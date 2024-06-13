วิธีบริหารจัดการพนักงานเจเนอเรชัน Z (15 กลยุทธ์สำคัญที่ควรรู้)

เติบโตมาท่ามกลางสงครามในข่าวอย่างต่อเนื่อง โลกที่อยู่ในภาวะวิกฤต และโรคระบาดทั่วโลก คนรุ่น Gen Z ไม่ใช่กลุ่มคนทั่วไป พวกเขาเกิดระหว่างปี 1995 ถึง 2010 มีเทคโนโลยีอยู่ในมือและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างล้นหลาม
คนรุ่น Gen Z ไม่ยึดติดกับวิธีเดิมๆ แม้ว่าสไตล์การบริหารและการสื่อสารแบบเดิมของคุณอาจใช้ได้ผลกับคนรุ่นก่อน แต่คนรุ่น Gen Z ต้องการแนวทางใหม่ๆ
แล้วคุณจัดการกับคนรุ่น Z ในที่ทำงานอย่างไร?
เราได้ค้นพบแล้วว่าอะไรที่โดนใจพวกเขา และได้สรุปเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริง 15 ข้อ เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับพนักงานเจเนอเรชั่น Z ได้ดีขึ้น มาเริ่มกันเลย! 💻
Gen Z แตกต่างจากคนรุ่นอื่น ๆ ในการทำงานอย่างไร?
ทุกวัน มีคนรุ่นใหม่ Gen Z เข้าร่วมตลาดแรงงานมากขึ้น แต่ละคนมีความชอบที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งแตกต่างจากเดิม
คนรุ่น Z ที่เติบโตขึ้นในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ให้ความสำคัญกับการทำงานที่ยืดหยุ่นและทักษะดิจิทัล และใส่ใจในประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่คนรุ่นก่อนให้ความสำคัญในการทำงาน
คนรุ่น Gen Zจำนวนมากเชื่อว่าบริษัทใช้และใส่ใจพนักงานเฉพาะเมื่อพวกเขาต้องการเท่านั้น
แม้ว่าคุณอาจมีความสามารถในการทำงานร่วมกับคนรุ่นเก่าได้ดี แต่การจัดการกับคนรุ่นใหม่เช่นเจเนอเรชั่น Z อาจมีความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร
การบริหารจัดการคนรุ่น Gen Z: ความแตกต่างที่สำคัญจากคนรุ่นอื่น
จากการสำรวจของ Adobe พบว่าชาวอเมริกัน Gen Z จำนวน 1,000 คน จัดอันดับให้สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว การเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงาน และการปฏิบัติที่เป็นธรรม เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของวัฒนธรรมองค์กร
เป็นที่ชัดเจนว่าวิธีการทำงานของเรากำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการมาถึงของคนรุ่นใหม่ Gen Z ในตลาดแรงงานนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสไตล์การบริหารจัดการ
นี่คือรายละเอียดของความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเจเนอเรชั่น Z และเจเนอเรชั่น X (เกิดระหว่างปี 1965-1980) และวิธีที่แนวทางการบริหารจัดการควรปรับตัว: 👇
|พื้นที่
|การบริหารจัดการของคนรุ่น X
|การบริหารจัดการเจนซี
|การสื่อสาร
|แบบบนลงล่าง เน้นอีเมลเป็นหลัก
|เปิดกว้าง โปร่งใส หลายช่องทาง (แชท, วิดีโอคอนเฟอเรนซ์)
|ข้อเสนอแนะ
|การทบทวนประจำปี, ข้อเสนอแนะจำกัด
|การตรวจสอบเป็นประจำ, ข้อมูลเชิงลึก
|สภาพแวดล้อมในการทำงาน
|โครงสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจนและเป็นระบบ
|ยืดหยุ่น, ร่วมมือ, ให้ความสำคัญกับสุขภาพ
|การเรียนรู้และการพัฒนา
|การฝึกอบรมด้วยตนเองในระหว่างปฏิบัติงาน
|โปรแกรมการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมทักษะใหม่, เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
|แรงจูงใจ
|ความก้าวหน้าในอาชีพ, ความมั่นคงทางการเงิน
|การทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย สร้างความแตกต่าง
คุณลักษณะของพนักงานเจเนอเรชั่น Z
พิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้อย่างละเอียด:
- ความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่: เติบโตมาท่ามกลางเทคโนโลยี ทำให้ Gen Z รู้สึกสบายใจอย่างยิ่งกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัล พวกเขาเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวได้ดี พวกเขาเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและการระดมความคิด Gen Z ยังแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- แรงบันดาลใจผ่านจุดมุ่งหมาย: งานที่มีความหมายเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับคนรุ่น Gen Z พวกเขาเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเองและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่คิดเป็นอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาพร้อมเสมอที่จะท้าทายสิ่งเดิมๆ ด้วยวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
