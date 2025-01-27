บล็อก ClickUp
10 แอปและเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ที่ทำงานอิสระในปี 2025

27 มกราคม 2568

ความสำเร็จในอาชีพฟรีแลนซ์ของคุณขึ้นอยู่กับแอปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่คุณใช้เกือบทั้งหมด

พูดกันตามตรง—การทำงานฟรีแลนซ์ไม่ได้มีแต่เรื่องสวยงามเสมอไป

จากการต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่แน่นขนัด ติดตามชั่วโมงการทำงาน ส่งใบแจ้งหนี้ และพยายามไม่ให้ตัวเองหมดไฟ งานประจำของฟรีแลนซ์สามารถทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้ แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และในที่สุดทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

เราได้ทำการบ้านและรวบรวมรายชื่อแอปที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับฟรีแลนซ์ในปี 2024

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกแยะคุณสมบัติหลัก ข้อเสีย และแผนการกำหนดราคาของแต่ละแอป เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลภายในไม่กี่นาที

คุณควรมองหาอะไรในแอปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ?

สิ่งที่คุณต้องการในแอปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระอาจแตกต่างกันอย่างมากตามบริการที่คุณนำเสนอและอุตสาหกรรมของคุณ อย่างไรก็ตาม เราได้ระบุบางแง่มุมที่เป็นสากลที่ควรพิจารณา:

  • การติดตามเวลา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปสามารถบันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับโครงการและงานต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
  • ตัวเลือกการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน: เลือกแอปที่มีเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างและส่งใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพ ติดตามการชำระเงิน และจัดการการเรียกเก็บเงินลูกค้า
  • การติดตามค่าใช้จ่าย: มองหาคุณสมบัติที่ทำให้การบันทึก จัดระเบียบ และจัดการค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงินทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการหักลดหย่อนภาษีเป็นเรื่องง่าย
  • การจัดการโครงการและงาน: นี่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากเลย แอปของคุณควรสามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานและ ติดตามโครงการฟรีแลนซ์และกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชี: ฟรีแลนซ์ยังต้องจัดการการเงินและการหักภาษีของตนเองด้วย ดังนั้นให้แน่ใจว่าแอปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระของคุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปบัญชีที่ได้รับความนิยม เช่น QuickBooks Online หรือ Xero
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกแอปที่มีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ รายได้ ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษี
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: มองหาสิ่งที่มาในรูปแบบของแอปพลิเคชันมือถือเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการงานและการเงินของคุณได้จากทุกที่ทุกเวลา

10 แอปที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างข้อเสนอ ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ออกใบแจ้งหนี้ หรือจัดทำสัญญาทางกฎหมาย ก็มีแอปที่ช่วยให้คุณทำได้ดีขึ้น

เราอยู่ในภารกิจเพื่อช่วยคุณค้นหา!

ลองดูรายการแอปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 10 อันดับแรกที่ควรพิจารณาในปี 2024 ซึ่งเราได้คัดสรรมาเพื่อครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณ:

1. คลิกอัพ

ในฐานะบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ คุณอาจพบว่าตัวเองต้องสลับไปมาระหว่างอีเมล งาน โครงการ และการแจ้งเตือนต่างๆ ในหลายแอป

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถทำทุกอย่างได้ในแอปเดียว? พบกับ ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpนำงาน ข้อมูล และทีมของคุณมารวมไว้ในที่เดียว ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกงบประมาณ

ส่วนที่ดีที่สุด?ClickUp's Freelancer Project Management Softwareมอบคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์เพื่อติดตามเวลา, ตั้งค่าประมาณการ, จัดการปริมาณงาน, และแม้กระทั่งทำให้การออกบิลง่ายขึ้น—ทั้งหมดในหน้าจอที่ใช้งานง่ายเพียงหน้าเดียว

มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp
ดูโปรเจกต์และลูกค้าของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp

ClickUp ยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ ทำให้ฟรีแลนซ์สามารถมองเห็นและติดตามงานของตนได้ในแบบที่เหมาะกับแต่ละโครงการหรือลูกค้า

มุมมองเหล่านี้รวมถึงมุมมองรายการเพื่อให้ภาพรวมระดับสูงของโครงการของคุณ มุมมองคัมบังสำหรับการอัปเดตตามสถานะเฉพาะ และมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนภาระงานของคุณ—ทั้งหมดนี้และอื่นๆ อีกมากมายให้ความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบและมุ่งเน้นไปที่งานตามที่คุณต้องการ

คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณโดยแบ่งเป็นด่วน สูง ปานกลาง และต่ำ และทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเสมอ

หากงานบนแดชบอร์ดของคุณต้องการความสนใจมากกว่างานอื่น ๆให้ใช้คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดระดับความเร่งด่วนและกำหนดเส้นตายในการทำงานให้เสร็จตรงเวลา

ClickUp ตัวติดตามเวลาโครงการ
ติดตามชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ของคุณด้วย ClickUp's Project Time Tracker และทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของคุณง่ายขึ้น

คุณยังสามารถใช้ClickUp's Project Time Tracker ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับฟรีแลนซ์ ที่บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจ็กต์ได้อย่างถูกต้องเพื่อการออกบิลให้กับลูกค้า ช่วยให้กระบวนการเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น และทำให้ทุกคนได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม

สร้างใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงินด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์ของ ClickUp
สร้างใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงินด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์ของ ClickUp

นั่นหมายความว่าคุณยังต้องสร้างใบแจ้งหนี้ของคุณเองอยู่หรือไม่? ไม่เลย. เข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของเทมเพลตฟรีแลนซ์ที่สามารถปรับแต่งได้ของ ClickUp และเลือกเทมเพลตใบแจ้งหนี้ตามที่คุณต้องการ.

ตัวอย่างเช่น ด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของ ClickUp คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพ ติดตามการชำระเงิน และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณอย่างปลอดภัยในที่ทำงานเดียวได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์ของการใช้เทมเพลตนี้ ได้แก่:

  • ใบแจ้งหนี้ที่สามารถปรับแต่งได้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าหรือโครงการใด ๆ
  • ติดตามการชำระเงินได้ง่ายขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใบแจ้งหนี้ตกหล่น
  • การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติเพื่อการชำระเงินตรงเวลาและลดเวลาที่คุณใช้ในการติดตามลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และเวลาที่แน่นอนในภารกิจของคุณเพื่อการจัดตารางเวลาที่แม่นยำ
  • เพิ่มประมาณเวลาให้กับงานของคุณเพื่อวางแผนปริมาณงานของคุณ
  • รับชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายงานที่ถูกต้องด้วยระบบติดตามเวลา
  • ใช้แผนผังความคิดเพื่อระดมความคิดและแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อน
  • เริ่มต้นและดำเนินโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปจาก ClickUp
  • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าของคุณตามความต้องการของโครงการ
  • เชื่อมต่อแอปกว่า 1000+เช่น QuickBooks, Google Drive, Teams และ Zoom

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,450 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4050+ รีวิว)

2. พนักงาน

พนักงาน
ผ่านทางApploye

Apploye รวมกระบวนการทำงานอิสระที่จำเป็นสามอย่างไว้ในศูนย์กลางที่ใช้งานง่าย: การติดตามเวลา การวางแผนโครงการ และการจัดตารางเวลา

มันติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ช่วยให้คุณมีสมาธิด้วยเครื่องมือที่น่าสนใจ เช่น ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro คุณสามารถจัดการเวลาและงบประมาณที่ใช้ไปกับแต่ละโครงการด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โครงการและการจัดงบประมาณ

นอกจากนี้ Apploye ยังสามารถคำนวณชั่วโมงการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติและสร้างใบแจ้งหนี้ตามเวลาที่เรียกเก็บเงินให้คุณได้เมื่อถึงเวลาเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apploye

  • ติดตามเวลาในทั้งโหมดออนไลน์และออฟไลน์
  • ติดตามงานต่าง ๆ ได้ด้วยแดชบอร์ดติดตามเวลา
  • สร้างรายงานกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของคุณ
  • ผสานรวมกับแอปการจัดการโครงการ เช่น ClickUp และ Asana
  • รักษาความปลอดภัยด้วยการโฮสต์ Amazon AWS และการเข้ารหัส SSL

ข้อจำกัดของพนักงาน

  • คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น การจัดตารางงานและการจัดการการลา กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

การกำหนดราคาของ Apploye

  • มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • เอลิต: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของพนักงาน

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

3. Clockify

Clockify
ผ่านทางClockify

Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาฟรีที่สามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือจัดการเวลาเต็มรูปแบบได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมืออาชีพที่ทำงานอิสระ

คุณสามารถติดตามโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย บันทึกเวลาทำงาน และสร้างสลิปเงินเดือนที่เรียบร้อยสำหรับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ

Clockify ยังช่วยให้คุณเข้าใจว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร คุณสามารถดูรายงานโดยละเอียดเพื่อดูว่าคุณกำลังทำอะไร เปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณคิดว่าจะทำ และดูว่าคุณทำได้ดีแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไป

แพลตฟอร์มนี้ยังเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ มากมาย คุณจึงสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือโปรดของคุณและรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • บันทึกเวลาการขับขี่ด้วยตนเองหรืออัตโนมัติจากอุปกรณ์ใดก็ได้
  • ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยรายงานแบบเรียลไทม์
  • เชื่อมต่อกับทีมต่าง ๆ ผ่านการส่งข้อความในแอป
  • จัดการและอนุมัติเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย
  • ซิงค์ปฏิทินทั้งหมดของคุณโดยการผสานรวม Google Calendar หรือ Microsoft Outlook

ข้อจำกัดของ Clockify

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัย
  • โครงสร้างราคาที่ตายตัว

ราคาของ Clockify

  • พื้นฐาน: $4.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $6.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Clockify

  • G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4800+ รีวิว)

4. QuickBooks

QuickBooks
ผ่านทางQuickBooks

กำลังมองหาซอฟต์แวร์บัญชีแบบครบวงจรที่สามารถจัดการการเงินของคุณได้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่? ลองใช้ QuickBooks.

แอปที่ง่ายและมีประสิทธิภาพนี้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระช่วยให้คุณติดตามรายได้และค่าใช้จ่าย จัดการภาษีและการหักค่าใช้จ่าย ส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า และดูรายงานเกี่ยวกับสถานะการเงินของคุณ

QuickBooks โดดเด่นด้วยการจัดการบัญชีธนาคารของคุณให้เป็นระเบียบ หากคุณนำเข้าธุรกรรมธนาคารของคุณเข้าสู่ซอฟต์แวร์ ระบบจะจัดเรียงรายการโดยอัตโนมัติและช่วยประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังให้คุณอัปโหลดใบเสร็จได้อย่างง่ายดายโดยการถ่ายภาพแทนการพิมพ์ทั้งหมด

ในขณะเดียวกัน ตัวสร้างรายงานที่กำหนดเองของมันทำให้การจัดระเบียบรายงานทางการเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายในแบบที่คุณต้องการ และหากคุณกำลังติดตามสิ่งที่คุณขาย QuickBooks จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้าของคุณใกล้หมดและสินค้าใดขายดีที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks

  • ติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอย่างแม่นยำและง่ายดาย
  • รับการสนับสนุนด้านภาษีผ่านการติดตามระยะทาง ประมาณการภาษีรายไตรมาส และการเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการภาษี
  • สร้างใบแจ้งหนี้, อัตโนมัติใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ, และติดตามการชำระเงินทั้งหมดของคุณ
  • สร้างรายงานที่กำหนดเองพร้อมรายละเอียด เช่น งบกำไรขาดทุนและแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รองรับหลายสกุลเงิน
  • เก็บรักษาข้อมูลทางการเงินให้เป็นความลับด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัส

ข้อจำกัดของ QuickBooks

  • ไม่มีบริการชำระบิลโดยตรงจากแพลตฟอร์ม
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี
  • ค่อนข้างแพงสำหรับฟรีแลนซ์

ราคาของ QuickBooks

  • เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $60/เดือน
  • เพิ่มเติม: $90/เดือน
  • ขั้นสูง: $200/เดือน

คะแนนและรีวิว QuickBooks

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,400 รายการ)

5. Rocket Lawyer

โรเก็ต ลอว์เยอร์
ผ่านทางRocket Lawyer

ไม่ว่าคุณจะทำงานฟรีแลนซ์คนเดียวหรือบริหารบริษัทขนาดเล็ก การมีทีมกฎหมายเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาธุรกิจของคุณให้แข็งแกร่ง และ Rocket Lawyer อาจเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ของคุณ

ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายไปจนถึงการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ Rocket Lawyer ดูแลเรื่องกฎหมายให้คุณเมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง

เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถคุยกับทนายความได้หลายคนตามที่คุณต้องการทุกครั้งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ และให้พวกเขาตรวจสอบเอกสารของคุณได้ นอกจากนี้ ยังมีแบบฟอร์มให้เลือกมากกว่า 300 แบบ ครอบคลุมข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ มากมาย เช่น การเช่าบ้านหรือการเขียนจดหมายขอให้บริการ

คุณสมบัติเด่นของ Rocket Lawyer

  • ติดต่อทนายความเพื่อตอบสนองต่อข้อพิพาทเกี่ยวกับเอกสาร
  • สร้างสัญญาที่ปรับแต่งได้ เอกสารจัดตั้งบริษัทจำกัด (LLC) เครื่องหมายการค้า ฯลฯ
  • นำทางได้อย่างง่ายดายด้วยการสัมภาษณ์แบบมีไกด์ คำแนะนำที่ชัดเจน และแม่แบบที่ปรับแต่งได้
  • เข้าถึงเทมเพลตกว่า 300 แบบ เพื่อจัดการกับความต้องการทางกฎหมายที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Rocket Lawyer

