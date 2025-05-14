บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ IFTTT สำหรับการอัตโนมัติภารกิจในปี 2025

14 พฤษภาคม 2568

คุณเคยปรารถนาให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์ด้วยตัวเองบ้างไหม? เครื่องมืออย่าง If This, Then That (IFTTT) ไม่ได้มาแย่งงานคุณแน่นอน แต่พวกมันทำให้วันทำงานของคุณง่ายขึ้นอย่างแน่นอน แอปพลิเคชันที่เชี่ยวชาญในการผสานระบบและทำงานอัตโนมัติตัวนี้ทำให้การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่ปกติแล้วไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กลายเป็นเรื่องง่าย ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น และลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง

แต่เฮ้, IFTTT ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนชอบ. แล้วคุณมีทางเลือกอะไรบ้าง?

ลองดูคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเวทมนตร์ของแอปอย่าง IFTTT สิ่งที่คุณควรมองหาในซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงาน และทางเลือกที่ดีที่สุดของ IFTTT ในปี 2024

IFTTT คืออะไร?

IFTTTเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปเล็ตเพื่อทำให้การกระทำต่าง ๆ ระหว่างแอปที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยปกติเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ หากคุณเคยประสบปัญหาในการทำให้ Google Drive, Gmail และอุปกรณ์ Apple ของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีแอปเล็ต IFTTT สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ?

การบันทึกแอปเพล็ตใหม่ใน IFTTT
ผ่าน IFTTT

เครื่องมือเช่น IFTTT ช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการไหลของข้อมูล, การส่งต่อ, และการกระตุ้นระหว่างแพลตฟอร์มเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ คุณสามารถสร้างแอปเพล็ตตามความต้องการของคุณเองหรือเลือกจากแอปเพล็ตที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้หลายร้อยแบบ

สร้างแอปเพล็ตสำหรับเพิ่มข้อมูลลูกค้าจาก SurveyMonkey ไปยัง CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ, ขอบคุณผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย, หรือปิดระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะเมื่อคุณกลับถึงบ้านจากที่ทำงาน

คุณควรค้นหาอะไรใน ทางเลือกของ IFTTT?

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน IFTTT คุณต้องการสิ่งที่สามารถทดแทนการเชื่อมต่อของ IFTTT ได้ แต่มีฟังก์ชันที่มีประโยชน์เพิ่มเติม เราขอแนะนำให้เลือกใช้คุณสมบัติเช่น:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมืออัตโนมัติควรมีความเข้าใจง่ายอย่างยิ่ง เลือกแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ให้คุณลากและวางเพื่อสร้างความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ควรเลือกใช้โซลูชันที่รองรับทั้ง Windows, Android และอุปกรณ์ Apple เพื่อความสะดวกในการใช้งานข้ามอุปกรณ์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้
  • การปรับแต่ง: ทางเลือกส่วนใหญ่ของ IFTTT อนุญาตให้ปรับแต่งได้ในบางรูปแบบ แม้ว่าคุณอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับคุณสมบัตินี้ก็ตาม ค้นหาแพลตฟอร์มที่มีเทมเพลตแอปสำเร็จรูปเพื่อเร่งกระบวนการอัตโนมัติ
  • การทำงานอัตโนมัติ: การทำงานอัตโนมัติสำหรับ Alexa และไฟอัจฉริยะนั้นดูเจ๋งและน่าสนใจ แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการใช้เครื่องมือที่ทำงานอัตโนมัติให้กับงานจริงของคุณ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ IFTTT ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงงานทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
  • ความสะดวกในการเข้าถึง: แอปพลิเคชันมือถือทำให้การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขเป็นเรื่องง่ายในขณะที่คุณกำลังเดินทาง ตราบใดที่คุณเลือกใช้แพลตฟอร์มบนคลาวด์ คุณจะสามารถจัดการการทำงานอัตโนมัติของคุณได้ทั้งที่สำนักงานและขณะเดินทาง

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างสำหรับ IFTTT ที่คุณควรใช้ในปี 2024

