Slack vs. Monday—เครื่องมือการทำงานร่วมกันตัวไหนดีที่สุด?

การร่วมมือระหว่างทีมหลายทีมในขณะที่ต้องจัดการกับเส้นตายที่ใกล้เข้ามาและระยะเวลาของสปรินต์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
แม้ว่าจะมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันหลายร้อยรายการ แต่ Slack และ Monday (monday.com) เป็นสองเครื่องมือที่โดดเด่น
Slack ใช้งานง่ายและทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ในขณะเดียวกัน Monday ก็โดดเด่นด้านการจัดการและวางแผนโครงการ
การใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันจะถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันมากเกินไปหรือไม่? สามารถใช้เครื่องมือใดแทนอีกเครื่องมือหนึ่งได้หรือไม่? หรือมีเครื่องมืออื่นที่สามารถใช้แทนทั้งสองเครื่องมือนี้ได้หรือไม่?
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปรียบเทียบสุดยอดระหว่าง Slack และ Monday.com การวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขามีให้ในด้านคุณสมบัติ, ราคา, การสนับสนุน, และอื่น ๆ. และว่าใครคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน.
เพื่อเริ่มต้น, ให้เราดูภาพรวมของ Slack.
Slack คืออะไร?
Slack เป็นแอปการสื่อสารทีมบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ แอปนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ ได้หลายพันแอป ทำให้เป็นแอปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่มีความหลากหลาย
Slackช่วยให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้น ใช้เพื่อ:
- แชทแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางเฉพาะที่เชิญเท่านั้นหรือข้อความโดยตรง
- ส่งคลิปเสียง/วิดีโอ
- แชร์ไฟล์
- พูดคุยผ่านวิดีโอสดหรือการโทรเสียง (ผ่านห้องประชุมย่อย) และอื่นๆ
ด้านล่างนี้คือรายละเอียดทั้งหมดของคุณสมบัติหลักของ Slack และวิธีที่พวกมันช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการสื่อสารของคุณ
คุณสมบัติของ Slack
1. การสื่อสารแบบเรียลไทม์
Slack มีตัวเลือกการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการแชทแบบตัวต่อตัว การสนทนาที่เน้นโครงการ ช่องทางที่ใช้ร่วมกัน และการโทรแบบเสียงหรือวิดีโอสด ใช้ฟีเจอร์โต้ตอบ เช่น การกดไลค์ อีโมจิ GIF และการ @กล่าวถึง เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการสนทนา
2. สร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือและระบบอัตโนมัติในการทำงาน
Canvas ช่วยให้ผู้จัดการโครงการจัดระเบียบ รวบรวม ทำงานร่วมกัน และแบ่งปันข้อมูลจากแหล่งเดียว
Slack สามารถใช้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการร่วมกับCanvas ได้ สร้างแคนวาสแบบกำหนดเองสำหรับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการประชุม โครงการ หรือรายการตรวจสอบ จากนั้นแชร์ในช่อง Slack ที่เหมาะสมเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น Canvas เหมาะสำหรับการสร้างวาระการประชุมล่วงหน้า ใช้เพื่อเพิ่ม/แก้ไขหัวข้อการสนทนา สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ใช้ @ เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม หรือมอบหมายงานให้พวกเขาโดยตรง
ที่ดีที่สุดคือ Slack Canvases มาพร้อมกับแกลเลอรีเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตสำหรับการปฐมนิเทศพนักงาน การสรุปผลิตภัณฑ์ และการประสานงานรายสัปดาห์ได้—คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์อีกต่อไป
3. แอปและการผสานรวม
Slack สามารถผสานการทำงานกับแอปโปรดสำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพของคุณได้มากยิ่งขึ้น ค้นหาแอปมากกว่า 2,600+ รายการในไดเรกทอรีแอปของ Slack รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยชีวิตอย่าง Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ สร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองโดยใช้ Slack APIs
ตัวอย่างเช่น ใช้แอปอย่าง Polly เพื่อทำแบบสำรวจหรือแบบทดสอบสนุก ๆ ข้ามช่องทางต่าง ๆ กด [/] เพื่อเรียกใช้แอปได้ทุกเมื่อระหว่างบทสนทนา
4. ผู้สร้างกระบวนการทำงาน (ระบบอัตโนมัติ)
ถ้าคุณคิดว่า Slack เป็นแค่เครื่องมือส่งข้อความอีกอันหนึ่ง เก็บเบียร์ของฉันไว้ก่อน! 🍺
Slack มีโมดูลการทำงานอัตโนมัติที่เปลี่ยนเกมได้ ซึ่งทำงานด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ง่าย (ไม่ต้องเขียนโค้ด) ใช้เพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานประจำวันให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว
การใช้ Slack Canvas สำหรับการประชุมสแตนด์อัพแบบอะซิงโครนัสช่วยให้การสื่อสารในทีมราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสมาชิกในทีมทำงานในเขตเวลาที่แตกต่างกันหรือมีตารางงานที่ยุ่ง นี่คือวิธีการทำงาน
- ตั้งแคนวาสเฉพาะใน Slack สำหรับการประชุมแบบสแตนด์อัพโดยเฉพาะ แบ่งปันข้อมูลอัปเดตเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ตรงกัน
- สร้างรูปแบบการอัปเดตมาตรฐาน: ครอบคลุมความคืบหน้าหลัก, ผลงานที่สำเร็จ, ความท้าทาย, และแผนการ. ให้กระชับแต่ครอบคลุม
- โพสต์อัปเดตเมื่อใดก็ได้ที่สะดวกสำหรับสมาชิกแต่ละทีม เพิ่มหัวข้อหรือคำอธิบายสั้น ๆ และร่วมแบ่งปันเมื่อใดก็ตามที่สอดคล้องกับตารางเวลาของพวกเขา
- ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการอัปเดตของกันและกันในแคนวาส เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันแม้จะมีเวลาทำงานที่แตกต่างกัน
- ผืนผ้าใบกลายเป็นบันทึกความก้าวหน้าของทุกคน เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามการอัปเดตที่ผ่านมาและรักษาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินอยู่
- ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบแคนวาสเป็นประจำ เพื่อให้เห็นการอัปเดตและตอบสนองได้ทันเวลา
- ปรับรูปแบบหรือโครงสร้างของแคนวาสตามข้อเสนอแนะของทีมเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, ร่วมมือกันได้ดีขึ้น, และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับงานที่กำลังดำเนินอยู่, ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในขณะที่รองรับตารางเวลาและเขตเวลาที่แตกต่างกัน
เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Slack ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยใช้ฟังก์ชัน เงื่อนไข และทริกเกอร์ สร้างแอปขนาดเล็กแบบกำหนดเอง (Slack bots) โดยใช้ Slack API
คะแนนพิเศษสำหรับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของ Slack! พวกเขามีทรัพยากรออนไลน์และเอกสารที่สะดวกในการทำให้กระบวนการพัฒนาง่ายขึ้น
ราคาของ Slack
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
วันจันทร์คืออะไร?
Monday.com หรือที่รู้จักในชื่อ Monday เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม การปรับแต่งตามความต้องการทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการและการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
ไม่เหมือนกับ Slack แพลตฟอร์มนี้เน้นการจัดการมากกว่าการทำงานร่วมกันเพียงอย่างเดียว ทำงานด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย กระดานจัดการงานและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
วันจันทร์ยังมีตลาดแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับวิดเจ็ตและแอปจากบุคคลที่สาม ให้คุณใช้เพื่อขยายและปรับปรุงความสามารถของ Monday WorkOS
วันจันทร์มีรายการพิเศษ
1. ใช้งานง่าย
เราพบว่า monday.com's WorkOS มีความสวยงามทางสายตาและใช้งานง่ายอย่างน่าทึ่ง การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือลากและวาง, คลิกแล้วเสร็จ – ไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
ตัวอย่างเช่น ลากและวางรายการ วิดเจ็ต ภาพ และสมาชิกทีมบนแดชบอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มพวกเขาในพริบตา
ปรับแต่งแดชบอร์ดเดียวกันด้วยวิดเจ็ตการจัดการทรัพยากร เช่น การติดตามเวลา ตัวบ่งชี้ปริมาณงาน ฯลฯ
ง่ายใช่ไหม?
