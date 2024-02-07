Evernote กับ GoodNotes: เครื่องมือจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?

เครื่องมือใดคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจดบันทึกไอเดียอัจฉริยะของคุณในเวลาตี 3? แพลตฟอร์มใดที่ช่วยให้คุณระดมสมองกลยุทธ์กับเพื่อนร่วมงานได้? และซอฟต์แวร์ใดที่สามารถเปลี่ยนความคิดที่ยุ่งเหยิงของคุณให้กลายเป็นแผนที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบ?
คำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดของคุณคือแอปจดบันทึก
ไม่ว่าคุณจะกำลังสรุปการประชุม สร้างแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยม หรือบันทึกบทความที่ต้องอ่าน แอปจดบันทึกคุณภาพเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญ
และถ้าคุณกำลังมองหาอยู่ เราพร้อมช่วยคุณเต็มที่
เราจะเปรียบเทียบสองตำนานการจดบันทึกที่ได้รับความนิยม—Evernote และ GoodNotes—โดยแยกแยะคุณสมบัติ, ราคา, และรีวิวจากผู้ใช้
สำรวจคุณสมบัติหลัก, ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย, และค้นหาคู่หูจดบันทึกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ. นอกจากนี้, เรายังมีตัวเลือกที่ไม่คาดคิดที่อาจทำให้คุณต้องตะลึง.
มาเริ่มกันเลย!
Evernote คืออะไร?
Evernote เป็นแอปจดบันทึกยอดนิยมที่มีมานานแล้ว เป็นที่รู้จักกันดีในด้านฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดการงานคุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อจดบันทึกประจำวัน ตั้งการแจ้งเตือน หรือแม้แต่การจดบันทึกแบบบูลเลตินเจอร์นัล
Evernote ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยแดชบอร์ดกลางเพื่อติดตามและจัดหมวดหมู่บันทึกโดยใช้สแต็กและแท็ก คุณสามารถค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาฐานข้อมูลทั้งหมด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์บันทึกได้ข้ามอุปกรณ์ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันในโครงการทีมโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความไม่เข้ากันของอุปกรณ์
มาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote และแผนการกำหนดราคา
คุณสมบัติของ Evernote
นี่คือคุณสมบัติเด่นของ Evernote:
1. เว็บ คลิปเปอร์
Evernote Web Clipper เป็นส่วนขยายของเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณดึงหน้าเว็บทั้งหมด บทความ รูปภาพ หรือเพียงแค่ข้อความที่เลือกจากอินเทอร์เน็ตและบันทึกไปยังบัญชี Evernote ของคุณโดยตรง
ดังนั้น หากคุณพบเจอบทความที่น่าสนใจ คุณสามารถคลิปมันไปยัง Evernote ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่มีโฆษณาและหัวข้อข่าวเพิ่มเติม
คลิปเหล่านี้จะถูกเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบในบัญชี Evernote ของคุณ คุณสามารถกลับไปดูได้รวดเร็วเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
2. แม่แบบ
เลือกจากเทมเพลต Evernote ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานกว่า 50 แบบ เพื่อประหยัดเวลาและทำให้งานของคุณเป็นระบบมากขึ้น
ไม่ว่าคุณต้องการบันทึกประจำวันสำหรับตารางเวลาของคุณหรือเทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อติดตามเป้าหมาย Evernote ก็พร้อมให้บริการคุณ
ตัวอย่างเช่น แม่แบบสมุดบันทึกความกตัญญูของ Evernote มาพร้อมกับตารางที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับบันทึกประจำวันตอนเช้า บทเรียนชีวิต และการแสดงความกตัญญู ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของคุณได้โดยตรงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการออกแบบ
3. บันทึกการเตือน
ฟีเจอร์การแจ้งเตือนบันทึกของ Evernote ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวันที่และเวลาสำหรับงานของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลและติดตามกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ให้ทำเครื่องหมายด้วยแตะเพียงครั้งเดียว จัดการภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียบันทึกเดิม
Evernote ยังช่วยให้คุณมีสมาธิด้วยการแสดงการแจ้งเตือนที่ด้านบนของรายการบันทึก ทำให้เข้าถึงงานสำคัญได้อย่างง่ายดาย
4. การบันทึกเสียง
Evernote มีฟีเจอร์บันทึกเสียงหรือบันทึกเสียงแบบเสียงพูด หากคุณไม่ชอบการเขียน ให้เปิดโน้ตใหม่ แตะปุ่มบันทึก และบันทึกโน้ตด้วยเสียงของคุณ
คุณสมบัตินี้กลายเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการบันทึกสิ่งใดอย่างรวดเร็วระหว่างการสนทนาหรือเมื่อคุณมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นจนไม่สามารถเขียนได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงคุณสมบัตินี้ได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและโทรศัพท์มือถือของคุณ
นอกเหนือจากความสามารถเหล่านี้แล้ว Evernote ยังมีเทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ซึ่งสามารถแปลงข้อความที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและเพิ่มลงในแอปได้
ราคาของ Evernote
- เวอร์ชันฟรี: ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
GoodNotes คืออะไร?
