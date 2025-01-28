10 เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหารที่ดีที่สุดในปี 2025

ฉันมักจะมองหาเครื่องมือที่สามารถทำให้การทำงานของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้ทดสอบแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มนับไม่ถ้วน เพื่อค้นหาสิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
จากประสบการณ์ส่วนตัวและการวิจัยและทดสอบอย่างกว้างขวางโดยทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือซอฟต์แวร์ผู้ช่วยผู้บริหารที่ดีที่สุดในปี 2024
เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้งานของฉันเป็นระเบียบมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมากอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการปฏิทินที่ยุ่งเหยิง ประสานงานการประชุม หรือรับผิดชอบงานอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร?
การเลือกเครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหารที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนเกมได้สำหรับการรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ. นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรค้นหาเมื่อเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนการทำงานของคุณ:
- การจัดการงาน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมอบหมายงาน สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ และกำหนดวันที่ครบกำหนดได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือเหล่านี้ควรมีตัวเลือกในการจัดหมวดหมู่งานตามโครงการหรือความสำคัญ และมีการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดหลุดรอดไป
- การจัดการเวลา:มองหาแอปปฏิทินแบบบูรณาการ เช่น Google Calendar เพื่อช่วยคุณจัดตารางการประชุมและติดตามงานและกำหนดเวลา นอกจากนี้ มองหาเครื่องมือที่มีเทมเพลตต่างๆ เช่นเทมเพลต ตารางเวลา และเทมเพลตการบล็อกเวลา เพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
- การจัดการโครงการ: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้การสนทนาเกี่ยวกับโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ติดตามความคืบหน้าด้วยระบบติดตามที่ละเอียด และสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ มองหาคุณสมบัติเช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ และแผนภูมิแสดงความคืบหน้าแบบภาพ (เช่น แผนภูมิแกนต์) เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
- การจัดการเอกสาร: เครื่องมือที่ดีที่สุดจะให้การแชร์ไฟล์และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ นอกจากนี้ ควรเลือกฟีเจอร์ที่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชัน เพื่อให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกันและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการค่าใช้จ่าย: เลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเช่น การติดตามค่าใช้จ่ายพร้อมการสแกนใบเสร็จและการจัดหมวดหมู่, ความสามารถในการจัดทำงบประมาณเพื่อสร้างและติดตามงบประมาณ, และกระบวนการที่ง่ายสำหรับการขอคืนค่าใช้จ่ายและการอนุมัติ
- การสื่อสาร: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารของคุณได้ หรือมีเครื่องมือสื่อสารในตัว มองหาความสามารถในการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ เครื่องมือประชุมทางวิดีโอในตัว การผสานการทำงานกับอีเมล การผสานการทำงานกับปฏิทิน และอื่นๆ
- ประสิทธิภาพการทำงาน: เครื่องมือจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนติดตามผล, และฟีเจอร์การติดตามเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อทำให้วันของคุณราบรื่นขึ้นโดยการลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง, ทำให้งานเสร็จตรงเวลา, และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้เวลา
10 เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหารที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และรักษาความเป็นระเบียบได้ในขณะที่ตารางงานยุ่ง นี่คือรายการเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันคัดสรรมาเพื่อใช้ในปี 2024 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฉันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฉัน
1. ClickUp – เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุด
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำในการปรับปรุงความก้าวหน้าของโครงการและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันโดดเด่นในด้านการจัดการโครงการ ช่วยให้ฉันสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ จัดการงาน กำหนดเวลาอีเมลผ่านการทำงานอัตโนมัติ และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันสามารถกำหนดเวลาและดูการประชุมรายวันโดยใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpและตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการประชุมเหล่านั้นได้เช่นกัน สิ่งนี้ช่วยให้ฉันวางแผนวันของฉันโดย เข้าใจความเชื่อมโยงและจัดสรรช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจว่าฉันจะไม่พลาดกำหนดเวลาสำคัญ
