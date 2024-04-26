Jasper AI vs. ChatGPT: ผู้ช่วยเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?

ปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนจากแนวคิดแห่งอนาคตมาเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจเลือกใช้เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในเวลาไม่ถึงทศวรรษ ในปี 2024 เครื่องมือ AI จะเป็นประโยชน์ในเกือบทุกอุตสาหกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกัน
73%ของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาได้ผสานรวมโมเดล AI เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
เครื่องมือ AI ได้สร้างการก้าวหน้าครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการเนื้อหา ที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัตินี้คือ Jasper AI และ ChatGPT สองเครื่องมือเขียนเนื้อหาที่ใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เป็นฐาน ซึ่งได้เปลี่ยนโฉมวงการเนื้อหาด้วยความสามารถที่โดดเด่นของตัวเอง
Jasper AI เป็นเครื่องมือประมวลผลภาษาธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในการสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีความแม่นยำและมีสไตล์ ในทางกลับกัน ChatGPT เป็นโมเดลภาษา AI ที่มีความเชี่ยวชาญในการตอบสนองที่คล้ายมนุษย์
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจข้อเสนอพิเศษและความแตกต่างที่สำคัญของเครื่องมือ AI ทั้งสอง โดยมุ่งเน้นให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้สร้างสรรค์และธุรกิจต่างๆ
เราจะพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกของ ChatGPT และJasperAI เช่น ClickUp AI และสำรวจว่าพวกมันช่วยเพิ่มสไตล์การเขียนและประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร มาเริ่มกันเลย
Jasper AI คืออะไร?
Jasper AI เป็น ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาด้วยข้อมูลน้อยที่สุด พร้อมส่งมอบผลงานต้นฉบับคุณภาพสูง
เครื่องมืออเนกประสงค์นี้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, โพสต์บล็อก, คำอธิบายสินค้า, ข้อความทางการตลาด, และอื่น ๆ
Jasper มีความเชี่ยวชาญในการขยายแนวคิดและจับความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและการออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้ Jasper เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
คุณสมบัติของ Jasper AI
Jasper AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนหรือ เครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วย AIสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการสร้างแนวคิด โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสนอแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ช่วยให้ผู้ใช้เอาชนะภาวะตันทางความคิดและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมในการสร้างเนื้อหา ต่อไปนี้คือคุณสมบัติเด่นบางประการ:
แชท
Jasper Chat ยกระดับวิธีที่นักการตลาด นักเขียน และผู้สร้างเนื้อหาโต้ตอบกับปัญญาประดิษฐ์อย่างเห็นได้ชัด ผู้ใช้สามารถขอให้ Jasper Chat สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ แก้ไขร่างงาน หรือแม้แต่เพิ่มอารมณ์ขันให้กับเนื้อหา เพียงแค่เริ่มต้นบทสนทนา
โมเดลภาษาโดดเด่นในการทำความเข้าใจและ ดำเนินการตามคำสั่งที่ซับซ้อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลลัพธ์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจ คุณสามารถใช้ Jasper Chat เพื่อระดมความคิดสำหรับแคมเปญ ปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่สร้างสรรค์
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การโต้ตอบกับ Jasper Chat เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของตน
ความรู้เกี่ยวกับบริษัท
Jasper AI จัดการกับความท้าทายทั่วไปของผลลัพธ์ AI ทั่วไปโดยตรงด้วยฟีเจอร์ Company Knowledge ความสามารถขั้นสูงนี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้างเนื้อหาที่ตรงกับอัตลักษณ์แบรนด์ของบริษัทและมีความสอดคล้องและ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
