วิธีที่ผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา

วิดีโอ TikTokที่มีชื่อว่า "POV: คุณมีผู้จัดการเป็นมิลเลนเนียล" กลายเป็นไวรัลเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ละครสั้นนี้แสดงให้เห็นผู้จัดการที่ ใจเย็น ขอให้พนักงานไม่มาทำงานในขณะที่ป่วย และสนับสนุนให้ใช้เวลาส่วนตัวในการทำธุระต่างๆ นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและร่างกายเพื่อป้องกันการหมดไฟ
วิดีโอดังกล่าวได้จุดประกายการถกเถียงอย่างมากบนโลกออนไลน์ (เกือบหนึ่งสัปดาห์!) ขณะที่ผู้ชมชื่นชมผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลที่ให้ความสนใจในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
แน่นอนว่ามันเป็นการพูดเกินจริงในเชิงตลก แต่การแสดงนี้เน้นให้เห็นถึงลักษณะบางประการของผู้จัดการที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียล
ดังนั้น อะไรคือสิ่งที่ทำให้คนรุ่นมิลเลนเนียลได้รับความเคารพและความชื่นชมในตำแหน่งผู้นำ? มีองค์ประกอบใหม่ใดบ้างที่พวกเขาได้นำมาใช้ในงานซึ่งคนรุ่นก่อนอาจยังไม่เชี่ยวชาญ?
บทความนี้สำรวจว่าผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลกำลังเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานอย่างไร มาเริ่มกันเลย!
ลักษณะของผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียล
"คนรุ่นมิลเลนเนียลไม่ต้องการให้ใครมาสั่งว่าต้องทำอะไร"
"คนรุ่นมิลเลนเนียลยุ่งกับงานเสริมมากเกินไปจนไม่สนใจงานประจำ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น"
"คนรุ่นมิลเลนเนียลมีความรู้สึกว่าตนเองสมควรได้รับ"
ทุกสัปดาห์มีมุมมองใหม่เกี่ยวกับคนรุ่นที่คาดว่าจะประกอบเป็น75% ของกำลังแรงงานภายในปี 2025
แม้จะมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด แต่คนรุ่นมิลเลนเนียล (เกิดระหว่างปี 1981 ถึง 1996) ก็ยังคงก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารในองค์กรมากขึ้นเรื่อย ๆ และพวกเขาไม่ได้แค่บริหารจัดการพนักงานในรุ่นของตัวเองหรือกลุ่มคนรุ่นเจนซีเท่านั้น แต่ยังนำทีมคนทำงานเจนเอ็กซ์และผู้เชี่ยวชาญเจนเบบี้บูมเมอร์อีกด้วย
การเข้ามาของมิลเลนเนียลในด้านการบริหารจัดการได้ทำให้สถานที่ทำงานน่าสนใจมากขึ้นอย่างแน่นอน พวกเขานำคุณค่าและวิธีการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนมาสู่การบริหารจัดการ อาจมากกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา
นี่คือวิธีที่ผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลอธิบายสไตล์การบริหารจัดการของตนเอง
มาดูลักษณะทั่วไปบางประการของผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลกัน:
1. การตั้งมาตรฐานให้สูง
คนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความคาดหวังที่สูง หากโครงการหรืองานใดไม่ตรงตามมาตรฐานที่สูงของพวกเขา พวกเขาจะผลักดันให้มีการปรับปรุงหรือตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น
หนังสือ"เยาวชน งาน และอนาคต: ปัญหาและโอกาส" กล่าวถึงว่า—คนรุ่นมิลเลนเนียลมีความเป็นเอกลักษณ์ พวกเขาเชื่อว่าการทำงานหนักมีความสำคัญมากกว่าที่คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์เชื่อ
2. เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
คนรุ่นมิลเลนเนียลถูกวิจารณ์เรื่องการหมกมุ่นกับหน้าจอมาเป็นเวลานาน แต่การเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบของพวกเขา พวกเขาอยู่ในกลุ่มของตัวเอง คอยมองหาสิ่งใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ราบรื่นขึ้นและบรรลุผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น
ผลสำรวจซีอีโอระดับโลกประจำปีครั้งที่ 14 ของ PwCระบุว่า "หนึ่งในลักษณะเด่นของเจเนอเรชันมิลเลนเนียลคือความผูกพันกับโลกดิจิทัล พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับบรอดแบนด์ สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และโซเชียลมีเดียที่กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน และคาดหวังการเข้าถึงข้อมูลได้ทันที นี่คือ เจเนอเรชันแรกที่เข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีความเข้าใจในเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญ ดีกว่าพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่า"