ด้วยClickUp Tasks การมอบหมายงานไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป ฉันสามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานและงานย่อยได้อย่างราบรื่นภายในโครงการ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ฉัน จัดลำดับความสำคัญของงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฉันจะจัดการงานที่สำคัญที่สุดก่อนและไม่พลาดกำหนดส่งงาน และเมื่อฉันต้องการภาพรวมClickUp Milestonesช่วยให้ฉัน แปลงงานของฉันเป็นหมุดหมาย เพื่อมองเห็นและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน
สำหรับการบริหารโครงการของฉัน ฉันใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาของโครงการใน ClickUpเพื่อ ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลา จากทุกที่ClickUp Automationsยังช่วยฉันในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งการแจ้งเตือน การอัปเดตสถานะงาน และการจัดการอีเมล ซึ่งช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉัน
และฉันไม่ต้องดิ้นรนกับการค้นหาไฟล์หรือข้อความอีกต่อไป ขอบคุณClickUp Brain.ระบบจัดการความรู้ด้วย AI ของมันให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับการทำงานของฉัน ช่วยกำจัดความจำเป็นในการค้นหาด้วยตนเอง มันยังช่วยอัตโนมัติสรุปโครงการ, การอัปเดตความคืบหน้า, และการประชุมสั้น ๆ และงานซ้ำ ๆ อื่น ๆ AI Writer สำหรับการทำงานช่วยฉันในการ สร้างเนื้อหา, ตรวจสอบการสะกด, และสร้างคำตอบอย่างรวดเร็ว
เมื่อฉันกำลังดิ้นรนเพื่อสร้างตารางเวลาที่สมบูรณ์ด้วยตัวเองฉันใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาตารางเวลาของ ClickUpเพื่อช่วยฉัน จัดระเบียบวันของฉันอย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนงาน เข้าใจการพึ่งพา และจัดสรรช่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
มันช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นอยู่เสมอ ป้องกันการจัดตารางเวลาที่มากเกินไป และให้เวลาสำหรับการพักผ่อน. เทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ตามต้องการนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการจัดการเวลาได้ดีขึ้นและติดตามการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ.
โดยรวมแล้ว ClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ได้เข้ามาแทนที่แอปหลายตัวสำหรับฉัน ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งเหยิงในงานประจำวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพตารางเวลาของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทิน ClickUp เพื่อจัดระเบียบการประชุมและกำหนดเวลาได้อย่างราบรื่น
- ใช้ClickUp Remindersเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญและจัดการทุกเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเขียนและแก้ไขเอกสารบนClickUp Docsและเพิ่มพวกเขาบนClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
- ติดตามไทม์ไลน์ของโครงการด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลากำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานได้จากทุกที่
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
- ใช้ประโยชน์จาก Brain AI ของ ClickUp เพื่อสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสารข้อกำหนดโครงการของคุณ
- ใช้แม่แบบรายการงานเพื่อจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและงานต่างๆ ของคุณในที่เดียวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
- รับข้อมูลเชิงลึกโดยใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามแนวโน้มการผลิตและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถืออาจมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Zoom – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
Zoom เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการจัดตารางและจัดการประชุมเสมือนจริง ความน่าเชื่อถือและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้เป็นทางเลือกที่ฉันชื่นชอบสำหรับการประชุมทางวิดีโอ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอ ห้องย่อยสำหรับการประชุมย่อย และตัวเลือกการบันทึก Zoom ช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ฉันมักใช้ Zoom สำหรับการเช็คอินทีม การประชุมกับลูกค้า และการสัมมนาออนไลน์ และไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย
แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบครบวงจรของ Zoom รวมการประชุม, แชททีม, โทรศัพท์, อีเมล, และผสานการทำงานกับเครื่องมือปฏิทินต่าง ๆ, สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับทุกความต้องการในการสื่อสารของฉัน โซลูชันแบบครบวงจรนี้ช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัวอย่างมาก, ทำให้การทำงานของฉันง่ายขึ้นและช่วยให้ฉันจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นระเบียบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- จัดการประชุมทางวิดีโออย่างไร้รอยต่อด้วยเสียงและภาพคุณภาพสูง
