Unlocking the INFP Soul: Top Books for Self-Discovery and Affirmation

มีโอกาสสูงที่คุณ (หรือคนที่คุณรัก) เพิ่งทำแบบสอบถาม Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI) และได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ INFP และต้องการทำความเข้าใจบุคลิกภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้นผ่านหนังสือเกี่ยวกับ INFP
แบบทดสอบ Myers-Briggs® เป็นการประเมินวิธีที่ผู้คนรับรู้โลกและตัดสินใจ ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็น 16 ประเภทบุคลิกภาพ และประเภทที่น่าสนใจที่สุดอาจจะเป็น INFP ซึ่งย่อมาจาก Introversion (การเก็บตัว), Intuition (การคิดเชิงคาดการณ์), Feeling (การตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึก), และ Perception (การรับรู้)
บุคลิกภาพแบบ INFP ถูกจัดอยู่ในประเภทผู้ประสานงาน ตามแบบทดสอบ MBTI ผู้ประสานงานคือคนที่ผู้คนมักจะไปหาเมื่อต้องการความสบายใจหรือความช่วยเหลือ
พวกเขามักจะมีความคิดสร้างสรรค์และอุดมคติ ต้องการการเชื่อมต่อกับผู้อื่น และได้รับความสุขมากมายจากการช่วยเหลือผู้อื่น ธรรมชาติที่อ่อนไหวของพวกเขาอาจทำให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวในบางครั้งท่ามกลางอารมณ์ที่ขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งอาจทำให้พวกเขากลายเป็นเหยื่อของความไม่มั่นใจในตนเองได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงบทบาทของหนังสือในชีวิตของ INFP หนังสือที่ INFP ควรอ่าน และบทเรียนที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของพวกเขาได้
หนังสือและการค้นพบตนเองสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP
ผู้ที่ถูกจัดอยู่ในประเภทบุคลิกภาพ INFP มักถูกมองว่าเป็นคนเก็บตัว พวกเขามักพบว่าหนังสือเป็นเครื่องมือพัฒนาตนเองที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้เข้าใจโลกได้ดียิ่งขึ้น หนังสือที่เหมาะสมสำหรับ INFP สามารถช่วยให้พวกเขาค้นพบแนวทางและปัญญา รวมถึงจัดการกับความคิดที่วุ่นวายในใจได้ นี่คือวิธีการ:
- INFP เชื่อว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ชัดเจน และถูกดึงดูดโดยหนังสือที่สำรวจความเป็นไปได้ที่หลากหลาย ความเป็นตัวของตัวเอง และความเป็นจริงทางเลือก หนังสือเหล่านี้ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา และสำรวจแง่มุมต่าง ๆ ของบุคลิกภาพของพวกเขา
- หนังสือทำหน้าที่เป็นกระจก สะท้อนค่านิยมและอารมณ์ของ INFP ซึ่งจะช่วยในการเดินทางค้นพบตัวเองของพวกเขา หนังสือมอบความรู้สึกปลอบโยนให้กับ INFPs ยืนยันว่าความรู้สึกของพวกเขาเป็นจริงและมีผู้อื่นที่เข้าใจ
- INFP เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง หนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่สำรวจการทำงานภายในของประสบการณ์มนุษย์ ช่วยให้ INFP ได้รับมุมมองที่น่าสนใจและสงบความวุ่นวายที่มักเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขา
- เนื่องจากบุคลิกภาพ INFP อาจมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ หนังสือที่เน้นการจัดการความคิดให้เป็นระเบียบและสร้างกิจวัตรที่เป็นระบบมากขึ้นจะช่วยพวกเขาปรับปรุงและปรับแต่งวิถีชีวิตประจำวันและรูปแบบการทำงานให้ดีขึ้น
ธีมและโครงเรื่องสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP
หากคุณเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP และไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอ่านหนังสือ INFP เล่มไหนดี หรือแม้แต่หนังสือประเภทนี้จะมีอยู่จริงหรือไม่ ไม่ต้องกังวลไป! มีหนังสือหลากหลายประเภท ทั้งนิยายและสารคดี ที่คน INFP มักจะชื่นชอบ
แม้ว่าผลงานเหล่านี้จะไม่ได้ถูกเขียนขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็น 'หนังสือสำหรับคน INFP' แต่ก็มีวรรณกรรมและงานเขียนชื่อดังมากมายที่ได้รับความนิยมและดึงดูดใจคน INFP อย่างมาก ตัวอย่างเช่น วรรณกรรมแนวแฟนตาซีและการผจญภัย ถือเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มบุคลิกภาพนี้
ดินแดนเวทมนตร์หลากหลายรูปแบบและการเดินทางอันน่าตื่นเต้นที่ปรากฏในหนังสือประเภทนี้ มักจะดึงดูดจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่อยู่ในบุคลิกภาพ INFP
อาจเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่ JRR Tolkien ผู้แต่งหนังสือชื่อดัง The Lord Of The Rings ก็เป็น INFP เช่นกัน! ไม่แปลกใจเลยที่ผู้ที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ชอบและเชื่อมโยงกับธีมเช่นการผจญภัยและการค้นหา, โลกอนาคตที่เลวร้ายและโลกอนาคตที่ดี, และเรื่องราวการเติบโตเป็นผู้ใหญ่
หนังสือแนะนำสำหรับคนประเภท INFP
หากคุณเป็น INFP นี่คือหนังสือ INFP ที่ดีที่สุดบางเล่มที่จะทำให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงอย่างแน่นอน:
1. ประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ INFP: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามจังหวะธรรมชาติของคุณ โดย อแมนดา ไลน์แฮน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: อแมนดา ไลน์แฮน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3. 48 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 174
- คะแนน: 4. 2/5 (Amazon) 3. 77/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 77/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 77/5 (Goodreads)
หากหนังสือทั่วไปเกี่ยวกับการโฟกัสไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ นี่คือเล่มที่เหมาะสำหรับคุณ! ผู้เขียน Amanda Linehan จะนำคุณไปสร้างระบบการเพิ่มประสิทธิภาพที่ตรวจสอบจังหวะธรรมชาติของคุณเพื่อช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้สูงสุด
คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายและการตัดสินใจที่มีประโยชน์มากกว่าคำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณจะพบได้ทางออนไลน์
หากคุณเคยพยายามรวบรวมตัวเองแต่ไม่สำเร็จ หรือรู้สึกว่าไม่เคยสามารถสร้างสรรค์ได้มากเท่าที่ต้องการ แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความฝันมากมาย นี่คือหนังสือที่ INFP ต้องอ่าน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ "เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ INFP" คือคำแนะนำที่เป็นจริงและสามารถนำไปใช้ได้กับบุคลิกภาพ INFP จริงๆ
สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ เกี่ยวกับ "เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ INFP" คือคำแนะนำที่เป็นจริงและใช้ได้ผลกับบุคลิกภาพแบบ INFP จริงๆ
2. หนังสือ INFP: ข้อดี ความท้าทาย และการค้นพบตัวเองของ INFP โดย แคทเธอรีน เชีย ไบรซ์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แคทเธอรีน เชีย ไบรซ์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 3. 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 185
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 01/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 01/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 01/5 (Goodreads)
เขียนโดย INFP สำหรับ INFP หนังสือเล่มนี้โดยผู้เขียน Catherine Chea แบ่งปันมุมมองส่วนตัวของเธอเกี่ยวกับความขึ้นลงในชีวิตประจำวันของการมีบุคลิกภาพที่ซับซ้อนนี้
เธอพูดถึงว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP มักถูกเข้าใจผิดบ่อยเพียงใด การที่กระบวนการคิดของพวกเขาหล่อหลอมมุมมองต่อโลกอย่างไร ความท้าทายในชีวิตประจำวันของการเป็นคน INFP และการค้นพบตัวเองสามารถช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่เติมเต็มและสมดุลมากขึ้นได้อย่างไร
นี่คือเรื่องราวส่วนตัวที่สะเทือนอารมณ์และเป็นหนึ่งในหนังสือเกี่ยวกับบุคลิกภาพ INFP ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในตลาด ท้ายที่สุดแล้ว หนังสือ INFP จะมอบความมั่นใจและความมองโลกในแง่ดีให้คุณเพื่อยอมรับและปลดปล่อยพลังอันเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ในตัวคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ฉันสนุกกับการอ่านมัน ฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกเข้าใจ ตอนนี้ฉันตระหนักถึงพฤติกรรมของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ข้อบกพร่องของฉัน และวิธีที่จะปรับปรุงตัวเองมากขึ้น