ยิ่งไปกว่านั้น เลือกจากแกลเลอรีที่กว้างขวางของวันจันทร์ที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 200 แบบ เพื่อไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
2. การร่วมมือ
Monday.com's WorkDocs โดดเด่นในการทำงานร่วมกันด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น การอัปเดตแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และการสื่อสารที่ราบรื่น
ร่วมแก้ไขแบบเรียลไทม์ แชร์ความคิดเห็นได้ทันทีและมีส่วนร่วมกับพนักงาน— ทั้งหมดนี้ในเอกสารเดียว ก้าวข้ามการร่วมมือและเปลี่ยนข้อความของคุณให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการบนบอร์ด monday.com เพื่อทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
3. การจัดการ
ทำงานด้วยแดชบอร์ดและบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งนำเสนอหลากหลายมุมมอง เช่น แคนบาน ปฏิทิน ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าทีม โครงการ หรือธุรกิจของคุณจะมีความต้องการอย่างไร Monday ก็มีสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ
เพิ่มวิดเจ็ตที่กำหนดเองมากกว่า 30+ รายการเพื่อดูภาพรวมของโครงการอย่างครบถ้วน—รวมถึงวิดเจ็ตสำหรับการติดตามเวลา, การทำงาน, และการวัดประสิทธิภาพ
4. แอปและการผสานรวม
Monday.com มีไดเรกทอรีแอปที่แข็งแกร่งพร้อมแอปจากบุคคลที่สามมากกว่า 200 แอป รวมถึงแอปสำหรับการสื่อสาร การตลาด ERP CRM และอื่นๆ อีกมากมาย ค้นหาการผสานรวมกับแอปยอดนิยม เช่น Slack, Google Calendar, MailChimp, HubSpot และเครื่องมืออื่นๆ
5. ระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงาน
Monday's WorkOS นำเสนอเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมโบนัสเทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 200 แบบ คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลตที่มีอยู่หรือสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ตามเหตุการณ์ การดำเนินการ หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
ราคาวันจันทร์
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Slack vs Monday.com: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
หากคุณอยู่ที่นี่ คุณก็คงทราบดีว่าทั้ง Slack และ Monday ต่างก็มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่น่าประทับใจ
อย่างไรก็ตาม Monday โดดเด่นด้วยเครื่องมือปรับแต่งและการจัดการ ในขณะที่ Slack เน้นความเรียบง่ายและโดดเด่นด้านการสื่อสารภายในทีม
ดูตารางนี้เพื่อสรุปความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองอย่างรวดเร็ว
|ขี้เกียจ
|วันจันทร์
|แชทแบบเรียลไทม์
|✅
|❌
|การแชร์ไฟล์
|✅
|✅
|แดชบอร์ด
|❌
|✅
|ระบบอัตโนมัติ
|✅
|✅
|การผสานรวม
|✅
|✅
|การนำเสนอภาพ
|❌
|✅
|การติดตามและวิเคราะห์
|❌
|✅
|การปรับแต่ง
|❌
|✅
|เทมเพลต
|❌
|✅
|Bot Framework
|✅
|❌
|แอปพลิเคชันมือถือ
|✅
|✅
มาเจาะลึกคุณสมบัติหลักของพวกเขาเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
คุณสมบัติ #1. การสื่อสารในทีม
มาดูกันตรงๆ: ผู้จัดการโครงการมักประสบปัญหาในการทำให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน อีเมลนั้นยอดเยี่ยม แต่แพลตฟอร์มอีเมลส่วนใหญ่แทบไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เลย
มาดูกันว่า Monday.com และ Slack เปรียบเทียบกันอย่างไรในการส่งเสริมการสื่อสารภายในทีม
ขี้เกียจ
Slack เหมาะสมกว่าในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสารขั้นสูง เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณพูดคุยกับทีมต่างๆ ได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแชท การโทรด้วยเสียง หรือการประชุมวิดีโอ
สร้างช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหรือส่งข้อความโดยตรงถึงผู้คน ยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่ส่วนตัวยังทำหน้าที่เป็นกระดานสนทนาที่ปลอดภัยสำหรับการสื่อสารข้อมูลภายในแผนกและการติดตามผล
วันจันทร์
Monday WorkOS อย่างไรก็ตาม ไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว (ในตอนนี้)
แต่ใช่ คุณสามารถสื่อสารในที่สาธารณะบนกระดานสนทนาได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้ใช้รายบุคคลได้
อย่างไรก็ตาม วันจันทร์มีตัวเลือกในการสื่อสารสาธารณะผ่านกระดานสนทนา คุณสามารถค้นหาองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น การกล่าวถึง @, อีโมจิ, การใส่คำอธิบายประกอบ และอื่นๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในกลุ่มงาน
ผู้ชนะ: *Slack เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนสำหรับเราในด้านฟีเจอร์การส่งข้อความและการสื่อสารแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ 2. การร่วมมือ
เมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างวันจันทร์กับ Slack ทั้งสองมีชุดคุณสมบัติเฉพาะตัวสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการ
มาดูกันว่าใครมีของที่ดีที่สุด
ขี้เกียจ
Slack ซึ่งเป็นแอปสำหรับการส่งข้อความมากกว่า มี Canvases สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
ไม่ต้องสงสัยเลย แผ่นผ้าใบเป็นสิ่งที่ดี! แต่พวกเขาต้องการการปรับแต่งและคุณสมบัติที่สำคัญ
โดยมากหรือน้อย คุณจะพบว่ามันเหมือนกับเครื่องมือบันทึกที่คุณใส่ข้อมูลสำคัญ, แชร์ไฟล์, ฝังวิดีโอ, และแก้ไขร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อขอความช่วยเหลือ ส่งคำขออนุมัติ หรือรายงานปัญหา—ภายในแคนวาส
ตัวอย่างเช่น ใช้เทมเพลต 'สรุปเหตุการณ์' ของ Slack เพื่อเน้นปัญหา ขอการดำเนินการที่มีความสำคัญ และถามคำถามโดยกล่าวถึงบุคคลที่เหมาะสมใน Canvas
วันจันทร์
วันจันทร์ ในทางกลับกัน มี Workdocs ให้คุณทำงานร่วมกันและดำเนินการไอเดียต่าง ๆ ได้จากเอกสารเดียว บันทึกการประชุม ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ และติดแท็กสมาชิกในทีมเพื่อมอบหมายวาระการประชุมได้ทันที
ฝังบอร์ด, แดชบอร์ด, รูปภาพ, วิดีโอ และอื่น ๆ ได้โดยตรงในเอกสารการทำงาน. ส่วนที่ดีที่สุดคือทุกองค์ประกอบจะถูกซิงค์และอัปเดตโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงาน.
ผู้ชนะ: ทั้งสองเครื่องมือมีคุณสมบัติการร่วมมือที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นจึงเสมอกัน! 🤝
คุณสมบัติที่ 3. การจัดการ
การหาเครื่องมือที่มีทั้งฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดการในเครื่องมือเดียวนั้นเป็นเรื่องยาก มาดูกันว่า Slack และ Monday จัดการกับการบริหารโครงการอย่างไร
ขี้เกียจ
Slack ได้รับการออกแบบมาเพื่อการสื่อสารภายในทีมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การมีตัวเลือกในการสร้างช่องทางส่วนตัว กลุ่ม และกระดานสนทนาส่วนตัวนั้นช่วยในการจัดการทีมได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดหวังให้ Slack จัดการโครงการที่ซับซ้อนได้
วันจันทร์
แม้ว่าจะด้อยกว่า Slack ในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ monday.com จัดการงาน กระบวนการทำงาน และโครงการได้ดี
วันจันทร์มีคุณสมบัติการจัดการมากมาย รวมถึงบอร์ดและมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว แบ่งปันบอร์ดระหว่างทีมเพื่อการร่วมมือที่ดีขึ้น!
อย่าลืมว่า แดชบอร์ดเชิงสัญชาตญาณของวันจันทร์สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยวิดเจ็ต—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ค้นหาวิดเจ็ตสำหรับการติดตามเวลาแบบเรียลไทม์ ภาพรวมของงาน และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมได้ภายใต้หลังคาเดียว
ผู้ชนะ: *วันจันทร์เป็นผู้ชนะในหมวดหมู่นี้เนื่องจากคุณสมบัติการจัดการที่ครอบคลุมและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ 4. แอปและการผสานรวม
เมื่อต้องจัดการกับโครงการและแผนกต่างๆ พร้อมกัน คุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะต้องใช้แอปอะไรในขณะใด โชคดีที่ทั้ง monday.com และ Slack มีการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามมากมาย
ใน Slack กับ monday.com ใครชนะในหมวดหมู่นี้? มาดูกัน
ขี้เกียจ
Slack มีไดเรกทอรีแอปที่มีแอปและซอฟต์แวร์ชั้นนำในอุตสาหกรรมมากกว่า 2,000 รายการ
นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังมี API แบบกำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเองได้ เพื่อผสานรวมกับระบบและกระบวนการภายในของคุณ
วันจันทร์
Monday มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 200 รายการจากหลากหลายหมวดหมู่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบบ CRM และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ชนะ: ทั้งสองเครื่องมือการทำงานร่วมกันมีระบบเชื่อมต่อที่ทรงพลังและไม่มีขีดจำกัด. และเราก็มีผู้ชนะเสมอกันอีกครั้ง! 🤝
คุณสมบัติ #5. ระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงาน
ทั้งสองแพลตฟอร์มให้บริการระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ง่ายต่อการใช้งาน. คุณสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติได้โดยใช้บล็อกการสร้างแบบลากแล้วปล่อยที่ง่ายต่อการใช้งาน ตั้งแต่กระบวนการทำงานที่ง่ายไปจนถึงกระบวนการที่ซับซ้อน.
นอกจากนี้ ทั้งสองยังมีขั้วต่อแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ที่ทำให้การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวน
แล้วความแตกต่างคืออะไร? มาค้นหาคำตอบกันเถอะ
ขี้เกียจ
Slack มีเฟรมเวิร์กบอทที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างบอทตามความต้องการได้
ใช้เพื่อทำให้งานและกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติและการส่งการอัปเดตและการแจ้งเตือนไปยังช่องทางต่างๆ
วันจันทร์
วันจันทร์, ต่างกัน, มีเทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้การพัฒนาขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น. เลือกจากมากกว่า 200+ สูตรและเทมเพลตอัตโนมัติที่หลากหลาย.
ผู้ชนะ: เนื่องจากเทมเพลตอัตโนมัติที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในวันจันทร์ การสร้างเวิร์กโฟลว์จึงเป็นเรื่องง่ายมาก ดังนั้น เราจึงถือว่า Monday เป็นผู้ชนะในหมวดหมู่นี้
Slack vs. Monday.com บน Reddit
เราได้นำการถกเถียงเกี่ยวกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดไปยัง Reddit และเดาอะไรได้! เราได้พบกับรีวิวจากผู้ใช้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง
ตัวอย่างเช่น เมื่อเราค้นหาMonday กับ Slack บน Reddit ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่ามันยากที่จะทำให้ผู้เล่นหลักหรือสมาชิกทีมเข้าร่วมในอัปเดตและกระบวนการทำงานของคุณ
"แน่นอน มันยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามเวลาและเงินที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ รวมถึงการสร้างใบแจ้งหนี้ แต่ทำให้การรวมฟรีแลนซ์ ลูกค้า พันธมิตร และบุคคลภายนอกที่สำคัญอื่นๆ เข้ากับการอัปเดตและกระบวนการทำงานของคุณเป็นเรื่องยากมาก น่าเสียดายที่ไม่มี API หรือโซลูชัน SaaS ใดที่สามารถแก้ไขข้อเท็จจริงที่ว่า Monday ไม่สามารถทำงานร่วมกับสเปรดชีตได้อย่างราบรื่น"
ในขณะที่ Slack เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ส่วนใหญ่เนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การผสานรวม และคุณสมบัติด้านการสื่อสาร
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ (Slack vs. Monday.com)
วันจันทร์และ Slack – ทั้งสองมีข้อจำกัดบางประการ ต้องการเครื่องมือที่มีทุกอย่างหรือไม่? เปลี่ยนมาใช้ ClickUp!
