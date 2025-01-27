10 แอปและเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ที่ทำงานอิสระในปี 2025

ความสำเร็จในอาชีพฟรีแลนซ์ของคุณขึ้นอยู่กับแอปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่คุณใช้เกือบทั้งหมด
พูดกันตามตรง—การทำงานฟรีแลนซ์ไม่ได้มีแต่เรื่องสวยงามเสมอไป
จากการต้องจัดการกับกำหนดเวลาที่แน่นขนัด ติดตามชั่วโมงการทำงาน ส่งใบแจ้งหนี้ และพยายามไม่ให้ตัวเองหมดไฟ งานประจำของฟรีแลนซ์สามารถทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้ แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจของคุณง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และในที่สุดทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
เราได้ทำการบ้านและรวบรวมรายชื่อแอปที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับฟรีแลนซ์ในปี 2024
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกแยะคุณสมบัติหลัก ข้อเสีย และแผนการกำหนดราคาของแต่ละแอป เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลภายในไม่กี่นาที
คุณควรมองหาอะไรในแอปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ?
สิ่งที่คุณต้องการในแอปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระอาจแตกต่างกันอย่างมากตามบริการที่คุณนำเสนอและอุตสาหกรรมของคุณ อย่างไรก็ตาม เราได้ระบุบางแง่มุมที่เป็นสากลที่ควรพิจารณา:
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปสามารถบันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับโครงการและงานต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณสามารถเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
- ตัวเลือกการออกใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงิน: เลือกแอปที่มีเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างและส่งใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพ ติดตามการชำระเงิน และจัดการการเรียกเก็บเงินลูกค้า
- การติดตามค่าใช้จ่าย: มองหาคุณสมบัติที่ทำให้การบันทึก จัดระเบียบ และจัดการค่าใช้จ่ายและใบเสร็จรับเงินทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการหักลดหย่อนภาษีเป็นเรื่องง่าย
- การจัดการโครงการและงาน: นี่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากเลย แอปของคุณควรสามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานและ ติดตามโครงการฟรีแลนซ์และกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์บัญชี: ฟรีแลนซ์ยังต้องจัดการการเงินและการหักภาษีของตนเองด้วย ดังนั้นให้แน่ใจว่าแอปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระของคุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปบัญชีที่ได้รับความนิยม เช่น QuickBooks Online หรือ Xero
- การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกแอปที่มีคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณ รายได้ ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษี
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: มองหาสิ่งที่มาในรูปแบบของแอปพลิเคชันมือถือเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการงานและการเงินของคุณได้จากทุกที่ทุกเวลา
10 แอปที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างข้อเสนอ ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ออกใบแจ้งหนี้ หรือจัดทำสัญญาทางกฎหมาย ก็มีแอปที่ช่วยให้คุณทำได้ดีขึ้น
เราอยู่ในภารกิจเพื่อช่วยคุณค้นหา!
ลองดูรายการแอปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 10 อันดับแรกที่ควรพิจารณาในปี 2024 ซึ่งเราได้คัดสรรมาเพื่อครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณ:
1. คลิกอัพ
ในฐานะบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ คุณอาจพบว่าตัวเองต้องสลับไปมาระหว่างอีเมล งาน โครงการ และการแจ้งเตือนต่างๆ ในหลายแอป
จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถทำทุกอย่างได้ในแอปเดียว? พบกับ ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpนำงาน ข้อมูล และทีมของคุณมารวมไว้ในที่เดียว ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาดและทุกงบประมาณ
ส่วนที่ดีที่สุด?ClickUp's Freelancer Project Management Softwareมอบคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์เพื่อติดตามเวลา, ตั้งค่าประมาณการ, จัดการปริมาณงาน, และแม้กระทั่งทำให้การออกบิลง่ายขึ้น—ทั้งหมดในหน้าจอที่ใช้งานง่ายเพียงหน้าเดียว
ClickUp ยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ ทำให้ฟรีแลนซ์สามารถมองเห็นและติดตามงานของตนได้ในแบบที่เหมาะกับแต่ละโครงการหรือลูกค้า
มุมมองเหล่านี้รวมถึงมุมมองรายการเพื่อให้ภาพรวมระดับสูงของโครงการของคุณ มุมมองคัมบังสำหรับการอัปเดตตามสถานะเฉพาะ และมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนภาระงานของคุณ—ทั้งหมดนี้และอื่นๆ อีกมากมายให้ความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบและมุ่งเน้นไปที่งานตามที่คุณต้องการ
หากงานบนแดชบอร์ดของคุณต้องการความสนใจมากกว่างานอื่น ๆให้ใช้คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดระดับความเร่งด่วนและกำหนดเส้นตายในการทำงานให้เสร็จตรงเวลา
คุณยังสามารถใช้ClickUp's Project Time Tracker ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับฟรีแลนซ์ ที่บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับโปรเจ็กต์ได้อย่างถูกต้องเพื่อการออกบิลให้กับลูกค้า ช่วยให้กระบวนการเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น และทำให้ทุกคนได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม
นั่นหมายความว่าคุณยังต้องสร้างใบแจ้งหนี้ของคุณเองอยู่หรือไม่? ไม่เลย. เข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของเทมเพลตฟรีแลนซ์ที่สามารถปรับแต่งได้ของ ClickUp และเลือกเทมเพลตใบแจ้งหนี้ตามที่คุณต้องการ.
ตัวอย่างเช่น ด้วยเทมเพลตใบแจ้งหนี้ฟรีแลนซ์ของ ClickUp คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเป็นมืออาชีพ ติดตามการชำระเงิน และจัดเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณอย่างปลอดภัยในที่ทำงานเดียวได้อย่างง่ายดาย
ประโยชน์ของการใช้เทมเพลตนี้ ได้แก่:
- ใบแจ้งหนี้ที่สามารถปรับแต่งได้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าหรือโครงการใด ๆ
- ติดตามการชำระเงินได้ง่ายขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใบแจ้งหนี้ตกหล่น
- การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติเพื่อการชำระเงินตรงเวลาและลดเวลาที่คุณใช้ในการติดตามลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และเวลาที่แน่นอนในภารกิจของคุณเพื่อการจัดตารางเวลาที่แม่นยำ
- เพิ่มประมาณเวลาให้กับงานของคุณเพื่อวางแผนปริมาณงานของคุณ
- รับชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายงานที่ถูกต้องด้วยระบบติดตามเวลา
- ใช้แผนผังความคิดเพื่อระดมความคิดและแยกย่อยโครงการที่ซับซ้อน
- เริ่มต้นและดำเนินโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปจาก ClickUp
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าของคุณตามความต้องการของโครงการ
- เชื่อมต่อแอปกว่า 1000+เช่น QuickBooks, Google Drive, Teams และ Zoom
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,450 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4050+ รีวิว)
2. พนักงาน
Apploye รวมกระบวนการทำงานอิสระที่จำเป็นสามอย่างไว้ในศูนย์กลางที่ใช้งานง่าย: การติดตามเวลา การวางแผนโครงการ และการจัดตารางเวลา
มันติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ช่วยให้คุณมีสมาธิด้วยเครื่องมือที่น่าสนใจ เช่น ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro คุณสามารถจัดการเวลาและงบประมาณที่ใช้ไปกับแต่ละโครงการด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น โครงการและการจัดงบประมาณ
นอกจากนี้ Apploye ยังสามารถคำนวณชั่วโมงการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติและสร้างใบแจ้งหนี้ตามเวลาที่เรียกเก็บเงินให้คุณได้เมื่อถึงเวลาเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apploye
- ติดตามเวลาในทั้งโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- ติดตามงานต่าง ๆ ได้ด้วยแดชบอร์ดติดตามเวลา
- สร้างรายงานกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของคุณ
- ผสานรวมกับแอปการจัดการโครงการ เช่น ClickUp และ Asana
- รักษาความปลอดภัยด้วยการโฮสต์ Amazon AWS และการเข้ารหัส SSL
ข้อจำกัดของพนักงาน
- คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น การจัดตารางงานและการจัดการการลา กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
การกำหนดราคาของ Apploye
- มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เอลิต: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
3. Clockify
Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาฟรีที่สามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือจัดการเวลาเต็มรูปแบบได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับมืออาชีพที่ทำงานอิสระ
คุณสามารถติดตามโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย บันทึกเวลาทำงาน และสร้างสลิปเงินเดือนที่เรียบร้อยสำหรับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ
Clockify ยังช่วยให้คุณเข้าใจว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร คุณสามารถดูรายงานโดยละเอียดเพื่อดูว่าคุณกำลังทำอะไร เปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณคิดว่าจะทำ และดูว่าคุณทำได้ดีแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไป
แพลตฟอร์มนี้ยังเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ มากมาย คุณจึงสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือโปรดของคุณและรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมืออยู่ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- บันทึกเวลาการขับขี่ด้วยตนเองหรืออัตโนมัติจากอุปกรณ์ใดก็ได้
- ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วยรายงานแบบเรียลไทม์
- เชื่อมต่อกับทีมต่าง ๆ ผ่านการส่งข้อความในแอป
- จัดการและอนุมัติเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย
- ซิงค์ปฏิทินทั้งหมดของคุณโดยการผสานรวม Google Calendar หรือ Microsoft Outlook
ข้อจำกัดของ Clockify
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัย
- โครงสร้างราคาที่ตายตัว
ราคาของ Clockify
- พื้นฐาน: $4.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $6.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4800+ รีวิว)
4. QuickBooks
กำลังมองหาซอฟต์แวร์บัญชีแบบครบวงจรที่สามารถจัดการการเงินของคุณได้ในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจของคุณอยู่หรือไม่? ลองใช้ QuickBooks.
แอปที่ง่ายและมีประสิทธิภาพนี้สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระช่วยให้คุณติดตามรายได้และค่าใช้จ่าย จัดการภาษีและการหักค่าใช้จ่าย ส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า และดูรายงานเกี่ยวกับสถานะการเงินของคุณ
QuickBooks โดดเด่นด้วยการจัดการบัญชีธนาคารของคุณให้เป็นระเบียบ หากคุณนำเข้าธุรกรรมธนาคารของคุณเข้าสู่ซอฟต์แวร์ ระบบจะจัดเรียงรายการโดยอัตโนมัติและช่วยประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังให้คุณอัปโหลดใบเสร็จได้อย่างง่ายดายโดยการถ่ายภาพแทนการพิมพ์ทั้งหมด
ในขณะเดียวกัน ตัวสร้างรายงานที่กำหนดเองของมันทำให้การจัดระเบียบรายงานทางการเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายในแบบที่คุณต้องการ และหากคุณกำลังติดตามสิ่งที่คุณขาย QuickBooks จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อสินค้าของคุณใกล้หมดและสินค้าใดขายดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks
- ติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอย่างแม่นยำและง่ายดาย
- รับการสนับสนุนด้านภาษีผ่านการติดตามระยะทาง ประมาณการภาษีรายไตรมาส และการเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการภาษี
- สร้างใบแจ้งหนี้, อัตโนมัติใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ, และติดตามการชำระเงินทั้งหมดของคุณ
- สร้างรายงานที่กำหนดเองพร้อมรายละเอียด เช่น งบกำไรขาดทุนและแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รองรับหลายสกุลเงิน
- เก็บรักษาข้อมูลทางการเงินให้เป็นความลับด้วยรหัสผ่านและการเข้ารหัส
ข้อจำกัดของ QuickBooks
- ไม่มีบริการชำระบิลโดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ดี
- ค่อนข้างแพงสำหรับฟรีแลนซ์
ราคาของ QuickBooks
- เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $60/เดือน
- เพิ่มเติม: $90/เดือน
- ขั้นสูง: $200/เดือน
คะแนนและรีวิว QuickBooks
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,400 รายการ)
5. Rocket Lawyer
ไม่ว่าคุณจะทำงานฟรีแลนซ์คนเดียวหรือบริหารบริษัทขนาดเล็ก การมีทีมกฎหมายเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาธุรกิจของคุณให้แข็งแกร่ง และ Rocket Lawyer อาจเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ของคุณ
ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายไปจนถึงการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ Rocket Lawyer ดูแลเรื่องกฎหมายให้คุณเมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถคุยกับทนายความได้หลายคนตามที่คุณต้องการทุกครั้งที่คุณต้องการความช่วยเหลือ และให้พวกเขาตรวจสอบเอกสารของคุณได้ นอกจากนี้ ยังมีแบบฟอร์มให้เลือกมากกว่า 300 แบบ ครอบคลุมข้อกำหนดทางกฎหมายต่าง ๆ มากมาย เช่น การเช่าบ้านหรือการเขียนจดหมายขอให้บริการ
คุณสมบัติเด่นของ Rocket Lawyer
- ติดต่อทนายความเพื่อตอบสนองต่อข้อพิพาทเกี่ยวกับเอกสาร
- สร้างสัญญาที่ปรับแต่งได้ เอกสารจัดตั้งบริษัทจำกัด (LLC) เครื่องหมายการค้า ฯลฯ
- นำทางได้อย่างง่ายดายด้วยการสัมภาษณ์แบบมีไกด์ คำแนะนำที่ชัดเจน และแม่แบบที่ปรับแต่งได้
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 300 แบบ เพื่อจัดการกับความต้องการทางกฎหมายที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Rocket Lawyer
- ต้องใช้ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อสมัคร
- ตัวเลือกการเป็นสมาชิกที่จำกัด
- ขาดแพ็กเกจพื้นฐานสำหรับบริษัทจำกัด (LLC)
ราคาของ Rocket Lawyer
- Rocket Legal: $39.99/เดือน, คิดค่าบริการรายเดือน
- Rocket Legal+: $19.99/เดือน, ชำระรายปี
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Rocket Lawyer
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (6400+ รีวิว)
6. Evernote
หากคุณต้องการสถานที่รวบรวมความคิดที่ยอดเยี่ยม ความคิด และแผนการทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางที่จัดระเบียบไว้อย่างดี ลองพิจารณา Evernote
คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย งานที่ต้องทำ และรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ ลงในโน้ตได้อย่างสะดวก โดยมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะค้นหาได้ง่ายในทุกอุปกรณ์ของคุณ Evernote จะจัดระเบียบเนื้อหาที่คุณเขียนเป็นสมุดบันทึกและติดแท็ก เพื่อให้คุณสามารถแยกส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจออกจากกันอย่างเป็นระเบียบ
แชร์โน้ตบุ๊กและทำงานร่วมกันในโครงการกับทีมได้แบบเรียลไทม์ ดิจิทัลและเก็บภาพใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และนามบัตรด้วยเครื่องสแกนเอกสารของ Evernote และรักษาพื้นที่ทำงานของคุณให้ปลอดจากความยุ่งเหยิง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- จับหน้าเว็บ, บทความ, และรูปภาพด้วยเว็บคลิปเปอร์
- สแกนและแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลด้วยเครื่องสแกนในตัว
- บันทึกเสียงบันทึกแทนการจดบันทึกเสมอ
- ติดตามงานของคุณด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำและการแจ้งเตือน
- เริ่มต้นโครงการด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Evernote
- ไม่สามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ที่สแกนได้
- การจัดองค์กรที่ซับซ้อนทำให้ยากต่อการค้นหาไฟล์
- พื้นที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (8200+ รีวิว)
7. Trello
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมที่มีรูปแบบการแสดงผลแบบภาพเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างเป็นบอร์ด รายการ และบัตร แล้วเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย
ไม่ใช่แค่สำหรับงานเดี่ยวเท่านั้น—คุณยังสามารถใช้ Trello เพื่อทำงานร่วมกับฟรีแลนซ์คนอื่น ๆ ทีม และลูกค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ทำให้การจัดการโครงการของคุณง่ายยิ่งขึ้น
คุณยังสามารถเชื่อมต่อ Trello กับแอปอื่น ๆ ได้, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างภาพโครงการ งาน และเป้าหมายสำคัญบนกระดานคัมบัง
- ติดตามกำหนดเวลาของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทิน
- เข้าถึงเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อประหยัดเวลา
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 200+ ผ่านฟีเจอร์ Power-Ups
- สร้างกฎและตัวกระตุ้นของคุณเองเพื่อควบคุมการทำงานของขั้นตอนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Trello
- การปรับแต่งที่จำกัด
- ยากในการค้นหาการ์ด
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (8200+ รีวิว)
8. เสนอโครงการ
สำหรับฟรีแลนซ์ ข้อเสนอที่เขียนอย่างดีคือกุญแจสำคัญในการปิดดีลใหญ่ ด้วย Proposify คุณสามารถสร้างข้อเสนอที่ดูดีได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายสำหรับลูกค้าประเภทต่างๆ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถให้ลูกค้าเซ็นอนุมัติข้อเสนอได้โดยตรงผ่านแอป
นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น FreshBooks ทำให้คุณสามารถจัดการการออกใบแจ้งหนี้และการประมวลผลการชำระเงินได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify
- จับคู่สไตล์ของลูกค้าแต่ละรายหรือแนะนำแบรนด์ของคุณด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- ใช้ระบบกำหนดราคาแบบโต้ตอบเพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลือกต่างๆ ภายในข้อเสนอได้
- จัดเก็บและนำเนื้อหาข้อเสนอมาใช้ใหม่
- ติดตามสถานะข้อเสนอด้วยตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์
- เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปมือถือ
ข้อจำกัดของ Proposify
- โปรแกรมแก้ไขข้อความมีข้อบกพร่องมากสำหรับผู้ใช้บางราย
- ขาดการแจ้งเตือนหรือการเตือนภัยที่กำหนดเอง
ราคาของ Proposify
- แผนทีม: $49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Proposify
- G2: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
9. Stripe
Stripe เป็นเครื่องมือการชำระเงินออนไลน์ระดับโลกสำหรับธุรกิจทุกประเภท และมีความช่วยเหลือเป็นพิเศษสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยระบบเช็คเอาต์ที่ปรับแต่งได้, แท็บข้อมูลลูกค้า, และการสมัครสมาชิกของ Stripe คุณสามารถจัดการธุรกรรมของลูกค้าได้ในที่เดียว
บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถตั้งค่าบัญชี สร้างลิงก์การชำระเงิน หรือเพิ่มระบบชำระเงินในเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกัน ด้วยระบบออกใบแจ้งหนี้ในตัว คุณสามารถดำเนินการชำระเงินได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน
คุณสมบัติเด่นของ Stripe
- จัดการการชำระเงินและใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้กระแสเงินสดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- รักษาความปลอดภัยบัญชีธนาคารและธุรกรรมของคุณด้วยการเข้ารหัสและ SSL
- ผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย API ที่ใช้งานง่าย
- ขยายธุรกิจของคุณสู่ระดับโลกด้วยสกุลเงินมากกว่า 135 สกุล
ข้อจำกัดของ Stripe
- มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับการชำระเงินทุกครั้งที่คุณทำ
- ฟังก์ชันการทำงานที่ยุ่งยากกับการชำระเงินแบบต่อเนื่อง
- การตั้งค่าและการกำหนดค่าอาจทำได้ยาก
การกำหนดราคาของ Stripe
Stripe มีโครงสร้างราคาต่อรายการ
- มาตรฐาน: 2. 9% + 30¢ ต่อการเรียกเก็บเงินสำเร็จสำหรับบัตรในประเทศ
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Stripe
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
10. Wix
Wix เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ระดับมืออาชีพโดยไม่ต้องเขียนโค้ด มีเทมเพลตให้เลือกมากมายซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเพื่อแสดงบริการหรือสินค้าของคุณได้อย่างโดดเด่น
ด้วยระบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Wix คุณสามารถออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ SEO ในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการมองเห็นจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ
หากคุณอยู่ในธุรกิจขายสินค้า Wix ช่วยให้คุณสร้างร้านค้าออนไลน์และขายสินค้าทั่วโลกได้ ระบบ URL และแท็กที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาเว็บไซต์ของคุณได้ทางออนไลน์ โดยรวมแล้ว Wix เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักฟรีแลนซ์ที่ต้องการมีตัวตนออนไลน์ที่มั่นคงเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือผู้ซื้อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wix
- สร้างเว็บไซต์โดยอัตโนมัติด้วย Wix ADI (ปัญญาประดิษฐ์ด้านการออกแบบ)
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 800 แบบและค้นหาแบบที่ตรงกับความต้องการของคุณ
- ปรับปรุงการมองเห็นเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือ SEO ในตัว
- ใช้เครื่องมือสำหรับการจัดแสดงสินค้าและตัวเลือกการชำระเงินที่ปลอดภัยจาก Wix Stores
ข้อจำกัดของ Wix
- ร้านค้าแม่แบบมักจะช้าและมีข้อบกพร่อง
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดด้าน SEO และแสดงโฆษณาที่ไม่จำเป็น
ราคาของ Wix
- แสง: $17/เดือน
- คอร์: $29/เดือน
- ธุรกิจ: 36 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจระดับพรีเมียม: $159/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wix
- G2: 4. 2/5 (1600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,400 รายการ)
เพิ่มพลังให้ธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณด้วย ClickUp วันนี้!
ในฐานะฟรีแลนซ์ คุณต้องสวมหมวกหลายใบเพื่อจัดการธุรกิจทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว แต่คุณไม่จำเป็นต้องบาลานซ์แอปนับพันเพื่อทำเช่นนั้น—โดยเฉพาะเมื่อ ClickUp สามารถจัดการเกือบทุกอย่างให้คุณได้
ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดลำดับความสำคัญของงาน บริหารกำหนดส่งโครงการ ติดตามชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้ หรือออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าตรงเวลา ClickUp มีโซลูชันสำหรับทุกอุปสรรคที่คุณอาจพบเจอในการเติบโตธุรกิจของคุณ ไม่เชื่อใช่ไหม?สมัครใช้ ClickUpวันนี้และยกระดับอาชีพฟรีแลนซ์ของคุณไปอีกขั้น!