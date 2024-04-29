ตัวอย่างของความซื่อตรงอย่างสุดขั้ว: วิธีที่ความไว้วางใจและการสื่อสารอย่างเปิดเผยสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงาน

ในฐานะหัวหน้างาน หน้าที่ของคุณคือการทำให้งานดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ คุณยังต้องดูแลพนักงานของคุณด้วย คุณจะสร้างสมดุลระหว่างสองแนวคิดที่มักขัดแย้งกันนี้ได้อย่างไร? ⚖️
นั่นคือสิ่งที่หนังสือ Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity พยายามค้นหาคำตอบ มันเขียนโดย Kim Scott ซึ่งเคยเป็นโค้ชให้กับ CEO ของบริษัทชื่อดังอย่าง Dropbox และ Twitter
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ผสมผสานระหว่างความเห็นอกเห็นใจและความตรงไปตรงมา มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานและช่วยให้ผู้นำหลุดพ้นจากรูปแบบที่เป็นพิษซึ่งขัดขวางความก้าวหน้าของทีม
ในบทความนี้ เราจะอธิบาย แนวคิดสำคัญจากหนังสือ โดยสำรวจผลกระทบต่อสถานที่ทำงาน เราจะแบ่งปันตัวอย่างจริงของการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว และให้คำแนะนำในการนำภูมิปัญญานี้ไปปรับใช้ในบทบาทผู้นำของคุณ
แนวคิดของความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่ง
เพื่อช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดของความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว คิม สก็อตต์ ได้ออกแบบเมทริกซ์ 2×2 ขึ้นมา แกนทั้งสองของเมทริกซ์คือ:
- การดูแลเอาใจใส่เป็นการส่วนตัว: ลักษณะนี้อยู่เบื้องหลังความมีมนุษยธรรมพื้นฐานของมนุษย์ มันเกี่ยวข้องกับการเข้าใจ ยอมรับ และให้คุณค่าแก่ผู้อื่นและความรู้สึกของพวกเขา
- การท้าทายโดยตรง: ลักษณะนี้ช่วยให้บุคคลสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์แก่ผู้อื่น โดยเน้นความชัดเจนและเจาะจงให้มากที่สุด
ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจแต่ละส่วนของสี่เหลี่ยมมทริกซ์
1. การหลอกลวงอย่างไม่จริงใจ
การหลอกลวงอย่างไม่จริงใจเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาที่สุดในทั้งสี่ด้าน มันบ่งบอกถึงการสื่อสารที่ไม่ซื่อสัตย์—การยกยอคนอื่นต่อหน้าและพูดจาไม่ดีลับหลัง พฤติกรรมประเภทนี้มักเกิดจากความปรารถนาที่จะชนะการแข่งขันเพื่อความนิยมหรือได้เปรียบทางการเมือง ไม่ว่าจะในกรณีใด มันเป็นพิษและเป็นตัวแทนของการล่มสลายของวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ☠️
2. การก้าวร้าวที่น่ารังเกียจ
ผู้นำบางคนมุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์โดยไม่คำนึงว่าพวกเขากำลังพูดกับมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ ผู้นำเช่นนี้แสดงออกในสิ่งที่ผู้เขียนหนังสือเรียกว่า "การก้าวร้าวที่น่ารังเกียจ" หรือ "การแทงข้างหลัง" พฤติกรรมนี้หมุนรอบความซื่อสัตย์ที่โหดร้ายซึ่งไม่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจใดๆ ซึ่งในที่สุดแล้วไม่เป็นประโยชน์ มันทำให้คนที่อยู่ปลายทางรู้สึกถูกโจมตีและบั่นทอนแรงจูงใจของพวกเขา 🙁
3. ความเห็นอกเห็นใจที่ทำลายล้าง
ในอีกด้านหนึ่งของเมทริกซ์ เราพบ "ความเห็นอกเห็นใจที่ทำลายล้าง" พฤติกรรมนี้ยอมเสียความซื่อสัตย์เพื่อความสุภาพ มักเกิดจากความกลัวที่จะทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นหรือความต้องการที่จะถูกมองว่าเป็น "เจ้านายที่ดี" คนที่มีลักษณะเช่นนี้จะให้ข้อเสนอแนะที่คลุมเครือหรือหวานหู หรือหลีกเลี่ยงการให้ข้อเสนอแนะโดยสิ้นเชิง แม้ว่าจะให้ความสบายใจ แต่พฤติกรรมนี้ขัดขวางความสามารถของผู้คนในการเติบโตและพัฒนาทักษะของพวกเขา 🛑
4. ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว
เมื่อคุณผสมผสานการใส่ใจอย่างจริงใจและการท้าทายอย่างตรงไปตรงมาเข้าด้วยกัน คุณจะได้ "การตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว" คำว่า radical หมายถึง ละเอียดถี่ถ้วน ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติพื้นฐานของบางสิ่งบางอย่าง ในขณะที่ candor เป็นอีกคำหนึ่งสำหรับ ความซื่อสัตย์
ผู้เขียนอธิบายว่า Radical Candor คือ การให้ข้อเสนอแนะที่สุภาพ ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และจริงใจ เธอยังเน้นย้ำว่าการท้าทายผู้อื่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจพวกเขา 🙏
ผลกระทบของความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งต่อวัฒนธรรมในที่ทำงาน
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของบริษัท และส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ตามมา นี่คือประโยชน์บางประการที่คุณสามารถคาดหวังได้หลังจากเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการสื่อสารนี้:
- ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น: ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีมกับหัวหน้า ผู้คนรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการเปิดใจและมีส่วนร่วมกับบริษัทมากขึ้น
- การมุ่งเน้นการเติบโต: เปลี่ยนความสนใจจากการตำหนิหรือการปกป้องไปสู่การเติบโต ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดของทุกคน ส่งเสริมให้ผู้คนให้และรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
- ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น: วัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนความห่วงใยอย่างแท้จริงและการสื่อสารที่ซื่อสัตย์ ช่วยให้บุคคล ทีมงาน แผนก และบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
เคล็ดลับมืออาชีพ: เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลได้ง่ายขึ้นClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยอัตโนมัติงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เพิ่มความโปร่งใสในการทำงาน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ด้านล่างนี้ เราจะแบ่งปันเรื่องราวจริงสองเรื่องที่แสดงถึงผลกระทบของ Radical Candor ต่อบุคคลและบริษัท
ผลกระทบส่วนบุคคลของ Radical Candor: เรื่องราวของโจ
โจ ดันน์ ผู้เผยแพร่ศาสนา ได้เล่าเรื่องราวจากตอนที่เขาเป็นผู้จัดการโครงการหนุ่มคนหนึ่ง เช่นเดียวกับหลายๆ คน เขากำลังโต้เถียงกับสถาปนิกซอฟต์แวร์เกี่ยวกับงานหนึ่ง—สถาปนิกต้องการทำอย่างช้าๆ และรอบคอบ ในขณะที่โจต้องการให้เขาส่งมอบงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากที่มีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดไปสักพัก สถาปนิกซอฟต์แวร์ก็เดินออกไป โจมั่นใจว่าเขาได้พิสูจน์จุดยืนของตัวเองและได้สิ่งที่ต้องการแล้ว จนกระทั่งเขาถูกเจ้านายของเขา จิม ซึ่งนั่งฟังการโต้เถียงอยู่ เข้ามาเผชิญหน้า
แทนที่จะชมเชยความมั่นใจและความอดทนของเขาอย่างที่โจคาดหวังไว้ จิมกลับตำหนิวิธีการของเขา เขาอธิบายว่าแม้ว่าโจจะทำงานสำเร็จ แต่เขาก็ทำโดย ประพฤติตัวเหมือนคนพาล และทำให้ชัดเจนว่าเขาต้องเลิกใช้วิธีการนี้ 💢
จิมเคยช่วยเหลือโจในยามที่เขาต้องการมาก่อน ดังนั้นโจจึงมีความคิดที่ดีต่อเขา คำพูดของเขาทิ้งร่องรอยไว้อย่างใหญ่หลวงในใจโจและติดอยู่ในความทรงจำของเขานานแสนนาน
โดยการสนับสนุนโจ จิมได้พิสูจน์ว่าเขาห่วงใยเขา การตอบสนองที่รวดเร็วและซื่อสัตย์ของเขาคือวิธีที่เขาท้าทายโจโดยตรง สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าคำติชมสามารถทรงพลังได้เพียงใดเมื่อมันตรงไปตรงมาและได้รับการสนับสนุนจากความไว้วางใจ
ผลกระทบต่อองค์กรของ Radical Candor: เรื่องราวของ Zenhub
Zenhub เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในด้านเครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ในหนังสือ Better Software & Stronger Teams Zenhubได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับวิธีการ Radical Candor