3. ความซื่อสัตย์และความโปร่งใส
ผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลยังให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ โดยให้ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา มากกว่าการวิจารณ์ ประสบการณ์ในการรับข้อเสนอแนะแบบทันที ช่วยให้พวกเขาสามารถนำคำแนะนำที่สร้างสรรค์ซึ่งทั้งตรงไปตรงมาและสนับสนุนมาปรับใช้ได้
4. การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริง
คนรุ่นมิลเลนเนียลให้คุณค่ากับการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม แม้ว่าพวกเขาจะทำงานได้ดีด้วยตัวเองก็ตาม เติบโตมาพร้อมกับ 'เหรียญรางวัลการเข้าร่วม' พวกเขานำแนวคิดนี้มาสู่ที่ทำงาน สร้างระบบที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาลดความสำคัญของลำดับชั้นแบบดั้งเดิมเพื่อใช้ประโยชน์จากทักษะที่หลากหลายของเพื่อนร่วมงานและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
5. คนมองโลกในแง่ดีที่มีเป้าหมาย
แม้จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดคนรุ่นมิลเลนเนียลยังคงมีแรงจูงใจและความมองโลกในแง่ดีสูงเกี่ยวกับงานของพวกเขา แรงผลักดันนี้ช่วยให้พวกเขาเผชิญกับความท้าทายและผลักดันไปสู่ความสำเร็จ ความกระตือรือร้นของคนรุ่นมิลเลนเนียลส่งผลต่อจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่งและความปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก การรับมือกับโครงการที่ท้าทายหรือเป็นผู้นำในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ด้วยทัศนคติแบบ "ทำได้" เป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขา
6. ผู้มีวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
คนรุ่นมิลเลนเนียลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาค่านิยมส่วนบุคคลและการมองโลกแตกต่างจากคนรุ่นก่อน พวกเขามีความคิดเปิดกว้างและมุ่งมั่นที่จะยอมรับผู้อื่น ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมและเป็นบวก
ตามรายงาน Workmonitor 2022 ของ Randstad พบว่า 43% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลจะไม่เข้าร่วมกับนายจ้างที่มีค่านิยมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่สอดคล้องกับของตนเอง นอกจากนี้ 56% ของพนักงานรุ่นใหม่ยังยินดีที่จะลาออกจากงานหากงานนั้นขัดขวางวิถีชีวิตที่พวกเขาต้องการอีกด้วย
7. คนเก่งรอบด้าน
ผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน สามารถจัดการโครงการหลายอย่างได้อย่างคล่องแคล่วราวกับนักเล่นกล พวกเขา เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถสลับงานได้อย่างชำนาญ แต่พูดตามตรง—ความสามารถนี้บางครั้งก็พาพวกเขาหลงเข้าไปในวังวนของความวอกแวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับเสน่ห์อันเย้ายวนของโซเชียลมีเดียและการแจ้งเตือนที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา
งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลมักถูกมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วไปมากกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนื่องจากพวกเขามีการศึกษาที่หลากหลายและมีความรู้กว้างขวาง
8. ความอยากรู้อยากเห็นเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอของพวกเขา
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลมีแรงขับเคลื่อนจากความอยากรู้อยากเห็น สถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่เพียงพอสำหรับพวกเขา พวกเขามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาอยู่เสมอ ความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จักพอเช่นนี้นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการตัดสินใจที่ดีขึ้น ทำให้พวกเขามีคุณค่าอย่างยิ่งในที่ทำงาน พวกเขาเป็นประเภทที่ชอบสำรวจทักษะใหม่ๆ รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ และสนับสนุนให้ทีมของพวกเขาทำเช่นเดียวกัน
วิธีประสบความสำเร็จในฐานะผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียล
คนรุ่นมิลเลนเนียลเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในที่ทำงานตั้งแต่ปี 2016 พวกเขานำเสนอมุมมองใหม่และทัศนคติเชิงบวกที่ช่วยฟื้นฟูบรรยากาศในที่ทำงาน พลังความสดใหม่ของพวกเขานั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับบรรยากาศเมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มรู้สึกซ้ำซาก