คุณสามารถป้อนคู่มือสไตล์ รายละเอียดสินค้า วัสดุการตลาด ข้อมูลคู่แข่งและกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อสร้าง เนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ ได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกชิ้นของเนื้อหาจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ในขณะที่ยังคงรักษาแก่นแท้ของแบรนด์และลดความคลาดเคลื่อนให้น้อยที่สุด
ปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา โดยการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและให้คำแนะนำตามประสิทธิภาพของเนื้อหาจริง ซึ่งทำให้ทุกชิ้นของเนื้อหา—ไม่ว่าจะเป็นบล็อกโพสต์, การอัปเดตทางสื่อสังคม, หรือข้อความทางการตลาด—มีความสม่ำเสมอสูง แม้เมื่อมีสมาชิกทีมหลายคนกำลังสร้างเนื้อหาอยู่ก็ตาม
การเร่งความเร็วของทีม
ฟีเจอร์ Team Acceleration ของ Jasper AI เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร
คุณสมบัตินี้แนะนำชุด เครื่องมือการจัดการโครงการ ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและการบรรจุใหม่
ขอบคุณกระบวนการอัตโนมัติที่ช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ทีมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการเผยแพร่
ด้วย Jasper นักการตลาดสามารถ รีมิกซ์เนื้อหาที่มีอยู่ ให้เป็นรูปแบบใหม่ได้อย่างง่ายดาย และเปิดตัวแคมเปญหลายช่องทางได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของเนื้อหาให้สูงสุด สำหรับผู้จัดการโครงการ เครื่องมือ การวางแผนโครงการแบบภาพ และ วงจรการตรวจสอบแบบบูรณาการ ช่วยลดเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาให้สูงขึ้น
การสร้างงานศิลปะ
การเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มภาพ AI ของ Jasper ที่ชื่อว่า Clipdrop นำเสนอเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่สามารถเปลี่ยนแนวคิดในจินตนาการให้กลายเป็นภาพที่ไม่ซ้ำใครภายในไม่กี่วินาที สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนคำสั่งเฉพาะให้กับ AI และมันสามารถสร้างภาพได้หลากหลาย ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงโปรเจกต์ส่วนตัว
ผู้ใช้สามารถสร้าง ภาพความละเอียดสูง ปราศจากลายน้ำ สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง Jasper ใช้ระบบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เรียนรู้จากคำอธิบายสั้น ๆ เพื่อสร้างงานศิลปะในหลากหลายสไตล์และสื่อ
ราคา Jasper AI
Jasper AI มีแผนราคาที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการและงบประมาณที่หลากหลายของผู้ใช้:
- แผนสำหรับผู้สร้าง: ราคาเริ่มต้นที่ $49/เดือน
- โปรแพลน: ราคาเริ่มต้นที่ $69/เดือน
- แผนธุรกิจ: ราคาตามตกลง
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT เป็นโมเดลภาษาที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาที่คล้ายกับมนุษย์และสร้างข้อความในหลากหลายสาขา
มันถูกสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม Generative Pre-trained Transformer (GPT) ที่ทรงพลัง.ChatGPT โดดเด่นในการสร้างเนื้อหาผ่านเครื่องมือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทำให้มันมีความหลากหลายสำหรับการสร้างเนื้อหา, การสนับสนุนลูกค้า, การศึกษา, และอื่น ๆ.
สามารถมีส่วนร่วมในการสนทนา ตอบคำถาม สรุปเนื้อหา และแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาที่หลากหลายตั้งแต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงบทความ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติของ ChatGPT
ChatGPT นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายที่อาศัยโมเดลภาษาขั้นสูงสำหรับการใช้งานในหลากหลายด้าน:
การสร้างเนื้อหา
ความสามารถด้าน AI ในการสนทนา ของ ChatGPT ช่วยให้สามารถให้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจแก่ผู้ใช้ได้ คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาและธุรกิจที่ต้องการนำแชทบอท AI ไปใช้ในด้านการบริการลูกค้า ผู้ช่วยเสมือน หรือความบันเทิงแบบโต้ตอบ
ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโมเดลภาษาและบริบท ChatGPT สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ได้ รวมถึงโครงร่างบทความ รายงาน และการเขียนเชิงสร้างสรรค์
สามารถสรุปข้อความยาวให้กลายเป็นบทคัดย่อที่กระชับและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับนักเรียน นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ
ChatGPT ยังโดดเด่นในการ ติดตามประวัติการสนทนา เพื่อสร้างคำตอบที่คล้ายมนุษย์และมีความเกี่ยวข้องเฉพาะบุคคล ความสามารถนี้ช่วยให้โมเดลภาษาสามารถรักษาการไหลของการสนทนา ทำให้แต่ละการโต้ตอบรู้สึกได้รับการตอบสนองอย่างชาญฉลาด เป็นคุณสมบัติที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบทสนทนาที่น่าสนใจและมีความหมายในด้านการบริการลูกค้า การสร้างเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย
ความเข้าใจทางภาษา
ChatGPT รองรับการแปลภาษา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ แปลข้อความ ระหว่างภาษาต่างๆ ได้โดยยังคงรักษาบริบทและความหมายเดิมไว้
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับการสื่อสารระดับโลกและการเรียนรู้แบบจำลองภาษา โดยให้วิธีที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ในการฝึกฝนทักษะทางภาษาและปรับปรุงความคล่องแคล่ว
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
ChatGPT โดดเด่นด้วยความสามารถในการพัฒนาตนเอง ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คำตอบตามความคิดเห็นของผู้ใช้ ซึ่งทำให้เครื่องมือ AI นี้สามารถตอบสนองได้ตามความคาดหวังของผู้ใช้ และอาจเกินความคาดหมายได้ตลอดเวลา ทำให้การโต้ตอบมีความถูกต้องและสอดคล้องกับความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น นับเป็นเกมที่เปลี่ยนเกมสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือสร้างภาพจากข้อความ
DALL-E 3 ผสานการทำงานกับ ChatGPT อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างภาพจากคำอธิบายที่เขียนขึ้น เช่นเดียวกับศิลปินดิจิทัลที่ทำตามคำแนะนำของคุณ มีให้บริการสำหรับผู้ใช้ ChatGPT Plus, Team และ Enterprise ทั้งหมด รวมถึงนักพัฒนาผ่าน API DALL-E 3 มีให้บริการผ่านบริการสมัครสมาชิก ChatGPT ของ OpenAI
ผู้ใช้สามารถแชร์แนวคิดทางภาพผ่านข้อความคำสั่ง ซึ่ง DALLE จะนำมาสร้างเป็นภาพจริง คุณสามารถใช้ DALLE เพื่อสร้าง ภาพที่ไม่ซ้ำใคร สำหรับการสร้างแบรนด์ ศิลปะแนวคิด และเนื้อหาเชิงภาพประกอบ
รุ่นล่าสุด DALLE3 มีความก้าวหน้ามากกว่ารุ่นก่อนหน้าเล็กน้อย มันปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ใช้อย่างใกล้ชิด ลดความจำเป็นในการใช้เทคนิคการตั้งคำถามที่ซับซ้อน รุ่นนี้ยัง เคารพสิทธิ์ทางสร้างสรรค์ โดยปฏิเสธคำขอที่จะเลียนแบบสไตล์ของศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกไม่ให้ภาพของพวกเขาถูกใช้ในการฝึกอบรมโมเดลในอนาคตได้
นอกจากนี้ ระบบนี้ไม่สามารถสร้างภาพที่เหมือนจริงของบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ผู้นำทางการเมืองหรือคนดังได้ วิธีการนี้ช่วยให้ เคารพความเป็นส่วนตัวและพิจารณาเรื่องลิขสิทธิ์ ทำให้คุณสามารถสำรวจแนวคิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่ต้องจำลองบุคคลที่ระบุตัวตนได้โดยตรง
ลองดูทางเลือกอื่นของ DALL-E เหล่านี้!
ราคาของ ChatGPT
OpenAI ให้บริการตัวเลือกการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับ ChatGPT เพื่อรองรับกรณีการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย:
- แผนฟรี: เข้าถึง ChatGPT ได้ฟรีพร้อมการใช้งานจำกัด
- แผนพลัส: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
- แผนทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Jasper AI เทียบกับ ChatGPT: การเปรียบเทียบคุณสมบัติ
Jasper AI ได้รับการยกย่องในด้านความสามารถในการสร้าง เนื้อหาที่ปรับแต่งอย่างสูง ซึ่งสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับเอกลักษณ์ของแบรนด์บริษัท มันมีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันของทีม และทำให้กระบวนการผลิตเนื้อหาเป็นระบบ
ChatGPT ในทางกลับกัน โดดเด่นในด้าน ความสามารถในการสนทนา และ การเรียนรู้ที่ปรับตัวได้ โมเดลภาษาของมันสร้างเนื้อหาที่ตระหนักถึงบริบทในหลากหลายโดเมน
มาเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก, ข้อได้เปรียบ, และกรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องมือ AI ทั้งสอง
คุณสมบัติ #1: การสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ผ่านคุณสมบัติความรู้ของบริษัท Jasper AI โดดเด่นในการผลิตเนื้อหาที่สะท้อนเสียงแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท. มันทำให้แน่ใจว่าทุกชิ้นของเนื้อหา ตั้งแต่ข้อความทางการตลาดไปจนถึงบล็อกโพสต์ สอดคล้องกับเป้าหมายทางกลยุทธ์ และรักษาความสม่ำเสมอในแพลตฟอร์มต่าง ๆ.