- ขับเคลื่อนด้วยข้อเท็จจริงมากกว่าความคิดเห็น: พวกเขาให้ความสำคัญกับหลักฐานและพึ่งพาข้อมูลในการตัดสินใจ ซึ่งทำให้พวกเขาเก่งในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบุแนวโน้มต่างๆ รุ่นนี้มีความตระหนักในประเด็นทางสังคมสูงและมีความหลงใหลในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเลือกบริษัทที่มีจริยธรรมที่แข็งแกร่งและมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ทัศนคติของคนรุ่น Z ต่อความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตในสหรัฐอเมริกา
คนรุ่น Gen Z กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากแนวคิด วัฒนธรรมการทำงานหนัก ที่อาจเคยแพร่หลายในคนรุ่นก่อน
รายงานจากศูนย์วิจัยเพว (Pew Research Center) ยืนยันว่า คนรุ่นเจนซี (Gen Z) คาดว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในตลาดแรงงานภายในปี 2026 โดยมีจำนวนประมาณ 61 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวที่คาดว่าจะมีการจ้างงาน
นี่คือรายละเอียดวิธีที่ Gen Z เข้าหาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตในสหรัฐอเมริกา:
- ผู้เห็นเหตุการณ์ภาวะหมดไฟ: การเติบโตขึ้นในยุคที่วัฒนธรรมการทำงานหนักเฟื่องฟู ทำให้คนรุ่น Gen Z มีแนวโน้มที่จะได้เห็นผลกระทบเชิงลบจากการทำงานหนักเกินไปด้วยตนเอง พวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
- ภาระหนี้สินจากเงินกู้นักเรียน: ผู้สำเร็จการศึกษาหลายคนในกลุ่ม Gen Z มีหนี้สินจากเงินกู้นักเรียน. แรงกดดันจากหนี้ทำให้พวกเขาให้คุณค่ากับการทำงานเพื่อเงินเดือนที่ได้รับ แต่ไม่ใช่ในราคาที่ต้องเสียสละชีวิตส่วนตัวของพวกเขา
- จิตวิญญาณผู้ประกอบการ: หลายคนในกลุ่ม Gen Z สนใจการทำงานเสริมหรือการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวช่วยให้พวกเขามีเวลาและพลังงานในการทำตามความหลงใหลเหล่านี้ นอกเหนือจากงานหลักของพวกเขา
ความเป็นส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตและเจเนอเรชั่น Z: การศึกษาพฤติกรรมออนไลน์และผลกระทบต่อการทำงาน
จากการได้เห็นเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลและเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เจเนอเรชัน Z โดยทั่วไปจึงตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลของตนถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้ทางออนไลน์ พวกเขารู้สึกสบายใจในการใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัว เช่น การท่องเว็บแบบไม่ระบุตัวตน การเข้ารหัสข้อมูล และแอปพลิเคชันที่เน้นความเป็นส่วนตัว
พนักงานและผู้จัดการที่เป็นคนรุ่น Gen Z มักจะชื่นชมนโยบายของบริษัทที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล การปฏิบัติตนบนสื่อสังคมออนไลน์ และการตรวจสอบพนักงาน
เคารพขอบเขตของพวกเขาทางออนไลน์ และหลีกเลี่ยงการทำให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขาบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่ชัดเจน
ความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานสำหรับคนทำงาน Gen Z
การสูญเสียพนักงานสามารถส่งผลกระทบทางการเงินอย่างมาก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน การฝึกอบรม และการลดลงของประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ในตลาดแรงงานที่ตึงตัว การรักษาบุคลากร Gen Z ของคุณไว้กลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้น
ClickUp สำหรับทรัพยากรบุคคลเป็นคุณสมบัติของ ClickUp ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ติดตามประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานของคุณโดยใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณจัดแนวพนักงานของคุณและจัดการการสรรหาบุคลากร
พนักงานที่มีส่วนร่วมคือพนักงานที่มีความสุข และพนักงานที่มีความสุขมักจะอยู่กับองค์กรนานขึ้น สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานทุกยุคทุกสมัย แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องรักษาบุคลากร Gen Z
15 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการคนรุ่น Gen Z ในที่ทำงาน
