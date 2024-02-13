Jira vs ServiceNow: การเปรียบเทียบแบบละเอียด

Jira และ ServiceNow เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในด้านการติดตามปัญหาและการให้บริการ.ระบบซอฟต์แวร์สำหรับโต๊ะบริการแต่ละตัวมีเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น, ส่งเสริมการร่วมมือ, และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ.
ประโยชน์ของแพลตฟอร์ม ITSM นั้นสามารถจินตนาการได้ไม่ยาก: มันสามารถช่วยให้ทีมไอทีตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว, บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง, ปล่อยการอัปเกรดผลิตภัณฑ์หรือบริการ, และปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและการส่งมอบ.
อย่างไรก็ตาม การเลือกเพียงหนึ่งเดียวเป็นเรื่องยาก และคุณต้องการมั่นใจในตัวเลือกของคุณก่อนที่จะลงแรงในการนำแพลตฟอร์มมาใช้ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ เราได้นำเสนอการเปรียบเทียบระหว่าง Jira กับ ServiceNow ที่วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแพลตฟอร์ม ITSM อย่างละเอียด
เรายังแบ่งปันทางเลือกที่สัญญาว่าจะยกระดับความเป็นเลิศของบริการไอทีไปอีกขั้น
Jira คืออะไร?
Jira เป็นซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาและโครงการที่พัฒนาโดย Atlassian เดิมทีถูกออกแบบมาเพื่อช่วยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile แต่ได้พัฒนาให้รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ทีมงานในหลากหลายอุตสาหกรรมใช้ Jira สำหรับการวางแผน ติดตาม และจัดการเวิร์กโฟลว์และกระบวนการทำงานของพวกเขา
ในบรรดาผลิตภัณฑ์และบริการมากมายที่นำเสนอ Jira Service Management เป็นเครื่องมือการจัดการบริการด้านไอที (ITSM) เดิมรู้จักกันในชื่อ Jira Service Desk, Jira Service Management เชื่อมต่อทีมพัฒนา, ไอที และทีมธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
ราคาของ Jira Service Management
ราคาค่าบริการรายเดือนสำหรับการPLOYMENTระบบคลาวด์ของ Jira Service Management สำหรับทีมที่มีผู้แทนให้บริการ 3 คน คือดังนี้:
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $22.05 ต่อตัวแทน
- พรีเมียม: $49.35 ต่อตัวแทน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
ServiceNow คืออะไร?
ServiceNow เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการประสบการณ์ลูกค้า ปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพิ่มประสบการณ์ของพนักงาน และเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานดิจิทัล พูดง่ายๆ คือเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้ทีมบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
เช่นเดียวกับ Jira, ServiceNow มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายประเภท สำหรับวัตถุประสงค์ของบล็อกนี้และความเท่าเทียมในการเปรียบเทียบระหว่าง ServiceNow และ Jira เราจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ IT Service Management (ITSM) จาก ServiceNow ServiceNow IT Service Management ประกอบด้วยฟีเจอร์หลายอย่างที่คล้ายคลึงกับ Jira Service Management
ราคาบริการการจัดการบริการไอทีของ ServiceNow
ราคาตามความต้องการ
Jira vs ServiceNow: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง ServiceNow และ Jira Service Management มีคุณสมบัติบางอย่างที่เหมือนกัน ในขณะเดียวกัน พวกเขายังมีคุณสมบัติเฉพาะที่โดดเด่นตามแพลตฟอร์มของตนเอง เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติทั้งสองผ่านมุมมองของความเหมือนและความแตกต่างเพื่อให้การเปรียบเทียบระหว่าง Jira กับ ServiceNow ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ServiceNow ITSM vs Jira Service Management: คุณสมบัติที่พบได้ทั่วไป
