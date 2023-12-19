10 โปรแกรมจัดการรหัสผ่านที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

เนื่องจากชีวิตของเราอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้นในปัจจุบัน ความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงกลายเป็นปัญหาที่แท้จริง การที่รหัสผ่านถูกบุกรุกและการรั่วไหลของข้อมูลที่ตามมาอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงได้
อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดนั้นจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านจำนวนมาก และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยออนไลน์บอกเราว่า รหัสผ่านแต่ละรหัสต้องไม่ซ้ำกัน
แล้วเราจะติดตามพวกเขาทั้งหมดได้อย่างไร?
คำตอบคือผู้จัดการรหัสผ่านออนไลน์
ผู้จัดการรหัสผ่านทำงานโดยการมอบที่เก็บกลางเพียงแห่งเดียวสำหรับเก็บรหัสผ่านทั้งหมดของคุณ คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านหลักที่ให้สิทธิ์คุณเข้าถึงทุกสิ่งได้
เข้าใจได้ว่าคุณอาจรู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการเก็บรหัสผ่านทั้งหมดไว้ในที่เดียว นั่นคือเหตุผลที่เราขอแนะนำตัวจัดการรหัสผ่านที่ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงตัวเลือกฟรี เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและให้ความสบายใจแก่คุณ ?
เราจะแนะนำเครื่องมือที่สามารถทำให้ทุกแง่มุมของชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น—เพราะการเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
คุณควรมองหาอะไรใน โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน?
แม้ว่าพาสเวิร์ดจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แต่พวกมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นประตูสู่บัญชีออนไลน์ของคุณ
เว็บเบราว์เซอร์อย่าง Firefox, Chrome, Opera และ Safari ต่างก็มีวิธีให้คุณจัดเก็บรหัสผ่านของคุณไว้ และ MacOS ก็มีตัวจัดการรหัสผ่านที่เรียกว่า Keychain Access แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าตัวจัดการรหัสผ่านที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ด้วยเหตุนี้ นี่คือคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ส่วนใหญ่ของผู้จัดการรหัสผ่านมีร่วมกัน:
- ความสามารถในการเข้ารหัส, จัดเก็บ, และรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน
- โปรแกรมสร้างรหัสผ่านที่สร้างรหัสผ่านใหม่ให้คุณอย่างรวดเร็ว
- ฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและเตือนคุณหากคุณใช้รหัสผ่านซ้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ
- แจ้งเตือนเมื่อรหัสผ่านของคุณอาจถูกบุกรุก
- การเลือกที่จะไม่ใช้คุณสมบัติการกรอกรหัสผ่านอัตโนมัติ
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์หรือแอปที่ช่วยให้คุณจัดการรหัสผ่านของคุณได้บนทุกอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย
10 สุดยอดโปรแกรมจัดการรหัสผ่าน ที่ควรใช้ในปี 2024
พร้อมที่จะค้นหาผู้จัดการรหัสผ่านที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณหรือไม่? ค้นพบข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ พร้อมกับการให้คะแนนและรีวิว เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากที่สุด
1. Bitwarden
Bitwarden เป็นผู้จัดการรหัสผ่านข้ามแพลตฟอร์มที่ช่วยเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของคุณอย่างปลอดภัยและจัดการการเข้าสู่ระบบของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างรหัสผ่านและกุญแจผ่านได้ไม่จำกัดจำนวนบนอุปกรณ์ใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยรวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูล การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลาย การปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครอบคลุม และการตรวจสอบความปลอดภัยจากบุคคลที่สามของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
ในขณะที่เวอร์ชันฟรีให้คุณมีตู้เซฟรหัสผ่านที่ปลอดภัย แผนพรีเมียมราคาประหยัดจะรวมการเข้าถึงในกรณีฉุกเฉิน รายงานสุขภาพของตู้เซฟ และแอป Bitwarden authenticator ซึ่งช่วยให้คุณสามารถยืนยันตัวตนของคุณเมื่อทำการยืนยันตัวตนสองขั้นตอนบนเว็บไซต์หรือแอปต่างๆ
Bitwarden คุณสมบัติเด่น
- เข้าถึงการยืนยันตัวตนแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่านโดยใช้การตรวจสอบทางชีวมิติ รหัสผ่านครั้งเดียว หรือกุญแจความปลอดภัย
- ใช้ตัวจัดการรหัสผ่านนี้บนเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
- ซิงค์ข้อมูลส่วนตัวของคุณข้ามทุกอุปกรณ์ของคุณ
- แชร์รหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ อย่างปลอดภัยโดยใช้ Bitwarden Send
ข้อจำกัดของ Bitwarden
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟีเจอร์การแชร์รหัสผ่านไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรจะเป็น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ควรได้รับการอัปเดต
ราคาของ Bitwarden
- ฟรี
- พรีเมียม: น้อยกว่า $1/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน
- ครอบครัว: $3. 33/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- ทีมส์ สตาร์ทเตอร์: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน
- องค์กร: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Bitwardenคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
2. KeePass
KeePass เป็นโปรแกรมจัดการรหัสผ่านฟรีที่ใช้โค้ดโอเพนซอร์สในการจัดเก็บรหัสผ่านทั้งหมดของคุณ คุณจึงจำเป็นต้องจำรหัสผ่านเพียงหนึ่งรหัสเพื่อเข้าถึงรหัสผ่านทั้งหมด คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตรหัสผ่านของคุณเป็นประจำ และระบบยังจัดเก็บประวัติรหัสผ่านของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ซ้ำ
KeePass คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ KeePass ได้มากกว่า 45 ภาษา ?
- โปรดตรวจสอบโค้ดต้นฉบับด้วยตนเองเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย
- ปรับแต่งตัวจัดการรหัสผ่านให้ตรงกับความต้องการส่วนตัวของคุณโดยใช้ปลั๊กอินหลากหลาย
- ใช้แอปเดสก์ท็อปบน Microsoft Windows, MacOS หรือ Linux หรือเพิ่มส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Firefox หรือ Edge
ข้อจำกัดของ KeePass
- การใช้งานที่ง่ายไม่ใช่สิ่งสำคัญลำดับแรก ดังนั้นคุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคบ้างในการตั้งค่า
- ผู้เชี่ยวชาญบางท่านมีความเห็นว่า KeePass อาจมีความเสี่ยงต่อการถูกแฮ็ก
KeePassราคา
- ฟรี
KeePassคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (570+ รีวิว)
3. Dashlane
ตัวจัดการรหัสผ่าน Dashlane ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลรหัสผ่าน, คีย์ผ่าน, และข้อมูลการชำระเงินของคุณไว้ และจากนั้นคุณสามารถดึงข้อมูลนั้นกลับมาได้ทุกที่ที่คุณต้องการ. คุณสมบัติการกรอกข้อมูลอัตโนมัติจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณอย่างสะดวก.
โปรแกรมจัดการรหัสผ่านนี้ยังรวมถึง VPN และการตรวจสอบเว็บมืด ซึ่งจะสแกนหาสัญญาณโดยอัตโนมัติว่าบัญชีใดของคุณอาจถูกบุกรุก
Dashlane คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ย้ายข้อมูลจากตัวจัดการรหัสผ่านอื่นได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงตัวจัดการรหัสผ่านนี้ได้จากทุกอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์ม
- ใช้ส่วนเสริมสำหรับเบราว์เซอร์หลักส่วนใหญ่
- แชร์รหัสผ่านอย่างปลอดภัยและเพิกถอนการเข้าถึงได้จากทุกที่หากคุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Dashlane
- ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป
- แผนเพื่อนและครอบครัว และแผนเริ่มต้น ไม่ให้บริการ VPN แก่สมาชิกแผน
Dashlane ราคา
- พรีเมียม: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับเพื่อนและครอบครัว: $7. 49/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- เริ่มต้น (สำหรับทีม): $20/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Dashlaneคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 240 รายการ) สำหรับ Dashlane Business
4. LogMeOnce
แพลตฟอร์ม LogMeOnce นำเสนอการจัดการรหัสผ่านแบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน คุณสามารถใช้เซลฟี่ รหัส PIN ลายนิ้วมือ หรือไบโอเมตริกซ์ใบหน้าเพื่อเข้าสู่ระบบ แทนการใช้รหัสผ่าน—แม้ว่าคุณยังสามารถใช้รหัสผ่านได้หากต้องการ
เวอร์ชันฟรีให้คุณเก็บรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันได้จำนวนไม่จำกัดบนอุปกรณ์หลายเครื่องตามที่คุณต้องการ แผนชำระเงินยังช่วยเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณอย่างปลอดภัย และมอบพื้นที่เก็บข้อมูลแบบเข้ารหัสให้คุณตามปริมาณที่คุณเลือกตามแผนที่คุณเลือกไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LogMeOnce
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณด้วยการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน
- ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากด้วยฟีเจอร์กรอกข้อมูลอัตโนมัติ
- ซิงค์ข้อมูลของคุณข้ามระบบ MacOS, Windows, Linux, Android และ iOS
ข้อจำกัดของ LogMeOnce
- เวอร์ชันพรีเมียมฟรีไม่ให้บริการการเข้าถึงฉุกเฉินหรือการตรวจสอบสองขั้นตอน
- มีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคา LogMeOnce
- พรีเมียม: ฟรี
- มืออาชีพ: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลติเมท (ส่วนบุคคล): $3.25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $4. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว LogMeOnce
- G2: 4. 0/5 (17 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (130 รีวิว)
5. 1Password
ออกแบบมาสำหรับบุคคล, ครอบครัว, และกำลังคนทั่วโลก, 1Password ใช้การเข้ารหัสแบบเต็มรูปแบบเพื่อเก็บรักษาคีย์ผ่าน, รหัสผ่าน, และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ของคุณให้ปลอดภัย. ฟีเจอร์การกรอกข้อมูลอัตโนมัติที่ปลอดภัยช่วยประหยัดเวลาของคุณเมื่อกรอกแบบฟอร์ม และยังช่วยคุณเข้าสู่ระบบผู้ให้บริการอื่น ๆ เช่น Google หรือ Apple.
กุญแจลับมอบชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติม และการตรวจสอบจากบุคคลที่สามช่วยให้สามารถตรวจจับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดการอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 1Password
- ขอให้ตัวสร้างรหัสผ่านสร้างรหัสผ่านที่ซับซ้อน
- ใช้ 1Password แบบออฟไลน์หรือออนไลน์
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณขณะเดินทางด้วยโหมดการเดินทาง ซึ่งจะลบคลังของคุณออกจากอุปกรณ์ก่อนข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ และกู้คืนคลังของคุณกลับคืนมาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ✈️
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Microsoft, Google Workspace และ GitHub
ข้อจำกัดของ 1Password
- การนำเข้าข้อมูลรหัสผ่านของคุณจากเครื่องมืออื่นไม่ใช่เรื่องง่าย
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์การกรอกอัตโนมัติไม่ทำงานอย่างราบรื่นเสมอไป
1Password ราคา
- บุคคล: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $4.99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- ชุดเริ่มต้นสำหรับทีม: $19.95/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- ธุรกิจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
1Password คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
6. โรโบฟอร์ม
RoboForm ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้จัดการรหัสผ่านยุคใหม่ มันสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและไม่ซ้ำกันสำหรับคุณ จากนั้นบันทึกไว้และเข้าสู่ระบบให้คุณอย่างรวดเร็วในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น
โปรแกรมจัดการรหัสผ่านนี้ยังสแกนเว็บและแจ้งเตือนคุณหากรหัสผ่านใด ๆ ของคุณถูกบุกรุก
คุณสมบัติเด่นของ RoboForm
- กรอกแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลที่คุณบันทึกไว้
- ใช้ตัวตรวจสอบความถูกต้องของ RoboForm สำหรับการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) บนเว็บไซต์อื่น ๆ
- แชร์รหัสผ่านของคุณอย่างปลอดภัยในขณะที่รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยจากสายตาที่สอดส่อง
- ใช้ RoboForm บนอุปกรณ์ iPhone และ Android รวมถึงเว็บเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ RoboForm
- แผนฟรีให้คุณเข้าถึงได้เพียงหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่ายอย่างที่ควรจะเป็น
RoboForm ราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $3. 98/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- การสมัครสมาชิกธุรกิจ 1 ปี: $39.95/ปี ต่อผู้ใช้
- การสมัครสมาชิกธุรกิจ 3 ปี: $33.95/ปี ต่อผู้ใช้
- การสมัครสมาชิกธุรกิจ 5 ปี: $29.95/ปี ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
RoboForm คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. NordPass
NordPass คือ "ผู้จัดการชีวิตดิจิทัล" ที่ใช้งานง่ายซึ่งสร้างและบันทึกพาสเวิร์ดให้คุณ และให้คุณแชร์พาสเวิร์ดได้อย่างปลอดภัย. นอกจากนี้ยังบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และกรอกแบบฟอร์มให้คุณโดยอัตโนมัติ. ?
ตัวจัดการรหัสผ่านนี้รองรับการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยหลายประเภท และอนุญาตให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่คุณไว้วางใจเข้าถึงบัญชีของคุณได้ในกรณีฉุกเฉิน
คุณสมบัติเด่นของ NordPass
- เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายของพาสคีย์แบบไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
- ตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณถูกละเมิดหรือไม่ด้วยเครื่องสแกนการรั่วไหลของข้อมูล
- เก็บรักษาข้อมูลอื่น ๆ อย่างปลอดภัย เช่น รหัสผ่าน Wi-Fi หรือหมายเลขประกันสังคมของคุณ
- ใช้ NordPass บนเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ NordPass
- ตัวเลือกฟรีมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์การกรอกรหัสผ่านอัตโนมัติไม่ทำงานเสมอ
ราคาของ NordPass
- ฟรี
- แพ็กเกจพรีเมียม 1 ปี: $1.69 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจพรีเมียม 2 ปี: $1. 29/เดือน ต่อผู้ใช้
- 1 ปีสำหรับครอบครัว: $2.99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- 2 ปีสำหรับครอบครัว: $2. 49/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- ทีม 1 ปี: $1.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม 2 ปี: $1.79/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ 1 ปี: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ 2 ปี: $3.59/เดือน ต่อผู้ใช้
- 1 ปี สำหรับองค์กร: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร 2 ปี: $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
NordPass คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
8. Enpass
Enpass ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลรหัสผ่านของคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud หรือออฟไลน์บนอุปกรณ์ของคุณเอง คุณสามารถสร้างตู้เซฟแยกสำหรับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลงาน และข้อมูลครอบครัวของคุณได้ ?
การซิงค์ดำเนินการโดยบริการของบุคคลที่สาม และเนื่องจากข้อมูลของคุณไม่ได้ถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Enpass คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกแฮ็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Enpass
- ตรวจสอบรหัสผ่านเก่าและหมดอายุเป็นประจำโดยใช้ฟีเจอร์ตรวจสอบรหัสผ่าน
- ใช้หนึ่งในเทมเพลตเพื่อเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต เอกสารประกันภัย หรือหนังสือเดินทาง
- ชำระรายเดือนหรือชำระครั้งเดียวเพื่อเข้าถึงตลอดชีพ
- ใช้ Enpass บน Windows, macOS, Linux หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ
ข้อจำกัดของ Enpass
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ควรได้รับการอัปเดต
- การประเมินความแข็งแกร่งของรหัสผ่านอาจดูเกินความจำเป็นไปบ้าง หากสมมติว่าความแข็งแกร่งสูงสุดเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ
ราคาของ Enpass
- บุคคล: 1. 19 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $2. 39/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- ครั้งเดียว: $99. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจเริ่มต้น: $8.49/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐานธุรกิจ: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Enpass
- G2: 4. 6/5 (25 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3 รายการ)
9. ผู้รักษาประตู
Keeper เป็นผู้จัดการรหัสผ่านที่ยังเก็บข้อมูลอื่น ๆ เช่น ไฟล์ลับหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของบริษัทของคุณ มันทำงานได้ดีสำหรับการใช้งานส่วนตัว ครอบครัว หรือองค์กร
สถาปัตยกรรมแบบไม่ไว้วางใจและไม่เปิดเผยข้อมูล (zero-trust and zero-knowledge architecture) ช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ แต่สามารถเรียกใช้ได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณต้องการ แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์
คุณสมบัติเด่นของผู้รักษาประตู
- ทำให้การหมุนเวียนรหัสผ่านเป็นอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยงของคุณให้มากยิ่งขึ้น
- ทำการสแกนเว็บมืดเพื่อตรวจสอบว่าพาสเวิร์ดของคุณถูกบุกรุกหรือไม่
- ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Keeper
- หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รับส่วนลด 50% สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และ 30% สำหรับทหาร เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน พยาบาล แพทย์ และพนักงานโรงพยาบาล
ข้อจำกัดของผู้รักษาประตู
- ฟีเจอร์การกรอกข้อมูลอัตโนมัติอาจไม่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ราคาผู้รักษาประตู
- ส่วนบุคคล: $2. 92/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $6. 25/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 5 คน
- ธุรกิจเริ่มต้น: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $3. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของผู้รักษาประตู
- G2: 5. 0/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (470+ รีวิว)
10. LastPass
ตัวจัดการรหัสผ่านนี้บันทึกได้ไม่จำกัดจำนวนรหัสผ่านและสามารถสร้างรหัสผ่านใหม่ได้ นอกจากนี้ยังกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติและให้คุณแชร์รหัสผ่านกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย
แผงควบคุมผู้ดูแลระบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณควบคุมความปลอดภัยของรหัสผ่านของครอบครัวหรือธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LastPass
- เข้าถึงรหัสผ่านของคุณได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- จัดเก็บบันทึกดิจิทัลทุกประเภท เช่น ใบอนุญาตซอฟต์แวร์และข้อมูล Wi-Fi
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณด้วยการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนในแพ็กเกจพรีเมียมและธุรกิจ
- ขยายระดับบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
ข้อจำกัดของ LastPass
- แผนฟรีอนุญาตให้เข้าถึงได้จากอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว
- การละเมิดความปลอดภัยในปี 2022 ได้ทำลายความน่าเชื่อถือของบริษัท แต่พวกเขาก็ได้เพิ่มความปลอดภัยตั้งแต่ตอนนั้น
ราคาของ LastPass
- ฟรี
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $4/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ LastPass
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,700+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ LastPass เหล่านี้!
เครื่องมือจัดการรหัสผ่านอื่น ๆ
การรับประกันการเข้าถึงรหัสผ่านที่บันทึกไว้เป็นสิ่งสำคัญ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณเท่านั้นคุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนและกระบวนการทำงานที่ราบรื่นสำหรับงานประจำวัน นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเสริมสร้างความร่วมมือในทีมในทุกระดับ
เริ่มต้นโครงการของคุณโดยใช้ClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsเพื่อระดมความคิดและวางแผนกระบวนการของคุณ จากนั้นใช้บันทึกเหล่านั้นเพื่อร่างแผนที่การจัดการโครงการขั้นสุดท้ายที่รวมถึงขอบเขตและผลลัพธ์ที่ต้องการ, หลักชัยและกรอบเวลา, รวมถึงทรัพยากรสำคัญและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซอฟต์แวร์การร่วมมือในโครงการช่วยให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดกระบวนการนี้ง่ายขึ้น ?️
เมื่อโครงการเริ่มดำเนินการแล้ว ให้จัดการงานทั้งหมดของคุณเองและรับการตรวจสอบความคืบหน้าของทีมอย่างชัดเจนด้วยซอฟต์แวร์การจัดการงานที่มีอยู่ในตัว
ทำงานร่วมกันในเอกสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน จากนั้นบันทึกเอกสารClickUp Docsที่คุณสร้างบนแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ตลอดเวลา
ดูทุกแง่มุมของโครงการของคุณในรูปแบบที่คุณเลือก—เช่น รายการ,แผนภูมิแกนต์, กระดาน,หรือมุมมองตาราง
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้มุมมองตารางเพื่อบันทึกพาสเวิร์ดของคุณ และใช้ตัวสร้างพาสเวิร์ดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างพาสเวิร์ดที่ปลอดภัยและไม่ซ้ำใคร ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของ ClickUp มอบฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- เลือกจากเทมเพลตกว่า 1,000 แบบ และผู้ช่วยเขียนของ ClickUp AIเพื่อจัดทำแผนธุรกิจหรือแผนปฏิบัติการ จัดการ CRM ของคุณปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม และอีกมากมาย
- ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคลตามบทบาทของผู้ใช้ด้วยสิทธิ์ที่กำหนดเอง
- สบายใจได้ว่าคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ ClickUpนั้นอยู่ในระดับชั้นนำ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการผสาน ClickUp เข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่นSlack, HubSpot,Microsoft Teams, Google Drive และZendesk
- ใช้ ClickUp บนระบบเดสก์ท็อป Windows, Mac หรือ Linux หรือแอป iOS หรือ Android
ข้อจำกัดของ ClickUp
- Clickup AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่ครบทุกฟีเจอร์เท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภทสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณ และมั่นใจในความสบายใจ
การรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์เป็นสิ่งจำเป็นในโลกออนไลน์ปัจจุบัน คุณสามารถบันทึกพาสเวิร์ดไว้ในสเปรดชีตหรือให้เบราว์เซอร์จัดการให้ก็ได้ แต่ผู้จัดการพาสเวิร์ดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนั้นปลอดภัยกว่ามาก
เมื่อคุณเลือกผู้จัดการรหัสผ่านที่เหมาะกับคุณแล้ว ให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ดีที่สุดด้วย ClickUp. คุณจะได้รับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อสนับสนุนทุกแง่มุมของงานคุณ.
ลงทะเบียนฟรีกับ ClickUp วันนี้