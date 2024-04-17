บล็อก ClickUp
ต้นทุนที่แท้จริงของการลาออกของพนักงานต่อธุรกิจของคุณคืออะไร?

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
17 เมษายน 2567

ลองนึกภาพว่าคุณฝึกอบรมพนักงานคนหนึ่งเป็นเวลาหกเดือน เพียงเพื่อจะได้เห็นพวกเขาแจ้งลาออกในสัปดาห์ที่เจ็ด น่าหงุดหงิดใช่ไหมล่ะ? และยิ่งแย่ไปกว่านั้น การลาออกของพวกเขายังก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้พนักงานคนอื่น ๆ ลาออกตามไปด้วย วงจรเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ติดตามและบริหารจัดการอัตราการลาออกของพนักงานอย่างเหมาะสม

การลาออกของพนักงาน หมายถึง จำนวนพนักงานที่ออกจากองค์กรภายในระยะเวลาที่กำหนด

การลาออกของพนักงานมี 4 ประเภท: การลาออกโดยสมัครใจ, การลาออกโดยไม่สมัครใจ, การเกษียณอายุ, และการโยกย้ายภายใน

ในขณะที่ประเภทอื่น ๆ ยังสามารถจัดการได้ การลาออกโดยสมัครใจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ผลกระทบของมันกว้างไกล: การลาออกของพนักงานสูงทำให้ขวัญกำลังใจลดลง รายได้ลดลง และประสิทธิภาพการทำงานลดลง ทำให้ความมั่นคงขององค์กรถูกทำลาย และมักบ่งชี้ถึงการบริหารจัดการที่ไม่ดี

การลาออกโดยสมัครใจครั้งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยใหม่เกิดขึ้นในปี 2021—ปรากฏการณ์ลาออกครั้งใหญ่

ค่าจ้างต่ำ, ไม่มีโอกาสพัฒนาอาชีพ, และโครงสร้างการทำงานที่ยืดหยุ่นไม่ได้หลังการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนลาออกจากงาน และแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2022

การลาออกครั้งใหญ่ถึงจุดสูงสุดระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2021 ถึงเดือนเมษายน 2022โดยมีผู้คนมากกว่า4.5 ล้านคนลาออกจากงานทุกเดือน การอพยพครั้งใหญ่นี้ทำให้บริษัทต่างๆ กังวลเกี่ยวกับผลกำไรและผลักดันให้พวกเขาคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ

ต้นทุนที่แท้จริงของการลาออกของพนักงาน

นายจ้างทุกคนเข้าใจเรื่องนี้โดยสัญชาตญาณ และสถิติแรงงานก็เห็นพ้องต้องกัน: การลาออกของพนักงานมีค่าใช้จ่ายสูง การรักษาพนักงานที่มีอยู่ซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและรู้วิธีการทำงานอยู่แล้ว มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่มาก

แต่คุณจะคำนวณต้นทุนการลาออกของพนักงานอย่างแม่นยำได้อย่างไร? แจ็ค อัลท์แมน จาก Huffington Post ได้คิดค้นสูตรซึ่งมีดังนี้:

อัตราการลาออกของพนักงาน = (ต้นทุนการจ้างงาน + ต้นทุนการปฐมนิเทศ + ต้นทุนการพัฒนา + ระยะเวลาที่ตำแหน่งว่าง) X (จำนวนพนักงาน X อัตราการลาออกต่อปี)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทของคุณมีพนักงาน 50 คน โดยมีอัตราการลาออกประจำปีอยู่ที่ 20% ค่าใช้จ่ายในการสรรหา การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์

ในกรณีนั้น ต้นทุนการลาออกของพนักงานจะเป็น = $100,000 X 50 X 20% หรือ $1,000,000

เพื่อให้การคำนวณง่ายขึ้น จะรวมเฉพาะค่าใช้จ่ายที่สามารถวัดได้เท่านั้นในสูตรนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานใหม่ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนา และช่วงเวลาที่ว่างระหว่างที่พนักงานลาออกกับพนักงานใหม่เข้าร่วมงาน

ตามการวิจัยของ Gallup การแทนที่พนักงานหนึ่งคนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับครึ่งถึงสองเท่าของเงินเดือนประจำปีของพนักงานคนนั้น ด้วยต้นทุนแรงงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขนี้จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่แท้จริงของการลาออกของพนักงานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสูญเสียทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้นทุนที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้อีกด้วย