GoodNotes เป็นแพลตฟอร์มจดบันทึกที่ทรงพลังซึ่งเปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ ให้กลายเป็นสมุดบันทึกเสมือนจริง
ออกแบบมาเพื่อจำลองความรู้สึกของการเขียนบนกระดาษ มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย ทำงานได้ดีกับปากกาสไตลัสหลากหลายชนิด และให้คุณปรับแต่งบันทึกของคุณได้อย่างละเอียด
นอกเหนือจากการจดบันทึกแล้ว แอปนี้โดดเด่นด้วยการแปลงลายมือเป็นตัวอักษรอย่างแม่นยำ การใส่คำอธิบายประกอบเอกสาร การเรียนรู้แบบโต้ตอบและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ใน Goodnotes
บันทึกของคุณจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องในทุกอุปกรณ์ Apple ของคุณผ่านการซิงค์ผ่านคลาวด์. GoodNotes พร้อมให้บริการแล้วสำหรับอุปกรณ์ Android และ Windows ทำให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น.
คุณสมบัติของ GoodNotes
นี่คือคุณสมบัติเด่นของ GoodNotes:
1. การแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์
GoodNotes แปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือเป็นข้อความพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ ใช้เครื่องมือ Lasso เพื่อเลือกส่วนที่ต้องการ คลิก 'แปลง' แล้วดูบันทึกของคุณกลายเป็นคำพิมพ์
คุณสามารถย้ายข้อความนี้ไปยังแอปอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น แอปรายการงาน ทำให้การทำงานของคุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
เนื่องจาก GoodNotes รองรับปากกาสไตลัสหลากหลายชนิด คุณสามารถเขียนหรือวาดด้วยเครื่องมือที่คุณชื่นชอบได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การป้องกันฝ่ามือสัมผัสหน้าจอและการรองรับการใช้งานสำหรับคนถนัดซ้าย
2. เครื่องมือลากเชือก
เครื่องมือ Lasso ของ GoodNotes เป็นฟีเจอร์ที่สะดวกสำหรับการจัดการเนื้อหาภายในแอป ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถเลือกเนื้อหาเฉพาะได้อย่างง่ายดายโดยการวาดวงล้อมรอบเนื้อหาที่ต้องการ
เมื่อคุณเลือกแล้ว คุณสามารถเลือกการกระทำต่าง ๆ ได้ เช่น การย้าย, การตัด, การคัดลอก, การลบ, การปรับขนาด, และการหมุนเนื้อหาที่คุณเลือกไว้
เครื่องมือ Lasso มอบวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการจัดการและแก้ไขบันทึกและภาพวาดของคุณโดยไม่ต้องเขียนหรือพิมพ์ใหม่ทั้งหมด
3. บันทึกคำอธิบายประกอบเอกสาร
คุณสมบัติการบันทึกคำอธิบายในเอกสารช่วยให้คุณสามารถไฮไลต์, วาด, และเขียนบนไฟล์ PDF ได้ คุณสามารถซูมเข้าเพื่อเพิ่มบันทึกอย่างแม่นยำ, วาดลูกศรและรูปทรงได้อย่างรวดเร็ว, และปรับและย้ายเครื่องหมายของคุณตามต้องการได้ คุณสามารถเขียนได้ทุกที่บนเอกสารและแบ่งปันความคิดของคุณกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
การแชร์ไฟล์ PDF ที่คุณแก้ไขแล้วก็ง่ายมากเช่นกัน; คุณสามารถส่งอีเมล, บันทึกไว้, หรือแชร์ผ่านแอปแชร์ไฟล์อื่น ๆ ได้
4. โหมดการนำเสนอ