- แชร์หน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดายระหว่างการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการนำเสนอ
- บันทึกการประชุมและเว็บบินาร์เพื่อการอ้างอิงในอนาคตและการแชร์ที่ง่ายดาย
- Zoom AI companion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติและให้คำตอบทันที
- รวมการประชุม, การแชททีม, โทรศัพท์, อีเมล, และปฏิทินไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่ง
- กำหนดผู้เข้าร่วมให้อยู่ในห้องย่อยก่อนการนัดหมายการประชุม
ข้อจำกัดของ Zoom
- เวอร์ชันฟรีของ Zoom จำกัดการประชุมไว้ที่ 40 นาที ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ต้องสิ้นสุดการโทรและเริ่มต้นใหม่หากต้องการเวลาเพิ่มเติม
- การบันทึกสามารถเริ่มต้นได้เฉพาะผู้เป็นเจ้าภาพและผู้ช่วยเจ้าภาพเท่านั้น—หากผู้เข้าร่วมต้องการบันทึกการโทร พวกเขาจำเป็นต้องถูกเพิ่มเป็นผู้ช่วยเจ้าภาพ
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $26.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Zoom
- G2: 4. 5/5 (54,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
3. Dropbox – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์อย่างปลอดภัยและการทำงานร่วมกัน
Dropbox เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์จัดการไฟล์และเอกสารที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากความสามารถในการทำงานร่วมกันขั้นสูง ช่วยให้ฉันสามารถจัดเก็บ แชร์ และจัดการไฟล์ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่
ด้วยคุณสมบัติเช่น การแก้ไขไฟล์ PDF, การบันทึกวิดีโอ, และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, Dropbox มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของมัน รวมถึงการเข้ารหัส AES-256 บิต และโปรโตคอล TLS/SSL ทำให้ข้อมูลของฉันปลอดภัย.
Dropbox ยังมีแผนราคาหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้สะดวกในการเลือกแผนที่ตรงกับความต้องการของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- จัดเก็บและปกป้องไฟล์ด้วยการเข้ารหัส AES-256 บิต
- แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายและติดตามงานของคุณแบบเรียลไทม์
- แก้ไขไฟล์ PDF ได้โดยตรงภายใน Dropbox โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายอินเทอร์เฟซ
- ลงนามและส่งเอกสารโดยไม่มีข้อจำกัด
ข้อจำกัดของ Dropbox
- มีการขาดการเข้ารหัสแบบไม่เปิดเผยข้อมูล (zero-knowledge encryption) สำหรับบัญชีส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่าพนักงานของพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้โดยไม่ได้รับความรู้จากคุณ
- แผนฟรีให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 2GB ซึ่งไม่เพียงพอ
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ราคา Dropbox
- บวก: $11.99/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน
- ธุรกิจ: $19/เดือน
- ธุรกิจพลัส: $30/เดือน
คะแนนและรีวิว Dropbox
- G2: 4. 4/5 (26,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)
4. Google Meet – เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกัน
Google Meet เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมจากองค์กรหลากหลาย ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ สำหรับการประชุมและการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ ด้วยคุณภาพวิดีโอและเสียงที่ยอดเยี่ยม การตัดเสียงรบกวน และคำบรรยายสด Google Meet ช่วยให้ทุกการประชุมมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอป Google Workspace อื่นๆ เช่น Docs, Sheets และ Slides ช่วยให้ฉันสามารถทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การวางแผน การระดมความคิด และการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการประชุมวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมเสียงที่เหนือชั้นเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- ลดเสียงรบกวนในพื้นหลังเพื่อเพิ่มความชัดเจนของการสนทนาด้วยการตัดเสียงรบกวน
- ติดตามคำบรรยายแบบเรียลไทม์ที่มีให้บริการในหลายภาษา
- ทำงานร่วมกันโดยตรงจาก Google Docs, Sheets และ Slides ด้วยการผสานการทำงานกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อ
- ใช้คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น คำบรรยายที่แปลแล้วและสรุปการประชุม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อจำกัดของ Google Meet
- คุณสมบัติพรีเมียม เช่น ระยะเวลาการประชุมที่ยาวนานขึ้นและจำนวนผู้เข้าร่วมที่มากขึ้น มีให้บริการเฉพาะในแผนการชำระเงินเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการโหลดช้าและปัญหาในการแชร์หน้าจอ
ราคา Google Meet
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
5. Notion – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร
Notion เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานสำหรับการวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกัน พื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็น งานที่สามารถดำเนินการได้ รวบรวมความรู้ไว้ในที่เดียว และช่วยจัดการเวลาและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย Notion ฉันสามารถรวมเครื่องมือต่าง ๆ และลดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องใช้แอปหลายตัว อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ทรงพลัง และละเอียดอ่อนของมันทำให้การสร้างและจัดการเอกสาร วิกิ โครงการ และปฏิทินเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างและจัดการงาน โครงการ และเอกสารในที่เดียว เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยป้ายกำกับ แท็ก และคุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, GitHub และอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้บอร์ด, ตาราง, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และแกลเลอรีเพื่อดูและจัดการข้อมูลของคุณในวิธีที่มีประโยชน์ที่สุด
- แบ่งปันผลงานของคุณกับผู้อื่นในขณะที่ยังคงควบคุมสิทธิ์และการเข้าถึงได้
ข้อจำกัดของโนชั่น
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การเขียนโดย AI ไม่ใช่บริการฟรี
ราคาของ Notion
- ฟรี: $0
- เพิ่มเติม: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
6. Google Workspace – เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
Google Workspace ที่ได้รับการเสริมด้วย Gemini เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างราบรื่น Gemini สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของฉันได้อีกด้วย และผสานรวมเข้ากับ Gmail, Docs, Sheets และแอปอื่นๆ ใน Google Workspace ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฉันด้วยการ อัตโนมัติงาน สร้างข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ใช้ Gmail, Drive, Meet, Calendar, Docs, Sheets และอื่นๆ ภายในแพลตฟอร์มเดียว
- เป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คน พร้อมเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตัดเสียงรบกวนและคำบรรยายสด
- ใช้ Gemini AI เพื่อการทำงานอัตโนมัติ สร้างข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในแอป Google Workspace
- ทำงานแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณบนเอกสาร, ตารางข้อมูล, และการนำเสนอ
- ค้นหาข้อมูลและติดตามการมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงและการวิเคราะห์
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้แผนชำระเงิน
- ไลบรารีเทมเพลตในชีตมีจำกัด
- ปัจจุบันหน้าต่าง UI สำหรับการสนทนาใน Gmail นั้นรกและยากต่อการติดตาม
ราคา Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15,00+ รีวิว)
7. Evernote – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ
Evernote โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจดบันทึก มัน จัดระเบียบบันทึก ความคิด และข้อมูลสำคัญในลักษณะที่สามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถสร้างสมุดบันทึกและแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่ทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่บันทึกการประชุมไปจนถึงการระดมความคิด
ด้วย Evernote ฉันสามารถ จัดเก็บข้อความ รูปภาพ เสียง สแกน PDF และเอกสาร ทำให้บันทึกของฉันมีประโยชน์และครอบคลุมมากขึ้น ความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังช่วยให้ฉันสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
นอกจากนี้ ฟีเจอร์เว็บคลิปเปอร์ช่วยให้การบันทึกบทความและเนื้อหาออนไลน์ง่ายกว่าที่เคย Evernote ทำให้ฉันมั่นใจว่ามีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการอยู่แค่ปลายนิ้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ซิงค์บันทึกอัตโนมัติข้ามทุกอุปกรณ์ เพื่อให้ข้อมูลสำคัญพร้อมใช้งานเสมอ
- เพิ่มข้อความ รูปภาพ เสียง สแกน เอกสาร PDF และเอกสารอื่นๆ ลงในบันทึกของคุณเพื่อเสริมบริบทให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- ผสานงานและตารางเวลาเข้ากับบันทึกของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
- ใช้ความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังและยืดหยุ่นเพื่อค้นหาข้อมูลเมื่อคุณต้องการ
- ใช้การค้นหาด้วย AI เพื่อดึงข้อมูลจากบันทึก, PDF, เอกสาร และรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Evernote
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์อาจถูกจำกัดตามแผน
- ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น—เวอร์ชันฟรีสามารถใช้ได้เพียงสองอุปกรณ์พร้อมกัน และอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพียง 60MB ต่อเดือน
ราคาของ Evernote
- ฟรี:
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: 17.99 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
