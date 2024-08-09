บล็อก ClickUp
วิธีสร้างงานย่อยใน Jira

วิธีสร้างงานย่อยใน Jira

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
9 สิงหาคม 2567

โครงการที่ซับซ้อนมักเกี่ยวข้องกับงานหลายอย่างที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ทำให้การติดตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามกำหนดเวลาเป็นเรื่องท้าทาย

ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งโครงการที่ซับซ้อนเหล่านี้ออกเป็นองค์ประกอบที่จัดการได้Jira ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม มีฟีเจอร์ที่เรียกว่างานย่อยเพื่อตอบสนองความต้องการนี้

คุณสามารถใช้ subtasks ใน Jira เพื่อแบ่งโครงการของคุณออกเป็นหน่วยงานที่เล็กกว่าและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เนื่องจาก subtasks เชื่อมโยงกับงานหลัก การใช้วิธีการแบ่งย่อยนี้สามารถปรับปรุงการมองเห็นโครงการ อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน และช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย subtasks คุณสามารถมอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้าได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และสร้างรายงานที่ละเอียดมากขึ้น

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจพื้นฐานของงานย่อยใน Jira คุณจะได้เรียนรู้ว่างานย่อยคืออะไรวิธีการติดตามความคืบหน้าของงาน และวิธีการสร้างงานย่อยใน Jira

ต่อมาในบทความนี้เราจะเปรียบเทียบ Jira กับ ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่ง เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าโซลูชันใดอาจเหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด

การทำความเข้าใจงานย่อยใน Jira

งานย่อยใน Jira คือส่วนย่อยของงานหลัก ทำหน้าที่เป็นงานลูกภายใต้งานแม่ ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น

ลองจินตนาการถึงโครงการของคุณเหมือนกับการสร้างบ้าน งานหลักคือการก่อสร้างโดยรวม ในขณะที่งานย่อยใน Jira อาจแทนขั้นตอนเฉพาะ เช่น การวางรากฐาน การสร้างโครงผนัง หรือการติดตั้งหลังคา แต่ละงานย่อยเป็นส่วนสำคัญของโครงการ แต่การจัดการงานเหล่านี้แยกกันทำให้งานโดยรวมจัดการได้ง่ายขึ้น

ในการเริ่มต้น คุณเพียงแค่ต้องได้รับอนุญาตในการสร้างปัญหาและเปิดใช้งานงานย่อยในโครงสร้างประเภทปัญหาของโครงการของคุณ

วิธีสร้างงานย่อยใน Jira

คุณสามารถสร้างงานย่อยใน Jira ได้สองวิธี:

  1. สร้างงานย่อยภายในปัญหาหลัก
  2. แปลงปัญหาที่มีอยู่ให้เป็นงานย่อยและมอบหมายให้กับปัญหาหลัก

นี่คือรายละเอียดของวิธีการเหล่านี้

วิธี #1: สร้างงานย่อยภายในปัญหาหลัก

1. เปิดปัญหาหลัก

ค้นหาและเปิดปัญหาที่คุณต้องการสร้างงานย่อย

2. เข้าถึงเมนูจุดไข่ปลา

เมนูจุดไข่ปลาใน Jira
ผ่านทางJira

คลิกปุ่ม '… ' (จุดไข่ปลา) ที่มุมขวาบนเพื่อขยายเมนูแบบเลื่อนลง

3. เลือก 'สร้างงานย่อย'

เลือกตัวเลือก 'สร้างงานย่อย' จากเมนู

หน้าต่างป๊อปอัพ 'สร้างงานย่อย' จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าปัญหาหลัก โปรดทราบว่าผู้ดูแลระบบ Jira ต้องเปิดใช้งานเมนูย่อย 'สร้างงานย่อย' และประเภทปัญหางานย่อยต้องถูกเพิ่มเข้าไปในแผนผังประเภทปัญหาของโครงการ

4. กรอกรายละเอียดของงานย่อย

รายละเอียดงานย่อยใน Jira

เลือก 'งานย่อย' ในเมนูแบบเลื่อนลงของประเภทปัญหา กรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน และเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 'สร้าง' ที่ด้านล่างของหน้าเพื่อยืนยันการสร้างงานย่อย