GoodNotes มีฟีเจอร์ 'โหมดนำเสนอ' ที่สะดวก ซึ่งเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณให้กลายเป็นกระดานดิจิทัลสำหรับการสาธิตที่ชัดเจน เมื่อเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาดใหญ่ จะช่วยให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและจดจ่อกับเนื้อหาได้ตลอดเวลา
มีตัวเลือกการแสดงผลสามแบบ: 'แสดงผลทั้งหน้าจอ' สำหรับการมองเห็นที่ครอบคลุมทั้งหมด, 'แสดงผลหน้าของผู้บรรยาย' สำหรับการซูมและการเคลื่อนไหว, และ 'แสดงผลเต็มหน้า' เพื่อแสดงเนื้อหาที่กว้างขวาง
นอกจากนี้ ฟีเจอร์เลเซอร์พอยน์เตอร์ ซึ่งมีให้ใช้งานในโหมดจุดหรือโหมดเส้น สามารถช่วยให้คุณเน้นจุดสำคัญได้เป็นพิเศษ โหมดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการประชุมคณะกรรมการและการหารือของทีม
ราคาของ GoodNotes
- ฟรี: สมุดบันทึก 3 เล่ม
- ทุกแพลตฟอร์มรายปี: $9.99/ปี
- การชำระเงินครั้งเดียวของ Apple: $29.99/ครั้งเดียว
- Android & Windows รายปี: $6.99/ปี
Evernote กับ GoodNotes: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
แม้ว่าทั้ง Evernote และ GoodNotes จะมีความสามารถที่แข็งแกร่งและมีกลุ่มผู้ใช้ที่ภักดีต่อแต่ละแอป แต่ทั้งสองก็ไม่ได้เหมือนกันเลย
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Evernote กับ GoodNotes อย่างรวดเร็ว:
|คุณสมบัติ
|เอเวอร์โน้ต
|GoodNotes
|การจดจำลายมือ
|ใช่
|ใช่
|การบันทึกเสียง
|ใช่
|ไม่
|การใส่หมายเหตุในไฟล์ PDF
|ใช่
|ใช่
|หมายเหตุการซิงค์
|ใช่
|ใช่
|ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม
|ใช่
|ใช่
|การจัดระเบียบ
|สมุดบันทึก, แท็ก, และการค้นหา
|สมุดบันทึกและแฟ้มเอกสาร
|แม่แบบ
|ใช่
|ใช่
|ความร่วมมือ
|ใช่
|ไม่
|การร่างภาพ
|ใช่
|ใช่
|ราคา
|แผนฟรีและแผนชำระเงิน
|แอปที่ต้องชำระเงิน
คุณสมบัติการบันทึกโน้ต
การจดบันทึกเกี่ยวข้องกับการกระทำหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การจดบันทึกความคิดอย่างรวดเร็วไปจนถึงการสแกนเอกสารกระดาษ จากนั้นยังมีงานในการจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมากอีกด้วย แอปจดบันทึกที่ดีควรสามารถทำทุกอย่างเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีข้อผิดพลาด
ทั้ง Evernote และ GoodNotes ต่างก็ทำได้ดีในด้านการกระทำเหล่านี้ แต่ทำในวิธีที่ต่างกันเล็กน้อย
เอเวอร์โน้ต
ไม่ว่าคุณจะพิมพ์หรือจดบันทึกด้วยมือ Evernote ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ มันช่วยให้คุณบันทึกข้อความจาก Slack และโน้ตจากอีเมล รวมถึงปรับการจัดวางรูปภาพให้ข้อความและสื่อของคุณดูเป็นระเบียบอยู่เสมอ
มันยังทำงานได้ดีในการสแกนและแปลงบันทึกของคุณให้เป็นไฟล์ PDF ที่เรียบร้อย แต่ข้อเสียคือคุณไม่สามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF นี้ได้