ฉันสนุกกับการอ่านมัน ฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกเข้าใจ ตอนนี้ฉันตระหนักถึงพฤติกรรมของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ข้อบกพร่องของฉัน และวิธีที่จะปรับปรุงตัวเองมากขึ้น เป็นต้น
3. จิตวิญญาณไร้พันธนาการ: การเดินทางสู่เหนือตัวตน โดย ไมเคิล เอ ซิงเกอร์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไมเคิล เอ ซิงเกอร์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2007
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 4 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 200
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 4. 21/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4. 21/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4. 21/5 (Goodreads)
ผ่านหนังสือ Untethered Soul ผู้เขียน Micheal A. Singer ได้เจาะลึกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณ หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยความละเอียดอ่อนและปัญญาที่ทำให้มันโดดเด่นในฐานะหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพ INFP
เขาแบ่งปันการปฏิบัติทางจิตวิญญาณต่าง ๆและตัวอย่างการฝึกฝนตนเองเพื่อให้คุณได้รู้จักตัวเองดีขึ้น และขยายขอบเขตของจิตสำนึกของคุณ
หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำความเข้าใจวิธีที่จะไม่ถูกกำหนดโดยความคิดของคุณ วิธีเอาชนะความกลัว วิธีเข้าถึงแหล่งพลังงานภายในตัวคุณ และวิธีบรรลุสมดุลภายในที่สมบูรณ์แบบเพื่อการตรัสรู้
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หากคุณกำลังมองหาหนังสือที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ให้ดีขึ้น) ตลอดไป ลองเล่มนี้ดู
หากคุณกำลังมองหาหนังสือที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ให้ดีขึ้น) ตลอดไป ลองเล่มนี้ดู
4. คู่มือการอยู่รอดแบบ INFP อย่างครบถ้วน โดย ไฮดี พรีเบ
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไฮดี พรีเบ
- ปีที่ตีพิมพ์: 2016
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 3. 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 185
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 23/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 23/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 23/5 (Goodreads)
เขียนขึ้นโดยเฉพาะสำหรับจิตวิญญาณที่ซับซ้อนของ INFP ผู้เขียน Heidi Priebe ได้บันทึกคุณลักษณะต่างๆ ความแปลกประหลาด จุดแข็ง และจุดอ่อนของบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนใครนี้ พร้อมด้วยคำคมจากบุคคล INFP คนอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริง
หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับในการเข้ากับบุคลิกภาพประเภท MBTI อื่น ๆ การรับมือกับความเครียดที่ท่วมท้นซึ่งมักเกิดขึ้นกับ INFP การเข้าใจรูปแบบความคิดและอารมณ์ของ INFP และอื่น ๆ อีกมากมาย
แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะมีคำศัพท์ทางเทคนิคมากมาย แต่จะช่วยคุณเข้าใจและรักตัวเองได้ดีขึ้นตามกาลเวลา
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่เป็น INFP, คนที่รัก INFP และใครก็ตามที่สนใจทำความเข้าใจกับบุคลิกภาพประเภทนี้
ฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็น INFP ทุกคน คนที่รัก INFP และทุกคนที่สนใจทำความเข้าใจกับบุคลิกภาพประเภทนี้
5. ฉันไม่สามารถช่วยได้ที่เป็นนักเขียน INFP โดย อาร์คاديอา เพจ
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: อาร์เคเดีย เพจ
- ปีที่ตีพิมพ์: 2020
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 82
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 42/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 42/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 42/5 (Goodreads)
คุณมีพรสวรรค์ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์แต่ประสบปัญหาในการเขียนร่างให้เสร็จหรือไม่? หากคุณเป็น INFP ที่กำลังดิ้นรนเพื่อรักษาแรงจูงใจในการทำโครงการเขียนให้เสร็จหรือจัดการกับกระแสความคิดใหม่ๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุด หนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่ต้องอ่าน!
รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบตัวเอง เอาชนะสิ่งรบกวน สร้างวิธีการเขียนให้เสร็จ และสร้างกิจวัตรการเขียนที่เหมาะสมกับคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ตอนนี้ฉันเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเขียนของตัวเองและวิธีที่จะใช้จุดแข็งของ INFP ให้เกิดประโยชน์
ตอนนี้ฉันเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเขียนของตัวเองและวิธีที่จะใช้จุดแข็งของ INFP ให้เกิดประโยชน์
6. สวนลับของฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ตต์
- ปีที่ตีพิมพ์: 1911
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 5. 6 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 280
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 4. 16/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 16/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 16/5 (Goodreads)
นิยายคลาสสิกที่น่ารักนี้เล่าถึงเด็กหญิงที่ถูกตามใจจนเสียคนชื่อแมรี เลนน็อกซ์ ซึ่งถูกส่งไปยังชนบทของอังกฤษหลังจากพ่อแม่ของเธอเสียชีวิต
หนังสือเล่มนี้บรรยายถึงวิธีที่เธอค้นพบสวนลับบนที่ดินของลูกพี่ลูกน้องของเธอ ซึ่งในที่สุดก็เปลี่ยนเธอให้กลายเป็นคนที่มีเมตตาและเปิดเผยมากขึ้น INFPs อาจรู้สึกเชื่อมโยงกับความทุกข์ยากและความสำเร็จในที่สุดที่ตัวละครได้ประสบ
ผู้เขียนได้เปรียบเทียบสวนลับที่เบ่งบานอย่างงดงามกับตัวละครหลักที่กำลังเติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งและมั่นใจมากขึ้นอย่างสวยงาม
ไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกแบบใด "The Secret Garden" ก็เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การมีไว้ในคอลเลกชันของคุณ และเหมาะสำหรับผู้อ่านทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
มีสิ่งมากมายที่เราสามารถได้รับจากหนังสือเล่มนี้ มันทำให้เราเชื่อในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และสอนให้เรารู้จักแสดงความขอบคุณต่อชีวิต เราจำเป็นต้องวางความคิดเชิงลบไว้ข้าง ๆ และเปิดรับความคิดเชิงบวกซึ่งอาจสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของเราได้
มีสิ่งมากมายที่เราสามารถได้รับจากหนังสือเล่มนี้ มันทำให้เราเชื่อในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และสอนให้เรารู้จักแสดงความขอบคุณต่อชีวิต เราจำเป็นต้องละทิ้งความคิดเชิงลบและเปิดรับความคิดเชิงบวกซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตของเราได้
7. INFP: ดอกไม้ในร่มเงา โดย แซนดรา นิโคลส์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แซนดรา นิโคลส์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 2 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 106
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 4. 24/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 24/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 24/5 (Goodreads)
นี่คือหนึ่งในหนังสือที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ INFP ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้น ผู้เขียนเชื่อในศักยภาพของ INFP ในฐานะผู้เยียวยาและผู้แสวงหาความจริง และมุ่งหวังที่จะช่วยให้คุณตระหนักถึงศักยภาพของคุณในบทบาทเหล่านี้
หนังสือเล่มนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์เกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของบุคลิกภาพ INFP พร้อมเครื่องมือพัฒนาตนเองเพื่อรับมือกับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างคุณูปการที่น่าจดจำ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
นี่คือจดหมายรักที่แท้จริงสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพ INFP และอาจรวมถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับพวกเขาด้วย
นี่คือจดหมายรักที่แท้จริงสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพ INFP และอาจรวมถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับพวกเขาด้วย
8. 1984 โดย จอร์จ ออร์เวลล์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: จอร์จ ออร์เวลล์
- ปีที่ตีพิมพ์: 1948
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ขั้นสูง
- จำนวนหน้า: 310
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 19/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 19/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 19/5 (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้โดยผู้เขียน จอร์จ ออร์เวลล์ นำเสนอความเป็นจริงในแบบดิสโทเปียที่เจาะลึกถึงประเด็นเรื่องเสรีภาพ ความเป็นปัจเจกบุคคล และการต่อสู้กับระบบกดขี่ ผ่านมุมมองของวินสตัน สมิธ ผู้ซึ่งต่อสู้กับระบอบเผด็จการของบิ๊กบราเธอร์
ธีมเหล่านี้สอดคล้องกับ INFP เนื่องจากความต้องการที่แท้จริงในตัวเองในโลกที่มักขัดแย้งกับอุดมคติของพวกเขา
ความลึกซึ้งทางอารมณ์ของการเดินทางของวินสตัน และการค้นหาความจริง ความรัก และการต่อต้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคม สะท้อนถึงแก่นแท้ของบุคลิกภาพ INFP ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นการอ่านที่ยอดเยี่ยม
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เขียน หนังสือเล่มนี้ให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งมากในแง่ที่ว่าแนวคิดของมันสามารถกลายเป็นความจริงได้อย่างง่ายดาย เป็นหนังสือคลาสสิกที่ฉันไม่เคยอ่านมาก่อน และฉันดีใจมากที่ได้อ่าน!
เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้น มันให้ข้อคิดลึกซึ้งมากในแง่ที่ว่าแนวคิดของมันสามารถกลายเป็นความจริงได้อย่างง่ายดาย เป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่ฉันไม่เคยอ่านมาก่อน และฉันดีใจมากที่ได้อ่าน!