ChatGPT นำเสนอการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงโดยเน้นความเข้าใจบริบทและการตอบสนองที่ปรับตัวตามประวัติการสนทนาอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งทำให้มีความหลากหลายในการสร้างบทสนทนาที่น่าสนใจและข้อความที่ครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ
ผู้ชนะ: *Jasper AI เหมาะสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นความสม่ำเสมอของแบรนด์และเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับการตลาดหรือการขาย ChatGPT โดดเด่นในแอปพลิเคชันที่ต้องการความยืดหยุ่นและสัมผัสการสนทนา ทำให้เป็นตัวเลือกที่ขึ้นอยู่กับบริบท
คุณสมบัติ #2: การมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ฟีเจอร์แชทของ Jasper AI เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้ใช้โต้ตอบกับ AI ช่วยให้การสร้างไอเดียและการแก้ไขเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการระดมความคิดและปรับปรุงเนื้อหาที่เน้นด้านการตลาดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ChatGPT ใช้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับผู้ใช้ตลอดเวลา ด้วยการเรียนรู้จากข้อเสนอแนะ ChatGPT จะปรับปรุงความสามารถในการสนทนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การโต้ตอบมีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจมากขึ้นในแต่ละครั้ง
ผู้ชนะ: ChatGPT เฉือนเอาชนะ Jasper AI ด้วยความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวจากการโต้ตอบกับผู้ใช้ มอบประสบการณ์การมีส่วนร่วมที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ #3: การทำงานร่วมกันของทีมและประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการเร่งความเร็วทีมของ Jasper AI เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการ โดยนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเผยแพร่ ช่วยให้การทำงานร่วมกันในทีมราบรื่นและมั่นใจว่าเนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
ChatGPT ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือในทีมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมผ่านความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่หลากหลายและสรุปข้อมูลได้. ความสามารถของมันในการผลิตเนื้อหาที่ครอบคลุมและให้ข้อมูลตามบริบทอย่างรวดเร็วช่วยสนับสนุนการร่วมมือกันทางอ้อม.
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานร่วมกันของทีม ให้ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp ที่คุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อคิดค้นไอเดีย วางแผนโครงการ สร้างและแก้ไขเนื้อหา และอื่น ๆ อีกมากมาย
ผู้ชนะ: ระหว่างสองตัวเลือกนี้ Jasper AI เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการและพัฒนาเนื้อหา อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากคุณสมบัติการร่วมมือที่มุ่งเน้น เช่น Chat View, Docs, Whiteboards, เป็นต้น รวมถึงพลังของความสามารถ AI ของ ClickUp Brain
คุณสมบัติ #4: การสร้างภาพจากข้อความ
Jasper Art มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและมีแนวโน้มที่จะรวมอยู่ในแพ็คเกจการสมัครสมาชิกของคุณ มีตัวเลือกที่หลากหลายของรูปแบบศิลปะและสไตล์ศิลปะที่มีอยู่เดิมให้เลือก
DALLE 3 เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการสร้างภาพที่มีความสมจริงสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขผลงานที่สร้างขึ้นได้ (ซึ่งแตกต่างจาก Jasper Art) สามารถใช้งานได้ผ่านการสมัครสมาชิก ChatGPT Plus หรือ Enterprise แบบเสียค่าใช้จ่าย แต่การเข้าถึง DALL-E 3 อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ผู้ชนะ: *เครื่องมือสร้างภาพที่ดีกว่าขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ หากคุณต้องการภาพที่สมจริงเหมือนภาพถ่ายและฟังก์ชันการแก้ไข DALL-E 3 คือตัวเลือกที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการตัวเลือกที่ประหยัดและไม่จำเป็นต้องสร้างภาพที่สมจริง Jasper Art เป็นตัวเลือกที่ดีด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ นอกจากนี้ แม้ว่าทั้งสองสามารถสร้างสไตล์ศิลปะที่หลากหลายได้ แต่ผู้ใช้บางคนพบว่า Jasper Art มีช่วงที่กว้างกว่า ดังนั้นเราจะถือว่าในรอบนี้ เสมอกัน
คุณสมบัติที่ 5: การกำหนดราคา