เราได้สร้างรายการกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ 15 ข้อ เพื่อจัดการกับพนักงาน Gen Z ของคุณ พร้อมทั้งรักษาความพึงพอใจของพวกเขาในที่ทำงาน
นี่คือ: 👇
1. ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและการสื่อสารที่เปิดเผย
คนรุ่น Z ต้องการความชัดเจนและความจริงใจ โปร่งใสและซื่อสัตย์กับพนักงานเกี่ยวกับเป้าหมาย ความท้าทาย และความสำเร็จของบริษัท สร้างโอกาสให้พนักงานได้แบ่งปันความคิดและข้อเสนอแนะ
ClickUp Docsช่วยได้ที่นี่ เนื่องจากช่วยให้คุณออกแบบโครงร่างโครงการและคำอธิบายงานที่ชัดเจน และให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์แก่สมาชิกในทีมของคุณ สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้ ทำให้มั่นใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและการแก้ไขจะถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารและสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย ความโปร่งใสเช่นนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้บุคลากรของคุณรู้สึกเป็นเจ้าของและมีการควบคุม
2. ทำให้เวลาทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
คนรุ่น Z ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและไม่ชอบถูกจำกัดให้ทำงานตามเวลา 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นแบบดั้งเดิม พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อสามารถกำหนดเวลาทำงานและเลือกสถานที่ทำงานได้ตามต้องการ
ClickUp Chatช่วยให้สามารถสื่อสารแบบไม่พร้อมกันผ่านการสนทนาและความคิดเห็นภายในงาน เพื่อรักษาความเข้าใจที่ตรงกัน ให้ส่งข้อความโดยตรงถึงสมาชิกทีมแต่ละคนหรือสร้างแชทกลุ่มสำหรับโครงการหรือทีมเฉพาะ
กล่าวถึงสมาชิกในทีมเพื่อให้พวกเขาสนใจ และใช้สัญลักษณ์อีโมจิเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพและความชัดเจนให้กับข้อความของคุณ การสนทนาจะถูกจัดเรียงเป็นหัวข้อ ทำให้ง่ายต่อการติดตามการหารือและค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในแชท
ซิงค์ปฏิทินของคุณกับ ClickUp เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนทราบตารางเวลาของกันและกันและสามารถประสานงานกันได้ดีขึ้น
3. แนะนำเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การนำเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงาน Gen Z ได้ โดยช่วยลดงานและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เครื่องมือเหล่านี้ใช้ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับความชื่นชอบของ Gen Z ในโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาด้วยฟีเจอร์การค้นหาและแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ ClickUp Brain
มีเพื่อนช่วยระดมความคิดในตัวที่มอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จุดประกายไอเดียใหม่ ๆ และช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อข้ามหลายแพลตฟอร์ม
การยอมรับความสะดวกสบายของ Gen Z ในการใช้งานเครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ สามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ในที่ทำงาน
ด้วยความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือดิจิทัลที่หลากหลาย องค์กรสามารถนำกลยุทธ์ที่เน้นการใช้ทักษะนี้มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของพนักงานเจนซี
ClickUp สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือสื่อสารต่างๆเช่น Slack และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อการผสานการทำงานเปิดใช้งานแล้ว ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนจาก ClickUp ภายใน Slack ได้
ร่วมมืออย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ แบ่งปันไอเดีย และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นด้วยพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
คนรุ่น Z ให้คุณค่ากับความสามารถในการปรับแต่งประสบการณ์การทำงานของตนเอง พวกเขาต้องการสามารถเลือกวิธีการทำงานและเครื่องมือที่พวกเขาใช้ได้
ClickUp มีแดชบอร์ดและมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้สามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
พนักงานของคุณสามารถใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน จัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นภาพ และปรับแต่งประสบการณ์การใช้งาน ClickUp ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานและความชอบส่วนตัวของพวกเขา