มาเริ่มกันที่สิ่งที่เหมือนกันก่อน. สิ่งเหล่านี้ได้แก่:
การจัดการคำขอ
ทั้ง ServiceNow ITSM และ Jira Service Management มาพร้อมกับการจัดการคำขอเพื่อจัดการ, ประมวลผล, และให้บริการคำขอของพนักงาน, ผู้ใช้, หรือลูกค้า. องค์ประกอบหลักที่เหมือนกัน ได้แก่:
- แคตตาล็อกบริการ: ผู้ใช้หรือลูกค้าสามารถเลือกจากคลังสินค้าและบริการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- พอร์ทัลผู้ใช้: พอร์ทัลที่ใช้งานง่ายและให้บริการตนเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาหรือส่งและติดตามคำขอบริการของตนเองได้
- การจัดหมวดหมู่และการจัดลำดับความสำคัญ: การจัดประเภทคำขอตามความเร่งด่วน ประเภท หรือเกณฑ์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน:การทำงานอัตโนมัติของงานด้วยกระบวนการทำงานที่สามารถกำหนดค่าได้ พร้อมขั้นตอนที่จำเป็นและการอนุมัติที่ต้องการ
- การติดตามและรายงาน: กลไกในการติดตามสถานะของคำขอและรายงานผลการจัดการคำขอโดยรวม
พวกเขายังมีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI—แชทบอทที่ฝังอยู่ในพอร์ทัลผู้ใช้สำหรับ ServiceNow ITSM และตัวแทนเสมือนที่ผสานรวมเข้ากับโซลูชัน Jira Service Management ซึ่งใช้เทคโนโลยีเช่น NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ) และ NLU (การเข้าใจภาษาธรรมชาติ) เพื่อส่งมอบปัญญาในการสนทนาในการจัดการคำขอ
การจัดการเหตุการณ์
การจัดการเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ITSM ที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบเพื่อระบุ, บันทึก, จัดลำดับความสำคัญ, และแก้ไขการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด ทั้งสองแพลตฟอร์มมีเครื่องมือเฉพาะเพื่อจัดการเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง:
- การระบุและบันทึกเหตุการณ์: ผู้ใช้สามารถบันทึกเหตุการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น อีเมล, พอร์ทัลบริการตนเอง, เป็นต้น, เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เช่น ลักษณะหรือผลกระทบของเหตุการณ์
- การจัดหมวดหมู่และการจัดลำดับความสำคัญ: ไม่ใช่ทุกเหตุการณ์ที่ต้องการความสนใจเท่ากัน ดังนั้น คุณลักษณะนี้จึงจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ตามลักษณะของเหตุการณ์ ผลกระทบต่อการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ เหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูงจะได้รับการจัดสรรโดยอัตโนมัติเพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์นั้น ๆ
- การร่วมมือและการสื่อสาร: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมไอทีสามารถร่วมมือและสื่อสารเพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น พวกเขายังอาจใช้เครื่องมือการร่วมมือและการสื่อสารเหล่านี้เพื่อแจ้งให้ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบและให้ความรู้แก่พวกเขา
- การจัดการกระบวนการทำงานของเหตุการณ์: กระบวนการทำงานที่สามารถกำหนดค่าได้จะกำหนดวงจรการจัดการเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การบันทึกครั้งแรก การสืบสวน การวินิจฉัย ไปจนถึงการแก้ไขปัญหา กระบวนการเหล่านี้มอบโครงสร้างให้กับการจัดการเหตุการณ์ และช่วยให้สามารถมอบหมายงานหรือติดตามเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการ SLA: ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) ช่วยให้มั่นใจว่าเหตุการณ์ต่างๆ ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
ServiceNow ITSM ยกระดับการจัดการเหตุการณ์ไปอีกขั้นด้วยการผสานรวม AIOps เพื่อลดเหตุการณ์โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและความช่วยเหลือตามบริบทในการแก้ไขเหตุการณ์ด้วยเวลาแฝงที่น้อยที่สุด
การจัดการปัญหา