  • ต้องใช้ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อสมัคร
  • ตัวเลือกการเป็นสมาชิกที่จำกัด
  • ขาดแพ็กเกจพื้นฐานสำหรับบริษัทจำกัด (LLC)

ราคาของ Rocket Lawyer

  • Rocket Legal: $39.99/เดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
  • Rocket Legal+: $19.99/เดือน, ชำระรายปี

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Rocket Lawyer

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 3/5 (6400+ รีวิว)

6. Evernote

เอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

หากคุณต้องการสถานที่รวบรวมความคิดที่ยอดเยี่ยม ความคิด และแผนการทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางที่จัดระเบียบไว้อย่างดี ลองพิจารณา Evernote

คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย งานที่ต้องทำ และรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ ลงในโน้ตได้อย่างสะดวก โดยมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะค้นหาได้ง่ายในทุกอุปกรณ์ของคุณ Evernote จะจัดระเบียบเนื้อหาที่คุณเขียนเป็นสมุดบันทึกและติดแท็ก เพื่อให้คุณสามารถแยกส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจออกจากกันอย่างเป็นระเบียบ

แชร์โน้ตบุ๊กและทำงานร่วมกันในโครงการกับทีมได้แบบเรียลไทม์ ดิจิทัลและเก็บภาพใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และนามบัตรด้วยเครื่องสแกนเอกสารของ Evernote และรักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้ปลอดจากความยุ่งเหยิง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • จับหน้าเว็บ, บทความ, และรูปภาพด้วยเว็บคลิปเปอร์
  • สแกนและแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลด้วยเครื่องสแกนในตัว
  • บันทึกเสียงบันทึกแทนการจดบันทึกเสมอ
  • ติดตามงานของคุณด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำและการแจ้งเตือน
  • เริ่มต้นโครงการด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Evernote

  • ไม่สามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ที่สแกนได้
  • การจัดองค์กรที่ซับซ้อนทำให้ยากต่อการค้นหาไฟล์
  • พื้นที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 4/5 (8200+ รีวิว)

7. Trello

Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมที่มีรูปแบบการแสดงผลแบบภาพเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างเป็นบอร์ด รายการ และบัตร แล้วเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย

ไม่ใช่แค่สำหรับงานเดี่ยวเท่านั้น—คุณยังสามารถใช้ Trello เพื่อทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์คนอื่น ๆ ทีม และลูกค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ทำให้การจัดการโครงการของคุณง่ายยิ่งขึ้น

คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Trello กับแอปอื่น ๆ ได้, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • สร้างภาพโครงการ งาน และเป้าหมายสำคัญบนกระดานคัมบัง
  • ติดตามกำหนดเวลาของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทิน
  • เข้าถึงเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อประหยัดเวลา
  • ผสานการทำงานกับแอปกว่า 200+ ผ่านฟีเจอร์ Power-Ups
  • สร้างกฎและตัวกระตุ้นของคุณเองเพื่อควบคุมการทำงานของขั้นตอนการทำงาน

ข้อจำกัดของ Trello

  • การปรับแต่งที่จำกัด
  • ยากในการค้นหาการ์ด
  • มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (8200+ รีวิว)

8. เสนอโครงการ

Proposify
ผ่านทางProposify

สำหรับฟรีแลนซ์ ข้อเสนอที่เขียนอย่างดีคือกุญแจสำคัญในการปิดดีลใหญ่ ด้วย Proposify คุณสามารถสร้างข้อเสนอที่ดูดีได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายสำหรับลูกค้าประเภทต่างๆ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถให้ลูกค้าเซ็นอนุมัติข้อเสนอได้โดยตรงผ่านแอป

นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น FreshBooks ทำให้คุณสามารถจัดการการออกใบแจ้งหนี้และการประมวลผลการชำระเงินได้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify

  • จับคู่สไตล์ของลูกค้าแต่ละรายหรือแนะนำแบรนด์ของคุณด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
  • ใช้ระบบกำหนดราคาแบบโต้ตอบเพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกต่างๆ ภายในข้อเสนอได้
  • จัดเก็บและนำเนื้อหาข้อเสนอมาใช้ใหม่
  • ติดตามสถานะข้อเสนอด้วยตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์
  • เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปมือถือ

ข้อจำกัดของ Proposify

  • โปรแกรมแก้ไขข้อความมีข้อบกพร่องมากสำหรับผู้ใช้บางราย
  • ขาดการแจ้งเตือนหรือการเตือนภัยที่กำหนดเอง

ราคาของ Proposify

  • แผนทีม: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Proposify

  • G2: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)

9. Stripe

Stripe
ผ่านStripe

Stripe เป็นเครื่องมือการชำระเงินออนไลน์ระดับโลกสำหรับธุรกิจทุกประเภท และมีความช่วยเหลือเป็นพิเศษสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยระบบเช็คเอาต์ที่ปรับแต่งได้, แท็บข้อมูลลูกค้า, และการสมัครสมาชิกของ Stripe คุณสามารถจัดการธุรกรรมของลูกค้าได้ในที่เดียว

บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถตั้งค่าบัญชี สร้างลิงก์การชำระเงิน หรือเพิ่มระบบชำระเงินในเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกัน ด้วยระบบออกใบแจ้งหนี้ในตัว คุณสามารถดำเนินการชำระเงินได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

คุณสมบัติเด่นของ Stripe

  • จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้กระแสเงินสดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • รักษาความปลอดภัยบัญชีธนาคารและธุรกรรมของคุณด้วยการเข้ารหัสและ SSL
  • ผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย API ที่ใช้งานง่าย
  • ขยายธุรกิจของคุณสู่ระดับโลกด้วยสกุลเงินมากกว่า 135 สกุล

ข้อจำกัดของ Stripe

  • มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับการชำระเงินทุกครั้งที่คุณทำ
  • ฟังก์ชันการทำงานที่ยุ่งยากกับการชำระเงินแบบต่อเนื่อง
  • การตั้งค่าและการกำหนดค่าอาจทำได้ยาก

การกำหนดราคาของ Stripe

Stripe มีโครงสร้างราคาต่อรายการ

  • มาตรฐาน: 2. 9% + 30¢ ต่อการเรียกเก็บเงินสำเร็จสำหรับบัตรในประเทศ
  • กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Stripe

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)

10. Wix

Wix
ผ่านทางWix

Wix เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องเขียนโค้ด มีเทมเพลตให้เลือกมากมายซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเพื่อแสดงบริการหรือสินค้าของคุณได้อย่างโดดเด่น

ด้วยระบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Wix คุณสามารถออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ SEO ในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการมองเห็นจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ

หากคุณอยู่ในธุรกิจขายสินค้า Wix ช่วยให้คุณสร้างร้านค้าออนไลน์และขายสินค้าทั่วโลกได้ ระบบ URL และแท็กที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ทางออนไลน์ โดยรวมแล้ว Wix เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักฟรีแลนซ์ที่ต้องการมีตัวตนออนไลน์ที่มั่นคงเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือผู้ซื้อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wix

  • สร้างเว็บไซต์โดยอัตโนมัติด้วย Wix ADI (ปัญญาประดิษฐ์ด้านการออกแบบ)
  • เข้าถึงเทมเพลตกว่า 800 แบบและค้นหาแบบที่ตรงกับความต้องการของคุณ
  • ปรับปรุงการมองเห็นเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือ SEO ในตัว
  • ใช้เครื่องมือสำหรับการจัดแสดงสินค้าและตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัยจาก Wix Stores

ข้อจำกัดของ Wix

  • ร้านค้าแม่แบบมักจะช้าและมีข้อบกพร่อง
  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดด้าน SEO และแสดงโฆษณาที่ไม่จำเป็น

ราคาของ Wix

  • แสง: $17/เดือน
  • คอร์: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: 36 ดอลลาร์/เดือน
  • ธุรกิจระดับพรีเมียม: $159/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Wix

  • G2: 4. 2/5 (1600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,400 รายการ)

เพิ่มพลังให้ธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณด้วย ClickUp วันนี้!

ในฐานะฟรีแลนซ์ คุณต้องสวมหมวกหลายใบเพื่อจัดการธุรกิจทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว แต่คุณไม่จำเป็นต้องบาลานซ์แอปนับพันเพื่อทำเช่นนั้น—โดยเฉพาะเมื่อ ClickUp สามารถจัดการเกือบทุกอย่างให้คุณได้

ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดลำดับความสำคัญของงาน บริหารกำหนดส่งโครงการ ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ หรือออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าตรงเวลา ClickUp มีโซลูชันสำหรับทุกอุปสรรคที่คุณอาจพบเจอในการเติบโตธุรกิจของคุณ ไม่เชื่อใช่ไหม?สมัครใช้ ClickUpวันนี้และยกระดับอาชีพฟรีแลนซ์ของคุณไปอีกขั้น!