พร้อมที่จะทำให้วันของคุณเป็นอัตโนมัติหรือยัง? ลองดูทางเลือกของ IFTTT เหล่านี้เพื่อทำงานด้วยความเร็วแสง

1. Zapier

ทางเลือกของ IFTT: เชื่อมต่อเว็บเซอร์วิสด้วย Zapier
ผ่านทางZapier

Zapier เป็นทางเลือกยอดนิยมของ IFTTT ที่นำเสนอการเชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติที่มีคุณภาพอย่างน่าประทับใจสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองด้วยเครื่องมือหลากหลายผ่านตัวสร้างแบบลากและวาง หรือสร้างแอปของคุณเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การต้อนรับผู้ใช้ และการแสดงข้อมูลพอร์ทัลลูกค้าเป็นของคุณได้ด้วยการตั้งค่า Zapier ที่เหมาะสม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • สร้างการเชื่อมต่อ Zapier เพื่อจัดเก็บ อัปเดต และดำเนินการกับข้อมูลของคุณด้วย Zapier Tables
  • สร้างแชทบอท AI แบบกำหนดเอง
  • ผสานเครื่องมือเช่น OpenAI กับแอปที่คุณมีอยู่แล้ว
  • แปลงวันที่, สกุลเงิน, และข้อความเป็นรูปแบบที่คุณต้องการโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Zapier

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การแก้ไข Zaps หลังจากสร้างแล้วนั้นทำได้ยาก
  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าจำนวนการทำงานอัตโนมัติของงานที่รวมอยู่ในแต่ละการสมัครสมาชิกนั้นไม่เพียงพอ

ราคาของ Zapier

  • แผนฟรี สำหรับ 100 งานต่อเดือน
  • เริ่มต้น: $19.99/เดือน สำหรับ 750 งาน
  • มืออาชีพ: $49/เดือน สำหรับ 2,000 งาน
  • ทีม: $69/เดือน สำหรับ 2,000 งาน
  • บริษัท: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,700+ รีวิว)

2. Power Automate

ทางเลือกของ IFTT: สรุปข้อมูลใน Power Automate
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ทีมของคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งหมดหรือไม่? Power Automate เป็นทางเลือกของ Microsoft สำหรับ IFTTT ซึ่งรวมคุณสมบัติแบบ low-code และ AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมอย่างจริงจัง แม้ว่าจะไม่ใช้งานง่ายเท่ากับทางเลือกอื่นของ IFTTT แต่ Microsoft Power Automate ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง

Power Automate คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้ Copilot AI เพื่อสร้าง แก้ไข หรือขยายการทำงานอัตโนมัติ
  • ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ช่วยทำให้ระบบเก่าแก่และล้าสมัยทำงานได้โดยอัตโนมัติ
  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการดิจิทัล (DPA) ทำให้บริการทั้งหมดที่ทำงานทั้งในสถานที่หรือบนคลาวด์เป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • สร้างเวิร์กโฟลว์ Power Automate แบบกำหนดเองของคุณเอง หรือเลือกจากคลังเทมเพลตสำเร็จรูปที่มีให้

ข้อจำกัดของ Power Automate

  • Power Automate เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Microsoft ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่จะใช้หากคุณทำงานเฉพาะภายในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

Power Automate ราคา

  • Power Automate Premium: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Power Automate กระบวนการ: $150/เดือน ต่อบอท

Power Automateคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (380+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)

3. LlamaLab อัตโนมัติ

ทางเลือกของ IFTT: อินเทอร์เฟซแบบแผนผังงานใน LlamaLab Automate
ผ่านทางLlamaLab

อย่าให้ชื่อที่น่ารักหลอกคุณ: LlamaLab เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง (และฟรี) สำหรับ IFTTT มันอาจไม่มีฟีเจอร์มากมายเท่า แต่เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการแอปอัตโนมัติที่เรียบง่ายโดยไม่มีลูกเล่นมากมาย

สร้างกระบวนการเชิงภาพในรูปแบบผังงานด้วยอินเทอร์เฟซสไตล์ผังงานที่มาพร้อมกับบล็อกการสร้างถึง 380 บล็อกในตัว ?

