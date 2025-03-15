รีวิวแอป Motion: ระบบจัดตารางด้วย AI เหมาะกับคุณหรือไม่?

Motion เป็นแอปจัดตารางเวลาและรายการสิ่งที่ต้องทำที่ใช้ AI เพื่อช่วยให้คุณจัดการตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าผู้ใช้หลายคนจะชอบการอัตโนมัติงานจัดตารางด้วย Motion แต่ก็ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ก่อนที่จะตัดสินใจชำระเงิน 💸
ในการรีวิวแอป Motion นี้ เราจะสำรวจคุณสมบัติหลักของเครื่องมือ รวมถึงข้อดีและข้อเสีย และเน้นสิ่งที่ลูกค้าจริงพูดถึง
โบนัส: เราจะแนะนำทางเลือกอื่นที่อาจเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากขึ้นด้วย ไปกันเลย! 🤸
อะไรคือ Motion?
Motionเป็นระบบจัดการงานและแอปจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือนี้รองรับการสร้างปฏิทินงาน การวางแผนงานโครงการ และการจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ มันขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดตารางงานโดยอัตโนมัติและสามารถสร้างคำแนะนำตามปฏิทินที่คุณเคยสร้างไว้ก่อนหน้า 🗓️
ในการเริ่มต้นใช้งาน Motion คุณสร้างเหตุการณ์ งาน และประชุม และ AI จะจัดตารางเวลาสิ่งเหล่านี้โดยอัตโนมัติในรายการสิ่งที่ต้องทำหรือมุมมองปฏิทิน เมื่อแอปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ มันจะปรับตารางเวลาให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณ
คุณสมบัติการเคลื่อนไหวที่สำคัญ
Motion มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับผู้ที่ต้องการทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายขึ้น ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงปฏิทินที่สร้างโดยอัตโนมัติ ผู้ช่วย AI และการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ ต่อไปนี้คือฟีเจอร์เด่นที่คุณไม่ควรพลาดในรีวิวแอป Motion นี้ 🏆
1. การกำหนดตารางปฏิทิน
ปฏิทินออนไลน์ของMotion สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองหรือให้ AI จัดการให้ เพียงแค่ป้อนรายการงานที่คุณต้องการให้เสร็จสิ้น และอัลกอริทึมจะจัดลำดับความสำคัญให้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ตามความสำคัญของงาน กำหนดเวลา หรือเวลาที่คุณคาดว่าจะใช้ทำงานนั้นได้
งานจะถูกกำหนดตารางในปฏิทิน AIตามกิจกรรม—ชั่วโมงที่คุณทำงานบ่อยที่สุดหรือเวลาที่ดีที่สุดของวันสำหรับประเภทของงาน หรือคุณสามารถสร้างปฏิทิน Motion ด้วยตนเองได้หากนั่นเป็นสไตล์ที่คุณชอบมากกว่า
2. มุมมองการจัดการโครงการ
แม้ว่าจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ (PM) อย่างแท้จริง Motion ก็มีคุณสมบัติการจัดการงานบางอย่างให้ใช้ เปิดมุมมองการจัดการโครงการเพื่อจัดกลุ่มงานตามสถานะ ประเภทโครงการ หรือความสำคัญ มันให้ภาพรวมของโครงการที่กว้างขวางแต่ในรายละเอียดน้อยกว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
3. ผู้จัดตารางประชุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ผู้ช่วยประชุม AIของ Motion ช่วยให้ผู้คนสามารถจองการประชุมกับคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับแอปแยกต่างหาก สร้างลิงก์การจองที่เกิดซ้ำเพื่อจัดตารางการประชุมเป็นประจำหรือลิงก์ครั้งเดียวเพื่อพบปะกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
ตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อให้ปฏิทินการจัดการโครงการจัดตารางการประชุมเฉพาะในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับคุณเท่านั้น—และบอกลาการประชุมช่วงบ่ายวันศุกร์! 👋
สร้างขีดจำกัดการประชุมรายวันเพื่อให้ตารางเวลาของคุณจัดการได้ง่าย และปรับแต่งหน้าการจองของคุณให้สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณ
ยังมีเทมเพลตการประชุมและตารางเวลาที่คุณสามารถปรับแต่งได้สำหรับการโทรกับลูกค้า, ฟรีแลนซ์, หรือผู้ติดต่อ. กำหนดระยะเวลาการประชุมและสร้างตารางเวลาแบบกำหนดเองได้ในครึ่งเวลาด้วยคุณสมบัติ Motion นี้.