ทีมวิศวกรรมภายในของบริษัทตระหนักว่าพวกเขากำลังติดอยู่ในวงจรเดิม ๆ พวกเขาทุกคนใส่ใจในงานของตนมาก แต่ไม่ต้องการเกิดความขัดแย้ง จึงเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นเฉพาะในแง่บวกเท่านั้นและไม่เคยพูดถึงปัญหาเลย ส่งผลให้พวกเขากลับไปทำผิดพลาดซ้ำเดิม ซึ่งทำให้บริษัทต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก 💸
หลังจากที่ได้พบกับแนวคิด Radical Candor พวกเขาตระหนักว่าจำเป็นต้องปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานของตน พวกเขาได้ยกระดับการประชุมทบทวนหลังจบ Sprint ที่มีอยู่เดิม โดยเพิ่มการสนทนาอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดและสิ่งที่ควรปรับปรุงใน Sprint ถัดไป พวกเขาใช้กลยุทธ์เริ่ม-หยุด-ทำต่อไป (start, stop, or continue) และการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (root cause analysis) เพื่อตรวจสอบปัญหาและพฤติกรรมของตนเอง
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ผ่านเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณอาจสนใจเทมเพลต ClickUp Start Stop Continue และเทมเพลต ClickUp Root Cause Analysis
ด้วยการฝึกฝนความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว ทีม Zenhub สามารถบรรลุความคล่องตัวที่สูงขึ้น แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น และปรับปรุงกระบวนการให้คำปรึกษาของพวกเขา ความผิดพลาดกลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และสอน ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดเห็นได้ชัดเจนจนกระทั่งนักศึกษาฝึกงานสามารถปรับปรุงโค้ดของสมาชิกทีมอาวุโสได้
การนำแนวคิด Radical Candor มาใช้ในสถานที่ทำงาน
การเปลี่ยนไปสู่กรอบความคิดที่ตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน มันต้องอาศัยการสังเกต การสะท้อนตนเอง และการควบคุมตนเองอย่างมาก นอกจากนี้ยังต้องเกิดขึ้นทั่วทั้งทีมเพื่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญ คุณควรเริ่มต้นจากตัวคุณเองก่อน แล้วจึงเผยแพร่ความรู้เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 📣
หากคุณต้องการฝึกฝนวิธีการนี้กับทีมของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- เริ่มต้นจากภายใน: ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าควรระวังรูปแบบที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างไร ลองสังเกตดูว่าพฤติกรรมของคุณมีลักษณะเหล่านั้นหรือไม่ เข้าใจว่ามันมาจากไหนและแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นเหตุ เปลี่ยนพฤติกรรมทีละสถานการณ์ ให้เวลาตัวเองในการเลือกคำพูดและคิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาในแต่ละการสื่อสาร
- ตรวจสอบกับพนักงานเป็นประจำ: พบปะกับสมาชิกในทีมแบบตัวต่อตัวทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้า แบ่งปันข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ซึ่งกันและกัน และดูว่ามีปัญหาใดที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่
- รู้เวลาที่เหมาะสมในการให้ข้อเสนอแนะ: ให้ข้อเสนอแนะเมื่อบุคคลนั้นทำงานหรือโครงการเสร็จสิ้น และระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน ชี้ให้เห็นจุดเฉพาะที่ควรได้รับคำชมหรือคำวิจารณ์
- ให้รางวัลกับความพยายาม: จุดประสงค์หลักของความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งคือการปรับปรุงการร่วมมือกันในองค์กรให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อส่วนใหญ่ของบุคลากรยอมรับแนวทางนี้ ให้ชมเชยทุกความพยายามที่ให้คำแนะนำอย่างซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด
ความสำคัญของความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วใน Agile, DevOps และ Scrum
ทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบันต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูง กำหนดเวลาที่สั้น และวัฒนธรรมการทำงานทางไกล นั่นคือเหตุผลที่หลายทีมในปัจจุบันยอมรับวิธีการ Agile, Scrum และ DevOps Radical Candor สามารถเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังสำหรับหลักการหลายประการของพวกเขาได้
ใน Agile การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นผ่านการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ตามหลักการ Radical Candor ช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 🥇
Radical Candor ยังสอดคล้องกับคุณค่าของ Scrum โดยความไว้วางใจเป็นหัวใจสำคัญของทั้งสองแนวทาง:
- ความกล้าหาญ:ทีมสครัมกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง และคำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วช่วยให้พวกเขาสื่อสารประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเคารพ: สมาชิกในทีม Scrum เชื่อมั่นในความสามารถของกันและกัน พวกเขาสามารถแสดงออกได้ด้วยการใส่ใจอย่างจริงใจและแสดงความเมตตาเมื่อให้ข้อเสนอแนะ
- ความเปิดเผย: ทีมสครัมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับงานของพวกเขาและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากงานนั้น
กรอบการทำงาน DevOps มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการร่วมมือกันตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์— ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการPLOYMENT. ทีมเฉพาะทาง เช่น ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการ มักทำงานเป็นซิลโล ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาที่รุนแรงในภายหลัง. พวกเขาสามารถทำลายกำแพงการสื่อสารนี้ได้ด้วยความช่วยเหลือจาก Radical Candor.
ดังที่เราได้เห็นในตัวอย่างของ Zenhub โมเดลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีม Agileและบริษัทต่างๆ ได้ ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: สำรวจแนวคิด DevOps กับ Agileในคู่มือนี้
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วและการสร้างความไว้วางใจ
ตามรายงานของ Gallup ประจำปี 2023พบว่ามีเพียง 23% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาที่ไว้วางใจในภาวะผู้นำขององค์กรที่พวกเขาทำงานอยู่ ความไว้วางใจที่ต่ำในภาวะผู้นำและระหว่างสมาชิกในทีมมักส่งผลให้เกิดบรรยากาศตึงเครียด ความขัดแย้งบ่อยครั้ง และการลาออกสูง
ความไว้วางใจเป็นรากฐานของการทำงานร่วมกัน สมาชิกในทีมที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันจะรู้สึกสบายใจในการแสดงความคิดเห็น แบ่งปันไอเดีย และกล้าเสี่ยง การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังทำให้เกินเป้าหมายอีกด้วย 🥅
ความไว้วางใจต้องได้รับการสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างความไว้วางใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน:
- แสดง อย่าบอก: คุณต้องเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง หากคุณต้องการให้สมาชิกในทีมใส่ใจอย่างจริงจังและกล้าท้าทายคุณโดยตรง คุณต้องแสดงให้พวกเขาเห็นเป็นตัวอย่าง คุณควรขอความคิดเห็นจากพวกเขาก่อนที่จะให้ข้อเสนอแนะเช่นกัน
- อย่ากลัวที่จะเปิดเผยความอ่อนแอ: คุณไม่ควรพยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์ความรู้สึก เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของประสบการณ์มนุษย์ แม้ว่าการเปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวมากเกินไปจะไม่เหมาะสม แต่คุณควรซื่อสัตย์เกี่ยวกับความรู้สึกของคุณและสนับสนุนให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน
- เข้าใจ: ความพยายามทั้งหมดในการสร้างความไว้วางใจจะล้มเหลวหากคุณไม่ยอมรับว่าพนักงานของคุณมีชีวิตนอกเหนือจากองค์กร เมื่อเหตุการณ์ส่วนตัว เช่น การย้ายที่อยู่หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานของพวกเขา คุณต้องแสดงความซื่อสัตย์ด้วยความเห็นอกเห็นใจ
- ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง: คุณควรช่วยเหลือพนักงานให้พัฒนาทักษะของตน และติดตามเส้นทางอาชีพที่ต้องการ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันใดก็ตาม
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วในการให้ข้อเสนอแนะและการสื่อสาร
ตามที่คิม สก็อตต์กล่าวไว้ ข้อเสนอแนะควรเป็น HHIIPP—ย่อมาจาก:
- ถ่อมตน: ข้อเสนอแนะควรถูกส่งมอบด้วยความสุภาพ คุณไม่ควรแสดงท่าทีหยิ่งยโส แต่ควรแสดงความสนใจและเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
- มีประโยชน์: อธิบายว่าคุณตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงเหนือสิ่งอื่นใด
- ทันที: แม้ว่าคุณควรคิดก่อนพูด แต่การให้ข้อเสนอแนะโดยเร็วจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการรอให้ช้า
- พบกันตัวต่อตัว: การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดสามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้รับข้อเสนอแนะของคุณรู้สึกอย่างไร หากคุณทำงานทางไกล ให้ใช้การประชุมผ่านวิดีโอ
- ส่วนตัว/สาธารณะ: การชมเชยในที่สาธารณะจะกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกอย่างแรงในผู้รับและส่งเสริมให้ผู้อื่นทำตามตัวอย่างของพวกเขา เมื่อต้องวิจารณ์ ควรทำเป็นการส่วนตัวเพื่อไม่ให้บุคคลนั้นรู้สึกไม่สบายใจและอับอาย
- ไม่ส่วนตัว:เมื่อให้คำแนะนำแก่พนักงาน อย่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพหรือความสามารถโดยรวมของพวกเขา ให้ระบุอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แทนที่จะพูดว่า คุณไม่มีความสามารถใน X คุณสามารถพูดว่า ส่วนนี้ของ X ไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะ…
เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตรายงานการประเมินผลของ ClickUpเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในระยะยาว เพื่อให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพได้
ข้อควรระวังที่อาจเกิดขึ้นจากความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่ง
ข้อเสียที่เห็นได้ชัดที่สุดของโมเดล Radical Candor คือความยากในการนำไปใช้จริง เนื่องจากต้องอาศัยการใคร่ครวญตนเองอย่างลึกซึ้งและสติปัญญาทางอารมณ์ ซึ่งไม่สามารถสอนได้ง่าย นอกจากนี้ยังต้องเกิดขึ้นทั่วทั้งทีมหรือองค์กร
คุณไม่สามารถคาดหวังให้ผู้คนกลายเป็นผู้สื่อสารที่ดีขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน คุณควรให้การศึกษา การฝึกอบรม และการสนับสนุนเพื่อช่วยให้ทุกคนปรับตัวเข้ากับแนวทางใหม่ได้ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญที่จะต้องเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับอคติที่อาจเกิดขึ้น และเรียนรู้วิธีที่จะเอาชนะมัน
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วไม่ใช่แนวทางที่เหมาะกับทุกคน ไม่ใช่ทุกวัฒนธรรม ทุกทีม และทุกคนในทีมจะเหมือนกัน คุณต้องมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ เพื่อไม่ให้เป็นการบังคับกับใครที่ไม่รู้สึกสบายใจกับมัน
เมื่อคุณพยายามจะพูดตรงๆ มีโอกาสที่บางคนจะตีความความพยายามของคุณว่าเป็นความซื่อสัตย์ที่รุนแรงและรู้สึกไม่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ การมีความละเอียดอ่อนและชี้แจงเจตนาของคุณเป็นสิ่งสำคัญ บางคนต้องการเวลาและการสนับสนุนมากกว่าคนอื่นในการปรับตัวให้เข้ากับคำติชมที่บ่อยและตรงไปตรงมา