LlamaLab Automate คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ผสานแอปผ่าน API แบบปลั๊กอินหรือ HTTP และเว็บฮุค
  • คัดลอกโฟลว์ที่ผู้ใช้รายอื่นสร้างไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ผสานการทำงานของ LlamaLab Automate กับโทรศัพท์ของคุณเพื่อจัดการรูปภาพ, บันทึกเสียงและวิดีโอ, หรือส่งข้อความอัตโนมัติ
  • LlamaLab มีพลังในการกระตุ้นทริกเกอร์ตามเงื่อนไขหลายร้อยประการ รวมถึงเวลาของวันหรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ข้อจำกัดของ LlamaLab Automate

  • มีให้ใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ Android เท่านั้น
  • คุณสามารถรายงานปัญหาได้เฉพาะผ่าน Reddit หรือฟอรัมของ LlamaLabs เท่านั้น

LlamaLab อัตโนมัติ การกำหนดราคา

  • ฟรี

LlamaLab Automate การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. ทำ

ทางเลือกของ IFTT: ระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่ออีเมลและ Google Sheets ใน Make
ผ่านทางMake

Make เป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับระบบอัตโนมัติของกระบวนการ พวกเขาสร้างเครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุดตัวหนึ่งในตลาด ดังนั้นหากคุณต้องการเครื่องมือที่เริ่มต้นได้ง่าย นี่อาจเป็นทางเลือกแทน IFTTT ที่เหมาะกับคุณ

สร้างกระบวนการทำงานแบบลากและวางได้ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งสามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์หรือตามกำหนดการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ด้วยแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายนี้

สร้างคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • แพลตฟอร์ม White label ของ Make เพื่อให้บริการระบบอัตโนมัติแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของคุณเอง
  • Make มาพร้อมกับแอปสำเร็จรูปนับพัน แต่คุณยังสามารถปรับแต่งแอปของคุณเองได้อย่างอิสระ
  • เพิ่มคำสั่งเงื่อนไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • คุณกลัวว่าสิ่งต่าง ๆ จะไม่เป็นไปตามแผนหรือไม่? จัดเตรียมกระบวนการทำงานสำรองไว้ในกรณีที่หนึ่งในตัวกระตุ้นของคุณล้มเหลว

กำหนดข้อจำกัด

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Make เสนอราคาตามระดับขั้นแทนการคิดราคาตามการดำเนินการ
  • บางคนกล่าวว่า Make ต้องการเอกสารสนับสนุนที่แข็งแกร่งขึ้น

กำหนด ราคา

  • เวอร์ชันฟรี
  • คอร์: $9/เดือน สำหรับ 10,000 การดำเนินการ, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $16/เดือน สำหรับ 10,000 การดำเนินการ, คิดค่าบริการรายปี
  • ทีม: $29/เดือน สำหรับ 10,000 การดำเนินการ, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

สร้างคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

5. LeadsBridge

ทางเลือกแทน IFTT: ลูกศรชี้ไปที่ปุ่มสร้างสะพานใหม่ใน LeadsBridge
ผ่านทางLeadsBridge

LeadsBridge เป็นเครื่องมืออัตโนมัติประเภทที่แตกต่างออกไป โดยเน้นไปที่แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของคุณมากขึ้น เชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของโอกาสทางธุรกิจตั้งแต่เว็บไซต์ของคุณไปจนถึงโซเชียลมีเดีย

ไม่ใช่ทุกแผนกที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ แต่สำหรับทีมขาย, ทีมบริการลูกค้า, และทีมการตลาดที่ทำงานใน Salesforce หรือ HubSpot บ่อย ๆ นั้น จะช่วยประหยัดเวลาได้มาก

คุณสมบัติเด่นของ LeadsBridge

  • กำหนดเป้าหมายใหม่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองจาก CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ผสานข้อมูลการติดตามออนไลน์และออฟไลน์
  • ขอการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองจาก LeadsBridge หากพวกเขาไม่มีการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ
  • LeadsBridge มีการเชื่อมต่อเฉพาะอุตสาหกรรมมากกว่า เช่น Oracle และ MySQL เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ IFTTT