9. ดาวตก โดย นีล เกแมน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: นีล เกแมน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2005
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 5. 5 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลางถึงระดับสูง
- จำนวนหน้า: 256
- คะแนน: 4. 5/5 (Amazon) 4. 10/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 10/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4. 10/5 (Goodreads)
กำลังมองหาเทพนิยายที่น่าหลงใหลซึ่งผสมผสานการผจญภัย เวทมนตร์ และการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตนเองอยู่หรือไม่? "Stardust" โดยนักเขียน นีล เกแมน ไม่ทำให้คุณผิดหวัง หนังสือเล่มนี้ดึงดูดใจคนที่มีบุคลิก INFP ด้วยการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยจินตนาการและตัวละครที่พัฒนาอย่างลึกซึ้ง
การเดินทางของตัวเอกเพื่อจับดาวตกให้กับคนรักของเขาได้ก้าวข้ามเนื้อเรื่องตามตัวอักษรไปสู่การสำรวจประเด็นที่ลึกซึ้งกว่าเกี่ยวกับการเติบโตและการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงในชีวิต
สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับ INFP ซึ่งเป็นนักฝันตลอดกาล ที่ค้นหาความหมายและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตนเองและโลกที่อยู่รอบตัวอยู่เสมอ
ความมหัศจรรย์เหนือจริงของ Stardust มอบการหลีกหนีสู่โลกที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ สะท้อนด้านจินตนาการของบุคลิกภาพประเภท INFP
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
ฉันชอบมันมาก มันอ่านเหมือนเทพนิยาย มันนำความทรงจำในวัยเด็กกลับมาสู่ชีวิตผู้ใหญ่ที่จมอยู่ในโคลนของฉัน
ฉันชอบมันมาก มันอ่านเหมือนเทพนิยายเลย มันนำความทรงจำในวัยเด็กกลับมาสู่ชีวิตผู้ใหญ่ที่จมอยู่ในโคลนของฉัน
10.INFP: ชีวิตของ INFP 13 คนที่ยิ่งใหญ่ โดย Leane Silva
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ลีอาน ซิลวา
- ปีที่ตีพิมพ์: 2015
- เวลาอ่านที่ประมาณ: 1 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 38
- คะแนน: 3. 3/5 (Amazon) ไม่ระบุ (Goodreads)
- 3. 3/5 (Amazon)
- ไม่เกี่ยวข้อง (Goodreads)
- 3. 3/5 (Amazon)
- ไม่เกี่ยวข้อง (Goodreads)
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้อ่านประเภท INFP โดยเจาะลึกถึงชีวิตและจิตใจของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP เช่นเดียวกัน
เหตุผลที่ INFP จะพบว่ามันน่าสนใจคือเพราะมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลที่มีลักษณะคล้ายกันได้นำทางผ่านความหลงใหล, ความท้าทาย, และความสำเร็จของพวกเขาตลอดประวัติศาสตร์
แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะสั้น แต่ก็มีลักษณะที่สะท้อนความคิดภายในตัวเองอย่างมาก มันมอบทั้งแรงบันดาลใจและความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมทาง ยืนยันและเสริมสร้างพลังให้กับผู้อ่านที่มีลักษณะนิสัยแบบ INFP อย่างแท้จริง
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
น่าสนใจที่ได้อ่านว่าฟังก์ชันหลักทั้งสี่ของ INFP สามารถถูกมองเห็นได้โดยประเภทอื่น ๆ และวิธีที่ต่าง ๆ ที่ INFP แสดงออกมา
น่าสนใจที่ได้อ่านว่าฟังก์ชันหลักทั้งสี่ของ INFP สามารถถูกมองเห็นได้โดยคนประเภทอื่น ๆ และวิธีที่ต่าง ๆ ที่ INFP แสดงออก
ความท้าทายในการอ่านสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP
เราไม่สามารถพูดถึงหนังสือสำหรับคนประเภท INFP ได้โดยไม่กล่าวถึงความท้าทายในชีวิตประจำวันต่อไปนี้ที่ผู้ที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้มักประสบ:
การดิ้นรนกับการอ่านหนังสือให้จบ
INFP มักจะมองหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อสำรวจอยู่เสมอ แม้ว่าสิ่งนี้อาจทำให้ประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาสมบูรณ์ขึ้น แต่ก็อาจจำกัดความสามารถของพวกเขาได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีความยากลำบากในการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งให้จบก่อนที่จะไปอ่านเล่มต่อไป เพียงเพราะคุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยตัวเลือกหรือถูกดึงดูดโดยหนังสือเล่มใหม่ที่อาจน่าสนใจกว่า
เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้,
- จัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละเล่มหากอ่านหลายเล่ม
- เข้าร่วมกลุ่มอ่านหนังสือเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้อื่นและรักษาแรงจูงใจและความรับผิดชอบ
การดิ้นรนกับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
INFPs กลายเป็นผู้ที่ลงทุนทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งในเรื่องราวและตัวละครที่พวกเขาอ่าน. สิ่งนี้อาจทำให้การอ่านกลายเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เข้มข้น ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าหรือถูกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะหากเนื้อหาหนักเกินไป.