6. รวบรวมข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มที่สามารถนำไปใช้ได้
การรู้และเข้าใจความต้องการของคนรุ่น Gen Z จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในบทบาทการจัดการของคุณ พวกเขาให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและข้อเสนอแนะ ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปิดกว้างจึงเป็นสิ่งจำเป็น
วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการใช้เทมเพลตที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งช่วยให้พนักงาน Gen Z สามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตเหล่านี้สามารถรวบรวมข้อเสนอแนะได้ตั้งแต่ประสิทธิภาพของทีมไปจนถึงโครงการส่วนบุคคล
เทมเพลตความคิดเห็นของพนักงานของ ClickUpเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเทมเพลตที่สามารถช่วยคุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าได้
แบบฟอร์ม HRแบบนี้ช่วยให้การจัดการกับข้อมูลการให้คำแนะนำที่รวบรวมมาได้สะดวกขึ้น ทำให้คุณสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาของพนักงาน และทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอยู่เสมอ
7. ลงทุนเพื่อการเติบโตและพัฒนา
การเติบโตไม่ใช่เพียงสิทธิพิเศษ แต่เป็นความจำเป็นสำหรับพนักงาน Gen Z พนักงานจากรุ่นนี้ให้คุณค่ากับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและโอกาสในการพัฒนาอาชีพ พวกเขาต้องการบริษัทที่ลงทุนในความเติบโตของพวกเขา และมอบโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะและความรู้ของตน
การลงทุนในการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วม, สร้างผู้นำในอนาคต, และแสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับศักยภาพของพวกเขา
คนรุ่น Z ต้องการโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตนำเทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUpมาใช้เพื่อกำหนดเส้นทางพัฒนาอาชีพที่ชัดเจน นี่เป็นการลงทุนในอนาคตของพวกเขาที่จะช่วยให้พวกเขามีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในระยะยาว
8. ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงผ่านมือถือ
แจ้งให้พนักงาน Gen Z ของคุณทราบว่าคุณมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายสำหรับทุกคน ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทำให้งานของพวกเขาสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ
นี่คือจุดที่แอปมือถือของ ClickUp เข้ามามีบทบาท
แอปนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการงาน เข้าถึงข้อมูล และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นจากอุปกรณ์ของพวกเขา ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานจากระยะไกลหรือขณะเดินทางได้ เพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกในการใช้งาน
9. มอบงานที่มีความหมายและเป้าหมาย
คนรุ่น Z มองหางานที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาและสร้างความแตกต่างได้ กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนสำหรับพนักงานรุ่น Z ของคุณในลักษณะที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบ เครื่องมือการจัดการโครงการจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ
ClickUp เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่มีเครื่องมือแสดงภาพต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง เพื่อแสดงเป้าหมายและวัตถุประสงค์
การใช้เครื่องมือช่วยให้พวกเขาเข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมของตนต่อขอบเขตที่กว้างขึ้น ซึ่งช่วยส่งเสริมแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในโครงการของพวกเขา
10. ให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับอย่างสม่ำเสมอ
คนรุ่น Z เติบโตได้ดีจากการได้รับคำติชมและการยอมรับ พวกเขาให้ความสำคัญกับการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลงานของตนเองและคำแนะนำที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา พวกเขารู้สึกขอบคุณเมื่อได้รับการยอมรับในผลงานและความพยายามของตนเอง
