ต้นทุนที่แท้จริงของการลาออกของพนักงานต่อธุรกิจของคุณคืออะไร?

ลองนึกภาพว่าคุณฝึกอบรมพนักงานคนหนึ่งเป็นเวลาหกเดือน เพียงเพื่อจะได้เห็นพวกเขาแจ้งลาออกในสัปดาห์ที่เจ็ด น่าหงุดหงิดใช่ไหมล่ะ? และยิ่งแย่ไปกว่านั้น การลาออกของพวกเขายังก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้พนักงานคนอื่น ๆ ลาออกตามไปด้วย วงจรเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ติดตามและบริหารจัดการอัตราการลาออกของพนักงานอย่างเหมาะสม
การลาออกของพนักงาน หมายถึง จำนวนพนักงานที่ออกจากองค์กรภายในระยะเวลาที่กำหนด
การลาออกของพนักงานมี 4 ประเภท: การลาออกโดยสมัครใจ, การลาออกโดยไม่สมัครใจ, การเกษียณอายุ, และการโยกย้ายภายใน
ในขณะที่ประเภทอื่น ๆ ยังสามารถจัดการได้ การลาออกโดยสมัครใจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ผลกระทบของมันกว้างไกล: การลาออกของพนักงานสูงทำให้ขวัญกำลังใจลดลง รายได้ลดลง และประสิทธิภาพการทำงานลดลง ทำให้ความมั่นคงขององค์กรถูกทำลาย และมักบ่งชี้ถึงการบริหารจัดการที่ไม่ดี
การลาออกโดยสมัครใจครั้งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยใหม่เกิดขึ้นในปี 2021—ปรากฏการณ์ลาออกครั้งใหญ่
ค่าจ้างต่ำ, ไม่มีโอกาสพัฒนาอาชีพ, และโครงสร้างการทำงานที่ยืดหยุ่นไม่ได้หลังการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนลาออกจากงาน และแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2022
การลาออกครั้งใหญ่ถึงจุดสูงสุดระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2021 ถึงเดือนเมษายน 2022โดยมีผู้คนมากกว่า4.5 ล้านคนลาออกจากงานทุกเดือน การอพยพครั้งใหญ่นี้ทำให้บริษัทต่างๆ กังวลเกี่ยวกับผลกำไรและผลักดันให้พวกเขาคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ต้นทุนที่แท้จริงของการลาออกของพนักงาน
นายจ้างทุกคนเข้าใจเรื่องนี้โดยสัญชาตญาณ และสถิติแรงงานก็เห็นพ้องต้องกัน: การลาออกของพนักงานมีค่าใช้จ่ายสูง การรักษาพนักงานที่มีอยู่ซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและรู้วิธีการทำงานอยู่แล้ว มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่มาก
แต่คุณจะคำนวณต้นทุนการลาออกของพนักงานอย่างแม่นยำได้อย่างไร? แจ็ค อัลท์แมน จาก Huffington Post ได้คิดค้นสูตรซึ่งมีดังนี้:
|อัตราการลาออกของพนักงาน = (ต้นทุนการจ้างงาน + ต้นทุนการปฐมนิเทศ + ต้นทุนการพัฒนา + ระยะเวลาที่ตำแหน่งว่าง) X (จำนวนพนักงาน X อัตราการลาออกต่อปี)
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทของคุณมีพนักงาน 50 คน โดยมีอัตราการลาออกประจำปีอยู่ที่ 20% ค่าใช้จ่ายในการสรรหา การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม และการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์
ในกรณีนั้น ต้นทุนการลาออกของพนักงานจะเป็น = $100,000 X 50 X 20% หรือ $1,000,000
เพื่อให้การคำนวณง่ายขึ้น จะรวมเฉพาะค่าใช้จ่ายที่สามารถวัดได้เท่านั้นในสูตรนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานใหม่ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนา และช่วงเวลาที่ว่างระหว่างที่พนักงานลาออกกับพนักงานใหม่เข้าร่วมงาน
ตามการวิจัยของ Gallup การแทนที่พนักงานหนึ่งคนมีค่าใช้จ่ายเท่ากับครึ่งถึงสองเท่าของเงินเดือนประจำปีของพนักงานคนนั้น ด้วยต้นทุนแรงงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขนี้จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่แท้จริงของการลาออกของพนักงานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสูญเสียทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้นทุนที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้อีกด้วย
