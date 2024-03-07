10 OKR ด้านวิศวกรรมสำหรับทีมซอฟต์แวร์

ทั้งบุคคลและองค์กรต่างประสบปัญหาในการกำหนดสิ่งที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจนและการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
ในช่วงทศวรรษ 1970 เมื่อ Intel เผชิญกับความท้าทายนี้ แอนดรูว์ โกรฟ อดีตซีอีโอของบริษัท ได้ออกแบบกรอบแนวคิดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) นับตั้งแต่นั้นมา Google, Microsoft, Uber และองค์กรข้ามชาติอื่นๆ อีกหลายแห่งได้นำ OKR มาใช้เพื่อขับเคลื่อนความพยายามของพวกเขา
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเน้นวิธีการนำ OKRs มาใช้กับทีมวิศวกรรมของคุณ มาเริ่มกันเลย
อะไรคือ OKRs ทางวิศวกรรม?
OKRs ทางวิศวกรรมคือเป้าหมายและผลลัพธ์หลักที่คุณสามารถกำหนดให้กับองค์กร ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือพนักงานแต่ละคนได้
วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์ที่มีความสำคัญ มีความเกี่ยวข้อง และมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีความเป็นเชิงคุณภาพและสร้างแรงบันดาลใจ
ผลลัพธ์หลัก: ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ซึ่งติดตามการบรรลุเป้าหมายนั้น โดยทั่วไปแล้วจะมีผลลัพธ์หลัก 3-5 ประการต่อเป้าหมายแต่ละข้อ
ในทางปฏิบัติ นี่คือสิ่งที่ทีมผลิตภัณฑ์จะเห็น
- วัตถุประสงค์: ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบ
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดเวลาหยุดทำงานของระบบจาก 5% เหลือ 1%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มความครอบคลุมของการทดสอบหน่วยจาก 70% เป็น 90%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพแบบอัตโนมัติ
หากคุณสงสัยว่าคำว่า "เป้าหมาย" อยู่ในคำนิยามนี้ที่ไหน นี่คือบทความที่อธิบายความแตกต่างระหว่าง"เป้าหมาย" กับ "วัตถุประสงค์" อย่างชัดเจน
ความสำคัญของ OKRs ในทีมวิศวกรรม
ต่างจากกิจกรรมเช่นการขายซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และกำไรขององค์กร วิศวกรรมศาสตร์อยู่ในระยะไกล ซึ่งอาจทำให้ทีมวิศวกรรมสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องทำและบรรลุผล
อย่างไรก็ตามบทเรียนแรกในบทที่ว่าด้วยวิธีการบริหารวิศวกรควรเริ่มต้นด้วยOKRs กรอบแนวคิดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (Objectives and Key Results) จะช่วยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับความพยายามด้านวิศวกรรม ช่วยให้ทีมงานมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง ต่อไปนี้คือวิธีการนำไปใช้
จุดมุ่งเน้น: OKRs จัดลำดับความสำคัญของงานโดยการกำหนดอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นทรัพยากรและความพยายามไปที่การบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่มีความสำคัญสูง
การสอดคล้อง: OKRs เริ่มต้นจากระดับบนสุด วัตถุประสงค์ขององค์กรจะถูกแบ่งย่อยให้กับทีมและจากนั้นก็บุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามของทุกคนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
การเชื่อมโยงแง่มุมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ: OKRs ทางวิศวกรรมมุ่งเน้นการแยกวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพออกเป็นผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ ครอบคลุมทุกแง่มุมของวัตถุประสงค์ขององค์กร