การส่งเสริมวัฒนธรรมของการให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับอย่างสม่ำเสมอช่วยรักษาความผูกพันของพนักงาน Gen Z ไว้ได้ มันช่วยปลูกฝังความรู้สึกของเป้าหมายและแรงจูงใจภายในทีม ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อเป้าหมายขององค์กร
ใช้ความคิดเห็นและการกล่าวถึงใน ClickUp เพื่อให้ความคิดเห็นที่ทันเวลาและการยอมรับสาธารณะสำหรับความสำเร็จ สิ่งนี้เป็นการเสริมแรงทางบวกที่ทำให้พวกเขามีแรงจูงใจ ยืนยันความพยายามของพวกเขา และสร้างวัฒนธรรมแห่งการชื่นชมในที่ทำงาน
11. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการทดลอง
คนรุ่น Gen Z เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่กระหายโอกาสในการเติบโตและพัฒนา พวกเขาไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ และเสี่ยง นั่นคือเหตุผลที่การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นการเรียนรู้และการทดลองเป็นสิ่งสำคัญ
จัดให้มีการเข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ และอนุญาตให้พวกเขาทดลองวิธีการใหม่ๆ ในการทำงาน
ดำเนินการแบ่งปันความรู้ภายใน ClickUp Docs และความคิดเห็น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้พนักงานได้ทดลอง แบ่งปันความคิด และผลักดันขีดจำกัด
12. ส่งเสริมความเป็นอิสระและความไว้วางใจในความสามารถของทีมของคุณ
เชื่อมั่นในความสามารถและพรสวรรค์ของทีมของคุณ และให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ควบคุม มอบความรับผิดชอบในงานของพวกเขา ชี้แจงโครงการให้ชัดเจน และให้อำนาจในการนำทีม สิ่งนี้จะกระตุ้นความไว้วางใจ ความเป็นอิสระ และความรู้สึกประสบความสำเร็จ
13. แนะนำความสนุกและการเฉลิมฉลองในที่ทำงาน
คนรุ่น Z ให้คุณค่ากับวัฒนธรรมการทำงานที่ดี พวกเขาต้องการทำงานในที่ที่สามารถสนุกสนานและรู้สึกได้รับการยอมรับ
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองสามารถช่วยดึงดูดและรักษาบุคลากรเจเนอเรชั่น Z ได้
ใช้เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน สิ่งนี้จะช่วยรักษาขวัญกำลังใจให้สูงขึ้น ยอมรับในความสำเร็จ และทำให้การทำงานเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานยิ่งขึ้น ClickUp Goals ช่วยให้การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย!
ตรวจสอบวิธีที่ ClickUp Goals สามารถช่วยได้:
- การติดตามความก้าวหน้า: แสดงความคืบหน้าด้วยแถบความคืบหน้า, ฉลองความสำเร็จด้วยแอนิเมชันกระดาษสี, และชมขวัญกำลังใจของเจเนอเรชัน Z ที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเห็นความพยายามของพวกเขาเป็นรูปเป็นร่าง
- การยกย่องและชื่นชมทีม: ClickUp Goals ให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นและร่วมฉลองความสำเร็จของกันและกันได้ทันทีภายในเป้าหมาย
- ความโปร่งใสและความสำเร็จร่วมกัน: ClickUp Goals มอบความโปร่งใสให้ทุกคนสามารถมองเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ Gen Z จะสามารถมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น เข้าใจว่างานของพวกเขามีส่วนช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ และร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน
- การออกแบบเป้าหมายที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งเป้าหมายด้วยอีโมจิ, รูปภาพ, และสีที่กำหนดเองเพื่อประสบการณ์ที่น่าดึงดูดทางสายตา
14. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้
คนรุ่น Gen Z เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พวกเขาแสวงหาข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตและพัฒนา จัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดและรักษาคนรุ่น Gen Z ไว้ ซึ่งอาจรวมถึง:
- การเสนอเงินชดเชยค่าเล่าเรียนและโปรแกรมช่วยเหลือด้านการศึกษาอื่น ๆ
- การจัดตั้งโปรแกรมการให้คำปรึกษาและการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
- การจัดให้มีการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์
- ส่งเสริมให้พนักงานรับความท้าทายและความรับผิดชอบใหม่ ๆ
15. ปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเขา
คนรุ่น Gen Z มีความตระหนักถึงปัญหาความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์เป็นอย่างมาก พวกเขาเติบโตมาในโลกที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเสมอมา และพวกเขารู้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์