ต้นทุนทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการลาออก

เราสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายจากการลาออกของพนักงานออกเป็นสองส่วนหลัก: ค่าใช้จ่ายโดยตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม

ต้นทุนโดยตรง

ต้นทุนโดยตรงคือต้นทุนที่คุณสามารถคำนวณเป็นตัวเลขได้ เช่น:

  • ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร: ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้าน เวลาและเงินในการลงโฆษณา จัดตารางสัมภาษณ์กับผู้สมัครที่มีศักยภาพ คัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย และงานธุรการ
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม: นี่คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศของคุณได้ดี

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม/ที่ไม่ใช่เงินสด

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน แต่มีผลกระทบที่ยั่งยืนต่อวัฒนธรรมองค์กร เช่น:

  • ขวัญกำลังใจของพนักงานต่ำ: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมที่ไม่คาดคิดมักนำไปสู่การมีส่วนร่วมและขวัญกำลังใจของพนักงานที่ต่ำลง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีคนลาออกจากงานมากขึ้น
  • การสูญเสียประสิทธิภาพ: ทีมของคุณสูญเสียประสิทธิภาพในกระบวนการค้นหา, อบรม, และฝึกอบรมผู้แทน

นี่คือเหตุผลว่าทำไมบริษัทต่าง ๆ จึงมีความไวต่อการลาออกของพนักงานมากขึ้น และนำมาใช้โปรแกรมการรักษาพนักงานไว้ซึ่งช่วยเพิ่มการพอใจในงานและความมุ่งมั่นของพนักงานในองค์กร

สาเหตุของการลาออกของพนักงานสูง

มีปัจจัยหลายประการที่สามารถตำหนิได้สำหรับการลาออกของพนักงานที่สูง—ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร:

  • ค่าตอบแทนและการขึ้นเงินเดือนที่ไม่เหมาะสม: เมื่อบริษัทไม่สามารถเสนอค่าตอบแทนและการขึ้นเงินเดือนที่เพียงพอต่อทักษะ ความรับผิดชอบ และค่าครองชีพของพนักงานได้ จะทำให้พนักงานตัดสินใจลาออก
  • การขาดสวัสดิการพนักงาน: การไม่จัดหาสวัสดิการที่สำคัญ เช่น ประกันสุขภาพ สวัสดิการเกษียณอายุ การดูแลเด็ก โบนัส การทำงานที่ยืดหยุ่น และโอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออกบ่อย
  • ความพึงพอใจในงานต่ำ: หากไม่มีแพ็กเกจเงินเดือนและสวัสดิการที่สมเหตุสมผล พนักงานจะสูญเสียแรงจูงใจ และความพึงพอใจในงานและความภักดีก็จะหายไป พวกเขาจะกลายเป็น 'ผู้ลาออกเงียบ' ที่เพียงแค่ทำงานขั้นต่ำเพื่อรักษาตำแหน่งงานไว้ และจะย้ายบริษัททันทีที่พบโอกาสที่ดีกว่า
  • ไม่มีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: การขาดตารางการทำงานที่มีโครงสร้างส่งผลกระทบต่อสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานทำให้พวกเขามีเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับครอบครัวหรือการติดตามความสนใจอื่น ๆ การตั้งค่าเช่นนี้ผลักดันให้สมาชิกในทีมต้องหาทางหนี
  • ภาวะผู้นำที่เป็นพิษและวัฒนธรรมองค์กร: ผู้นำที่ชอบควบคุมงานมากเกินไป ขาดความเห็นอกเห็นใจ และไม่ยอมรับผลงานที่ดีของสมาชิกในทีม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย ทำให้บุคลากรที่มีความสามารถต้องลาออก
  • การขาดการเติบโต: โอกาสในการพัฒนาทักษะและการเลื่อนตำแหน่งตามผลงานช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและส่งเสริมความภักดี หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ พนักงานจะรู้สึกติดขัดและถูกประเมินค่าต่ำเกินไป และออกจากที่ทำงานเพื่อไปหาบทบาทที่เติมเต็มมากขึ้น

กลยุทธ์เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน

หากธุรกิจของคุณประสบปัญหาในการรักษาพนักงานไว้ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงลึกและทำสิ่งต่างๆ ให้แตกต่างออกไป

ในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานได้รับการตอบแทนอย่างดี รู้สึกมีคุณค่า และได้รับโอกาสที่เพียงพอสำหรับการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ เพื่อที่พวกเขาจะไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องลาออก

แม้ว่าการต่อสู้กับการลาออกโดยไม่สมัครใจอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เจริญรุ่งเรืองและลดการลาออกโดยสมัครใจ:

1. ปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศ

อีเมลที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าแบบเดิมๆ และคู่มือที่น่าเบื่อนั้นเพียงพอที่จะทำให้พนักงานของคุณหลับได้ (โดยเฉพาะถ้าพวกเขาเป็น Gen Z) คุณจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดูน่าสนใจเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มต้น

ส่งอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, เสนอแผนที่การเดินทาง, นัดหมายการพบปะแบบตัวต่อตัว, และทำให้การเริ่มต้นทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงโปรแกรมการเริ่มต้นทำงานของคุณด้วยเซสชั่นที่มีส่วนร่วม, กิจกรรมละลายพฤติกรรม, โปรแกรมการให้คำปรึกษา, และการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน

สำหรับเอกสาร คุณสามารถนำแรงบันดาลใจจากแบบฟอร์มคู่มือพนักงานมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับเข้าทำงานของคุณได้

สื่อสารข้อความสำคัญในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อด้วยเทมเพลตคู่มือพนักงานจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สื่อสารข้อความสำคัญในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อด้วยเทมเพลตคู่มือพนักงานจาก ClickUp

ตัวอย่างเช่นแม่แบบคู่มือพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบริษัทของคุณ, หลักจรรยาบรรณ, นโยบายการสื่อสาร, และอื่น ๆ ได้ในรูปแบบที่ปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนแบรนด์นายจ้างที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

คุณยังสามารถเพิ่มกราฟิก อีโมจิ และ GIF เพื่อแบ่งข้อความนโยบายที่ยาวให้ดูไม่น่าเบื่อ ทำให้พนักงานรู้สึกตื่นเต้นที่จะอ่านมัน

2. ปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน

แทนที่จะใช้โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาแบบเดียวกันทั้งหมด ให้ทำการประเมินความต้องการอย่างละเอียดเพื่อระบุช่องว่างทักษะของพนักงาน คัดเลือกปัญหาทั่วไปในแผนกต่างๆ และพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นผ่านการฝึกอบรมของคุณ

45% ของสมาชิกทีมการตลาดเนื้อหาของคุณประสบปัญหาด้านเทคนิค SEO เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและสร้างโมดูลการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเกี่ยวกับเทคนิค SEO

คุณยังต้องการซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเอง เข้าถึงโปรแกรมจากอุปกรณ์ที่เลือก และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ และนั่นแหละ—คุณได้สร้างโปรแกรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับทักษะของทีมคุณแล้ว

คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docs ช่วยให้คุณเขียน แก้ไข และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมเพิ่มความคิดเห็นเพื่อสื่อสารกับสมาชิกในทีม

เคล็ดลับด่วน: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างฐานความรู้ขององค์กรหรือวิกิการเรียนรู้แบบรวมศูนย์ ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงเอกสารการฝึกอบรม บทแนะนำ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

สร้างพื้นที่หรือโฟลเดอร์เฉพาะใน ClickUp Docs สำหรับเอกสารการฝึกอบรมของคุณ ภายในพื้นที่/โฟลเดอร์นี้ คุณสามารถสร้างเอกสารแยกสำหรับหัวข้อ โมดูล หรือหมวดหมู่ต่างๆ ของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณได้ โครงสร้างแบบลำดับชั้นนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างมีเหตุผล

ClickUp Docs ยังรองรับการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ (Rich Text) อีกด้วย ทำให้คุณสามารถนำเสนอเนื้อหาการฝึกอบรมของคุณในรูปแบบที่น่าสนใจและดึงดูดสายตาได้ ใช้หัวข้อ, จุด bullet, บล็อกโค้ด, และตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝังรูปภาพ, วิดีโอ, และองค์ประกอบมัลติมีเดียอื่น ๆ ได้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้

ด้วยการค้นหาแบบเต็มข้อความ พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลหรือหัวข้อเฉพาะได้อย่างง่ายดายภายในเอกสารการฝึกอบรมของคุณ คุณยังสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขเนื้อหาการฝึกอบรมได้

3. ให้การยอมรับพนักงาน

การยอมรับและรางวัล เช่น การเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน กระตุ้นให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น ทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการยกย่อง และเพิ่มความภักดี

คุณสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของคุณได้หลากหลายวิธี เช่น:

  • แรงจูงใจทางการเงิน ในรูปแบบของการขึ้นเงินเดือน โบนัส การแบ่งปันผลกำไร หุ้น บัตรของขวัญ บัตรกำนัลท่องเที่ยว เงินสนับสนุนการเรียนรู้ และการคืนเงินค่าเล่าเรียน
  • แรงจูงใจที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ,โปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ, และเวลาหยุดเพิ่มเติม

ระบบการให้รางวัลแก่พนักงานของคุณควรมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างผลประโยชน์ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน. แง่มุมเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเพิ่มความสุขและความมุ่งมั่นของพนักงานโดยรวม.

4. ระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ

การมีอุปสรรคเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อคุณปล่อยให้มันสะสมมากเกินไป มันอาจรบกวนกระบวนการทำงานของคุณได้

ใช้ระบบติดตามพนักงานเพื่อเข้าใจความท้าทายที่พนักงานของคุณกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทักษะ ทรัพยากร ระยะเวลา หรือสิ่งอื่น ๆ เมื่อคุณสามารถระบุอุปสรรคเหล่านี้ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ คุณก็สามารถมอบทรัพยากรที่จำเป็นให้กับพนักงานของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น หากพนักงานใหม่มีปัญหาในการส่งมอบโครงการตรงเวลา ให้มอบหมายให้เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์เป็นคู่หูในการทำงาน เพื่อสอนวิธีการทำงานและช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มุมมองปริมาณงานของ ClickUp
ระบุขีดความสามารถและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการใช้ทรัพยากรเกินและขาดแคลนด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp

ด้วย มุมมอง Workload ของ ClickUpและPulse ClickApp คุณสามารถติดตามได้ว่าใครกำลังทำงานใดอยู่, มองเห็นปริมาณงานที่แต่ละสมาชิกในทีมได้รับมอบหมายในช่วงเวลาที่กำหนด, และเปรียบเทียบปริมาณงานของแต่ละบุคคลกับความสามารถที่กำหนดไว้สำหรับพวกเขา

สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลย้อนกลับและความรู้สึกแบบเรียลไทม์จากทีมของคุณ ทำให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะบานปลาย

5. เสนอการทำงานที่ยืดหยุ่น

การศึกษาของแมคคินซีย์ระบุว่า87% ของพนักงานเลือกทำงานทางไกลเมื่อมีโอกาส.ในแบบสำรวจของแมคคินซีย์อีกครั้งหนึ่ง ความยืดหยุ่นในที่ทำงานคือเหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้พนักงานกลับมาทำงานที่สำนักงาน.

สามารถกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่าการเสนอการจัดการทำงานที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณรักษาและดึงดูดพนักงานใหม่ได้

คุณสามารถอนุญาตให้พนักงานทำงานจากระยะไกลได้อย่างเต็มที่ หรือเสนอรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานเพื่อรวมข้อดีของทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความพึงพอใจโดยรวมของพนักงาน และให้พวกเขาเลือกโหมดการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

หากคุณกังวลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันทางไกลที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เกิดประสิทธิผล ลองใช้มุมมองแชทของ ClickUp

คลิกอัพ แชท
รวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Chat เพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

มุมมองการแชทช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลสามารถสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ ส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมโยงและความรวดเร็วผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันที ความคิดเห็น และการกล่าวถึง (@mentions)

ส่วนที่ดีที่สุด? ทุกการสนทนาภายในมุมมองแชทจะมุ่งเน้นไปที่งานเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้การหารือ การตัดสินใจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกบันทึกไว้และสามารถเข้าถึงได้ภายในขอบเขตของงานหรือโครงการ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานภายในเส้นทางการแชทได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการแบ่งปันงาน การให้ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือภายนอก

6. จัดตั้งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลงานช่วยให้พนักงานก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง—ทำให้พวกเขาตระหนักถึงสิ่งที่ทำถูกต้องและสิ่งที่ต้องปรับปรุงการสำรวจของ Workleapระบุว่า 83% ของพนักงานชอบที่จะได้รับข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถช่วยคุณสร้างระบบการให้คำแนะนำที่โปร่งใสในที่ทำงานของคุณ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของพนักงานของคุณ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp

ตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpช่วยให้สามารถประเมินตนเองได้ และรวบรวมการประเมินจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มนี้ได้ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือรายปี

7. ดำเนินการสัมภาษณ์ออก

เมื่อพนักงานตัดสินใจลาออก ให้จัดตารางสัมภาษณ์การลาออกกับพวกเขา หลังจากที่ส่งมอบจดหมายลาออกแล้ว พนักงานมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยปัญหาที่พวกเขาเผชิญในองค์กรของคุณอย่างตรงไปตรงมาและสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจลาออก

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงระบบที่มีอยู่ของคุณให้ดีขึ้น และมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นแก่พนักงานที่เหลืออยู่ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการลาออกได้ในท้ายที่สุด

ClickUp Forms
ใช้ประโยชน์จากแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้บน ClickUp เพื่อสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถาม

ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเพื่อสร้างแม่แบบการสัมภาษณ์ออกงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางที่สม่ำเสมอและเป็นระบบในการรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า

คุณยังสามารถสร้างแบบสำรวจ ความคิดเห็น คำขอ และแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานอื่น ๆ ได้อีกด้วย ติดตามการตอบกลับของพนักงาน และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้น

8. ดำเนินกลยุทธ์การรักษาพนักงานด้วยแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร

การจัดการและนำไปใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างถูกต้องอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่มีจำนวนพนักงานมาก

เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณจำเป็นต้องมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทรงพลังพร้อมเครื่องมือในการวางแผน สร้าง และดำเนินกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจหรือองค์กรของคุณ

แล้วอะไรจะดีไปกว่า ClickUp?

แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหา การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การพัฒนา และกระบวนการ HR อื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ มาดูกันว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร:

  • จัดระเบียบใบสมัครงานและรายละเอียดผู้สมัครด้วยซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานนี้ อัตโนมัติการติดต่อและตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อย้ายใบสมัครผ่านกระบวนการสรรหาโดยใช้แรงงานน้อยหรือไม่ต้องใช้แรงงานเลย
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย ClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการใบสมัครงานจำนวนมากและไฟล์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เป็นระบบ
  • แบ่งโมดูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยงาน (Tasks) และฝังเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Docs) และทรัพยากรอื่น ๆ ไว้ภายในงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าของตนเอง ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และชี้แจงข้อสงสัยผ่านความคิดเห็น
งานใน ClickUp
อย่าทำให้พนักงานรู้สึกหนักใจกับเอกสารการฝึกอบรมจำนวนมาก—ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถติดตามได้ และเพิ่มสถานะที่กำหนดเองตามความเหมาะสมด้วย ClickUp Tasks
  • ปรับแต่งระบบ HR ให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ รายการตรวจสอบ และการแจ้งเตือน
แพลตฟอร์ม HR ของ ClickUp
ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองและปรับแต่งแพลตฟอร์ม HR ของ ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ
  • กำหนดลำดับขั้นตอนที่เข้าใจง่ายสำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมโดยใช้การพึ่งพา
งานใน ClickUp
เมื่องานของคุณขึ้นอยู่กับงานอื่น ให้ใช้การพึ่งพาใน ClickUp เพื่อระบุงานว่ากำลังรอ, กำลังบล็อก, หรือเชื่อมโยง
  • ติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และปริมาณงานด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ สร้างรายงานแบบเรียลไทม์ และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
รายงาน ClickUp
ClickUp สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
  • ซิงค์ปฏิทิน Google, Outlook, Zoom หรือ iCal ของคุณกับ ClickUp เชื่อมต่อกับงานของคุณ และจัดการตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พลาดการสัมภาษณ์ การประชุมแบบตัวต่อตัว หรือการประชุมทีมอีกต่อไป
การผสานการทำงานกับ ClickUp
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือปฏิทินที่คุณเลือกและช่วยให้คุณติดตามตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานของClickUp ยังมีแม่แบบ HR ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเร่งกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา

ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง กำหนดอุปสรรคและสาเหตุที่แท้จริง ระบุแนวทางแก้ไข ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และจัดการกำหนดเวลาของโครงการด้วยแม่แบบการดำเนินการแก้ไข HR ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง กำหนดอุปสรรคและสาเหตุที่แท้จริง ระบุแนวทางแก้ไข ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และจัดการไทม์ไลน์ของโครงการด้วยเทมเพลตการดำเนินการแก้ไขด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น เมื่อโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ใช้แบบฟอร์มการดำเนินการแก้ไขของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรผิดพลาดและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา

บทบาทของประกันสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน

การทำให้ชีวิตการทำงานของพนักงานง่ายขึ้นนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องมั่นใจว่าพวกเขามีทุกสิ่งที่จำเป็นในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานด้วย

พนักงานชื่นชม แพ็กเกจประกันสุขภาพครอบครัวที่ครอบคลุม ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อทางการแพทย์ นอกเหนือจากความคุ้มครองตามปกติแล้ว ควรเสนอแผนที่ครอบคลุมปัญหาสุขภาพจิต ประกันสุขภาพตา และประกันทันตกรรมด้วย

สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่กำลังประสบปัญหาในการรับมือกับอัตราค่าประกันสุขภาพที่สูง การจัดการคืนเงินค่ารักษาพยาบาล (HRA) อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ช่วยให้คุณคืนเงินค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เข้าเกณฑ์ของพนักงานได้โดยปลอดภาษี

อีกทางเลือกหนึ่งคือ เงินช่วยเหลือด้านสุขภาพที่ต้องเสียภาษี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขยายความคุ้มครองทางการแพทย์ให้กับพนักงานต่างประเทศและผู้รับจ้างอิสระได้

คุณยังสามารถเสนอ การสมัครสมาชิกแบบองค์กรหรือการคืนเงินสำหรับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเป็นสมาชิกฟิตเนสหรือสโมสรกีฬา

การเพิ่มสิทธิประโยชน์เหล่านี้เข้าไปในแพ็กเกจพนักงานของคุณ จะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีในระยะยาวต่อวัฒนธรรมองค์กร ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร

การลดอัตราการลาออกของพนักงาน: ทางออกในอนาคต

รายได้ได้รับผลกระทบมากที่สุด แต่ผลกระทบจากการลาออกของพนักงานที่สูงนั้นไปไกลกว่านั้นมาก มันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ทำให้ผู้มีความสามารถใหม่ลังเลที่จะเข้าร่วมองค์กรของคุณ พนักงานที่มีอยู่สูญเสียขวัญกำลังใจและวางแผนที่จะออกจากงาน ส่งผลให้เกิดวงจรอุบาทว์

ผู้นำต้องทุ่มเทเกินร้อยและออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อพนักงาน เพื่อป้องกันการลาออกอย่างต่อเนื่องและรักษาบุคลากรที่มีความสุขและสุขภาพดีให้มาทำงานด้วยความสมัครใจ การแสดงออกเพียงผิวเผินไม่เพียงพอ—กลยุทธ์การรักษาบุคลากรของคุณต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานในที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่ปรับแต่งให้เหมาะกับองค์กรของคุณได้ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถบริหารจัดการพนักงานของคุณได้ดีขึ้น ทำให้กระบวนการรับเข้าทำงานและการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำความเข้าใจกับความคาดหวังและความท้าทายของพวกเขา และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านโปรแกรมรางวัลได้ด้วยแพลตฟอร์มเดียว

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้!

คำถามที่พบบ่อย

1. ผลกระทบทางการเงินของการลาออกของพนักงานคืออะไร?

ต้นทุนของการลาออกของพนักงานประกอบด้วยต้นทุนที่จับต้องได้และต้นทุนที่จับต้องไม่ได้ ต้นทุนที่จับต้องได้รวมถึงรายได้ที่สูญเสียไป ต้นทุนการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่ ขณะที่ต้นทุนที่จับต้องไม่ได้หมายถึงขวัญและกำลังใจของพนักงานที่ต่ำ ผลิตภาพที่ลดลง และชื่อเสียงของบริษัทที่เสื่อมเสีย

2. คุณวัดต้นทุนของการลาออกของพนักงานอย่างไร?

คุณสามารถวัดต้นทุนของการลาออกของพนักงานได้โดยใช้สูตรของแจ็ค อัลท์แมน:

อัตราการลาออกของพนักงาน = (การจ้างงาน + การปฐมนิเทศ + การพัฒนา + เวลาที่ว่างเปล่า) X (จำนวนพนักงาน X อัตราการลาออกประจำปี)

3. ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงพนักงานคืออะไร?

ต้นทุนการหมุนเวียนของแรงงานรวมถึงการลดลงอย่างรวดเร็วของผลกำไรของบริษัท, ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ, ขวัญกำลังใจของทีมที่ลดลง, และความยากลำบากในการดึงดูดบุคลากรใหม่