บันทึกทั้งหมดของคุณถูกจัดระเบียบเป็นลำดับชั้น 3 ชั้นในแพลตฟอร์มนี้: บันทึก, สมุดบันทึก, และกองสมุดบันทึก อย่างไรก็ตาม รูปแบบการจัดระเบียบนี้อาจซับซ้อนเล็กน้อย ทำให้การค้นหาบันทึกของคุณอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องท้าทาย
GoodNotes
GoodNotes เพิ่มความสร้างสรรค์ให้กับฟีเจอร์การจดบันทึกด้วยความสามารถในการเพิ่มรูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม หรือรูปอื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ นอกจากนี้ยังมีไอคอนบุ๊กมาร์ก เพียงคลิกเดียว บันทึกโน้ตที่ต้องการจะถูกบันทึกไว้ในหมวดบุ๊กมาร์กหรือรายการโปรดของคุณทันที
เช่นเดียวกับ Evernote, GoodNotes ก็สะดวกสำหรับการสแกนเอกสารและเปลี่ยนเป็นไฟล์ PDF ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามต่างจาก Evernote ตรงที่มันให้คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ได้เป็นอย่างดี
การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่ายด้วย GoodNotes—มีโฟลเดอร์พิเศษที่ปรับแต่งได้สำหรับจัดเก็บโน้ตของคุณทั้งหมด ต้องการค้นหาโน้ตจากหลายเดือนก่อนหรือไม่? เพียงคลิกเดียว โน้ตนั้นก็ปรากฏทันที
ความร่วมมือ
เมื่อทำงานร่วมกับหลายทีม การร่วมมือกันในบันทึกที่คุณได้จดไว้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือเหตุผลที่การเข้าใจคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของแพลตฟอร์มการจดบันทึกของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ทั้ง Evernote และ GoodNotes อนุญาตให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเฉพาะของตนเอง
เอเวอร์โน้ต
Evernote มีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นและมอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ให้คุณในการกำหนดวิธีที่ผู้อื่นดูและแก้ไขบันทึกของคุณ
นอกเหนือจากการแชร์ลิงก์พื้นฐานแล้ว แพลตฟอร์มเวอร์ชันพรีเมียมและธุรกิจยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการงานและกระบวนการทำงานรวมถึงการระดมความคิด เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยคุณจัดการงานใหญ่และหน้าที่ความรับผิดชอบจำนวนมากได้ในขณะที่ควบคุมกำหนดเวลา
GoodNotes
GoodNotes ยังมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่มีคุณค่าสำหรับการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในทีม
คุณสมบัติการร่วมมือหลักคือการแชร์ลิงก์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชร์ลิงก์หลายลิงก์ไปยังบันทึกและเอกสารทั้งหมดของคุณในแอปได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกลิงก์ที่ผู้อื่นแชร์ไว้ไปยังบันทึกของคุณได้โดยตรง ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่สะดวกสำหรับการร่วมมืออย่างง่ายดาย
การผสานรวม
หากคุณกำลังจัดการงานหลายอย่างบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน คุณต้องการให้แอปจดบันทึกของคุณทำงานร่วมกับแอปเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น ใครอยากสลับแอปไปมาทั้งวันกันล่ะ จริงไหม?