ความเป็นกลาง: ลักษณะที่สามารถวัดได้ของ OKR ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างเป็นกลาง สมาชิกในทีมสามารถหาจุดร่วมกันในผลลัพธ์หลัก ซึ่งสนับสนุนซึ่งกันและกันในการบรรลุวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์: OKRs มอบภารกิจและเป้าหมายให้สมาชิกในทีมได้ร่วมกันมุ่งสู่ ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ถึงขั้นช่วยโลก อาจเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น 'ส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพเยี่ยม' หรือ 'สร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง' ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมรู้สึกเชื่อมโยงกับงานที่ทำ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียลและเจเนอเรชัน Z ที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมของบริษัทอย่างใกล้ชิด OKRs จึงเป็นวิธีที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่บริษัทยึดถืออย่างแท้จริง
ความท้าทายในการนำ OKR ทางวิศวกรรมไปใช้
แม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่ OKR ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำมาใช้ การนำ OKR ไปใช้ทั่วทั้งองค์กรมาพร้อมกับปัญหาของตัวเองซึ่งเราจะหารือกันต่อไปนี้
มีวัตถุประสงค์มากเกินไป
อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดี การบรรลุเป้าหมายมากเกินไปภายในรอบ OKR เดียวอาจทำให้ความสนใจและทรัพยากรกระจายตัว ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพลดลง
คุณอาจตั้งเป้าหมายอย่างทะเยอทะยานที่จะปรับปรุงโครงสร้างโค้ดทั้งหมด นำสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสมาใช้ และบรรลุการทดสอบครอบคลุม 100% ทั้งหมดภายในไตรมาสเดียวกัน
การรับภาระงานมากเกินไปนี้ไม่สมจริงและทำให้ทีมต้องทำงานกระจายตัวมากเกินไป เสี่ยงต่อการล้มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค์ใดๆ อย่างน่าพอใจ
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนบุคคล
ทีมวิศวกรรมประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะ ความทะเยอทะยานในอาชีพ และแรงจูงใจส่วนตัวที่หลากหลาย บ่อยครั้งที่พวกเขาประสบปัญหาในการปรับเป้าหมาย OKR ของตนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัท
เมื่อ OKR ถูกบังคับใช้จากบนลงล่างโดยไม่ให้ทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งเป้าหมาย อาจนำไปสู่การขาดความผูกพันและการขาดการลงทุนส่วนบุคคลในการบรรลุ OKR
เป้าหมายและผลลัพธ์หลักที่ไม่สมจริง
ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทุกการตัดสินใจคือการแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดเส้นตายที่สั้น คุณอาจต้องการสมาชิกทีมเพิ่มเติมหรือใช้จ่ายกับเครื่องมืออัตโนมัติ
หากคุณไม่เต็มใจที่จะทำการแลกเปลี่ยนนี้ (การกำหนดเส้นตายที่สั้นจากทีมที่มีอยู่โดยไม่มีเครื่องมือ) คุณอาจจะทำให้พวกเขาหมดไฟและได้รับความไม่พอใจจากพวกเขา
ดังนั้น การตั้งเป้าหมายหรือผลลัพธ์หลักที่ก้าวร้าวเกินไปจะไม่เพียงแต่ล้มเหลวเท่านั้น แต่ยังขัดขวางความสุขในการบรรลุเป้าหมายนั้นอีกด้วย
OKR ที่ไม่ชัดเจน
ส่วนที่สำคัญของผลลัพธ์หลักคือการมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ เมื่อ OKR ไม่ชัดเจน มันจะเปิดโอกาสให้ตีความได้หลายทาง ซึ่งทำให้เกิดความสับสนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์คือ "ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า" ผลลัพธ์หลักคือ "เพิ่มคะแนน NPS" ซึ่งไม่สมบูรณ์และไม่สามารถวัดได้ นี่คือ OKR ที่ไม่ชัดเจน
การล่อใจที่จะวัดผลผลิตแทนที่จะวัดผลลัพธ์
ผลลัพธ์หลักไม่ใช่ภารกิจที่ต้องทำให้เสร็จ {ผลลัพธ์} แต่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ดังนั้น OKRs ทางวิศวกรรมของคุณไม่สามารถเป็นบรรทัดของโค้ดหรือจำนวนบั๊กได้ แม้ว่ามันจะวัดได้ง่ายก็ตาม
หากไม่พิจารณาความแตกต่างนี้อย่างจริงจัง บริษัทจะกำหนด OKR ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งในที่สุดจะไม่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร
ไม่ติดตามความคืบหน้า
OKRs มักจะถูกกำหนดไว้สำหรับปี ดังนั้น ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่องค์กรต้องเผชิญคือปัญหาของการตั้งแล้วลืม!