การกำหนดราคาและคุณสมบัติของแผนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องเลือกระหว่าง Jasper AI และ ChatGPT ทั้งสองแพลตฟอร์มรองรับผู้ใช้ทั้งบุคคลทั่วไป ทีมงาน และธุรกิจที่มีความต้องการแตกต่างกัน โดยนำเสนอคุณสมบัติหลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาและปฏิสัมพันธ์
นี่คือการเปรียบเทียบรายละเอียดโครงสร้างราคาของพวกเขาเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าแบบใดเหมาะกับข้อกำหนดของคุณมากกว่า:
|คุณสมบัติ / แผน
|Jasper AI
|แชทจีพีที
|แผนฟรี
|ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
|การโต้ตอบไม่จำกัด เข้าถึงโมเดล GPT-3.5
|ผู้สร้าง / แผนรายบุคคล
|1 ที่นั่ง เข้าถึงโหมด SEO 1 เสียงแบรนด์ ส่วนขยายเบราว์เซอร์
|การเข้าถึง GPT-4DALL·E การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
|แผนโปร/พลัส
|สูงสุด 5 ที่นั่ง 3 เสียงแบรนด์ 10 ทรัพย์สินความรู้ Jasper Art Access
|ทุกสิ่งในเครื่องมือเพิ่มเติมของ FreePlus เช่น DALL·E, การท่องเว็บ
|แผนธุรกิจ / ทีม
|การใช้งานฟีเจอร์ไม่จำกัด พื้นที่ทีม แผงควบคุมผู้ดูแลขั้นสูง
|ขีดจำกัดที่สูงขึ้นสำหรับ GPT-4Admin consoleความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทีม
|แผนสำหรับองค์กร
|เพิ่มความปลอดภัยและการกำกับดูแล API การเข้าถึง การสนับสนุนเฉพาะทาง
|การเข้าถึง GPT-4 ไม่จำกัดSSO/SAMLการเก็บรักษาข้อมูลที่กำหนดเองการสนับสนุนลำดับความสำคัญ
ผู้ชนะ: เนื่องจาก Jasper AI ไม่มีแผนให้บริการฟรี รอบนี้จึงเป็นของ ChatGPT!
Jasper AI vs. ChatGPT บน Reddit: มุมมองจากชุมชน
เราได้ตัดสินใจนำคำถามเกี่ยวกับ Jasper AI กับ ChatGPT ไปที่ Reddit และพบว่ามีผู้ใช้ Redditบางคนที่กำลังถกเถียงกันอย่างคึกคักเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งสองเครื่องมือ
Jasper AI ได้รับการยกย่องในแนวทางการสร้างเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย โดยเฉพาะในบริบทของการตลาดและ SEO ในขณะเดียวกัน ChatGPT ก็ได้รับการชื่นชมในความหลากหลายและความกว้างขวางของความสามารถในการสนทนาของปัญญาประดิษฐ์
ผู้ใช้เน้นย้ำถึงการใช้ Jasper AI และการมุ่งเน้นไปที่การตลาดและเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO:
ในขณะที่ ChatGPT มีความหลากหลายมากกว่า Jasper AI ให้ความช่วยเหลือเฉพาะทางในการปรับปรุงการเขียนและโครงสร้าง การเลือกระหว่างทั้งสองขึ้นอยู่กับความต้องการในการเขียนเฉพาะของคุณและระดับความช่วยเหลือที่ต้องการ
ในขณะที่ ChatGPT มีความหลากหลายมากกว่า Jasper AI ให้ความช่วยเหลือเฉพาะทางในการปรับปรุงการเขียนและโครงสร้าง การเลือกระหว่างทั้งสองขึ้นอยู่กับความต้องการในการเขียนเฉพาะของคุณและระดับความช่วยเหลือที่ต้องการ
ผู้ใช้รายหนึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงความง่ายในการใช้งานที่ ChatGPT มอบให้
ส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่า ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากและน่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าด้วย
ทดสอบแนวคิดของคำสั่ง (prompt) บางอย่าง จากนั้นปรับแต่งคำสั่งให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว ให้บันทึกไว้เพื่อใช้ในภายหลัง และเปลี่ยนตัวแปรตามความจำเป็น
จนกว่าฉันจะพบหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการจ่ายเงินให้ Jasper, ฉันจะใช้ ChatGPT ต่อไป
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jasper AI และ ChatGPT
ในขณะที่ Jasper AI และ ChatGPT เป็นผู้นำในการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างเนื้อหาและการสื่อสาร ความต้องการในโซลูชันที่บูรณาการมากขึ้นซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขององค์กรกำลังเพิ่มขึ้น
ClickUp กลายเป็นทางเลือกที่น่าเกรงขามสำหรับ Jasper AI และChatGPT โดยนำเสนอ แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผสานรวมการจัดการโครงการ การสร้างเนื้อหา และการจัดทำเอกสารร่วมกันไว้ในที่เดียว
มันมอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมให้กับทีม ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมหาศาล และส่งเสริมการร่วมมือกัน ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับที่ทำงานสมัยใหม่ที่ต้องการความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัว มาดูคุณสมบัติของมันอย่างละเอียด:
ClickUp AI
ต่างจาก Jasper AI และ ChatGPT ที่มุ่งเน้นไปที่การประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาเป็นหลักClickUp Brainผสานรวมความสามารถเหล่านี้ไว้ในกรอบการจัดการโครงการ ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม นี่คือคุณสมบัติที่มีประโยชน์บางประการของ ClickUp Brain:
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการสร้างงานอัตโนมัติจากการสนทนา การสร้างการอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ และการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง เช่น บทความบล็อก รายงาน อีเมล และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดยใช้ AI เพื่อผลิตข้อความที่สอดคล้องกับแนวทางและน้ำเสียงเฉพาะของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับโครงการและงานของคุณด้วย การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยอิงจากแนวโน้มและรูปแบบของข้อมูล
- รับ คำตอบที่สอดคล้องกับบริบท สำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับงานของคุณภายใน ClickUp
ClickUp Docs
ClickUp Docsโดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับเครื่องมือเอกสารแบบดั้งเดิม โดยมอบพื้นที่การทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถสร้าง แชร์ และจัดการเอกสารได้อย่างง่ายดาย
คุณลักษณะนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการสร้างและจัดการเอกสารของเครื่องมือ AIเช่น Jasper AI และ ChatGPT ด้วยคุณลักษณะนี้ ทีมงานจากหลากหลายแผนกสามารถ:
- ทำงานกับเอกสารพร้อมกัน ในทีม โดยสามารถแก้ไข เพิ่มความคิดเห็น และข้อเสนอแนะได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดความล่าช้าและเร่งรัดระยะเวลาของโครงการ
- ผสานเอกสารเข้ากับงาน และโครงการต่างๆ โดยให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ภายในบริบทของกระบวนการทำงานเฉพาะ
- เข้าถึง เทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลาย สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนโครงการและบทเรียนไปจนถึงการจดบันทึกและการประเมินผลการทำงาน
- ควบคุมการเข้าถึงเอกสารด้วย สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้องในขณะที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
- สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และตรวจสอบการสะกดคำ ไวยากรณ์ และสไตล์การเขียนโดย ผู้ช่วยเขียน AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว
การจัดการโครงการด้วย ClickUp
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpมอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งให้กับทีมเพื่อวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ. มันมอบเครื่องมือและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายซึ่งเหนือกว่าความสามารถในการจัดการโครงการของ Jasper AI และ ChatGPT.
- มอบหมาย, ติดตาม, และจัดการงาน ด้วยมุมมองที่ละเอียดของไทม์ไลน์, ความเกี่ยวข้อง, ผู้รับผิดชอบ, และความสำคัญ, ทำให้ทุกข้อมูลของโครงการได้รับการบันทึกไว้
- สร้างพื้นที่สำหรับทีมในการ ร่วมมือ, แชร์ไฟล์, และสื่อสาร ทั้งหมดนี้ภายในบริบทของโครงการของพวกเขา เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการของทีมคุณ ด้วยสถานะ ฟิลด์ และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้ประสบการณ์การจัดการโครงการที่เป็นส่วนตัว
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ด้วยระบบ การติดตามเวลา ที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและช่วยในการจัดสรรทรัพยากร
- เร่งการดำเนินงานโดยใช้ เทมเพลตการจัดการโครงการ ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลา
สรุป
การเปรียบเทียบ Jasper AI กับ ChatGPT นี้แสดงให้เห็นว่า Jasper AI และ ChatGPT เป็นเครื่องมือ AI ที่ทรงพลัง การเลือกใช้ระหว่างทั้งสองขึ้นอยู่กับงานเฉพาะที่คุณต้องการดำเนินการ
ในทางกลับกัน ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันเข้ากับการประมวลผลภาษาธรรมชาติและโมเดลภาษาขั้นสูง มันเหมาะสำหรับทีมและองค์กรที่ต้องการแพลตฟอร์มแบบองค์รวมสำหรับกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ด้วยแพลตฟอร์ม AI สนทนาขั้นสูง ระบบจัดการเอกสารแบบร่วมมือ และเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ClickUp เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของทีมสมัยใหม่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและความสำเร็จของโครงการ
ค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการโครงการของทีมคุณ
ลงทะเบียนวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและการร่วมมือที่ราบรื่นด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์