ในขณะที่การจัดการเหตุการณ์มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์เฉพาะและการแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดการปัญหาจะประเมินสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำและปัญหาพื้นฐาน การจัดการปัญหาบน Jira Service Management และ ServiceNow ITSM ประกอบด้วยแง่มุมสำคัญดังต่อไปนี้:
- การระบุปัญหา: ค้นหารูปแบบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำหรือปัญหาสำคัญที่อาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ระบบการตรวจสอบอัตโนมัติ การวิเคราะห์เหตุการณ์ และผู้ใช้ มักมีส่วนช่วยในการบันทึกและระบุปัญหา
- การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง: ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การตรวจสอบดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน การใช้เครื่องมือวินิจฉัยที่หลากหลาย การจัดทำเอกสารอย่างละเอียด เป็นต้น เพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริง
- ฐานข้อมูลข้อผิดพลาดที่ทราบแล้ว: ฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยรายการข้อผิดพลาดที่ทราบแล้วและวิธีการแก้ไขของข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทำหน้าที่เป็นฐานความรู้เชิงบริบทและระบบบันทึกข้อมูลเดียวสำหรับทีมสนับสนุนในการระบุและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างรวดเร็ว
- การบูรณาการการจัดการการเปลี่ยนแปลง: เนื่องจากการแก้ไขปัญหาอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม IT หรือกระบวนการทำงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ควบคุมได้และประสานงานกันเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด
นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว Jira Service Management ยังมีวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Atlassian เช่น Confluence
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับการวางแผน, การนำไปใช้, และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของระบบหรือบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นให้กับกระบวนการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถแทรกซึมเข้าไปในผลิตภัณฑ์หรือบริการสุดท้ายได้.
นี่คือสิ่งที่ Jira Service Management และ ServiceNow ITSM นำเสนอภายใต้ขอบเขตของการจัดการการเปลี่ยนแปลง:
- การสร้างคำขอเปลี่ยนแปลง: ผู้ใช้, ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที, หรือทีมบริการสามารถส่งคำขอเปลี่ยนแปลงได้โดยเสนอการปรับเปลี่ยนต่อบริการไอที, ระบบ, แอปพลิเคชัน, และการกำหนดค่า คำขอจะประกอบด้วยข้อมูลเช่น สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง, วัตถุประสงค์หลัก, ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, เป็นต้น
- กระบวนการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง: กระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งนำการเปลี่ยนแปลงผ่านขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การส่ง การตรวจสอบ การอนุมัติ และการนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ดำเนินการในลักษณะที่มีการควบคุม นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าคำขอการเปลี่ยนแปลงได้รับอนุญาตที่จำเป็นก่อนที่จะนำไปปฏิบัติ
- การวิเคราะห์ผลกระทบ: ทีมบริการดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบที่มีอยู่, การกำหนดค่า, และระบบเพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงและวางแผนได้
- การจัดการการปล่อย: ทั้งสองแพลตฟอร์มรองรับการวางแผนและการจัดการการปล่อยสำหรับการปล่อยที่มีการประสานงานและควบคุมการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน
นอกเหนือจากนี้, ServiceNow ยังมีความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและครอบคลุม, ซึ่งเราจะหารือในความแตกต่างระหว่าง Jira Service Management และ ServiceNow ITSM.
ฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า
ฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า (CMDB) เป็นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางของรายการกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมด (CI) แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์นี้ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของทรัพย์สินด้านไอทีทั้งหมดและรายละเอียดเฉพาะของแต่ละรายการได้อย่างครบถ้วน
CMDB รองรับกระบวนการ ITSM โดยใช้คุณลักษณะต่อไปนี้:
- รายการการกำหนดค่า: รายการการกำหนดค่า (CI) คือบันทึกของรายการแต่ละรายการในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เช่น แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
- การแผนที่ความสัมพันธ์: ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่สอง CI ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อกัน
- การวิเคราะห์ผลกระทบ: ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ต่างๆ ต่อ CIs ที่แตกต่างกันภายในสภาพแวดล้อม
- การติดตามการพึ่งพา: ระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่าง CI ต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกัน
- การกำหนดเวอร์ชันและประวัติ: ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและรักษาประวัติการกำหนดค่า
- การผสานรวมกับกระบวนการทางธุรกิจ: การผสานรวม CMDB กับกระบวนการทางธุรกิจที่แตกต่างกันช่วยสนับสนุนการไหลของงานและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการเหตุการณ์ การจัดการปัญหา การทำแผนที่บริการ ฯลฯ
ทั้ง ServiceNow ITSM และ Jira Service Management มาพร้อมกับ CMDB ที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่า CMDB มีให้เฉพาะในแผน Premium และ Enterprise ของซอฟต์แวร์ Jira เท่านั้น
การบริหารจัดการสินทรัพย์
ServiceNow ITSM และ Jira Service Management นำเสนอการจัดการสินทรัพย์สำหรับการติดตาม ปรับปรุง และบำรุงรักษาสินทรัพย์ IT ของบริษัทอย่างเป็นระบบตลอดวงจรชีวิต การจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรมีกำไร เพิ่มผลผลิต ประหยัดต้นทุน และเป็นไปตามข้อกำหนดผ่านคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การค้นหาสินทรัพย์: ระบุและจัดทำบัญชีสินทรัพย์ไอทีทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และการกำหนดค่า
- การจัดการสินค้าคงคลัง: รักษาสินค้าคงคลังของสินทรัพย์ไอทีให้เป็นศูนย์กลางเพื่อการตรวจสอบ ฐานข้อมูลยังติดตามรายละเอียดต่างๆ เช่น เจ้าของ สถานที่ตั้ง และเจ้าของสินทรัพย์
- การจัดการการกำหนดค่า: จัดการการกำหนดค่าของสินทรัพย์ไอทีเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดและมาตรฐานขององค์กร
- การจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์: ตรวจสอบและจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนด, ปรับการใช้ให้เหมาะสม, และลดความเสี่ยง
- การจัดการวงจรชีวิต: ติดตามทรัพย์สินตลอดวงจรชีวิต ตั้งแต่การจัดซื้อจนถึงการจำหน่ายหรือการปลดระวาง ข้อมูลดังกล่าวมีคุณค่าอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทรัพย์สินและการดำเนินการบำรุงรักษาเป็นประจำ
อีกครั้งหนึ่ง, การจัดการสินทรัพย์มีให้ใช้ได้เฉพาะในแผนพรีเมียมและแผนองค์กรของซอฟต์แวร์ Jira เท่านั้น
การจัดการความรู้
Jira Service Management และ ServiceNow ITSM ใช้ความสามารถในการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ใช้และทีมบริการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นระบบโดยใช้ที่เก็บข้อมูลส่วนกลางสำหรับเอกสาร โซลูชัน บทความ ฯลฯ
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- การสร้างฐานความรู้: เขียน, สร้าง, และรวบรวมบทความความรู้โดยใช้ตัวแก้ไขที่มีอยู่ในระบบเพื่อบันทึกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, การแก้ไขปัญหา, และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนช่วยเหลือ
- การจัดระเบียบเนื้อหา: จัดระเบียบบทความความรู้ทั้งหมดให้อยู่ในหมวดหมู่และหัวข้อที่เป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง การค้นหา และการเรียกใช้
- การควบคุมเวอร์ชัน: ใช้ระบบเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของบทความความรู้ และให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง, มีความเกี่ยวข้อง, และทันสมัย
- การร่วมมือและการมีส่วนร่วม: ให้ทีมต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างหรือปรับปรุงบทความความรู้ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การบริการตนเอง: ผสานฐานความรู้กับพอร์ทัลบริการตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้และลูกค้าสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ลดปริมาณคำขอความช่วยเหลือ
ทั้งสองแพลตฟอร์มใช้เทคโนโลยีเช่น AI และ ML เพื่อให้ความรู้สามารถเข้าถึงได้, พร้อมใช้งาน, และเข้าใจได้.