ผลที่ตามมาคือ ทีมไม่ได้ติดตามผลลัพธ์สำคัญ ไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไข และในที่สุดก็ล้าหลัง
ตัวอย่างเช่น หากไม่มีมุมมองที่ชัดเจนของ OKRsในแอปติดตามเป้าหมาย สมาชิกทีมอาจให้ความสำคัญกับงานที่เร่งด่วนหรือต้องทำทันทีมากกว่างานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้ความพยายามทั้งหมดล้มเหลว
ความแข็งทื่อ
ธุรกิจมีการพัฒนา สิ่งที่เคยเป็นความสำคัญในไตรมาสหนึ่งอาจกลายเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญหรือแม้กระทั่งไม่เกี่ยวข้องในไตรมาสถัดไป
โครงการในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ข้อเสนอแนะจากลูกค้า หรือความท้าทายทางเทคนิคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากทีมวิศวกรรมไม่ปรับปรุง OKRs ให้สอดคล้องกัน อาจเสี่ยงต่อการทำงานเพื่อเป้าหมายที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทอีกต่อไป
ทีมที่ยึดติดกับชุด OKRs เริ่มต้นอย่างเคร่งครัดโดยไม่พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งมอบงานที่ล้าสมัยและไม่มีประโยชน์อีกต่อไป
โชคดีที่ตั้งแต่เริ่มต้น มีหลายองค์กรที่เผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ด้วย OKRs และได้คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไปเราจะมาดูว่าคุณจะสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และนำ OKRs ไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จได้อย่างไร
การนำ OKR ไปใช้ในทีมวิศวกรรม
เพื่อให้การนำ OKR ไปใช้ในทีมวิศวกรรมทุกทีมประสบความสำเร็จ คุณต้องมีสองสิ่ง: กระบวนการเชิงกลยุทธ์และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการวิศวกรรมที่แข็งแกร่ง ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงกับสิ่งนั้นอย่างแท้จริงมันอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดในปัจจุบันช่วยให้การจัดการโครงการอย่างครอบคลุมเป็นไปได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำ OKRs ไปใช้ได้สำเร็จสำหรับทีมวิศวกรรมของคุณ
เข้าใจ OKR ขององค์กร
วัตถุประสงค์ของ OKR คือการปรับให้ทั้งองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ทีมวิศวกรรมจำเป็นต้องเข้าใจว่างานของพวกเขาสอดคล้องกับบริบทของวิสัยทัศน์บริษัทอย่างไร
จากนั้น ปรับ OKR ขององค์กรให้เหมาะกับทีมวิศวกรรม ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีเป้าหมายที่จะมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ทีมวิศวกรรมสามารถปรับให้เหมาะสมเพื่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้บนผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
รวมทีม
ชุดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ผู้จัดการกำหนดไว้และส่งต่อไปยังทีมจะไม่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา ดังนั้น ควรให้ทีมมีส่วนร่วมในการกำหนด OKR ด้วย
รับข้อมูลเชิงลึกจากทีม: ถามพวกเขาเกี่ยวกับมาตรการวัดความสำเร็จในปัจจุบัน ดูผลงานที่ผ่านมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อกำหนดองค์ประกอบที่สามารถวัดได้ ClickUp Dashboard ให้คุณเห็นเมตริกสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการ
ทำให้ OKRs มีความเกี่ยวข้องกับเวลา: วางแผนวงจรธุรกิจและกำหนด OKR ให้สอดคล้องกับส่วนของวงจรที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากแบรนด์ของคุณมียอดขายสูงสุดเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มของคุณจะมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดในช่วงเวลานั้น
ระบุอุปสรรคตั้งแต่เนิ่นๆ: ทำความเข้าใจถึงความท้าทายที่พวกเขาเผชิญเป็นประจำและหาวิธีเอาชนะมัน คุณสามารถใช้เวลาที่ใช้ในการรายงานใน ClickUp เพื่อระบุงานที่ใช้เวลานานที่สุดและหารือเกี่ยวกับสาเหตุกับทีม
เป็นจริงเป็นจัง: ขอความคิดเห็นจากทีมของคุณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางเทคนิค, ความพร้อมของทรัพยากร, และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น. คุณอาจต้องการผลลัพธ์หลัก 100% แต่นั่นไม่เป็นจริง. ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า การบรรลุผลลัพธ์หลัก 70% อาจเพียงพอแล้ว.
