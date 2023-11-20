Anyword vs. Jasper: ผู้ช่วยเขียน AI ตัวไหนดีที่สุด?

Anyword และ Jasper เป็นเครื่องมือเขียนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งคู่ แต่ตัวเลือกไหนดีที่สุดในศึก Anyword vs. Jasper?
ในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบทั้งสองเพื่อค้นหาว่าใครจะครองอันดับหนึ่งเมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหา, เสียงของแบรนด์, และแคมเปญการตลาด ค้นพบว่าเครื่องมือเขียน AI และเครื่องมือการตลาดตัวไหนเหมาะกับคุณมากกว่า—หรือว่าข้อเสนอแนะโบนัสของเราอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณมากกว่า 🎉
Anyword คืออะไร?
Anyword เป็นแพลตฟอร์มการเขียนประสิทธิภาพด้วย AI ที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้นำด้านการตลาดและเอเจนซี่เป็นหลัก เครื่องมือนี้เน้นแนวคิดในการปรับปรุงแคมเปญการตลาดผ่านปัญญาประดิษฐ์—ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหาหรือการพิสูจน์อักษร
เครื่องมือสร้างเนื้อหานี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การตลาดเนื้อหา หรือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) 🔍
คุณสมบัติของ Anyword
ฟีเจอร์ของ Anyword ประกอบด้วยตัวแก้ไขบล็อกที่ใช้งานง่าย ซึ่งคุณคาดหวังได้จากเครื่องมือเขียน AI นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีตัวแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งช่วยในการสร้างโฆษณาดิจิทัล เครื่องมือคัดลอกเว็บไซต์ และเครื่องมือคัดลอกอัจฉริยะที่ให้ผลลัพธ์ที่ปรับแต่งได้และสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น
มาดูรายละเอียดของจุดเด่นของ Anyword อย่างใกล้ชิดกัน เพื่อที่เราจะได้เปรียบเทียบกับสิ่งที่ Jasper นำเสนอ
1. การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
Anyword มีสิ่งมากมายที่จะนำเสนอให้กับทีมการตลาดและบริษัท SaaS เมื่อพูดถึงการสร้างเนื้อหาด้วย AI
ใช้ฟีเจอร์ตัวแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของ Anyword เพื่อใช้เป้าหมายและข้อมูลการตลาดของคุณในการสร้างข้อความทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รับคะแนนคาดการณ์ประสิทธิภาพสำหรับโฆษณา Facebook, หน้าแลนดิ้ง, และข้อความแคปชั่น Instagram ของคุณ จากนั้นใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้ข้อความเหล่านั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
สำหรับทีมที่ต้องการสร้างบล็อก มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ใช้ตัวช่วยสร้างบล็อกเพื่อไม่เพียงแต่สร้างเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังตั้งค่าคีย์เวิร์ดของคุณเองเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ปรับแต่งได้ดีขึ้นและรับคำแนะนำสำหรับชื่อเรื่องอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาลิขสิทธิ์
2. น้ำเสียงของแบรนด์
Anyword สามารถวิเคราะห์และให้คะแนนเนื้อหาของคุณตามเป้าหมายของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและรักษาเสียงของแบรนด์ของคุณให้คงที่อย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถกำหนดกฎของแบรนด์และคำที่ไม่ได้รับอนุญาตของคุณเองภายใน Anyword ได้ และมันจะตรวจสอบโทนเสียงของเนื้อหาในศูนย์กลางของแบรนด์ที่รวมศูนย์ไว้ ใช้คุณสมบัติผู้ชมเป้าหมายที่มีอยู่ในตัวเพื่อระบุบุคลิกของผู้ชมของคุณและปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับพวกเขาทุกครั้ง
3. แคมเปญการตลาด
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์ม คุณสามารถสร้าง ปรับปรุง และขยายแคมเปญการตลาดของคุณได้มากขึ้น
แทนที่จะทำการทดสอบ A/B ด้วยตนเองกับข้อความหลายร้อยชิ้น ให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Anyword ในการให้คะแนนและแนะนำเนื้อหาที่มีแนวโน้มจะทำงานได้ดีที่สุดในการทดสอบของคุณ ดูคะแนนของข้อความโฆษณาของคุณได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อออกแบบและดำเนินแคมเปญการตลาดของคุณ
ใช้ Anyword เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณให้มากกว่าแค่ข้อความบนโซเชียลมีเดีย สร้างข้อความสำหรับแคมเปญการตลาดเนื้อหา ปรับปรุงหัวข้ออีเมลให้ดึงดูด และเขียนหน้าแลนดิ้งเพจที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ราคา Anyword
- เริ่มต้น: $39/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $79/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $349/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Jasper AI คืออะไร?