8. Trello – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการอีกตัวหนึ่งที่ฉันใช้เพราะความเรียบง่ายและความดึงดูดทางสายตา ระบบการ์ดและบอร์ดของมันใช้งานง่าย ทำให้การจัดการโครงการและงานต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนกิจกรรมหรือการจัดการโครงการทีม อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Trello ช่วยให้ฉันสามารถอัปเดตและจัดระเบียบบอร์ดของฉันได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ด้วยพลังเสริมเช่นมุมมองปฏิทินและการผสานรวมกับแอปอื่นๆ Trello สามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานใดๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างบัตรงานได้ตามจำนวนที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มสมาชิกในบัตรเพื่อให้ทุกคนรับผิดชอบและรับทราบหน้าที่ของตน
- กำหนดวันครบกำหนดและรับการแจ้งเตือนเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตรงเวลา
- ลากและวางไฟล์แนบลงบนการ์ดเพื่อเก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ และติดตามความคืบหน้าจนเสร็จสิ้น
- ใช้ระบบอัตโนมัติในตัวของ Trello เพื่อกำหนดกฎและคำสั่งต่าง ๆ ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดในแผนฟรี
ราคาของ Trello
- ฟรี: $0/เดือน
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
9. Monday.com – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ปรับแต่งได้
Monday.com เป็นแพลตฟอร์มที่ฉันเลือกใช้สำหรับการจัดการงานทั้งหมดในที่เดียว ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและขยายตามขนาดงานของฉัน ฉันสามารถบริหารโครงการ งาน และกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
Monday.com ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 225,000 ราย ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับทุกทีม
monday.com ฟีเจอร์เด่น
- ใช้บอร์ด รายการ และบัตรเพื่อจัดระเบียบและบริหารจัดการงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ทุกคนรับผิดชอบโดยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดวันครบกำหนด
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, GitHub และ Google Workspace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- มองเห็นการทำงานผ่านมุมมองต่าง ๆ ได้ เช่น ไทม์ไลน์ แผนงานแบบแกนต์ ปฏิทิน และคัมบัง
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานของคุณด้วยแดชบอร์ดและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งอาจใช้เวลานานสำหรับผู้ใช้ใหม่
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับบอร์ด, รายการ, และผู้ใช้
ราคาของ Monday.com
- ฟรี: $0/เดือน (สูงสุด 2 ที่นั่ง)
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,700+ รีวิว)
10. Todoist – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและทีม
ฉันชอบวิธีที่ Todoist ใช้การจดจำภาษาธรรมชาติสำหรับการป้อนงาน ทำให้การบันทึกงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อมีงานเข้ามาในความคิด
สำหรับทีม, Todoist ให้บริการแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถจัดการและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันได้. เครื่องมือนี้ จัดหมวดหมู่ภารกิจเป็น 'วันนี้', 'กำลังจะมาถึง', และมุมมองที่กำหนดเองได้, ช่วยให้ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด.
Todoist ยังเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง รวมถึงเทมเพลตโครงการ การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ เช่นCerebro
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- ป้อนงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการจดจำภาษาธรรมชาติ
- จัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันและงานที่กำลังจะมาถึงด้วยตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Calendar, Dropbox และอื่น ๆ
- เข้าถึงแกลเลอรีเทมเพลตเพื่อเริ่มต้นโครงการประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด รวมถึงการติดตามเวลา, ความสามารถในการกำหนดวันครบกำหนดให้กับงานย่อย, และความสามารถในการจัดการโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้น
- ความเข้าใจผิดเป็นครั้งคราวและปัญหาการตรวจจับคำสั่งกับฟีเจอร์การสร้างข้อความ
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,300+ รีวิว)
ยกระดับประสิทธิภาพของคุณด้วยเครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหารที่ดีที่สุดแห่งปี 2024
เครื่องมือเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงเกมอย่างสิ้นเชิง—ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การจดบันทึก การจัดตารางประชุม หรือการสื่อสารกับทีมของคุณ เครื่องมือผู้ช่วยผู้บริหารเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเพิ่มผลผลิตของคุณ
เครื่องมือหนึ่งที่โดดเด่นเหนือกว่าเครื่องมืออื่น ๆ คือ ClickUp แพลตฟอร์มครบวงจรนี้มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ช่วยให้คุณจัดการงาน ตั้งการแจ้งเตือน และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นเครื่องมือ AI สำหรับผู้ช่วยเสมือน การรายงานที่แข็งแกร่ง และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดระเบียบงานของคุณ
พร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นหรือยัง?
ลองใช้ ClickUp วันนี้และทำให้งานของคุณราบรื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน!