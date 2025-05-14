10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ IFTTT สำหรับการอัตโนมัติภารกิจในปี 2025

คุณเคยปรารถนาให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ด้วยตัวเองบ้างไหม? เครื่องมืออย่าง If This, Then That (IFTTT) ไม่ได้มาแย่งงานคุณแน่นอน แต่พวกมันทำให้วันทำงานของคุณง่ายขึ้นอย่างแน่นอน แอปพลิเคชันที่เชี่ยวชาญในการผสานระบบและทำงานอัตโนมัติตัวนี้ทำให้การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่ปกติแล้วไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กลายเป็นเรื่องง่าย ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น และลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
แต่เฮ้, IFTTT ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชอบ. แล้วคุณมีทางเลือกอะไรบ้าง?
ลองดูคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเวทมนตร์ของแอปอย่าง IFTTT สิ่งที่คุณควรมองหาในซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงาน และทางเลือกที่ดีที่สุดของ IFTTT ในปี 2024
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ IFTTT อยู่หรือไม่? เครื่องมืออัตโนมัติเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มผลผลิต
นี่คือวิธีที่ 10 อันดับแรกเปรียบเทียบกัน:
- Zapier – เชื่อมต่อแอปนับพันด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- Power Automate – การผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับ Microsoft 365 และองค์กร
- LlamaLab Automate – ระบบอัตโนมัติสำหรับ Android ด้วยสคริปต์แบบโฟลว์
- Make – เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
- LeadsBridge – มุ่งเน้นการผสานรวมด้านการตลาดและ CRM
- Notion/Automate. io – ระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องมือธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เซลิโก – การผสานระบบระดับองค์กรพร้อมระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- Zoho Flow – เชื่อมต่อแอป Zoho และเครื่องมือของบุคคลที่สาม
- Workato – ระบบอัตโนมัติด้วย AI สำหรับธุรกิจ
- Integrately – ระบบอัตโนมัติเพียงคลิกเดียวกับแอปกว่า 8,000+
ClickUp ยกระดับการทำงานอัตโนมัติไปอีกขั้น ด้วย:
- ClickUp Automations – ตั้งค่าทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
- การเชื่อมต่อ ClickUp – เชื่อมต่อแอปได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการงานแบบรวมศูนย์
- ClickUp Brain – อัตโนมัติการสร้างงาน, ข้อมูลเชิงลึก, และสรุป
IFTTT คืออะไร?
IFTTTเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปเล็ตเพื่อทำให้การกระทำต่าง ๆ ระหว่างแอปที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยปกติเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ หากคุณเคยประสบปัญหาในการทำให้ Google Drive, Gmail และอุปกรณ์ Apple ของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีแอปเล็ต IFTTT สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ?
เครื่องมือเช่น IFTTT ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการไหลของข้อมูล, การส่งต่อ, และการกระตุ้นระหว่างแพลตฟอร์มเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ คุณสามารถสร้างแอปเพล็ตตามความต้องการของคุณเองหรือเลือกจากแอปเพล็ตที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้หลายร้อยแบบ
สร้างแอปเพล็ตสำหรับเพิ่มข้อมูลลูกค้าจาก SurveyMonkey ไปยัง CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ, ขอบคุณผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย, หรือปิดระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะเมื่อคุณกลับถึงบ้านจากที่ทำงาน
คุณควรค้นหาอะไรใน ทางเลือกของ IFTTT?
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน IFTTT คุณต้องการสิ่งที่สามารถทดแทนการเชื่อมต่อของ IFTTT ได้ แต่มีฟังก์ชันที่มีประโยชน์เพิ่มเติม เราขอแนะนำให้เลือกใช้คุณสมบัติเช่น:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมืออัตโนมัติควรมีความเข้าใจง่ายอย่างยิ่ง เลือกแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ให้คุณลากและวางเพื่อสร้างความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ควรเลือกใช้โซลูชันที่รองรับทั้ง Windows, Android และอุปกรณ์ Apple เพื่อความสะดวกในการใช้งานข้ามอุปกรณ์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้
- การปรับแต่ง: ทางเลือกส่วนใหญ่ของ IFTTT อนุญาตให้ปรับแต่งได้ในบางรูปแบบ แม้ว่าคุณอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับคุณสมบัตินี้ก็ตาม ค้นหาแพลตฟอร์มที่มีเทมเพลตแอปสำเร็จรูปเพื่อเร่งกระบวนการอัตโนมัติ
- การทำงานอัตโนมัติ: การทำงานอัตโนมัติสำหรับ Alexa และไฟอัจฉริยะนั้นดูเจ๋งและน่าสนใจ แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการใช้เครื่องมือที่ทำงานอัตโนมัติให้กับงานจริงของคุณ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ IFTTT ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงงานทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
- ความสะดวกในการเข้าถึง: แอปพลิเคชันมือถือทำให้การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขเป็นเรื่องง่ายในขณะที่คุณกำลังเดินทาง ตราบใดที่คุณเลือกใช้แพลตฟอร์มบนคลาวด์ คุณจะสามารถจัดการการทำงานอัตโนมัติของคุณได้ทั้งที่สำนักงานและขณะเดินทาง
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างสำหรับ IFTTT ที่คุณควรใช้ในปี 2024
พร้อมที่จะทำให้วันของคุณเป็นอัตโนมัติหรือยัง? ลองดูทางเลือกของ IFTTT เหล่านี้เพื่อทำงานด้วยความเร็วแสง
1. Zapier
Zapier เป็นทางเลือกยอดนิยมของ IFTTT ที่นำเสนอการเชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติที่มีคุณภาพอย่างน่าประทับใจสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือหลากหลายผ่านตัวสร้างแบบลากและวาง หรือสร้างแอปของคุณเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การต้อนรับผู้ใช้ และการแสดงข้อมูลพอร์ทัลลูกค้าเป็นของคุณได้ด้วยการตั้งค่า Zapier ที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- สร้างการเชื่อมต่อ Zapier เพื่อจัดเก็บ อัปเดต และดำเนินการกับข้อมูลของคุณด้วย Zapier Tables
- สร้างแชทบอท AI แบบกำหนดเอง
- ผสานเครื่องมือเช่น OpenAI กับแอปที่คุณมีอยู่แล้ว
- แปลงวันที่, สกุลเงิน, และข้อความเป็นรูปแบบที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Zapier
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การแก้ไข Zaps หลังจากสร้างแล้วนั้นทำได้ยาก
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าจำนวนการทำงานอัตโนมัติของงานที่รวมอยู่ในแต่ละการสมัครสมาชิกนั้นไม่เพียงพอ
ราคาของ Zapier
- แผนฟรี สำหรับ 100 งานต่อเดือน
- เริ่มต้น: $19.99/เดือน สำหรับ 750 งาน
- มืออาชีพ: $49/เดือน สำหรับ 2,000 งาน
- ทีม: $69/เดือน สำหรับ 2,000 งาน
- บริษัท: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,700+ รีวิว)
2. Power Automate
ทีมของคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งหมดหรือไม่? Power Automate เป็นทางเลือกของ Microsoft สำหรับ IFTTT ซึ่งรวมคุณสมบัติแบบ low-code และ AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมอย่างจริงจัง แม้ว่าจะไม่ใช้งานง่ายเท่ากับทางเลือกอื่นของ IFTTT แต่ Microsoft Power Automate ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง
Power Automate คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้ Copilot AI เพื่อสร้าง แก้ไข หรือขยายการทำงานอัตโนมัติ
- ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ช่วยทำให้ระบบเก่าแก่และล้าสมัยทำงานได้โดยอัตโนมัติ
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการดิจิทัล (DPA) ทำให้บริการทั้งหมดที่ทำงานทั้งในสถานที่หรือบนคลาวด์เป็นไปโดยอัตโนมัติ
- สร้างเวิร์กโฟลว์ Power Automate แบบกำหนดเองของคุณเอง หรือเลือกจากคลังเทมเพลตสำเร็จรูปที่มีให้
ข้อจำกัดของ Power Automate
- Power Automate เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Microsoft ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะใช้หากคุณทำงานเฉพาะภายในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพิ่มเติม
Power Automate ราคา
- Power Automate Premium: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Power Automate กระบวนการ: $150/เดือน ต่อบอท
Power Automateคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (380+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)
3. LlamaLab อัตโนมัติ
อย่าให้ชื่อที่น่ารักหลอกคุณ: LlamaLab เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง (และฟรี) สำหรับ IFTTT มันอาจไม่มีฟีเจอร์มากมายเท่า แต่เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการแอปอัตโนมัติที่เรียบง่ายโดยไม่มีลูกเล่นมากมาย
สร้างกระบวนการเชิงภาพในรูปแบบผังงานด้วยอินเทอร์เฟซสไตล์ผังงานที่มาพร้อมกับบล็อกการสร้างถึง 380 บล็อกในตัว ?
LlamaLab Automate คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ผสานแอปผ่าน API แบบปลั๊กอินหรือ HTTP และเว็บฮุค
- คัดลอกโฟลว์ที่ผู้ใช้รายอื่นสร้างไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ผสานการทำงานของ LlamaLab Automate กับโทรศัพท์ของคุณเพื่อจัดการรูปภาพ, บันทึกเสียงและวิดีโอ, หรือส่งข้อความอัตโนมัติ
- LlamaLab มีพลังในการกระตุ้นทริกเกอร์ตามเงื่อนไขหลายร้อยประการ รวมถึงเวลาของวันหรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
ข้อจำกัดของ LlamaLab Automate
- มีให้ใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ Android เท่านั้น
- คุณสามารถรายงานปัญหาได้เฉพาะผ่าน Reddit หรือฟอรัมของ LlamaLabs เท่านั้น
LlamaLab อัตโนมัติ การกำหนดราคา
- ฟรี
LlamaLab Automate การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. ทำ
Make เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับระบบอัตโนมัติของกระบวนการ พวกเขาสร้างเครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุดตัวหนึ่งในตลาด ดังนั้นหากคุณต้องการเครื่องมือที่เริ่มต้นได้ง่าย นี่อาจเป็นทางเลือกแทน IFTTT ที่เหมาะกับคุณ
สร้างกระบวนการทำงานแบบลากและวางได้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งสามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์หรือตามกำหนดการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ด้วยแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายนี้
สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์ม White label ของ Make เพื่อให้บริการระบบอัตโนมัติแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของคุณเอง
- Make มาพร้อมกับแอปสำเร็จรูปนับพัน แต่คุณยังสามารถปรับแต่งแอปของคุณเองได้อย่างอิสระ
- เพิ่มคำสั่งเงื่อนไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- คุณกลัวว่าสิ่งต่าง ๆ จะไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่? จัดเตรียมกระบวนการทำงานสำรองไว้ในกรณีที่หนึ่งในตัวกระตุ้นของคุณล้มเหลว
กำหนดข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Make เสนอราคาตามระดับขั้นแทนการคิดราคาตามการดำเนินการ
- บางคนกล่าวว่า Make ต้องการเอกสารสนับสนุนที่แข็งแกร่งขึ้น
กำหนด ราคา
- เวอร์ชันฟรี
- คอร์: $9/เดือน สำหรับ 10,000 การดำเนินการ, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $16/เดือน สำหรับ 10,000 การดำเนินการ, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $29/เดือน สำหรับ 10,000 การดำเนินการ, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
สร้างคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
5. LeadsBridge
LeadsBridge เป็นเครื่องมืออัตโนมัติประเภทที่แตกต่างออกไป โดยเน้นไปที่แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของคุณมากขึ้น เชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของโอกาสทางธุรกิจตั้งแต่เว็บไซต์ของคุณไปจนถึงโซเชียลมีเดีย
ไม่ใช่ทุกแผนกที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ แต่สำหรับทีมขาย, ทีมบริการลูกค้า, และทีมการตลาดที่ทำงานใน Salesforce หรือ HubSpot บ่อย ๆ นั้น จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก
คุณสมบัติเด่นของ LeadsBridge
- กำหนดเป้าหมายใหม่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจาก CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ
- ผสานข้อมูลการติดตามออนไลน์และออฟไลน์
- ขอการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองจาก LeadsBridge หากพวกเขาไม่มีการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ
- LeadsBridge มีการเชื่อมต่อเฉพาะอุตสาหกรรมมากกว่า เช่น Oracle และ MySQL เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ IFTTT
ข้อจำกัดของ LeadsBridge
- LeadsBridge ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการโฆษณา การตลาด และการขาย ดังนั้นหากนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณทำ คุณอาจจะไม่ได้รับคุณค่าจากแพลตฟอร์มนี้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลเป็นเวลานาน
LeadsBridge ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $22/เดือน สำหรับ 800 รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย, ชำระรายปี
- ข้อดี: $60/เดือน สำหรับ 2,000 รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย, ชำระรายปี
- ธุรกิจ: $999/เดือน สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่ปรับแต่งเอง, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ LeadsBridge
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
6. Notion/Automate. io
Notion ได้ควบรวมกับ Automate.io เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับจักรวรรดิการจัดการโครงการและการจดบันทึกแบบครบวงจรของตน ให้คุณทำงานที่น่าเบื่อหน่ายเป็นอัตโนมัติผ่านการส่งมอบโครงการ การจัดการฐานข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อลดความยุ่งยากและเพิ่มเวลาในการสร้างคุณค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion/Automate. io
- Automate. io มาพร้อมกับการเชื่อมต่อมากกว่า 200 แบบ
- สร้างแม่แบบที่ซ้ำกันเพื่อสร้างรายการฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- สร้างระบบการทำงานอัตโนมัติใน Notion และทำให้พร้อมใช้งานในแดชบอร์ดของคุณด้วยการกดปุ่มที่ปรับแต่งได้
- ใช้แม่แบบฮับเพื่อรวบรวมเอกสารการทำงานอัตโนมัติ แอปพลิเคชัน และอื่นๆ ทั้งหมดของคุณไว้ในหน้า Notion เดียว
ข้อจำกัดของ Notion/Automate. io
- ระบบอัตโนมัติของ Notion มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ IFTTT
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า Notion ต้องการเอกสารประกอบที่ดีกว่าสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
Notion/Automate. io ราคา
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $15/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Notion/Automate. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
7. เซลิโก
Celigo นำเสนอแพลตฟอร์มการผสานรวมแบบบริการ (iPaaS) สำหรับบริษัทองค์กรทางเลือกของ IFTTT นี้รวมเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติสำหรับกรณีการใช้งานเกือบทุกประเภท ตั้งค่าในลักษณะที่เข้าถึงได้แม้กระทั่งสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
คุณสมบัติเด่นของ Celigo
- ตรวจสอบ Celigo Integration Marketplace สำหรับแอปและเทมเพลตการผสานการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- Celigo มาพร้อมกับความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงระบบเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO)
- มันถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ด้านไอที แต่ Celigo ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถเชื่อมต่อโค้ดที่กำหนดเองได้
- ประหยัดเวลาด้วยการนำสินทรัพย์การผสานรวมกลับมาใช้ใหม่
ข้อจำกัดของ Celigo
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Celigo มีปัญหาในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- บางคนกล่าวว่าธุรกรรม EDI และ FTP ค่อนข้างเทอะทะ
Celigo ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Celigo
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
8. Zoho Flow
Zoho มีชุดซอฟต์แวร์ธุรกิจที่น่าประทับใจ แต่คุณสามารถเพิ่ม Zoho Flow ในการสมัครสมาชิกของคุณได้หากคุณต้องการการผสานรวมและการทำงานอัตโนมัติ ส่งรายชื่อผู้ติดตามจากโซเชียลมีเดียของคุณไปยัง CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ สร้างตั๋ว Zendesk เมื่อมีลูกค้า Shopify มีปัญหา หรือแจ้งเตือนทีมของคุณบน Slack เมื่อมีงานใหม่ใน Asana—ไม่มีขีดจำกัด ?
Zoho Flow คุณสมบัติเด่น
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางของ Zoho เพื่อสร้างลำดับการกระตุ้นที่ซับซ้อน
- เลือกจากคลังโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ต้องการสิ่งที่ปรับแต่งได้มากขึ้นหรือไม่? เขียนโค้ดในภาษาของ Zoho ที่ชื่อว่า Deluge เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง
- ดูบันทึกประวัติของแต่ละระบบอัตโนมัติแบบรวมศูนย์
ข้อจำกัดของ Zoho Flow
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีบทเรียนและคู่มือการใช้งานเพิ่มเติม
- บางคนบอกว่าความเชื่อมโยงของพวกเขาไม่เสถียร
Zoho Flow ราคา
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อองค์กร, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: $24/เดือนต่อองค์กร, คิดค่าบริการรายปี
Zoho Flow รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
9. Workato
หากคุณต้องการสร้างสมดุลระหว่างการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงกับเครื่องมืออัตโนมัติแบบโค้ดต่ำ เลือกใช้ Workato. ทางเลือกแทน IFTTT นี้ให้คุณเลือกจากแอปเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น หรือแอปและบอทที่ปรับแต่งเองได้ ?