ServiceNow ITSM กับ Jira Service Management: ความแตกต่างที่โดดเด่น
เมื่อละทิ้งความคล้ายคลึงกันไว้ก่อน มาดูกันว่า ServiceNow ITSM และ Jira Service Management มีความแตกต่างอย่างไร
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (ผู้ชนะ: ServiceNow ITSM)
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Jira Service Management และ ServiceNow ITSM ไปแล้ว
Jira Service Management มีคุณสมบัติทั่วไป เช่น การขอเปลี่ยนแปลง การประเมินความเสี่ยง การอนุมัติ การทำงานอัตโนมัติ การติดตามการปรับใช้ แผนการเปลี่ยนแปลง และปฏิทินการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ServiceNow ITSM มีแนวทางที่ละเอียดมากขึ้นในการทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นจริง นี่คือภาพรวมของสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้:
- เปลี่ยนคะแนนความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง: คะแนนตัวเลขที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งสามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลง: จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลง (CAB) เพื่อประชุมและพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่มีความเสี่ยงสูง
- ความเสี่ยงเชิงข้อมูล: อัลกอริทึมที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อทำนายความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน พร้อมจัดการการเปลี่ยนแปลง
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน: ควบคุมหรือดูการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ปฏิทินไทม์ไลน์แบบโต้ตอบเพื่อกำหนดตารางเวลาการหยุดให้บริการชั่วคราว, ตารางการบำรุงรักษา, และการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ ServiceNow ITSM นำหน้า Jira Service Management ไปอีกขั้น
การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ (ผู้ชนะ: ServiceNow ITSM)
ทั้ง Jira Service Management และ ServiceNow ITSM ต่างก็ใช้เครื่องมือ AIในบางรูปแบบ โดย Jira Service Management ใช้ Atlassian Intelligence ซึ่งมีให้ใช้งานบน Atlassian Marketplace เพื่อผสานรวมเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และเทคโนโลยีของ OpenAI ส่วน ServiceNow ใช้ Now Assist ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI แบบสร้างเนื้อหา เพื่อช่วยในการจัดการบริการไอที การจัดการบริการลูกค้า การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย
โดยธรรมชาติ ขอบเขตและการประยุกต์ใช้ของ Now Assist นั้นกว้างกว่า Atlassian Intelligence เนื่องจาก Now Assist เป็นโซลูชัน AI เชิงสร้างสรรค์ จึงสามารถช่วยในการสรุปกรณี การสร้างเนื้อหา และการพัฒนาโค้ดได้ ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับตัวแทน พนักงาน ลูกค้า และทีมพัฒนาไปพร้อมกัน
ในทางตรงกันข้าม ตัวแทนเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI บน Jira Service Management มุ่งเน้นไปที่การตอบคำถามของลูกค้าและแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ซึ่งทำให้ ServiceNow มีข้อได้เปรียบเหนือ Jira Service Management
การจัดการบริการองค์กร (ผู้ชนะ: Jira Service Management)
แต่ละตัว Jira Service Management และ ServiceNow ITSM เป็นโซลูชันการจัดการบริการองค์กรที่ทรงพลังและมีความสามารถเท่าเทียมกัน สามารถเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการการดำเนินงานแบบหลายช่องทางข้ามทีมธุรกิจ—ทรัพยากรบุคคล, การเงิน, กฎหมาย, การตลาด, บริการลูกค้า, เป็นต้น
เพื่อรักษาความหลากหลายนี้ไว้ พวกเขามีโมดูลสำเร็จรูปสำหรับโดเมนบริการต่าง ๆ ให้ลูกค้าสามารถขยายความสามารถของตนได้ แพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวช่วยให้การจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจมีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าทีมหรือแผนกใดก็ตาม
อย่างไรก็ตาม Jira Service Management โดดเด่นที่สุดสำหรับองค์กรที่ใช้วิธีการแบบ Agile หรือแนวทางปฏิบัติ DevOps นอกจากนี้ยังช่วยให้ Jira Service Management สามารถผสานการทำงานกับระบบนิเวศ Jira ที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างราบรื่น เพื่อครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ จากตลาด Atlassian ได้มากขึ้น ส่งผลให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ความง่ายในการใช้งาน (ผู้ชนะ: Jira Service Management)
เพื่อเปรียบเทียบความง่ายในการใช้งานของ Jira Service Management และ ServiceNow ITSM เราได้ศึกษาจากเว็บไซต์รีวิวของบุคคลที่สามหลายแห่งเพื่อรวบรวมประสบการณ์ตรง สำหรับการอ้างอิง เราได้ใช้ Gartner, G2 และ Capterra เพื่อให้การประเมินมีความรอบด้านและข้อมูลครบถ้วน เราได้เลือกตัวกรอง 'ความง่ายในการใช้งาน' หรือ 'ส่วนติดต่อผู้ใช้' เมื่อมีให้ เพื่อดูภาพรวมของเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รีวิวบน Gartner ยกย่อง ServiceNow ITSM สำหรับความง่ายในการใช้งาน ขณะที่ Jira Service Management ได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายกว่า แม้จะเอนเอียงไปทางบวกก็ตาม
บน G2 ผู้ใช้ ServiceNow ITSM ส่วนใหญ่พอใจกับ UI แต่บางคนได้แสดงความกังวลว่ามันซับซ้อนและยากต่อการนำทาง สำหรับ UI ของซอฟต์แวร์ Jira คำตอบบน G2 นั้นเป็นบวกอย่างท่วมท้น
สุดท้ายนี้ ServiceNow ITSM มักถูกวิจารณ์อย่างหนักจากผู้รีวิวบน Capterra โดยสาเหตุหลักมาจากความซับซ้อนในการเรียนรู้และความไม่ใช้งานง่ายของส่วนติดต่อผู้ใช้ ในทางกลับกัน Jira Service Management ได้รับความนิยมจากลูกค้าบน Capterra
เครื่องมือ Jira ITSM ดูเหมือนจะเป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่ายกว่าเครื่องมือServiceNow ของคู่แข่ง
การกำหนดราคา (ผู้ชนะ: Jira Service Management)
Jira Service Management เป็นผู้ชนะอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงวิธีที่โซลูชัน ITSM นี้ได้แสดงราคาและแผนการให้บริการอย่างเปิดเผยและโปร่งใส แม้ว่า ServiceNow ITSM จะสัญญาว่าจะปรับแต่งใบเสนอราคาตามขนาดองค์กร ความต้องการ และปัจจัยอื่น ๆ ของแต่ละองค์กร แต่ข้อเท็จจริงก็คือแพลตฟอร์มนี้ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับราคาและแผนการให้บริการแต่อย่างใด
ดังนั้น Jira จึงเป็นผู้ชนะในพื้นที่ ITSM นี้
การผสานระบบและการปรับแต่ง (ผู้ชนะ: เสมอ)
Jira Service Management ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Atlassian และแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอื่นๆ
คุณสามารถเยี่ยมชม Atlassian Marketplace และเลือกเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกตามที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการปรับแต่งเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของลูกค้า, หน้าต่าง,แบบฟอร์มการรับข้อมูล, เป็นต้น ในฐานะแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา, Jira มีเอกสารและ API ที่พร้อมใช้งานเพื่อการปรับแต่งและการผสานรวม