ที่สำคัญที่สุด เมื่อคุณให้ทีมมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา OKR พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเหล่านั้นมากขึ้น
ค้นหาสมดุล
เพื่อให้เป็นจริงเป็นจัง วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณต้องมีความทะเยอทะยานและท้าทายในตัวเอง พร้อมทั้งสอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากรของทีม การทำเช่นนี้จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ทีมเสียกำลังใจจากภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ หรือเกิดความเฉื่อยชาจากเป้าหมายที่ง่ายเกินไป
เป้าหมายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายและแบ่งย่อยออกเป็นผลลัพธ์หลักได้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับงานย่อยที่จัดการได้ง่าย
ตัวอย่างเช่น หากวัตถุประสงค์ของคุณคือการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับใช้ คุณสามารถตั้งเป้าหมายนั้นใน ClickUp ได้ จากนั้นผลลัพธ์หลักของคุณ เช่น การทำให้กระบวนการปรับใช้เป็นอัตโนมัติ 90% การปรับใช้โดยไม่มีเวลาหยุดทำงาน และความถี่ในการปรับใช้รายวัน สามารถตั้งค่าเป็นเป้าหมายได้ เป้าหมายใน ClickUp สามารถเป็นค่าตัวเลข มูลค่าทางการเงิน หรือเป็นแบบจริง/เท็จก็ได้
ติดตามความคืบหน้า
องค์กรส่วนใหญ่มักใช้รอบ OKR รายปี หากเป็นกรณีของคุณ การตั้งเป้าหมายในตอนแรกแล้วมาดูผลการปฏิบัติงานในตอนปลายปี จะทำให้เสียวัตถุประสงค์ไป
ดังนั้น ควรติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ—แต่ละสปรินต์ถือเป็นความถี่ที่เหมาะสม หรืออย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยอมรับได้ จากนั้นให้ระบุพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ พัฒนาวัฒนธรรมความรับผิดชอบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแอปติดตามเป้าหมายถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ
ทำซ้ำและปรับปรุง
ในระหว่างไตรมาส หากคุณพบว่าเป้าหมายของคุณง่ายเกินไปหรือทะเยอทะยานเกินไป คุณสามารถปรับเป้าหมายเหล่านั้นให้สะท้อนถึงความสมดุลที่เหมาะสมได้
รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับแต่ละรอบของ OKR อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงกระบวนการ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์หลักให้ดียิ่งขึ้น นำแนวปฏิบัติของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาใช้ในการตั้งเป้าหมายด้วยเช่นกัน
เมื่อมีรากฐานที่มั่นคงแล้ว มาดูเป้าหมายสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับทีมของคุณได้
10 OKR ด้านวิศวกรรมสำหรับทีมซอฟต์แวร์
ทีมวิศวกรรมทำงานในขอบเขตที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่การเขียนโค้ดไปจนถึงการจัดการประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักสำหรับแต่ละงานเหล่านี้ได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่าง OKR สำหรับงานวิศวกรรม 10 รายการ
1. ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
นี่เป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถปรับใช้กับงานวิศวกรรมได้ ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ของบริษัททำงานในด้านการสร้างผลลัพธ์หลัก คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้
ผลลัพธ์หลักของทีมวิศวกรรมอาจเป็น:
- บรรลุคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ {NPS} 80 สำหรับทุกการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่
- ลดเวลาการตอบกลับคำขอฟีเจอร์ให้เหลือน้อยกว่า 24 ชั่วโมง (แม้ว่าจะเป็นการปฏิเสธก็ตาม)
- สร้างคำขอคุณสมบัติของลูกค้าหลักห้าประการ
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน
ทีมที่ทำงานแบบ Agile มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบคลาสสิก ใช้ผลลัพธ์หลัก เช่น:
- ลดเวลาโหลดหน้าเว็บเฉลี่ยลง 30%
- เพิ่มเวลาการทำงานของแอปพลิเคชันให้ถึง 99.9%
- ลดเวลาการโยกย้ายข้อมูลลง 25%
3. ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์
การป้องกันหนี้ทางเทคโนโลยีและการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นขึ้นอยู่กับความคุณภาพของซอฟต์แวร์ วิธีที่ง่ายที่สุดในการนำไปใช้แนวทางที่ดีที่สุดและรับประกันความสม่ำเสมอคือการใช้รายการตรวจสอบClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบให้กับทุกงาน/งานย่อย ทำให้งานของคุณง่ายขึ้น
กำหนดเกณฑ์การยอมรับของคุณและทำงานไปสู่ตัวชี้วัดสำคัญ เช่น:
- บรรลุอัตราการผ่าน 95% ในการทดสอบอัตโนมัติทั้งหมด
- ลดข้อบกพร่องที่สำคัญลง 40% ในไตรมาสหน้า
