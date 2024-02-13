การเข้าใจบันไดแห่งการอนุมานเพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้น

คุณเคยเสียใจกับการตัดสินใจของคุณบ้างไหม? นี่อาจเป็นการจ้างใครบางคน, การซื้อสิ่งของ, การย้ายไปทำงานที่ใหม่, หรือแม้กระทั่งการตัดผมที่ไม่ดี! ในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าการตัดสินใจของคุณจะถูกต้องเสมอไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลและเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นมีแบบแผนและกรอบการตัดสินใจมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนี้ได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเครื่องมือหนึ่ง: บันไดแห่งการอนุมาน
บันไดแห่งการอนุมานคืออะไร?
บันไดแห่งการอนุมานเป็นกระบวนการทีละขั้นตอนที่คุณปฏิบัติตามโดยธรรมชาติขณะตัดสินใจขั้นตอนทั้งเจ็ดของกระบวนการตัดสินใจนี้ได้แก่การสังเกต การเลือกข้อมูล การตีความ การตั้งสมมติฐาน ข้อสรุป ความเชื่อ และการลงมือทำ
บันไดแห่งการอนุมานเป็นแบบจำลองเชิงเปรียบเทียบของการรับรู้และการกระทำที่ออกแบบโดยนักทฤษฎีธุรกิจชาวอเมริกันชื่อคริส อาร์กิริส ในช่วงทศวรรษ 1970 เขาสร้างมันขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจกระบวนการตัดสินใจและหลีกเลี่ยงการสรุปผิดๆ ต่อมาได้รับการเผยแพร่โดยปีเตอร์ เซงเก้ ในหนังสือของเขา 'The Fifth Discipline'
เราจะลงรายละเอียดในเร็ว ๆ นี้ แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำนี้ให้ชัดเจนจากคำอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน
บันไดแห่งการอนุมาน vs. อคติโดยไม่รู้ตัว
ทั้งบันไดแห่งการอนุมานและอคติโดยไม่รู้ตัวเป็นแบบจำลองทางความคิดในด้านการตัดสินใจ ทั้งสองเป็นแบบจำลองที่แฝงอยู่ ซึ่งหมายความว่าไม่ได้ถูกนำมาใช้โดยผู้ตัดสินใจอย่างมีสติ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเป็นแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และมีหน้าที่แตกต่างกัน
บันไดแห่งการอนุมานเป็นเครื่องมือที่แสดงกระบวนการตัดสินใจทั่วไป ส่วนอคติโดยไม่รู้ตัวนั้นเป็นการเชื่อมโยงและการเชื่อมโยงที่เราทำโดยไม่รู้ตัว ซึ่งก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่นกัน
|บันไดแห่งการอนุมาน
|อคติโดยไม่รู้ตัว
|กระบวนการหลายขั้นตอน
|การผสมผสานของปัจจัย
|ได้รับอิทธิพลจากลักษณะพฤติกรรม
|ได้รับอิทธิพลจากลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรม
|สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
|ขัดขวางการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
|ช่วยในการติดตาม
|ช่วยหลีกเลี่ยง
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย เราจำเป็นต้องขจัดอคติที่ไม่ได้ตั้งใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการ เพื่อที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้น
ขั้นบันไดของการอนุมานมีอะไรบ้าง?
บันไดการอนุมานที่ใช้กันมากที่สุดเริ่มต้นจากกลุ่มข้อมูลที่สังเกตได้และมีขั้นบันไดดังต่อไปนี้
1. การสังเกต
ที่ขั้นล่างสุดคือการสังเกต ในขั้นตอนนี้ คุณจะเห็นสิ่งต่าง ๆ และดูดซับข้อมูลที่มีอยู่โดยไม่เพิ่มหรือกำหนดความหมายหรือคุณค่าให้กับสิ่งเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมการตลาดทั้งหมด คุณจะต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล เช่น:
- งบประมาณและค่าใช้จ่ายในปีก่อนหน้า
- ผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในปีก่อนหน้า
- แผนการตลาดและกิจกรรมสำหรับปีที่จะมาถึง
- งบประมาณการตลาดทั้งหมดที่มีอยู่
- ค่าตอบแทนพนักงาน
2. การคัดเลือกข้อมูล
ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนที่เราจะตีความข้อมูล เราจึงมักจะเลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นี่คือขั้นที่สองของบันไดการอนุมาน
ในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ คุณอาจเลือกข้อมูลทั้งหมดจากรายการข้างต้น ยกเว้นค่าตอบแทนพนักงาน เนื่องจากอาจอยู่ภายใต้งบประมาณด้านบุคลากร/ทรัพยากรบุคคล
กระบวนการคัดกรองนี้ช่วยให้การตัดสินใจมีความชัดเจน
3. การตีความ
ตอนนี้คุณมีข้อมูลที่ต้องการแล้ว ถึงเวลาที่จะศึกษาและตีความข้อมูลเหล่านั้น ไม่ว่าเจตนาจะเป็นอย่างไร ทุกคนต่างตีความข้อมูลตามประสบการณ์ส่วนตัวของตนเอง บันไดแห่งการอนุมานชี้ให้เห็นว่านี่เป็นกระบวนการปกติของสิ่งต่างๆ และผู้ตัดสินใจไม่สามารถมีอิทธิพลต่อกระบวนการนี้ได้ในทางใดทางหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น การที่คุณดูข้อมูลในอดีตเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณในอนาคตนั้น แสดงให้เห็นถึงความมีอคติส่วนตัว หรือในทางกลับกัน หากคุณเชื่อว่าผู้ที่รับผิดชอบโฆษณาแบบชำระเงินมีความสามารถมากกว่าผู้บริหารด้านโซเชียลมีเดีย คุณอาจกำลังตีความผลการดำเนินงานตามช่องทางต่างๆ อย่างมีอคติ
4. ข้อสมมติ
ไม่ว่าเราจะพยายามมากเพียงใด การตัดสินใจทุกอย่างล้วนตั้งอยู่บนสมมติฐานบางอย่าง เพื่อให้เป็นกลางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณอาจใช้ข้อมูลมาสนับสนุนสมมติฐานเหล่านั้น ซึ่งเรียกว่า 'สมมติฐานที่สมเหตุสมผล'
จากนั้นคุณใช้บริบทจากขั้นตอนก่อนหน้าพร้อมกับสมมติฐานในขั้นตอนนี้เพื่อสรุปข้อสรุป
ในตัวอย่างเดียวกัน หากคุณมักคิดเสมอว่าสื่อสังคมออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณอาจไม่คิดที่จะจัดสรรงบประมาณให้กับมันเลย แม้ว่าความจริงอาจตรงกันข้ามก็ตาม
5. ข้อสรุป
ขั้นตอนต่อไปในบันไดของการอนุมานคือการสรุป ซึ่งเราตัดสินใจดำเนินการตามสถานการณ์ที่ต้องการ โดยอาศัยข้อมูลบริบท และสมมติฐาน
ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลที่เลือกบ่งชี้ว่าคุณไม่ได้สร้างลูกค้าเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดีย; หากคุณตีความจากบริบทของความคิดเห็นของคุณต่อผู้บริหารโซเชียลมีเดีย; และสมมติว่าช่องทางนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณก็จะสรุปว่าไม่ควรจัดสรรงบประมาณให้กับช่องทางนี้ในปีนี้เช่นกัน
6. ความเชื่อ
เมื่อเวลาผ่านไป ข้อสรุปจะกลายเป็นความเชื่อของเรา และความเชื่อจะส่งผลต่อการกระทำ
คุณอาจเชื่อว่าข้อสรุปหนึ่งเป็นความจริงเสมอเพราะคุณเคยตัดสินใจแบบนั้นมาแล้วครั้งหนึ่งและมันได้ผล คุณยังตกอยู่ในวงจรที่คุณนำข้อสรุปนั้นไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต ซึ่งสุดท้ายก็เป็นการยืนยันความเชื่อของคุณเอง
ในตัวอย่างนี้ คุณจะเชื่อว่าโซเชียลมีเดียไม่ได้ผลสำหรับคุณ เมื่อมีคนยืนยันที่จะลองใช้ คุณก็จะอนุญาตอย่างไม่เต็มใจ ทำให้พวกเขาล้มเหลว ซึ่งเป็นการยืนยันความเชื่อของคุณอีกครั้ง
7. การกระทำ
ขั้นสุดท้ายคือการลงมือทำ ซึ่งเราทำในตอนท้ายของเส้นทางของเรา ในที่สุด คุณอาจจัดสรร x% ให้กับโฆษณาแบบชำระเงิน, y% ให้กับสื่อสังคมออนไลน์, z% ให้กับค้นหา, และอื่น ๆ ตามลำดับ
การใช้งานจริงของบันไดแห่งการอนุมาน
เดิมที บันไดแห่งการอนุมานไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบการตัดสินใจมากนัก แต่เป็นเพียงการสังเกตว่าเรามักตัดสินใจอย่างไร อย่างไรก็ตาม มันสามารถใช้เป็นแนวทางในการคิดและดำเนินการทางปัญญาได้ นี่คือวิธีการ
ตรวจสอบอคติทางความคิด
ขั้นตอนบนบันไดของการอนุมานมุ่งเน้นไปที่บริบทเฉพาะบุคคลและสมมติฐานที่มีอยู่ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจ การใช้บันไดของการอนุมาน คุณสามารถทำการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อระบุอคติและทบทวนการตัดสินใจใหม่ได้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจดูที่ประสิทธิภาพการทำงานของผู้รับเหมาและสันนิษฐานว่าการทำงานของพวกเขาต่ำกว่ามาตรฐานเป็นเพราะพวกเขาทำงานจากระยะไกล การติดตามลำดับการอนุมานจะช่วยให้คุณกลับไปยังขั้นตอนการสังเกตเพื่อตรวจสอบทฤษฎีนี้แทนที่จะพึ่งพาความเชื่อของคุณที่ว่าพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลมีประสิทธิภาพน้อยกว่า
หลีกเลี่ยงการด่วนสรุป
บันไดแห่งการอนุมานช่วยให้มุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงและความเป็นจริง มันช่วยในกระบวนการคิดของคุณ มันช่วยสนับสนุนข้อสรุปของคุณหรือท้าทายข้อสรุปของผู้อื่นบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น คุณอาจดูจำนวนข้อบกพร่องในเวอร์ชันล่าสุดแล้วสรุปทันทีว่ามันไร้ค่าโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม หากใช้บันไดแห่งการอนุมาน คุณจะสรุปผลโดยอาศัยข้อมูลและใช้สติปัญญาเชิงบริบทเพื่อเข้าถึงสาเหตุที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ป้องกันการตอบสนองทางอารมณ์ที่รุนแรง
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ เราทุกคนต่างก็รู้สึกเศร้า โกรธ ผิดหวัง และไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าอารมณ์เหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างไม่สมเหตุสมผล
บันไดแห่งการอนุมานช่วยควบคุมปฏิกิริยาทางอารมณ์และป้องกันการตัดสินใจที่รีบร้อน
สร้างกรอบความคิดที่สะท้อนคิด
การเข้าใจและใช้บันไดแห่งอิทธิพลช่วยให้คุณสร้างกรอบความคิดที่สะท้อนกลับพร้อมกับการตระหนักถึงกระบวนการคิดของคุณเอง ยิ่งคุณใช้บันไดแห่งการอนุมานมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีโอกาสที่จะขยายการรวบรวมข้อมูลและเสริมสร้างการตัดสินใจของคุณมากขึ้นเท่านั้น
เสริมสร้างการตัดสินใจที่มีผลกระทบ
คนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการสังเกตไปสู่การกระทำอย่างรวดเร็ว โดยตัดสินใจตามสัญชาตญาณ สิ่งนี้อาจจะมีประสิทธิภาพในบางสถานการณ์ แต่ในบางสถานการณ์อาจไม่มีประสิทธิภาพเลย การใช้บันไดแห่งการอนุมาน คุณสามารถติดตามขั้นตอนของคุณอย่างช้าๆ และตัดสินใจได้ดีขึ้น
สมมติว่าคุณมีความรู้สึกในใจว่าคุณจำเป็นต้องย้ายผู้ให้บริการคลาวด์ เช่น จาก Google Cloud Platform (GCP) ไปยัง Amazon Web Services (AWS) แต่หัวหน้าของคุณยังไม่มั่นใจ คุณสามารถใช้บันไดแห่งการอนุมานเพื่อขยายเหตุผลในการตัดสินใจของคุณและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเพื่อโน้มน้าวผู้นำของคุณ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบันไดแห่งการอนุมาน
ในขณะที่บันไดแห่งอิทธิพลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตัดสินใจ แต่มันก็ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ ปัจจัยต่อไปนี้อาจทำให้เครื่องมือนี้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
- อคติโดยไม่รู้ตัว: อคติเช่น เชื้อชาติ, เพศสภาพ, เพศ, เป็นต้น, สามารถส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่เราเลือกหรือสมมติฐานที่เราตั้งขึ้น
- ข้อมูลจำกัด: เราสามารถสังเกตได้เพียงเล็กน้อยและเลือกจุดข้อมูลได้น้อยลงไปอีก ทำให้การตัดสินใจของเราแคบลงเหมือนมองผ่านอุโมงค์
- รีบ: การเร่งรีบในการตัดสินใจอาจทำให้ข้ามขั้นตอนสำคัญบนบันไดได้
- การไม่ประเมินใหม่: บันไดแห่งการอนุมานต้องสร้างกรอบความคิดที่สะท้อนตนเอง หากไม่เป็นเช่นนั้น สมมติฐานและความเชื่อจะไม่ได้รับการตรวจสอบ ส่งผลให้เกิดอคติในการยืนยันความเชื่อเดิม
ดังนั้น ก่อนที่คุณจะใช้บันไดแห่งอิทธิพลเป็นเทคนิคในการตัดสินใจ โปรดพิจารณาประเด็นข้างต้นและสร้างจุดตรวจสอบสำหรับแต่ละขั้นตอน ต่อไปนี้คือข้อแนะนำบางประการในการใช้บันไดแห่งอิทธิพลอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการใช้บันไดแห่งการอนุมานในการตัดสินใจ
ไม่ว่าการตัดสินใจของคุณจะใหญ่หรือเล็ก บันไดแห่งอิทธิพลเป็นหนึ่งในแบบจำลองทางความคิดที่มีประโยชน์ที่สุดในการนำทางคุณ ในการปีนบันไดนี้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้อีกด้วย นี่คือวิธีการ
1. รวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุม
แม้ว่าแหล่งข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จะไม่ใช่ขั้นตอนในตัวเอง แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการโครงการที่จะต้องสร้างและขยายขอบเขตการมองเห็นข้อมูลเหล่านั้นเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการ ตัดสินใจหรือเครื่องมือประเมินผลใด ๆ ก็จะช่วยคุณในเรื่องนี้ได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการรายการงาน, มอบหมายผู้ใช้, วัดผลการทำงานที่เสร็จสิ้น, ติดตามเวลาสำหรับแต่ละงาน, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, เอกสารกระบวนการ, เป็นต้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่สังเกตได้เกี่ยวกับโครงการ กระบวนการ คน เป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย!
2. เลือกข้อมูล
เมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่เป็นไปได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเลือกชุดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจที่คุณต้องการทำClickUp มีรายงานและมุมมองที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว ตัวอย่างเช่น
แดชบอร์ดโครงการ:แดชบอร์ด ClickUpนำเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจได้หลากหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น หากโครงการของคุณล่าช้าเนื่องจากขอบเขตงานที่ขยายเพิ่มขึ้นและคุณจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม แดชบอร์ดจะช่วยให้คุณประเมินขอบเขตของการสนับสนุนที่คุณต้องการได้
มุมมองปริมาณงาน: มุมมองนี้ใน ClickUp แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนในทีม ปริมาณงาน ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ในขณะที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร นี่คือชุดข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด
มุมมองการติดตามเวลา: มุมมองนี้ใน ClickUp แสดงเวลาที่สมาชิกในทีมได้ติดตามไว้สำหรับงานต่างๆ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับความพยายาม/เวลาที่คาดการณ์ไว้
3. เพิ่มบริบทที่เหมาะสม
บันไดแห่งการอนุมานบ่งชี้ว่าเราตีความข้อมูลตามประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยมีมาก่อน ภายในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ สิ่งนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ ดังนั้น ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณจำเป็นต้องลงทุนในการทำความเข้าใจบริบทที่ช่วยให้เกิดความมีเหตุผลและเป็นกลางมากยิ่งขึ้น
แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มวิดเจ็ตหลายรายการภายในมุมมองเดียว เพื่อให้คุณมีข้อมูลสนับสนุนสำหรับทุกจุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณเห็นสถานะโครงการในรูปแบบแผนภูมิวงกลม คุณยังสามารถดูแผนภูมิการเผาผลาญ/การเผาผลาญสะสมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญของงานที่อยู่ตรงหน้าลองใช้เทมเพลต ClickUp Eisenhower Matrixเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
4. ทำ (สมมติฐานที่สมเหตุสมผล)
การตัดสินใจใด ๆ ย่อมมีสมมติฐานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ขณะวางแผนสปรินต์ถัดไป คุณอาจสมมติว่าสมาชิกทุกคนในทีมจะสามารถเข้าร่วมได้ตามแผน เนื่องจากยังไม่มีใบลาใด ๆ นี่จึงเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผล กล่าวคือ มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจริง
หากข้อมูลการติดตามเวลาของ ClickUp ระบุว่าใช้เวลาเฉลี่ย 10 ชั่วโมงในการแก้ไขบั๊ก P2 ในอดีต การคาดคะเนอย่างสมเหตุสมผลก็คือว่ามันจะใช้เวลาเท่ากันในอนาคต
5. คิดค้นความเป็นไปได้และสรุปข้อสรุป
ClickUp Whiteboardช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถระดมความคิด พิจารณาความเป็นไปได้ และสำรวจสถานการณ์ต่างๆ ได้ เมื่อพวกเขาใช้เทคนิคการมองเห็นภาพเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลร่วมกันเป็นทีม พวกเขาจะสามารถขจัดอคติในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการได้
ด้วยAI ของ ClickUp คุณสามารถสรุปข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการนำเสนอและทำให้การประมวลผลข้อมูลในอนาคตง่ายขึ้น
6. ลงมือทำ
ทุกการตัดสินใจนำไปสู่การกระทำบางอย่างในที่สุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมจะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเป็นการตัดสินใจและการกระทำได้อย่างรวดเร็ว ClickUp ทำเช่นนี้ได้หลายวิธี
การสนับสนุนการตัดสินใจ:แม่แบบเอกสารกรอบการตัดสินใจของ ClickUpจะช่วยนำคุณผ่านกระบวนการนี้ ในความร่วมมือกับบันไดการอนุมาน แม่แบบนี้สามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเหตุผลของคุณได้
การวางแผนแบบลากและวาง: มุมมองปฏิทินของ ClickUp แสดงตารางเวลาของโครงการให้คุณเห็น หากคุณตัดสินใจที่จะมอบหมายงานใหม่ซึ่งอาจทำให้ตารางเวลาล่าช้า คุณสามารถลากและวางงานจากวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
ความคิดเห็นต่อรายการที่ต้องดำเนินการ: หัวข้อความคิดเห็นใน ClickUp ไม่ได้มีไว้สำหรับการสนทนาเท่านั้น ขณะที่คุณกำลังระดมความคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทำงาน
อัตโนมัติการทำงาน: การตัดสินใจบางอย่างก็สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้เช่นกัน ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบ if-this-then-that ที่ง่าย ๆ ซึ่งจะแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนโดยอัตโนมัติสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ มากมาย
ปรับแต่ง: ออกแบบขั้นตอนการทำงานของคุณและตั้งค่าบน ClickUp ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วย ClickUp
ทุกคนตัดสินใจหลายสิบครั้งทุกวัน ยิ่งคุณมีความรับผิดชอบมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งตัดสินใจมากขึ้นเท่านั้น และการตัดสินใจเหล่านั้นก็ยิ่งมีผลกระทบมากขึ้น ดังนั้น ทุกการตัดสินใจจึงมีความสำคัญ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้จัดการโครงการและผู้นำจำเป็นต้องมีกระบวนการตัดสินใจที่แข็งแกร่ง บันไดแห่งการอนุมานเป็นหนึ่งในกระบวนการดังกล่าว ซึ่งอธิบายถึงสิ่งที่ผู้ตัดสินใจต้องผ่าน ตั้งแต่การมองเห็นโลกจนถึงการลงมือปฏิบัติ
เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจัดการงาน/กิจกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้การตัดสินใจชัดเจนขึ้น ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การนำเสนอรายงาน ไปจนถึงการเปลี่ยนการตัดสินใจให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ ClickUp ให้การสนับสนุนผู้จัดการโครงการในทุกขั้นตอนของโครงการ
ทำมากกว่าแค่ 'จัดการ' โดดเด่นในโครงการของคุณทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้