คุณสมบัติเด่นของ Workato
- Workato Copilots เป็นเครื่องมือ AIที่ช่วยให้คุณสร้างสูตรการทำงานอัตโนมัติและตัวเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- ใช้ AI และ ML เพื่อขับเคลื่อนบอทให้จัดการกับทุกสิ่งที่ระบบอัตโนมัติแบบทริกเกอร์ไม่สามารถทำได้
- ใช้แอป Workforce เพื่อสร้างแอปที่กำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เลือกจากคลังคอนเน็กเตอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 1,200 รายการ
ข้อจำกัดของ Workato
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า Workato มีปัญหาในการจัดการการผสานรวมกับองค์กรขนาดใหญ่
- บางคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ต้องการการเขียนโค้ดเป็นจำนวนมาก
Workato ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Workatoคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
10. อย่างบูรณาการ
Integrately เป็นน้องใหม่ในวงการ แต่ทางเลือกนี้สำหรับ IFTTT ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนแล้ว ด้วยตัวเลือกการผสมผสานมากกว่า 8 ล้านแบบสำหรับแอปกว่า 1,100 แอป Integrately เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย คุณจะไม่พบตัวเลือกในการสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่นี่ แต่นั่นอาจเป็นข้อดีหากคุณอยู่ในทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและมีความต้องการพื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบบูรณาการ
- ใช้ Smartconnect เพื่อเชื่อมต่อแอปของคุณโดยอัตโนมัติในคลิกเดียว
- หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการผสานระบบของคุณ Integrately มีบริการช่วยเหลือผ่านการแชทสด
- คุณเห็นการผสานการทำงานที่ขาดหายไปหรือไม่? แจ้งให้ Integrately ทราบและพวกเขาจะเพิ่มข้อเสนอแนะของคุณลงในรายการคำขอฟีเจอร์
- ผสานรวมแบบฟอร์ม, ผู้ให้บริการอีเมล,ระบบจัดการโครงการ และอื่นๆ ของคุณด้วยการตั้งค่าที่ง่ายดายของ Integrately
ข้อจำกัดของการบูรณาการ
- แม้ว่า Integrately จะโฆษณาตัวเองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี แต่ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ Integrately มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ดีกว่า
การกำหนดราคาแบบบูรณาการ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19.99/เดือน, ชำระรายปี
- มืออาชีพ: $39/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- การเติบโต: $99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 239 ดอลลาร์/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ
- G2: 4. 7/5 (580+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ
ทางเลือก IFTTT 10 รายการที่ระบุไว้ที่นี่จะช่วยทำงานหนักให้คุณได้มาก แต่ไม่สามารถทำ ทุกอย่าง ให้กับธุรกิจของคุณได้ คุณยังคงต้องรับผิดชอบในการทำงานจริง ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมาก
เมื่อคุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้วันทำงานของคุณง่ายยิ่งขึ้น เลือกใช้ ClickUp พื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของเราทำงานร่วมกับโซลูชันอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาในวันทำงานของคุณ ✨
ติดตามทุกสิ่งที่ต้องทำของคุณในภารกิจของ ClickUp สร้างลำดับชั้นและความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจแต่ละรายการ และเชื่อมต่อแชท ไฟล์ เอกสาร และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp เลย
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมืออัตโนมัติ เราก็มีให้บริการเช่นกัน เลือกจากClickUp Automationsกว่า 100 แบบ สำหรับเปลี่ยนสถานะงาน มอบหมายโครงการ หรือสร้างเทมเพลตตามต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้าง Automations แบบกำหนดเองได้ หากต้องการความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
ClickUp AIทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติได้อย่างยอดเยี่ยม AI ของเราเป็นเครื่องมือ AI เฉพาะบทบาทเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทและงานของคุณ เพียงบอก AI ว่าคุณเป็นใครและกำลังทำงานอะไร หุ่นยนต์จะทำงานหนักแทนคุณ เชื่อใจเครื่องมือ AI ในการเขียนอีเมล สร้างรายงานการสนับสนุนลูกค้า สรุปข้อความ หรือแก้ไขข้อความ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เก็บความรู้ทั้งหมด บันทึก และกำหนดการไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Docs
- ทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboardและเปลี่ยนไอเดียใหญ่ของคุณให้เป็นโครงการได้ในคลิกเดียว
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองด้วยClickUp Goals
- เพิ่มความเร็วในการทำงานของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย ดังนั้นอาจใช้เวลาสักครู่สำหรับผู้เริ่มต้นในการค้นหาวิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม
ClickUp ราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพวันของคุณด้วยแพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบครบวงจร
เราชื่นชอบเทคโนโลยีของเรา แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้ทำงานร่วมกันเสมอไป ทางเลือกของ IFTTT เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีในการเชื่อมช่องว่างระหว่างแอปต่างๆ แม้ว่าจะไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์แบบก็ตาม คุณยังคงต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายและระบบจัดการงานเพื่อทำงานจริง ของคุณ
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว? ClickUp รวมงาน โครงการ เอกสาร แม่แบบ ระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ ไว้ในที่เดียว คุณอาจเรียกได้ว่าเราคือแพ็คเกจที่ครบครัน ?
แต่คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงอย่างเดียว สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีเพื่อดูการทำงานของแพลตฟอร์มของเรา ลองด้วยตัวคุณเอง:ลงทะเบียนใช้ ClickUp ตอนนี้