Jasper(บางครั้งรู้จักในชื่อ Jasper AI และเคยเรียกว่า Jarvis) อธิบายตัวเองว่าเป็น "ผู้ช่วย AI สำหรับทีมองค์กร" และได้พัฒนาไปไกลกว่าเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AIเป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจร
Jasper AI ตอนนี้รวมเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI, ข้อมูลเชิงลึก และเร่งรณรงค์การตลาด 📊
คุณสมบัติของ Jasper AI
เช่นเดียวกับ Anyword, Jasper AI ถูกออกแบบมาเพื่อทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล. มันคือแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้ไม่เพียงแค่สร้างข้อความด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง แต่ยังช่วยสร้างข้อความที่สอดคล้องกับเป้าหมายและเสียงของแบรนด์ของคุณ.
นี่คือวิธีที่ Jasper AI โดดเด่นในด้านสำคัญเหล่านี้ของประสิทธิภาพ
1. การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
Jasper AI เริ่มต้นจากการเป็นเครื่องมือสำหรับเขียนบล็อกและเนื้อหา และฟีเจอร์เหล่านี้ยังคงเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือนี้อยู่ แต่ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงและเนื้อหาแบบยาว
ทีมสามารถใช้ Jasper เพื่อสร้างเนื้อหาและข้อความสำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์ รวมถึงข้อความบนเว็บไซต์ เนื้อหาบล็อก และคำบรรยายหรือข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย ใช้ตัวแก้ไขเอกสารในตัวเพื่อกำหนดคำสั่ง เขียน และแก้ไขข้อความ
วิเคราะห์เนื้อหาแบบยาวของคุณเทียบกับคู่แข่งด้วยการผสานกับ SurferSEO ซึ่งเป็นตัวเลือกเสริม และใช้เครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณไม่คล้ายกับของผู้อื่นมากเกินไป
Jasper AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเนื้อหาสำหรับช่องทางอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เครื่องมือเขียน AI ส่วนใหญ่มีเทมเพลตให้เลือกจำกัด อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้ให้คุณเลือกจากเทมเพลตมากกว่า 50 แบบ เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับอีเมลการตลาด แคมเปญโฆษณา Google โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ
ใช้ตัวแก้ไขการเขียนแบบคลิกเดียวเพื่อปรับโทนการเขียนของคุณและทำการปรับปรุงขณะที่คุณเขียน
2. น้ำเสียงของแบรนด์
การรักษาโทนเสียงและบุคลิกภาพของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และ Jasper Brand Voice สามารถช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
แนะนำ Jasper AI ให้กับคู่มือสไตล์ อัตลักษณ์แบรนด์ ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเว็บไซต์ของบริษัทคุณ เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้มากยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มนี้จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงแค่ปรับแต่งการสร้างเนื้อหาด้วย AI เท่านั้น แต่ยังตรวจสอบความไม่สอดคล้องกันในเนื้อหาของคุณอีกด้วย
3. แคมเปญการตลาด
แนวทางของ Jasper ในการทำแคมเปญการตลาดช่วยให้คุณสร้างคอลเลกชันเนื้อหาทั้งหมดจากเพียงหนึ่งบรีฟ
เขียนบทสรุปภายใน Jasper AI หรืออัปโหลดบทสรุปที่มีอยู่ และใช้สิ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนเนื้อหาแคมเปญของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ฟีเจอร์ Instant Magic ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ ได้ในพริบตา—ตั้งแต่ข่าวประชาสัมพันธ์และกรณีศึกษาไปจนถึงสคริปต์ TikTok และคำอธิบายผลิตภัณฑ์อีคอมเมิร์ซ
ร่วมมือกับสมาชิกในทีมขณะทำงานในแคมเปญต่าง ๆ ด้วยการแชร์เอกสารและใช้ป้ายสถานะ แชร์แนวคิดแคมเปญของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย เพื่อให้คุณได้รับการอนุมัติในสินทรัพย์สำคัญก่อนนำไปใช้งาน
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $39/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
Anyword vs. Jasper AI: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Anyword และ Jasper AI เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์เขียน AI ที่มีประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจและนักเขียนเนื้อหาที่ต้องการสร้างไอเดีย เนื้อหาคุณภาพสูง และข้อความที่ปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์และแคมเปญการตลาด
ทั้งสองเครื่องมือสามารถทำได้ดีในเรื่องนี้ แต่มีผู้ชนะที่ชัดเจนหรือไม่เมื่อพูดถึงคุณสมบัติหลักเหล่านี้? 🏆
1. การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
ทั้ง Anyword และ Jasper จัดการการสร้างเนื้อหาด้วย AI ได้ดี พวกเขามีเครื่องมือเฉพาะสำหรับการเขียนและแก้ไขเนื้อหาพร้อมด้วยเทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้การสร้างข้อความสำหรับสินทรัพย์เฉพาะทำได้ง่ายขึ้น
การแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI รู้สึกราบรื่นบนทั้งสองแพลตฟอร์ม คุณสามารถปรับแต่งข้อความก่อนเผยแพร่ได้ ด้วยระบบตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในตัว คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับเครื่องมืออื่นเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณปลอดภัยจากปัญหา
2. น้ำเสียงของแบรนด์
แม้ว่า Anyword และ Jasper จะให้ความสำคัญกับการรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์เป็นอย่างมาก แต่ฟีเจอร์นี้ดูเหมือนจะพัฒนาได้มากกว่าใน Jasper
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแบรนด์ของ Jasper ดูเหมือนจะผสานอยู่ทุกส่วนอย่างลงตัว และโอกาสในการอัปโหลดแนวทางแบรนด์และแคตตาล็อกสินค้าของบริษัทของคุณเอง ยังช่วยให้คุณได้เปรียบเมื่อต้องใช้ AI สร้างเนื้อหาที่เน้นแบรนด์โดยเฉพาะ
3. แคมเปญการตลาด
Anyword และ Jasper AI ต่างก็มีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสร้างและดำเนินการแคมเปญการตลาดเป็นเรื่องง่ายขึ้น
Anyword มีความเชี่ยวชาญในการใช้ข้อมูลเพื่อระบุกลยุทธ์และข้อความที่ดีที่สุดในการใช้งาน ในขณะที่ Jasper's Instant Magic ช่วยให้ทีมสามารถสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลเพียงเล็กน้อย ทีมที่ต้องการแนวทางเชิงวิเคราะห์มากขึ้นสำหรับกลยุทธ์แคมเปญของตนอาจชอบ Anyword มากกว่า ในขณะที่ทีมที่ให้ความสำคัญกับความเร็วอาจพบว่า Jasper เหมาะสมกับพวกเขาดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบเครื่องมือเขียน AI
Anyword vs. Jasper บน Reddit
บ่อยครั้ง วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับคุณคือการฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้รายอื่น และแหล่งข้อมูลที่ได้รับความนิยมสำหรับเรื่องนี้คือ Reddit ดังนั้น ผู้ใช้ Reddit คิดอย่างไรเกี่ยวกับ Anyword เทียบกับ Jasper? 🤖
ปรากฏว่ามีการพูดคุยเปรียบเทียบเครื่องมือ AIสำหรับการตลาดและโซเชียลมีเดียทั้งสองตัวนี้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม เราพบกระทู้หนึ่งเกี่ยวกับทางเลือกของ Jasperซึ่งกล่าวถึงทั้งสองแอปในแง่ดี—และเน้นย้ำถึงตัวช่วยปรับแต่งเนื้อหาในตัวของ Anyword
คุณสามารถได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันด้วย Jasper แต่คุณจะต้องใช้ปลั๊กอิน SurferSEO
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Anyword เทียบกับ Jasper
เมื่อพูดถึง Jasper กับ Anyword ยังไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน แต่เรามีทางเลือกที่น่าตื่นเต้นมาแนะนำให้คุณรู้จัก—ClickUp
เราเชื่อว่า ClickUp เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นเมื่อพูดถึงการจัดอันดับเครื่องมือ AI สำหรับสร้างเนื้อหาที่ดีที่สุด ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ClickUp AI, ClickUp Docs และ ClickUp Tasks จึงไม่แปลกใจที่ทีมการตลาดและองค์กรธุรกิจจำนวนมากเลือกใช้ ClickUp เพื่อขับเคลื่อนแคมเปญของพวกเขา
1. ClickUp AI
แม้ว่าจะค่อนข้างใหม่ แต่ClickUp AIก็กำลังสร้างกระแสในโลกของเครื่องมือเขียนด้วย AI แล้ว 🌊
ClickUp AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ เป็นตัวแรกในประเภทนี้ ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์นี้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้น ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น และสร้างเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและในปริมาณมาก
ClickUp AI ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น. งานที่เคยใช้เวลา 30 นาที ตอนนี้สามารถทำได้ในเวลาไม่ถึงนาที. วิเคราะห์เนื้อหาแบบยาวเพื่อสร้างสรุปที่ถูกต้องสำหรับรายงานการตลาดของคุณ, แก้ไขและปรับปรุงข้อความด้วยตัวแก้ไขในตัว, และจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณให้สมบูรณ์แบบได้ในเพียงไม่กี่คลิก.
ขอให้ ClickUp AI ช่วยคุณกับงานการตลาดเพื่อไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาของคุณเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับกระบวนการอีกด้วย สร้างไอเดียกลยุทธ์แคมเปญคุณภาพสูง ตั้งชื่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ วางแผนกิจกรรมการตลาด สร้างแบบสำรวจผู้ใช้ และคิดสโลแกนการตลาดที่น่าสนใจได้ในพริบตา
เนื่องจาก ClickUp AI อยู่ในระบบนิเวศของ ClickUp จึงสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้ สร้างแคมเปญการตลาดด้วยความเร็วสูง เขียนอีเมลส่งเสริมการขาย สร้างรายงานแคมเปญการตลาด และผลิตเนื้อหาได้ในพริบตา นอกเหนือจากการตลาดแล้ว ClickUp AI ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทุกฟังก์ชัน ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการวางแผนทรัพยากร
2. คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยเขียน AI ที่ใช้งานง่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์ครบครัน ช่วยให้คุณจัดเก็บไอเดีย เขียนเนื้อหา และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในที่เดียวผ่านClickUp Docs 📝
ใช้ ClickUp Docs สำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการทางการตลาด สร้างวาระการประชุมสำหรับการประชุมแคมเปญของคุณ วางแผนงานด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา แชร์รายงานการตลาดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างวิกิภายในหรือคลังทรัพยากรสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเนื้อหา
ทำงานแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมและฟรีแลนซ์ของคุณ และแท็กพวกเขาเพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขา ทิ้งความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และเปลี่ยนบรรทัดข้อความให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งคุณสามารถติดตามได้ตลอดเวลา
ทำให้ ClickUp Docs เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ และทำให้กระบวนการตลาดทั้งหมดของคุณเป็นระบบ. เขียนเนื้อหา, เก็บความคิด, ร่วมมือกับผู้อื่น, และจัดระเบียบทุกสินทรัพย์ของคุณไว้ในที่เดียว.
3. งานใน ClickUp
นอกเหนือจากการจัดระเบียบสินทรัพย์ของคุณและใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่ชนะแล้ว ClickUp ยังยอดเยี่ยมในการช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้ตามแผน ใช้ClickUp Tasksเพื่อทำให้ทุกคนรับผิดชอบและทำให้การบรรลุเป้าหมายของแคมเปญง่ายขึ้น ✅
ClickUp Tasks ทำให้การจัดระเบียบเป็นเรื่องง่าย วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันข้ามโปรเจกต์ต่าง ๆด้วยซอฟต์แวร์จัดการงานที่สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบใช้เทมเพลต GTD และเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพของเราเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทำให้การจัดการงานเป็นไปอย่างร่วมมือกันด้วยระบบความคิดเห็นในตัวและสามารถมอบหมายงานให้หลายคนได้ เปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ และหลีกเลี่ยงความสับสนด้วยการเพิ่มการบันทึกหน้าจอที่สามารถแชร์ได้ให้สมาชิกในทีมดู
เปลี่ยนงานใหญ่ในแคมเปญการตลาดให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถทำได้จริงและตรวจสอบความคืบหน้าได้เมื่อคุณทำสำเร็จ สร้างงานและงานย่อย พร้อมทั้งใช้การเชื่อมโยงงานเพื่อเสริมโครงสร้างและทำงานภายในโครงการของคุณได้รวดเร็วขึ้นเพิ่มงานที่ทำซ้ำสำหรับกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำ และใช้ระบบทั้งหมดเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของทีมการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วางแผนและดำเนินแคมเปญการตลาดด้วยเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุด
การประเมิน Jasper กับ Anyword ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งสองเครื่องมือสร้างเนื้อหาต่างมีจุดเด่นที่ตอบโจทย์ทีมที่ต้องการขยายขอบเขตการตลาด โดยมีข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เป็นหัวใจสำคัญ Anyword มีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่าเล็กน้อย ในขณะที่ฟีเจอร์ของ Jasper ช่วยให้สร้างและนำสินทรัพย์ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วในพริบตา
ด้วยเครื่องมือซอฟต์แวร์มากมายที่มีอยู่ ไม่ใช่แค่เรื่องของการเปรียบเทียบ Anyword กับ Jasper อาจถึงเวลาที่ควรพิจารณาหนึ่งในคู่แข่งที่ใช้ AI ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือสร้างเนื้อหาทั้งสองอย่าง ClickUp
ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp AI และเครื่องมือการจัดการโครงการและแคมเปญทั้งหมดที่คุณต้องการ อาจเป็นแพลตฟอร์มที่คุณกำลังมองหาอยู่ก็ได้ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อค้นหาว่ามันอาจกลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณได้ ✨