ในกรณีเช่นนี้,
- หยุดพักบ่อย ๆ ขณะอ่าน
- มีส่วนร่วมในแนวที่เบาสมองหรือแนวที่แตกต่างเพื่อสร้างสมดุลกับการอ่านที่เข้มข้น
- สะท้อนความคิดผ่านการเขียนบันทึกเพื่อประมวลอารมณ์ที่เชื่อมโยงกับการอ่าน
การต่อสู้กับการรักษาสมาธิ
ด้วยจินตนาการอันสดใสของพวกเขา INFP อาจหลงอยู่ในความคิดหรือฝันกลางวันซึ่งถูกกระตุ้นจากเนื้อหาที่พวกเขากำลังอ่าน สิ่งนี้อาจนำไปสู่การเสียสมาธิบ่อยครั้ง ทำให้พวกเขาลำบากในการจดจ่อกับข้อความ
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิ
- ตั้งเป้าหมายการอ่านที่ชัดเจน (เช่น จำนวนหน้าหรือจำนวนบท) เพื่อรักษาความมีสมาธิ
- ใช้บุ๊กมาร์กพร้อมบันทึกเพื่อจดบันทึกความคิดและกลับมาอ่านภายหลัง ช่วยให้การอ่านดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ถูกรบกวน
การดิ้นรนกับการเลือกหนังสืออย่างสมบูรณ์แบบ
INFP อาจมีปัญหาในการเริ่มอ่านหนังสือเล่มใหม่เพราะพวกเขาต้องการประสบการณ์การอ่านที่สมบูรณ์แบบ สิ่งนี้อาจนำไปสู่การผัดวันประกันพรุ่งหรือการตัดสินใจไม่ได้ เนื่องจากพวกเขาอาจรู้สึกท่วมท้นกับตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย หรือกลัวว่าพวกเขาอาจเลือกหนังสือที่ 'ไม่ถูกต้อง'
ในกรณีเช่นนี้,
- ยอมรับว่าไม่ทุกเล่มต้องสมบูรณ์แบบ มองประสบการณ์การอ่านแต่ละครั้งเป็นการเดินทางเพื่อค้นหา
- ลองอ่านเรื่องสั้นหรือรวมเรื่องสั้นเพื่อสัมผัสประสบการณ์จากนักเขียนและสไตล์ที่หลากหลายโดยไม่ต้องผูกพันกับหนังสือเล่มยาว
การประยุกต์ใช้ความรู้จากหนังสือ INFP
การอ่านโดยทั่วไป และหนังสือเกี่ยวกับบุคลิกภาพประเภท INFP โดยเฉพาะ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และการใคร่ครวญตนเองที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มีบุคลิกภาพสร้างสรรค์และอ่อนไหวแบบ INFP
อย่างไรก็ตาม คนที่มีบุคลิกภาพแบบ INFP มักจะมองเห็นภาพรวมและอาจมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในขณะที่อ่านและเพลิดเพลินกับหนังสือสำหรับคน INFP เหล่านี้ คุณอาจพบว่ามันยากที่จะนำบทเรียนเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ
นี่คือคำแนะนำเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากหนังสือ INFP มาใช้:
จัดการเวลาและงาน
INFPs บางครั้งอาจรู้สึกท่วมท้นกับชีวิต โดยเฉพาะเมื่ออ่านเกี่ยวกับแนวคิดทางเทคนิค การปฏิบัติที่ง่ายสามารถช่วยคุณจัดการเวลาและงานของคุณได้โดยไม่รู้สึกท่วมท้น
ตัวอย่างเช่น เรียนรู้ที่จะหยุดพักบ่อยๆ เพื่อผ่อนคลาย เมื่อคุณไม่เข้าใจบางสิ่งในทันที ให้ถอยออกมาสักก้าวเพื่อทบทวนข้อมูลใหม่หรือปัญหาที่ซับซ้อนก่อนที่จะกลับไปพิจารณาอีกครั้ง การประมวลผลข้อมูลอย่างใจเย็นสามารถช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นและพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มากขึ้น
ร่วมมือและเรียนรู้
หาเพื่อนอ่านหนังสือที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับหนังสือ INFP เหล่านี้ได้ (คำแนะนำ: พวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพ INFP)
ใช้ประสบการณ์การอ่านร่วมกันเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ และเชื่อมต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนของคุณให้ดีขึ้น. คุณยังสามารถปลูกฝังนิสัยการฟังผู้อื่นและการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมกลุ่มได้.