ต้นทุนทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการลาออก
เราสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายจากการลาออกของพนักงานออกเป็นสองส่วนหลัก: ค่าใช้จ่ายโดยตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม
ต้นทุนโดยตรง
ต้นทุนโดยตรงคือต้นทุนที่คุณสามารถคำนวณเป็นตัวเลขได้ เช่น:
- ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร: ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้าน เวลาและเงินในการลงโฆษณา จัดตารางสัมภาษณ์กับผู้สมัครที่มีศักยภาพ คัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย และงานธุรการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม: นี่คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศของคุณได้ดี
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม/ที่ไม่ใช่เงินสด
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ชัดเจน แต่มีผลกระทบที่ยั่งยืนต่อวัฒนธรรมองค์กร เช่น:
- ขวัญกำลังใจของพนักงานต่ำ: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมที่ไม่คาดคิดมักนำไปสู่การมีส่วนร่วมและขวัญกำลังใจของพนักงานที่ต่ำลง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีคนลาออกจากงานมากขึ้น
- การสูญเสียประสิทธิภาพ: ทีมของคุณสูญเสียประสิทธิภาพในกระบวนการค้นหา, อบรม, และฝึกอบรมผู้แทน
นี่คือเหตุผลว่าทำไมบริษัทต่าง ๆ จึงมีความไวต่อการลาออกของพนักงานมากขึ้น และนำมาใช้โปรแกรมการรักษาพนักงานไว้ซึ่งช่วยเพิ่มการพอใจในงานและความมุ่งมั่นของพนักงานในองค์กร
สาเหตุของการลาออกของพนักงานสูง
มีปัจจัยหลายประการที่สามารถตำหนิได้สำหรับการลาออกของพนักงานที่สูง—ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร:
- ค่าตอบแทนและการขึ้นเงินเดือนที่ไม่เหมาะสม: เมื่อบริษัทไม่สามารถเสนอค่าตอบแทนและการขึ้นเงินเดือนที่เพียงพอต่อทักษะ ความรับผิดชอบ และค่าครองชีพของพนักงานได้ จะทำให้พนักงานตัดสินใจลาออก
- การขาดสวัสดิการพนักงาน: การไม่จัดหาสวัสดิการที่สำคัญ เช่น ประกันสุขภาพ สวัสดิการเกษียณอายุ การดูแลเด็ก โบนัส การทำงานที่ยืดหยุ่น และโอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออกบ่อย
- ความพึงพอใจในงานต่ำ: หากไม่มีแพ็กเกจเงินเดือนและสวัสดิการที่สมเหตุสมผล พนักงานจะสูญเสียแรงจูงใจ และความพึงพอใจในงานและความภักดีก็จะหายไป พวกเขาจะกลายเป็น 'ผู้ลาออกเงียบ' ที่เพียงแค่ทำงานขั้นต่ำเพื่อรักษาตำแหน่งงานไว้ และจะย้ายบริษัททันทีที่พบโอกาสที่ดีกว่า
- ไม่มีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: การขาดตารางการทำงานที่มีโครงสร้างส่งผลกระทบต่อสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานทำให้พวกเขามีเวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับครอบครัวหรือการติดตามความสนใจอื่น ๆ การตั้งค่าเช่นนี้ผลักดันให้สมาชิกในทีมต้องหาทางหนี
- ภาวะผู้นำที่เป็นพิษและวัฒนธรรมองค์กร: ผู้นำที่ชอบควบคุมงานมากเกินไป ขาดความเห็นอกเห็นใจ และไม่ยอมรับผลงานที่ดีของสมาชิกในทีม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทาย ทำให้บุคลากรที่มีความสามารถต้องลาออก
- การขาดการเติบโต: โอกาสในการพัฒนาทักษะและการเลื่อนตำแหน่งตามผลงานช่วยเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและส่งเสริมความภักดี หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ พนักงานจะรู้สึกติดขัดและถูกประเมินค่าต่ำเกินไป และออกจากที่ทำงานเพื่อไปหาบทบาทที่เติมเต็มมากขึ้น
กลยุทธ์เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน
หากธุรกิจของคุณประสบปัญหาในการรักษาพนักงานไว้ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงลึกและทำสิ่งต่างๆ ให้แตกต่างออกไป
ในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานได้รับการตอบแทนอย่างดี รู้สึกมีคุณค่า และได้รับโอกาสที่เพียงพอสำหรับการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ เพื่อที่พวกเขาจะไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องลาออก
แม้ว่าการต่อสู้กับการลาออกโดยไม่สมัครใจอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์เหล่านี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เจริญรุ่งเรืองและลดการลาออกโดยสมัครใจ:
1. ปรับปรุงกระบวนการปฐมนิเทศ
อีเมลที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าแบบเดิมๆ และคู่มือที่น่าเบื่อนั้นเพียงพอที่จะทำให้พนักงานของคุณหลับได้ (โดยเฉพาะถ้าพวกเขาเป็น Gen Z) คุณจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดูน่าสนใจเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มต้น
ส่งอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, เสนอแผนที่การเดินทาง, นัดหมายการพบปะแบบตัวต่อตัว, และทำให้การเริ่มต้นทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ปรับปรุงโปรแกรมการเริ่มต้นทำงานของคุณด้วยเซสชั่นที่มีส่วนร่วม, กิจกรรมละลายพฤติกรรม, โปรแกรมการให้คำปรึกษา, และการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน
สำหรับเอกสาร คุณสามารถนำแรงบันดาลใจจากแบบฟอร์มคู่มือพนักงานมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับเข้าทำงานของคุณได้
ตัวอย่างเช่นแม่แบบคู่มือพนักงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบริษัทของคุณ, หลักจรรยาบรรณ, นโยบายการสื่อสาร, และอื่น ๆ ได้ในรูปแบบที่ปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนแบรนด์นายจ้างที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
คุณยังสามารถเพิ่มกราฟิก อีโมจิ และ GIF เพื่อแบ่งข้อความนโยบายที่ยาวให้ดูไม่น่าเบื่อ ทำให้พนักงานรู้สึกตื่นเต้นที่จะอ่านมัน
2. ปรับปรุงโปรแกรมการพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน
แทนที่จะใช้โปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาแบบเดียวกันทั้งหมด ให้ทำการประเมินความต้องการอย่างละเอียดเพื่อระบุช่องว่างทักษะของพนักงาน คัดเลือกปัญหาทั่วไปในแผนกต่างๆ และพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นผ่านการฝึกอบรมของคุณ
45% ของสมาชิกทีมการตลาดเนื้อหาของคุณประสบปัญหาด้านเทคนิค SEO เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและสร้างโมดูลการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเกี่ยวกับเทคนิค SEO
คุณยังต้องการซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานสามารถติดตามความก้าวหน้าของตนเอง เข้าถึงโปรแกรมจากอุปกรณ์ที่เลือก และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ และนั่นแหละ—คุณได้สร้างโปรแกรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับทักษะของทีมคุณแล้ว
เคล็ดลับด่วน: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างฐานความรู้ขององค์กรหรือวิกิการเรียนรู้แบบรวมศูนย์ ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงเอกสารการฝึกอบรม บทแนะนำ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สร้างพื้นที่หรือโฟลเดอร์เฉพาะใน ClickUp Docs สำหรับเอกสารการฝึกอบรมของคุณ ภายในพื้นที่/โฟลเดอร์นี้ คุณสามารถสร้างเอกสารแยกสำหรับหัวข้อ โมดูล หรือหมวดหมู่ต่างๆ ของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณได้ โครงสร้างแบบลำดับชั้นนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างมีเหตุผล