4. การผสานรวม
เนื่องจาก Motion ไม่ใช่แอปที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียว จึงมีการเชื่อมต่อกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำต่าง ๆ การเชื่อมต่อเหล่านี้รวมถึง Microsoft Outlook 365, Microsoft Teams, Google Calendar, Google Meet, Gmail, Zoom และ Zapier ใช้การเชื่อมต่อของ Motion เพื่อซิงค์ปฏิทิน, ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
การเคลื่อนไหว การกำหนดราคา
- บุคคล: 34 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ข้อดีของการใช้แอป Motion
ชุดคุณสมบัติที่เรียบง่ายของ Motion ทำให้เหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและการจัดตารางเวลา ระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้ายังทำให้เหมาะเป็นเครื่องมือ AI สำหรับผู้ช่วยเสมือนจริงอีกด้วย ✅
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการใช้แอป Motion:
- AI การกำหนดเวลาอัตโนมัติ: แทนที่จะใช้รายการสิ่งที่ต้องทำแบบดั้งเดิมที่คุณจดบันทึกงานและจัดระเบียบด้วยตัวเอง Motion ใช้ AI เพื่อย้ายงานโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมในอดีตของคุณและพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ชั่วโมงการทำงานที่ต้องการ ความสำคัญ และเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จ
- การจัดระเบียบที่ดีขึ้น: แม้จะไม่ใช่ชุดเครื่องมือบริหารโครงการแบบครบวงจรแต่แดชบอร์ดโครงการช่วยให้คุณจัดระเบียบงานของคุณตามป้ายกำกับและโครงการที่กำหนดเองได้
- การกำหนดเวลาการประชุมที่ง่าย: ด้วย Motion การกำหนดเวลาการประชุมเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณได้ตั้งค่าพารามิเตอร์และบล็อกช่วงเวลาในตารางเวลาของคุณแล้ว
ปัญหาที่พบบ่อยการเคลื่อนไหวที่ผู้ใช้ต้องเผชิญ
แม้ว่าแอปของ Motion จะเรียบง่าย แต่ไม่ใช่ผู้ใช้ทุกคนจะรู้สึกว่าใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันมากเกี่ยวกับราคาที่สูงและฟีเจอร์ที่จำกัดนอกเหนือจากการจัดตารางเวลา
นี่คือปัญหาหลักที่เราพบในการรีวิวแอป Motion ของเรา:
- ราคาสูงมาก: Motion เป็นหนึ่งในแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีราคาสูงกว่าแอปอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงฟีเจอร์ที่จำกัดนอกเหนือจากการจัดตารางเวลา
- เน้น AI อย่างมาก: เว็บแอปนี้ใช้ AI ในการขับเคลื่อนเกือบทุกอย่าง ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกคน แม้ว่าคุณสามารถเลือกทำบางสิ่งด้วยตนเองได้ แต่แอปนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือ AI
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สับสน: มีรีวิวแอป Motion หลายรายการที่ระบุว่าแดชบอร์ดมีความรกและอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสนหรือรับข้อมูลมากเกินไป
- คุณสมบัติที่จำกัด: ไม่มีความสามารถที่ครอบคลุมเท่ากับแอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดในตลาดเว้นแต่ว่าคุณต้องการเพียงแอปรายการสิ่งที่ต้องทำและตัวจัดตารางเวลาแบบง่าย ๆ เครื่องมือนี้ไม่ได้มีฟังก์ชันการใช้งานมากเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
รีวิวแอป Motion บน Reddit
สำหรับการรีวิว Motion App ครั้งนี้ เราได้ไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้จริงพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้อย่างไรเมื่อคุณเลื่อนดูกระทู้ต่างๆที่ผู้คนแบ่งปันประสบการณ์การใช้แอป Motion คุณจะเห็นว่าพวกเขาชอบวิธีการใช้งานแบบไม่ต้องลงมือทำเองและฟีเจอร์การตั้งเวลา:
"ชอบการจัดเวลาแบบบล็อกเวลา และดูเหมือนว่าจะเข้ากับแนวคิดนั้นได้ดีทีเดียว ลดภาระทางอารมณ์เมื่อต้องตัดสินใจว่าอะไรจะเสร็จเมื่อไหร่ ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งมาล่วงหน้าและมันตัดสินใจให้ฉัน"