ข้อจำกัดของ LeadsBridge

  • LeadsBridge ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการโฆษณา การตลาด และการขาย ดังนั้นหากนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณทำ คุณอาจจะไม่ได้รับคุณค่าจากแพลตฟอร์มนี้
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลเป็นเวลานาน

LeadsBridge ราคา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $22/เดือน สำหรับ 800 รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย, ชำระรายปี
  • ข้อดี: $60/เดือน สำหรับ 2,000 รายชื่อลูกค้าเป้าหมาย, ชำระรายปี
  • ธุรกิจ: $999/เดือน สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่ปรับแต่งเอง, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ LeadsBridge

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

6. Notion/Automate. io

การสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติใน Notion
ผ่านทางNotion

Notion ได้ควบรวมกับ Automate.io เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับจักรวรรดิการจัดการโครงการและการจดบันทึกแบบครบวงจรของตน ให้คุณทำงานที่น่าเบื่อหน่ายเป็นอัตโนมัติผ่านการส่งมอบโครงการ การจัดการฐานข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อลดความยุ่งยากและเพิ่มเวลาในการสร้างคุณค่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion/Automate. io

  • Automate. io มาพร้อมกับการเชื่อมต่อมากกว่า 200 แบบ
  • สร้างแม่แบบที่ซ้ำกันเพื่อสร้างรายการฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
  • สร้างระบบการทำงานอัตโนมัติใน Notion และทำให้พร้อมใช้งานในแดชบอร์ดของคุณด้วยการกดปุ่มที่ปรับแต่งได้
  • ใช้แม่แบบฮับเพื่อรวบรวมเอกสารการทำงานอัตโนมัติ แอปพลิเคชัน และอื่นๆ ทั้งหมดของคุณไว้ในหน้า Notion เดียว

ข้อจำกัดของ Notion/Automate. io

  • ระบบอัตโนมัติของ Notion มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ IFTTT
  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า Notion ต้องการเอกสารประกอบที่ดีกว่าสำหรับการทำงานอัตโนมัติ

Notion/Automate. io ราคา

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: $15/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Notion/Automate. io คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)

7. เซลิโก

การใช้ Celigo เพื่ออัตโนมัติข้อความวันเกิดใน Slack
ผ่านทางCeligo

Celigo นำเสนอแพลตฟอร์มการผสานรวมแบบบริการ (iPaaS) สำหรับบริษัทองค์กรทางเลือกของ IFTTT นี้รวมเทคโนโลยี AI และระบบอัตโนมัติสำหรับกรณีการใช้งานเกือบทุกประเภท ตั้งค่าในลักษณะที่เข้าถึงได้แม้กระทั่งสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

คุณสมบัติเด่นของ Celigo

  • ตรวจสอบ Celigo Integration Marketplace สำหรับแอปและเทมเพลตการผสานการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • Celigo มาพร้อมกับความปลอดภัยระดับองค์กร รวมถึงระบบเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO)
  • มันถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ด้านไอที แต่ Celigo ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถเชื่อมต่อโค้ดที่กำหนดเองได้
  • ประหยัดเวลาด้วยการนำสินทรัพย์การผสานรวมกลับมาใช้ใหม่

ข้อจำกัดของ Celigo

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Celigo มีปัญหาในการจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • บางคนกล่าวว่าธุรกรรม EDI และ FTP ค่อนข้างเทอะทะ

Celigo ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Celigo

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

8. Zoho Flow

การใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางของ Zoho เพื่อสร้างลำดับการกระตุ้น
ผ่านทางZoho

Zoho มีชุดซอฟต์แวร์ธุรกิจที่น่าประทับใจ แต่คุณสามารถเพิ่ม Zoho Flow ในการสมัครสมาชิกของคุณได้หากคุณต้องการการผสานรวมและการทำงานอัตโนมัติ ส่งรายชื่อผู้ติดตามจากโซเชียลมีเดียของคุณไปยัง CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ สร้างตั๋ว Zendesk เมื่อมีลูกค้า Shopify มีปัญหา หรือแจ้งเตือนทีมของคุณบน Slack เมื่อมีงานใหม่ใน Asana—ไม่มีขีดจำกัด ?