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วคือการรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่อง คุณต้องพยายามแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในตัวบุคคลโดยไม่หลุดเข้าสู่ความเห็นอกเห็นใจที่ก่อให้เกิดผลเสีย และท้าทายอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ใช้ความก้าวร้าวที่น่ารังเกียจ เมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะ ให้ปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
เครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณสื่อสารได้ดีขึ้น
เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUpช่วยให้การจัดการทีมเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์และการสื่อสารของคุณได้ เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น
จัดการงานด้วยงานใน ClickUp
ClickUp ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับคุณและทีมของคุณ แยกงานออกเป็นงานย่อยและงานย่อย กำหนดงานและระบุความคาดหวังสำหรับแต่ละงานในคำอธิบายงาน เก็บข้อมูลของสมาชิกในทีมทั้งหมดไว้ในที่เดียว—ตั้งแต่รายละเอียดการชำระเงินและเอกสารไปจนถึงผลการตอบรับแบบ 360°
มองเห็นแง่มุมต่าง ๆ ของงานคุณผ่านมุมมองมากกว่า 15 แบบ:
- ประเมินความพร้อมของสมาชิกทีมด้วยมุมมองปริมาณงานของClickUp
- สร้างไทม์ไลน์โครงการและมองเห็นการพึ่งพาของงานด้วยมุมมอง GanttของClickUp
- จองการประชุมแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มด้วยมุมมองปฏิทินของClickUp
- รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานด้วยมุมมองแบบฟอร์มของClickUp
สร้างแดชบอร์ด ClickUpของคุณโดยใช้การ์ดมากกว่า 50 แบบและติดตามประสิทธิภาพ—ตั้งแต่งานที่กำลังดำเนินการ (WIP) ไปจนถึงขั้นตอนต่างๆของกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 📊
แบ่งปันไอเดียด้วย ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนกระบวนการ, การระดมความคิด, และการสื่อสารไอเดียใหญ่ ๆ ให้กับทีมของคุณ. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแนะนำแนวคิดของ Radical Candor ให้กับพนักงานของคุณหรือสร้างเอกสารภายในที่เกี่ยวข้องโดยการวาดแผนภาพบน Whiteboard. ✏️
หากคุณต้องการสร้างวิกิที่สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมได้ ให้ใช้ClickUp Docs จัดรูปแบบข้อความให้สามารถอ่านแบบผ่านๆ ได้และตรวจทานด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์มนี้
สื่อสารผ่านมุมมองแชทของ ClickUp
แม้ว่าคุณควรให้ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัวหรือผ่านการวิดีโอคอลเมื่อเป็นไปได้ แต่คุณสามารถใช้มุมมองแชทของ ClickUpสำหรับการสื่อสารประจำวันอย่างรวดเร็ว สร้างแชทสำหรับวัตถุประสงค์ใดก็ได้ ตั้งแต่การพูดคุยทั่วไปในทีมไปจนถึงการตรวจสอบส่วนตัวแบบตัวต่อตัว ฝังสเปรดชีต หน้าเว็บ และไฟล์แนบอื่นๆ เพื่ออ้างอิง 📎
นำความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วมาใช้ให้เกิดผลด้วย ClickUp
ทำให้การนำ Radical Candor มาใช้เป็นหนึ่งในเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคลของคุณและปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงการจัดการทีมและกระบวนการให้ข้อเสนอแนะของคุณ วิธีการนี้ช่วยให้คุณส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างความไว้วางใจ ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จ หากคุณทำงานในสภาพแวดล้อม Agile, DevOps หรือ Scrum Radical Candor จะเข้ากันได้อย่างลงตัวกับแนวทางปฏิบัติที่คุณมีอยู่แล้ว
การนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติเป็นความพยายามที่ท้าทาย แต่ ClickUp ทำให้เป็นไปได้มากขึ้นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมลองใช้แพลตฟอร์มนี้ฟรีและค้นพบเคล็ดลับในการเป็นเจ้านายที่เจ๋งสุดๆ! 🥊