ClickUp Docs ยังรองรับการจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ (Rich Text) อีกด้วย ทำให้คุณสามารถนำเสนอเนื้อหาการฝึกอบรมของคุณในรูปแบบที่น่าสนใจและดึงดูดสายตาได้ ใช้หัวข้อ, จุด bullet, บล็อกโค้ด, และตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝังรูปภาพ, วิดีโอ, และองค์ประกอบมัลติมีเดียอื่น ๆ ได้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยการค้นหาแบบเต็มข้อความ พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลหรือหัวข้อเฉพาะได้อย่างง่ายดายภายในเอกสารการฝึกอบรมของคุณ คุณยังสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขเนื้อหาการฝึกอบรมได้
3. ให้การยอมรับพนักงาน
การยอมรับและรางวัล เช่น การเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน กระตุ้นให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น ทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการยกย่อง และเพิ่มความภักดี
คุณสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของคุณได้หลากหลายวิธี เช่น:
- แรงจูงใจทางการเงิน ในรูปแบบของการขึ้นเงินเดือน โบนัส การแบ่งปันผลกำไร หุ้น บัตรของขวัญ บัตรกำนัลท่องเที่ยว เงินสนับสนุนการเรียนรู้ และการคืนเงินค่าเล่าเรียน
- แรงจูงใจที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น โปรแกรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ,โปรแกรมรางวัลสำหรับพนักงานเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ, และเวลาหยุดเพิ่มเติม
ระบบการให้รางวัลแก่พนักงานของคุณควรมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างผลประโยชน์ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน. แง่มุมเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเพิ่มความสุขและความมุ่งมั่นของพนักงานโดยรวม.
4. ระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ
การมีอุปสรรคเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อคุณปล่อยให้มันสะสมมากเกินไป มันอาจรบกวนกระบวนการทำงานของคุณได้
ใช้ระบบติดตามพนักงานเพื่อเข้าใจความท้าทายที่พนักงานของคุณกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทักษะ ทรัพยากร ระยะเวลา หรือสิ่งอื่น ๆ เมื่อคุณสามารถระบุอุปสรรคเหล่านี้ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ คุณก็สามารถมอบทรัพยากรที่จำเป็นให้กับพนักงานของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานใหม่มีปัญหาในการส่งมอบโครงการตรงเวลา ให้มอบหมายให้เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์เป็นคู่หูในการทำงาน เพื่อสอนวิธีการทำงานและช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วย มุมมอง Workload ของ ClickUpและPulse ClickApp คุณสามารถติดตามได้ว่าใครกำลังทำงานใดอยู่, มองเห็นปริมาณงานที่แต่ละสมาชิกในทีมได้รับมอบหมายในช่วงเวลาที่กำหนด, และเปรียบเทียบปริมาณงานของแต่ละบุคคลกับความสามารถที่กำหนดไว้สำหรับพวกเขา
สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลย้อนกลับและความรู้สึกแบบเรียลไทม์จากทีมของคุณ ทำให้คุณสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะบานปลาย
5. เสนอการทำงานที่ยืดหยุ่น
การศึกษาของแมคคินซีย์ระบุว่า87% ของพนักงานเลือกทำงานทางไกลเมื่อมีโอกาส.ในแบบสำรวจของแมคคินซีย์อีกครั้งหนึ่ง ความยืดหยุ่นในที่ทำงานคือเหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้พนักงานกลับมาทำงานที่สำนักงาน.
สามารถกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่าการเสนอการจัดการทำงานที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณรักษาและดึงดูดพนักงานใหม่ได้
คุณสามารถอนุญาตให้พนักงานทำงานจากระยะไกลได้อย่างเต็มที่ หรือเสนอรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานเพื่อรวมข้อดีของทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความพึงพอใจโดยรวมของพนักงาน และให้พวกเขาเลือกโหมดการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
หากคุณกังวลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันทางไกลที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เกิดประสิทธิผล ลองใช้มุมมองแชทของ ClickUp
มุมมองการแชทช่วยให้ทีมที่อยู่ห่างไกลสามารถสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ ส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมโยงและความรวดเร็วผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันที ความคิดเห็น และการกล่าวถึง (@mentions)
ส่วนที่ดีที่สุด? ทุกการสนทนาภายในมุมมองแชทจะมุ่งเน้นไปที่งานเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้การหารือ การตัดสินใจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกบันทึกไว้และสามารถเข้าถึงได้ภายในขอบเขตของงานหรือโครงการ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานภายในเส้นทางการแชทได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการแบ่งปันงาน การให้ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือภายนอก
6. จัดตั้งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลงานช่วยให้พนักงานก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง—ทำให้พวกเขาตระหนักถึงสิ่งที่ทำถูกต้องและสิ่งที่ต้องปรับปรุงการสำรวจของ Workleapระบุว่า 83% ของพนักงานชอบที่จะได้รับข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถช่วยคุณสร้างระบบการให้คำแนะนำที่โปร่งใสในที่ทำงานของคุณ และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของพนักงานของคุณ
ตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpช่วยให้สามารถประเมินตนเองได้ และรวบรวมการประเมินจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มนี้ได้ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือรายปี
7. ดำเนินการสัมภาษณ์ออก
เมื่อพนักงานตัดสินใจลาออก ให้จัดตารางสัมภาษณ์การลาออกกับพวกเขา หลังจากที่ส่งมอบจดหมายลาออกแล้ว พนักงานมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยปัญหาที่พวกเขาเผชิญในองค์กรของคุณอย่างตรงไปตรงมาและสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจลาออก
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงระบบที่มีอยู่ของคุณให้ดีขึ้น และมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นแก่พนักงานที่เหลืออยู่ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการลาออกได้ในท้ายที่สุด
ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเพื่อสร้างแม่แบบการสัมภาษณ์ออกงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางที่สม่ำเสมอและเป็นระบบในการรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า
คุณยังสามารถสร้างแบบสำรวจ ความคิดเห็น คำขอ และแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานอื่น ๆ ได้อีกด้วย ติดตามการตอบกลับของพนักงาน และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้น
8. ดำเนินกลยุทธ์การรักษาพนักงานด้วยแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
การจัดการและนำไปใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างถูกต้องอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่มีจำนวนพนักงานมาก
เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณจำเป็นต้องมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทรงพลังพร้อมเครื่องมือในการวางแผน สร้าง และดำเนินกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจหรือองค์กรของคุณ
แล้วอะไรจะดีไปกว่า ClickUp?
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหา การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การพัฒนา และกระบวนการ HR อื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ มาดูกันว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร:
- จัดระเบียบใบสมัครงานและรายละเอียดผู้สมัครด้วยซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานนี้ อัตโนมัติการติดต่อและตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อย้ายใบสมัครผ่านกระบวนการสรรหาโดยใช้แรงงานน้อยหรือไม่ต้องใช้แรงงานเลย
- แบ่งโมดูลการฝึกอบรมขนาดใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ด้วยงาน (Tasks) และฝังเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Docs) และทรัพยากรอื่น ๆ ไว้ภายในงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าของตนเอง ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และชี้แจงข้อสงสัยผ่านความคิดเห็น