งานย่อยใหม่จะแสดงในส่วน 'งานย่อย' ของปัญหาหลัก/ปัญหาแม่

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ฟิลด์ในหน้าต่างป๊อปอัพ 'สร้างงานย่อย' สามารถปรับแต่งได้ เพียงแค่คลิกที่ไอคอนรูปเฟือง (⚙️) ที่มุมขวาบนเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกฟิลด์ตามต้องการได้ คุณสามารถสลับระหว่างฟิลด์เริ่มต้นและฟิลด์ที่ปรับแต่งเองได้โดยใช้ลิงก์ 'ทั้งหมด' และ 'กำหนดเอง'

โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถทำให้การจัดการโครงการ Jira ง่ายขึ้น และติดตามความคืบหน้าของงาน, อุปสรรค, และการเสร็จสิ้นได้ดีขึ้น โดยใช้ฟังก์ชัน 'สร้างงานย่อย' ของ Jira

วิธี #2: แปลงปัญหาที่มีอยู่ให้เป็นงานย่อยและเลือกงานหลัก

1. ไปที่ปัญหา

เริ่มต้นด้วยการเปิดประเด็นที่คุณต้องการแปลงเป็นงานย่อย คุณสามารถทำได้โดยการค้นหาประเด็นนั้นในแถบค้นหาหรือนำทางไปยังรายการประเด็นของโครงการของคุณ

2. เข้าสู่เมนู 'เพิ่มเติม'

เมื่อปัญหาถูกเปิดขึ้นแล้ว ให้ค้นหาเมนูแบบเลื่อนลง "เพิ่มเติม" ซึ่งมักจะอยู่ที่มุมขวาบนของหน้าต่างปัญหา คลิกที่เมนูนี้เพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม

3. เลือกแปลงเป็นงานย่อย

จากตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ ให้เลือก "แปลงเป็นงานย่อย" ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนปัญหาปัจจุบันให้กลายเป็นงานย่อยของปัญหาอื่น

4. ระบุงานหลัก

งานหลักใน Jira

หน้าจอใหม่จะปรากฏขึ้น โดยจะขอให้คุณเลือกงานหลัก คุณสามารถพิมพ์รหัสงานหลักหรือค้นหาโดยใช้ลิงก์ที่ให้ไว้ งานหลักนี้คือปัญหาที่งานย่อยจะถูกจัดกลุ่มอยู่ภายใต้

5. สรุปกระบวนการ

กระบวนการสุดท้ายใน Jira

หลังจากระบุงานหลักแล้ว ให้คลิก "แปลง" เพื่อยืนยันขั้นตอนสุดท้าย

ปัญหาจะถูกเปลี่ยนเป็นงานย่อยและจะปรากฏในส่วน "งานย่อย" ของงานหลัก ซึ่งช่วยให้คุณจัดการโมดูลการจัดการโครงการ Jira ของคุณได้ดีขึ้น

ข้อจำกัดของการใช้ Jira ในการสร้างงานย่อย

แม้ว่างานย่อยใน Jira จะมีประโยชน์อย่างมากในการแบ่งงานโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย แต่เครื่องมือนี้ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ

  • ไม่สามารถแบ่งย่อยงานย่อยได้: งานย่อยใน Jira ไม่สามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าได้อีก ซึ่งอาจจำกัดสำหรับโครงการที่ต้องการการแบ่งงานที่ละเอียดมากขึ้น หากคุณต้องการแบ่งงานย่อย คุณต้องแปลงงานย่อยนั้นเป็นปัญหาทั่วไปก่อน แล้วจึงสร้างงานย่อยใหม่ภายใต้ปัญหานั้น ซึ่งอาจใช้เวลามากและยุ่งยาก
  • การจัดการการพึ่งพา: แม้ว่าการจัดการโครงการใน Jira จะรองรับการสร้างการพึ่งพาระหว่างงาน แต่การจัดการการพึ่งพาเหล่านี้ในระดับงานย่อยอาจเป็นเรื่องท้าทาย งานย่อยใน Jira ไม่ได้จัดการการพึ่งพาโดยอัตโนมัติ ทำให้ยากต่อการติดตามลำดับและความสัมพันธ์ระหว่างงานย่อยภายในโครงการ
  • ข้อจำกัดในการรายงาน: เมื่อสร้างรายงาน งานย่อยใน Jira มักจะไม่ถูกรวมอยู่ในรายงานโครงการระดับสูงโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้ภาพรวมความคืบหน้าของโครงการไม่สมบูรณ์ และอาจจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือการติดตามด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าสถานะของแต่ละงานย่อยได้รับการแสดงอย่างถูกต้องในรายงาน
  • ความซับซ้อนในการปรับแต่ง: การปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์สำหรับงานย่อยใน Jira อาจมีความซับซ้อน แม้จะเป็นไปได้ แต่ก็ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้ดูแลระบบของ Jira ความซับซ้อนนี้อาจเป็นอุปสรรคสำหรับทีมที่ต้องการปรับแต่งงานย่อยให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะและพัฒนาทักษะการจัดการงานของพวกเขา
  • ข้อจำกัดในการแปลง: ประเภทปัญหาของงานย่อยใน Jira ไม่สามารถย้ายโดยตรงจากปัญหาหลักหนึ่งไปยังอีกปัญหาหลักหนึ่งได้ หากต้องการมอบหมายงานย่อยใหม่ คุณต้องแปลงงานย่อยนั้นให้เป็นปัญหาทั่วไปก่อน แล้วจึงเชื่อมโยงกับปัญหาหลักใหม่ กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่ใช้เวลานานเท่านั้น แต่ยังเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่มีการมอบหมายงานใหม่บ่อยครั้ง

โดยการยอมรับข้อจำกัดเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มทักษะการจัดการงานของคุณและคิดค้นกลยุทธ์เพื่อลดความท้าทายเหล่านี้ได้ ซึ่งจะทำให้การจัดการโครงการใน Jira เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

สร้างงานและงานย่อยด้วย ClickUp

หากคุณเคยประสบกับข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือจัดการงานอย่างJira คุณจะพบว่าแนวทางที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ของ ClickUp ในการจัดการงานและงานย่อยนั้นสดใหม่และน่าประทับใจClickUpช่วยให้ความต้องการในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายด้วยการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ เชื่อมต่อกับแอปที่คุณใช้เป็นประจำทุกวัน และรับรองว่าคุณจะไม่มีอุปสรรคในการนำโครงการไปสู่ความสำเร็จ

การสร้างและจัดการงานใน ClickUp

การสร้างงานใน ClickUpนั้นเป็นธรรมชาติและตรงไปตรงมา

  • เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ คุณสามารถสร้างงานภายในหมวดหมู่ของงาน ที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่างานของคุณถูกจัดระเบียบและง่ายต่อการจัดการ
มุมมองรายการของ ClickUp
สร้างงานใหม่ในมุมมองรายการของ ClickUp โดยการลากและวางไฟล์จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรงลงในรายการ
  • คลิกปุ่ม "+" หรือใช้ตัวเลือก "งานใหม่"
  • เมื่อได้รับคำขอ ให้ป้อนรายละเอียดของงาน เช่น ชื่องาน คำอธิบาย วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ
  • คุณยังสามารถกำหนดระดับความสำคัญและเพิ่มแท็กเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่ดีขึ้น
  • กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับงานของคุณ อินเทอร์เฟซของ ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มคำอธิบายข้อความที่สมบูรณ์แนบไฟล์ และเชื่อมโยงงานหนึ่งไปยังงานอื่น ๆ ได้หากจำเป็น
  • เมื่อคุณกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้บันทึกงานของคุณ งานของคุณจะปรากฏในแดชบอร์ดงานของคุณ และสามารถเข้าใช้งานหรือแก้ไขได้ตามต้องการ

การสร้างและจัดการงานย่อยใน ClickUp

งานย่อยใน ClickUp สร้างและจัดการได้ง่ายพอๆ กับงานหลัก คุณสามารถสร้างงานย่อยได้จากงานหนึ่งหรือสองงานในมุมมอง ClickUp ของคุณ ได้แก่มุมมองกระดานและมุมมองรายการ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: การสร้างและแก้ไขงานย่อยสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกคนในทุกแผนของ ClickUp รวมถึงผู้เยี่ยมชมที่มีสิทธิ์แก้ไขหรือสิทธิ์เต็มรูปแบบ

จากงาน:

งานย่อยใน Jira
  • เปิดงานที่คุณต้องการเพิ่มงานย่อยแล้วคลิกปุ่ม "+ เพิ่มงานย่อย" ซึ่งจะเปิดหน้าต่างงานย่อยใหม่ที่คุณสามารถป้อนรายละเอียดงานย่อยได้
  • กรอกชื่องานย่อย คำอธิบาย วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ คุณสามารถเพิ่มไฟล์แนบ ความคิดเห็น และรายการตรวจสอบให้กับงานย่อยได้เช่นกัน
  • เมื่อคุณกรอกรายละเอียดทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้บันทึกงานย่อย งานย่อยนี้จะปรากฏเป็นปัญหาย่อยภายใต้ปัญหาหลัก และคุณสามารถจัดการได้อย่างอิสระ

ClickUp ช่วยให้คุณสร้างงานย่อยได้มากเท่าที่ต้องการ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง Jiraทางเลือกอื่นของ Jiraอาจไม่มีความยืดหยุ่นในระดับนี้

จากมุมมอง:

  • มุมมองรายการ เลื่อนเมาส์เหนืองานและคลิกไอคอน "สร้างงานย่อย" เพื่อเพิ่มงานย่อยใหม่
  • เลื่อนเมาส์ไปเหนืองานแล้วคลิกไอคอน "สร้างงานย่อย" เพื่อเพิ่มงานย่อยใหม่
  • เลื่อนเมาส์ไปเหนืองานแล้วคลิกไอคอน "สร้างงานย่อย" เพื่อเพิ่มงานย่อยใหม่
สร้างงานย่อยใน Jira
  • สำหรับงานที่มีงานย่อยขยาย ให้ใช้ลูกศรแบบเลื่อนลงถัดจากไอคอน "สร้างงานย่อย"
สร้างงานพร้อมรายละเอียดงานย่อยที่ขยายได้
  • สำหรับงานที่มีงานย่อยถูกพับอยู่ ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอน "สร้างงานย่อย" เพื่อแสดงไอคอนเครื่องหมายบวก จากนั้นคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างงานย่อย
สร้างงานพร้อมซ่อนงานย่อย
  • ระบุชื่อ ผู้รับมอบหมาย วันครบกำหนด และรายละเอียดอื่นๆ สำหรับงานย่อย
  • กด Enter (PC) หรือ Return (Mac) เพื่อบันทึก
  • จัดระเบียบงานย่อยเป็นลำดับชั้นโดยใช้การซ้อนงานย่อย
  • มุมมองบอร์ด เลื่อนเมาส์ไปเหนือการ์ดงานแล้วคลิกไอคอน "+ เพิ่มงาน" กรอกรายละเอียดงานย่อยแล้วกด Enter หรือ Return เพื่อบันทึก
  • เลื่อนเมาส์ไปเหนือบัตรงานแล้วคลิกไอคอน "+ เพิ่มงาน"
  • ป้อนรายละเอียดงานย่อยแล้วกด Enter หรือ Return เพื่อบันทึก
  • เลื่อนเมาส์ไปเหนือบัตรงานแล้วคลิกไอคอน "+ เพิ่มงาน"
  • ป้อนรายละเอียดงานย่อยแล้วกด Enter หรือ Return เพื่อบันทึก

คุณสามารถควบคุมการแสดงผลของงานย่อยได้โดยใช้ตัวเลือก "งานย่อย" ที่ด้านบนของมุมมองรายการหรือกระดาน:

  • ยุบทั้งหมด: ซ่อนงานย่อยทั้งหมด
  • ขยายทั้งหมด: แสดงงานย่อยโดยตรงใต้ภารกิจหลัก
  • ในฐานะงานแยก: แสดงงานย่อยเป็นรายการแยก

งานย่อยใน ClickUp รักษาลำดับชั้นที่ชัดเจนภายใต้ภารกิจหลัก ทำให้ง่ายต่อการนำทางและจัดการ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่มเพื่อแก้ไขงานย่อยหรืองานหลายรายการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าลืมขยายงานย่อยก่อนเริ่มดำเนินการ

  • มุมมองรายการ: เลือกงานย่อยโดยใช้ปุ่มเลือก และเลือกการดำเนินการแบบกลุ่ม
  • มุมมองบอร์ด: เลือกงานย่อยภายในคอลัมน์โดยใช้ปุ่มเลือกบนแต่ละการ์ดหรือตัวเลือก "เลือกทั้งหมด" ในเมนูคอลัมน์ ดำเนินการแบบกลุ่ม