ปล่อยไปตามกระแส
ในฐานะที่คุณเป็น INFP คุณอาจมีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์และชอบแสดงออกผ่านศิลปะ การเขียน และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ หนังสือสำหรับ INFP สามารถช่วยให้คุณพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นี้และใช้มันเป็นเครื่องมือในการเติบโตส่วนบุคคลและความก้าวหน้าในอาชีพได้
ดังนั้น แทนที่จะกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการ 'เชื่อมโยง' กับตัวละครในหนังสือ ให้ปล่อยให้ข้อมูลไหลผ่านตัวคุณ การอ่านควรนำมาซึ่งความสุขเป็นอันดับแรก ไม่ใช่ทุกเล่มที่จะต้องเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเปลี่ยนแปลงตัวตนหรือนิสัยการทำงานของคุณ
รับแรงบันดาลใจ
เนื่องจาก INFP มักรู้สึกถึงสิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง หนังสือจึงสามารถมอบความสบายใจและความปลอบประโลมได้ หนังสือสามารถให้ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง และอาจให้กลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายและความวุ่นวายทางอารมณ์ได้
เลือกหนังสือที่สอดคล้องกับค่านิยมและความสนใจของคุณ นำเสนอแง่มุมและความรู้ใหม่ ๆ ที่กระตุ้นความคิดและส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมทั้งช่วยให้คุณพัฒนาทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโต
การสร้างกระบวนการทำงานโดยใช้ ClickUp สำหรับบุคลิกภาพประเภท INFP
ในฐานะที่เป็น INFP คุณมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดสายตาและใช้สัญชาตญาณ ซึ่งเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงตัวตนได้อย่างอิสระ
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบกำหนดเองอย่างสมบูรณ์เช่น ClickUp ที่มาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ, และตัวเลือกการจัดรูปแบบ สามารถทำให้การติดตามโครงการ, กำหนดเวลา, และสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp ได้
มุมมองใน ClickUp
ชอบเลย์เอาต์ที่ดูง่ายและเข้าใจได้ทันทีใช่ไหม?ClickUp Viewsสามารถช่วยคุณจัดระเบียบวิธีการดูงานของคุณด้วยตัวเลือกการจัดเรียงที่หลากหลาย ตั้งแต่รายการและไทม์ไลน์ไปจนถึงกระดานคัมบัง ปรับไทม์ไลน์และลำดับความสำคัญให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโครงการ
คุณไม่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้หากคุณไม่พร้อม และ ClickUp Views ให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในทีมและองค์กรของคุณ ในที่สุด แพลตฟอร์มที่ปรับให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณแทนที่จะบังคับให้คุณเปลี่ยนการทำงานของคุณ!
คุณยังสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณเพื่อระดมความคิดและเชื่อมโยงไอเดีย โครงการ และกระบวนการทำงานด้วยClickUp Mind Maps สร้างงานที่สามารถติดตามได้เพื่อทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณ
ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? เลือกเทมเพลตรายการงานใดก็ได้เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานทั้งหมดของคุณตามบทบาทและความรับผิดชอบของคุณเป็นรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ปรับปรุงนิสัยการทำงานของคุณด้วยClickUp Custom Fields. สร้างฟิลด์เพื่อเก็บความคิดสร้างสรรค์และจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนหรือความสำคัญ. INFPs มีปัญหาในการยึดติดกับแนวคิดเฉพาะและการนำไปใช้, ดังนั้นคุณสมบัตินี้จึงช่วยในการจัดระเบียบความคิดทั้งหมดของคุณและทำให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและมีแรงจูงใจ.