ServiceNow ITSM มีการผสานรวมที่ครบถ้วนไม่แพ้กัน เนื่องจากมีตัวเชื่อมต่อระบบองค์กรในตัวและความสามารถในการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ServiceNow Store เป็นตลาดสำหรับแอปพลิเคชันและการผสานรวม
จุดขายหลักของ ServiceNow ITSM อยู่ที่ความสามารถในการปรับแต่งด้วยโค้ดต่ำ ด้วยการทำให้สภาพแวดล้อมการพัฒนาเป็นภาพและโต้ตอบได้มากขึ้น ServiceNow ITSM ทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นประชาธิปไตย
ประสิทธิภาพที่เทียบเคียงกันได้เช่นนี้ทำให้ยากที่จะเลือกผู้ชนะ
การสนับสนุนชุมชนและระบบนิเวศ (ผู้ชนะ: เสมอ)
ทั้ง Jira และ ServiceNow มีชุมชนผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญที่เติบโตอย่างคึกคัก
ชุมชน ServiceNow มีสมาชิกมากกว่า 560,000 คน และโพสต์เกือบ 2.5 ล้านโพสต์ ชุมชนนี้ยังแบ่งออกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรม และการสนทนาของผู้ใช้เพื่อการนำทางที่รวดเร็ว
Jira มีชุมชน Atlassian ที่ให้บริการแก่ชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Atlassian รวมถึง Jira Service Management คุณสามารถโพสต์คำถาม เข้าร่วมการสนทนา และเรียนรู้จากบทความและวิดีโอได้
เนื่องจากทั้งสองชุมชนมีส่วนร่วมกับผู้ใช้อย่างแข็งขัน จึงไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนระหว่าง ServiceNow ITSM และ Jira Service Management
Jira vs. ServiceNow บน Reddit
ในที่สุด เราได้ไปที่ Reddit เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้ปลายทางคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Jira และ ServiceNow
นี่คือฉบับถอดความของสิ่งที่เราพบเกี่ยวกับ Jira ในซับ ITIL:
ระบบ Jira Service Desk ที่ได้รับการอัปเกรดเป็น Jira Service Management ได้แก้ไขข้อจำกัดเดิมด้วยการนำเสนอการปฏิบัติตามมาตรฐาน ITIL ที่ติดตั้งมาพร้อมระบบและกระบวนการที่ปรับให้เหมาะสม แม้ว่าจะฟรีสำหรับทีมขนาดเล็กและรองรับการปรับเปลี่ยนได้ง่าย แต่ก็มีข้อจำกัดในการรายงานแบบสำเร็จรูปและมีความซับซ้อนในการตั้งค่าการกำหนดค่าขั้นสูง แม้ว่าสามารถจัดการได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผู้ที่ใช้ Jira มาเป็นเวลาห้าปีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ในฟอรัมย่อยของผู้จัดการฝ่ายไอทีว่า:
หลังจากได้ใช้ Jira Service Management สำหรับงาน IT และบริการลูกค้า พบว่าแพลตฟอร์มนี้มีความยืดหยุ่นสูงมาก โดยเฉพาะในด้านระบบอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับฟังก์ชันที่อิงตามเวลาเมื่อเทียบกับทางเลือกที่มีราคาสูงกว่า แต่ Jira ก็สามารถจัดการฟังก์ชันต่าง ๆ ได้หลายอย่างภายในโปรเจกต์เดียวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เวิร์กโฟลว์และประเภทปัญหาที่กำหนดเอง ข้อเสียหลักเพียงอย่างเดียวคือแต่ละโปรเจกต์สามารถเชื่อมโยงกับอีเมลได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น แต่ก็มีวิธีแก้ไขได้ โดยรวมแล้วขอแนะนำมากกว่าซอฟต์แวร์อย่าง ServiceNow และ Zendesk "
เมื่อผู้ใช้โพสต์คำถามในซับของระบบผู้ดูแลระบบว่าทำไมผู้คนถึงใช้ ServiceNow ITSM ความคิดเห็นอันดับต้น ๆ คือ:
"เพราะฉันต้องทำ และไม่ ฉันไม่ทำ!"
มันต้องใช้เวลา เงิน และความเชี่ยวชาญอย่างมาก และต้องทำซ้ำอีกเพื่อรักษาให้คงสภาพการใช้งานได้ เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจึงจะมีประโยชน์ น่าเสียดายที่สิ่งนี้เกิดขึ้นน้อยเกินไป! คนเดียวที่ฉันพบที่คิดว่ามันดีคือคนที่ตัดสินใจซื้อมัน!