- ดำเนินการกระบวนการตรวจสอบโค้ดโดยเพื่อนร่วมงานให้มีความสอดคล้อง 100%
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการPLOY
ประสิทธิภาพการปรับใช้เป็นมาตรวัดที่สำคัญต่อกระบวนการแบบอไจล์ ให้ดูประสิทธิภาพการปรับใช้ของคุณในปีที่ผ่านมาและกำหนดผลลัพธ์หลักของคุณ ซึ่งอาจจะเป็น:
- ทำให้กระบวนการปรับใช้เป็นอัตโนมัติ 90%
- บรรลุการปรับใช้ระบบโดยไม่หยุดทำงาน
- ลดความถี่ในการปรับใช้เป็นรายวัน
5. ปรับปรุงความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน
ทุกปี นี่จะเป็นเป้าหมายอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับทีมวิศวกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณด้วยผลลัพธ์สำคัญ เช่น:
- แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญทั้งหมดภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการตรวจพบ
- ดำเนินการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยสำหรับระบบภายในทั้งหมด
- จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทุกไตรมาสสำหรับวิศวกรทุกคน
6. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
จากนี้ไป เราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของทีม การทำงานที่ราบรื่นและไม่มีรอยต่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการไหลเวียนของข้อมูลและประสิทธิภาพของทีม
ทีมวิศวกรรมใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของพวกเขาเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ตัวอย่างของผลลัพธ์สำคัญสำหรับการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่:
- ลดเวลาเฉลี่ยของการผสานคำขอดึง (Pull Request) จาก 2 วันเหลือ 4 ชั่วโมง
- ดำเนินการสร้างและทดสอบแบบอัตโนมัติสำหรับทุกโครงการ 100%
- บรรลุการลดเวลาในวงจรจากแนวคิดไปจนถึงการใช้งานจริงลง 30%
7. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ทีมต่าง ๆ นิยามคำว่า "ผลิตภาพ" แตกต่างกัน เลือกนิยามของคุณอย่างรอบคอบและตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกัน สร้าง OKRs เช่น:
- ลดระยะเวลาที่ใช้จากการคอมมิตโค้ดจนถึงการนำไปใช้งานจริงในระบบผลิตลง 50%
- เพิ่มอัตราการเสร็จสิ้นสปรินต์เป็น 90%
- ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ให้เหลือ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (การติดตามเวลาและการติดแท็กใน ClickUpสามารถช่วยติดตามในระดับรายละเอียดได้)
8. ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร
เป้าหมายนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการมากกว่าสำหรับวิศวกรเอง อย่างไรก็ตาม การจัดสรรทรัพยากรที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการต้นทุนและประสิทธิภาพ
มุมมองปริมาณงานของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรบุคคลของคุณได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสมที่สุด หลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานแล้ว มาพูดถึงทรัพยากรที่ไม่ใช่บุคคลกันบ้าง
- ลดค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ลง 20% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- ลดการสูญเสียโดยการลดใบอนุญาตและการสมัครสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานลง 80%
- ดำเนินการปรับขนาดแบบไดนามิกโดยมีความซ้ำซ้อนน้อยที่สุด
9. ขยายทีมวิศวกรรม
ในองค์กรที่กำลังเติบโต การขยายทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายสำคัญ ไม่เพียงแต่สำหรับการสรรหาบุคลากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้นำด้านวิศวกรรมด้วยซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีสำหรับสตาร์ทอัพช่วยให้คุณสามารถกำหนดพื้นที่ผลลัพธ์หลักได้เช่น:
- จ้างและฝึกอบรมวิศวกรซอฟต์แวร์ใหม่ห้าคนที่มีทักษะเฉพาะทาง
- บรรลุอัตราการคงอยู่ของทีมวิศวกรรมที่ 95%
- ดำเนินการโครงการพี่เลี้ยงโดยมีวิศวกรอาวุโสเข้าร่วม 100%
10. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างแผนกต่างๆ
ทีมสครัมจะเป็นอย่างไรหากขาดความร่วมมือ เสริมสร้างความร่วมมือภายในทีมวิศวกรรมและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจด้วยผลลัพธ์สำคัญ เช่น:
- ลดข้อบกพร่องที่เกิดจากการสื่อสารไม่ชัดเจนลง 70%
- ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแผนกสามครั้ง
เทมเพลต OKR สำหรับทีมวิศวกรรม
หวังว่าตัวอย่างข้างต้นจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ. แบบฟอร์มด้านล่างจะมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อนำไปใช้.