คุณสามารถติดตามทุกสิ่งที่ทีมของคุณกำลังทำงานอยู่ได้ และจัดกลุ่มผลลัพธ์ตามงานหรือบุคคลเพื่อการดูแบบกำหนดเอง
ระบบอัตโนมัติ
การนำระบบอัตโนมัติในที่ทำงานที่ตรงไปตรงมาพร้อมตัวกระตุ้นเฉพาะมาใช้ สามารถลดภาระงานด้านการบริหารจัดการของคุณได้อย่างมาก ทำให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ INFP ชื่นชอบเป็นพิเศษ
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนถึงตัวคุณเองและทีมของคุณเกี่ยวกับกำหนดเวลาหรือการประชุมที่กำลังจะมาถึงด้วยClickUp Automations นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ทริกเกอร์เพื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำได้
ติดตามข้อมูลล่าสุดด้วยรายงานอัตโนมัติรายสัปดาห์หรือรายเดือนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการหรือความสำเร็จของทีม อย่าลืมปรับการตั้งค่าให้ยืดหยุ่นอยู่เสมอ
ในฐานะที่เป็น INFP คุณอาจสนุกกับการทดลองมุมมองหรือโครงสร้างที่แตกต่างกันจนกว่าจะพบสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
เชื่อมต่อกับ 'คุณ' ที่พิเศษ
เราขอเพิ่มหมายเหตุ: อย่ารู้สึกถูกจำกัดด้วยสิ่งที่อินเทอร์เน็ตบอกว่าคุณลักษณะของ INFP 'ควร' เป็นอย่างไร ทุกคนที่เป็น INFP นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ข่าวดีก็คือ หนังสือ INFP เหล่านี้ล้วนยอดเยี่ยมและน่าอ่านในตัวเอง ไม่ว่าคุณจะตรงกับบุคลิก INFP อย่างเต็มที่หรือไม่ก็ตาม เราหวังว่าคุณจะลองเพิ่มหนังสือเหล่านี้เข้าไปในรายการอ่านของคุณ และใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาวรรณกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณ INFP อันเป็นเอกลักษณ์ของคุณ
เกี่ยวกับการจัดการงานในฐานะ INFP ให้เน้นการออกแบบกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนพร้อมใช้แม่แบบการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสร้างสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์ตามธรรมชาติของคุณกับความเป็นจริงในทางปฏิบัติ
นำพลังแห่งจินตนาการและความเข้าอกเข้าใจของคุณมาสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ผ่านการวางแผน การตั้งเป้าหมาย และการจัดระเบียบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเราช่วยให้โครงการของคุณสอดคล้องกับค่านิยม ความคิด และวิสัยทัศน์ของคุณ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี และเตรียมพร้อมที่จะสร้างผลงานที่ทรงพลังยิ่งขึ้นในทุกความพยายามของคุณ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. INFP อ่านยากไหม?
INFPs มีความเข้าใจในอารมณ์และคุณค่าของตนเองเป็นอย่างดี แต่พวกเขาอาจใช้เวลาในการเปิดใจและพูดคุยกับโลกภายนอก พวกเขาต้องเผชิญกับความตึงเครียดระหว่างโลกในอุดมคติกับความเป็นจริงอยู่เสมอ ซึ่งอาจทำให้การกระทำของพวกเขาดูไม่แน่นอนหรือไม่สอดคล้องกันในสายตาของผู้อื่น
2. INFP เรียนรู้ช้าหรือไม่?
ไม่, INFP ไม่ใช่ผู้เรียนช้า. อย่างไรก็ตาม, พวกเขามักใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลใหม่ก่อนที่จะพูดถึงมัน. พวกเขาชอบวิธีการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเป็นอิสระ และเพลิดเพลินกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องการการคิดวิเคราะห์และจินตนาการ.
3. INFP ฉลาดทางวิชาการหรือไม่?
INFP มักจะมีความอ่อนไหวและฉลาดทางอารมณ์มาก พวกเขามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมหลักและแรงจูงใจส่วนตัวในทุกสิ่งที่ทำ ในด้านปัจจัยทางปัญญา INFP อยู่ในอันดับที่สาม รองจาก INTP และ INTJ เท่านั้น
4. หนังสือที่ดีที่สุดสำหรับคนประเภท INFP ที่เขียนโดยคนประเภท INFP มีอะไรบ้าง?
นี่คือหนังสือที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีบุคลิกภาพ INFP ที่เขียนโดยคนที่มีบุคลิกภาพ INFP เอง:
- 'อันนา คาเรนินา' โดย ลีโอ ตอลสตอย
- 'ฟาร์มสัตว์' โดย จอร์จ ออร์เวลล์
- 'คุณนายแดโลเวย์' โดย เวอร์จิเนีย วูล์ฟ
- 'การแปรรูป' โดย ฟรานซ์ คาฟคา
- 'เจ้าชายน้อย' โดย อองตวน เดอ แซงต์-เอ็กซูเปรี
- 'แอนน์ จากบ้านหลังเล็กสีเขียว' โดย ลูซี มอด มอนต์โกเมอรี
- 'ข้อดีของการเป็นเด็กเงียบ' โดย สตีเฟน ชโบสกี้