พวกเขาชื่นชมธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของพวกเขาอย่างจริงจังและพยายามปกป้องข้อมูลของพวกเขา สร้างความไว้วางใจและแสดงความเคารพต่อการมีตัวตนทางดิจิทัลของพวกเขาโดยการสื่อสารอย่างเปิดเผยว่าข้อมูลของพวกเขาถูกนำไปใช้อย่างไร
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทีมระยะไกลของ ClickUpมอบความสามารถที่แข็งแกร่งในการส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนในทีม
นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่โปร่งใสช่วยสร้างความไว้วางใจและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของคุณในการปกป้องรอยเท้าออนไลน์ของพวกเขา
เจเนอเรชั่น Z และวัฒนธรรมองค์กร
การมีอยู่ของคนรุ่น Z ในตลาดแรงงานนำมาซึ่งมุมมองใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในสภาพแวดล้อมการทำงาน
สำหรับสมาชิกของ Gen Z วัฒนธรรมองค์กรไม่ได้มีเพียงแค่อาหารกลางวันฟรีและโต๊ะฟุตบอล (แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดีก็ตาม!) พวกเขาให้ความสำคัญกับสถานที่ทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาอย่างแท้จริง ซึ่งแปลว่า:
- ความโปร่งใส:ผู้นำที่มีการสื่อสารที่ชัดเจน การหารืออย่างเปิดเผยเกี่ยวกับเป้าหมายของบริษัท และความรู้สึกว่าเสียงของตนได้รับการฟัง
- ความปลอดภัยทางจิตใจ: การรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในฐานะบุคคล และรู้ว่าสามารถทำผิดพลาดได้โดยไม่กลัวการถูกตำหนิหรือลงโทษ สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และเติบโต
- สภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวย: การมีทรัพยากร การให้คำปรึกษา และโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพเป็นโบนัสที่สำคัญ
ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI): ทำไมคุณค่าเหล่านี้จึงสำคัญต่อคนรุ่น Gen Z
ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม ไม่ใช่แค่เรื่องของการตั้งเป้าหมายในการจ้างงานเท่านั้น แต่คือการสร้างวัฒนธรรมที่เฉลิมฉลองความแตกต่างและส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งรวมถึง:
- ความพยายามเชิงรุก: ดำเนินการสรรหาผู้สมัครงานจากหลากหลายภูมิหลังอย่างจริงจัง และดำเนินโครงการเพื่อให้มั่นใจถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในการก้าวหน้า
- สภาพแวดล้อมที่ครอบคลุม: สร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกได้รับการต้อนรับและเคารพ และสามารถมีส่วนร่วมด้วยมุมมองและทักษะเฉพาะตัวของพวกเขา เพื่อดึงดูดและรักษาคนรุ่น Gen Z ไว้
บทบาทของความยั่งยืนในการดึงดูดและรักษาพนักงาน Gen Z
คนรุ่น Z มีความกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม องค์กรที่มีแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่เข้มแข็งจะได้รับความสนใจจากพวกเขา ซึ่งรวมถึง:
- การริเริ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: การนำมาตรการต่าง ๆ เช่น การลดขยะกระดาษ การใช้สิ่งของที่รีไซเคิลได้ และการมีอาคารที่ประหยัดพลังงาน มาใช้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ลดรอยเท้าคาร์บอน: แผนที่ชัดเจนในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทแสดงให้เห็นว่า Gen Z ว่าบริษัทกำลังทำงานอย่างจริงจังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
รูปแบบการบริหารจัดการส่งผลต่อระดับความสุขของ Gen Z ในการทำงานอย่างไร
การจัดการแบบจู้จี้เป็นวิธีที่แน่นอนในการสูญเสียพนักงาน Gen Z พวกเขาเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เน้นการทำงานร่วมกันและมีผู้นำอาวุโสที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งมอบ:
- การสื่อสารที่ชัดเจน: การตั้งความคาดหวัง การระบุเป้าหมายของโครงการ และการให้ข้อมูลอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของคนรุ่น Gen Z
- การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ: ทั้งการเสริมแรงทางบวกและการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ล้วนจำเป็นต่อการเติบโต. Gen Z ชื่นชอบการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอเพื่อเข้าใจจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง.