แอปจดบันทึกที่มีการผสานรวมที่แข็งแกร่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้ง Evernote และ GoodNotes ให้การสนับสนุนการผสานรวมที่มีประโยชน์
เอเวอร์โน้ต
Evernote เข้าใจถึงความสำคัญของการผสานการทำงาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงาน
สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ได้รับความนิยม เช่น Microsoft Teams, Gmail, Outlook, และ Slack ได้ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างงานด้วยตนเอง
GoodNotes
ในทำนองเดียวกัน GoodNotes รองรับการผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม ทำให้คุณสามารถดู GoodNotes จากอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเบราว์เซอร์ เช่น Safari, Firefox, Google Chrome และอื่นๆ ได้
นอกจากนี้ ยังรองรับการผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Microsoft PowerPoint, Microsoft Word และ iCloud
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ Evernote การสนับสนุนการผสานการทำงานจาก GoodNotes นั้นมีจำกัด โดยสามารถเชื่อมต่อได้กับแพลตฟอร์มทั่วไปเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น
Evernote Vs. GoodNotes: ใครคือผู้ชนะ?
การเลือกผู้ชนะระหว่าง GoodNotes และ Evernote นั้นเป็นเรื่องยาก เพราะทั้งสองแอปจดบันทึกต่างก็มีข้อจำกัดของตัวเอง
Evernote เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมืออาชีพ สามารถจัดการเอกสารขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการทำงานยอดนิยม เช่น Slack, Microsoft Teams และ Gmail ได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ในทางกลับกัน GoodNotes เหมาะสำหรับการใช้งานทางวิชาการและส่วนบุคคลมากกว่า มีเครื่องมือเช่นแฟลชการ์ดในตัวเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้แบบโต้ตอบ ทำให้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับนักเรียน
Evernote vs. GoodNotes บน Reddit
เราได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ Reddit เกี่ยวกับ GoodNotes เทียบกับ Evernote พบว่าหลายคนใช้ทั้งสองแอป แต่ใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บางคนไม่สามารถหยุดใช้ Evernote ได้เลย
"ฉันชอบเว็บคลิปเปอร์มาก การจัดระเบียบโน้ตด้วยสมุดบันทึกและแท็ก ความสามารถในการค้นหาโน้ตจากเนื้อหาภายในเอกสารที่แนบมา ความสามารถในการส่งอีเมลไปยัง Evernote ไปยังสมุดบันทึกที่กำหนดไว้ และกล้องเอกสารก็เจ๋งมาก การซิงค์เป็นไปอย่างราบรื่น"
ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวถึง GoodNotes ว่าเป็นโซลูชันทางวิชาการที่เหมาะสมอย่างยิ่งด้วยการปรับแต่ง การจัดระเบียบ และความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ของ Apple
"ฉันใช้ GoodNotes 5 สำหรับบันทึกการเรียนและ…
ฉันชอบความหลากหลายของประเภทกระดาษที่มีใน GoodNotes (เช่น กระดาษลายตาราง กระดาษเส้นบรรทัด กระดาษเปล่า) และความสะดวกในการดาวน์โหลดเทมเพลตต่างๆ (เช่น กระดาษเคมี) จากแหล่งต่างๆ ฉันยังชอบที่แอปนี้อนุญาตให้คุณจัดระเบียบโน้ตของคุณเป็นโฟลเดอร์และ 'สมุดบันทึก' ได้อีกด้วย มันทำงานได้ดีมากกับ Apple Pencil รุ่นที่ 2 และมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากมาย..."
ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน ผู้ใช้พยายามเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับงานประจำวันของพวกเขามากที่สุด แอปจดบันทึกทั้งสองมีฐานแฟนคลับของตัวเอง แต่มีแอปหนึ่งที่สามารถแข่งขันกับทั้งสองได้อย่างสูสี
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Evernote เทียบกับ GoodNotes
ดังนั้น Evernote จึงเหมาะสำหรับมืออาชีพ และ GoodNotes ทำงานได้ดีสำหรับนักเรียน แล้วถ้าคุณต้องการคุณสมบัติของทั้งสองในเครื่องมือเดียวล่ะ?
พบกับ ClickUp— แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง ซึ่งเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Evernote และ GoodNotes
ClickUpไม่ใช่แค่แอปที่ถูกยกย่องเกินจริง แต่เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจดบันทึกและการจัดการโครงการของคุณ
ลองนึกภาพการแทนที่เครื่องมือหลายอย่างด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียวที่อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ การจัดการงานที่แข็งแกร่ง และการเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป ช่วยให้คุณสามารถทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเวลา ทำงานได้อย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งในด้านส่วนตัวและธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำโปรเจกต์ในโรงเรียนหรือวางแผนกลยุทธ์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วย ClickUp คุณสามารถมองเห็นภาพรวม ทำงานร่วมกัน และติดตามความคืบหน้าของโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
จัดการความคิดและงานด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการบันทึกของคุณ สร้างวิกิ เพิ่มตาราง แทรกบุ๊กมาร์ก และเชื่อมโยงงานหรือสิ่งที่ต้องทำกับบันทึก เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณทำงาน เขียน และแก้ไขเอกสารร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (ตามตัวอักษร!) คุณยังสามารถแท็กสมาชิก มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ ขอการอัปเดต และแสดงความคิดเห็นในเอกสารที่สร้างขึ้นได้อีกด้วย
ในขณะเดียวกัน ตัวแก้ไขในตัวช่วยให้คุณเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับอัปเดตสถานะโครงการ, มอบหมายงาน, และเปลี่ยนโครงการได้ และหากคุณกังวลเกี่ยวกับข้อมูลลับที่อาจรั่วไหลออกไป ไม่ต้องกังวล ความเป็นส่วนตัวคือสิ่งที่ ClickUp Docs ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คุณสามารถสร้างลิงก์ที่แชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น แม่แบบ ClickUp และโหมดโฟกัส ยังช่วยยกระดับประสบการณ์การเขียนของคุณอีกด้วย
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
เขียนได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp AI
ต่างจากเครื่องมือเขียน AI อื่น ๆ หลายตัว ClickUpโดดเด่นด้วยผู้ช่วย AI สำหรับการจดบันทึก ซึ่งสามารถสรุปงาน 30 นาทีของคุณให้เสร็จภายใน 30 วินาที
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างโครงการ เตรียมรายงานสถานะสำหรับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือวางแผนอีเมลถัดไปสำหรับแคมเปญการตลาดClickUp AIพร้อมช่วยคุณเสมอ
มันช่วยให้คุณเขียนบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการแก้ไขเนื้อหา และรับประกันการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์แบบด้วยตารางที่มีโครงสร้างล่วงหน้า หัวข้อ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่มีเครื่องมือใดที่ดีกว่าสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารจริงๆ!
จัดระเบียบทุกอย่างด้วย ClickUp Notes
การสร้างรายการตรวจสอบจากบันทึกของคุณไม่จำเป็นต้องน่าเบื่ออีกต่อไป
ClickUp Notesช่วยให้การจัดระเบียบและติดตามงานเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าคุณจะไม่เคยทำมาก่อนก็ตาม ตัวแก้ไขช่วยให้คุณแปลงบันทึกของคุณเป็นงานที่สามารถติดตามได้อย่างง่ายดาย และจัดระเบียบให้เป็นรายการที่ต้องทำในเช็กลิสต์
เนื่องจากบันทึกจะซิงค์โดยอัตโนมัติระหว่างแอปมือถือและส่วนขยาย Chrome คุณสามารถสร้างบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลาและเข้าถึงได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
ราคาของ ClickUp
เริ่มจดบันทึกด้วย ClickUp วันนี้!
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการจดบันทึกแบบครบวงจรสำหรับชีวิตการทำงานหรือการศึกษาที่ยุ่งเหยิงของคุณ ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุด
มันทำให้การจดบันทึกง่ายขึ้น และมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการร่วมมือในโครงการ และการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย ClickUp คุณสามารถยกระดับประสบการณ์การจดบันทึกของคุณ จัดระเบียบความคิด และติดตามกิจกรรมทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย