทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งหมายความว่า 25% ของพวกเราที่มีทักษะสูงในงานของเราในปัจจุบันอาจไม่มีความเชี่ยวชาญเช่นนั้นอีกต่อไปภายในสิ้นทศวรรษนี้
หากพวกเขายังไม่ได้เผชิญกับปัญหาแล้ว ทุกองค์กรจะต้องเผชิญกับปัญหาทักษะในไม่ช้า เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น ดังนั้น ความสามารถในการระบุและแก้ไขปัญหาทักษะในสถานที่ทำงานอย่างเชิงรุกจึงสามารถกลายเป็นจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขันของคุณได้มากที่สุด
มาดูกันว่าคุณจะทำอย่างไร 📚
การเข้าใจ "ปัญหาทักษะ"
คำว่า "ปัญหาทักษะ" มีต้นกำเนิดมาจากโลกของเกม มักใช้ในเชิงดูถูกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถผ่านด่านที่ยากในเกมได้ "ฟังดูเหมือนปัญหาทักษะ" เป็นคำพูดเชิงเสียดสีในชุมชนเกมเมอร์
ตั้งแต่นั้นมา มันได้พัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในโลกธุรกิจ—คำอธิบายของความท้าทายทางธุรกิจ
ปัญหาด้านทักษะคืออะไร?
ในที่ทำงาน ปัญหาด้านทักษะคือความแตกต่างระหว่างความสามารถปัจจุบันของพนักงานกับความต้องการในการปฏิบัติหน้าที่ ช่องว่างนี้อาจเกิดขึ้นในด้านทักษะทางเทคนิค ความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ทักษะด้านพฤติกรรม ฯลฯ
อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาทักษะ?
มีปัจจัยภายใน ภายนอก และตลาดหลายประการที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านทักษะสำหรับองค์กร ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนยากที่จะตามให้ทัน ตัวอย่างเช่น ในยุคการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล มีช่องว่างด้านทักษะอย่างมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ ในขณะที่ความสามารถในการใช้เมนเฟรมซึ่งเคยเป็นที่แพร่หลายกำลังกลายเป็นสิ่งล้าสมัย
การพัฒนาธุรกิจ
รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างการดำเนินงานกำลังเปลี่ยนแปลง ทีมที่ทำงานทางไกลและทีมแบบผสมผสานมีอยู่ทุกที่
สมมติว่ามีคนรู้สึกไม่สบายใจในการใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบข้อความ เช่น Slack หรือซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอ เช่น Zoom หรือการทำงานแบบไม่พร้อมกันกับทีมที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก ในกรณีนี้ พวกเขาอาจมีปัญหาด้านทักษะพฤติกรรม
การเกิดขึ้นของระบบใหม่
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ GenAI ตัวอย่างเช่น ด้วยเครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AIที่สามารถสร้างการออกแบบด้วยความเร็วและคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ ทักษะของนักออกแบบจะพัฒนาไปสู่ความสามารถในการให้คำแนะนำที่ดี ผู้ที่ไม่สามารถทำงานกับข้อความหรือเรียนรู้การวิศวกรรมคำแนะนำอาจมีปัญหาด้านทักษะ
ความจำเป็นในการมีทักษะใหม่
งานความรู้เป็นประเภทงานที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลกในปัจจุบันวอลล์สตรีท เจอร์นัล พบว่า"อาชีพงานความรู้มีการเพิ่มตำแหน่งงานมากกว่าทุกประเภทอื่นนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980—ประมาณ 1.9 ล้านตำแหน่งต่อปี"
การเปลี่ยนแปลงนี้กำลังสร้างความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับทักษะทางปัญญา เช่น การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผลเชิงตรรกะ การโน้มน้าวใจ เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงแต่หายากเท่านั้น แต่ยังท้าทายในการประเมินอีกด้วย ผลกระทบของปัญหาทักษะเหล่านี้ต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอาจมีความรุนแรงมาก
ปัญหาด้านทักษะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร?
