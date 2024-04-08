วันจันทร์ vs. การทำงานเป็นทีม: เครื่องมือการจัดการโครงการใดดีที่สุด?

การเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการมักสรุปได้ว่าการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณ. เช่นเดียวกับที่สำนักงานหรือการจัดที่ทำงานส่วนตัวที่สมบูรณ์แบบสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก การเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม เช่น Monday กับ Teamwork ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน.
ในการค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ คุณต้องการมากกว่าแค่รายการโปรแกรมยอดนิยมและทางเลือกอื่น ๆ คู่มือการเปรียบเทียบโดยตรงจะให้คุณเห็นการวิเคราะห์เชิงลึกแบบละเอียดว่าทำไมโปรแกรมหนึ่งอาจดีกว่าหรือแย่กว่าอีกโปรแกรมหนึ่ง คู่มือ Monday vs. Teamwork ของเราเจาะลึกถึงคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย และประโยชน์ที่เปรียบเทียบได้
จากนั้นเราจะมาพูดถึงตัวเลือกที่สาม—การนำระบบการจัดการโครงการมาใช้เพื่อสร้างรูปแบบโต๊ะทำงานที่สมบูรณ์แบบในแบบที่ลงตัวพอดี ไม่มากไป ไม่น้อยไป เหมือนกับคำกล่าวของโกลดิล็อกส์
วันจันทร์คืออะไร?
Monday.com หรือที่เรียกกันว่า Monday เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ผู้ใช้สามารถได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ และผู้ดูแลระบบสามารถสร้างแดชบอร์ดโครงการตามความต้องการหรือใช้แบบมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้
Monday.com ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมภายใน ทีมงานลูกค้า-ผู้ขาย และทีมที่มีฟรีแลนซ์หลากหลายคน ระบบนี้มีระดับการเข้าถึงที่แข็งแกร่ง มุมมองหลากหลาย และเครื่องมือที่ซับซ้อนสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ เพื่อผสานการทำงานอัตโนมัติให้ได้มากที่สุดและช่วยให้โครงการที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นไปอย่างราบรื่น
การโฆษณาว่าเป็น "ระบบปฏิบัติการการทำงาน" ที่สมบูรณ์แบบมากกว่าที่จะเป็นเพียงแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ, Monday.com เป็นมากกว่าทางเลือกสำหรับการทำงานเป็นทีม.
มีบอร์ด, มุมมอง, แดชบอร์ด, และเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบเพื่อให้ทุกบริษัทสามารถจัดการโครงการในสไตล์ที่ตนต้องการได้ แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ยังรองรับตัวเลือกการอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือระดับองค์กรหลายร้อยตัว เช่น Trello, Shopify, และ Mailchimp
วันจันทร์มีรายการพิเศษ
Monday เป็นแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่าคู่แข่งหลายราย มันมีการปรับแต่งที่ละเอียดอ่อน ฟีเจอร์มากมาย มุมมองที่พัฒนาแล้ว และความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าการเรียนรู้ความสามารถทั้งหมดของ Monday จะเป็นเส้นทางที่ยาวนาน แต่ Monday ก็มีฟีเจอร์เพียงพอที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงประโยชน์ที่สำคัญได้ทันที ฟีเจอร์เด่นของมันรวมถึงการจัดการงาน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และการทำงานอัตโนมัติ
การจัดการงาน
ทีมและบุคคลสามารถกำหนดงานที่เกิดขึ้นซ้ำซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้า มุมมองตารางเริ่มต้นช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้จัดการโครงการสามารถเพิ่มคอลัมน์ของรายละเอียด ฟิลด์ วันที่ครบกำหนด และฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ ได้ จากนั้นฟิลด์เหล่านั้นสามารถตั้งค่าให้อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่องานเคลื่อนไปสู่การเสร็จสิ้น
ผู้ใช้แต่ละคนสามารถจัดเรียงฟิลด์เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับแท็บหรือหน้าต่างหลายครั้งเพื่อทำงานให้เสร็จ
แต่ละงานเป็นบันทึกที่แยกจากกันซึ่งสามารถเก็บทรัพยากรและรายละเอียดทั้งหมดที่พนักงานต้องการได้ แต่ยังสามารถใช้เป็นแม่แบบสำหรับโครงการในอนาคตหรือเป็นข้อมูลในรายงานที่แข็งแกร่งได้อีกด้วย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
วันจันทร์เป็นทั้งระบบที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อและใช้งานง่ายในเวลาเดียวกัน และมันสามารถจัดการทั้งสองอย่างได้เพราะอินเทอร์เฟซมีความเป็นธรรมชาติมาก พนักงานใหม่ที่ไม่เคยใช้แพลตฟอร์มนี้มาก่อนอาจไม่มีคำตอบทั้งหมด แต่พวกเขาสามารถนำทางเครื่องมือและงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือมีความอยากรู้อยากเห็นสามารถเจาะลึกเข้าไปในแพลตฟอร์มเพื่อทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นตามสไตล์ของพวกเขา
แทบทุกคนสามารถใช้งานได้ ด้วยบทเรียนเพียงไม่กี่บท ผู้ใช้ใหม่ก็สามารถมีความคุ้นเคยในระดับกลางกับโปรแกรมนี้ได้เช่นกัน
การสลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ (เช่น ไทม์ไลน์, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และอื่น ๆ) ทำได้ง่าย, สามารถสื่อสารผ่านเครื่องมือในแพลตฟอร์ม, และค้นหาเอกสารหรือภารกิจในซอฟต์แวร์คัมบังได้
ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เช่น นักการตลาด นักบัญชี ทีมทรัพยากรบุคคล และทุกคนที่เกี่ยวข้อง สามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบ "ถ้าเกิดสิ่งนี้ ให้ทำสิ่งนั้น" ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
ระบบนิเวศการทำงานที่แข็งแกร่งหลายระบบต้องการการมีส่วนร่วมของนักพัฒนาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อปรับแต่งแพลตฟอร์ม แต่ Monday.com ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถคลิก ลากและวาง และจัดเรียงทริกเกอร์ใหม่เพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายการของระบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ซึ่งปรากฏในรูปแบบคำสั่งประโยคที่มีช่องว่างให้กรอกข้อมูล เมื่อผู้ใช้กรอกช่วงเวลา รายการ ชื่อโปรแกรมที่เชื่อมต่อ หรือแม้แต่ชื่อเพื่อนร่วมงานลงในช่องที่เหมาะสม ระบบจะสร้างเงื่อนไขการกระตุ้นอัตโนมัติให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวล
เมื่อรวมกับการผสานการทำงานต่าง ๆ แล้ว สิ่งนี้สามารถเปลี่ยน Monday.com ให้กลายเป็นศูนย์กลางที่ทรงพลังสำหรับการทำงานอัตโนมัติในโครงการต่าง ๆ ได้ในปริมาณมาก แม้แต่ผู้ที่ต้องการความสามารถที่มากขึ้นก็สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติในระดับองค์กรภายในแพลตฟอร์มได้
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $6/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $22/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด
การทำงานเป็นทีมคืออะไร?
การทำงานเป็นทีมเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มอบเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจัดการงานให้กับทีมมืออาชีพ ผู้ใช้สามารถทำงานได้ตามต้องการ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น กระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ ตาราง และรายการ ผ่านมุมมองแดชบอร์ดที่หลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญสามารถ:
- บริหารจัดการบุคลากรโดยการประสานงานและมอบหมายงาน, อัตโนมัติการจัดการปริมาณงาน, และตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
- จัดการโครงการโดยการมอบหมายงานและงานย่อย, ตรวจสอบความคืบหน้า, และใช้จุดสำคัญ
การทำงานเป็นทีมถูกสร้างขึ้นเป็นหลักสำหรับองค์กรบริการลูกค้าที่ติดต่อกับลูกค้า ดังนั้นการจัดการลูกค้าจึงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นทีมไม่แพ้การจัดการโครงการ
ผู้ใช้จะพบแดชบอร์ดที่มุ่งเน้นไปที่บัญชีลูกค้าแต่ละรายเพื่อตรวจสอบงบประมาณ ความสามารถในการทำกำไร เวลาที่ใช้ในบัญชี และชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทีมเวิร์คยังประสานงานกิจกรรมและการสื่อสารเพื่อการจัดการบัญชีที่ดีขึ้นและประสบการณ์ของลูกค้า
สมาชิกทีม, ผู้นำทีม, และทีมผู้นำสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศการจัดการโครงการบนคลาวด์ของ Teamwork ได้ในรูปแบบที่เหมาะที่สุดเพื่อให้บรรลุบทบาทและหน้าที่ของตน
คุณต้องการมุมมองรายการงานสำหรับสิ่งที่ต้องทำประจำวัน หรือคุณต้องการเห็นคอขวดที่ใหญ่ที่สุดในแผนกของคุณเมื่อสิ้นไตรมาสหรือไม่? คุณสามารถสร้างรายงานและใช้มุมมองที่ให้ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณต้องการได้
คุณสมบัติการทำงานเป็นทีม
Teamwork เป็นเครื่องมือบริหารโครงการที่ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกพื้นฐานสำคัญในการจัดการงานของลูกค้า แต่ในตลาดออนไลน์ที่เต็มไปด้วยโซลูชันการบริหารโครงการหลากหลายรูปแบบ การรู้จักจุดเด่นของแต่ละแพลตฟอร์มจึงเป็นสิ่งสำคัญ ลองพิจารณาว่าฟีเจอร์ทั้งสามนี้จะตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะขององค์กรคุณหรือไม่
คุณสมบัติการติดตามเวลา
เมื่อบริษัทของคุณให้บริการลูกค้า การติดตามเวลาไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของ KPI ด้านประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจอีกด้วย Teamwork มีเครื่องมือติดตามเวลาที่หลากหลายและทรงพลัง เพื่อให้ทุกนาทีถูกบันทึกอย่างครบถ้วน
ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดาย และดูว่าเงินงบประมาณที่เหลืออยู่เท่าไร. คุณยังสามารถเจาะลึกข้อมูลเพื่อค้นหาจุดติดขัดและประสิทธิภาพที่ไม่ดีได้.
นอกเหนือจากแบบฟอร์มเวลาที่มาตรฐานและระบบติดตามเวลาแบบดั้งเดิมแล้ว Teamwork ยังมอบงบประมาณเวลาให้กับผู้ใช้สำหรับทุกโครงการเพื่อให้การติดตามเวลาของคุณเริ่มต้นอย่างถูกต้องเสมอ
ตัวเลือกการรายงานในตัว
การทำงานเป็นทีมทำให้การรายงานและการวิเคราะห์เป็นเรื่องง่ายด้วยรายงานที่มีอยู่ในตัว แม้ว่าจะมีการเสนอช่องข้อมูลที่กำหนดเองและตัวเลือกการรายงานมากมาย แต่ตัวเลือกมาตรฐานของมันช่วยให้ทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าสามารถมีจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความเข้าใจการจัดการการดำเนินงานและปริมาณงาน
เข้าถึงรายงานสำหรับงบประมาณ, การใช้บุคลากร, ตัวชี้วัดของลูกค้า, และการเสร็จสิ้นงาน. พร้อมรายงานรายละเอียดสำหรับประสิทธิภาพ, ผลผลิต, และปริมาณงาน, คุณสามารถสร้างรายงานสุขภาพโครงการและรายงานการใช้ประโยชน์ได้เพียงแตะครั้งเดียว.
เครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคล
การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นวิธีที่สำคัญในการคิดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของทีมคุณ ด้วยการคิดถึงเวลาทำงานและผลผลิตของทีมคุณเป็นทรัพยากร คุณสามารถปรับปริมาณงาน มอบหมายงาน และติดตามประสิทธิภาพได้ด้วยความแม่นยำมากขึ้น
การทำงานเป็นทีมมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อทำเช่นนั้นได้โดยการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานประเภทต่าง ๆ และให้คุณทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงานหรือความพร้อมของพนักงานแต่ละคน คุณยังสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อใดที่ทีมของคุณต้องการการเติบโต ใครเหมาะกับงานต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ จะใช้เวลาของทีมต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- เริ่มต้น: $8. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่งมอบ: 13.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียด
วันจันทร์ vs. การทำงานเป็นทีม: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Teamwork และ Monday มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ ทั้งสองให้บริการพื้นที่ทำงานสำหรับการจัดการงานและโครงการที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ และผสานการทำงานกับเครื่องมือทางธุรกิจยอดนิยมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งสองมีมุมมองให้เลือกหลากหลาย ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น และมีชุมชนผู้ใช้ที่เติบโตและชื่นชอบการทำงานบนแพลตฟอร์มของตนเอง
แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน แต่ Teamwork และ Monday.com ก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อพูดถึงเครื่องมือการจัดการโครงการของพวกเขา ลองพิจารณาคุณสมบัติสามประการนี้และสิ่งที่แต่ละแพลตฟอร์มนำเสนอในบทวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง Monday กับ Teamwork นี้
มุมมอง
แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, รายการ และมุมมองอื่น ๆ แต่ละอย่างให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลจำนวนมากในมุมมองเดียวได้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญบางคนชอบทำงานในมุมมองเดียวตลอดเวลา ในขณะที่บางคนชอบมุมมองเฉพาะสำหรับงานหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง Monday.com มีมุมมองให้เลือกมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานมากขึ้น
วันจันทร์
วันจันทร์มีตัวเลือกการแสดงผลเพิ่มเติม. แผงควบคุมบนแพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกการแสดงผลดังต่อไปนี้:
- ปฏิทิน
- แผนภูมิ
- ไฟล์
- ไทม์ไลน์
- แผนที่
- กระดานคัมบัง
ชุดมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายมากขึ้นนี้เหมาะสำหรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น
การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมให้มุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบเพื่อให้คุณสามารถสร้างงานและจัดการโครงการได้:
- รายการ
- กระดานคัมบัง
- ตาราง
- แผนภูมิแกนต์
นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่กรองไว้สำหรับงานส่วนตัว ภาพรวมเฉพาะลูกค้า และ 'ทุกอย่าง' แต่มุมมองเพิ่มเติมเหล่านี้ทำงานเหมือนภาพรวมที่แบ่งหมวดหมู่ย่อยมากกว่า
การสนับสนุนลูกค้า
ธุรกิจที่ต้องติดต่อกับลูกค้าจำเป็นต้องมีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม ซึ่งหมายความว่าคุณต้องมีโซลูชันซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถพึ่งพาได้ตลอดเวลา 24/7 ระบบที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมเวลาทำงาน 100% และไม่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดนั้นเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องประเมินแพลตฟอร์มต่างๆ ตามทรัพยากรที่มีให้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทั้งสองเครื่องมือมีการสนับสนุน แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง Monday กับ Teamwork มีผู้ชนะที่ชัดเจน: Monday
วันจันทร์
Monday.com ยังมีคลังข้อมูลคู่มือ บทแนะนำ และแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย ชุมชนที่ล้อมรอบ Monday.com มีขนาดใหญ่ คุณจึงอาจพบคำตอบสำหรับคำถามหรือความท้าทายของคุณได้ทางออนไลน์
แต่เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบั๊ก, การหยุดชะงัก, หรือข้อผิดพลาด, คุณสามารถติดต่อแหล่งข้อมูลโดยตรง: Monday.com มีบริการช่วยเหลือสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน.
การทำงานเป็นทีม
ทีมเวิร์คให้บริการช่องทางสนับสนุนลูกค้า แต่บริการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ไม่มีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการนี้มีให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07:00 น. ถึง 24:00 น. ตามเวลา IST หรือเวลาอินเดียมาตรฐาน นั่นคือมากกว่า 10 ชั่วโมงก่อนเวลาตะวันออกมาตรฐานในนิวยอร์ก ดังนั้นอาจไม่ตรงกับเวลาที่คุณมีกิจกรรมมากที่สุด หรืออาจไม่พร้อมให้บริการในกรณีฉุกเฉินในวันศุกร์ตอนบ่าย
อย่างไรก็ตาม ยังมีแหล่งข้อมูลทางเลือกมากมาย พวกเขามีชุดคู่มือที่ครอบคลุมและ Teamwork Academy สำหรับการฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้แพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้จำนวนมากที่คุณสามารถติดต่อในฟอรัมออนไลน์สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้
แม่แบบสำหรับงานและโครงการ
การมีพื้นที่ทำงานที่เปิดกว้างเป็นโอกาสที่ดี แต่ก็อาจทำให้ยากต่อการเริ่มต้นโครงการใหม่ได้ ทั้ง Monday และ Teamwork ต่างก็มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย ทรัพยากรเหล่านี้ให้จุดเริ่มต้นที่ง่ายและเป็นประโยชน์ รวมถึงกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน แต่มีเพียงตัวเดียวที่ทำสิ่งนี้ได้ดีกว่าอีกตัวหนึ่ง
วันจันทร์
วันจันทร์มีคอลเลกชันเทมเพลตในศูนย์ทรัพยากรที่ใหญ่กว่ามาก โดยมีจำนวนปัจจุบันมากกว่า 200 รายการ เทมเพลตเหล่านี้สามารถละเอียดมาก ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นงานเฉพาะทางอย่างไรหรือกำลังมองหาขั้นตอนที่ดีกว่า เมื่อคุณเข้าถึงศูนย์เทมเพลตแล้ว คุณจะพบมากกว่า 19 หมวดหมู่เพื่อเริ่มการค้นหาของคุณ
การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมมีเทมเพลตฟรี 26 แบบที่ผู้ใช้สามารถเปิดในแดชบอร์ดของตนเพื่อทำงานให้เสร็จ มีเทมเพลตสำหรับการดำเนินงานสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำและการจัดการงาน เทมเพลตการตลาดหลากหลายประเภท และแม้แต่เทมเพลตทางวิศวกรรมสำหรับการติดตามข้อบกพร่อง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทมเพลตจะใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สะดวกมาก แต่คลังเทมเพลตขนาดเล็กนี้ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นให้เลือกมากเท่าที่องค์กรต่างๆ อาจคาดหวังไว้
วันจันทร์ vs. การทำงานเป็นทีมบน Reddit
เมื่อคุณต้องการความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การไปที่ Reddit สามารถให้คำตอบที่คุณต้องการได้
โดยทั่วไปแล้ว การตอบรับต่อ Monday.com เป็นไปในเชิงบวก ผู้ใช้จำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นอย่างละเอียด พร้อมข้อสรุปที่มีแง่มุมลึกซึ้ง เช่นu/SpecialistTale7438 ที่กล่าวว่า"หลังจากใช้บริการของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งปี ผมสามารถพูดได้อย่างจริงใจว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดี แม้จะมีข้อควรระวังอยู่บ้าง"
มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานบนมือถือและความสะดวกในการใช้งานสำหรับฟีเจอร์ที่ซับซ้อน แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ชื่นชอบประสิทธิภาพ การทำงานอัตโนมัติ และตัวเลือกขั้นสูงที่ช่วยให้การทำงานที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
การทำงานเป็นทีม ในทางกลับกัน มีผู้ติดตามที่ค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเป็นทางเลือกในวันจันทร์ บางคนชื่นชอบมัน ในขณะที่บางคนไม่ชอบเลยนอกจากนี้ยังมีบางคนที่ออกไปเมื่อราคาปกติเริ่มมีผลหลังจากส่วนลดเริ่มต้นหมดลง
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Monday และ Teamwork
หากคุณกำลังพิจารณา Monday กับ Teamwork แต่พบว่าทั้งสองไม่ตรงกับวิธีการจัดการโครงการที่คุณต้องการ อย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ให้ลองพิจารณาตัวเลือกที่สาม—ClickUp ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างดี
ผิดหวังกับเทมเพลตการจัดการโครงการที่มีเพียงไม่กี่แบบของ Teamwork และไม่ประทับใจกับคอลเลกชันที่มีเพียงร้อยกว่าแบบของ Monday หรือไม่? ClickUp มีให้คุณนับพันแบบ ค้นหาเทมเพลตสำหรับการพัฒนาโครงการ การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ โครงการแบบ Agile รายงานสถานะโครงการ และทุกสิ่งอื่นๆ ในรายการที่ต้องทำของคุณ
ต้องการมุมมองและการปรับแต่งที่หลากหลายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในอุดมคติของคุณได้ตั้งแต่สีของแท็กที่กำหนดเองใช่ไหม? ClickUp ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งทุกฟิลด์ ทุกทริกเกอร์ และทุกรายละเอียดได้ตามต้องการ—เพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างที่คุณต้องการ และเพื่อนร่วมงานของคุณก็สามารถทำเช่นเดียวกันในการจัดการโปรเจกต์ในแบบของพวกเขาเอง
หากคุณกำลังพิจารณาใช้ ClickUp เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้คุณทำความรู้จักกับฟีเจอร์เด่นสามอันดับแรกเหล่านี้:
1. คุณสมบัติของคู่แข่ง ClickUp: การจัดการโครงการ
ClickUp คือพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล ทีมขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ แดชบอร์ดและมุมมองต่างๆ สามารถจัดระเบียบงานที่แยกจากกันหรืองานที่เป็นลำดับในโครงการใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติและกระบวนการของโครงการที่ทำให้การทำงานเร็วขึ้น
แต่ตัวเลือกการจัดการโครงการของ ClickUpมีมากกว่าแค่รายการสิ่งที่ต้องทำและเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น มันรวมถึงศูนย์ความรู้ คุณสมบัติการจัดการทรัพยากร ห้องสมุดทรัพยากร และระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกงานสามารถทำได้ในแพลตฟอร์มเดียว
เอกสารบ้านที่กำลังดำเนินการขณะที่เคลื่อนไปสู่เส้นชัย, ดูโครงการข้ามแผนก, และเมื่อการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว, ตรวจสอบข้อมูลผ่านรายงานและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
2. คุณสมบัติที่แข่งขันกับ ClickUp: งาน
ใน ClickUp คุณจะพบคุณสมบัติงานที่ใช้งานง่ายสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม ผู้จัดการสามารถวางแผนและมอบหมายงานใน ClickUp และเพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันและทำให้เสร็จได้ แต่ละผู้ใช้สามารถดูสถานะของงาน รายการที่ต้องทำของตนเอง และปริมาณงานของคนอื่นๆ ในทีมของพวกเขาได้
ผู้ใช้สามารถดูรายการงานและโครงการของตนได้ผ่านมุมมองต่าง ๆ มากมาย และงานสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ สามารถเพิ่มคำอธิบาย เอกสารกระบวนการ กำหนดเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ได้มากมายผ่านซอฟต์แวร์การจัดการงาน
3. คุณสมบัติที่แข่งขันกับ ClickUp: กระดาน Kanban
มุมมองกระดานคัมบัง ClickUpที่หลากหลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมที่ ClickUp นำเสนอ—และมีเหตุผลที่ดี ผู้ใช้สามารถเปิดแดชบอร์ดของตนด้วยมุมมองกระดานเพื่อดูงานทั้งหมด สถานะขององค์ประกอบโครงการต่างๆ และสิ่งที่ผู้อื่นกำลังทำงานอยู่ ลากและวางงานไปทั่วกระดานและดูรายละเอียดสำคัญในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเปิดหน้าแยกทั้งหมด
ทำงานได้มากขึ้นด้วยวิธีที่ง่ายด้วย ClickUp
การประเมินข้อดีและข้อจำกัดของ Monday เทียบกับ Teamwork มีความสำคัญในการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ อย่าลืมว่าการเลือกที่ถูกต้องจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
ClickUp มอบเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ทำงานเสมือนของคุณให้ตรงตามความต้องการของคุณ ไม่เพียงเท่านั้น ยังสามารถใช้งานได้ฟรีเมื่อคุณสมัครแผน Free Forever ตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณวันนี้และสำรวจตัวเลือกต่างๆ มุมมอง และการทำงานอัตโนมัติที่มีให้เพื่อเพลิดเพลินกับการทำงานของคุณ