คุณยังสามารถใช้แม่แบบรายการงานและแม่แบบการจัดการงานเพื่อสร้างและจัดการงานย่อยสำหรับโครงการที่ทีมจัดการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในงานที่คล้ายกัน

จัดระเบียบงานและงานย่อยด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานเทมเพลตนี้เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน ทีมงานของคุณสามารถข้ามขั้นตอนที่ใช้เวลานานในการระบุกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการตั้งค่าโครงการของคุณได้ เมื่อตั้งค่าเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว คุณเพียงแค่ต้องป้อนรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณเท่านั้น

ใช้แม่แบบเพื่อ:

  • สร้างภาพและจัดระเบียบงาน ตามสถานะ ความสำคัญ หรือแผนก
  • ติดตามและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตามความสามารถของทีมและความคืบหน้าของงาน
  • ทำงานร่วมกันข้ามทีม ในการจัดตารางงาน, การมอบหมายงาน, และการเสร็จสิ้นงาน
ระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำโดยใช้แม่แบบการจัดการงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำโดยใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

เทมเพลตยังมีมุมมองแบบไดนามิกหกแบบเพื่อปรับแต่งการจัดการงานให้เหมาะกับความต้องการของคุณ:

  • มุมมองรายการ: แยกงานออกเป็นรายการรายละเอียด
  • มุมมองบอร์ด: จัดการและจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้กระดานคัมบัง
  • มุมมองกล่อง: ประเมินปริมาณงานของทีมเพื่อช่วยในการมอบหมายงานอย่างชาญฉลาด
  • มุมมองปฏิทิน: จัดเรียงงานได้อย่างง่ายดายด้วยปฏิทินแบบลากและวาง

การมองเห็นโครงการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือเหตุผลที่เทมเพลตนี้รวมฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละงาน ทำให้คุณสามารถเห็นรายละเอียดได้ทันที เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด ระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ และองค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น งบประมาณ URL หรือไฟล์แนบ

จัดระเบียบงานที่ต้องทำของคุณภายในรายการดำเนินการ ไอเดีย หรืองานค้างด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบงานที่ต้องทำของคุณภายในรายการดำเนินการ ไอเดีย หรืองานค้าง ด้วยเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp

นอกจากนี้ แม่แบบยังจัดระเบียบงานของคุณออกเป็นสามรายการที่แตกต่างกัน: รายการที่ต้องดำเนินการ, ไอเดีย, และ งานค้าง การจัดระเบียบนี้ช่วยลดความสับสนและมุ่งเน้นไปที่งานในแต่ละหมวดหมู่

โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการงานและโครงการได้อย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณด้วย ClickUp

แม้ว่า Jira จะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง แต่ก็มีข้อจำกัด โดยเฉพาะในการจัดการงานย่อยและงานที่ขึ้นต่อกัน ข้อจำกัดเหล่านี้อาจขัดขวางการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

ClickUp, อย่างไรก็ตาม, ให้ทางเลือกที่เหนือกว่าด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติขั้นสูงที่ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้.

ไม่ว่าคุณจะต้องการการปรับแต่งที่ดีขึ้น การจัดการการพึ่งพาขั้นสูง หรือการรายงานที่ครอบคลุม ClickUp มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการงานและงานย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้แน่ใจว่าคุณจะดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp ทีมต่างๆ รายงานว่าใช้เวลาในการจัดการงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และมีการส่งมอบโครงการตรงเวลาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทีมผู้บริหารของเราลดความล่าช้าของโครงการลงมากกว่า 70% ตลอดปีแรกที่เราใช้ ClickUp

ทีมผู้บริหารของเราลดความล่าช้าของโครงการลงมากกว่า 70% ตลอดปีแรกที่เราใช้ ClickUp

ด้วยการเลือก ClickUp คุณก็สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, พัฒนาทักษะการจัดการงานของคุณ, และบรรลุเป้าหมายของโครงการของคุณได้ดีขึ้น. คุณสมบัติทั้งหมดนี้—และมากกว่านั้น—ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดการโครงการในยุคใหม่!

สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!