ในขณะที่ผู้จัดการรุ่นใหม่ทุกยุคต้องเผชิญกับความท้าทายในการค้นหาความหมายของความสำเร็จในบทบาทของตน ผู้จัดการที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคเฉพาะตัวบางประการ
ใช่ ช่องว่างระหว่างรุ่นเป็นเรื่องจริงมาก! พนักงานที่อยู่ในยุคเบบี้บูมเมอร์มักมีปัญหาในการยอมรับผู้จัดการที่อายุน้อยกว่าอย่างจริงจัง และการขาดประสบการณ์แบบดั้งเดิมอาจเป็นข้อกังวลสำหรับตำแหน่งที่ปกติแล้วมักจะเป็นของผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า
การสร้างและบริหารทีมอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้จัดการที่เป็นมิลเลนเนียลเมื่อมีกลุ่มอายุและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์และเคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้จัดการที่เป็นมิลเลนเนียลประสบความสำเร็จ:
1. เชื่อมั่นในทีมว่าจะส่งมอบผลงาน
ไว้วางใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานจะเป็นอย่างไร—โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าพนักงานสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมสำนักงานแบบดั้งเดิม การอนุญาตให้ทำงานจากระยะไกลช่วยสร้างสมดุลและความยืดหยุ่นมากขึ้น และสร้างความไว้วางใจ
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีม เช่น ClickUp สามารถช่วยจัดการพนักงานแบบไฮบริดและทำงานทางไกลได้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการ ClickUp ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม จัดระเบียบโครงการ และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วย วางแผนโครงการ อัตโนมัติงาน ระบุจุดติดขัด และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้แดชบอร์ดของ ClickUpยังให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของพนักงาน ทำให้ง่ายต่อการติดตามผลผลิต
2. นำเสนอด้วยแนวทาง 'ทดลองได้ฟรี'
การฝึกฝนความเป็นอิสระในการทำงานช่วยกระตุ้นความทะเยอทะยานของพนักงานในปัจจุบัน บทบาทของผู้จัดการในสถานการณ์นี้คือการขจัดอุปสรรคและให้คำแนะนำและกำลังใจ ไม่ใช่การควบคุมอย่างละเอียด การให้ทีมรับผิดชอบโครงการของตนเองช่วยกระตุ้นแรงจูงใจในการบรรลุผลลัพธ์
การเสริมพลังให้ทีมค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองมักนำไปสู่ความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของในงาน. แทนที่จะให้คำตอบโดยตรง การแบ่งปันประสบการณ์จะกระตุ้นให้พนักงานนำบทเรียนไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง วิธีการนี้สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจและสร้างสรรค์ได้
3. ชื่นชมและให้รางวัลแก่ทีมของคุณ
การรักษาขวัญกำลังใจให้สูงขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการยอมรับและเฉลิมฉลองความพยายามของทีม. วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้า.
โชคดีที่แม่แบบการตั้งเป้าหมายสามารถเป็นแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ ทำให้ชัดเจนว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไรสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม แม่แบบเหล่านี้ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ และติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการวัดสัญญาณเป้าหมายของ ClickUp สามารถช่วยกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และเป้าหมายสำคัญ ทำให้ผู้จัดการสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังบรรลุเป้าหมายและจุดใดที่ต้องปรับปรุง ความชัดเจนนี้ช่วยให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นไปได้ง่ายขึ้น ทำให้การยอมรับและให้รางวัลแก่ความพยายามและความสำเร็จของทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น
4. จัดเตรียมเส้นทางการพัฒนาอาชีพที่ชัดเจน
ช่วยให้สมาชิกในทีมเติบโตในสายอาชีพโดยการกำหนดเป้าหมายอาชีพที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้. หารือเกี่ยวกับความทะเยอทะยานในอาชีพของพวกเขา และกำหนดวิธีการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีม.
เมื่อเป้าหมายการพัฒนาได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ให้ทำการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอกับสมาชิกในทีมเพื่อดูว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างไร และให้การสนับสนุนตามความจำเป็น การทำเช่นนี้จะช่วยให้ทีมสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายใหญ่ร่วมกันได้
ใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้พร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติต่างๆ เช่น เป้าหมายเชิงตัวเลข เป้าหมายทางการเงิน และเป้าหมายแบบถูก/ผิด ช่วยให้คุณสามารถวัดความสำเร็จในวิธีเฉพาะได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ลองใช้เทมเพลตแผนเส้นทางอาชีพเพื่อช่วยให้ทีมของคุณระบุและติดตามเป้าหมายการเรียนรู้ส่วนบุคคลและการเติบโตในสายอาชีพ
5. แบ่งปันภาพรวมที่ใหญ่กว่า
ในฐานะผู้จัดการที่เป็นมิลเลนเนียล สิ่งสำคัญสำหรับคุณคือการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้กับทีมหรือแผนกของคุณได้ทราบ ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่มีความหมายซึ่งบริษัทต้องการจะสร้างขึ้น ไม่ว่าจะผ่านการมีส่วนร่วมทางสังคม การผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรม หรือการสร้างโอกาสที่มีคุณค่าภายในบริษัท
การกระทำเหล่านี้จะช่วยให้เป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกับคุณค่าของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายในชีวิตการทำงาน ซึ่งเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดร่วมกัน
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิด,ทำงานร่วมกับทีมแบบเรียลไทม์, เชื่อมโยงกระบวนการทำงาน, และส่งเสริมนวัตกรรมที่รวดเร็ว. แนบไฟล์, งาน, และเอกสารไปยัง Whiteboards เพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ. สิ่งนี้ทำให้ทีมรู้สึกมีส่วนร่วม, กระตุ้นให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ที่ใหญ่ขึ้น.
6. สร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่ง
เพื่อสร้างวัฒนธรรมของการสื่อสารที่เปิดกว้าง ให้สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสิน จัดการประชุมเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า ความท้าทาย และความคิดใหม่ ๆ ให้แน่ใจว่าการประชุมเหล่านี้มีโครงสร้างที่ชัดเจนแต่เปิดกว้างเพียงพอที่จะให้มีการหารือในกลุ่มอย่างอิสระ
การดำเนินการทันทีในขนาดที่เล็กลงก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้เช่นกัน
เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUpสามารถช่วยกำหนดกรอบวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ ช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นภาพและปรับกิจกรรม ความคาดหวัง และค่านิยมของทีมให้สอดคล้องกัน
เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับค่านิยมของบริษัทและระบุลักษณะสำคัญ จากนั้นกำหนดเป้าหมายและโครงการริเริ่มเพื่อปลูกฝังค่านิยมเหล่านั้นและนำไปปฏิบัติ สิ่งนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความมีแรงจูงใจในที่ทำงาน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนนโยบายของบริษัทได้อีกด้วย
คนรุ่นมิลเลนเนียลกำลังเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานให้ดีขึ้นอย่างไร?
ผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลรู้ดีว่าเครื่องชงกาแฟแบบบีนทูคัพและโต๊ะปิงปองในห้องพักผ่อนไม่ได้ช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานหรือกระตุ้นแรงจูงใจของพนักงานได้จริง เจเนอเรชันนี้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายและความก้าวหน้า ไม่ใช่แค่สวัสดิการเท่านั้น
พนักงานรุ่นใหม่ต้องการให้นโยบาย ค่านิยม และโปรแกรมการพัฒนาของบริษัทสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อุดมคติ และอนาคตที่สดใสที่พวกเขากำลังวางแผนไว้ ดังนั้น แม้เครื่องชงกาแฟคาปูชิโน่จะดี แต่สิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตในอาชีพของกลุ่มมิลเลนเนียลจริงๆ คือโอกาสในการเติบโตในสายงาน!
วิธีที่โดดเด่นบางประการที่มิลเลนเนียลกำลังนำการเปลี่ยนแปลงทางรุ่นเข้าสู่สถานที่ทำงาน ได้แก่:
1. ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าเหนือการบริหารแบบดั้งเดิม
ผู้นำแบบดั้งเดิมเน้นที่อัตรากำไรและผลลัพธ์ทางการเงิน บางครั้งอาจแลกมาด้วยความสุขของพนักงานหรือผลกระทบต่อสังคม คนรุ่นมิลเลนเนียลกำลังนิยามวัฒนธรรมการทำงานใหม่ด้วยรูปแบบการเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า โดยมุ่งเน้นที่จุดมุ่งหมาย ความจริงใจ และความโปร่งใส
พวกเขากำลังสร้างความแตกต่างที่มีความหมายในด้านต่อไปนี้:
เป้าหมายสำคัญกว่าผลกำไร
บริษัทที่มีผู้นำเป็นมิลเลนเนียลมีแนวโน้มที่จะนำมาตรการสีเขียวมาใช้หรือสนับสนุนประเด็นทางสังคมมากขึ้น มิลเลนเนียลตั้งเป้าหมายทางธุรกิจที่ขยายออกไปไกลกว่าแค่กำไรสุทธิ มุ่งหวังที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม สิ่งนี้เห็นได้ชัดจากการ สนับสนุนการลงทุน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ซึ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมีจริยธรรม
ความแท้จริงและความโปร่งใส
ด้วยการเปิดเผยเกี่ยวกับความท้าทายและความสำเร็จ ผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและการสนับสนุน ส่งเสริมให้ทีมงานมีความซื่อสัตย์และมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
ตามการสำรวจของเดลoitte ปี 2024 เกี่ยวกับเจน Z และมิลเลนเนียล ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เป็น 우선순위สูงสุดสำหรับมิลเลนเนียล
2. การร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน
ก่อนหน้านี้ สถานที่ทำงานได้ส่งเสริมการแข่งขันโดยไม่ตั้งใจผ่านการเน้นย้ำตัวชี้วัดและอันดับของผลงานส่วนบุคคล สิ่งนี้นำไปสู่ทัศนคติแบบแยกส่วนและการเมืองในสำนักงาน ซึ่งทำให้แผนกหรือพนักงานมุ่งเน้นที่จะเอาชนะกันมากกว่าการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
คนรุ่นมิลเลนเนียลกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารทีมด้วยการให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมมากกว่าการแข่งขันในที่ทำงาน
คุณค่าที่แท้จริงของความหลากหลาย
สำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล ความหลากหลายไม่ใช่แค่คำฮิตติดปาก แต่เป็นข้อได้เปรียบที่แท้จริงผู้จัดการที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลรู้ดีว่าการรวมคนที่มีภูมิหลังและความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะเป็นเจ้านายที่ชอบออกคำสั่ง ผู้จัดการที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียล มีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกมากกว่า ช่วยให้ทีมที่หลากหลายของพวกเขาทำงานร่วมกันและจัดการงานได้อย่างราบรื่น
ภาวะผู้นำที่ครอบคลุม
ผู้นำรุ่นมิลเลนเนียลถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นกันเองตามธรรมชาติ พวกเขาให้คุณค่ากับความคิดเห็นของทุกคน และ มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกเสียงได้รับการฟัง ความเป็นกันเองนี้ช่วยในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีความสามัคคีมากขึ้น ด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการหารือและกระบวนการตัดสินใจ พวกเขาทำให้แน่ใจว่าทีมได้รับประโยชน์จากมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลาย
3. การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องตลอดการประเมินผลประจำปี
ในอดีต การให้ข้อเสนอแนะจากหัวหน้าหรือสมาชิกคนอื่น ๆ มักจะเกิดขึ้นในช่วงการประเมินผลประจำปี ซึ่งอาจทำให้รู้สึกกดดันและมักจะสายเกินไปที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างองค์กรที่แบนราบและเน้นการทำงานเป็นทีมมากขึ้น คนรุ่นมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างต่อเนื่องในที่ทำงาน
ความสำคัญของการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
เนื่องจากคนรุ่นมิลเลนเนียลเติบโตมาพร้อมกับการสื่อสารแบบทันทีและโซเชียลมีเดีย พวกเขาจึงให้ความสำคัญกับคุณค่าของการได้รับข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงที เพราะพวกเขาต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมั่นใจว่างานของตนสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
การเชื่อมช่องว่างทางการสื่อสาร
คนรุ่นมิลเลนเนียล ให้ความสำคัญกับการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน โดยใช้วิธีการบริหารจัดการ เช่น KPI (Key Performance Indicators) และ OKR (Objectives and Key Results) พวกเขายังเชื่อในการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยอย่างเปิดเผย ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใส
4. ประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่าชั่วโมงการทำงาน
คนรุ่นมิลเลนเนียลกำลังส่งเสริมแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงความยืดหยุ่นในที่ทำงานมากขึ้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการทำงานแบบ 9 ถึง 5 แบบดั้งเดิม ไปสู่ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คนรุ่นมิลเลนเนียลได้สนับสนุนมาตั้งแต่ก่อนแล้ว
สำหรับพวกเขา การมีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงการทำงานเป็นเวลานานในสำนักงาน แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้จริง
การปรับตัวสู่ความปกติใหม่
คนรุ่นมิลเลนเนียลกำลังเป็นผู้นำในการส่งเสริมรูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน พวกเขาให้เหตุผลว่าการจัดการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเครียด แต่ยังช่วยส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอีกด้วย แนวทางดังกล่าวช่วยให้พนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อแม่ สามารถมีความยืดหยุ่นในการจัดการชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้มากขึ้น
23% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลกล่าวว่าการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจากพวกเขาสามารถมุ่งเน้นกับงานได้โดยไม่ถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศ นอกจากนี้ 69% ของพ่อแม่ที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลคิดว่าการทำงานแบบผสมผสานช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตของพวกเขา
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันในการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน พวกเขา ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและสนับสนุนโครงการ ที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวก โปรแกรมที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความผูกพันของพนักงานกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
การยอมรับเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญในแนวทางการบริหารจัดการของคนรุ่นมิลเลนเนียล คนรุ่นมิลเลนเนียล รวดเร็วในการนำและผสานเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึง AI เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ความเต็มใจของพวกเขาในการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
5. ทักษะสำคัญกว่ากฎระเบียบสำนักงานที่เคร่งครัด
ใครจะสนใจเรื่องระเบียบการแต่งกาย ในเมื่อสิ่งที่ควรให้ความสำคัญจริงๆ คือความสามารถและการมีส่วนร่วม?
ผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียลกำลังเปลี่ยนจากกฎการแต่งกายที่เข้มงวด โดยเน้นที่ทักษะและคุณภาพของงานมากกว่า พวกเขาไม่ได้ยึดติดกับการที่ใครจะใส่สูทหรือกางเกงยีนส์ สิ่งที่สำคัญคือคุณค่าที่พวกเขานำมาสู่ทีม
ส่งเสริมการแสดงออกส่วนบุคคล
ผู้นำรุ่นมิลเลนเนียลเชื่อในการ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงออกผ่านทางเลือกของตนเอง ไม่ว่าใครจะชอบสวมเสื้อสูท เสื้อสเวตเตอร์ลำลอง หรือแม้แต่ชุดที่ไม่เป็นทางการมากนัก ผู้จัดการเหล่านี้เข้าใจดีว่าการแสดงออกถึงตัวตนสามารถเสริมสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในงานได้
ท้าทายบรรทัดฐานทางเพศ
ผู้จัดการที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลเหล่านี้ยังทำลายความคาดหวังทางเพศแบบดั้งเดิมในที่ทำงาน โดยการส่งเสริมความโปร่งใสและนโยบายที่ดีขึ้น เช่น การลาประจำเดือน และการลาคลอดบุตรของบิดา
ยกระดับทักษะการจัดการของคุณด้วย ClickUp
คนรุ่นมิลเลนเนียลไม่ใช่คนที่ยึดติดกับรูปแบบการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม พวกเขาชอบทำสิ่งต่างๆ ในแบบของตัวเองและให้ความสำคัญกับการเอาชนะความแตกต่างระหว่างรุ่น การสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก และการทำให้แน่ใจว่าทั้งทีมได้รับประโยชน์
หากคุณกำลังเดินบนเส้นทางสู่การเป็นผู้จัดการรุ่นมิลเลนเนียล คุณอาจได้เรียนรู้ทักษะที่มีประโยชน์จากช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและโลกที่มีสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะเหล่านี้สามารถช่วยคุณนำทีมของคุณและสร้างผลกระทบเชิงบวกได้
วิธีหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านสู่บทบาทการจัดการอย่างราบรื่นคือการใช้เครื่องมือการจัดการใหม่และนวัตกรรม เช่น ClickUp. ClickUp ช่วยทำให้โครงการเป็นระเบียบ, ปรับปรุงการสื่อสาร, และติดตามความคืบหน้า, ทำให้การจัดการทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของคุณ.