ผู้ตรวจสอบคนเดียวกันนี้ยังได้ชี้ให้เห็นบางสิ่งที่พวกเขาไม่แน่ใจด้วย:
"ผมไม่รู้ว่ามันคุ้มค่ากับ $200 ต่อปีหรือไม่ แต่ผมกำลังคิดเกี่ยวกับมันอย่างแน่นอน แอปมือถือต้องการการปรับปรุง เป้าหมายหลักของผมกับแอปมือถือคือการมีระบบป้อนข้อมูลที่รวดเร็วและอาจเห็นภาพรวมในระดับสูง คุณสามารถป้อนงานได้ แต่คุณต้องผ่านเมนูเพื่อไปถึงที่นั่น"
ผู้รีวิวอีกท่านหนึ่งต้องการให้มีคุณสมบัติของงานเพิ่มเติม:
"ผมรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่คุณไม่สามารถเพิ่มงานที่เกิดขึ้นซ้ำในโครงการได้ในขณะนี้ ในฐานะผู้จัดการโครงการสำหรับโครงการของลูกค้าหลายราย สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรณีการใช้งานของผมในการจัดตารางงานด้วย AI แบบนี้"
อีกคนหนึ่งมีปัญหากับอินเทอร์เฟซและการทำงานของแอป:
"มันกระตุกและมีบั๊กมากเมื่อพยายามย้ายหรือแก้ไขเหตุการณ์และงานที่ถูกซิงค์มาจากปฏิทินต่างๆ"
ปฏิทินทางเลือกที่ใช้แทนแอป Motion
ในขณะที่บทวิจารณ์แอป Motion นี้เน้นข้อดีและข้อเสียของตัวจัดตารางเวลาและรายการสิ่งที่ต้องทำที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวในตลาด—หรือตัวเลือกที่ดีที่สุด 👀
เมื่อเปรียบเทียบกับแอปปฏิทินที่ดีที่สุด Motion มีฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าและมีราคาสูงกว่า ซึ่งหมายความว่าสำหรับผู้ใช้บางคน อาจไม่คุ้มค่าเลย
โชคดีที่มีทางเลือกอย่าง ClickUp ซึ่งมอบฟีเจอร์ที่หลากหลายกว่า ใช้งานง่ายกว่า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกขั้นตอน ไม่ใช่แค่การจัดตารางเวลาหรือการสร้างรายการงานเท่านั้น
คลิกอัพ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการจัดตารางเหตุการณ์สำคัญในปฏิทิน มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม หรือติดตามและรายงานความสำเร็จของโครงการ นี่คือคุณสมบัติเด่นของ ClickUp ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ 🎯
เครื่องมือจัดตารางเวลาปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับแต่งได้และใช้งานง่าย
ปฏิทินของ ClickUpเป็นเครื่องมือจัดตารางงานด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการงานของคุณอย่างชาญฉลาด
ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยที่ วิเคราะห์งานค้างและจัดลำดับความสำคัญของงาน จากนั้นบล็อกเวลาโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ClickUp's AI ทำได้เช่นนั้น มันจะกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในการจัดการงานที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่างานสำคัญของคุณได้รับการจัดการอย่างครบถ้วน
หากกำหนดเวลาเปลี่ยนแปลงหรือมีงานใหม่เกิดขึ้นจากงานค้าง ระบบจะปรับตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณทำงานได้ตามแผนโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยลดความเครียดจากการวางแผนประจำวัน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานตามลำดับความสำคัญและจัดการงานค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในระดับทีม ClickUp Calendar มอบ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของทีม ช่วยให้การกำหนดตารางเวลาของทีมเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันความขัดแย้ง
เครื่องมือ AI ในตัวเพื่อทำงานได้เร็วขึ้น
เช่นเดียวกับ Motion, ClickUp มีเครื่องมือ AI ให้คุณใช้เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. แต่แทนที่จะใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างเหมือน Motion, ClickUp ให้คุณใช้ประโยชน์จาก AI ในที่ที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณ.
ออกแบบมาเพื่อการทำงานของคุณโดยเฉพาะ มีกรณีการใช้งานนับสิบแบบ ใช้ClickUp AIเพื่อสร้างสรุปหรือประเด็นสำคัญจากการประชุมโดยอัตโนมัติ สร้างไทม์ไลน์โครงการ จัดทำวาระการประชุม หรือร่างงานนำเสนอ 📌
ClickUp AI ยังทำหน้าที่เป็นตัวแก้ไขได้อีกด้วย ใช้เพื่อปรับแต่งเอกสารของคุณให้มีโทนที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น หรือให้มันจัดรูปแบบบันทึกของคุณใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานย่อยได้ทันทีและช่วยประหยัดเวลา
แม่แบบเพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อน
ด้วยเทมเพลต ClickUp กว่า 1,000 แบบ คุณสามารถสร้างงานและเริ่มทำงานได้เร็วกว่าที่เคย เพียงเลือกเทมเพลตสำหรับประเภทงานที่คุณต้องการสร้าง กดดาวน์โหลด และเริ่มกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ภายในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายชั่วโมง คุณก็จะมีเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และเริ่มทำงานเชิงลึกได้ทันที—แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบ 🛠️
เทมเพลตปฏิทินวางแผนงานของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว เริ่มต้นด้วยการระบุลำดับความสำคัญ สร้างงาน และกำหนดเส้นตาย ใช้เทมเพลตนี้เพื่อแบ่งงานออกเป็นงานย่อยและตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดส่งงาน
ด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำ คุณสามารถดูภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดของคุณได้ทั้งแบบรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน ใช้เพื่อจัดตารางงานอย่างรวดเร็วสำหรับตัวคุณเองหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของทีมขนาดใหญ่ จัดระเบียบงานที่คล้ายกันเป็นหมวดหมู่ตามความสำคัญ โครงการ หรือระยะเวลา
ปฏิทินเนื้อหาจาก ClickUpได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่เผยแพร่บทความบล็อกหรือโพสต์โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของงานในรายการสิ่งที่ต้องทำของพวกเขา แม่แบบการวางแผนนี้เก็บเนื้อหาทั้งหมดที่คุณกำหนดเวลาไว้ในที่เดียว ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นได้ง่ายว่าเนื้อหาใดเผยแพร่เมื่อใดและอยู่ในขั้นตอนการผลิตที่ใด
เทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUpช่วยให้คุณถอยหลังและมองเห็นเป้าหมายส่วนตัวหรือของทีมในภาพรวมตลอดทั้งปี ใช้เพื่อสร้างไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและรายการงานสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ ติดตามเป้าหมายและจุดสำคัญต่างๆ ระหว่างทางด้วยแผนภูมิแกนต์ที่มีอยู่ในตัว
การอัตโนมัติของงานเพื่อกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ClickUp มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของงานในตัว เพื่อให้คุณใช้เวลาทำงานที่ยุ่งยากน้อยลงและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญกว่า เลือกจากมากกว่า 100 การทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดงานใหม่ สร้าง SOP หรือกระตุ้นการแจ้งเตือนทันที 🔔
คุณยังสามารถสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้อีกด้วย ด้วยการทำงานอัตโนมัติตามวันที่ของ ClickUp คุณสามารถย้ายโครงการจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปได้ทันที—โดยการเติมรายการงานใหม่หรือเรียกใช้แบบฟอร์มใหม่
มุมมองหลากหลายให้คุณดูผลงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ
ClickUp ช่วยให้คุณเห็นงานของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่ายที่สุด—ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่เหนือกว่าอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนของแอป Motion อย่างชัดเจนด้วยมุมมองหลากหลายของ ClickUpคุณสามารถเจาะลึกไปยังรายละเอียดของแต่ละงาน ดูภาพรวมกว้าง หรือติดตามความคืบหน้าผ่านแผนภูมิแบบภาพได้อย่างสะดวก