เมื่อคุณมองหาการเปรียบเทียบระหว่างทั้งสอง คุณจะพบว่า Jira Service Manager ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากความคุ้มค่าของมัน
ผู้ใช้ยังชื่นชอบความคล่องตัวที่ Jira Service Management นำมาสู่การดำเนินงานทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่เลือกใช้ ServiceNow ITSM และอาจเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอในการจัดสรรบุคลากรเฉพาะทางเพื่อบริหารจัดการ ServiceNow
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ServiceNow และ Jira
ตอนนี้เราได้พิจารณาโซลูชัน ITSM อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ถึงเวลาที่จะสำรวจทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Jira Service Managementและ ServiceNow ITSM
ขอแนะนำ ClickUp—เครื่องมือจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง พร้อมความสามารถในการจัดการบริการด้านไอที นี่คือภาพรวมของฟีเจอร์มากมายที่ขยายขีดความสามารถเหล่านี้:
แดชบอร์ดที่สมบูรณ์และโต้ตอบได้
ClickUp มีแดชบอร์ดที่สมบูรณ์และโต้ตอบได้ซึ่งช่วยให้ทีมบริการและทีมพัฒนาสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการและตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการที่สามารถปรับแต่งได้ClickUp Dashboard จึงเป็นแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย จัดทำแดชบอร์ดของคุณในแบบที่คุณต้องการ!
มุมมองโครงการหลายรายการ
ด้วย ClickUp คุณสามารถดูโครงการของคุณได้หลายวิธีตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ไปจนถึงไทม์ไลน์มุมมองกระดาน ไปจนถึงปฏิทิน มุมมองโครงการที่แตกต่างกันเหล่านี้จะปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของทีมไอทีและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ความหลากหลายนี้ช่วยให้ ITSM มีความยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลาย
แบบฟอร์มการรับข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากการจัดการคำขอเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของ ITSM ClickUp จึงทำให้ง่ายขึ้นด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ ด้วย มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp คุณสามารถเตรียมแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์ ITSM ของคุณ โดยการให้โครงสร้าง บริบท และความสอดคล้องกับคำขอที่เข้ามา ClickUp ทำให้การจัดการคำขอ การติดตามปัญหา และการจัดการเหตุการณ์ง่ายขึ้นมาก
การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ClickUp Automationช่วยให้ทีม ITSM มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการดูแลงานที่ทำซ้ำและงานประจำต่าง ๆ การทำงานอัตโนมัติเช่นนี้ช่วยลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่มนุษย์ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานคุณสามารถปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ได้โดยการกำหนดการกระทำที่กระตุ้นเงื่อนไขตามกฎ และตัวแปรอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการประจำ การอนุมัติ และการแจ้งเตือนต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
ClickUp AI
ClickUp AIใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุแนวโน้ม การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ฯลฯ ฉลาดขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น นอกจากการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร และการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแล้ว ClickUp AI ยังมีความสามารถในการสร้าง AI ที่ขยายขอบเขตไปไกลกว่า ITSM
คลังแม่แบบ
ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้สำหรับเวิร์กโฟลว์และกระบวนการ ITSM ที่พบบ่อยเทมเพลต ITSM จาก ClickUpเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ งาน หรือโครงการใหม่ทั้งหมด เพียงแค่ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นและปล่อยให้ ClickUp จัดการส่วนที่เหลือ
ดูเพิ่มเติม: เทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้า
ด้วยคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยคุณค่าและประโยชน์มากมาย ClickUp จึงนำหน้า Jira และ ServiceNow ไปไกลมาก แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างลงตัว—มีฟีเจอร์มากกว่า Jira และสามารถเสริมศักยภาพให้กับทีม ITSM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางกลับกัน มันเสนอราคาที่โปร่งใส (และราคาไม่แพง) มากกว่า ServiceNow ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ดังนั้นเริ่มต้นกับ ClickUpเพื่อเพิ่มพลังให้กับทีม ITSM ของคุณ!