เทมเพลต OKR ของบริษัท ClickUp
เริ่มต้นด้วยเทมเพลต OKR ของบริษัทจาก ClickUpเพื่อตั้งค่าและจัดการเป้าหมายขององค์กร. ประกอบด้วย 8 มุมมอง, 30 สถานะที่กำหนดเอง, และกระดานส่ง OKR เพื่อจัดระเบียบเป้าหมายของคุณและทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทีม.
เทมเพลตโฟลเดอร์ OKR
เทมเพลตโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUpยกระดับการวางแผนไปอีกขั้น เป็นเครื่องมือวางแผนที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมสามารถกำหนดและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยจังหวะการวางแผน รายการ OKR มุมมองที่กำหนดเอง 5 แบบ และสถานะที่กำหนดเอง 7 แบบ เพื่อช่วยแยกย่อยเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิผล
กำลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่า?นี่คือเทมเพลต OKRฟรีเจ็ดแบบใน Excel, Google Sheets และ ClickUp นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาเทมเพลตวิศวกรรมเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการอื่นๆ ได้อีกด้วย
ตั้งค่าและจัดการ OKR วิศวกรรมของคุณด้วย ClickUp
หากคุณสับสนระหว่างภารกิจ, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, ตัวชี้วัด, เป็นต้น, กรอบการทำงาน OKR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์. มันมอบโครงสร้างและกรอบการทำงานที่คุณต้องการเพื่อไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ.
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ClickUp ได้ผสานความสำคัญของ OKRs ไว้ในทุกส่วนของผลิตภัณฑ์. มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถตั้ง, ติดตาม, ตรวจสอบ, ทบทวน, แก้ไข, และบรรลุเป้าหมายได้ในที่เดียว. นอกจากนี้, แม่แบบของ ClickUp ยังช่วยเร่งการเดินทางของคุณในการนำมาใช้ OKRs ได้อย่างรวดเร็ว.
ปรับปรุงผลลัพธ์ทางวิศวกรรมของคุณด้วย ClickUpทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณจะเขียน OKR ทางวิศวกรรมได้อย่างไร?
OKR ประกอบด้วยสองส่วน: วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก วัตถุประสงค์เป็นข้อความเชิงคุณภาพ ส่วนผลลัพธ์หลักคือผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ นี่คือวิธีการเขียน OKR สำหรับทีมวิศวกรรม
เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สร้างแรงบันดาลใจ และท้าทายสำหรับทีมวิศวกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ตัวอย่างเช่น—ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบ
ระบุผลลัพธ์สำคัญที่จะช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ควรสามารถวัดผลได้ มีความเฉพาะเจาะจง มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และสามารถทำได้จริง ตัวอย่างเช่น
- ลดเวลาหยุดทำงานของระบบลง 50% ภายในไตรมาสที่ 2
- บรรลุคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่ 90% เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบภายในสิ้นไตรมาสที่ 3
- ดำเนินการทดสอบอัตโนมัติสำหรับ 80% ของโค้ดเบสภายในไตรมาสที่ 4
2. อะไรคือ OKR ทางเทคนิค?
OKR ทางเทคนิค คือวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักสำหรับทีมเทคนิค OKR ทางเทคนิคมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นความพยายามไปที่การปรับปรุงทางเทคนิคที่มีผลกระทบสูง นวัตกรรม หรือประสิทธิภาพที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จโดยรวมขององค์กร