เข้าสู่มุมมองบอร์ดเพื่อดูงานของคุณขณะที่เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมด้วยส่วนสำหรับ "กำลังดำเนินการ", "พร้อมให้ตรวจสอบ" และ "ต้องการอัปเดต" ใช้มุมมองรายการเพื่อดูรายการสิ่งที่ต้องทำของงานทั้งหมดของคุณในรูปแบบรายการ 📝
ต้องการตัวเลือกการดูเพิ่มเติมหรือไม่? ไม่มีปัญหา!
สลับไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อดูงานของคุณที่แสดงบนไทม์ไลน์รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี มุมมองอื่น ๆ เช่น กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์ จะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างเป็นภาพ
การจัดระเบียบอย่างชัดเจนพร้อมลำดับความสำคัญและ การแบ่งสี
ไม่ว่าคุณจะใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือปฏิทินส่วนตัวหรือบริหารธุรกิจที่มีหลายทีม การจัดระเบียบก็เป็นเรื่องง่าย เพิ่มธงลำดับความสำคัญที่มีสีต่างๆ ให้กับงานของคุณเพื่อระบุงานที่ต้องทำก่อน คุณยังสามารถกำหนดสีให้กับโปรเจกต์ต่างๆ ได้ ทำให้แต่ละโปรเจกต์มองเห็นได้ง่ายขึ้นในรายการงานของคุณ 🎨
การซิงค์และการผสานรวมที่ง่ายดายกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
ฟีเจอร์การจัดตารางเวลา การจัดการเวลา และเครื่องมืออื่น ๆ ของ ClickUp สร้างศูนย์กลางครบวงจรสำหรับการจัดการทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ ด้วยClickUp Integrations คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมืออื่น ๆ ส่วนใหญ่ได้อย่างราบรื่นในที่เดียว
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปปฏิทินต่างๆ เช่น Calendly, Apple, Google และ Outlook ได้ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับตัวติดตามเวลาอย่าง Toggl และ Harvest รวมถึงแอปสื่อสารอย่าง Slack อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออัตโนมัติอย่างZapierเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้มากยิ่งขึ้น 🙌
ที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถใช้ ClickUp ได้จากทุกที่ แม้แต่ขณะเดินทาง แอปพลิเคชันบนมือถือและแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปสามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Mac iOS, Windows และ Linux
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
รับ ClickUp เพื่อจัดการมากกว่าแค่ปฏิทินของคุณ
เราหวังว่าการรีวิวแอป Motion นี้จะช่วยให้คุณได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับแอปปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ แม้ว่าจะมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น การจัดตารางเวลาที่ง่ายและการเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ แต่แอปนี้ไม่ได้มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมสำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือการจัดการงานในระดับสูง
นั่นคือจุดที่เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp สามารถช่วยคุณได้ 🤩
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับฟีเจอร์ปฏิทินที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การจัดรหัสสีที่ชัดเจน และเทมเพลตเพื่อเร่งกระบวนการจัดตารางเวลาของคุณ แต่มากกว่านั้น คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างราบรื่น จัดตารางเวลาสำหรับสมาชิกในทีมหลายคนและทำงานอัตโนมัติตามที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงอย่างเดียว ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองและสมัครใช้ ClickUp วันนี้!