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับจัดการงาน เอกสาร แชท เป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมายในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการทำงานร่วมกัน ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการทำงานเป็นทีมของคุณไปอีกขั้น
ClickUp นำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการที่คล้ายกับ Monday และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่คล้ายกับ Slack
ไม่เชื่อเราหรือ? ลองดูคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp สิ
1. ฟีเจอร์แชทในตัว
ClickUp Chat เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการแชร์อัปเดต, เชื่อมโยงทรัพยากร, และร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อได้ทันที—สิ่งที่คุณต้องการคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
เช่นเดียวกับ Slack ฟีเจอร์แชทของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่หรือกลุ่มแชทแยกต่างหากควบคู่ไปกับโปรเจกต์ต่าง ๆ ได้ เปิดใช้งานการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูการสนทนาได้บ้าง ทำให้การพูดคุยเป็นส่วนตัวได้ตามต้องการ
ยิ่งไปกว่านั้น ใช้ @mentions และมอบหมายความคิดเห็นโดยตรงเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกเกี่ยวกับข้อความแบบเรียลไทม์
2. ClickUp AI
ClickUp AI กำลังปฏิวัติการทำงานร่วมกันของทีม ด้วย AI อยู่เคียงข้างคุณ มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญและปล่อยให้ AI จัดการงานที่น่าเบื่อซ้ำซาก เช่น:
- การร่างเอกสารสรุปโครงการ
- การสร้างไทม์ไลน์โครงการ
- สร้างสรุปสำหรับการอัปเดตงาน
- การสร้างรายการดำเนินการและงานย่อย
- แก้ไขและจัดรูปแบบเนื้อหาภายในไม่กี่วินาที
- การคิดค้นกลยุทธ์การตลาดแคมเปญโครงการ
เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ClickUp ชนะ Monday ในด้านการช่วยเหลือด้วย AI
นี่คือเหตุผล:
ระบบ AI ของ Monday.com จำกัดการใช้งานเฉพาะ CRM ด้านการขายเท่านั้น อย่างมากที่สุด ใช้ AI เพื่อสรุปเนื้อหาในเอกสาร Word
ในทางกลับกัน ClickUp ใช้ AIสำหรับการวางแผนโครงการ สร้างรายการดำเนินการ งานย่อย และการเขียนได้อย่างลื่นไหล ยิ่งไปกว่านั้นใช้เทมเพลตคำสั่ง AIของเราเพื่อการจัดการโครงการและวิศวกรรมที่ดีขึ้น
3. การบริหารโครงการ
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp มีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 10 แบบ ช่วยให้การวางแผนและการจัดการโครงการง่ายและรวดเร็วขึ้น
ใช้ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดเพื่อวางแผนโครงการ ไอเดีย และงานต่างๆ โดยใช้โครงร่างแบบภาพ ClickUp มีแกลเลอรีเทมเพลตการจัดการโครงการสำหรับแผนผังความคิดและการวางแผนอย่างครอบคลุม
นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมสำหรับโครงการของคุณ จากที่นี่ คุณสามารถติดตามและจัดการการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรแบบเรียลไทม์ ใช้แผนภูมิที่กำหนดเอง วิดเจ็ต และองค์ประกอบการแสดงข้อมูลเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดให้ตรงกับความต้องการของโครงการของคุณ
พูดกันตามตรง ทีมต่าง ๆ ชื่นชอบ UI ของ Slack สำหรับการสื่อสาร และด้วยเหตุนี้ การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slack จึงช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในโครงการต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจาก Slack
เปลี่ยนมาใช้ ClickUp: เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างSlackและทางเลือกอื่น ๆ อย่าง Monday ให้เลือกเครื่องมือที่รวมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการจัดการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ทำไมไม่ลองใช้ClickUpวันนี้ล่ะ? – เริ่มต้นได้ฟรี!