โดยพื้นฐานแล้ว หากบุคคลใดไม่มีทักษะในการทำงาน พวกเขาจะล้มเหลว อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านทักษะในธุรกิจไม่ได้มีเพียงขาวหรือดำเท่านั้น
มาดูกันว่ามีวิธีใดบ้างที่มันแสดงออกมา
ผลลัพธ์ที่ไม่ดี: การขาดทักษะในสาขาใด ๆ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดี. ผู้จัดการบริการลูกค้าที่ไม่มีทักษะการแก้ปัญหาอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้. นักขายที่มีปัญหาด้านทักษะอาจปิดการขายได้น้อยลง. นักเขียนที่มีปัญหาด้านทักษะอาจสร้างเนื้อหาที่ไม่สามารถโน้มน้าวหรือดึงดูดใจได้.
ความล่าช้า: ปัญหาด้านทักษะอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาอาจรู้วิธีการเขียนโค้ดด้วย Python แต่ไม่เข้าใจการนำไปใช้ในกรณีการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล การเรียนรู้และการตามให้ทันต้องใช้เวลา
ปัญหาคุณภาพ: หากไม่มีทักษะที่เหมาะสม คุณภาพของการส่งมอบจะต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หากนักออกแบบแอปไม่มีทักษะเพียงพอที่จะถ่ายทอดเจตนาของตนได้อย่างชัดเจนและส่งต่อให้ผู้พัฒนาได้ ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสิ้นจะไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การสูญเสียโอกาส: โอกาสที่น่าตื่นเต้นอาจสูญเสียไปหากไม่มีทักษะในการคว้าไว้ หากทีมที่มีปัญหาด้านทักษะใช้เวลานานเป็นสองเท่าในการส่งมอบโครงการ พวกเขาอาจสร้างรายได้เพียงครึ่งหนึ่งของศักยภาพที่มี
ผู้นำทางธุรกิจเข้าใจสิ่งนี้และได้เริ่มสร้างระบบเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากมาตรการวัดผลผลิตแบบดั้งเดิมแล้ว ผู้นำองค์กรยังผลักดันให้มีการใช้แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน การประเมินผลแบบ 360 องศา การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ฯลฯ เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
เพื่อเอาชนะปัญหาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจำเป็นต้องสร้างศักยภาพที่ยั่งยืนเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ขั้นตอนแรกคือการรู้ว่าปัญหาทักษะประเภทใดที่อาจเกิดขึ้นได้
ประเภทของปัญหาทักษะในที่ทำงาน
ปัญหาทักษะไม่ได้เกิดขึ้นเท่าเทียมกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ปัญหาทักษะมีหลากหลายรูปแบบ เราได้ครอบคลุมประเภทที่พบบ่อยที่สุดแล้ว
ปัญหาด้านทักษะทางเทคนิค
ทักษะทางเทคนิคคือความรู้เฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญ หรือความสามารถหลักที่เกี่ยวข้องกับงานหรือหน้าที่เฉพาะ สำหรับนักเขียน ความรู้เกี่ยวกับกฎของไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคถือเป็นทักษะทางเทคนิค สำหรับนักพัฒนา ความเชี่ยวชาญในภาษาการเขียนโปรแกรมถือเป็นตัวอย่างของความสามารถหลัก
นี่คือทักษะพื้นฐานสำหรับทุกงาน ซึ่งหากขาดไป คุณจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาช่องว่างทางความรู้
ช่องว่างทางความรู้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่มีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ชัดเจน นี่ไม่ใช่เรื่องที่บริษัทไม่แบ่งปันข้อมูลภายใน แต่เป็นกรณีที่พนักงานไม่มีความรู้พื้นฐานที่คาดหวังไว้สำหรับตำแหน่งหน้าที่ของตน
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ไม่คุ้นเคยกับ Instagram หรือทนายความที่ไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบล่าสุดจะมีปัญหาด้านทักษะ
ความรู้ที่จำเป็นสำหรับแต่ละบทบาทคือบริบทที่จับต้องไม่ได้ซึ่งทุกคนในทีมทำงานอยู่ภายใน ปัญหาด้านความรู้สามารถสร้างความสับสน ความเข้าใจผิด และความวุ่นวาย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์
ปัญหาด้านทักษะอ่อน
ทักษะอ่อน หรือที่รู้จักกันในชื่อทักษะด้านพฤติกรรม คือความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ช่วยให้เกิดการสื่อสาร การร่วมมือ และการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นและมีประสิทธิผล สำหรับผู้จัดการโครงการทักษะการจัดการที่ไม่ดีอาจเป็นปัญหา สำหรับหัวหน้าทีม การไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์อาจเป็นปัญหาได้
ทักษะเหล่านี้เป็นเสมือนกาวที่ยึดองค์กรให้อยู่ด้วยกัน การขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์อาจไม่ใช่อุปสรรคที่ใหญ่หลวงเสมอไป แต่สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพ ผลลัพธ์ และขวัญกำลังใจของทีม
ปัญหาทักษะการปรับตัว
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ความสามารถในการปรับตัวคือสิ่งสำคัญที่สุด หากคุณไม่สามารถปรับตัวได้ คุณจะพบว่ามันยากที่จะเติบโต นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะในหลากหลายด้านของความสามารถในการปรับตัว รวมถึงการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีความรู้แต่ไม่มีทักษะการจัดการงานหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มักลังเลและไม่ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ทั้งสองคนนี้มีปัญหาด้านการปรับตัว
ทักษะการปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานในสถานที่ทำงานทุกวัน หากไม่มีทักษะเหล่านี้ พนักงานอาจรู้สึกถูกกดดัน เครียด หรือหมดไฟ และมักจะไม่ขอความช่วยเหลือ
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าใครขาดทักษะทางเทคนิคในการตัดสินใจหรือขาดทักษะการปรับตัวในการจินตนาการถึงผลลัพธ์ของมัน? มาค้นหาคำตอบกันเถอะ
วิธีการระบุปัญหาด้านทักษะ
ตามที่เราได้เห็นกันมา ปัญหาด้านทักษะมีความซับซ้อนและยากต่อการระบุอย่างไม่สมส่วน นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกและอารมณ์ เพราะเรากำลังตัดสินเกี่ยวกับบุคคล เพื่อขจัดอคติทุกรูปแบบ จำเป็นต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นกลางในการระบุปัญหาด้านทักษะ
นี่คือกรอบแนวคิดที่คุณสามารถใช้ได้
ดำเนินการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่: ตรวจสอบทุกบทบาทหน้าที่ในองค์กร ระบุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของแต่ละบทบาท จัดทำรายการทักษะที่แต่ละบทบาทต้องการในปัจจุบันและจะต้องการในอนาคต
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหาลิสต์ทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ได้ที่นี่. โดยใช้สิ่งนี้เป็นการบันดาลใจ คุณสามารถทำการวิเคราะห์ทักษะสำหรับตำแหน่งในบริษัทของคุณได้.
สำหรับความสามารถเฉพาะทางในงานลองใช้เทมเพลต ClickUp Technical Skills Matrix ซึ่งเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นและปรับแต่งได้สูง เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามทักษะของพนักงานแต่ละคนและระบุช่องว่างได้อย่างสม่ำเสมอ
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ขอให้ผู้จัดการและหัวหน้าทีมจัดทำรายชื่อทักษะทั้งหมดที่ทีมของตนมี รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดที่เห็นว่ามีปัญหาด้านทักษะ หากเป็นไปได้ ให้ปรึกษาลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกี่ยวกับข้อค้นพบของคุณเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
สำรวจพนักงานของคุณ: การสำรวจพนักงานอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าพวกเขาเห็นตัวเองอยู่ที่ใด
ดำเนินการประเมิน: เมื่อมีข้อสงสัย ให้ดำเนินการประเมินทักษะ เช่น แบบทดสอบ ข้อสอบภาคปฏิบัติ และการจำลองสถานการณ์ในรูปแบบเกมคุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์ติดตามการทำงานของพนักงานเพื่อตรวจสอบเวลาหรือกระบวนการที่ปฏิบัติตามได้อีกด้วย
จัดระเบียบข้อมูลที่คุณค้นพบและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของ ClickUp. เทมเพลตระดับกลางนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ทักษะ, กำหนดความสำคัญ, ตั้งเป้าหมายคะแนน, และกำหนดรายการการกระทำที่เป็นไปได้.
แผนที่ทักษะเหล่านี้: ตอนนี้ ให้เปรียบเทียบทักษะที่จำเป็นกับทักษะที่มีอยู่เคียงข้างกัน ทำรายการทักษะที่คุณยังขาดอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่คุณอาจพบปัญหาในอนาคต
นั่นควรจะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาทักษะของคุณ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะจัดการกับมันแล้ว หากคุณกำลังมองหาการจ้างงานเพื่อแก้ไขปัญหาทักษะลองใช้แม่แบบการแมปทักษะของ ClickUpเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผู้สมัคร
การจ้างงานไม่ใช่ทางออกเดียว อย่างไรก็ตาม คุณต้องการที่จะเพิ่มทักษะให้กับพนักงานที่มีอยู่ของคุณด้วย และเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสำหรับความสำเร็จในอนาคต มาดูกันว่าเราจะทำอย่างไร
การจัดการกับปัญหาทักษะ
หากคุณกำลังคิดว่า "ฉันรู้ว่าเรามีปัญหาด้านทักษะอยู่บ้าง แต่มันก็เป็นเรื่องปกติและเราก็ทำได้ดีอยู่แล้ว" คิดใหม่อีกครั้งองค์กรเศรษฐกิจโลกคำนวณว่าการแก้ไขปัญหาทักษะนี้อาจส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึง 6.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
ดังนั้น มาเริ่มกันเลย เมื่อคุณได้ระบุปัญหาด้านทักษะของคุณแล้ว การตอบสนองเดียวคือการพัฒนาทักษะเหล่านั้น นี่คือแนวคิดและวิธีการในการดำเนินการพร้อมเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น ClickUp สำหรับการจัดการความรู้
1. ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมที่มุ่งเน้นเป้าหมาย
ปัญหาด้านทักษะส่วนใหญ่ที่คุณระบุสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมและการศึกษาที่มุ่งเน้นในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ตัวอย่างบางส่วนมีดังต่อไปนี้
เวิร์กช็อปเชิงโต้ตอบ:ความท้าทายด้านการสื่อสารในที่ทำงานสามารถแก้ไขได้ด้วยเวิร์กช็อป คุณสามารถนำทีมมาร่วมกันในเซสชันการทำงานร่วมกัน ซึ่งผู้ดำเนินรายการสามารถสาธิตการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กร: คุณสามารถจัดตั้งกรอบการทำงานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงทักษะการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรในที่ทำงานได้ อาจเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น การจัดตั้งคู่มือสไตล์ หรือให้ทีมของคุณมีรายการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติตามในการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษร เช่น อีเมลขายสินค้า แคมเปญการตลาด โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
ClickUp Docsเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมคู่มือการทำงานของคุณและทำให้สามารถเข้าถึงได้โดยสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อทำงานร่วมกันในเนื้อหาได้อีกด้วย
การรับรองจากภายนอก: เพื่อสอนให้ใครบางคนกลายเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีขึ้น คุณสามารถลงทะเบียนให้พวกเขาเข้าร่วมคอร์สฝึกอบรมจากภายนอกได้ คุณยังสามารถลงทะเบียนให้พวกเขาสอบใบรับรองในเครื่องมือเช่น AWS หรือ Microsoft Azure ได้เพื่อเชื่อมช่องว่างของความรู้
2. ส่งเสริมการเป็นพี่เลี้ยง
การให้คำปรึกษาเป็นวิธีการที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับพนักงานในการรับคำแนะนำและการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า ความสัมพันธ์นี้สามารถช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถระบุช่องว่างในทักษะของตนเองและพัฒนากลยุทธ์เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแก้ไขปัญหาทักษะเฉพาะด้านด้วยการให้คำปรึกษา การมีแนวทางที่เป็นระบบเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือวิธีการ
ออกแบบโปรแกรมการให้คำปรึกษาของคุณ
กำหนดโครงสร้างให้ชัดเจน รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
- วิธีการจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงและผู้ที่ได้รับการพี่เลี้ยง
- พวกเขาจะพบกันบ่อยแค่ไหน
- พวกเขาจะพบกันนานแค่ไหน
- พวกเขาจะพบกันอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการพบกันแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม
ตั้งเป้าหมายและความคาดหวัง
เป้าหมายหลักของการให้คำปรึกษานี้คือการแก้ไขปัญหาด้านทักษะ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ทั้งพี่เลี้ยงและน้องใหม่ตั้งเป้าหมายในเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น เป้าหมายอาจจะเป็น "เรียนรู้การตัดสินใจและนำเสนออย่างมั่นใจต่อผู้บริหารระดับสูงภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568"
จากข้อมูลนี้ผู้ให้คำปรึกษาสามารถฝึกอบรมผู้รับคำปรึกษาในทักษะการจัดการตนเอง, การตัดสินใจ, การโน้มน้าว, การสื่อสาร, เป็นต้น
ใช้เครื่องมืออย่างClickUp Goalsเพื่อทำให้เป้าหมายเหล่านี้มองเห็นได้ตลอดเวลา คุณยังสามารถแบ่งเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นงานย่อย ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายโดยรวม
ฝึกอบรมพี่เลี้ยง
ความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยงอาจเป็นปัญหาด้านทักษะได้เช่นกัน ป้องกันสิ่งนี้ด้วยการฝึกอบรมพี่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอในหัวข้อต่อไปนี้:
- การฟังอย่างตั้งใจ
- คำติชมที่ส่งเสริม
- การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ
- การแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว
- การปรับแนวทางการให้คำปรึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับคำปรึกษา
- การวัดความก้าวหน้าและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ClickUp Dashboardsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการวัดความก้าวหน้าในหลากหลายตัวชี้วัด ปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยวิดเจ็ตที่คุณเลือกและติดตามการอัปเดตแบบเรียลไทม์
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจที่มอบโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีโอกาสที่จะนวัตกรรมเพิ่มขึ้นถึง 92% และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 37%ตามการค้นพบของ Deloitte. เพื่อแก้ไขปัญหาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง.
เพิ่มการเรียนรู้เข้าไปในเป้าหมายของบริษัทคุณ: ให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของ KPI ของพนักงาน คุณสามารถจัดสรร 10-15% ของพื้นที่ผลลัพธ์หลักของพนักงานสำหรับการพัฒนาทักษะ
ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น: สร้างพื้นที่ปลอดภัยที่คุณและพนักงานสามารถถามคำถาม สำรวจแนวคิดใหม่ ทดลอง และเรียนรู้จากความผิดพลาดได้โดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสิน ไม่จำเป็นต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในที่ประชุมใหญ่หรือการประชุมทั้งหมด
การสนทนาเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์และตามบริบทด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่าง ClickUpมุมมองแชทของ ClickUpจะรวบรวมการสนทนาทั้งหมดไว้ที่เดียวเพื่อให้ผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถมุ่งความสนใจไปที่ภายหลังได้
เปิดโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเอง: ชำระค่าสมัครสมาชิกแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์หรือการรับรองต่างๆ เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้ นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อหนังสือ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ฯลฯ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการก็เป็นสิ่งที่ดี การให้เงินสนับสนุนหรือเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเรียนรู้และพัฒนา ยังแสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับการเติบโตและความพร้อมสำหรับอนาคตของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น ผู้นำทีมที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ หรือหัวหน้าวิศวกรจากอุตสาหกรรมอื่นอาจต้องการการสนับสนุนเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ในกรณีเช่นนี้ การเรียนรู้ด้วยตนเองอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. สร้างการทบทวนที่ขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้
ผู้คนทำงานเพื่อสิ่งที่พวกเขารู้ว่าจะถูกประเมิน ทำให้การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะเป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพหลักสำหรับทีมของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากการประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นปีไม่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จะไม่มีแรงจูงใจให้ใครพัฒนาทักษะของตนใช้ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ:
- รวมเป้าหมายการเรียนรู้สำหรับพนักงานแต่ละคน
- ตรวจสอบความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
- ให้พวกเขาประยุกต์ใช้การเรียนรู้ในการปฏิบัติและประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพ
ข้างต้นอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานเต็มเวลาของทีมการเรียนรู้และการพัฒนา ในหลายๆ ด้าน มันก็เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนในการแก้ไขปัญหาทักษะให้ประโยชน์ที่พิเศษอย่างยิ่ง
ประโยชน์และความท้าทายในการแก้ไขปัญหาทักษะ
การแก้ไขปัญหาทักษะช่วยให้องค์กรมี:
- เพิ่มผลผลิตจากการสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นและดีขึ้น
- ประสิทธิภาพของทีมที่ดีขึ้นจากการทำงานร่วมกันที่มีความหมายมากขึ้น
- ทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กร
- พนักงานที่มีความสุขมากขึ้นได้รับพลังจากโอกาสในการเติบโต
- ความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้น, ขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น, และการลาออกที่ลดลง
มันไม่ได้สวยงามไปเสียทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาทักษะก็มีความท้าทายหลายประการเช่นกัน
สำหรับผู้เริ่มต้น, 'ปัญหาทักษะ' ไม่ใช่เรื่องที่น่าพอใจเสมอไปที่จะหารือ. การบอกพนักงานว่าพวกเขามีปัญหาทักษะฟังดูเหมือนการตำหนิ. การเอาชนะสิ่งนี้ต้องการความเห็นอกเห็นใจและความอดทน.
บ่อยครั้งที่องค์กรไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการฝึกอบรมหรือให้คำปรึกษาแก่พนักงาน ผู้จัดการและพนักงานอาวุโสก็มักจะมีงานล้นมือ ทำให้ไม่มีเวลาหรือพื้นที่ในความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
และจากนั้น ยังมีปัญหาพื้นฐานในการระบุช่องว่างของทักษะเอง เพิ่มเข้าไปด้วยคือผลกระทบของ Dunning-Kruger ซึ่งบุคคลที่มีความสามารถหรือความรู้ต่ำมักจะประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป ความลำเอียงนี้ทำให้ช่องว่างของทักษะยังคงอยู่และจำกัดโอกาสในการพัฒนา
ทำให้ทักษะไม่ใช่ปัญหาด้วย ClickUp
การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเขาว่าไว้ เทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนแปลง เครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่น GenAI จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานที่ไม่สร้างสรรค์ส่วนใหญ่จะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ ทักษะที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจะล้าสมัยในไม่ช้า
ดังนั้น สำหรับองค์กรใดก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จ การแก้ไขปัญหาทักษะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่สำคัญกว่านั้น ปัญหาด้านทักษะจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างมีกลยุทธ์ เป็นระบบ และมุ่งเน้นที่บุคลากรเป็นศูนย์กลาง คุณจำเป็นต้องวางแผนการฝึกอบรม จัดทำสื่อการเรียนรู้ สร้างโครงการการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย นี่คือวิธีเดียวที่จะสร้างแนวทางที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาทักษะของคุณ
เพื่อทำทุกสิ่งนี้และมากกว่านั้น คุณต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp ด้วยการจัดการความรู้ที่มั่นคง การจัดการงาน การจัดการเวลาแม่แบบเมทริกซ์ทักษะมากมาย และ AI ที่ทรงพลัง ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