- ปรับแต่งระบบ HR ให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ รายการตรวจสอบ และการแจ้งเตือน
- กำหนดลำดับขั้นตอนที่เข้าใจง่ายสำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมโดยใช้การพึ่งพา
- ติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และปริมาณงานด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ สร้างรายงานแบบเรียลไทม์ และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- ซิงค์ปฏิทิน Google, Outlook, Zoom หรือ iCal ของคุณกับ ClickUp เชื่อมต่อกับงานของคุณ และจัดการตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พลาดการสัมภาษณ์ การประชุมแบบตัวต่อตัว หรือการประชุมทีมอีกต่อไป
นอกจากนี้ซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานของClickUp ยังมีแม่แบบ HR ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเร่งกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น เมื่อโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ให้ใช้แบบฟอร์มการดำเนินการแก้ไขของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรผิดพลาดและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา
บทบาทของประกันสุขภาพและสวัสดิการพนักงาน
การทำให้ชีวิตการทำงานของพนักงานง่ายขึ้นนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องมั่นใจว่าพวกเขามีทุกสิ่งที่จำเป็นในการรักษาประสิทธิภาพการทำงานด้วย
พนักงานชื่นชม แพ็กเกจประกันสุขภาพครอบครัวที่ครอบคลุม ท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อทางการแพทย์ นอกเหนือจากความคุ้มครองตามปกติแล้ว ควรเสนอแผนที่ครอบคลุมปัญหาสุขภาพจิต ประกันสุขภาพตา และประกันทันตกรรมด้วย
สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่กำลังประสบปัญหาในการรับมือกับอัตราค่าประกันสุขภาพที่สูง การจัดการคืนเงินค่ารักษาพยาบาล (HRA) อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ช่วยให้คุณคืนเงินค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เข้าเกณฑ์ของพนักงานได้โดยปลอดภาษี
อีกทางเลือกหนึ่งคือ เงินช่วยเหลือด้านสุขภาพที่ต้องเสียภาษี ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขยายความคุ้มครองทางการแพทย์ให้กับพนักงานต่างประเทศและผู้รับจ้างอิสระได้
คุณยังสามารถเสนอ การสมัครสมาชิกแบบองค์กรหรือการคืนเงินสำหรับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเป็นสมาชิกฟิตเนสหรือสโมสรกีฬา
การเพิ่มสิทธิประโยชน์เหล่านี้เข้าไปในแพ็กเกจพนักงานของคุณ จะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีในระยะยาวต่อวัฒนธรรมองค์กร ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร
การลดอัตราการลาออกของพนักงาน: ทางออกในอนาคต
รายได้ได้รับผลกระทบมากที่สุด แต่ผลกระทบจากการลาออกของพนักงานที่สูงนั้นไปไกลกว่านั้นมาก มันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท ทำให้ผู้มีความสามารถใหม่ลังเลที่จะเข้าร่วมองค์กรของคุณ พนักงานที่มีอยู่สูญเสียขวัญกำลังใจและวางแผนที่จะออกจากงาน ส่งผลให้เกิดวงจรอุบาทว์
ผู้นำต้องทุ่มเทเกินร้อยและออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อพนักงาน เพื่อป้องกันการลาออกอย่างต่อเนื่องและรักษาบุคลากรที่มีความสุขและสุขภาพดีให้มาทำงานด้วยความสมัครใจ การแสดงออกเพียงผิวเผินไม่เพียงพอ—กลยุทธ์การรักษาบุคลากรของคุณต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐานในที่ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่ปรับแต่งให้เหมาะกับองค์กรของคุณได้ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถบริหารจัดการพนักงานของคุณได้ดีขึ้น ทำให้กระบวนการรับเข้าทำงานและการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำความเข้าใจกับความคาดหวังและความท้าทายของพวกเขา และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านโปรแกรมรางวัลได้ด้วยแพลตฟอร์มเดียว
คำถามที่พบบ่อย
1. ผลกระทบทางการเงินของการลาออกของพนักงานคืออะไร?
ต้นทุนของการลาออกของพนักงานประกอบด้วยต้นทุนที่จับต้องได้และต้นทุนที่จับต้องไม่ได้ ต้นทุนที่จับต้องได้รวมถึงรายได้ที่สูญเสียไป ต้นทุนการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่ ขณะที่ต้นทุนที่จับต้องไม่ได้หมายถึงขวัญและกำลังใจของพนักงานที่ต่ำ ผลิตภาพที่ลดลง และชื่อเสียงของบริษัทที่เสื่อมเสีย
2. คุณวัดต้นทุนของการลาออกของพนักงานอย่างไร?
คุณสามารถวัดต้นทุนของการลาออกของพนักงานได้โดยใช้สูตรของแจ็ค อัลท์แมน:
|อัตราการลาออกของพนักงาน = (การจ้างงาน + การปฐมนิเทศ + การพัฒนา + เวลาที่ว่างเปล่า) X (จำนวนพนักงาน X อัตราการลาออกประจำปี)
3. ค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงพนักงานคืออะไร?
ต้นทุนการหมุนเวียนของแรงงานรวมถึงการลดลงอย่างรวดเร็วของผลกำไรของบริษัท, ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ, ขวัญกำลังใจของทีมที่ลดลง, และความยากลำบากในการดึงดูดบุคลากรใหม่