- โอกาสในการเติบโต: การจัดโปรแกรมการให้คำปรึกษา, โอกาสในการพัฒนาทักษะ, และโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในโครงการต่างๆ ช่วยให้คนรุ่น Gen Z มีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจ
วิธีที่เจเนอเรชัน Z ส่งผลเชิงบวกต่อแรงงาน
การมาถึงของเจเนอเรชั่น Z ในตลาดแรงงานไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทางรุ่น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก นี่คือคุณค่าและลักษณะที่โดดเด่นของพวกเขาซึ่งช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น:
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เจเนอเรชั่น Z เกิดมาในโลกดิจิทัลพร้อมทักษะทางเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและมีความชื่นชอบในนวัตกรรมอย่างเป็นธรรมชาติ พวกเขาสามารถเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้ และระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด
สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทของคุณได้รับประโยชน์โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และผลักดันขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้
การร่วมมือและการสื่อสาร
เติบโตขึ้นมาในโลกที่เชื่อมต่ออย่างเหนือระดับ Gen Z จึงรู้วิธีทำงานร่วมกันและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาสบายใจในการทำงานเป็นทีม แบ่งปันความคิดอย่างเปิดเผย และใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร้รอยต่อ
จิตวิญญาณแห่งความร่วมมือนำไปสู่การบริหารทีมที่ครอบคลุมมากขึ้นและสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีพลวัต ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ในทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
DEI เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมและเพื่อชื่นชมความแตกต่าง
เจเนอเรชั่น Z เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา และให้ความสำคัญกับสถานที่ทำงานที่สะท้อนถึงความหลากหลายนั้น
พวกเขาสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียมกันและเฉลิมฉลองความแตกต่าง มุ่งเน้นไปที่ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมเพื่อเข้าถึงแหล่งบุคลากรที่ใหญ่ขึ้นและดีกว่า สิ่งนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากทุกคนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับมุมมองที่หลากหลาย
อนาคตของการบริหารจัดการคนรุ่น Gen Z
อิทธิพลของคนรุ่น Z ต่อสถานที่ทำงานนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ และกลยุทธ์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับยุคสมัย ต่อไปนี้คือภาพรวมของอนาคตของการบริหารจัดการคนรุ่น Z:
1. การเพิ่มขึ้นของรูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน
โครงสร้างการทำงานแบบ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น อาจลดความสำคัญลง เนื่องจากคนรุ่น Gen Zให้คุณค่ากับความยืดหยุ่นและความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวบริษัทต่างๆ มีแนวโน้มที่จะยอมรับรูปแบบการทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน โดยมอบอำนาจให้พนักงานสามารถควบคุมตารางเวลาและสถานที่ทำงานได้มากขึ้น
2. เน้นการพัฒนาทักษะและการเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นรากฐานสำคัญของจรรยาบรรณในการทำงานของคนรุ่นเจนซี
ลงทุนในโปรแกรมการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพ. สิ่งนี้จะช่วยให้สมาชิกเจเนอเรชั่น Z สามารถอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องได้ในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทำให้พวกเขามีส่วนร่วมในบทบาทของตน.
3. การจัดการประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คนรุ่น Z ต้องการความโปร่งใสและข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบความคืบหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลบ่อยครั้งอาจแทนที่การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมเครื่องมือการจัดการโครงการและการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลางและวางแผนการพัฒนาที่ตรงเป้าหมาย
4. การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี
คนรุ่น Z เปิดใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต
ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานโดยการจัดหาทรัพยากรด้านสุขภาพจิต, เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นและการจัดการงานที่เหมาะสม, และส่งเสริมวัฒนธรรมที่สนับสนุนการสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความท้าทายด้านสุขภาพจิต
5. เน้นที่จุดประสงค์และผลกระทบ
คนรุ่น Z มองหางานที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาและสร้างความเปลี่ยนแปลง
สื่อสารพันธกิจและโครงการสร้างผลกระทบทางสังคมของคุณอย่างชัดเจน การเปิดโอกาสให้พนักงาน Gen Z ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่มีความหมายจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
การนำแนวทางที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจมาใช้ในการบริหารจัดการคนรุ่น Gen Z
การมาถึงของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ แต่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก การให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น ความหลากหลาย ความยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขา ทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากขึ้นสำหรับทุกคน
อย่างไรก็ตาม คุณต้องใช้แนวทางการบริหารที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจเพื่อที่จะประสบความสำเร็จไปพร้อมกับคนรุ่น Gen Z
ความเห็นอกเห็นใจไม่ได้หยุดอยู่แค่การเข้าใจความต้องการของพวกเขาเท่านั้น บริษัทที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ลงทุนในการพัฒนาทักษะ และมอบโอกาสในการทำงานที่มีเป้าหมาย จะสามารถดึงดูดและรักษาคนรุ่นที่มีความสามารถนี้ไว้ได้
ClickUp ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยแดชบอร์ด, เอกสาร, แชท, เป้าหมาย และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทุกขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นเริ่มใช้งานฟรีวันนี้!