Zoho Flow คุณสมบัติเด่น

  • ใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางของ Zoho เพื่อสร้างลำดับการกระตุ้นที่ซับซ้อน
  • เลือกจากคลังโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ต้องการสิ่งที่ปรับแต่งได้มากขึ้นหรือไม่? เขียนโค้ดในภาษาของ Zoho ที่ชื่อว่า Deluge เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง
  • ดูบันทึกประวัติของแต่ละระบบอัตโนมัติแบบรวมศูนย์

ข้อจำกัดของ Zoho Flow

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีบทเรียนและคู่มือการใช้งานเพิ่มเติม
  • บางคนบอกว่าความเชื่อมโยงของพวกเขาไม่เสถียร

Zoho Flow ราคา

  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อองค์กร, คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: $24/เดือนต่อองค์กร, คิดค่าบริการรายปี

Zoho Flow รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)

9. Workato

การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติใน Workato
ผ่านทางWorkato

หากคุณต้องการสร้างสมดุลระหว่างการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงกับเครื่องมืออัตโนมัติแบบโค้ดต่ำ เลือกใช้ Workato. ทางเลือกแทน IFTTT นี้ให้คุณเลือกจากแอปเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น หรือแอปและบอทที่ปรับแต่งเองได้ ?

คุณสมบัติเด่นของ Workato

  • Workato Copilots เป็นเครื่องมือ AIที่ช่วยให้คุณสร้างสูตรการทำงานอัตโนมัติและตัวเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  • ใช้ AI และ ML เพื่อขับเคลื่อนบอทให้จัดการกับทุกสิ่งที่ระบบอัตโนมัติแบบทริกเกอร์ไม่สามารถทำได้
  • ใช้แอป Workforce เพื่อสร้างแอปที่กำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • เลือกจากคลังคอนเน็กเตอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 1,200 รายการ

ข้อจำกัดของ Workato

  • ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า Workato มีปัญหาในการจัดการการผสานรวมกับองค์กรขนาดใหญ่
  • บางคนกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ต้องการการเขียนโค้ดเป็นจำนวนมาก

Workato ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Workatoคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

10. อย่างบูรณาการ

การสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับสเปรดชีตใหม่ใน Integrately
ผ่านทางIntegrately

Integrately เป็นน้องใหม่ในวงการ แต่ทางเลือกนี้สำหรับ IFTTT ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนแล้ว ด้วยตัวเลือกการผสมผสานมากกว่า 8 ล้านแบบสำหรับแอปกว่า 1,100 แอป Integrately เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย คุณจะไม่พบตัวเลือกในการสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองที่นี่ แต่นั่นอาจเป็นข้อดีหากคุณอยู่ในทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและมีความต้องการพื้นฐาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบบูรณาการ

  • ใช้ Smartconnect เพื่อเชื่อมต่อแอปของคุณโดยอัตโนมัติในคลิกเดียว
  • หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการผสานระบบของคุณ Integrately มีบริการช่วยเหลือผ่านการแชทสด
  • คุณเห็นการผสานการทำงานที่ขาดหายไปหรือไม่? แจ้งให้ Integrately ทราบและพวกเขาจะเพิ่มข้อเสนอแนะของคุณลงในรายการคำขอฟีเจอร์
  • ผสานรวมแบบฟอร์ม, ผู้ให้บริการอีเมล,ระบบจัดการโครงการ และอื่นๆ ของคุณด้วยการตั้งค่าที่ง่ายดายของ Integrately

ข้อจำกัดของการบูรณาการ

  • แม้ว่า Integrately จะโฆษณาตัวเองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี แต่ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่า คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ Integrately มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ดีกว่า

การกำหนดราคาแบบบูรณาการ

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $19.99/เดือน, ชำระรายปี
  • มืออาชีพ: $39/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • การเติบโต: $99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 239 ดอลลาร์/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ

  • G2: 4. 7/5 (580+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

